候補者を整理・管理するための10の採用データベースソフトウェア

一部のチームでは、採用業務は記憶に頼って行われています。

先週のあの短い電話。面接中に走り書きしたメモ。誰かが確かに送ったと主張する履歴書。

情報は瞬く間に散逸し、その混乱の中で優秀な候補者は逃げてしまう。

採用管理データベースソフトウェアは、この課題を解決するために設計されています。検索の基盤となり、名前、会話、タイムラインなど、あらゆる情報が一箇所に集約されるため、検索が容易で、行動に移すのもさらに簡単になります。

検討に値する10の有力な選択肢をご紹介します。👀

採用管理データベースソフトウェア10選 概要

ツール名 ユースケース* 最適な用途* 価格* ClickUp カスタマイズ可能なワークフロー、タグ、ダッシュボードを備えた統合採用システムを構築します 複数の役割と採用担当者を1つのワークスペースで管理 Free Foreverプラン；有料プランあり Workable 監査対応可能なコンプライアンスツールを備えた構造化された採用プロセスで採用担当者を支援します 採用プロセスを効率化しながら法的要件を遵守 有料プランは月額360ドルから Greenhouse チームに評価フレームワークと多様性分析を提供します バイアスを減らし、候補者評価の一貫性を向上させる カスタム価格設定 Zoho Recruit 自動化、設定可能なフィールド、マルチチャネルソーシングにより柔軟に適応します 重いオーバーヘッドなしでのプロセスカスタマイズ Freeプランあり；有料プランは月額30ドル/ユーザーから Recruit CRM 人材追跡機能と、ブランド化されたクライアント向け提出機能、ホワイトレーベル対応ポータルを両立 クライアント体験に注力する人材派遣会社 有料プランは1ユーザーあたり月額100ドルから Manatal AI強化型プロフィールとインテリジェントな推薦機能により、役割と候補者をマッチング 多様な場所における先進的な採用活動 有料プランは月額19ドル/ユーザーから Fetcher 電子メールキャンペーンとエンゲージメント分析を活用したアウトリーチとソーシングの自動化 アウトバウンドの努力を拡大する積極的な採用担当者 有料プランは月額499ドルから SeekOut ブール値、調査データ、強化されたプロフィールを通じて、見つけにくい候補者を浮き彫りにします ニッチな人材プールや過小評価されている人材プールの活用 カスタム価格設定 JobAdder テンプレート、一括操作、シームレスなデバイス同期により日常タスクを効率化 日々のワークフローと機動性を最適化する採用担当者向け カスタム価格設定 Gem 長期的な育成キャンペーンと分析機能で、受動的な候補者の関与を維持します 関係性重視の採用と人材パイプラインの拡大 有料プランは月額300ドルから

*採用管理データベースソフトウェアで重視すべきポイントとは？

適切な採用管理データベースソフトウェアは、候補者データを整理し、煩雑なタスクを自動化し、チームの採用技術スタックに適合します。最適なツールを選ぶには、以下の必須機能に焦点を当ててください：

ユーザーフレンドリーなインターフェース： 直感的なデザインで 直感的なデザインで 人事プランを 効率化し、チームの急な学習曲線を回避します

高度な検索機能： 精密なフィルター、キーワード、スキルベースのクエリを活用し、理想的な候補者を迅速に特定

/AI駆動型マッチング：* インテリジェントなアルゴリズムにより候補者プロフィールと求人要件を照合し、精度を向上させます

シームレスな連携： 求人サイト、LinkedIn、電子メールプラットフォームと同期し、候補者探索とコミュニケーションを簡素化

自動化されたワークフロー：ステータス更新や面接スケジューリングといった反復タスクを処理することで採用プロセスを加速

強力なレポート作成機能： 戦略の改善と採用実績の効果的な追跡に役立つ詳細なメトリクスというプロバイダーを提供します

モバイル対応： あらゆるデバイスから移動中でも候補者やタスクを管理可能

スケーラブルなアーキテクチャ：速度や機能を損なうことなく、増加する採用需要に対応します

最高のリクルートデータベースソフトウェア

優れた採用には、履歴書を保管する場所以上のものが必要です。あらゆる情報を整理し、進捗を追跡し、迅速な意思決定を可能にする採用ツールが不可欠です。

その目的を確実に達成するための最適な選択肢をご紹介します。👇

ClickUp（採用プロセスの全工程追跡とコラボレーションに最適）*

17ものブラウザタブを必死に切り替え、最終選考に残ったUIデザイナー候補を特定しようとしている。印象的なポートフォリオを持つがビデオ接続が不安定だった候補者か、それとも見つけられないあの電子メールスレッドでリード開発者が絶賛していた候補者か？

明日の役員ミーティングが迫っているのに、手元にあるのは断片的なデータだけだ。📊

ClickUpのご紹介：採用活動の指令センターとなるツールです。

ClickUp HRソリューションは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合。AIが駆動するこれらの機能により、より迅速かつスマートな仕事をを実現します。

ClickUpタスクを活用し、各役割を追跡可能で実行可能なステップに分解しましょう

まずはClickUpタスク内で採用ワークフローを構築しましょう。各役割を「カスタマーサクセスマネージャー – 東海岸」のようなタスクと見なし、採用プロセスの各ステップごとにサブタスクを作成します。

採用担当者を割り当て、期日を設定し、履歴書やポートフォリオを添付ファイルとして添付し、背景情報を記載したコメントを追加できます。

さらにClickUpカスタムフィールドを活用すれば、そのワークフローを本格的なデータベースに変換できます。「ビザスポンサーシップ必要」「タイムゾーンの重なり」「希望通知期間」などの項目を追加しましょう。5つの役割を同時に募集し、契約仕事を受け入れ可能で2週間以内に勤務可能な全候補者を抽出する必要がある場合でも、手間のかかる検索作業は不要になります。

すべてを一目で把握するには、ClickUpのビューを切り替えてください。👇🏼

ClickUpテーブルビューで候補者情報を大規模にスキャン・比較

ClickUpのボードビューは、候補者を「発掘済み」「面接済み」「最終選考候補」といった各フェーズ間でドラッグ移動させたい場合に最適です。一方、ClickUpのテーブルビューは、役割ごとに想定報酬額、採用担当者のメモ、採用フェーズなどを比較する際に役立ちます。

詳細を確認する際、ClickUp Docsは必要な場所に追加情報をすべて保持します。ドキュメントを作成して書面評価、面接メモ、フィードバック要約を収集し、タスク内に直接リンクできます。

例えば、採用担当マネージャーがパネル面接後に詳細なフィードバックを投稿した場合、その情報を一元管理し、リクルーターや関係者にタグ付けして共有できます。ツールを切り替える必要はありません。

さらに、ClickUp自動化と AIオートパイロットエージェントは、面倒な作業を静かに処理してくれます。

ClickUpのAIエージェントでやることをもっと完了する

例えば以下のようなルールを設定可能：タスクが「最終面接」に移行した際、採用担当者に通知し次ステップのチェックリストを追加。候補者が「不採用」とマークされた場合、フォローアップ電子メールタスクを自動割り当てし、役割を「募集中」に戻す。これまで見落とされがちだった作業が、確実に実行されるようになります。

一から構築したくない場合は、ClickUp採用アクションプランテンプレートをご利用ください。採用フェーズに合わせた採用フェーズ、タスクテンプレート、ビューが既に設定されています。

*ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項*

豊富な機能セットには慣れるまで時間がかかるかもしれません

*ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー*

G2: 4.7/5 (10,180件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,440件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？*

G2レビュアーがClickUpについて書いた内容は以下の通りです：

他のプロジェクト管理システムと同様、計画と設定（チーム全体で統一した使用方法を確保するため）が必要ですが、中核的な要件が整えば、非常に使いやすくカスタマイズも容易です。実際、ClickUpの特筆すべき点はカスタマイズ性の高さです。カスタムフィールド機能により、チームに最適な関連フィールドを自由に作成できます。さらに、これらのカスタムフィールドでフィルタリングしたレポートを作成できるダッシュボード機能も備えています。本当に素晴らしいです！

2. Workable（コンプライアンスとレポート作成が必要なチームに最適）

viaWorkable

Workableは、まるで24時間365日体制で採用法務の専門家とデータアナリストがチームに加わっているような感覚を提供します.

法的精度を重視した厳格な採用ワークフローを導き、求人掲載から最終採用までの進捗において、候補者の詳細情報を丁寧に収集します。フローはシームレスにレポート作成ダッシュボードへ移行。リアルタイムの採用メトリクスとチームパフォーマンスデータを表示する洗練されたインターフェースで、即座のアクションを可能にします。

本システムは70以上の無料・有料求人ボードと同期し、あらゆる分野から人材を誘引。さらに社員紹介ポータルにより、チームメンバーが自ら推薦する優秀な人材を発掘します。

Workableの主な機能

自社のブランドイメージに合ったプロフェッショナルなキャリアページを作成

カスタマイズ可能な採用パイプラインで候補者を追跡し、各部門の独自の採用ワークフローに適応させます

監査目的で包括的なコンプライアンス文書を自動生成し、法務チームの膨大なレビュー時間を削減します。

スマートなカレンダー同期で、複数のタイムゾーンにまたがる面接をシームレスにスケジュール

Workableなリミット

ワークアブルの価格設定

スタンダードプラン: 月額360ドルから

プレミア版：月額599ドルから（年額一括払い）

Workableの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (445件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (490件以上のレビュー)

実際のユーザーはWorkableについてどう評価しているのか？*

G2のレビューでWorkableについてこう評されています：

これまでで最高のお気に入りATSです。非常に直感的で、トレーニングや導入にかかる時間を大幅に節約できます。このシステムは採用における予期せぬ事態にも対応できる高い柔軟性を備えています。カスタマーサポートチームも素晴らしく、有用な情報をプロンプトで提供してくれました。

3. Greenhouse（構造化された面接によるチームの拡大に最適）

viaGreenhouse

採用バイアスを排除しつつチームを拡大したいですか？グリーンハウスが真価を発揮します。この採用管理データベースソフトウェアは、直感ではなくスキルに焦点を当てたカスタムスコアカードにより、面接官を体系的な評価のプロへと変えます。まさに画期的なアプローチと言えるでしょう！

候補者体験も大幅に向上します。自動化されたコミュニケーションにより、手を動かすことなく応募者に情報を提供。チーム間の不自然な引き継ぎも不要です。共同作業インターフェースにより、採用担当者から採用マネージャーまで全員が同じページを共有できます。

Greenhouseの主な機能

全面接官間で候補者評価を標準化するスコアカードを作成し、採用における無意識の偏見を軽減します

構造化された面接キットを導入し、特定の役割要件に合わせた一貫した質問を全ての候補者に確実に実施する

包括的なダイバーシティ＆インクルージョンレポートの生成により、少数派候補者に影響を与えるボトルネックを特定する支援を提供します。

面接チームのパフォーマンスを、どの面接官が最も詳細で有益なフィードバックを提供しているかを示すメトリクスで追跡する

Greenhouseの制限事項

自己予約機能にはルールが欠如しており、候補者がバッファなしで全ての空き枠を予約できてしまう

Greenhouseの候補者検索機能は柔軟性に欠け、電話番号や電子メールではなく名前での検索のみが可能です。

Greenhouseの価格設定

カスタム価格設定

Greenhouseの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (3,260件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (730件以上のレビュー)

実際のユーザーはGreenhouseについてどう評価しているのか？*

あるユーザーのレビューではこう述べています：

Greenhouseは採用ワークフローの構築とカスタムを驚くほど容易にします。採用プロセスに完全に合致するよう、選考フェーズ、電子メール、承認プロセスを調整できます。ユーザー体験は直感的で、採用担当者や採用マネージャーを念頭に設計されたプラットフォームであることが明白です。大量採用から専門職の検索まであらゆるニーズに対応できる柔軟性を備え、レポート作成ツールにより進捗を綿密に把握できます。

4. Zoho Recruit（カスタムが必要な予算重視のチームに最適）

viaZoho Recruit

Zoho Recruitは、高額な企業価格帯を避けつつ、優れた機能性を提供します。カスタムがこの人材管理ソフトウェアの基盤となっており、チームが硬直した構造に合わせるのではなく、自社の特定のニーズに合わせてシステムを適応させることが可能です。

特殊な資格や業界固有の評価項目用のフィールドが必要ですか？完了です。小規模な採用チームは特に、不要なクリックや画面遷移を排除したインターフェースを高く評価しています。

もちろん、Zohoエコシステムの一部であるため、既に他のツールをご利用中なら、シームレスな連携が実現します。

Zoho Recruitの主な機能

候補者の行動やプロフィール変更に基づいてパーソナライズされたアクションをトリガーする複雑な自動化ルールを設定する

長期にわたり関連性の高いコンテンツで潜在的な人材プールを育成する、マルチタッチ型電子メールキャンペーンを設計する

部門・場所・採用チャネル横断の採用メトリクスを可視化する包括的な分析ダッシュボードにアクセス

GDPR準拠ツールキットを組み込み、候補者データの保持ポリシーと同意管理を実施

Zoho Recruitの制限事項

事前スクリーニング評価を20問にリミットします

一部のユーザーは、連携機能の難しさや高度な自動化機能の不足をメモしています

インターフェースは、新しい採用プラットフォームと比較すると時代遅れに見える

*Zoho Recruitの価格

企業人事担当者向け*

Free

スタンダードプラン: 月額30ドル/ユーザー

企業版: 月額60ドル/ユーザー

人材派遣会社向け

Free

スタンダードプラン: 月額30ドル/ユーザー

プロフェッショナル版: 月額60ドル/ユーザー

企業版: *月額90ドル（1ユーザーあたり）

Zoho Recruitの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (1,770件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (1,015件以上のレビュー)

Zoho Recruitについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？*

G2レビュアーによる本ツールの評価は以下の通りです：

カスタマイズ可能な自動ワークフローアクション、履歴書解析設定など豊富な機能を備え、ほぼ全てのアクションをテンプレート化できるため、簡単な連携や通知が可能です。価格も非常に合理的で、採用ペースに合わせて柔軟に対応できます。過去に様々なATSを導入した経験から、次期ATSにZohoを選んだことを大変満足しています。サポートも非常に優れており、営業開発チームから継続的に積極的なフォローアップを受けています。

💡 プロのコツ：有力な候補者をタイミングや予算の都合で逃すたびに、明確にタグ付けし、なぜ最有力候補だったのかを簡潔に内部メモに残しましょう。次に類似の役割が空いた時、温かいリードが既に存在します。

5. Recruit CRM（クライアント関係重視の人材紹介会社に最適）

viaRecruit CRM

Recruit CRMは、人材パイプラインとクライアントエンゲージメントを同等に重視する二本柱のアプローチを中核としています。電子メールシーケンスにより、手動介入なしに候補者とクライアント双方に情報を提供し続けます。

直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースにより、特にスプレッドシートからの移行チームにおいて導入が加速されます。AIを活用した候補者マッチング機能は、空いている役割に最適な人材を提案し、リクルーターがデータベースを精査する時間を削減します。

さらに、ホワイトレーベル機能により、人材紹介会社はクライアントと候補者プロフィール を共有する際にもブランドの一貫性を維持できます。

Recruit CRMの主な機能

自社ブランドの候補者プロフィールと提出書類一式を生成し、クライアントに貴社のプロフェッショナルな基準をアピールしましょう

貴社の独自のクライアントサービスアプローチに沿ったカスタマイズ可能なワークフローで求人注文を管理

候補者とクライアント双方の関係を同時に育成する自動化された電子メールシーケンスを作成する

どの採用担当者、業界、クライアントタイプが最も収益を生み出しているかを明らかにする求人配置分析にアクセス

Recruit CRMの制限事項

大規模な 応募者追跡システム （ATS）と比較すると、企業レベルの機能がリミットである

そのレポート作成機能には高度なカスタムオプションが不足している

カレンダー同期は一部のプロバイダーで遅延が発生する場合があります

検索機能は、構造化されていない従業員データよりも構造化されたデータで最適に仕事します

*Recruit CRMの価格

プロ版： 月額100ドル（ユーザーあたり）

ビジネスプラン: 月額150ドル/ユーザー

企業版：*カスタム見積もり

リクルートCRMの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (85件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (435件以上のレビュー)

実際のユーザーはRecruit CRMについてどう評価しているのか？

あるユーザーのレビューではこう述べています：

非常にリーズナブルな価格で優れた機能を実現。さらに、他社は12ヶ月コミットを要求する中、月単位の自動更新契約オプションが画期的です。RecruitCRM導入以来、開発は飛躍的に進み新機能が次々と追加されています。AI時代に必要な継続的改善への強い意欲が明確に感じられます。カスタマーサポートも素晴らしく、クエリには非常に効率的に対応され、担当アカウントマネージャーは必要な時にはいつでも喜んで電話対応してくれます。マルチチャネルアウトリーチ、LinkedInメッセージング連携、電話発信、データエンリッチメントなどを含む、巨大な技術スタックの必要性を減らすワンストップショップとして急速に進化しています。

viaManatal

Manatalは、適格な候補者を適切な役割に正確に接続する強力なAIマッチング機能で他社と差別化を図っています。この採用データベースソフトウェアは、キーワード、文脈情報、スキル、関係、さらにはキャリアの進展パターンまで分析します。

グローバルに事業を展開する組織向けに、このAI採用ツールは異なる地域を跨いだ仕事において多言語サポートを提供します。組み込みのコラボレーションツールにより、採用プロセス全体を通じてチームメンバー間の円滑な引き継ぎが実現されます。

Manatalの主な機能

公開されているプロフェッショナルプロフィールから取得した関連ソーシャルメディア情報を自動的に候補者プロフィールに追加

組み込みのコメント機能、タグ付け、通知システムで採用チーム全体が連携し、プロセスの勢いを維持します

異なるポジションや部署ごとに、独自のフェーズと要件を備えた複数の採用パイプラインを展開

カスタマイズ可能な 人事用テンプレートを使用して 採用通知書を作成・送信し、承諾状況を追跡し、オンボーディングを円滑に進める

Manatalの制限事項

ワークフローやプロセスのカスタムオプションにはリミットがあります

大量採用プロセスにおいて、一括処理機能に効率化機能が不足している

検索バーでは、アーカイブされた候補者を復元せずに場所を見つけることができないため、プロセスに余分なステップが追加されます

Manatalの価格

プロフェッショナル版: 月額19ドル/ユーザー

企業版: *月額39ドル/ユーザー

カスタムプラン： カスタム価格設定

マナタルの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (140件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (135件以上のレビュー)

Manatalについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

Capterraのレビューアーはこう述べています：

全体的に優れた機能を備えています。LinkedIn経由での候補者ソーシングが驚くほど簡単になり、相互候補者プールを通じて、私と同僚は過去の候補者を効果的に活用できます。候補者の移動や管理が非常に容易で、すべてを整理整頓した状態を保てます。

💡 プロの秘訣：フィードバックを「技術的適合性」「文化適合性」「コミュニケーションスタイル」など繰り返し使えるカテゴリーに分類しましょう。そうすることで、チームの選好パターンが明らかになり、採用プロセスをより迅速に完結させられます。

7. Fetcher（積極的な採用自動化に最適）

viaFetcher

Fetcher AIは、採用担当者の好みに適応するスマート検索で候補者を見つけるのを支援します。自然な文体で、一度に多数の人々にパーソナライズされた電子メールシーケンスを送信できます。

Chrome拡張機能により、LinkedInやその他のサイトから有望な候補者をワンクリックでFetcherのパイプラインに直接追加できます。

さらに、チームは同じ人物に二重に連絡することなく共同作業が可能です。ダッシュボードでは、候補者が実際に採用活動にどう関与しているかを、単なる基本番号だけでなく可視化。これは、適格な人材が通常標準的な求人掲示板を利用しない技術職や専門職のポジションに特に有効です。

Fetcherの主な機能

すべてのキャンペーンにおける開封率、返信率、面接への転換率などのエンゲージメントメトリクスを追跡します。

候補者プロフィールにおけるエンゲージメント率が高いことを示すパフォーマンスデータに基づき、検索パラメーターを絞り込みます

モバイルアプリで移動中でも候補者管理が可能。どこからでも採用パイプラインにアクセスできます。

双方向カレンダー連携により、候補者のリアルタイム空き状況を表示しながら直接面接をスケジュール

フェッチャーの制限事項

*Fetcherの価格

成長段階: 月額499ドル

Amplify: 月額849ドル

企業版：カスタム見積もり

Fetcherの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (25件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (30件以上のレビュー)

Fetcherについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

この採用データベースソフトウェアに対するG2レビューをご紹介します：

フェッチャーは候補者探索の煩わしさを解消します。検索に関するフィードバックを的確に反映し、検索条件を最適化する彼らのチームは素晴らしい仕事をします。フェッチャーを通じて複数名の採用を実現し、採用担当者として業務が格段に楽になりました！同システムはChromeや当社の採用管理システム（ATS）と容易に連携可能です。

8. SeekOut（ニッチフィールドにおける隠れた人材の発掘に最適）

viaSeekOut

SeekOutは、公開プロフィール、学術研究、特許、ニッチなウェブサイトなど様々な情報源から情報を収集し、詳細な候補者概要を作成します。

エンジニアや技術的な役割を採用する場合、候補者が実際に使用したコード言語やフレームワーク、技術的貢献を具体的に検索できる機能が役立つでしょう。

古い情報で埋もれたデータベースとは異なり、SeekOutは候補者プロフィール を継続的に更新するため、時代遅れの経歴ではなく常に最新の情報を仕事に活用できます。

SeekOutの主な機能

高度なブール値演算子と自然言語処理を組み合わせた候補者フィルタリングで、より正確な結果を実現

多様性に関する洞察を通じて関連する人材プールを分析し、より代表性のある候補者リストの作成を支援します

検証済みの実績と連絡先情報を含む完了する包括的な候補者プロフィールをエクスポート

求人情報を入力するだけで、SeekOutがスキル・経歴・ 採用目標 に基づき最適な候補者を抽出します

SeekOutの制限事項

ユーザーが利用できる連絡クレジット数に上限が設けられており、これらのクレジットは次期間に繰り越されません。

ユーザーからは、プロバイダーが提供する電話番号や電子メールが頻繁に誤っているとのレポート作成が寄せられています

SeekOutの価格設定

カスタム価格設定

SeekOutの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (755件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (185件以上のレビュー)

*実際のユーザーはSeekOutについてどう評価しているのか？

あるユーザーのレビューではこう述べています：

Seekoutのお気に入りポイントは、多様な候補者を発掘できる機能です。テクノロジー業界では、女性と男性の人材比率が通常1対2であるため、多様な人材を見つけるのが困難です。Seekoutのようなツールを使えば、優れた多様な候補者を素早く見つけられます！検索機能の詳細設定の自由度の高さも非常に気に入っています。業界標準のLinkedInよりも優れていると思います。

9. JobAdder（採用ワークフロー効率化に最適）

viaJobAdder

JobAdderは、採用担当者の日常ワークフローのフォロワーとして設計された直感的なインターフェースで、採用プロセスをスムーズにします。不要なクリックや画面遷移による時間の浪費が即座に解消されることに気づくでしょう。

このプラットフォームは、複数の候補者を同時に処理する機能、すぐに使えるオンボーディングテンプレートの提供、自動フォローアップの設定など、実用的な機能により作業時間を大幅に削減。常に注意を払わなくても業務が円滑に進む仕組みを実現します。

JobAdderは複雑な採用ワークフローを処理できるほど包括的でありながら、新規チームメンバーがすぐに習得できるほど直感的です。

JobAdderの主な機能

ワンクリック操作で候補者を採用フェーズへ進め、適切な通知と次のステップを自動でトリガーします

デスクトップ環境と同等の機能を維持する包括的なモバイル機能を利用可能

求人ボード、アセスメントプロバイダー、オンボーディングシステムなど、200以上のサードパーティツールと連携可能

ボトルネックを特定し、チームの成果を称えるパフォーマンス管理および効率性レポートを作成する

JobAdderの制限事項

カスタムカスタマイズ機能は、キャリアページビルダーを備えた一部の企業向け競合製品ほど拡張機能がありません

このプラットフォームの連携機能、特にLinkedInやGoogle Workspaceとの連携については、信頼性が低い、あるいは時代遅れであるとのレポート作成がなされています。

電子メールテンプレートには高度なフォーマットオプションが不足しています

JobAdderの価格設定

カスタム価格設定

JobAdderの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (140件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (155件以上のレビュー)

JobAdderについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるユーザーのレビューではこう述べています：

JobAdderを6年以上使用していますが、その進化は止まりません。導入当初から、ソフトウェアと開発チームの両方に感銘を受けてきました。プラットフォームは機能性とユーザーを真に向上させる有意義なアップデートを続け、進化を遂げています。テクニカルサポートの対応速度は抜群で、迅速かつ効率的、常に有益です。長年採用ビジネスを運営してきた者として、JobAdderは小規模なエージェンシーから大規模な事業まで対応可能な、強力で拡張性の高いソリューションだと確信しています。迷わずお勧めします。卓越したチームが支える世界クラスの製品です。

10. Gem（人材関係育成に最適）

viaGem

Gemは採用活動で軽視されがちな側面、つまり長期にわたる潜在的な候補者との関係をメンテナーすることに焦点を当てています。適切な機会が訪れるまで、人材の関心を維持するパーソナライズされた採用キャンペーンの作成に特に優れています。

採用マーケティング分析は、どのメッセージやアプローチが最も高いエンゲージメント率を生むかを明確に可視化します。このプラットフォームは、時間の経過に伴う全てのやり取りを保存する統一された候補者データベースを構築し、採用担当者の異動があっても組織的な記憶を創出します。

Gemの主な機能

関連データをすべて保持するブラウザ拡張機能で、LinkedInやその他のプラットフォームから候補者を直接取り込みます

候補者との全ての接点を可視化し、チームの活動を調整することで、重複した連絡や連絡の途絶を防ぎます。

各採用フェーズにおけるコンバージョン率を、異なる人口統計グループ別に示すパイプライン分析機能にアクセス可能

Gemのリミット事項

ジェム価格設定

スタートアップ向け: 月額300ドル

成長段階: *カスタム見積もり

企業版：*カスタム見積もり

宝石評価とレビュー

G2: 4.8/5 (220件以上のレビュー)

Capterra: 4.2/5 (120件以上のレビュー)

Gemについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？*

G2レビュアーによるこの採用管理データベースソフトウェアの評価は以下の通りです：

Gemのソーシングおよびデータ分析製品は非常にユーザーフレンドリーです。新入社員でも1～2日で使いこなせるようになり、重要なデータやメトリクスを出力するために外部分析チームに頼る必要がありません。また、フィードバックを積極的に取り入れ、製品を迅速に改善してくれる点も素晴らしいです！

💡 プロの秘訣：候補者がオファーを受諾または拒否する理由を追跡しましょう。報酬やタイトルだけでなく、自律性を求めて中小企業を選ぶケースや、ハイブリッド勤務・リモート勤務を選択するインスタンスなど、詳細な情報を採用管理データベースに検索可能なインサイトとして記録しましょう。これにより、従業員価値提案（EVP）のメッセージングや役割範囲の設定を改善できます。

ClickUpで採用フローを自在に管理

このリストに掲載されている採用管理データベースソフトウェアは、いずれも採用プロセスにおける特定の課題を解決します。

アウトリーチに特化したものもあれば、コンプライアンスやパイプライン分析に優れたものもあります。しかし、ツールを切り替えたり文脈を途切れさせたりすることなく、採用プロセス全体を管理することが目標なら、ClickUpが際立っています。

ClickUpは、候補者追跡、役割ベースのワークフロー、採用担当者間のコラボレーション、リアルタイムダッシュボードを、単一のカスタマイズ可能なワークスペースに統合します。

候補者のタグ付けからフォローアップの自動化まで、プロセスを効率的かつ拡張可能な状態に保ちます。各役割に合わせたワークフローを構築し、タスク内で直接フィードバックをリンクさせ、フィルタリングされたビューで今重要な事項のみに集中できます。

今すぐClickUpに登録しよう！✅

*よくある質問

*採用担当者はどのようなデータベースを使用しているのか？

採用担当者は、応募者追跡システム（ATS）、求人ボード（LinkedIn、Indeed、Monsterなど）、社内人材プールなどのデータベースを、候補者情報の保存・管理に一般的に利用しています。また、人材獲得に特化した専門的な採用データベースやCRM（顧客関係管理）ツールを使用するケースもあります。

採用活動に最適なソフトウェアとは？

最適な採用管理ソフトウェアは組織のニーズに対する依存関係にありますが、代表的な選択肢としてGreenhouse、Lever、Workable、iCIMS、BambooHRが挙げられます。これらのプラットフォームは、応募者追跡、面接スケジュール管理、候補者とのコミュニケーション機能などの機能を備え、採用プロセスを効率化します。

ATSはデータベースですか？

はい、応募者追跡システム（ATS）も採用データベースとして機能します。候補者の履歴書、応募詳細、連絡履歴、その他の関連情報を保存し、採用担当者が応募者を検索、フィルタリング、管理しやすくします。

ATSとCRMの違いとは？

ATS（応募者追跡システム）は、求人応募の管理と採用プロセスの効率化を目的として設計されており、様々な採用フェーズにおける候補者の追跡に重点を置いています。採用分野におけるCRM（顧客関係管理）、いわゆる採用CRMは、たとえ積極的に求人に応募していない場合でも、潜在的な候補者との関係構築と育成に使用されます。ATSがプロセス主導型であるのに対し、CRMは関係主導型です。