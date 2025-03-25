le 10 migliori app ADHD per adulti nel 2025 (gratuite e a pagamento)

**Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni su strumenti e strategie per la produttività. Non intende sostituire la consulenza medica professionale, la diagnosi o il trattamento dell'ADHD o di qualsiasi altra condizione di salute

Quando si convive con l'ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività), anche le attività apparentemente più semplici possono sembrare un tentativo di spostare una montagna. Secondo il CDC si tratta di una sfida affrontata da circa il 4,4% degli adulti americani, con una prevalenza più alta nei maschi (5,4%) rispetto alle femmine (3,2%) e che si manifesta più comunemente negli individui bianchi non ispanici. Ciò dimostra l'importanza di trovare strategie di coping efficaci per chi ha questa diagnosi.

I sintomi più comuni dell'ADHD negli adulti sono la difficoltà a concentrarsi, a organizzarsi e a seguire determinate attività importanti. Questo può essere un problema quando il vostro capo vi chiede: "Cosa hai fatto oggi?" E non avete nulla da mostrare! Per fortuna, ci sono alcuni modi per aiutare le persone a rimanere organizzate, a dare priorità alle attività e a rispettare le date di scadenza importanti. Le app per l'ADHD sono ricche di funzionalità/funzione per strutturare le giornate e tenere gli occhi sull'obiettivo, che sia il lavoro, la scuola o qualcosa di semplice come la creazione di un elenco della spesa. 🛒

In questo articolo vi presenteremo le 10 migliori app per l'ADHD App ADHD per l'organizzazione di attività importanti nella vostra vita o al lavoro, in modo da avere giornate più libere dall'ansia e rimanere concentrati. 💪

Cosa cercare nelle app per l'ADHD?

Le app per l'ADHD efficaci devono avere le seguenti qualità:

Facilità d'uso : L'app dovrebbe avere un'interfaccia pulita e schede e sezioni ben organizzate che rendano la navigazione un gioco da ragazzi

: L'app dovrebbe avere un'interfaccia pulita e schede e sezioni ben organizzate che rendano la navigazione un gioco da ragazzi Funzionalità/funzione di produttività e di piano : Deve offrire diverse opzioni per creare un elenco di cose da fare, strutturare le attività giornaliere, settimanali e mensili e gestire le attività o le date di scadenza

: Deve offrire diverse opzioni per creare un elenco di cose da fare, strutturare le attività giornaliere, settimanali e mensili e gestire le attività o le date di scadenza Versatilità : La pratica app deve funzionare senza problemi su diversi sistemi operativi, in modo da poterla utilizzare sempre, indipendentemente dalla posizione in cui ci si trova

: La pratica app deve funzionare senza problemi su diversi sistemi operativi, in modo da poterla utilizzare sempre, indipendentemente dalla posizione in cui ci si trova Facilità di collaborazione : L'app ADHD dovrebbe consentire di aggiungere altre persone ai vostri elenchi e progetti, in modo che possano controllare il vostro stato e rendervi responsabili (in definitiva, lavora come uno strumento di project management)

: L'app ADHD dovrebbe consentire di aggiungere altre persone ai vostri elenchi e progetti, in modo che possano controllare il vostro stato e rendervi responsabili (in definitiva, lavora come uno strumento di project management) Personalizzabile: Dovreste essere in grado di modificare i colori, i temi e gli stili dell'app e creare un ambiente che si adatti alla vostra personalità e alle vostre esigenze

Le 10 migliori app per l'ADHD da utilizzare nel 2024

Queste app non sono bacchette magiche in grado di far scomparire i sintomi dell'ADHD, ma chi ne soffre potrebbe voler vedere come potrebbero aiutare.

Questi strumenti possono anche aiutarvi a potenziare il controllo della vostra giornata e della vostra vita, e in definitiva da fare . ☑️

1. ClickUp - Il migliore per la gestione delle attività

Create elenchi di cose da fare chiari e multi funzione per gestire facilmente le vostre idee e non dimenticare più nulla

ClickUp è un robusto strumento di project management e software di collaborazione con un'interfaccia incredibile e innumerevoli funzionalità/funzione per gestire le date di scadenza e tutte le attività in un unico spazio.

Da fare quindi in un elenco delle migliori app ADHD?

Anche se non è stata progettata esplicitamente per risolvere i problemi legati ai disturbi dell'attenzione, la piattaforma può comunque fare miracoli per alleviarli. Richiede un approccio insolito ma di interesse, ovvero quello di considerare le giornate come mini progetti. Ogni progetto è composto da attività più piccole che devono essere completate per fare progressi e arrivare al traguardo. 🏁

Come per gli incarichi di lavoro, la giornata è composta da piccole attività da cancellare dall'elenco delle cose da fare per non perdere la rotta e finire la giornata con soddisfazione e serenità. 🪷

ClickUp vi aiuta a fare questo grazie al suo Funzionalità di Elenco da fare . Creare o assegnare attività e sottoattività secondarie con Promemoria di ClickUp per essere sicuri di essere sempre al passo con i propri impegni, è possibile lasciare note e allegare file. Gli elenchi di ClickUp sono altamente personalizzabili e consentono di giocare con i font e i colori per creare un'esperienza personalizzata.

Molte persone affette da ADHD hanno bisogno di una spinta in più da parte di familiari, amici, colleghi o dirigenti. ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto consente di ottenere questo risultato grazie alle sue funzioni di collaborazione. Aggiungete altre persone ai vostri elenchi, consentendo loro di tenere traccia dei vostri progetti e di assicurarsi che non rimaniate indietro.

Con ClickUp non è necessario costruire gli elenchi di cose da fare da zero: è possibile utilizzare modelli, come quello di Modello di gestione delle attività di ClickUp . Vi aiuta a creare e raggruppare le attività in base alla priorità e allo stato e a collaborare con gli altri per raggiungere i vostri obiettivi, qualunque essi siano.

Visualizzate le vostre attività quotidiane e il loro stato sul modello di gestione delle attività di ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Fantastiche opzioni per gli elenchi di cose da fare

Supporta la collaborazione

Lavora su computer e dispositivi mobili

Offre molti strumenti per l'organizzazione, il piano e la gestione delle attivitàgestione delle attività modelli

Incoraggia la creatività con le opzioni di personalizzazione

Limiti di ClickUp

La massimizzazione delle funzioni della piattaforma richiede una curva di apprendimento

L'app mobile potrebbe beneficiare di miglioramenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Inflow - Il migliore per la gestione dei sintomi dell'ADHD

Via: Afflusso Entra nel flusso con l'app mobile Inflow e completa più attività senza sentirti sopraffatto! ☑️

Tenete presente che Inflow non è un calendario o un piano di lavoro per la creazione di dettagliati elenchi di cose da fare o per gestire le attività. Aiuta invece a conoscere meglio l'ADHD e a utilizzare queste conoscenze per gestire i sintomi in modo più efficiente.

L'app è stata sviluppata da esperti nel trattamento dell'ADHD ed è basata su ricerche scientifiche. Si basa su terapia cognitivo-comportamentale (CBT) che sostiene che i nostri pensieri, le emozioni e le sensazioni fisiche sono tutti in connessione.

Aiuta le persone a superare i problemi suddividendoli in parti più piccole e gestibili e adottando un approccio positivo per chi ha difficoltà a rimanere concentrato.

Con Inflow è possibile esplorare un'ampia gamma di moduli relativi all'ADHD che si concentrano su diversi aspetti del disturbo, dall'ansia alla procrastinazione e all'evitamento. L'app offre una finestra sui propri problemi e aiuta a comprenderne le radici e i meccanismi. 🪟

Queste preziose conoscenze vi aiutano a individuare i metodi più efficaci per aumentare la concentrazione e stabilire una routine.

Un'altra fantastica funzionalità/funzione offerta da Inflow è il personal ADHD coach. Vi aiuta a sviluppare percorsi personalizzati per raggiungere il vostro obiettivo e vi fornisce supporto in ogni passaggio.

L'app dispone anche di una community straordinaria in cui è possibile scambiare esperienze, ricevere supporto e scoprire trucchi per l'ADHD.

Le migliori funzionalità/funzioni di Inflow

Utilizza fatti basati sulla scienza per supportare le persone affette da ADHD

Dispone di una comunità di supporto

Offre opzioni per costruire una routine sana e gestibile

Coach ADHD personali

Limiti di flusso

Alcuni utenti dicono che è focalizzato solo su coloro che sono alle prime armi con la diagnosi

Una versione di prova gratuita più lunga potrebbe essere vantaggiosa

Prezzi di Inflow

A partire da 0,55 dollari al giorno

Valutazioni e recensioni su Inflow

Google Play : 4.2/5 (1.000+ recensioni)

: 4.2/5 (1.000+ recensioni) App Store: 4.3/5 (oltre 2.500 recensioni)

3. Due - La migliore per combattere la dimenticanza

Via Dovuto Due è un app di promemoria particolarmente utile per gli adulti con ADHD, Due aiuta a combattere la dimenticanza e l'iperfissazione, offrendo timer semplici da impostare che si sincronizzano su tutti i dispositivi, siano essi iCloud o Dropbox.

Ciò che distingue Due è la capacità unica di far funzionare più timer per il conto alla rovescia contemporaneamente, rendendolo il vostro assistente virtuale di dipendenza. Se avete bisogno di tenere traccia della vostra prossima riunione virtuale, del monitoraggio del tempo del forno, di un'attività immediata o di quando premere l'arrosto francese, Due vi offre il pacchetto completo, tutto da un'unica app.

A differenza del solito orologio per iPhone, Due va oltre, con l'aggiunta di funzionalità posticipate e date di scadenza personalizzabili, fino al minuto esatto con un semplice tocco sullo schermo.

Le migliori funzionalità/funzione di Due

Semplificate le vostre attività con timer per il conto alla rovescia riutilizzabili che possono funzionare in parallelo con altri timer.

Scegliete tra diversi temi in base alla vostra preferenza per uno sfondo scuro, chiaro o più luminoso.

Snooze persistente delle notifiche e snooze automatico finché un promemoria non viene contrassegnato come completato.

Personalizzate le date di scadenza con precisione al minuto.

Limiti di scadenza

L'impostazione di troppi timer contemporaneamente potrebbe ingombrare lo schermo, facendo sembrare la gestione del tempo più disorganizzata.

La struttura dei prezzi è piuttosto complessa e potrebbe comportare costi aggiuntivi o sottoscrizioni per l'accesso a lungo termine a determinate funzionalità/funzione.

Purtroppo, Due è un'esclusiva dei dispositivi Apple, quindi gli utenti Android dovranno rinunciare a questa funzione.

Prezzi di Due

App Store per dispositivi mobili, iPad e orologi : $7.99

: $7.99 App Store per Mac: $14.99

Due valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/D

4. Routinery - Il migliore per la gestione del tempo

Via: Routine Disponibile su dispositivi iOS e Android, Routinery può essere uno strumento che cambia la vita alle persone con ADHD, ma può anche aiutare tutti coloro che lottano contro la cecità temporale. ⏰

L'app è stata progettata per aiutarvi a pianificare il vostro programma nei minimi dettagli e a rispettarlo con l'aiuto di promemoria amichevoli sul vostro dispositivo mobile.

Routinery consente di creare attività e di impostare la durata esatta per ciascuna di esse, per evitare di pensare troppo e di perdere tempo. I suoi promemoria audio e i timer visivi vi aiutano a seguire la vostra routine e a non sbagliare. 🚶

L'app ricompensa la costanza con badge che danno un senso di realizzazione e incoraggiano a continuare.

E se la giornata non va come previsto? Non c'è motivo di preoccuparsi, perché Routinery consente di riorganizzare le attività e creare una routine aggiornata che tenga conto delle circostanze imprevedibili.

L'app lavora in background anche se non la si accende, così non ci si deve preoccupare di perdere promemoria e di interrompere la propria routine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Routinery

Ricca di funzionalità/funzione per la creazione di programmi e routine quotidiane

Premia la coerenza con i badge

Offre promemoria audio incoraggianti

Routine regolabili per affrontare cambiamenti imprevisti nella routine

Adatto a chiunque abbia problemi di gestione del tempo

Limiti della routine

Alcuni utenti hanno segnalato occasionali blocchi della routine

Diversi utenti hanno riscontrato problemi di sincronizzazione

Prezzi di Routinery

Free (permette due routine gratis)

(permette due routine gratis) Routinery Premium :

$3,99/mese $18,99 per sei mesi $27,49/anno

:

Routinery valutazioni e recensioni

Google Play : 4.6/5 (oltre 10.500 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 10.500 recensioni) App Store: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

5. AutoSilent - La migliore per la gestione delle notifiche

Via: App Store Con l'ADHD, il più piccolo fastidio può sembrare una bomba sulla concentrazione, e tornare a concentrarsi può essere una missione impossibile. 💣

Sebbene AutoSilent non sia specificamente rivolto alle persone con ADHD e non possa aiutarvi a creare una routine o ad aumentare la produttività, questa pratica app per iOS può essere un'arma utile nella vostra lotta per rimanere concentrati.

Sebbene non sia possibile prevedere quando il telefono squillerà, con AutoSilent si può garantire che il suono non interrompa il flusso. L'app disattiva automaticamente il telefono nei periodi stabiliti, aiutandovi a portare a termine le vostre attività e riducendo al minimo il rischio di distrazioni. 📴

Oltre a silenziare il telefono durante gli orari prestabiliti, AutoSilent può rilevare la vostra posizione (se lo consentite) e silenziare il dispositivo quando siete a scuola, al lavoro, al cinema o in biblioteca.

AutoSilent può anche sincronizzarsi con il calendario e silenziare automaticamente il telefono durante le riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoSilent

Semplice da usare

Sincronizzazione automatica con il calendario

Aiuta a mantenere la concentrazione in varie situazioni

Riduce al minimo le distrazioni

Può silenziare il dispositivo in base alla propria posizione

Limiti di AutoSilent

È necessario disattivare un evento alla volta se si desidera disattivare l'app

La versione gratis offre funzionalità/funzioni limitate

Prezzi di AutoSilent

1,99 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di AutoSilent

App Store: 3.9/5 (150+ recensioni)

6. SimpleMind Pro - La migliore per la visualizzazione delle attività

Via: Mente semplice Se pensate ai vostri pensieri e alle vostre idee come a pile di libri sparsi per la stanza, SimpleMind Pro agisce come una libreria per aiutarvi a organizzare la vostra biblioteca e a tenerla in ordine e prontamente disponibile. 📚

SimpleMind Pro fornisce il quadro di riferimento per organizzare tutto ciò che accade nella vostra testa, grazie alle sue eccellenti opzioni di visualizzazione. È possibile creare immagini funzionali ed estetiche mappe mentali funzionali ed estetiche e organizzare il vostro treno di pensieri per mantenerlo sul monitoraggio. 🛤️

L'app è completamene personalizzabile e può essere adattata alle esigenze specifiche. Utilizzate il design drag-and-drop per riorganizzare e ristrutturare, aggiungere caselle di controllo agli elenchi di cose da fare, inserire barre di stato, collegare argomenti e allegare file.

Le opzioni di condivisione dell'app consentono di stampare le mappe mentali, condividerle in formato PDF, creare presentazioni o esportarle nel calendario.

SimpleMind Pro è disponibile su Mac, Windows, iOS e dispositivi Android. Se accedete alla piattaforma da più dispositivi, sarete felici di sapere che la sincronizzazione è automatica.

Le migliori funzionalità di SimpleMind Pro

Facile da impostare e da utilizzare

Ricco di funzioni personalizzabili per creare mappe mentali visivamente accattivanti e funzionali

Facile condivisione ed esportazione delle mappe mentali

Lavora su più piattaforme e si sincronizza senza problemi

Limiti di SimpleMind Pro

Alcuni utenti hanno riscontrato bug nell'app mobile

L'app ha un aspetto un po' diverso su Windows e Mac

Prezzi di SimpleMind Pro

Android: 8,49 dollari

iOS: 10,99 dollari

Windows: Visitare il sito Web per le opzioni di prezzo

Mac: Visitare il sito Web per le opzioni di prezzo

Valutazioni e recensioni di SimpleMind Pro

App Store : 4.7/5 (300+ recensioni)

: 4.7/5 (300+ recensioni) Google Play: 4.7/5 (20.000+ recensioni)

7. Dwellingright - La migliore per creare elenchi di cose da fare

Via: Abitare bene Trascurare occasionalmente le cose fa parte della natura umana. Tuttavia, le persone con ADHD sono inclini a farlo più spesso. Mentre dimenticare di buttare la spazzatura può non avere conseguenze gravi, non ricordarsi di registrare l'auto o di dare da mangiare al proprio animale domestico non è così innocuo.

Dwellingright è l'app perfetta per prevenire questi scenari. Funziona come un disco rigido esterno in cui copiare ogni piccola (e meno piccola) incombenza e attività da completare nel futuro prossimo e remoto.

Aggiungete attività e classificatele in base al loro contesto. Ad esempio, si possono avere elenchi di cose da fare per i viaggi, le faccende domestiche o gli appuntamenti medici.

Grazie alle sue funzionalità di $$$a, Dwellingright è in grado di prevedere le attività da svolgere e di aiutarvi a organizzare la vostra routine e a pianificare il futuro. 🦾

Vivete con la vostra famiglia, un coinquilino o un partner? Dwellingright vi permette di rimanere in connessione con loro e di organizzare chi deve fare cosa per evitare malintesi e comunicazioni sbagliate.

Le migliori funzionalità di Dwellingright

Aiuta a organizzare le attività per categorie

Disponibile su dispositivi Android e iOS

Suggerisce suggerimenti basati sull'IA

Consente di connettersi con i membri della famiglia e di gestire le attività in comune

Permette di allegare documenti e foto ai propri elenchi di cose da fare

Non richiede una sottoscrizione

Limiti di Dwellingright

Non è disponibile in tutte le posizioni

Alcuni utenti menzionano il fatto che l'app invia un gran numero di email senza un modo apparente per annullare l'abbonamento

Prezzi di Dwellingright

Gratis

Valutazioni e recensioni di Dwellingright

App Store : 4.7/5 (10+ recensioni)

: 4.7/5 (10+ recensioni) Google Play: 3/5 (50+ recensioni)

8. Brain Focus - Il migliore per la concentrazione

Via: Google Play Brain Focus è un programma per soli dispositivi mobili gestione del tempo che può cambiare le carte in tavola per coloro che hanno difficoltà a concentrarsi sulle attività giuste al momento giusto e che determinare le priorità .

L'app è basata su tecniche popolari come 52/17 e Pomodoro, che si basano sul lavoro per periodi prestabiliti e sulle pause intermedie. Con Brain Focus è possibile regolare la durata di ogni periodo di lavoro.

Brain Focus è incredibilmente facile da usare: impostate la durata delle vostre sessioni di lavoro e delle pause e lasciate che l'app vi guidi attraverso il processo di lavoro migliorare i vostri processi e flussi di lavoro.

Una volta completata una determinata attività, è possibile confrontare i tempi stimati e quelli effettivi per vedere a che punto si è.

Poiché le distrazioni sono tra i peggiori nemici di molte persone con ADHD, questa app consente di disattivare il Wi-Fi e silenziare la suoneria durante le sessioni di lavoro. In questo modo è possibile aumentare le prestazioni e ridurre al minimo il rischio di interruzioni.

Se una sessione è appena terminata, ma vi sentite pronti a continuare, potete saltare la pausa e finire il lavoro ancora più velocemente. 💨

Le migliori funzionalità/funzioni di Brain Focus

Permette di personalizzare la durata delle sessioni di lavoro e delle pause

Può disattivare il Wi-Fi e mettere in mute il dispositivo

Consente di misurare il tempo necessario per completare attività specifiche

Consente di suddividere le attività per categorie

Limiti di Brain Focus

Gli utenti si sono lamentati della mancanza di una versione per desktop

Diversi utenti hanno dichiarato che l'app prosciuga la batteria

Disponibile solo su dispositivi Android

Prezzi di Brain Focus

Free da scaricare, contiene acquisti in-app

Valutazioni e recensioni di Brain Focus

Google Play: 4.5/5 (14.500+ recensioni)

9. Clear Todos - La migliore per categorizzare le attività

Via: App Store Da fare: molte app consentono di creare elenchi di cose da fare per non perdere il controllo della giornata. Tuttavia, nel tentativo di di aiutare l'utente a essere più produttivo molti sviluppatori di app prendono la strada sbagliata e finiscono per complicare eccessivamente le cose. 🪢

Se desiderate un'app con un'interfaccia semplice e priva di fronzoli, che rimanga fedele al suo scopo, ovvero la creazione di elenchi di cose da fare e nient'altro, allora non cercate altro che Clear Todos! Consente di creare attività e di raggrupparle in diverse categorie per garantire la massima organizzazione ed evitare il caos.

La visualizzazione di oggi dell'app funge da utile promemoria, per tenere sotto controllo le attività programmate per la giornata, in modo da non perdere nemmeno un colpo. 🎶

Una volta completata un'attività, potete cancellarla e godervi la sensazione di realizzazione e soddisfazione! ❎

Le migliori funzionalità/funzione di Cancellate Todos

Interfaccia priva di confusione

Funzionalità/funzione semplici, perfette per chi soffre di ADHD

Consente di raggruppare le attività in categorie

Vista Elenco oggi che elenca le attività della giornata

Opzioni di personalizzazione

Cancella i limiti di Todos

Disponibile solo per gli utenti iOS

Prezzi di Clear Todos

Free, ma include acquisti in app

Valutazioni e recensioni di Clear Todos

App Store: 4.8/5 (300+ recensioni)

10. Produttività-Habit Tracker - Il migliore per il monitoraggio delle abitudini

Via: Produttivopp Productive-Habit Tracker è una delle migliori app di piano per l'ADHD, che ti permette di costruire una routine positiva, di rispettarla e di migliorare la tua autodisciplina . Consente di pianificare ogni parte della giornata, da attività banali come la cura della pelle notturna ad attività legate al lavoro o alla scuola.

È possibile lasciare delle note per ogni abitudine, per monitorare lo stato di avanzamento e vedere quali parti necessitano di maggiore attenzione.

L'app funge da assistente personale, offrendo consigli sulle abitudini e messaggi motivazionali per continuare a lavorare verso il proprio obiettivo. Se siete competitivi, apprezzerete l'opzione Sfide, con la quale potrete competere con altri utenti in tutto il mondo.

Productive-Habit Tracker è completamente personalizzabile e consente di creare un mondo personalizzato in cui tutto ruota intorno alle vostre attività.

Funzionalità/funzione migliori di Productive-Habit Tracker

Aiuta a costruire abitudini salutari e a mantenere la motivazione

Offre eccellenti funzionalità/funzione di analisi per monitorare il vostro stato

Disponibile su dispositivi Android e iOS

Permette di competere con altri utenti

Offre eccezionali opzioni di personalizzazione

Limiti di Productive-Habit Tracker

Le funzionalità/funzione avanzate sono disponibili solo con la versione Premium

Alcuni utenti hanno menzionato di aver riscontrato dei bug

Produttività di Productive-Habit Tracker - Prezzi

Free, ma include acquisti in app

Valutazioni e recensioni di Productive-Habit Tracker

Google Play : 4/5 (16.000+ recensioni)

: 4/5 (16.000+ recensioni) App Store: 4.6/5 (oltre 88.500 recensioni)

Tornare alla postazione di guida con le app per l'ADHD

Le app per l'ADHD sono come ponti che aiutano ad attraversare un fiume insidioso e a raggiungere in sicurezza la terra della produttività e dell'organizzazione. 🌉

Questi strumenti straordinari sono ricchi di funzionalità/funzione che vi aiutano a dare una svolta alle vostre giornate, a destreggiarvi con facilità tra i vostri impegni e a diventare dei maestri del piano. 😎