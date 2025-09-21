2025年版 営業チーム向けAIエージェント13選

チームの目標を達成しているが、その代償は？

CRMの更新、同じ営業文書の書き直し、成果につながらないミーティングの準備に費やす無駄な時間。パイプラインが拡大すればするほど、スピードを落とさずにスケールアップするのは困難になります。

そこで営業向けAIエージェントがステップし、収益エンジンをフルスピードで稼働させ続けるお手伝いをします。

本記事では、リード生成・パーソナライズされたアプローチ・パイプラインの継続的推進を支援する最高峰の/AIエージェントを徹底解説します。🚀

営業向け/AIエージェント厳選13選

以下で紹介する営業向けAIエージェント全製品の比較テーブルはこちら。📊

ツール* 最適分野* 主な機能 価格* ClickUp 営業ワークフローの自動化と顧客コミュニケーション対象チームサイズ：個人事業主、中小企業、中堅企業、大企業 パイプライン分析、営業自動化、通話文字起こし、統合ワークスペース管理 Freeプランあり；企業向けカスタム対応 Salesforce Einstein 予測型リードスコアリングとスマートCRM自動化を企業規模で実現 チームサイズ: 大企業 AIスコアリングと自動タスク更新による商談結果予測 ユーザーあたり月額500ドル（Enstein Sales） アポロAI AI駆動型見込み客開拓と自動化されたマルチチャネルアウトリーチ対象チームサイズ：中小企業、中堅企業 AI搭載の電子メールシーケンス、意図に基づくリードスコアリング、自動化されたアウトバウンドパーソナライゼーション Freeプランあり；月額59ドル/ユーザー（ベーシック）から Clari リアルタイムAIインサイトによる収益予測と取引分析 対象チームサイズ：中堅企業、大企業 パイプラインリスク検知と自動化されたCRM管理 カスタム価格設定 Artisan 人間のようにリードと関わり、見極める自律型AI営業担当者 対象チームサイズ：中小企業、中堅企業 アウトバウンドコールと電子メール対応、人間のような会話フロー、カレンダー予約連携を実現する/AI営業エージェント カスタム価格設定 Regie.ai 購買者ペルソナと購買意図に合わせたAI生成セールスシーケンス対象チームサイズ：中小企業、中堅企業 AI生成電子メールとシーケンス作成、キャンペーンテスト、LinkedInメッセージのパーソナライズ カスタム価格設定 Claygent 調査の自動化とAIを活用した営業インテリジェンスの強化対象チームサイズ：個人事業主、中小企業 AIエージェントによる見込み客調査と複数ソースからのデータ収集で顧客満足度向上を実現 Freeプランあり；月額149ドルから（スターター） Gong AI搭載の会話分析と取引リスク検知対象チームサイズ：中堅企業、大企業 /AI通話分析、取引インテリジェンス、リアルタイムコーチングインサイト、営業担当者パフォーマンス追跡によるコンバージョン率向上を実現 カスタム価格設定 ラベンダーAI リアルタイム電子メールコーチングとAI最適化セールスメッセージングチームサイズ：個人、中小企業 リアルタイム電子メールコーチング、パーソナライゼーションのコツ、 営業ダッシュボード Freeプランあり；月額29ドルから（スターター） HubSpot Sales Hub CRM内で販売ファネル全体をサポートする統合AIツール対象チーム規模：中小企業、中堅企業 AIコンテンツアシスタント、営業電子メール自動化、取引パイプライン管理、ネイティブCRM連携 Freeプランあり；月額20ドルから（スターター） Drift リードの選別とミーティングのリアルタイム手配を実現するAIチャットボット 対象チームサイズ：中小企業、中堅企業 AI搭載チャットボット、顧客インタラクションに基づくリアルタイムリード評価、チャット経由のミーティング予約 カスタム価格設定 Humantic AI パーソナリティに基づく購買者インサイトと超パーソナライズされた営業エンゲージメント対象チームサイズ：中小企業、中堅企業 購買者パーソナリティとカスタム体験の洞察、適応型コミュニケーション提案、アウトリーチのためのペルソナ強化 Freeプランあり；月額40ドルから（Pro） シームレスな/AI リアルタイムB2Bコンタクト発見とAI駆動型リードジェネレーションチームサイズ：中小企業、中堅企業 AIを活用したリード生成、リアルタイムの連絡先データ、見込み客開拓用Chrome拡張機能 Freeプランあり；カスタム価格設定

営業向けAIエージェントとは？

営業向け人工知能（AI）エージェントは、収益ワークフロー全体で反復的なデータ駆動型タスクを処理する専門アシスタントです。

静的なチャットボットや単純な自動化ルールとは異なり、これらのエージェントはCRMデータ、コミュニケーションログ、サードパーティ連携から学習し、ニーズを予測して自律的に行動します。

意図シグナルを活用した新規リードの発掘、アウトリーチ文書の作成とパーソナライズ、さらにはパイプラインの健全性モニタリングにも活用可能。優れたAI営業エージェントは過去のデータを基に行動を更新し、電子メールのトーン調整、フォローアップの頻度設定、タスク優先順位の最適化をリアルタイムで実施します。

営業向けAIエージェントを選ぶ際のポイントとは？

営業でAIエージェントを活用すれば業務を変革できますが、適切な機能を備えていることが条件です。選定時に優先すべき鍵となる機能を以下に示します。👇

CRMとの連携： Salesforce、HubSpot、または基幹システムと双方向同期し、取引データを常に最新の状態に保ちます

ハイパーパーソナライズされたアウトリーチを生成： 取引フェーズ、過去のやり取り、購買意図のシグナルといったリアルタイムのコンテキストを活用し、電子メールやソーシャルメディアメッセージを作成

高価値アクションを優先：*カスタム基準（例：取引サイズや成約確率）に基づきリードと商談をスコアリングし、最適な次ステップを提示

ミーティングとフォローアップを自動化：*通話の文字起こし、アクションアイテムの抽出、様々なユースケース向けのフォローアップ要約作成を手動介入なしで実行

プロアクティブなパイプライン分析を提供： リスクのある案件を特定し、成果を予測。異常を検知したら、売上ターゲットに影響が出る前に通知します

マルチチャネル見込み顧客開拓をサポート：*電子メール、電話、ソーシャルメディアを横断してリードを収集、コンタクト情報を充実させ、キャンペーンを開始

営業向けベストAIエージェント

営業マネージャーの業務を効率化するトップAIエージェントをご紹介します。🎯

1. ClickUp（営業ワークフロー自動化と顧客コミュニケーションに最適）

ClickUp Brainでよりスマートな営業ワークフローをプラン ClickUp Brainを営業のコパイロットとして活用——有望アカウントの特定からチーム指導、アウトリーチ戦略立案まで

アウトリーチ管理、CRM更新、ミーティング準備のために数十のツールを頻繁に行き来しているなら、ClickUpがその解決策です。

世界初の統合型AIワークスペース。プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを1つのアプリに統合。コンテクストAIが仕事を高速化・効率化します。

ClickUp for Sales Teamsでは、自動化された活動追跡、リアルタイムダッシュボード、AIによるタスク更新機能を備えた拡張可能なエージェントワークフロー構築を支援するプラットフォームを提供します。

ClickUp Brainの文脈認識機能で回答を素早く見つけよう

ClickUpの強力なAIスイートの核となるのは、ClickUp Brainです。これはコンテキスト認識型AIエンジンであり、タスク、タイムライン、ドキュメント、チャット、さらにはSalesforceやGoogle Driveなどの接続サードパーティツールを含む、ワークスペース全体を理解します。

例えば、ClickUp Brainにパイプラインの活動状況を即座に要約するよう依頼できます。「第2四半期の停滞している企業案件のステータスは？」といった自然なクエリを入力するだけで、タスク・コメント・タグから抽出した回答が即座に得られます。

ClickUp Brainでパイプライン内の滞留タスクをフラグ付けし、優先的にアクションを起こしましょう

また、パイプラインの各フェーズで停滞しているタスクを可視化し、アクションに対する優先度を特定。Brainにそれらの対応プランを立案させることも可能です。

🧠 豆知識：ClickUp Brainは、すべての通話記録を検索可能にすることで、営業通話から洞察を引き出すこともできます。コツは？ClickUp AI Notetakerを通話に招待し、自動録音と文字起こしを依頼することを忘れないでください！ ClickUp AIノートテイカーで検索可能な文字起こしを取得

反復的なワークフローをClickUpオートパイロットエージェントに委任

取引を成立させる代わりに手動でタスクを更新することに時間を取られているなら、ClickUpオートパイロットエージェントが解決します。

ClickUpオートパイロットエージェントでカスタムトリガーを設定し、時間のかかる反復タスクを自動化

これらのノーコードAIアシスタントはClickUpワークスペース内に常駐し、営業プロセスの反復作業（案件受付・実行からレポート作成まで）を自動化します。仕組みはこうです：トリガー（例：パイプラインでのリードフェーズ移行）を設定し、条件（例：「企業契約のみ」など）を追加し、タスク実行手順を共有します。これでトリガーが発生し条件が満たされるたびに、エージェントが自律的に動作を開始します。

これら全てはシンプルなノーコードビルダーで設定可能。エージェントに「検索対象」「やること」「アクセス可能な情報」を指示するだけです。もちろん、エージェントが参照する知識源（ドキュメント、タスク、チャットなど）も制御可能。常に適切なコンテキストで動作します。

📌 例えば、フォーム経由でICP基準を満たす高価値リードが入力されると、営業自動化ツールがシニアAEに割り当て、ワークスペースで案件にタグ付けし、チャットで営業VPに通知します。

当社のチームから直接、カスタムオートパイロットエージェントの構築方法を学びましょう：

ClickUpテンプレートでプラン・実行・進捗管理を効率化

営業ワークフロー設計を簡素化したいなら、ClickUpの営業プランテンプレートから始めましょう。

次に、ClickUpのセールストラッカーテンプレートでは、目標達成や進行中といった事前定義済みステータス、配送コスト・単価・利益率を記録する12種類のカスタムフィールド、月別や製品別の売上高を分析できる複数ビューを提供します。

無料テンプレートを入手 ClickUpセールストラッカーテンプレートで個人とチームの進捗を評価

あらゆるサイズのチーム向けに設計されており、個人およびチームの進捗をリアルタイムで評価し、営業パイプラインを最適化し、収益向上につながる鍵となる傾向を特定できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能ゆえに習得が難しい

ClickUpの価格プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このG2レビューがすべてを物語っています：

ClickUpの汎用性と、あらゆる状況に合わせてカスタムできる点が気に入っています。単なるプロジェクト管理ツールではなく、私たちにとっての業務hubそのものです！クライアント仕事からCRM管理まですべてを管理でき、柔軟なオプションと組み込みの自動化機能が素晴らしいです。ClickUpが常に進化を続け、ユーザーの声を真摯に受け止めている点も高く評価しています！

📮 ClickUpインサイト： 低パフォーマンスのチームは15以上のツールを使い回す可能性が4倍高い一方、高パフォーマンスのチームはツールキットを9プラットフォーム以下にリミットすることで効率を維持しています。では、1つのプラットフォームだけを使うのはどうでしょうか？ 仕事のためのすべてアプリとして、ClickUpはタスク、プロジェクト、ドキュメント、wiki、チャット、通話を単一プラットフォームに統合し、AI駆動のワークフローを完備しています。よりスマートに働く準備はできていますか？ClickUpはあらゆるチームに対応し、作業状況を可視化。重要な業務に集中できる環境を提供し、残りはAIが処理します。

2. Salesforce Einstein（企業規模での予測的リードスコアリングとスマートCRM自動化に最適）

viaSalesforce Einstein

Salesforce Einsteinは、SalesforceのCustomer 360プラットフォームに組み込まれた/AIレイヤーであり、高度な機械学習（ML）と予測分析をSales Cloudに直接統合するよう設計されています。

営業ワークフローのあらゆる側面に自動化を導入し、チームが高価値リードの発掘、大規模なカスタマイズ型アプローチの実施、パイプラインの最新状態維持、データ駆動型インサイトに基づく顧客対話の準備を支援します。アインシュタインは取引・会話・クリックのすべてから学習し、アクション提案、リスクの可視化、コンテンツ生成を実現します。

Salesforce Einsteinの主な機能

Einstein SDR Agent でプロスペクティングとインバウンドリードを自動化し、 でプロスペクティングとインバウンドリードを自動化し、 AIを活用したリードジェネレーションを実現

Einstein Sales Coach を活用した役割別ロールプレイシミュレーションと生成AIによるフィードバックで営業担当者のパフォーマンスを向上させましょう

Agentforce でAIエージェントを構築・展開し、営業業務を処理。すべてEinstein Trust Layerによってセキュリティが確保されています。

Einstein Scoringを導入して案件の優先順位付けを行い、予測スコアリングを活用して有望なリードを特定しましょう

Salesforce Einsteinの制限リミット

高度なセットアップには開発者のサポートや技術的専門知識が必要となる場合があります

データ負荷が重い場合や複雑なワークフローでは、システムに遅延が生じる可能性があります

Salesforce Einsteinの価格

Einstein Sales: 月額500ドル/ユーザー（年額一括課金）

Salesforce Einsteinの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (23,000件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Salesforce Einsteinについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2レビューの一部をご紹介します：

Salesforce Sales Cloudはリード・コンタクト・商談を一元管理できる点が非常に便利ですが…特に初めて使う時は少し圧倒されることもあります。機能やボタンが多すぎて、操作に慣れるまで時間がかかるのです。また管理者が適切に設定していない場合、操作が分かりにくかったり余計なステップが必要になったりします。強力ではあるものの、最初から必ずしもユーザーフレンドリーとは限りません。

3. アポロ/AI（AI駆動型見込み客開拓と自動マルチチャネルアプローチに最適）

viaApollo AI

アポロは/AI搭載の市場開拓エンジンであり、見込み客開拓からパイプライン管理までをすべて自動化します。2億7500万件以上の連絡先と7000万社以上の企業データを基盤とし、リアルタイムの職務変更、技術スタックの更新、購買意向のシグナルで強化されています。

理想的な顧客プロフィール（ICP）を定義すると、Apollo AIは電子メール開封率、サイト訪問数、アウトバウンドエンゲージメント履歴などの行動シグナルを用いて適合性の高いリードを特定し優先順位付けします。これらのインサイトは各見込み客の状況に合わせた提案メッセージに反映され、営業ワークフローから離れることなくAIを活用したデータ分析が可能になります。

アポロAIの主な機能

65以上のフィルター、意図シグナル、リアルタイムエンリッチメントを活用し、最適な見込み客を特定する Pipeline Builder をお試しください

Call Assistant のスマート文字起こしと事前通話分析で、自動生成されるミーティング要約・フォローアップ・次ステップを取得

AIパーソナライズ電子メール、ワンクリック通話、組み込み配信保護機能でマルチチャネルシーケンスを開始

アポロのAIチャットボットと通話分析を通じて、成功する通話パターン、反論対応プレイブック、メッセージ戦略といった詳細情報を入手

アポロ/AIの制限事項

一部のユーザーからは、連絡先データの正確性が約65%に留まるとのレポート作成があり、特に携帯番号とEMEA地域で顕著です

鍵の機能は上位プラン限定のため、基本ユーザーは不完全なアウトリーチワークフローに直面します

アポロ/AIの価格設定

Free

基本プラン: 月額59ドル/ユーザー

プロフェッショナルプラン: 月額99ドル/ユーザー

組織: ユーザーあたり月額149ドル

アポロ/AIの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (8,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (300件以上のレビュー)

4. Clari（リアルタイム/AIインサイトによる収益予測と取引分析に最適）

viaClari

Clariは、売上チーム向けに設計されたAI搭載営業ツールです。販売ファネル全体にわたる精度、可視性、制御を必要とするチームに最適です。すべてはRevenue Context™上で動作します。これは独自開発のインテリジェンス層であり、あらゆるインタラクション、取引、予測、CRM更新からシグナルを抽出し、実行を目的とした新世代のAIエージェントを駆動します。

リアルタイムの取引状況確認から精密なコーチング、電子メール自動生成まで、ツールのエージェントがすべてを処理。パイプラインのリスクを分析し、次のステップを提示。パーソナライズされた電子メールを生成し、営業組織のあらゆるレベルで推奨行動を提案します。

Clariの主な機能

/AIディールインスペクションで取引の健全性を診断し、実績ある成約基準に基づいて未決案件を検証、実行上のギャップを特定

AIスマートトピックス でテーマを捕捉し、電話・電子メール・ミーティングから価格圧力やリスク要因といった成約に直結するシグナルを抽出

AIスマートフィード で営業担当者の活動から重要な瞬間を厳選したダイジェストを入手し、早期にシグナルに対応して で営業担当者の活動から重要な瞬間を厳選したダイジェストを入手し、早期にシグナルに対応して 営業生産性を向上させましょう

AIスマートプロスペクティング＆フォローアップで価値主導のアプローチを実現し、より効果的な電子メール作成を

Clariの制限事項

列ビューはすべてのユーザーにとって簡単にカスタマイズできるわけではありません

営業担当者は詳細な案件追跡のために複数のスプレッドシートを並行して管理する必要がある場合があります

Clariの価格設定

カスタム価格設定

Clariの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (5000件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはClariについてどう評価しているのか？

あるG2レビューではこう評されています：

重要な案件を確認する際、価格設定・フェーズ・タイムスタンプの次工程を更新するClariのシンプルで直感的な操作性が気に入っています。レポート作成やパイプラインをディレクターと共有する際、月次・四半期・年間番号の予測も容易です。ただし、Salesforce Lightningの商談情報を先に変更しないと特定メトリクスを更新できない点は不満です。それ以外は操作やナビゲーションが非常に分かりやすいです。

📮 ClickUpインサイト： 回答者の21%が「業務時間の80%以上を反復タスクに費やしている」と回答。さらに20%が「反復タスクに少なくとも40%の時間を消費している」と回答しています。 週の労働時間のほぼ半分（41%）が、戦略的思考や創造性をあまり必要としないタスク（フォローアップ電子メールなど👀）に費やされています。ClickUp AIエージェントがこの煩雑な作業を解消します。タスク作成、リマインダー、更新、ミーティングメモ、電子メール下書き作成、さらにはエンドツーエンドのワークフロー構築まで！これら全て（そしてそれ以上）が、仕事のための万能アプリClickUpで瞬時に自動化可能です。 💫 実証済み結果：Lulu PressではClickUp自動化導入により、従業員1人あたり1日1時間の削減を実現—仕事効率12%向上につながりました。

5. Artisan（人間のようにリードと関わり、見極める自律型/AI営業担当に最適）

viaArtisan

ArtisanはAI従業員が支えるフルスタック型アウトバウンドエンジンです。AI SDR「Ava」は従来の見込み客開拓における手作業の反復業務をインテリジェントな自動化で代替。適切なリードのターゲットから超パーソナライズされたアプローチの作成まで、アウトバウンドワークフロー全体を管理します。

AIプレイブックを導入すれば、メッセージングやアウトリーチにおける企業メッセージを標準化し、ベストプラクティスを全社的に展開できます。一方、分析ダッシュボードではリアルタイムでエンゲージメントの高いアカウントを可視化でき、ターゲティングの精度向上に役立ちます。

Artisanの主な機能

シーケンスビルダーで電子メールとLinkedInのノーコードアウトリーチワークフローを展開

Avaの データマイナー で採用発表や資金調達ニュースなどの技術動向・企業動向・購買意図データを収集し、購買意欲の高い見込み客を特定

電子メール配信率を管理し、スパムフォルダ行きを防ぐ方法：リアルタイムのメールボックス健全性モニタリング、動的送信リミット、自動メールウォームアップを活用

内蔵データベースを通じて200ヶ国以上、3億件を超えるB2Bコンタクトにアクセス可能

職人によるリミット

レポート作成の精細さに欠ける：応答時間追跡に購読解除が含まれるため結果が歪む

メッセージングは画一的で機械的、パーソナライゼーションが欠けている

職人価格設定

カスタム価格設定

職人による評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

💡 プロの秘訣：予算・権限・必要性・タイミング（BANT）フレームワークを会話ガイドとして活用しましょう。「意思決定者は誰ですか？」と直接聞く代わりに、「このような購入決定には通常、他に誰が関与しますか？」と尋ねてみてください。これにより自然な流れが生まれ、より深い背景情報を得られます。

6. Regie.ai（購買者ペルソナと購買意図に合わせた/AI生成セールスシーケンスに最適）

viaRegie.ai

RegieOneは、大規模なアウトリーチをパーソナライズする必要がある営業チームの為のAI搭載営業プラットフォームです。ここでは、人間担当者とAIエージェントが連携して、コンタクト対象のプランニングからミーティングのカレンダー設定までを一貫して仕事を行います。スマートコンテンツとリアルタイムフィードバックを活用し、ファネル上層部の営業活動の効果性と効率性を向上させます。

プラットフォームのAIコンテンツエンジンとAIメッセージングは、ブランドの声、ICPインサイト、過去のパフォーマンスデータを活用し、テンプレート作成からアウトバウンドプログラム全体の構築までを自動化。パーソナライズされた電子メール、LinkedInメッセージ、コールスクリプト、ボイスメールプロンプトなど、購買プロセスのフェーズや業界・タイトルに応じたカデンツを自動生成します。

Regie.aiの主な機能

自動化機能でリード発掘、コンタクトデータの充実化、アウトバウンド一連のプロセスを実行

プラットフォーム内蔵の AIダイヤラー を活用し、見込み客1件あたりのプロフィールに対して最大9件の同時発信で大量電話対応を実現

AIエージェントが訪問者を特定し、コンタクトデータを充実させ、行動に基づいて育成を開始します

Regie.aiの制限事項

キャンペーンを調整する柔軟性が不足している

ツールが不適切な要素を含むコンテンツを生成する場合があります（例：関係性がないのにコーヒーの誘いを提案するなど）

Regie.aiの価格設定

カスタム価格設定

Regie.aiの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Regie.aiについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2レビューからの引用：

インサイドセールスマネージャーとして、営業担当者に文章の書き方を教えるのは常に不可能に思えていました。[…] Regie.aiはあなたの未完成なアイデアを基に、多忙な経営陣向けに最適化された包括的な営業キャンペーンを作成します。電子メールアプローチでは考えすぎて自己疑念に陥りがちですが、Regie.aiはその障壁を取り除きます！生成される電子メールは時にシンプルすぎる。生成されたキャンペーンを「そのまま」使うことは稀だ。ChatGPTと同様、アイデア生成ツール／出発点として活用するのが最適。ただし、ライターのブロックは過去のものとなった！

7. Claygent（調査自動化と/AIによる営業インテリジェンス強化に最適）

viaClaygent

ClaygentはClayのAI搭載リサーチエージェントで、営業プロセスを遅延させる煩雑な仕事を代替します。LinkedIn、Crunchbase、自社CRMなどから企業属性データ、技術データ、購買意図データを統合。AIプロファイラーが購買意欲の高いターゲットアカウントを特定し、自動で多ステップアプローチシーケンスを生成します。

Claygentなら「この会社はリモートワークに理解があるか？」から「直近の事例研究に機能した企業は？」まで何でも質問可能。即座に回答を収集します。スマートスケジューラーがミーティングアジェンダを作成し、過去の接触履歴・購買課題・競合情報を要約する。

Claygentの主な機能

ケーススタディや最近のブログで言及されている人物の場所を特定し、現在も活動中か確認する

AI式ジェネレーター で自然言語処理を活用し、データが強化されるタイミングと方法をカスタム

条件付きルールを活用し、地域・業種・企業サイズに基づき、各エンリッチメントに最適なデータソースを自動選択

Claygentの制限事項

1分あたり200リクエストのリミットを適用し、一括リストインポートに影響を与えます

アカウントスコアリングは30分ごとに更新されるため、リアルタイムでの優先順位変更が遅延します

Claygentの価格

Free

スタータープラン: 月額149ドル/ユーザー

Explorer: 月額349ドル/ユーザー

プロ版： 月額800ドル/ユーザー

企業版：*カスタム見積もり

Claygentの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

8. Gong（/AI搭載の会話分析と取引リスク検知に最適）

viaGong

GongはAIを活用した収益インテリジェンスプラットフォームで、営業ファネルの捕捉・分析・文脈化を行い、データ駆動型の洞察を提供します。従来のリードジェネレーションツールとは異なり、営業会話後の動向に焦点を当てています。その会話/AIは、価格に関する異議、競合他社のメンション、意思決定者の合図など、取引に重要な瞬間を文字起こししタグ付けします。

営業リーダーが愛用する理由は、効果的な仕事の特定、営業担当者の育成、そして案件が冷める前にリスクを察知できる点にあります。さらにMeeting IQなどの機能により、営業担当者は過去のミーティング内容、参加メンバー、話すべき要点を素早く把握できるため、常に1ステップ先を行く対応が可能です。

Gongの主な機能

AIトレーナー で実際の営業会話をシミュレート。顧客の実際の行動、反論、ペルソナに基づいたAI駆動型ロールプレイを活用

AIディール予測ツール を活用し、300以上の会話シグナルと独自のメソッドで取引をスコアリング。成約確率とパイプラインの信頼性を向上させましょう。

AIテーマスポッター を活用し、通話データから市場の変化を察知。新たな反論、競合他社のメンション、 を活用し、通話データから市場の変化を察知。新たな反論、競合他社のメンション、 販売目標を 明らかにします。

/AIコールレビュアーでコーチングを高速化し、会話パターン・不足点・指導機会を自動で特定

Gongのリミット事項

標準プランでは生の録音データのストレージを24ヶ月にリミット

組み込みライブラリを超える完全カスタムコールタグ分類体系はサポートしていません

Gongの価格

カスタム価格設定

Gongの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (6000件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (500件以上のレビュー)

Gongについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

あるユーザーが次のようなフィードバックを共有しました：

Gongは、当社のAEsが同じページに揃い、より強力な営業人材へと成長させることで、当社の営業チーム拡大に大きく貢献しました。検索機能が時々不安定で、ログイン時の初期動作に遅延が生じることがあります。それ以外は特に不満はありません。この2点は本当に細かい指摘です。

9. Lavender AI（リアルタイム電子メールコーチングとAI最適化セールスメッセージングに最適）

viaLavender AI

Lavender AIは受信トレイに直接組み込まれ、電子メール下書きをリアルタイムで分析し、トーン、パーソナライゼーション、構成、長さを評価します。行動心理学、営業文書作成のベストプラクティス、AIによる提案を組み合わせ、営業担当者の返信率向上と送信までの時間短縮を支援します。

特に際立っているのは、Lavender社のインテリジェントAI営業エージェント「Ora」です。リアルタイムの顧客データでパーソナライズを施し、受信者の心理に基づいてトーンを調整することで、初回コンタクトの草案作成を支援します。

Lavender /AIの主な機能

Email Coach で電子メールを精密にスコアリング。執筆中に即時返信評価スコアと実践的な改善策を取得

パーソナライゼーションアシスタント を活用し、見込み客データ・ニュースメンション・性格特性・提案型自己紹介文を自動取得。大規模なパーソナライゼーションを実現

Lavender Anywhereの 営業プランテンプレート を活用し、そのコーチング機能をあらゆる電子メールプラットフォームに導入

ラベンダー/AIの制限事項

電子メールアウトリーチに特化しており、電話・ミーティング・マルチチャネル対応のサポートはありません

文脈上適切な電子メールが、過度に厳格なトーン規制によって不利益を被ることがある

Lavender /AIの価格

基本版： 無料

スタータープラン: 月額29ドル/ユーザー

個人向けプロプラン： 月額49ドル/ユーザー

チームプラン：月額99ドル/ユーザー

ラベンダーAIの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

viaHubSpot Sales Hub

HubSpot Sales HubはAI搭載のCRMツールで、営業チームがタイミング・文脈・関連性に焦点を当てて成約に導くことを支援します。見込み客開拓、エンゲージメント、パイプライン管理を単一プラットフォームで統合します。

セールスハブの特長は、HubSpot CRMエコシステム全体との深い連携にあり、フルファネルの可視性を求める営業リーダーにとって特に効果的です。スマート通知とリアルタイム活動追跡により、営業担当者は見込み客に最適なタイミングでアプローチできます。

HubSpot Sales Hubのベスト機能

Breeze Prospecting Agent を活用し、/AIによるリードスコアリングと営業リサーチでより質の高い見込み客をターゲットに

シーケンス でパーソナライズされたアウトリーチフローを作成し、動的な多ステップ電子メールとタスクワークフローを起動

AIガイデッドセリング でパイプラインの速度を加速。営業担当者はスマートなタスクキュー、日々の取引要約、優先順位付けされたやることリストに基づいて行動できます

スマートスケジューラーでミーティングの準備とフォローアップを即座に実行。ミーティング結果の自動記録、フォローアップ生成、カレンダーの効率的な活用を実現します。

HubSpot Sales Hubの制限事項

電子メールシーケンスには、より高度なツールに見られるような微妙なブランチロジックや条件付きワークフローが欠けている

予測分析は基本的な機能であり、大規模で多製品を扱う営業組織には適応性が低い

HubSpot Sales Hubの価格

Free

スタータープラン: ユーザーあたり月額20ドル

プロフェッショナル: ユーザーあたり月額100ドル

*企業: ユーザーあたり月額150ドル

HubSpot Sales Hubの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (12,300件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはHubSpot Sales Hubについてどう評価しているのか？

G2レビューからの生の声をご紹介します：

自動化、組織化、コミュニケーション、機能性、マーケティング能力など、あらゆる面で当社組織に非常に役立っています！[…] PandaDocとの連携も実現し、シームレスに連携しています。HubSpot Salesのパワーには大変満足しています。選択肢があることは良いことですが、最適な機能を見つけるには時間がかかります。その点でHubSpotの営業チームが支援してくれました。

11. Drift（リアルタイムでリードを評価し、ミーティングを設定する/AIチャットボットに最適）

viaSalesloft

Drift（現在はSalesloftプラットフォームの一部）は、リアルタイムでのリード捕捉とルーティングにより、営業チームがウェブサイト流入トラフィックを処理するのを支援します。カスタマイズ可能なチャットプレイブックとルーティングロジックを活用し、購買シグナルを特定し、24時間体制で訪問者とエンゲージメントを図ります。

インバウンドやアカウント戦略に重点を置くチームにとって、これはAI電子メールマーケティングツールとしても機能し、見込み客の購買意欲が冷めるのを防ぎます。このプラットフォームは、担当者がステップインする前にリード獲得までのスピードを加速し、見込み客を事前に選別する上で非常に価値があります。

Driftの主な機能

Drift Chat Agent でインバウンドリードの自動化を実現。見込み客との会話を即座に対応します

企業属性データ、行動データ、CRMデータに基づき、リアルタイムでリードを評価・振り分け。購入意欲の高い訪問者を適切な営業担当者に直接誘導します。

Salesloftの取引および予測モジュールに直接連携するパフォーマンス分析を活用し、チャット成果をパイプライン目標に整合させる

Driftのリミット事項

インバウンドトラフィック量が十分に高くない場合、その効果は大幅に低下します

複雑なルーティングシナリオにおけるシームレスな担当者引き継ぎには、カスタムロジックや回避策が必要となる場合があります

Driftの価格設定

カスタム価格設定

Driftの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (4,100件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (200件以上のレビュー)

12. Humantic /AI（パーソナリティに基づく購買者インサイトと超パーソナライズされた営業エンゲージメントに最適）

viaHumantic AI

Humantic AIは、企業データだけでなく性格分析を活用することで営業担当者のアプローチを最適化します。ソーシャルメディア活動やコミュニケーションスタイルなどの要素を分析し、各見込み顧客が好む接触方法を明らかにするプロフィールを作成します。

「支配性、影響力、安定性、勤勉性」（DISC）性格モデルを活用し、避けるべきメッセージ、信頼構築の方法、各ステークホルダーの意思決定プロセスといった実践的なアドバイスを提供。さらに営業活動に生成AIを統合。これらの機能により、複数の意思決定者が関与する複雑な組織への営業活動において、大規模なアプローチをパーソナライズする必要があるチームにとって有用なツールとなります。

Humantic AIの主な機能

GoogleまたはOutlookカレンダーと連携し、参加者の意思決定スタイルやコミュニケーションの好みといった出席者インサイトを取得

購買委員会マップ を活用し、全ての意思決定者における影響力、連携状況、性格適合性を視覚的に整理する

オムニチャネル強化により クライアント獲得戦略を 向上させ、OutreachやSalesloftなどのプラットフォームへ購買特性を連携させましょう

Humantic /AIの制限事項

人物プロフィールは、最近の役割変更や新規公開コンテンツに対して数週間遅れる場合があります

公開されているソーシャルシグナルへの依存は、ソーシャルメディア活動が活発な見込み客にプロフィールが偏る可能性があります

Humantic AIの価格設定

組織

スタートアッププラン: 月額275ドル

成長: 月額1050ドル

企業版：カスタム見積もり

個別*

プロプラン: 月額40ドル（年額一括払い）

エキスパートプラン: 月額50ドル

所有者: 月額75ドル

Humantic AIの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Humantic AIについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2レビュアーがこのツールについて述べた内容は以下の通りです：

Humantic AIは、ネットワーキングや結束力のあるプロジェクトチーム構築において、私のアプローチに欠かせないツールとなっています。性格特性を分析・予測する能力により、コミュニケーション戦略を効果的に調整でき、より強固な接続と協働を促進しています。ただし、特殊な役割における性格評価に時折不一致が見られ、特定のビジネスニーズに完全に適応させるためのカスタムオプションがリミットである点は留意が必要です。

viaSeamless AI

陳腐化したリードリストや分断されたワークフローに疲れた営業リーダーのために設計されたSeamless.AIは、コンタクト情報と企業データを数秒で特定・検証・強化します。B2B向けCRMソフトウェアとして、AIを組み込んだ検索エンジンとして機能し、13億件以上のビジネスコンタクトと1億2100万社の企業プロフィールから情報を抽出します。

精密にターゲットされた見込み客リストの構築、手動調査時間の削減、高コンバージョン率データによるファネル初期フェーズの自動化に最適です。

シームレスAIのベスト機能

購買意欲 を活性化させ、既に市場に存在し、関与する準備が整った見込み客を特定する

データエンリッチメントを活用し、不完全な連絡先情報から電子メール・電話番号・企業情報を含む完全なプロフィールへ変換

/AIリサーチを活用し、あらゆるリード情報、企業背景、資金調達履歴、バイヤーペルソナの洞察を収集

シームレス/AIのリミット

リアルタイムスクレイピングでは誤検知が発生する可能性があり、特に職務変更や電子メールの有効性において顕著です

SalesforceやHubSpotへの一括インポート時に、データの重複や連絡先情報の誤入力が発生する可能性があります

シームレスな/AI価格設定

Free

カスタム価格設定

シームレスな/AIによる評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (5000件以上のレビュー)

Capterra: 4.0/5 (200件以上のレビュー)

Seamless AIについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

メモすべきG2レビュー：

Seamless.AIが正確な連絡先情報や企業詳細を簡単に見つけられる点が本当に気に入っています。処理が超高速で、データは常に最新なので、意思決定者を追跡する際に大幅な時間短縮になります。さらにプラットフォームは直感的で、急な学習曲線なしにすぐに使い始めて作業を進められます。[…]

ClickUpでエンドツーエンドの営業自動化を実現

現実を見ましょう：営業自動化に複数の連携しないツールは必要ありません。優れたAIエージェントを検証した結果、明らかになったのは「シンプルさ・スピード・スマートな自動化」が勝つということです。

ClickUpなら、業務の分散化を解消し、単一プラットフォームでAIエージェントが日常ワークフロー（パイプライン更新、リード割り当て、タスクフォローアップなど）を処理。ClickUp Brainが即座に取引を要約し、電子メール返信を自動生成、ワークスペースから数秒で洞察を抽出します。

今すぐClickUpに無料で登録し、あらゆる接点を収益に変えましょう！✅