10 Migliori software di integrazione per la vostra azienda nel 2025

Immergiamoci nel regno digitale, dove l'integrazione del software gioca un ruolo da protagonista nella grande narrazione della produttività, dell'efficienza e dell'esito positivo della vostra azienda.

Esploreremo alcuni dei principali strumenti software di integrazione che formano le aziende nel 2024.

Che siate un titano della tecnologia o un supereroe delle startup, troverete uno strumento che si adatta alle vostre esigenze come un guanto.

Cos'è il software di integrazione?

Il software per l'integrazione dei dati è un tipo di software per l'integrazione dei dati flusso di lavoro che funge da eroe non celebrato nel vostro stack tecnologico. È il mediatore silenzioso, colmando le lacune della comunicazione tra applicazioni software diverse e consentendo loro di lavorare in modo armonioso.

Pensate agli strumenti di integrazione dei dati come al direttore della vostra orchestra digitale, che coordina le diverse sezioni (i vari strumenti software) per creare una splendida sinfonia di automazioni del flusso di lavoro e gestione dei dati.

Tipi di integrazioni

Il regno del software di integrazione dei dati si divide a grandi linee in due regni: iPaaS (Integration Platform as a Service) e strumenti di integrazione dei dati.

le iPaaS sono piattaforme cloud che orchestrano l'integrazione tra applicazioni e sistemi nel cloud e on-premise. Si distinguono per la loro flessibilità, adattabilità e scalabilità, che le rendono una scelta eccellente che consente alle aziende di crescere ed evolversi.

D'altra parte, i migliori strumenti di integrazione dei dati si concentrano sull'armonizzazione delle pipeline di dati provenienti da diverse origini, fornendo una visualizzazione coerente e omogenea dei dati combinati. Il giusto strumento di integrazione dei dati brilla quando i dati mappano grandi quantità di informazioni. Le giuste piattaforme di integrazione aziendale possono gestire in modo efficiente anche le strutture di dati più complesse.

Entrambi i tipi di gestione dei dati hanno i loro meriti e la scelta deve dipendere dalle specifiche esigenze di integrazione dei dati e dalla natura della vostra azienda.

I 10 migliori software di integrazione da utilizzare nel 2024

La scelta del giusto strumento di integrazione dei dati è molto simile alla scelta di un partner aziendale. Deve comprendere a fondo le vostre esigenze, essere affidabile e facile da lavorare.

Considerate la compatibilità con gli strumenti software esistenti, la facilità d'uso e la qualità del supporto clienti. Pensate anche alla scalabilità, perché con la crescita della vostra azienda cresceranno anche le vostre esigenze di integrazione dei dati.

1. ClickUp #### Il miglior software di integrazione per il project management

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Immaginate un'unica piattaforma che consolidi tutte le vostre esigenze di lavoro: ecco cosa offre ClickUp.

Oltre a essere uno strumento versatile per il project management, è anche un amplificatore della produttività grazie alla sua capacità di integrarsi perfettamente con oltre 1.000 app. Volete saperne di più? Fate un'immersione profonda nei nostri prodotti preferiti Integrazioni di ClickUp .

La magia sta nel modo in cui unifica attività, documenti, chat e obiettivi da vari strumenti come Slack, Google Drive e GitHub, tutti sotto lo stesso tetto. L'integrazione dei dati aiuta a bandire quel killer della produttività noto come il passaggio da un contesto all'altro per sempre.

Le integrazioni ClickUp sono la soluzione unica per una vita lavorativa produttiva e priva di disordine.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp si integra perfettamente con oltre 1.000 app e strumenti

Combina la gestione delle attività, dei documenti e del project management con strumenti di collaborazione online per aiutare il vostro team a terminare meglio i lavori

Utilizzate centinaia di modelli precostituiti per accelerare ulteriormente il progetto

Automazioni delle attività di routine, risparmio di tempo e aumento della produttività

Permette di personalizzarela gestione del carico di lavoro e le interfacce in base alle proprie esigenze

Limiti di ClickUp

Con una matrice di funzionalità/funzione che vanno oltre l'integrazione dei dati, può sembrare complesso per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp

La funzione completa non è disponibile quando è offline

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Prova le integrazioni di ClickUp

2. Zapier

Il miglior software di integrazione di terze parti

via Zapier Il passaggio nel regno delle integrazioni software con Zapier apre innumerevoli possibilità.

Questo potente strumento di integrazione dei dati unisce le vostre applicazioni preferite, consentendo a sequenze automatiche, note come "Zap", di gestire le attività ripetitive per voi.

La bellezza di Zapier risiede nella sua vasta connettività, che supporta oltre 3.000 applicazioni e sistemi legacy, perfetti per aziende di tutte le dimensioni.

Pensate a Zapier come a un assistente, che elimina la monotonia del vostro lavoro quotidiano e conferisce efficienza ai vostri processi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Crea flussi di lavoro chiamati Zap che possono automatizzare parti della vostra azienda

Vasta capacità di integrazione delle applicazioni con più di 5.000 strumenti che consentono di collegare quasi tutti i software di lavoro

Una delle migliori piattaforme di integrazione aziendale per l'automazione di un processo complicato che coinvolge più app e passaggi

Limiti di Zapier

Le integrazioni più complesse per alcune delle applicazioni SaaS più diffuse sono disponibili solo su piani di livello superiore

Pur essendo potente, Zapier può avere una curva di apprendimento più ripida per gli utenti non tecnologici

Prezzi di Zapier

**Gratuito

Starter : $19,99/mese

: $19,99/mese Professionale : $49/mese

: $49/mese Teams : $69/mese

: $69/mese Azienda: $99/mese

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Controlla questi CLICKUP !

3. HubSpot

Miglior software di integrazione del marketing

via HubSpot HubSpot fa molto di più che reinventare il CRM: è una suite aziendale completa che unisce strumenti di assistenza, commerciali e di marketing.

Ciò che distingue HubSpot è il suo robusto ecosistema, un portale per l'integrazione dei dati con le app e i servizi preferiti, che rende la gestione delle relazioni con i clienti un gioco da ragazzi. Trattandosi di uno strumento così potente, potreste voler orientare il vostro intero stack tecnologico su di esso. In tal caso, vorrete saperne di più sull'ecosistema di migliori integrazioni di HubSpot disponibili.

Dal nurturing dei lead alla fornitura di un servizio clienti di prim'ordine, gli esempi di integrazione software di HubSpot sono un ottimo punto di partenza per trarre ispirazione.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Offre una suite di strumenti per il marketing, la vendita e la gestione dei clientisoftware di servizio che si integrano tra loro

Piattaforma CRM molto apprezzata che si integra con il resto del vostro stack tecnologico

Creazione di flussi di lavoro potenti e automatizzati per un'integrazione completa del sistema

Limiti di HubSpot

Il costo può aumentare man mano che si ha bisogno di più funzionalità o che cresce l'elenco dei contatti

HubSpot fa molto, ma alcune aree non hanno la profondità delle piattaforme dedicate

Prezzi di HubSpot

Per ulteriori informazioni, visitate la pagina dei prezzi di HubSpot

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2 : 4.4/5 (10.000+ recensioni)

: 4.4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

4. Marketo

Miglior software di integrazione del marketing

via Marketo Parte della famiglia Adobe, Marketo è una testimonianza di marketing di alta qualità automazioni di marketing di alta qualità con dati accurati.

Le sue potenti funzionalità vanno oltre la facilitazione dei processi di marketing digitale. Spiana la strada a integrazioni perfette con altri prodotti Adobe e con numerose applicazioni di terze parti.

Non è solo uno strumento di marketing: è una piattaforma all-in-one per il coinvolgimento personalizzato dei clienti su scala.

Le migliori funzionalità/funzione di Marketo

Automazioni e misurazioni delle attività di marketing e dei flussi di lavoro

Crea, invia e monitora facilmente le campagne email

Si integra con le più diffuse piattaforme CRM, CMS e social media

Limiti di Marketo

Richiede tempo per essere padroneggiato a causa della vastità delle sue funzionalità/funzione

Più costoso rispetto ad altri strumenti di automazione del marketing

Prezzi di Marketo

Contattare Adobe per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Marketo

G2 : 4.1/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.1/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.2/5 (600+ recensioni)

5. JitterBit

Migliori integrazioni API

via Jitterbit Se cercate uno strumento in grado di scalare con la vostra azienda, guardate a JitterBit. Come piattaforma di integrazione dinamica come servizio (iPaaS), JitterBit unisce applicazioni SaaS (Software as a Service), on-premise e cloud, creando potenti flussi di lavoro automatizzati.

Che i vostri progetti siano semplici o complessi, la scalabilità di JitterBit è pronta a evolversi con le vostre esigenze, portando efficienza e decisioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzione di JitterBit

Rapidità e sicurezzaconnessione di applicazioni SaaS, on-premise e cloud Offre potenti funzionalità di ETL (Extract, Transform, Load) e di automazione

Cresce con l'organizzazione, da progetti semplici a integrazioni complesse

Limiti di JitterBit

Potrebbe essere eccessivo per semplici esigenze di integrazione

Alcune integrazioni possono richiedere conoscenze di codice

Prezzi di JitterBit

Contattare JitterBit per i prezzi

Valutazioni e recensioni di JitterBit

G2 : 4.6/5 (300+ recensioni)

: 4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (30+ recensioni)

6. Integratore

Le migliori integrazioni API

via Integratore Tuffatevi in un mondo di integrazione visiva con Integromat (ora chiamato Make). Questo strumento unico supporta oltre 500 app e servizi, consentendo di creare flussi di lavoro complessi in modo semplice e visivamente accattivante.

I suoi trigger in tempo reale garantiscono risposte immediate agli eventi, senza lasciare spazio a ritardi.

Anche se la sua potente interfaccia può richiedere una curva di apprendimento, promette un livello di personalizzazione che eleva i processi aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Integromat

Offre un costruttore visuale per la creazione di flussi di lavoro complessi

Possibilità di integrare migliaia di app e servizi

Risponde agli eventi nel momento in cui si verificano utilizzando trigger in tempo reale

Limiti di Integromat

L'interfaccia visiva, pur essendo potente, richiede un certo livello di apprendimento

Il piano Free offre funzionalità e integrazioni limitate

Prezzi di Integromat

**Gratuito

Core : $9/mese

: $9/mese Pro : $16/mese

: $16/mese Teams: $29/mese

Valutazioni e recensioni di Integromat

G2 : 4.7/5 (100+ recensioni)

: 4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 300 recensioni) Integrare Integromat con ClickUp !

7. Celigo

Il migliore per le integrazioni di e-commerce

via Celigo Il regno delle soluzioni iPaaS robuste vi accoglie con Celigo. Le sue integrazioni precostituite sono pronte a ridurre i tempi di configurazione, indipendentemente dagli scenari di integrazione che dovrete affrontare.

Celigo è una soluzione scalabile ed efficiente che si evolve con la vostra azienda.

Sebbene sia facile da usare, alcune conoscenze tecniche possono migliorare la vostra esperienza e permettervi di sfruttare tutto il suo potenziale.

Le migliori funzionalità/funzione di Celigo

Offre solide funzionalità iPaaS per integrazioni complesse di livello aziendale

Viene fornito con molte integrazioni pre-costruite, riducendo i tempi di configurazione

Si adatta alle crescenti esigenze della vostra azienda

Limiti di Celigo

Sebbene sia facile da usare, alcune conoscenze tecniche sono utili per la configurazione

Offre integrazioni precostituite, ma l'intervallo potrebbe essere più ampio

Prezzi di Celigo

Contattare Celigo per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Celigo

G2 : 4.6/5 (400+ recensioni)

: 4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

8. Ciclo

Il migliore per le integrazioni di e-commerce

via Ciclostile Cyclr ha un approccio user-friendly alla creazione e alla gestione delle integrazioni. L'interfaccia drag-and-drop e la libreria di connettori precostituiti per le app più diffuse consentono un'esperienza di integrazione senza problemi.

Grazie all'analisi approfondita, Cyclr non si limita a creare connessioni, ma ottimizza i flussi di lavoro per ottenere le massime prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cyclr

Interfaccia user-friendly per la creazione e la gestione delle integrazioni

Offre una libreria di connettori pre-costruiti per le app e i servizi più comuni

Fornisce analisi approfondite per monitorare e ottimizzare i flussi di lavoro

Limiti di Cyclr:

Pur essendo facile da usare, può mancare di profondità per gli scenari più complessi

I prezzi potrebbero essere elevati per le aziende più piccole

Prezzi di Cyclr

Startup: $999/mese

$999/mese Crescita: $1.899/mese

$1.899/mese Scala: Contattare Cyclr per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Cyclr

G2 : 4.6/5 (50+ recensioni)

: 4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

9. IFTTT

Il migliore per le integrazioni basate su trigger

via IFTTT L'automazione semplificata è l'essenza di IFTTT (If This, Then That).

Questo strumento unico consente di creare semplici flussi di lavoro automatizzati, noti come "applet", in oltre 600 app, dispositivi e servizi.

Se da un lato la sua semplicità è un vantaggio per i principianti, dall'altro rappresenta un potenziale passaggio verso automazioni aziendali più complesse.

Le migliori funzionalità/funzione di IFTTT

Crea semplici flussi di lavoro automatizzati, noti come "applet"

Supporta più di 800 app, dispositivi e servizi

Semplice da usare con una bassa curva di apprendimento

Limiti di IFTTT

Pur essendo eccellente per semplici automazioni, non è progettato per complessi flussi di lavoro aziendali

Per utilizzare più di tre applet è necessario un piano a pagamento

Prezzi di IFTTT

**Gratis

Pro : $2.50/mese

: $2.50/mese Pro+: $5/mese

Valutazioni e recensioni su IFTTT

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

10. Trascinatori sicuri

Il migliore per le integrazioni basate su trigger

via Trigger sicuri Vi presentiamo SureTriggers, uno strumento per la sincronizzazione dei dati in tempo reale tra le vostre app preferite. Combina le app e gli strumenti più diffusi sotto un unico tetto, con un'interfaccia utente perfetta per chi ha conoscenze tecniche minime.

Sebbene sia una novità, SureTriggers promette bene come software di integrazione che rende i processi aziendali fluidi ed efficienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di SureTriggers

Permette la sincronizzazione dei dati in tempo reale tra le app

Assistenza per l'integrazione delle app e degli strumenti più diffusi

Fornisce un'interfaccia facile da usare, che richiede conoscenze tecniche minime

Limiti di SureTriggers

Integrazioni più complesse potrebbero richiedere strumenti alternativi

Essendo un nuovo operatore, le risorse di supporto e di apprendimento non sono così complete

Prezzi di SureTriggers

Gratis durante la fase di beta testing

Valutazioni e recensioni di SureTriggers

G2 : 4.5/5 (3+ recensioni)

: 4.5/5 (3+ recensioni) Capterra: N/D

Trova il miglior software di integrazione per il tuo team

Che si tratti di una piccola startup, di un'azienda in crescita o di una grande impresa, c'è uno strumento di integrazione pronto a sincronizzare i sistemi, a snellire i processi e ad eseguire le operazioni preferite produttività .

Ma ricordate che il miglior software di integrazione è quello che si adatta alle vostre specifiche esigenze aziendali e ai vostri piani di crescita. Se siete alla ricerca di uno strumento che offra una miscela perfetta di usabilità, funzioni e solide capacità di integrazione, ClickUp è un'opzione fantastica.

Come avete visto, ClickUp brilla tra i principali contendenti come un software di alto livello software per il project management e una potente piattaforma di integrazione. Con ClickUp, potete aggiungere ai vostri strumenti preferiti, riunendoli sotto un'unica struttura facile da gestire.

Per saperne di più su come ClickUp può sincronizzare i vostri processi di lavoro, avviate oggi stesso un'area di lavoro gratuita !