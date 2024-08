10 Migliori alternative di Things 3 per la gestione delle attività nel 2024

Ci sono tre cose che ci piacciono di Things 3: la sua interfaccia utente pulita, le diverse integrazioni con il calendario e il fatto che sembra una trilogia di classici film di mostri - qualcuno ha visto Things 1 e 2? 🧟‍♀️

Ma anche le cose che aggiungiamo ai preferiti hanno i loro difetti e Things 3 non fa eccezione. L'accessibilità, i prezzi, le funzioni generali e la mancanza di funzionalità/funzione di collaborazione lasciano molto a desiderare quando si tratta di Things 3.

Cercate un'alternativa in grado di colmare ogni lacuna in termini di funzionalità/funzione, e non solo. E noi siamo qui per aiutarvi!

Con tutte le app per la produttività e la ricerca di altre applicazioni può risultare eccessiva. Vi aiuteremo a scegliere tra le varie opzioni con questo elenco delle nove migliori alternative a Things 3.

Cosa cercare in un'alternativa a Things 3?

Things 3 è disponibile solo all'interno dell'ecosistema Apple, il che significa che per utilizzarlo è necessario un Mac, un iPhone o un iPad. E poiché non esiste un'app basata sul web, è possibile accedere agli elenchi di cose da fare solo dai propri dispositivi, non da qualsiasi dispositivo con accesso a Internet.

Annotare rapidamente le note, formattare con una ricca modifica e trasformare le voci in attività tracciabili a cui accedere da qualsiasi luogo

Sebbene non sia prevista una sottoscrizione continua per Things 3, non esiste nemmeno una versione gratis di questa app. Inoltre, dovrete pagare una tariffa separata per ciascuno dei vostri dispositivi iOS (49,99 dollari per aggiungerla al vostro Mac, 19,99 dollari per aggiungerla al vostro iPad e 9,99 dollari per aggiungerla al vostro iPhone o Apple Watch, per un totale di 80 dollari).

Inoltre non ci sono funzionalità/funzione di collaborazione, quindi l'app funziona meglio per i singoli che per i team. Anche chi sta cercando di pianificare una vacanza al mare con i propri amici potrebbe dover cercare altrove per mettere tutti d'accordo sulla stessa pagina. 🏝️

Quando cerchiamo la migliore alternativa a Things 3, vogliamo un'app che abbia punti di forza simili ma meno svantaggi. Ecco la nostra lista di controllo delle funzioni e delle funzionalità/funzione che ogni volta sono buone elenco di cose da fare dovrebbe offrire:

Design facile da usare per gli utenti

Modelli di elenchi di cose da fare per una configurazione veloce

Un'app per il web

Funzionalità/funzione di collaborazione

Piani Free o convenienti

Le 10 migliori alternative a Things 3 da usare nel 2024

Ecco alcune delle alternative a Things 3 che preferiamo. Anche se nessuna di esse si presenta in pacchetti di carta marrone legati da stringhe, queste nove app offrono una forte combinazione delle funzionalità/funzioni elencate sopra e includono opzioni per utenti iOS, Android e Microsoft.

Create elenchi di cose da fare chiari e con funzioni diverse per gestire facilmente le vostre idee e lavorare da qualsiasi luogo con una lista di controllo di ClickUp

ClickUp non è solo uno strumento di gestione delle attività, ma un'intera cassetta degli attrezzi. 🛠️

Mentre gli elenchi di cose da fare sono costruiti per i singoli e per le aziende, ClickUp è uno strumento di gestione delle attività strumenti per il project management clickUp è costruito per i team, ma per entrambi. Le sue potenti funzionalità/funzione si adattano a progetti di tutte le dimensioni. Quindi, che stiate cercando di organizzare la ricerca di un appartamento o il lancio di un prodotto, ClickUp può aiutarvi a terminare il progetto.

Questa piattaforma presenta funzionalità/funzione di spazi creativi, quali Lavagne online di ClickUp e documenti, dove è possibile fare un brainstorming delle proprie idee, e le lavagne dei progetti dove è possibile creare Liste di controllo delle attività e assegnarli ad altri membri.

Grazie a un'interfaccia utente intuitiva che include funzionalità di trascinamento e centinaia di funzionalità dinamiche di gestione delle attività, come tag, liste di controllo e campi personalizzati, potete organizzare il flusso di lavoro a modo vostro. Inoltre, grazie alle app desktop, web e mobile di ClickUp per iPhone o Android, potrete accedere al vostro lavoro ovunque andiate.

Le migliori funzionalità/funzione

7. Microsoft Da fare

via Microsoft Da Fare Nel 2015 Microsoft ha acquistato Wunderlist, uno degli elenchi di cose da fare più popolari dell'epoca. Ha preso le funzionalità/funzione chiave di Wunderlist, le ha integrate in Microsoft Da fare e ha dismesso la prima app a favore di Da fare, che si integra nell'ecosistema Microsoft 365.

Se tutto ciò che fate passa attraverso quell'ecosistema, Microsoft To Do si inserisce in modo simbiotico nel vostro flusso di lavoro.

Questo programma si integra perfettamente con Microsoft Planner e Outlook, e aggiungerà automaticamente all'elenco Da fare le attività assegnate in Planner o le email contrassegnate in Outlook. Sebbene questa app sia la più utile per gli utenti di 365, è disponibile anche per iOS o Android.

Le migliori funzionalità/funzione

Il layout di quest'app assomiglia molto a quello di unagenda giornalieraquindi sarete in grado di visualizzare la vostra giornata e la settimana che vi aspetta in un formato familiare

È facile programmare attività ricorrenti, anche su un piano personalizzato

È possibile collaborare alle attività assegnando elementi ad altre persone direttamente da Da fare o da Microsoft Planner

limiti di ####

Sebbene Da fare disponga di alcune opzioni per personalizzare il layout visivo dell'app, le opzioni sono limitate e molti utenti lamentano la mancanza di funzionalità/funzione di formattazione avanzate

Non c'è una visualizzazione integrata del calendario, quindi le attività possono essere visualizzate solo in formato elenco

Prezzi

**Gratis

Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (60+ recensioni)

4.4/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.750 recensioni)

8. Taskade

via TaskadeTaskade si colloca a cavallo tra un'app per la gestione delle attività personali e un'app per il project management del team, con funzionalità/funzione che si collocano a metà strada tra le due. 🤸‍♂️

È una buona scelta per i superutenti individuali o per i piccoli team. Ma i team più grandi potrebbero ritenere che le funzionalità/funzione non siano abbastanza robuste.

Se siete persone che consultano il proprio elenco di attività principalmente dal proprio dispositivo mobile, allora apprezzerete il design nativo dell'app di Taskade. Funziona rapidamente e ha opzioni per widget che possono aiutarvi a visualizzare i vostri impegni e lo stato dei progetti.

L'app mobile è disponibile per iOS o Android. Esistono anche app desktop per Mac, Windows e Linux ed estensioni per i browser Chrome, Firefox ed Edge.

Migliori funzionalità/funzione

Taskade semplifica la gestione degli impegni professionali e personali in un'unica app, con aree separate per ogni aspetto della vita

Le funzioni di collaborazione includono non solo la possibilità di assegnare attività ai compagni di squadra, ma anche una funzionalità di videochiamata in app che consente di chattare faccia a faccia

Ha ottime funzionalità/funzione di presa di nota per il brainstorming e la documentazione, o per la fase di cattura del processo Da fare

Funzionalità di delineazione per gestire le attività

Limiti

Taskade offre solo poche integrazioni, quindi dovrete aggiungere la maggior parte delle vostre attività manualmente, invece di importarle automaticamente

Molti utenti dichiarano che vorrebbero vedere più opzioni personalizzate e che l'interfaccia può sembrare disordinata

Prezzi

**Gratis

Starter: $4 al mese

$4 al mese Plus: $8 al mese

$8 al mese Pro: $19 al mese

$19 al mese Business: $49 al mese

$49 al mese Ultimate: $99 al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (25+ recensioni)

4.7/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (45+ recensioni)

9. Todoist

via Todoist Per un'app di gestione delle attività semplice, pulita e organizzata, Todoist è un'opzione facile da usare.

È possibile creare una lista di controllo giornaliera di base oppure si possono aggiungere più progetti e creare liste di controllo separate per ciascuno. Ci sono semplici funzionalità/funzione di condivisione. È possibile invitare altre persone ai progetti e delegare le attività ai membri della famiglia o del team.

Questa app lavora con diverse strategie di produttività personale, tra cui GTD e la tecnica del Pomodoro. Sebbene sia possibile utilizzarla anche per organizzare semplici progetti di team, è uno strumento di gestione delle attività migliore di uno strumento di project management.

Todoist è disponibile come app desktop per Mac, Windows o Linux, come app mobile per iOS o Android e come estensione per i browser Chrome, Firefox, Edge e Safari.

Migliori funzionalità/funzione

I prompt in linguaggio naturale permettono di creare una nuova attività o un programma ricorrente personalizzato semplicemente digitando ciò che si ha in mente

La funzionalità/funzione Progetti permette di creare attività separateelenchi di cose da fare separati per la vita lavorativa, la vita personale e altre categorie* La funzionalità Karma consente di monitorare visivamente la produttività con grafici e diagrammi che mostrano il tasso di completamento delle attività

Limiti

I promemoria non sono disponibili con il piano Free

Le integrazioni limitate rendono difficile la connessione con le app di email, calendario o presa di note

Prezzi

Piano Free per principianti/iniziative: Gratis

Gratis Piano Pro: 4 dollari al mese

4 dollari al mese Piano Business: $6 per membro al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (760+ recensioni)

4.4/5 (760+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.250+ recensioni)

10. TickTick

via TickTick TickTick è una popolare app per la gestione delle attività che aiuta individui e team a rimanere organizzati e produttivi. Con TickTick, gli utenti possono creare elenchi di cose da fare, impostare promemoria, programmare attività e collaborare con gli altri.

Confronto ***TickTick Vs Todoist* !

Migliori funzionalità/funzione

Incorporato in Timer per il Pomodoro * Promemoria per gli orari e avvisi basati sulla posizione

Disponibile per iOS (iPhone e iPad) e Android

limiti di ####

Nessuna sincronizzazione nativa del calendario

Opzioni di integrazione al limite

La versione gratis è limitata a sole 99 attività (avremmo voluto che fosse almeno un numero tondo 😏)

Prezzi

Il piano base può essere aggiornato al piano Premium a 27,99 dollari all'anno

Valutazioni e recensioni

Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

4.8/5 (80+ recensioni) G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

Trovare la cosa giusta per sostituire le cose 3

Si dice che le cose migliori della vita siano gratis, e potete iniziare a usare ClickUp, una delle migliori alternative a Things 3, gratis proprio ora.

Con ClickUp, avete il potere di organizzare l'area di lavoro a modo vostro. Potete creare elenchi di attività separati per la vostra vita lavorativa e personale, e potete organizzare le cose da fare per raggiungere qualsiasi obiettivo a lungo termine.

Inoltre, più di 1.000 modelli personalizzabili vi accompagneranno nelle attività associate ai momenti più importanti della vita. Che stiate chiudendo la vostra prima casa, pianificando il vostro matrimonio o organizzando un calendario dei contenuti per il vostro blog, ClickUp vi aiuterà a capire tutto ciò che dovete fare e a terminarlo.

È l'app perfetta per pianificare le piccole cose, le grandi cose e tutte quelle intermedie. Provate gratis ClickUp oggi stesso .