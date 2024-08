Abbiamo testato le 15 migliori alternative e concorrenti di ChatGPT nel 2024

Non avremmo mai pensato di passare più ore di lavoro a parlare con un bot che con il nostro capo. Ma onestamente, non siamo arrabbiati per questo. 🤖

L'assunzione di un chatbot AI è come l'assunzione di un assistente, anche se le risorse umane non vi permetterebbero mai di assumere un vero assistente. L'intelligenza artificiale può aiutarvi a fare brainstorming, ricerche, scrivere e-mail e relazioni, scrivere codici, risolvere problemi matematici, comporre la vostra sigla (tutti ne hanno bisogno!), in pratica fare tutto ciò che farebbe un assistente, a parte portarvi un caffè macchiato. ☕️

Se chiedete alle persone di nominare un assistente AI, la maggior parte di loro dirà ChatGPT. ChatGPT è il Frisbee o Kleenex degli strumenti di IA, il marchio che ha dominato il settore. È stato uno dei primi chatbot di IA ampiamente disponibili al pubblico.

È gratuito e le sue risposte hanno continuato a migliorare a ogni aggiornamento (prima con GPT-3.5 e poi con GPT-4). Ma non è l'unico nome nel gioco dell'intelligenza artificiale.

È emersa una pletora di concorrenti di ChatGPT. Alcuni sono progettati per svolgere compiti più specializzati di ChatGPT, altri hanno funzionalità aggiuntive e altri ancora si basano semplicemente su algoritmi di apprendimento automatico diversi o sono addestrati su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) diversi. Tutti stanno dando filo da torcere a ChatGPT.

Perché cercare un'alternativa a ChatGPT?

Che siate utenti abituali o nuovi del mondo dei chatbot AI, è importante esplorare le diverse opzioni disponibili. Per rispondere a questa domanda, abbiamo ci siamo rivolti a ChatGPT per capire perché un utente debba prendere in considerazione i suoi sostituti:

via ChatGPT

Caratteristiche da cercare nelle alternative a ChatGPT

Le caratteristiche di cui avete bisogno in un'alternativa a ChatGPT dipendono dal vostro ruolo e da come avete pianificato l'utilizzo di ChatGPT. Se vi occupate di marketing, potreste aver bisogno di un'alternativa a Generatore di contenuti AI . Se vi occupate di sviluppo software, potreste aver bisogno di uno strumento di codice AI. E più o meno tutti abbiamo bisogno di un'intelligenza artificiale che ci aiuti a lavorare più velocemente e ottenere più risultati.

Per trovare l'alternativa ChatGPT Strumento AI per scegliere lo strumento di IA più adatto alle vostre esigenze, considerate le seguenti caratteristiche per confrontare le varie opzioni:

**Quasi tutte le tecnologie di IA si basano sull'elaborazione del linguaggio naturale. Gli si dà in pasto una richiesta in linguaggio semplice e lui genera una risposta. Ma la qualità dell'elaborazione del linguaggio naturale può variare notevolmente da un modello di IA all'altro. Assicuratevi di porre molte domande ai chatbot AI e di essere soddisfatti della qualità delle risposte.

Completamento automatico : Lo scopo dell'IA è quello di rendere il nostro lavoro più veloce e più facile. Le funzioni di completamento automatico, in cui l'IA inserisce il resto del codice, dei messaggi o dei contenuti lunghi, accelerano il flusso di lavoro.

Lo scopo dell'IA è quello di rendere il nostro lavoro più veloce e più facile. Le funzioni di completamento automatico, in cui l'IA inserisce il resto del codice, dei messaggi o dei contenuti lunghi, accelerano il flusso di lavoro. Gestione dei progetti di IA Casi d'uso: Le diverse IA svolgono compiti diversi. Assicuratevi che l'IA che scegliete sia specializzata in compiti legati al vostro settore. Ad esempio, i creatori di contenuti potrebbero aver bisogno di un'IA generativa in grado di scrivere contenuti di lunga durata, di creare arte IA e di costruire un'immagine di basecalendari di contenuti. I project manager possono aver bisogno dell'IA per programmare riunioni, scrivere sintesi di progetti e modificare fogli di calcolo Excel.

Le diverse IA svolgono compiti diversi. Assicuratevi che l'IA che scegliete sia specializzata in compiti legati al vostro settore. Ad esempio, i creatori di contenuti potrebbero aver bisogno di un'IA generativa in grado di scrivere contenuti di lunga durata, di creare arte IA e di costruire un'immagine di basecalendari di contenuti. I project manager possono aver bisogno dell'IA per programmare riunioni, scrivere sintesi di progetti e modificare fogli di calcolo Excel. Plugin: Plugin e integrazioni consentono di utilizzare l'IA con le altre applicazioni già in uso. Ciò può aiutare l'IA a integrarsi meglio nel flusso di lavoro e alcuni plugin consentono a uno strumento alimentato dall'IA di eseguire ulteriori compiti. Provate il modello di prompt ChatGPT di ClickUp ## Le 15 migliori alternative a ChatGPT da usare nel 2024

Ora che sapete cosa state cercando, è il momento di trovare il miglior assistente AI in circolazione. Ecco 15 alternative a ChatGPT il cui curriculum è così ricco che vorrete assumerle al volo. 🤝

1. ClickUp - Il meglio per la gestione dei progetti con l'intelligenza artificiale

Poni a ClickUp Brain domande generali, specifiche sul tuo spazio di lavoro o anche su come utilizzare ClickUp Brain

ClickUp ha reso l'intelligenza artificiale accessibile a tutti, prima di tutto con l'applicazione Modello ClickUp di Prompt di ChatGPT e ora con Cervello ClickUp una raccolta di funzioni di intelligenza artificiale conversazionale, contestuale e basata sui ruoli!

ClickUp Brain si colloca in modo nativo all'interno della piattaforma per fornire risposte sul contesto specifico dell'azienda mentre il team collabora su attività, progetti e documenti. Più i team utilizzano ClickUp per coordinare le priorità, documentare i processi e portare avanti il lavoro, più ClickUp Brain diventa intelligente come portale self-service.

Se avete bisogno di un aggiornamento sullo stato di avanzamento o di dettagli chiave su un progetto, ClickUp Brain fornisce risposte pertinenti alle vostre attività e alle vostre conoscenze organizzative.

E a differenza di alcuni strumenti di AI di terze parti, ClickUp non addestra alcun modello di AI sui dati degli utenti. Rigidi controlli di accesso mantengono sicure le risposte dell'AI. Tutte quelle regole di accesso accuratamente configurate nel vostro Workspace? ClickUp Brain rispetta gli stessi controlli sui dati, periodo. Le intuizioni vengono visualizzate solo davanti a occhi autorizzati.

Riassumere l'attività in corso nella descrizione dell'attività e nei commenti

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Sfruttare i prodotti AI Knowledge Manager , AI Project Manager e AI Writer for Work per spostare l'attenzione del team su priorità strategiche che solo gli esseri umani possono guidare

, e per spostare l'attenzione del team su priorità strategiche che solo gli esseri umani possono guidare Generazione di StandUp personali e di gruppo su richiesta per sostituire le riunioni di check-in quotidiane

Sfruttare l'intelligenza artificiale basata sul ruolo per scrivere più velocemente e ottenere raccomandazioni personalizzate per il proprio lavoro

Creazione di sottoattività generate dall'intelligenza artificiale per suddividere gli elementi d'azione necessari per completare un'attività

Redazione di modelli con l'assistenza dell'intelligenza artificiale per standardizzare la documentazione del progetto

Riassumere attività, thread di commenti e documenti per catturare i dettagli chiave

Scrivere in un testo semplice per costruire facilmente automazioni personalizzate

Limitazioni di ClickUp

La funzione ClickUp Brain è disponibile con i piani ClickUp a pagamento. Gli utenti del piano Free Forever possono accedere a una prova gratuita di ClickUp Brain

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.500 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Google Gemini (precedentemente Bard) - Migliore per una comunicazione diretta

via Gemelli Google Gemini fa parte dell'avventura della società Alphabet nella ricerca sull'intelligenza artificiale ed è costruito sul sistema di intelligenza artificiale originale di Alphabet. Mentre molti dei chatbot presenti in questo elenco sono costruiti sui sistemi di IA open-source GPT-3 o GPT-4 di ChatGPT, Gemini è stato addestrato su un set di dati diverso, chiamato LaMDA (o Language Model for Dialogue Applications, ma con un nome così lungo e noioso si può capire perché lo abbiano abbreviato).

L'uso di Google Gemini è come un'estensione della ricerca su Google. Si pone una domanda e, invece di vedere le pagine web che rispondono alla domanda, si riceve la risposta sotto forma di una chat amichevole, come se fosse l'assistente di Google. Gemini è anche in grado di creare contenuti originali, come canzoni, tagline e Didascalie AI per i social media .

Le migliori caratteristiche di Gemini AI

**Gestione della ricerca : Poiché Gemini ha alle spalle la potenza della ricerca di Google, è estremamente bravo a rispondere alle domande e ad aiutarvi nella ricerca di argomenti

Poiché Gemini ha alle spalle la potenza della ricerca di Google, è estremamente bravo a rispondere alle domande e ad aiutarvi nella ricerca di argomenti Risposte esaurienti: spesso Gemini risponde alle vostre domande con dettagli aggiuntivi che vi evitano di dover fare molte domande di approfondimento

Limitazioni di Gemini

Risposte generiche: Quando si chiede a Gemini di scrivere contenuti aggiuntivi, le sue risposte sono spesso generiche e prive di creatività

Quando si chiede a Gemini di scrivere contenuti aggiuntivi, le sue risposte sono spesso generiche e prive di creatività Risposte non pertinenti: Google afferma che Gemini è un esperimento e sta ancora imparando. A volte fornisce risposte errate o inappropriate, che possono essere segnalate per contribuire a migliorare il sistema

Prezzi di Gemini

**Gratuito

Google Gemini Advanced: 19,99 dollari/mese

Gemini valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (5+ recensioni)

4.2/5 (5+ recensioni) Capterra: Non disponibile

!

3. Writesonic - Il migliore per la creazione di contenuti

via Scritture sonore Se cercate un'intelligenza artificiale progettata specificamente per i team di marketing, Writesonic produce contenuti ottimizzati per i motori di ricerca per i vostri blog e pagine web. Può anche aiutarvi a scrivere annunci, e-mail, descrizioni di prodotti e i post sui social media.

Writesonic ha recentemente effettuato l'aggiornamento dal modello GPT-3 di OpenAI al modello GPT-4. Il chatbot di Writesonic, Chatsonic, funziona anch'esso su GPT-4, ma è stato progettato per risolvere alcuni dei limiti di ChatGPT. Può chattare con l'utente su contenuti di tendenza ed eseguire la generazione di immagini in base alle richieste dell'utente. 🧑‍🎨

Le migliori caratteristiche di Writesonic

Creazione di contenuti di lunga durata : Writesonic può essere utilizzato per una serie di attività di scrittura, ma la sua capacità di produrre contenuti di alta qualità e di lunga durata è una delle sue caratteristiche più impressionanti

: Writesonic può essere utilizzato per una serie di attività di scrittura, ma la sua capacità di produrre contenuti di alta qualità e di lunga durata è una delle sue caratteristiche più impressionanti Ottimizzazione SEO: Oltre a scrivere i contenuti, questo programma li ottimizza per il posizionamento sui motori di ricerca tradizionali, in modo che raggiungano il vostro pubblico

Limitazioni di Writesonic

**Alcuni utenti si lamentano del fatto che Writesonic ha difficoltà a ricordare il tono con cui vogliono che scriva o a ricordare di incorporare le istruzioni di una chat precedente nel nuovo contenuto che genera

Limiti di parole: Il vostro piano tariffario si basa sul numero di parole che Writesonic genererà per voi ogni mese, e alcuni utenti trovano i limiti di parole troppo severi o si lamentano del fatto che se l'IA non risponde bene alle loro richieste, non possono recuperare quelle parole

Prezzi di Writesonic

**Prova gratuita

Freelancer: $20 al mese

$20 al mese Piccolo team: $19 al mese

$19 al mese Impresa: A partire da $500+ al mese

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (1.500+ recensioni)

4,7/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.500+ recensioni)

!

4. Copy.ai - Il migliore per creare testi ad alta conversione

via Copia.ai Questo generatore di contenuti AI può aiutare i team di marketing e di vendita a svolgere il proprio lavoro più velocemente. 🏃 Copia.ai ha suggerimenti per aiutarvi a scrivere blog, post sui social media, annunci digitali, pagine di prodotti, e-mail e altro ancora. Oltre alle e-mail di marketing, è in grado di scrivere e-mail personalizzate per il team di vendita. Inoltre, può essere utilizzato per creare documentazione interna o generare briefing di contenuto completi in una sola parola. Dispone anche di un chatbot AI con suggerimenti di scrittura integrati.

Le migliori caratteristiche di Copy.ai

**Mentre molti generatori di contenuti AI sono fatti solo per i copywriter e i team di marketing, Copy.ai offre funzioni appositamente progettate per i team di vendita

Sicurezza al top: Copy.ai è conforme al SOC 2 e accreditato, in modo che tutti i dati siano al sicuro

Copy.ai è conforme al SOC 2 e accreditato, in modo che tutti i dati siano al sicuro **Con la sua API aperta, è possibile integrare questo programma nella propria piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti per inviare automaticamente e-mail personalizzate

Limitazioni di Copy.ai

**Mancanza di originalità: alcuni utenti lamentano che il copy non è originale, creativo o perspicace come quello generato dall'uomo

Divari di conoscenza: Ci sono alcuni casi in cui l'intelligenza artificiale presenta fatti diversi quando viene richiesto di rispondere due volte alla stessa domanda, quindi qualsiasi copia prodotta dal vostro team con questo programma potrebbe richiedere un controllo più accurato dei fatti

Prezzi di Copy.ai

**Gratuito

Pro: $36 al mese per un massimo di cinque utenti

$36 al mese per un massimo di cinque utenti Impresa: Prezzi personalizzati per i team più grandi

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (150+ recensioni)

4.8/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

5. SpinBot - Il migliore per lo spinning di testo semplice

via SpinbotSpinBot è una soluzione gratuita per tutti coloro i cui contenuti hanno iniziato a sembrare stantii. 🍞

Questo strumento di intelligenza artificiale non scriverà i contenuti al posto vostro, ma se incollate il vostro testo in SpinBot, lo riscriverà. Vedrete come il vostro contenuto verrà letto con una formulazione diversa, un nuovo tono e una nuova prospettiva. Se siete in crisi con la scrittura, questo strumento con modello linguistico AI può ispirare una maggiore creatività. 👩‍🎤

Le migliori caratteristiche di SpinBot

**Se non riuscite a pensare a un altro modo di formulare qualcosa, SpinBot può aiutarvi a superare il blocco della scrittura

Parafrasi: Con lo strumento di parafrasi potete accorciare il vostro testo o aggiungere rapidi spunti di riflessione

Con lo strumento di parafrasi potete accorciare il vostro testo o aggiungere rapidi spunti di riflessione Correzione grammaticale: Lo strumento di controllo grammaticale vi aiuterà a eseguire una rapida modifica di qualsiasi contenuto

Limitazioni di SpinBot

Testo più lungo: Nelle sue riscritture, SpinBot tende a rendere il testo più lungo e ad aggiungere frasi più complesse rispetto al testo originale. Anche lo strumento di parafrasi può dare un testo più lungo di quello che si sperava

Nelle sue riscritture, SpinBot tende a rendere il testo più lungo e ad aggiungere frasi più complesse rispetto al testo originale. Anche lo strumento di parafrasi può dare un testo più lungo di quello che si sperava Nessun risparmio di tempo: Sebbene SpinBot possa aiutarvi a trovare una formulazione più creativa, non vi farà risparmiare tempo nel vostro processo di scrittura, in quanto nongenerare testo* Non è il più intuitivo in questo elenco di alternative a ChatGPT se volete migliorare il posizionamento nei motori di ricerca

Prezzi di SpinBot

Gratuito

Valutazioni e recensioni di SpinBot

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

6. Jasper Chat - La migliore interfaccia utente amichevole

via Gaspare Jasper Chat fa parte dell'applicazione Jasper, una suite di strumenti di scrittura AI realizzati per i creatori di contenuti. Tra le alternative a ChatGPT, questo strumento è un chatbot AI amichevole, progettato per rispondere alle domande e alle richieste.

Questo chatbot è in grado di generare articoli di blog completi, di aiutarvi a trovare idee per i titoli, di riscrivere le vostre e-mail in modo che suonino più amichevoli e positive e di modificare e creare qualsiasi contenuto richiesto. Può anche creare AI art per miniature, annunci, intestazioni di blog e altro ancora. E ha suggerimenti integrati per aiutarvi a capire come usarlo.

Le migliori caratteristiche di Jasper Chat

29 lingue: Mentre molti chatbot si concentrano su contenuti in lingua inglese, Jasper può creare contenuti in 29 lingue diverse

Mentre molti chatbot si concentrano su contenuti in lingua inglese, Jasper può creare contenuti in 29 lingue diverse Contesto della chat: Jasper Chat è progettato per ricordare le cose che gli avete detto in precedenza, in modo che le sue risposte siano sempre nel contesto della vostra conversazione

Jasper Chat è progettato per ricordare le cose che gli avete detto in precedenza, in modo che le sue risposte siano sempre nel contesto della vostra conversazione Conoscenza del marchio: È possibile addestrare Jasper sulla vostra guida di stile in modo che impari a scrivere con la voce del vostro marchio

Limitazioni di Jasper Chat

**Come la maggior parte delle alternative ChatGPT e dei generatori di contenuti AI, i clienti riferiscono che Jasper a volte produce contenuti imprecisi che devono essere modificati

Contenuto generico: Alcuni clienti lamentano che il contenuto di Jasper può essere ripetitivo o generico, soprattutto se non gli si forniscono abbastanza informazioni nelle richieste

Prezzi di Jasper Chat

Creator: $49 per utente/mese

$49 per utente/mese Pro: $69 per utente/mese

$69 per utente/mese Aziende: Prezzi personalizzati

Jasper Chat valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

4.7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.500+ recensioni)

!

7. YouChat - Il meglio per l'uso personale

via Tu.com YouChat è un chatbot AI che aiuta a cercare su Internet. Basta digitare la propria domanda su You.com e, invece di ottenere una pagina di risposta standard del motore di ricerca, si otterrà una risposta da un bot amichevole. 🤖

Potete anche chiedere al bot di generare idee originali, scrivere e-mail, fornire riassunti di testo o aiutarvi a completare codice in Javascript, Python, HTML e altro ancora. È un ottimo strumento di intelligenza artificiale gratuito per i programmatori e sostiene di fornire risposte di codifica più accurate rispetto alla ricerca su Google.

YouChat è disponibile anche come applicazione per Apple iOS o Android.

Le migliori caratteristiche di YouChat

Generazione di codice: Come ChatGPT, YouChat è in grado di rispondere a domande di codifica, aiutare a completare il codice o scrivere codice in tempo reale

Come ChatGPT, YouChat è in grado di rispondere a domande di codifica, aiutare a completare il codice o scrivere codice in tempo reale Creazione di contenuti: L'intelligenza artificiale di YouChat consente di indicare il tipo di contenuto, il tono, il pubblico e i punti chiave da includere

L'intelligenza artificiale di YouChat consente di indicare il tipo di contenuto, il tono, il pubblico e i punti chiave da includere Cambiare scheda: si può passare facilmente dalla richiesta di risposte al chatbot AI alla ricerca di risultati di ricerca, immagini, video, notizie e post sui social media sullo stesso argomento

Limitazioni di YouChat

Alcune funzioni richiedono un account: Mentre è possibile accedere a molte delle funzioni di YouChat dalla homepage, alcune funzioni richiedono la creazione di un account e l'accesso

Mentre è possibile accedere a molte delle funzioni di YouChat dalla homepage, alcune funzioni richiedono la creazione di un account e l'accesso Limiti ai contenuti: Per i creatori di contenuti, il limite di 10 contenuti gratuiti potrebbe non essere sufficiente

Prezzi di YouChat

Gratuito

Valutazioni e recensioni su YouChat

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

8. Otter - Il migliore per la trascrizione e gli appunti

via Lontra Se siete interessati a esternalizzare la gestione dei progetti otter è l'assistente AI che fa al caso nostro.

Questo strumento con modello linguistico AI è stato progettato specificamente per aiutarvi a tenere traccia delle riunioni. Genera note di riunione, registra l'audio, cattura le diapositive e crea sommari. Grazie a questo semplice strumento, potrete tenere allineato tutto il vostro team e inserire in loop chi non ha potuto partecipare, senza dover sollevare una sola penna per farlo. ✍️

Le migliori caratteristiche di Otter

Registrazione audio: Le funzioni audio e voice-to-text assicurano una chiara registrazione di tutte le informazioni condivise durante le riunioni di progetto

Le funzioni audio e voice-to-text assicurano una chiara registrazione di tutte le informazioni condivise durante le riunioni di progetto Registrazione degli appunti: La registrazione degli appunti e i riepiloghi consentono di esternalizzare una delle parti più noiose della gestione del progetto, in modo da poter dedicare il proprio tempo a compiti più importanti

Limitazioni di Otter

**Se si dimentica di spegnere l'AI dopo la riunione, il programma continuerà a registrare. Potreste ritrovarvi con informazioni sensibili nelle note della riunione che possono essere difficili da modificare o rimuovere

**Alcuni utenti si lamentano del fatto che l'IA non identifica automaticamente gli elementi di azione e può essere lungo individuarli manualmente all'interno della trascrizione

Prezzi di Otter

Basic: Gratuito

Gratuito Pro: 16,99 dollari al mese

16,99 dollari al mese Business: $30 per utente al mese

$30 per utente al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Otter valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (100+ recensioni)

4.1/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

!

9. Bing AI - Migliore per l'integrazione con i prodotti Microsoft

via Microsoft Bing Bing AI - talvolta chiamato New Bing - è l'aggiunta di Microsoft al panorama dell'intelligenza artificiale. 🖼️

La caratteristica principale dell'IA di Microsoft è Bing Chat, che si basa sullo stesso sistema di IA di ChatGPT. Pertanto, interagire con Bing Chat sarà simile a interagire con ChatGPT.

Simile a YouChat e Gemini, Bing Chat sembra un assistente del motore di ricerca. È in grado di rispondere alle vostre domande di ricerca sotto forma di una chat amichevole, anziché di una pagina di risultati statici. E come gli altri due bot di ricerca, può anche generare idee di contenuto originali, aiutandovi a fare brainstorming o a scrivere nuovi contenuti.

Le migliori caratteristiche di Bing AI

Ricerca: Anche in questo caso, il chatbot è collegato a un motore di ricerca, il che lo rende particolarmente adatto ad aiutare l'utente a effettuare ricerche più rapidamente

Anche in questo caso, il chatbot è collegato a un motore di ricerca, il che lo rende particolarmente adatto ad aiutare l'utente a effettuare ricerche più rapidamente Mostra le sue fonti: A differenza di ChatGPT e di molti altri chatbot di questo elenco, Bing AI identifica le fonti di informazione utilizzate per generare la sua risposta, il che può essere utile per il fact-checking

Limitazioni di Bing AI

Disponibile solo su Microsoft Edge o in-app: Per poter accedere a Bing AI, è necessario installare il browser Microsoft Edge, gratuito per chiunque utilizzi una qualsiasi versione di Microsoft 10, oppure scaricare l'app Bing per Apple iOS o Android

Per poter accedere a Bing AI, è necessario installare il browser Microsoft Edge, gratuito per chiunque utilizzi una qualsiasi versione di Microsoft 10, oppure scaricare l'app Bing per Apple iOS o Android Non ricorda le chat passate: Bing AI non conserva le informazioni delle chat passate, quindi dovrete inserire nuovamente tutte le informazioni se volete che vi risponda nel contesto

Prezzi di Bing AI

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Bing AI

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

10. OpenAI Playground - Il migliore per un'ampia sperimentazione sull'IA

via OpenAI Scommetto che non ve lo aspettavate: I creatori di ChatGPT hanno creato la loro alternativa a ChatGPT. 🤯

OpenAi Playground è costruito sullo stesso sistema di IA di ChatGPT, ma è più incentrato sulla creazione di contenuti. Permette di testare alcuni degli strumenti di intelligenza artificiale più avanzati di OpenAI e di vedere cosa sono in grado di fare. In pratica, è la possibilità di giocare con l'intelligenza artificiale.

Le migliori caratteristiche di OpenAI Playground

**Mentre ChatGPT è principalmente un chatbot, OpenAI Playground permette di passare da una modalità all'altra. È possibile chiedergli di fungere da chatbot, rispondere a domande e risposte o raccontare una storia

È possibile chiedere a OpenAI Playground di ampliare un testo già scritto, modificarlo o riscriverlo. È anche possibile modificare le impostazioni per regolare il tipo di risposta dell'IA e rendere il contenuto più o meno ripetitivo o complesso

Limitazioni di OpenAI Playground

richiede un account OpenAI : Sebbene sia possibile iniziare a usare Playground gratuitamente, è necessario prima registrarsi per un account OpenAI

Sebbene sia possibile iniziare a usare Playground gratuitamente, è necessario prima registrarsi per un account OpenAI Utilizzo limitato nel tempo: Quando ci si iscrive a OpenAI, si riceve un credito gratuito, ma quando questo credito si esaurisce, è necessario acquistare altri crediti per continuare a utilizzare l'applicazione

Prezzi di OpenAI Playground

Gratuito

Valutazioni e recensioni di OpenAI Playground

G2: 4.3/5 (5+ recensioni)

4.3/5 (5+ recensioni) Capterra: Non disponibile

!

11. Perplexity AI - Il migliore per le applicazioni di apprendimento automatico avanzato

via Perplessità IA Perplexity AI è la scelta ideale per chi cerca un chatbot intelligente ed economico, in quanto fornisce un'intelligenza artificiale conversazionale in grado di comprendere domande complesse e fornire risposte accurate. È particolarmente utile per le aziende che desiderano automatizzare il servizio clienti o aumentare le capacità del proprio team.

Le migliori caratteristiche di Perplexity AI

Addestrata su un ampio set di dati, è in grado di gestire con precisione una vasta gamma di argomenti.

Offre un'interfaccia multilingue.

Consente agli utenti di testare l'IA utilizzando la demo definita.

Fornisce API per una facile integrazione con qualsiasi servizio o applicazione.

Limitazioni dell'IA per la perplessità

Alcuni utenti segnalano la mancanza di opzioni di personalizzazione approfondite.

Richiede una conoscenza di base dell'IA per un'implementazione efficace

Prezzi di Perplexity AI

Gratuito

Versione Pro: $20 al mese o $200 all'anno

Valutazioni e recensioni di Perplexity AI

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

!

12. Claude - Il migliore per automatizzare le attività di scrittura

via Claude AI Claude AI è uno strumento per i creativi che offre automazione della scrittura e assistenza alla stesura. Utilizza un'intelligenza artificiale avanzata per creare contenuti diversi o unici, assistere gli scrittori nel brainstorming e automatizzare le attività di scrittura ripetitive.

Le migliori caratteristiche di Claude

Fornisce suggerimenti di scrittura che lo rendono ideale per i creatori di contenuti e gli scrittori

Offre assistenza nella generazione di idee

L'intelligenza artificiale si adatta comodamente agli stili di scrittura degli utenti

Semplifica il processo di creazione dei documenti

Limitazioni di Claude

Alcuni utenti riferiscono di suggerimenti occasionalmente imprecisi o non pertinenti.

Funziona principalmente come ausilio alla scrittura e potrebbe non essere altrettanto efficace per compiti di IA conversazionale di uso generale

Prezzi di Claude

I prezzi variano a seconda del piano, per maggiori informazioni contattare Claude.

Claude valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

!

13. Vertex AI - Il migliore per semplificare l'apprendimento automatico

via Vertice AI Vertex AI di Google Cloud è un'alternativa a ChatGPT che offre vantaggi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale allo sviluppo di app e chatbot. Questa piattaforma unificata per l'implementazione dell'intelligenza artificiale fornisce una serie di servizi specializzati che consentono agli sviluppatori di creare, testare e distribuire modelli di ML di alta qualità.

Le migliori caratteristiche di Vertex AI

La toolchain integrata aiuta a snellire il processo di apprendimento automatico, dalla creazione dei modelli alla loro distribuzione

Le sue funzioni AutoML permettono di produrre modelli personalizzati anche con conoscenze minime di ML

Supporta sia TensorFlow che PyTorch per offrire flessibilità nello sviluppo dei modelli

Si integra con i servizi cloud di Google, tra cui BigQuery e Google Data Studio, per visualizzare il comportamento dei modelli

Limitazioni di Vertex AI

Alcuni utenti hanno segnalato che l'esperienza dell'interfaccia utente potrebbe essere migliorata

Potrebbe esserci una curva di apprendimento per chi non ha familiarità con Google Cloud Platform

Prezzi di Vertex AI

Vertex AI offre una prova gratuita del valore di 300 dollari in crediti per i nuovi utenti

Valutazioni e recensioni di Vertex AI

G2: 4.3/5 (250+ recensioni)

4.3/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2 recensioni)

14. Microsoft Copilot - Il migliore per la generazione di codice

via Copilota Microsoft Microsoft Copilot, basato su GitHub e OpenAI, fornisce un assistente AI agli sviluppatori che aiuta a scrivere codice suggerendo linee o blocchi di codice. Pur non essendo un chatbot in senso tradizionale, interagisce con gli sviluppatori come farebbe un chatbot, rispondendo alle loro esigenze di codifica con suggerimenti intelligenti.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Copilot

Comprensione contestuale per fornire suggerimenti di codice pertinenti basati su ciò che avete già scritto

Database di miliardi di linee di codice pubblico, che aiuta essenzialmente a "completare automaticamente" le attività di programmazione del software

Integrazione con Visual Studio Code, per offrire agli sviluppatori un'esperienza senza soluzione di continuità

Capacità di scrivere codice in oltre una dozzina di linguaggi

Limitazioni di Microsoft Copilot

Attualmente si trova in un'anteprima tecnica, il che significa che non è ancora del tutto completo e potrebbe avere delle limitazioni

Alcuni utenti hanno segnalato che a volte suggerisce codice non corretto o non pertinente

Prezzi di Microsoft Copilot

30 dollari per utente/mese

Vertex AI valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (50+ recensioni)

4.2/5 (50+ recensioni) Capterra: 4/5 (1 recensione)

15. IA mutabile: la migliore per comprendere contesti complessi

via Mutabile Mutable AI è una piattaforma AI basata sul cloud che consente di creare, addestrare e distribuire modelli di comprensione del linguaggio naturale. Ciò consente di creare interfacce conversazionali ed esperienze di chatbot più reattive e adatte alle esigenze degli utenti.

Le migliori caratteristiche di Mutable AI

Una console drag-and-drop per semplificare la creazione di modelli e un'ampia libreria di modelli precostituiti

La piattaforma consente di creare dialoghi complessi e multilivello basati sulle conversazioni del mondo reale

Offre supporto multilingue, strumenti di gestione delle conversazioni e analisi in tempo reale

Può gestire grandi quantità di dati e scalare in base alle vostre esigenze

Limitazioni dell'intelligenza artificiale mutabile

Le funzionalità avanzate della piattaforma possono presentare una curva di apprendimento per i principianti

Risorse limitate della comunità rispetto a piattaforme più popolari come GPT-3 di OpenAI.

Prezzi di Mutable AI

Starter: 15 dollari per utente/mese

15 dollari per utente/mese Pro: $50 per utente/mese

$50 per utente/mese Impresa: Contattare le vendite

Valutazioni e recensioni di Mutable AI

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

Scegli la migliore alternativa a ChatGPT per le tue esigenze di AI

ChatGPT può essere uno dei chatbot AI più noti, ma quando si è pronti a imbarcare un assistente AI, bisogna considerare tutti i curriculum. 📝

Con i rapidi progressi dell'intelligenza artificiale, ora ci sono molti concorrenti di ChatGPT. Molti di loro sono programmati per svolgere compiti più specializzati, quindi le loro competenze potrebbero essere più adatte al vostro settore di attività. Scegliete la giusta alternativa a ChatGPT e avrete un nuovo assistente di cui non potrete fare a meno.

Quando l'intelligenza artificiale interverrà per semplificare la vostra vita lavorativa, non vi importerà più che questi bot non siano in grado di portarvi un caffè macchiato. Perché quando finirete il vostro lavoro più velocemente, avrete più tempo per uscire e prendere il vostro caffellatte. Ahhhh, chi avrebbe mai detto che l'intelligenza artificiale avrebbe reso il lavoro così rilassante? 💆

E se volete aggiungere al vostro team un assistente AI che si colleghi ai vostri flussi di lavoro e ai vostri progetti, date un'occhiata a ClickUp Brain !