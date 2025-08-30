2025年版 包括的な職場環境構築に最適なERGソフトウェアトップ10

ERGを始めたのは、たまにランチ＆ラーニングを開催するためではありません。

コミュニティ構築、変革創出、そして全ての従業員に存在を認められる感覚を与えるために始めた取り組み。しかし適切なツールがなければ、最も情熱的な従業員リソースグループ（ERG）でさえ、勢いを急速に失ってしまいます。

そして、それが問題なのです。

ある女性技術者向けERGが、パネルディスカッションやメンターシップサークルで年明けを迎えたものの、一元化されたプラットフォームがないため混乱が生じました。参加申し込みは減少し、ボランティアは燃え尽き、熱意は薄れていきました。

インクルージョンへの大胆なビジョンは、カレンダーの招待やスプレッドシートの下に埋もれてしまった。

解決策は？ 熱心なボランティアを燃え尽きさせずに、イベント実施、エンゲージメント追跡、経営陣への効果証明を容易にする専用設計の従業員リソースグループプラットフォームです。

ERGソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

ERGソフトウェアを選ぶ際は、従業員リソースグループの成長と成功を支援する鍵の機能に注目しましょう。これらのツールは従業員管理を強化し、有意義な成果をもたらします。

ERGプラットフォームを評価する際に優先すべき鍵の機能は以下の通りです：

一目でわかるベストERGソフトウェア

ツール *主な機能 主な利用シーン 価格* ClickUp /AIを活用したミーティング管理– タスクとメモのシームレスな統合– カスタマイズ可能なダッシュボード AIサポートによる包括的なメモ作成、タスク管理、プロジェクト追跡を必要とする Teams 向け Free Forever；企業向けカスタム対応 クロナス – アルゴリズムによるメンタリングプログラムのマッチング– 構造化された会話ガイド– バーチャルメンタリングツール 上級リーダーと次世代人材の接続を実現することを目指す、正式なERGメンタリングプログラムを有する組織 Core：年間14,995ドルから企業：年間24,995ドルから Teleskope Affinities – データ駆動型のERGインサイト– ネットワークマップ– ビジネスインパクトレポート作成 グループの健全性、エンゲージメント、影響力に関する実践的な知見を必要とするERGリーダー向け カスタム価格設定 Chezie – コミュニティ重視のプラットフォーム– メンバー表彰ツール– モバイルファースト設計 強固で接続されたERGコミュニティの構築と、メンバーの有意義な関与に注力する組織 年間15,000ドルから（ERGメンバー200名分） Benevity アフィニティグループ – 慈善活動との接続– 従業員エンゲージメントツール– マッチングギフト処理 企業の社会的責任（CSR）努力とERGを統合し、寄付の機会を提供したいTeams向け カスタム価格設定 Affirmity ERG Platform – ERGコンプライアンス追跡– 多様性・公平性・包括性（DEI）レポート作成– イベント参加状況追跡 多様性とインクルージョンの基準への準拠を確保しつつ、ERGへの参加状況と影響を測定する必要がある企業 カスタム価格設定 MentorcliQ Diverst – 企業レベルのERG管理– メンタリングと後継者育成プラン– HRISおよびLMSとの統合 リーダーシップ開発とメンタリングに重点を置き、ERGを拡大する大規模組織 カスタム価格設定 Qooper ERGソフトウェア – AIを活用したメンターマッチング– イベント管理ツール– モバイルファーストのエンゲージメント機能 構造化されたメンターシップ、イベント追跡、影響測定を通じてERGプログラムを拡大したい組織向け カスタム価格設定 WeSpire – 従業員エンゲージメントキャンペーン– データ駆動型インパクトレポート作成– 事前作成済みカスタマイズ可能なテンプレート ビジネス成果とERGイニシアチブを接続し、その影響を追跡する必要がある中堅・大企業向け カスタム価格設定 Phenom ERG – タレントエクスペリエンス統合– 採用活動と連携したERG管理– イベント・グループ管理 人材獲得・育成戦略とERGを統合したい企業向け カスタム価格設定

企業文化を強化する10のERGソフトウェアプラットフォーム

ニーズに合わせて選べる、厳選された最高のERGソフトウェアをご紹介します：

1. ClickUp（ERG管理と仕事管理全体の統合に最適）

ClickUpダッシュボードを活用し、従業員リソースグループの活動に対する可視性と連携を強化しましょう

ClickUpは仕事のためのすべてアプリです。もちろん、従業員リソースグループ（ERG）の取り組みも含まれます。イベントプランニングからメンターシップの追跡まで、チームの日常ワークフローと並行して、すべてを一箇所で管理できます。

自社の中心的なワークスペースにERGを導入しましょう

ClickUpタスクでは、大きな目標を小さな実行可能なタスクに分割し、割り当てや追跡を容易に行えます。ヘリテージ・マンスのイベントをプラン中ですか？メンターシップ制度を構築中ですか？ClickUpなら、リスト、ボード、カレンダーを活用してチームのワークフローに合わせて、ERGリーダーが自由に構築できます。

優先度レベル、サブタスク、カスタムステータス、期日により、継続的なフォローアップメッセージなしで全員が連携を保ちます。

従業員リソースグループを組織の中央ワークスペースに統合する点で優れています。専用ERGソリューションとは異なり、ClickUpは多様性推進施策を幅広い社内ワークフローと統合し、可視性を高めることでERGが人事戦略と連動するのを支援します。

*ClickUpドキュメントでERGナレッジベースを作成

効果的な知識管理と共有は成功するERGの中核であり、ClickUpナレッジマネジメントがERG文書の集中管理hubとして機能する理由です。リソースグループは教育リソース、インクルージョンのベストプラクティス、文化情報のための包括的なwikiやナレッジベースを構築できます。

ClickUpナレッジマネジメントで、すべてのグループ文書の一元管理を実現

ERGリーダーは、ネストされたページを備えた構造化されたClickUpドキュメントを作成でき、これにより新規メンバーがグループのミッションや活動を理解するのに役立ちます。

ClickUp Docsで、ネストされたページと埋め込みタスクを備えた構造化された共同編集ドキュメントを作成しましょう

このプラットフォームは共同編集もサポートしており、複数のメンバーが同時にリソースにアクセスし、貢献できます。バージョン履歴により、重要な文脈を保持しながらコンテンツを最新の状態に保ちます。

ClickUp チャットで会話の文脈を保ちましょう

しかし知識だけでは不十分です——効果的なコミュニケーションこそがこれらのリソースを活かす鍵です。ClickUp ChatはERGワークスペース内で直接、文脈に沿ったコミュニケーションを実現します。

ClickUp Chatでアイデアを共有し、フィードバックの提供と活動の調整を、複数のツールを切り替えることなく行いましょう。

孤立したメッセージアプリとは異なり、ClickUpチャットは会話をタスク、ドキュメント、プロジェクトに直接接続させ、勢いを維持する集中的な議論を実現します。

🎥 ClickUp Chatが会話の整理とチームの接続をどう実現するか—メッセージの紛失も、スレッドの散乱もありません。コミュニティが活気づく、集中したコミュニケーションを実現します。 ERGソフトウェアと同様に、重要なのはあらゆる声に明確なスペースを与え、協働をシームレスにし、エンゲージメントを真のインパクトへと変えることです。

このプラットフォームはチーム全体への告知とプライベートな会話のサポートに対応しており、広範なERGコミュニケーションや機密性の高い多様性に関する議論に最適です。ERG間の連携には、異なるグループのメンバーをチャットに含めることが可能で、関連タスクや文書との接続を維持しながら共同イニシアチブを促進します。

ClickUpのダッシュボード、目標、フォームで進捗を追跡

ClickUpダッシュボードは、イベント参加率、会員増加数、ボランティア時間、取り組みの完了など、重要なメトリクスを可視化します。イベント後に参加登録やメンバーからのフィードバックを収集するには、ClickUpフォームを追加しましょう。ClickUp目標を活用すれば、取り組みを全社的な多様性ベンチマークに整合させ、時間の経過とともに成功を追跡できます。

ClickUpフォームは、ERGへの登録、イベントの参加申し込み、フィードバック収集、メンバーエンゲージメントの効率化、オンボーディングなどに活用できます。

ClickUp時間追跡は、ERGリーダーがタスクやイニシアチブごとにボランティア時間を記録するのにも役立ちます。これは、舞台裏の努力を強調し、予算や経営陣のサポートを訴えるための貴重な方法です。

管理仕事の効率化のため、ERGリーダーはClickUp Automationsを活用し、ウェルカム電子メールの送信、リマインダーのトリガー、タスクステータスの更新が可能です。

AIが従業員リソースグループ（ERG）と包括的な採用をどのようにサポートするか

従業員リソースグループ（ERG）は、求人広告のバイアス検証から新入社員の受け入れ・サポートまで、包括的な採用慣行の形成において重要な役割を果たします。AIはこの仕事を迅速化・標準化・拡張しやすくします。

ClickUp Brain for ERG

ClickUp Brain（あなたのERGのAIコパイロット）を使えば、以下が可能です：

包括的な職務記述書の作成*: 偏見や排除的な表現を含まない、無料の役割記述書を生成します。

オンボーディングコンテンツの作成*: ERGリソースをガイドに要約し、新入社員が初日から接続を感じられるように支援します。

アクションアイテムの準備*: ERG採用委員会ミーティングからフォローアップアイテムを即座に記録・割り当て。

ClickUp Brainを活用して、職務記述書の確認、オンボーディングドキュメントの作成、ミーティングアジェンダの生成を効率化しましょう。

ClickUp Brain Max: ERGの声をリアルタイムで収集ClickUp BrainMaxのテキスト入力機能により、ERGリーダーはライブディスカッション、ブレインストーミング、メンターシップセッションを録音し、構造化されたタスク（例：選考ガイドラインの更新やインクルーシブ文化ワークショップのプラン）に変換できます。 全てのアイデアは文字起こしされ、要約する、そしてワークフローにリンクされているため、ERGメンバーの意見が採用決定の形で影響を与えることが可能となり、意見が埋もれることはありません。 さらにClickUpのAI駆動ダッシュボードを活用すれば、ERGプログラムは参加率・感情・エンゲージメントメトリクスを追跡可能。これによりリーダーは具体的なデータに基づき変革を推進し、公平な採用に向けた進捗を測定できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpのリミット

プロジェクト管理ツールに不慣れなERGリーダー向けの学習曲線

ERG固有のワークフローとレポート作成には手動セットアップが必要です

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように述べています：

私たちのチームは3カ国にまたがり、4つのタイムゾーンに分散しています。チームメンバー間で明確なコミュニケーションが取れないと、最低1日の遅延が発生します。電子メールやTeamsメッセージを送る代わりに、お互いにタスクを割り当てる方がはるかに効率的です。タスク自体を通じてチャットや進捗更新を行うため、「あのメッセージは電子メールだったか？」「彼女からメッセージは来たか？」「いつまでに必要だったか？」「緊急度は？」といった疑問が不要です。これらの疑問はすべて、適切に作成されたタスク内で解決されます。

2. クロナス（ERGメンタリングプログラムに最適）

viaChronus

メンターシッププログラムは戦略的というより対応的になっていませんか？クロナスはアルゴリズムマッチングでこの推測作業を排除し、上級リーダーと有望な人材の間に意図的な接続を創出します。

クロナスは、従業員リソースグループ（ERG）内でのメンターシップ関係を促進する専門ソフトウェアを提供します。このプラットフォームは、メンターシップが成功するERGの中核要素であることが多いことを認識し、経験豊富な専門家と指導や成長を求める人々を接続します。

クロノスの主な機能

メンターとメンティーの関与期間全体を通じてサポートするため、構造化された会話ガイドと目標設定ツールをプロバイダーします。

地理的な場所を超えて機能するバーチャルメンタリングツールで、メンバーをリモートでつなぐ

包括的なプログラム管理ダッシュボードで全てのメンタリング施策を管理

クロノスのリミット

包括的なERG管理ソフトウェアというよりも、メンタリングに主眼を置いています。

クロノスの価格設定

Core : 年間15,995ドルから

*企業: カスタム価格

コミュニティ: 17,995ドルから

クロノスの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーはChronusについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューでは次のように述べています：

使いやすく、革新的で、楽しく、メンタリングの管理負担がもはや問題ではなくなりました。

3. Teleskope Affinities（データ駆動型ERGインサイトに最適）

viaTeleskope Affinities

直感や散発的なフィードバックだけでは、戦略的な従業員リソースグループ（ERG）の意思決定は導けません。これに対抗するため、Teleskope Affinitiesは強力な分析機能を提供し、従業員リソースグループの潜在的なパターンと影響を明らかにします。これにより、直感的な判断を実用的な洞察へと変革します。

このプラットフォームは、ERG管理に対する分析的アプローチで際立っています。組織にグループの健全性、従業員エンゲージメント、影響力に関する深い洞察を提供します。Teleskope Affinitiesはデータを活用し、ERGリーダーが情報に基づいたプログラム策定、リソース配分、戦略的プラン決定を行うことを支援します。

Teleskope Affinitiesの主な機能

ERGへの参加度を鍵のHRメトリクスと関連付け、ビジネスへの影響を実証する

ネットワークマップを通じてメンバーとグループ間の接続を可視化

経営陣向けレポート作成を通じて、ビジネス用語でERGの価値を伝達する

Teleskope Affinitiesの制限リミット

日常的なERG運営よりも測定に重点を置いたツール

Teleskope Affinitiesの価格設定

カスタム価格設定

Teleskope Affinitiesの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

4. Chezie（ERGコミュニティ構築に最適）

viaChezie

多くの従業員リソースグループ（ERG）は、活気あるコミュニティというより形式的な委員会として機能しています。Chezieはこの状況を変え、本物の接続が自然に育まれ、メンバーが心から歓迎されていると感じられるデジタル交流のスペースを提供します。

多様性とインクルージョンの専門家によって開発された本ソフトウェアは、管理機能よりも真の接続とエンゲージメントを優先し、所属感の創出というERGの核心的な目的達成を支援します。

Chezieは、ターゲットを絞ったメンバー募集ツールと従業員オンボーディングリソースを通じて、ERGの成長をサポートします。

Chezieの主な機能

各ERG専用のリソース hubで教育資料を共有する

参加者と支援者向けの組み込み表彰ツールでメンバーの貢献を称えましょう

モバイルファースト設計であらゆるデバイスに対応し、どこからでも仕事が可能

Chezieの制限リミット

他の代替手段に比べてプロジェクト管理機能が充実していない

Chezieの価格設定

スライド式価格設定：年間15,000ドルから

Chezieの評価とレビュー

G2 : 評価データなし

Capterra: 評価データなし

5. Benevity Affinity Groups（社会的影響力のある取り組みとERGを接続するのに最適）

viaBenevity アフィニティグループ

Benevityを活用し、ERGの影響力を社内文化から地域社会向けイニシアチブへ拡大。このプラットフォームは従業員のエンゲージメントと情熱を外部への影響力に変換し、効率化された寄付・ボランティア活動を通じて、リソースグループを彼らが関心を持つ慈善活動に直接接続します。

ベネヴィティの包括的なプラットフォームは、組織が従業員リソースグループ（ERG）の取り組みを、より広範な企業の社会的責任（CSR）努力と接続することを可能にします。このアプローチにより、従業員リソースグループは影響力を高めつつ、企業価値や地域社会へのコミットメントとの整合性を示すことができます。

Benevity アフィニティグループの主な機能

ERGが関連する社会課題や団体をサポートできる寄付キャンペーンを開始する

統合型ボランティア管理ツールでグループ奉仕活動を組織化する

寄付の効果を最大化：自動化されたマッチングギフト処理

従業員コミュニティへの関与に関する詳細な影響レポート作成を通じて貢献度を定量化

ベネビティ アフィニティグループの制限（リミット）

内部のERG運営よりも、寄付やボランティア活動に重点を置いています

ベネビティ アフィニティグループ 価格

カスタム価格設定

ベネビティ アフィニティグループ 評価とレビュー

G2 : 4.8/5 (150件以上のレビュー)

Capterra: 3.4/5 (40件以上のレビュー)

Benevityアフィニティグループについて、実際のユーザーはどのような評価をしていますか？

Capterraのレビューでは次のように述べています：

ベネヴィティは、職場での寄付活動、ボランティア活動、助成プログラムを管理するための強力なプラットフォームです。管理者視点では、インターフェースがユーザーフレンドリーで、キャンペーンの設定や参加状況の追跡が容易です。給与システムとの連携により寄付マッチングが効率化され、レポート作成ツールは従業員のエンゲージメントやプログラムの影響に関する包括的なデータを提供します。ただし、時折のアップデートで軽微な不具合が発生することがあり、キャンペーンのカスタムオプションはより柔軟性が求められます。全体として、企業の社会的責任（CSR）活動を簡素化する強力なツールです。

6. Affirmity ERG Platform（ERGコンプライアンスとレポート作成に最適）

viaAffirmity ERG Platform

ダイバーシティレポート作成の締切が迫る中、目に見えない従業員リソースグループの成果ではステークホルダーを満足させられません。Affirmityは従業員リソースグループの影響を捕捉・定量化し、優れた取り組みを規制要件やESGコミットメントを満たす文書化された進捗へと変換します。

何が機能し、何が機能していないかを明確に可視性を持つことで、組織はより賢明な意思決定を行い、リソースを効果的に配分し、事例ではなくデータに基づいたERGイニシアチブの真の価値を示すことができます。新規グループの構築でも既存グループの拡大でも、Affirmityはあらゆる貢献が記録されることを保証します。

Affirmity ERGプラットフォームの主な機能

各リソースグループ専用のポータルでERGコミュニケーションを促進

ERG がダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン目標 に果たす貢献を追跡する

イベント、イニシアチブ、ボランティア活動における参加状況を測定する

統合プログラム管理を通じて、ERGとメンタリング機会を接続する

Affirmity ERG Platformの制限リミット

特定の組織ニーズに合わせてカスタムが必要となる場合があります

一部の競合製品と比較して、ゲーミフィケーションとエンゲージメント機能がリミット

Affirmity ERG Platformの価格

カスタム価格設定

Affirmity ERG Platformの評価とレビュー

G2 : 評価データなし

Capterra: 評価データなし

7. MentorcliQ Diverst（企業レベルのERG管理に最適）

viaMentorcliQ

MentorcliQ Diverstは、企業向けプラットフォームでERG管理とメンタリングを統合。ERGのライフサイクル全フェーズ（結成から影響追跡まで）をサポートし、体系的なメンタリング関係を通じてメンバーを接続します。

複雑なグローバル組織向けに設計され、地域固有のサポート、HRISおよびLMSとの連携、リーダーシップ強化とプログラムの一貫性を保つための後継者プラン機能を標準装備。タイムゾーンを越えたERGの拡大から次世代リーダー育成まで、MentorcliQ Diverstは目的を持ってコミュニティを成長させます。

MentorcliQ Diverstの主な機能

地域固有のERG導入サポートにより、グローバルにプログラムを調整

組み込みの後継者成功プラン機能でリーダーシップの継続性を確保

HRISやLMSプラットフォームとのシームレスな連携により、企業システムとの接続を実現

MentorcliQ Diverstの制限リミット

複雑な導入にはIT部門の多大な関与が必要

大規模組織に適した高コスト構造

MentorcliQ Diverst 料金体系

カスタム価格設定

MentorcliQ Diverst 評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (100件以上のレビュー)

*MentorcliQ Divertsについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように述べています：

MentorCliqの総合的な体験は非常に良好でした。このプラットフォームは明確な枠組みを提供し、メンター／メンティーとの接続、目標の設定、時間追跡を容易にしました。体系化されたリソースとガイダンスにより、会話は焦点が定まり有意義なものとなりました。メンタリングにおける推測作業を排除し、プロセスをより効果的かつ一貫性のあるものにしました。操作の容易さと、真の関係構築をサポートする点が高く評価できます。

8. Qooper ERGソフトウェア（ERGプログラムの拡大に最適）

viaQooper

ERGの熱意を持続可能な成功へと導くには、適切な仕組みが不可欠です。Qooperは、組織の成長に合わせて自然に発展する成熟した影響力のある従業員リソースグループを構築するためのフレームワークとベストプラクティスをプロバイダーします。

Qooper ERGソフトウェアは、組織が多様性とインクルージョン施策を確立・管理・拡大するためのオールインワン従業員リソースグループ管理プラットフォームを提供します。

Qooper ERGソフトウェアの主な機能

イベント管理、出欠確認、出席状況の追跡でグループ活動を調整

目標と利息に基づいた/AIによるマッチングでメンターシップの接続を促進

分析ダッシュボードとインパクトレポートを活用し、プログラムの成功を測定する

モバイルファースト設計とプッシュ通知によるエンゲージメント向上を実現

Qooper ERGソフトウェアの制限リミット

一部の企業向け代替製品よりもカスタマイズ性が低い

広範なHRエコシステムとの連携にリミットがある

Qooper ERGソフトウェアの価格

カスタム価格設定

Qooper ERGソフトウェアの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (140件以上のレビュー)

実際のユーザーはQooperについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように述べています：

Boxからメンターシッププログラムを立ち上げるために必要な機能がすべて揃っています。導入が容易で使いやすく、直感的なユーザーインターフェースと優れたカスタマーサービスを備えています。導入スペシャリストのイペクは素晴らしく、プログラム開始後もそのサポートは継続中です。常に状況を確認し、全てのメールに迅速に対応してくれます。全体的に、優れたプログラムとサービスです。

9. WeSpire（ERGの影響測定に最適）

viaWeSpire

予算制約下では、「気分を良くする」施策が真っ先に精査の対象となります。WeSpireは、ダイバーシティ採用や関連仕事をエンゲージメント、定着率、イノベーションといったビジネス成果や鍵メトリクスに直接接続することで、ERGへの投資を擁護。コストセンターという認識を価値作成者へと転換します。

この包括的なソリューションは、中規模から大規模企業におけるダイバーシティ施策の拡大を支援し、より広範なESG（環境・社会・ガバナンス）およびCSRプログラムとの統合を実現します。

WeSpireの主な機能

イベント、メッセージボード、キャンペーンなど複数のチャネルを通じてメンバーを巻き込みます

事前作成されたプログラムとカスタマイズ可能なテンプレートを活用し、ERGイニシアチブを迅速に立ち上げましょう

データ駆動型のメトリクスとレポート作成ツールで参加状況と影響を分析

WeSpireの制限リミット

日常業務よりも測定に重点を置く

明確なメトリクスフレームワークを持たない組織向けのより複雑なセットアップ

WeSpireの価格設定

カスタム価格設定

WeSpireの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: 評価データなし

10. Phenom ERG（タレントエクスペリエンス統合に最適）

viaPhenom ERG

孤立した多様性イニシアチブを超え、ERGを人材エコシステムのシームレスな一部へと発展させましょう。Phenom ERGは、従業員エンゲージメント体験全体にERGを組み込むことで、人材獲得・育成・定着プロセスと直接接続させます。

Phenom ERGは、Phenomの包括的な人材体験プラットフォームの一部であり、従業員リソースグループの作成、管理、およびその影響力の測定に特化したソリューションを提供します。

Phenom ERGの主な機能

特定のグループに公開求人情報を共有し、役割をプロモーションし、多様な内部候補者を惹きつけましょう

専門的な許可を持つERGマネージャーを任命し、グループを効果的に主導・調整する

メンバーをオンラインと対面の両方で接続するグループイベントを作成・管理する

Phenom ERGのリミット

最大限の価値を得るには、広範なPhenomプラットフォームとの統合が必要です

Phenom ERGの価格設定

カスタム価格設定

Phenom ERGの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (350件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Phenomについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように述べています：

表面的には、Phenomは採用担当者や雇用者ブランドマネージャーが求めるあらゆる機能を提供している。応募者の流入元を追跡する方法、CRMに候補者を簡単に管理する方法、イベントのプロモーションを効率的に行う方法など、すべてが一箇所に集約されている。

⭐ 注目メンションツール

最適用途: 文化多様性ベンチマーク従業員の多様性（民族、文化的背景、信念体系など）に関する詳細な洞察を提供し、業界や地域のベンチマークとの比較分析を実現します。

最適な用途: ERG向けパーソナライズド社内コミュニケーション/AI駆動型コミュニケーションプラットフォーム。ターゲットを絞ったニュースレターや最新情報を、複数のチャネル（電子メール、モバイル、イントラネット）を通じてERGメンバーに配信。豊富な分析機能とセグメンテーションツールを備えています。

最適用途: 障がい者インクルージョンベンチマーキングこのツールは、採用・合理的配慮・キャリア開発などの分野における障がい者インクルージョン実践を組織が自己評価することを可能にし、アクセシビリティとインクルージョンに焦点を当てた従業員リソースグループの努力を補完します。

目的意識を持った従業員リソースグループ（ERG）で職場文化を変革する

インクルージョンと帰属意識を育む従業員リソースグループ（ERG）を構築するには、適切なERGソフトウェアの選択が不可欠です。本ガイドで紹介するプラットフォームは、オールインワンソリューションからERG管理の異なる側面に特化した専門ツールまで、多様なアプローチを提供します。

組織のサイズやニーズ、およびERGの成長段階を考慮しましょう。多くのプラットフォームではデモや試用版を提供しており、コミットする前に機能をテストできます。

