2025年のおすすめプロジェクトコスト追跡ソフトウェアツール10選

四半期の半ばで、番号が合わなくなりました。予算表は一つの番号を示し、スプレッドシートは別の番号を示し、財務チームは全く異なるバージョンを持っていました。誰も間違ってはいませんでしたが、誰も全体像を把握していませんでした。

散在するコストデータや予算の遅延フェーズに悩まされた経験があるなら、適切なセットアップがないと状況が急速に悪化するのを実感しているでしょう。解決策は？プロジェクトの進行に合わせてコストを追跡するように設計されたツールです。

予算と予測に明確さをもたらす、最高のプロジェクトコスト追跡ソフトウェアツールをご紹介します。さあ、始めましょう！ 💰

プロジェクトコスト追跡ソフトウェアのベストセレクションを一目で確認

始める前に、コスト追跡に特化したトップのプロジェクト管理ソフトウェアを、簡単な比較表で確認しましょう。 💸

ツール おすすめ *主要な機能 料金* ClickUp 個人、中堅企業、大企業向けに、ライブプロジェクトワークフロー内での一元化されたコスト追跡機能を提供します。 タスク単位のコスト追跡（カスタムフィールド対応）、ダッシュボードでの予算対実績分析、自動コストアラート、時間追跡、AIと自動化 Free Forever；企業向けのカスタムが可能です。 *生産性向上 中堅企業向けTeamsと成長中のエージェンシー向けに、見積もりから請求書までのエージェンシーの利益率追跡。 リアルタイムの予算と利益率の追跡、カスタム料金設定、詳細な財務レポート作成、AIアシスタント Free試用版利用可能；プランは$11/月から開始します。 Screendragon マーケティング部門と社内クリエイティブチーム向けのクリエイティブマーケティングワークフローにおけるキャンペーンコスト管理 マルチチャネル支出追跡、ROIに基づくレポート作成、自動化された予算承認、AIアシスタント カスタム価格設定 Wrike 企業プロジェクトチームとコンサルタント向けの複雑な部門横断的なコスト管理 プロジェクト予算テンプレート、自動化された時間追跡、フェーズ別の利益率レポート作成、AIアシスタント Freeプランをご利用いただけます。有料プランはユーザーあたり月額$10から開始します。 Smartsheet スプレッドシートベースの予算管理とリアルタイムコラボレーションを、小規模なチームと財務に特化したユーザー向けに提供します。 支出アラート、集計レポート、監査トレイル、協業型コストプランシート、AIアシスタント Freeプランをご利用いただけます。有料プランはユーザーあたり月額$12から開始します。 *Toggl Track フリーランサーやスリムなプロジェクトチーム向けに、シンプルな時間ベースの予算管理とシンプルなセットアップが可能です。 予算アラート付きのプロジェクト時間追跡、生産性分析レポート Freeプラン利用可能（最大5ユーザーまで）；有料プランはユーザーあたり月額$10から。 Harvest コンサルタントとクライアントサービスチーム向けに、請求と収益に直接リンクされている時間追跡機能。 記録された時間、クライアント/プロジェクト別の利益率レポート、バーンレート予測 Freeプランをご利用いただけます。有料プランはユーザーあたり月額$13.75から開始します。 Hubstaff 分散型チームとリモート優先の企業向けの時間とコストの管理・監視 従業員の生産性追跡、プロジェクトベースのコスト追跡、給与システムとの統合 Free試用版利用可能；プランはユーザーあたり月額$7から。 Sage Intacct 大企業における財務チーム向けのコスト追跡の統合 プロジェクト予算を総勘定元帳とリンクされている、リアルタイムな経費管理、多角的な利益率レポート作成、/AIアシスタント カスタム価格設定 Procore 大規模な建設会社と総合建設業者向けの包括的なプロジェクトコスト管理 建設業界専用のコストコード、フィールドから財務までの同期、自動化された変更注文管理、詳細なレポート作成、AIアシスト カスタム価格設定

プロジェクトコスト追跡ソフトウェアの選び方

プロジェクトコスト追跡ソフトウェアを選択する際は、財務管理を効率化し、プロジェクトの成功をサポートする機能を優先してください。お好みのコスト管理ツールに以下の機能を検討してください：

💡 プロのヒント: 「支出の影」ログを使用して、チームランチやアドホックツールなどの非公式なコストを追跡し、これらの小さな支出がどのように積み重なるかを確認し、上限を設定できます。

最高のプロジェクト予算管理とコスト追跡ソフトウェア

以下は、実際のチームワークフローに対応するように設計された、最高のプロジェクトコスト追跡ソフトウェアの一部です。 📑

1. ClickUp（プロジェクトワークフロー内の集中型コスト追跡に最適）

プロジェクトコストを孤立して追跡することは、遅延、予算超過、または承認の漏れを引き起こすことがよくあります。Teamsはスプレッドシート、電子メールのやり取り、時間追跡アプリの間を移動しますが、これらのツールは実際の仕事と接続していません。

ClickUpはすべてをひとつのスペースに集約するため、コスト追跡はプロジェクトの一部となり、後付けの作業ではなくなります。

💵 タスクに財務詳細を組み込む

ClickUpタスクは、タスクレベルで財務情報の更新を簡単に追跡できます。

例えば、イベント代理店が大規模なカンファレンスを企画しているとします。各タスク（会場予約、講演者調整、ベンダー管理）には、コストメモ、ベンダー請求書、リアルタイムのステータス更新が含まれる可能性があります。財務チームとプロジェクトチームは、お互いをタグ付けし、コメントを残し、支払い確認をTogglなしで実行できます。

ClickUpのカスタムフィールドを追加し、タスクを予算トラッカーに変換できます。例えば「見積もりコスト」「実際のコスト」「コストの種類」などの入力項目を追加できます。

💵 仕事中に時間と成果を追跡

ClickUpのプロジェクト時間追跡機能を使用して、作業時間を正確に記録する努力をしましょう。

ClickUpのプロジェクト時間追跡機能は、人件費を可視化します。チームメンバーはタスクごとの作業時間を記録し、プロジェクトマネージャーはリアルタイムのデータを確認できるため、タイムラインの調整や超過の検知が迅速に行えます。

TeamsはClickUpダッシュボードを通じてプロジェクトデータを表示でき、50種類以上のウィジェットから選択してカスタム可能です。

ClickUpダッシュボードでリアルタイムのコストを確認しましょう。

例、主要な機能のリリースを管理する製品チームは、チームメンバーごとの作業時間、スプリントごとの予算対実績、タスクの種類別のコスト内訳を表示するダッシュボードを作成できます。これにより、プロジェクトリーダーから経営陣まで、全員が追加のレポート作成作業なしで財務進捗の共有ビューを確認できます。

💵 テンプレートで時間を節約

ClickUpのプロジェクトコスト分析テンプレートは、Teamsがマイルストーンごとに予算の見積もりや追跡を行うための既成の構造を提供します。特に、固定範囲のプロジェクトや助成金に基づく資金調達で正確な差異追跡が必要なTeamsに役立ちます。

同時に、ClickUpのプロジェクトコスト管理テンプレートはより詳細な監視機能を提供します。複数のクライアントの継続契約を管理するデジタルエージェンシーは、このテンプレートを使用して定期的な予算レビューの割り当て、クライアントの承認記録、複数の納品物におけるコストパフォーマンスの比較を行うことができます。

テンプレートは、複数のTeamsが関与する場合でも、すべての情報を可視性をもって整理整頓された状態を維持します。

ClickUpの主要な機能

ClickUpのリミット

タスクはモバイルから更新できますが、詳細なコストデータの入力や確認は、小さな画面ではスムーズさや効率性が劣ります。

ClickUpの料金プラン

ClickUpのレビューと評価

G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,470件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価していますか？

このG2レビューは、ClickUpがプロジェクトコスト追跡ソフトウェアとしていかに優れているかをまさに言い表しています：

ClickUpのプロジェクト管理とプログラム管理の機能は truly 卓越しており、市場に新たな基準を確立しています。効率的なタスク追跡だけでなく、多様なプロジェクトとプログラムの包括的な管理を可能にする強力なツールセットを提供します。[…] さらに、ClickUpの豊富でよく設計されたテンプレートは、プロジェクトのセットアッププロセスを簡素化し、生産性とプロジェクトプランの効率を大幅に向上させます。

📮 ClickUp Insight: 16%のマネージャーが、複数のツールからの更新情報を統合して一貫したビューにまとめることに苦労しています。更新情報が散在していると、情報を集約する時間に費やすことが増え、リーダーシップに割く時間が減ってしまいます。 その結果？不要な事務作業、見逃された洞察、そして方向性の不一致。ClickUpのオールインワンワークスペースにより、マネージャーはタスク、ドキュメント、更新情報を一元管理でき、無駄な作業を削減し、最も重要な洞察を必要なタイミングで提供できます。 💫 実際の結果: 200人の専門家を1つのClickUpワークスペースに統合し、カスタマイズ可能なテンプレートと時間追跡機能を活用して、複数の場所でのオーバーヘッドを削減し、納期を短縮します。

2. 生産性（クリエイティブエージェンシーの利益追跡に最適）

via生産性

クリエイティブエージェンシーは、どのプロジェクトが実際に利益を生むのかを把握するのに苦労しています。Productiveは、各プロジェクトの財務状況をリアルタイムで可視化する利益率追跡機能により、この課題を解決します。

このプラットフォームは、時間追跡を予算に直接接続させ、作業の進捗に合わせて利益率を監視できます。このツールが一般的なプロジェクト管理ツールと異なる点は、エージェンシーのワークフロー（クライアントのオンボーディングから最終請求まで）に対する深い理解にある点です。

生産性を高める主要な機能

プロジェクト予算に対して請求可能な時間をリアルタイムで追跡し、支出リミットや利益率の閾値に近づいた際に即時通知を受け取ることができます。

プロジェクトの異なるフェーズ、チームメンバー、クライアントセグメントごとに コストを詳細に分析した 包括的な財務レポートを生成します。

経費フォームの自動入力、レポートの生成、タスクの活動を要約するを Productive AI で実現。

チーム、プロジェクトの種類、クライアントの階層ごとにカスタム料金評価を作成できます。

複数のプロジェクトにわたるチームのキャパシティと リソースの平準化を 監視し、過剰なコミットメントを防止します。

生産性のリミット

統合エコシステムは、ClickUpのような企業レベル競合他社と比べて規模が小さいです。

カスタムレポート作成には、効果的に設定するための技術的な知識が必要であり、専任のITサポートがない小規模なチームにとっては困難な場合があります。

生産性を高める価格設定

Free試用版

必須: $11/月

プロフェッショナル: $28/月

Ultimate: $39/月

生産性評価とレビュー

G2: 4.7/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (95件以上のレビュー)

実際のユーザーはProductiveについてどう評価していますか？

G2のレビューアーがProductiveのプロジェクトコスト管理ツールについて述べた内容です：

私たちのような代理店にとって最も役立つのは、Business全体で起こっていることをすべて可視化できる点です。初期の見積もり/予算からプロジェクトのライフサイクル全体、請求書発行まで、関連するデータの緊密な統合により、エラーの発生が大幅に減少します。リソースの割り当てと利用状況（ほぼ何でもレポート作成できる点もご存知ですか？）をすべて1つのダッシュボードで確認できるのは本当に便利です。

私たちのような代理店にとって最も役立つのは、ビジネス全体で起こっていることをすべて可視化できる点です。初期の見積もり/予算からプロジェクトのライフサイクルを経て請求書発行まで、関連するデータの緊密な統合により、エラーの発生が大幅に減少します。リソースの割り当てと利用状況（ほぼ何でもレポートを抽出できる点も）をすべて1つのダッシュボードで確認できるのは本当に便利です。

3. Screendragon（マーケティングチームがキャンペーン予算を管理するのに最適）

viaScreendragon

複雑なマーケティングキャンペーンを管理しながら、支出のすべてを追跡したことはありますか？Screendragonは、マーケティングチーム向けに特化したワークフロー自動化を通じてこの課題に対応します。キャンペーン実行時にボトルネックとなるクリエイティブ承認プロセスをスムーズに処理します。

Teamsは、プロジェクトをスムーズに進めながら予算の完了する可視性を維持する自動ルーティングを設定できます。これにより、キャンペーン開発の各フェーズのコストを正確に把握し、必要に応じて最適化できます。

Screendragonの主要な機能

複数のチャネル、ベンダー、メディアタイプにわたるキャンペーン支出を追跡し、統一されたダッシュボードで一元管理できます。

マーケティングキャンペーンの構造に完全に一致するカスタム予算カテゴリを設定します。

キャンペーン支出とパフォーマンスメトリクスを接続させた詳細なROIレポートを生成し、どの投資が最も高いリターンをもたらすかを特定するのに役立ちます。

/AIアシスタンスを活用して、運用状況とリソースの洞察を抽出、ブランドに合ったコンテンツを作成し、エージェント型ワークフローを構築しましょう。

リソースのキャパシティの完了するビューを確保し、効果的なリソース管理を実現します。

Screendragonの制限リミット

インターフェースのデザインは、最新のマーケティングプロジェクト管理ツールと比べて古臭く感じられます。

カスタマイズや高度な機能は、Screendragonのサポートチームからの支援が必要になることが多く、これにより実装が遅れる可能性があります。

Screendragonの料金プラン

カスタム価格設定

Screendragonのレビューと評価

G2: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (30件以上のレビュー)

💡 プロのヒント: 「支出速度」メトリクスを作成し、各チームが予算を消費する速度を測定しましょう。これにより、例えば請負業者の時間過剰使用など、非効率な点を早期に発見できます。

4. Wrike（複雑なプロジェクトで詳細な管理が必要な場合に最適）

viaWrike

複雑なプロジェクトは、特に複数の部門が納品物に協力する必要がある場合、制御不能に陥りがちです。Wrikeは、ほぼすべてのプロジェクトに適応しつつ、詳細なコスト追跡を継続的に行うカスタマイズ可能なワークフローを通じて、この課題に対応しています。

Teamsは特に、企業レベルの複雑さを処理しながらも、プロジェクトコストとリソースの活用状況の可視性を損なわないプラットフォームの機能に高く評価しています。

Wrikeの主要な機能

詳細な プロジェクト予算テンプレート を作成し、事前定義されたカテゴリ、承認プロセス、コスト追跡パラメーターを含めることができます。

すべてのプロジェクトの財務をリアルタイムで推定、配分、追跡できる 予算管理 機能で、一元管理を実現します。

異なる次元でプロジェクトの利益率を分析する包括的なレポートを生成します。

プロジェクト予算に直接統合される自動化された時間追跡と経費レポート作成を設定しましょう。

プロジェクトに関するクエリに素早く回答し、Wrike AIでプロジェクトの更新を生成します。

Wrikeの制限事項

組み込みの画面共有、メッセージ、またはビデオ会議機能がないため、リアルタイムのコラボレーションには外部ツールに依存する必要があります。

ユーザーからは、読み込みが遅いまたは不具合が発生するとの報告があり、例えば、 idle 状態後にページが読み込まれないといった問題がレポート作成されています。

請求書発行や経費追跡などの高度な財務管理機能は、通常、他のソフトウェアとの統合が必要です。

Wrikeの料金プラン

Free

チーム: $10/月あたりユーザー（年額課金）

ビジネスプラン: $25/月（ユーザーあたり、年間請求）

企業: *カスタム料金

Pinnacle: カスタム価格設定

Wrikeのレビューと評価

G2: 4.2/5 (4,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (2,810件以上のレビュー)

5. Smartsheet（スプレッドシート愛好家向けのプロジェクト財務管理に最適）

viaSmartsheet

チームがスプレッドシートに依存しているものの、より高度なプロジェクト追跡機能が必要なら、Smartsheetがそのギャップを完璧に埋めます。誰もが使い慣れたグリッドインターフェースと、コストを効果的に追跡する強力なプロジェクト管理機能を組み合わせたツールです。

Teamsはスプレッドシートの式を使用して複雑なプロジェクト予算を作成しながら、自動化されたワークフローやリアルタイムコラボレーションなどの高度な機能にアクセスできます。

このツールを使用すると、経費の追跡、リソースコストの監視、および複数のプロジェクトの財務データを統合したロールアップレポートの作成が可能です。

Smartsheetの主要な機能

伝統的なスプレッドシートのような見た目と操作感ながら、リアルタイムのプロジェクト追跡データから情報を取得する経営層向け財務レポート作成を生成します。

/AIを活用してシートを分析し、プロジェクト支出の傾向を予測する洞察を生成します。

リソースを割り当て、その利用率を追跡し、割り当てられたタスクと時間単価に基づいて人件費を計算します。

条件付きフォーマットと自動化されたアラートを設定し、予算の変動、超過、リソース配分の問題を強調表示します。

共有シートを通じてプロジェクトの予算と財務プランを共同で作成し、複数のチームメンバーがデータを同時に入力しながら、完了する監査トレイルを維持できます。

Smartsheetの制限事項

変更は常にリアルタイムで更新されるわけではなく、自動保存機能もありません。

レポートは1ページあたり500行までで、大規模なレポートの閲覧は手間がかかる場合があります。

一部のユーザーからは、データストレージの場所が不明確であることや、全シートへのアクセス権限を持つ「スーパーアドミン」役割が欠如しているなど、セキュリティ機能の不足がレポート作成されています。

Smartsheetの料金プラン

Free試用版

プロプラン: $12/月 ユーザーあたり

Business: *$24/月 ユーザーあたり

企業: *カスタム料金

高度な仕事マネジメント: *カスタムプライシング

Smartsheetのレビューと評価

G2: 4.4/5 (19,680件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,450件以上のレビュー)

実際のユーザーはSmartsheetについてどう評価していますか？

G2のレビューから、このプロジェクトコスト追跡ソフトウェアの実際のユーザーの声をご紹介します：

Smartsheetの多機能性が気に入っています。多様な用途に活用できる点が魅力です。時にはExcelのより高度でインタラクティブなバージョンとして使用したり、ダッシュボードや自動化機能を活用して、仕事を大幅に効率化し、整理整頓されたツールを作成することも可能です

6. Toggl Track（プロジェクト横断のシンプルな時間追跡に最適）

viaToggl Track

複雑なプロジェクト管理のオーバーヘッドを扱わずに、時間の使い道を把握したい時もあります。Toggl Trackは、あらゆるデバイスやプラットフォームで動作するシンプル極まりない時間追跡機能で、そのニーズに応えます。

このツールは、作業の邪魔にならないように設計されています。タイマーを開始し、プロジェクトに割り当て、作業が完了したら停止するだけです。複雑なワークフローや必須フィールドは一切ありません。Teamsは、詳細なレポートが時間使用のパターンを明らかにし、プロジェクトの利益率に直接影響を与える点に高く評価しています。

Toggl Trackの主要な機能

Toggl Trackの追跡リミット

チーム管理機能は、フル機能のプロジェクト管理プラットフォームと比べると基本的なものです。

ネイティブの請求書発行機能、休憩記録、GPS追跡、給与計算、またはスケジュール管理機能がありません。

時間エントリーの編集は手間がかかり、エラーのリスクが高い

タイマーを一時停止することはできません。停止して再起動する必要があり、これにより断片化したエントリー（例：複数の5秒間のセッション）が発生します。

Toggl Trackの追跡料金プラン

Free（5ユーザーまで）

スタータープラン: $10/月 ユーザーあたり

プレミアム: $20/月 ユーザーあたり

企業: *カスタム料金

Toggl Trackのレビューと評価を確認する

G2: 4.6/5 (1,570件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,575件以上のレビュー)

実際のユーザーはToggl Trackについてどう評価していますか？

このCapterraのレビューでは、利息の視点が指摘されています：

Toggl Trackは非常にユーザーフレンドリーです。操作が簡単で、前のプロジェクトを継続したり、新しいプロジェクトを追加したりするのが簡単です。色と色分け機能も、私が最も時間を費やしている領域を明確に区別するのに役立ちます。また、レポートタブも非常に気に入っています。各プロジェクトに費やした時間数と、各プロジェクトに費やした時間の割合を確認できるのが便利です。

7. Harvest（統合型時間追跡と請求書発行に最適）

viaHarvest

プロジェクトマネージャーで、コスト追跡とクライアント請求のシームレスな統合が必要な方は、Harvestを特に有用だと感じています。このプロジェクト予算管理ソフトウェアは、時間追跡を請求プロセスに直接接続させ、請求可能なすべての時間を効率的に捕捉し、収益に転換します。

財務チームは、Harvestが内部のコスト追跡と外部クライアントの請求を1つのシステムで管理できる点を評価しています。これにより、異なるプラットフォーム間の照合仕事が削減されます。詳細なレポート作成では、最も高い利益率を生むプロジェクトとクライアントが明確に示されます。

Harvestの主要な機能

自動化された時間追跡のリマインダーと週次要約を設定し、一貫した追跡習慣を維持するのに役立ちます。

包括的なレポートを通じて、どのクライアント、プロジェクト、仕事タイプが最も高い利益率をもたらしているかを分析し、Businessパフォーマンスを評価します。

現在の消費率と残りの予算配分に基づいて正確な プロジェクト予測 を作成し、最終的なプロジェクトの利益率を予測します。

追跡した時間と経費から自動的に請求書を作成し、プラットフォームから直接クライアントに送信できます。

Harvestの制限事項

組み込みの給与計算機能や自動化された売上税機能がないため、手動の仕事やサードパーティの統合が必要になります。

タイムシートの提出や請求書のリマインダーなどの更新通知を統合した中央集約型の通知 hubはありません。

タスクや時間エントリーのフィルタリングオプションは基本機能に限定されており、レポート内で特定のカテゴリやグループを分析するのが困難です。

Harvestの料金プラン

Free

プロプラン: $13.75/月 1ユーザーあたり

プレミアム: $17.50/月 ユーザーあたり

Harvestのレビューと評価を収集する

G2: 4.3/5 (815件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (630件以上のレビュー)

8. Hubstaff（リモートTeams向けに詳細な活動監視が必要な場合に最適）

viaHubstaff

分散型チームを管理するオペレーションズリーダーは、リモートワーカーが時間をどのように費やしているか、それがプロジェクトコストにどのように影響するかを詳細に把握する必要があります。Hubstaffは、包括的なアクティビティモニタリングを通じてこの可視性を提供します。

チームメンバーは自身の生産性パターンを確認できる一方で、マネージャーは正確なプロジェクトコスト計算に必要な可視性を得られます。詳細なレポート作成は、リモートワークのどのパターンが最も効率的なプロジェクト納品につながるかを特定するのに役立ちます。プロバイダーは、チームメンバーの生産性に関するアカウントを提供するだけでなく、マネージャーが正確なプロジェクトコスト計算に必要な可視性を得られるようにしています。

Hubstaffの主要な機能

チームの生産性を、自動スクリーンショットのキャプチャとアプリケーションの使用状況追跡を通じて監視します。

チームメンバーが仕事を進める際にリアルタイムでプロジェクトコストを追跡し、個々の時間評価と実際の仕事時間に基づいて自動で労働コストを計算します。

プロジェクトやチームメンバーに対して週次予算や固定コストリミットを設定し、 予算超過を防止 します。

追跡した作業時間とプロジェクトの割り当てに基づいて自動給与計算を設定し、支払いプロセスを効率化します。

プロジェクトコスト、チームメンバーの支出、予算履歴に関する詳細なレポートをビューできます。

Hubstaffの制限事項

従業員の監視機能は、適切に実施されない場合、プライバシーの侵害と感じられ、チーム morale を損なう可能性があります。また、創造的な仕事や戦略的な仕事の追跡には適していない場合もあります。

プライバシーに関する懸念が、厳格なデータ保護要件を有する組織での導入にリミットをかける可能性があります。

その強みは主に人件費管理にあり、材料費やその他の非人件費のプロジェクト費用の管理には対応が限定的です。

Hubstaffの料金プラン

Free試用版

スタータープラン: $7/月（ユーザー1人あたり、2席から利用可能）

Grow: $9/月あたりユーザー（2席から）

チーム: $12/月 ユーザーあたり（2席から）

*企業: $25/月 ユーザーあたり

Hubstaffのレビューと評価

G2: 4.2/5 (1,440件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1,570件以上のレビュー)

実際のユーザーはHubstaffについてどう評価していますか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

Hubstaffは、時間追跡とチーム生産性のモニタリングをシームレスに行えるツールです。期間ごとのスクリーンショットの取得、活動レベルの追跡、TrelloやAsanaなどのプロジェクト管理ツールとの統合機能により、リモートチームにとって非常に価値のあるツールです。 […] ただし、活動追跡が過度に干渉的に感じられる場合があり、特に頻繁なスクリーンショットが問題になることがあります。モバイルアプリも時々動作が遅くなったりクラッシュしたりするため、移動中の生産性を妨げる可能性があります。

9. Sage Intacct（企業財務管理統合に最適）

viaSage Intacct

企業は、既存の財務システムやレポート作成構造にシームレスに統合されるプロジェクトコスト追跡機能が必要です。Sage Intacctは、包括的な財務管理機能を通じてこれを実現します。

プロジェクト会計において優れた機能を提供し、各プロジェクトのコスト、請求、収益を高い精度で追跡・管理できます。直接費と間接費の配分、複雑な請求スケジュールの管理、会計基準に準拠した収益の認識が可能です。

財務チームは、手動でのデータ操作なしで、プロジェクトの利益率データを正確に取得し、企業財務報告書や経営陣へのレポート作成に直接反映させることができます。

Sage Intacctの主要な機能

一般アカウントと接続された高度なプロジェクト予算を作成し、財務諸表を自動的に更新します。

トランザクションにプロジェクト、部門、場所、その他の属性タグを付与し、詳細な財務分析とレポート作成を実現します。

事前に設定した閾値を超えるプロジェクト費用に対して承認を必要とする自動化された財務管理を設定します。

プロジェクトコストを追跡しながら、企業統治要件と財務報告基準を満たす完了する監査証跡を維持します。

データ品質を向上させ、統合AIで複雑な財務ワークフローを自動化しましょう。

Sage Intacctのリミット

導入の複雑さは、適切な設定を行うために多大なITリソースと専門的な知識が必要です。

価格はシンプルなプロジェクト管理ツールに比べて大幅に高いため、小規模な組織には現実的ではありません。

プロジェクト追跡と並行して包括的な財務管理統合を必要としない組織には過剰な機能です。

GAAP準拠のため、実装後は設定が固定化され、変更には開発者またはリセラーの支援が必要です。

Sage Intacctの料金プラン

カスタム価格設定

Sage Intacctのレビューと評価

G2: 4.3/5 (3,730件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (525件以上のレビュー)

10. Procore（建設プロジェクトのコストプロジェクト管理に最適）

viaProcore

建設プロジェクトには、汎用ツールでは効果的に対応できない独自のコスト管理課題が存在します。Procoreは、建設プロジェクトの財務管理に特化した機能を通じて、これらの特定のニーズに対応しています。

建設コストのフローを理解し、すべてのフェーズにおける可視性を提供します。事前開発から完了まで、Teamsは労働費、材料費、設備費、下請け業者費を追跡しながら、建設アカウントの原則とレポート作成要件に準拠できます。

Procoreの主要な機能

変更注文と予算変更を、完了する監査証跡を維持する自動承認ワークフローを通じて管理します。

予算、契約書、変更注文書、購入注文書、請求書など、すべてを接続したシステムで一元管理し、組み込みの /AIアシスタント を活用できます。

工事種別、工程、コストコード、その他の建設業界特有のカテゴリ別にプロジェクト費用を詳細に分類したコストレポートを生成します。

モバイルアプリを通じてフィールド作業を財務追跡に直接接続させ、作業員が現場から作業時間、資材、機器の使用状況を記録できます。

Procoreのリミット

事前工事入札ツールは、使い勝手の悪さや開発チームからの timely な更新の欠如など、非効率的で問題が多いと批判されています。

導入には、コストコードの設定、承認ワークフローの構築、既存のアカウントシステムとの統合など、相当なセットアップ時間がかかります。

一部のユーザーは、対応が遅い、専任のアカウントマネージャーがいない、または未解決の問題があるなど、不十分なカスタマーサポートを経験しています。

Procoreの料金プラン

カスタム価格設定

Procoreのレビューと評価

G2: 4.6/5 (3,450件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (2,770件以上のレビュー)

実際のユーザーはProcoreについてどう評価していますか？

Capterraのレビューでは次のように要約されています：

Procoreは、大規模な産業プロジェクトからシンプルな住宅建設まで、あらゆるニーズに対応できる機能を備えた、整理整頓された効率的なプラットフォームです。

ClickUpでコストの全体像を把握する

予算追跡はしばしば孤立した状態で実施されます。Teamsがスプレッドシートを更新し、番号が共有され、プロジェクトの可視性が低下します。

ClickUpはそのギャップを閉じた。このプロジェクトコスト追跡ソフトウェアは、タスクやタイムラインからペースを落とすことなく、Teamsがプロジェクト予算を監視するのに役立ちます。

タスク管理、レポート作成、ドキュメント、コミュニケーションを1つの接続プラットフォームに統合することで、予算は常に仕事と接続されます。当然ながら、意思決定が迅速化し、プロジェクトは予定通りに進みます。

