7 modelli gratis di libretto di benvenuto Airbnb

Spesso sono i piccoli dettagli a rendere speciale un soggiorno su Airbnb.

Come faccio ad entrare senza stress? Qual è la rete Wi-Fi giusta? Come si usa il riscaldamento senza dover tirare a indovinare? Qual è la procedura per il check-out?

Gli ospiti non vogliono inviarti messaggi per ogni minimo dettaglio e tu non vuoi rispondere alle stesse domande ogni settimana.

È proprio a questo che serve un libretto di benvenuto Airbnb. Fornisce agli ospiti tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico posto, definisce le aspettative in anticipo e riduce al minimo inutili scambi di messaggi.

In questo post troverai modelli gratuiti di libretto di benvenuto Airbnb che puoi copiare, personalizzare e utilizzare immediatamente, oltre a consigli per rendere il tuo libretto curato e accogliente per gli ospiti.

Panoramica dei modelli di libretto di benvenuto Airbnb

Cos'è un libretto di benvenuto Airbnb?

Il libretto di benvenuto Airbnb è una breve guida (in formato digitale o cartaceo) pensata per gli ospiti, che risponde alle domande che le persone si pongono sempre al loro arrivo, in modo che possano ambientarsi rapidamente senza doverti contattare per ogni minimo dettaglio.

Consideralo come il documento "tutto quello che c'è da sapere in 5 minuti" che riduce la confusione degli ospiti, previene problemi evitabili e mantiene la tua finestra In arrivo tranquilla.

📚 Leggi anche: Come trovare clienti per la tua attività di gestione Airbnb

Cosa includere nel tuo libretto di benvenuto Airbnb

Sai che ti serve un libretto di benvenuto, ma fissare un documento vuoto ti blocca. Quali informazioni sono essenziali e quali sono solo dettagli superflui che gli ospiti ignoreranno?

Ecco cosa distingue un libretto di benvenuto insignificante da una guida Airbnb che gli ospiti utilizzano davvero. 📚

Messaggio di benvenuto: un breve saluto personale crea un'atmosfera accogliente per il soggiorno. Limitati a un massimo di due frasi per non perdere l'attenzione degli ospiti

Dettagli sul WiFi: il nome della rete e la password devono essere ben visibili. Quasi sempre è la prima cosa che un ospite cerca al suo arrivo

Istruzioni per il check-in e il check-out: fornisci indicazioni dettagliate su tutto, dai codici della cassetta di sicurezza e la posizione delle chiavi agli orari specifici di arrivo e partenza

Regole della casa: definisci chiaramente le tue politiche su orari di silenzio, fumo, animali domestici e parcheggio. Sii diretto e chiaro, senza tono moralista, per garantire che le regole vengano rispettate

Guide all'uso degli elettrodomestici: Spiega come utilizzare la macchina del caffè, il termostato, i telecomandi della TV e la lavatrice/asciugatrice. Semplici schemi o foto possono evitare molta confusione

Contatti di emergenza: elenca il tuo numero di telefono, un contatto di backup, i servizi di emergenza locali e l'indirizzo dell'ospedale più vicino

Consigli locali: condividi informazioni sui tuoi ristoranti, bar, negozi di alimentari e attrazioni preferiti. Gli ospiti si fidano molto di più delle scelte personali dell'host che di una generica ricerca su Google

Consigli sui trasporti: includi informazioni su dove parcheggiare, le fermate dei mezzi pubblici più vicine e la disponibilità di servizi di ridesharing locali

Istruzioni per la partenza: Spiega agli ospiti esattamente cosa devono fare prima di andarsene. Devono sfare i letti, avviare la lavastoviglie o portare fuori la spazzatura?

📚 Leggi anche: Come avviare un Business nel settore delle piattaforme di affitti per le vacanze

Modelli gratis per il libretto di benvenuto Airbnb

Invece di reinventare la ruota, usa un modello di libretto di benvenuto Airbnb già pronto. Questi modelli ti offrono una base curata e professionale che puoi personalizzare in pochi minuti:

1. Modello privato stampabile di libretto di benvenuto Airbnb di TheGoodDocs

via TheGoodDocs

Il modello di libretto di benvenuto Airbnb stampabile di TheGoodDocs è perfetto per gli host che preferiscono un formato cartaceo pronto per la stampa.

Il layout pulito e semplice è facile da modificare nei documenti Google ed è progettato appositamente per essere stampato e inserito in un raccoglitore da mettere a disposizione dei tuoi ospiti. Non servono competenze di design: basta sostituire il testo segnaposto con i dettagli della tua struttura, stamparlo e il gioco è fatto.

✅ Ideale per: host Airbnb e gestori di case vacanza che desiderano un libretto di benvenuto pronto per la stampa da consegnare agli ospiti.

👀 Lo sapevi? Solo nel terzo trimestre dello scorso anno, Airbnb ha registrato 133,6 milioni di pernottamenti e postazioni prenotate. In un solo trimestre!

2. Modello elegante per il libretto di benvenuto Airbnb di TheGoodDocs

via TheGoodDocs

Se la tua struttura ha un design accattivante, il tuo libretto di benvenuto dovrebbe essere in linea con esso. Il modello di libretto di benvenuto Airbnb di TheGoodDocs presenta una tipografia moderna e un layout visivo raffinato con combinazioni di colori personalizzabili.

Ti aiutano a creare una guida dall'aspetto professionale senza dover ricorrere a un designer, rendendoli ideali per alloggi da postare su Instagram che richiedono che ogni dettaglio sia perfetto.

✅ Ideale per: host di Airbnb boutique e designer di affitti a breve termine che curano lo stile di proprietà di lusso e fotogeniche.

📚 Leggi anche: Come effettuare la promozione efficace della tua casa vacanze

3. Modello di libretto di benvenuto di TheGoodDocs

via TheGoodDocs

Per gli host che gestiscono diversi tipi di proprietà, il modello di libretto di benvenuto di TheGoodDocs è un ottimo punto di partenza.

La sua struttura standardizzata è adatta a qualsiasi casa vacanze, soggiorno di lunga durata o alloggio aziendale. Puoi adattarlo facilmente a qualsiasi piattaforma di affitto, che si tratti di Airbnb, Vrbo o del tuo sito di prenotazione diretta.

✅ Ideale per: host con più proprietà e gestori di alloggi aziendali che desiderano standardizzare le informazioni sugli ospiti in tutte le proprietà in affitto.

💡 Consiglio da esperto: usa un Super Agent di ClickUp come assistente per la gestione della guida per gli ospiti. Impostalo in modo che controlli il tuo libro di benvenuto a intervalli regolari, segnali le informazioni obsolete come quelle sul Wi-Fi, i passaggi di check-in, i consigli locali o le regole della casa, e ti invii un breve aggiornamento prima dell'arrivo del prossimo ospite. Tu mantieni il controllo sulle modifiche finali, ma il noioso lavoro di revisione viene gestito al posto tuo. Scopri come configurare il tuo primo Super Agent in ClickUp 👇

4. Modello di libretto di benvenuto Airbnb di Template. Net

Se apprezzi l'organizzazione chiara, usa il modello di libretto di benvenuto Airbnb di Template. Net.

Questo modello include sezioni predefinite per le regole della casa, i consigli locali e i contatti di emergenza, mantenendo tutte le tue informazioni ben strutturate. Il flusso logico consente agli ospiti di trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno senza dover scorrere infinite pagine di testo.

✅ Ideale per: Nuovi host Airbnb e gestori di piccole proprietà che desiderano una guida per gli ospiti ben organizzata.

📮 ClickUp Insight: Quando i sistemi falliscono, i dipendenti diventano creativi, ma non è sempre una cosa positiva. Il 17% dei dipendenti ricorre a soluzioni personali come salvare le email, fare screenshot o prendere meticolosamente note per effettuare il monitoraggio del lavoro. Nel frattempo, il 20% dei dipendenti non riesce a trovare ciò di cui ha bisogno e ricorre a chiedere ai colleghi, interrompendo il tempo di concentrazione di entrambe le parti. Con ClickUp, puoi trasformare le email in attività tracciabili, collegare le chat alle attività, ottenere risposte dall'IA e molto altro ancora all'interno di un unico spazio di lavoro! 💫 Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp — ovvero oltre 250 ore all'anno a persona — eliminando i processi obsoleti di gestione delle conoscenze. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

5. Modello di libretto di benvenuto per agriturismo Airbnb di Template. Net

I proprietari di strutture rurali, come agriturismi, baite e rifugi di campagna, hanno bisogno di un libretto di benvenuto che rispecchi le loro impostazioni uniche.

Questo versatile modello di libretto di benvenuto per agriturismi Airbnb di Template. Net presenta elementi di design rustici e uno spazio dedicato ai dettagli specifici della struttura, tra cui note sulle aree esterne, la fauna locale e i servizi dell'agriturismo. Cattura il fascino di un soggiorno in campagna fornendo al contempo tutte le informazioni pratiche di cui gli ospiti hanno bisogno.

✅ Ideale per: gestori di baite e titolari di agriturismi che offrono soggiorni rurali all'aria aperta.

💡 Consiglio da esperto: usa ClickUp Brain MAX per trasformare rapidamente le note sparse relative all'ospitalità in un libro di benvenuto ben curato. Questo assistente IA da desktop conosce tutto il contesto del tuo lavoro. Raccogli i dettagli della struttura, i messaggi salvati, le informazioni sui fornitori, i consigli sui dintorni e le domande degli ospiti precedenti, poi usa la funzione "Talk-to-Text" per dettare rapidamente aggiornamenti come le istruzioni per il parcheggio o i promemoria per il check-out mentre sei in viaggio.

6. Modello di brand book ClickUp

Scarica il modello gratis Crea una guida di benvenuto per gli ospiti coerente con il modello di Brand Book di ClickUp

Il modello di Brand Book di ClickUp funziona alla perfezione come Libro di benvenuto di Airbnb quando vuoi che ogni punto di contatto con l'ospite sia coerente, dalla copertina alle regole della casa e ai consigli locali.

Ti offre un layout pulito in ClickUp Documenti per definire una volta per tutte l'identità della tua struttura, per poi riutilizzarlo su tutte le pagine e gli aggiornamenti, in modo che il tuo libro di benvenuto rimanga curato anche quando i dettagli cambiano.

All'interno puoi documentare gli elementi essenziali che definiscono la forma dell'esperienza degli ospiti, tra cui la presentazione della struttura e le linee guida visive, come logo/marchi, colori e tipografia. Include anche una sezione per organizzare le risorse di supporto per il libretto di benvenuto, come risorse digitali, materiali stampabili e icone di riferimento rapido.

Perché ti piacerà questo modello:

Assicurati che il tuo libretto di benvenuto sia coerente con una sezione dedicata alla presentazione del marchio, che definisce lo stile del linguaggio e dei Messaggi rivolti agli ospiti

Mantieni un aspetto coerente in tutte le pagine definendo una volta sola i colori e la tipografia del marchio, per poi applicarli a ogni sezione della guida

Conserva in un unico posto tutti i materiali pronti per gli ospiti, inclusi gli elementi digitali del marchio e le icone, in modo che il tuo libretto di benvenuto sia facile da aggiornare e condividere

✅ Ideale per: host di Airbnb boutique e gestori di proprietà che desiderano creare una guida personalizzata per soggiorni di alta qualità per gli ospiti.

7. Modello di contratto di locazione ClickUp

Scarica il modello gratis Chiarisci i termini del soggiorno agli ospiti con il modello di contratto di affitto ClickUp

Il modello di contratto di affitto di ClickUp funge anche da utilissimo documento per il libretto di benvenuto Airbnb quando desideri che gli ospiti comprendano chiaramente i termini del soggiorno. Include sezioni che gli host solitamente devono specificare per iscritto, tra cui Utilizzo della proprietà e delle utenze, Danni e riparazioni e Risoluzione del contratto.

Aggiungi i dettagli della tua struttura nella parte superiore, poi usa i titoli integrati per trasformare le tue regole in una guida che gli ospiti possono sfogliare e seguire. Se vuoi semplificare il testo, ClickUp Brain può riscrivere le tue politiche in un linguaggio semplice e intuitivo per gli ospiti e creare una versione di riepilogo/riassunto per la prima pagina.

Perché ti piacerà questo modello:

Pubblica le regole della casa nella sezione "Uso della proprietà e dei servizi", indicando gli orari di silenzio, le regole relative ai visitatori, al parcheggio, al fumo e all'uso degli elettrodomestici

Chiarisci le responsabilità relative a danni e riparazioni, specificando come gli ospiti devono segnalare eventuali problemi e quali costi potrebbero essere addebitati

Definisci cosa succede in caso di violazione delle regole utilizzando la sezione "Recesso", mantenendo coerenti i passaggi di escalation per tutti i soggiorni

✅ Ideale per: host Airbnb e gestori di affitti a breve termine che desiderano includere una sezione chiara dedicata ai termini e alle regole all'interno del loro libretto di benvenuto.

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Come effettuare la condivisione del tuo libretto di benvenuto Airbnb con gli ospiti

Ecco il modo più semplice per la condivisione del tuo libretto di benvenuto Airbnb all'arrivo degli ospiti:

Crea un documento "Libro di benvenuto": crea una guida in ClickUp Docs che tratti il check-in, il Wi-Fi, le regole della casa, "come funzionano le cose", consigli locali e il check-out. Rendi la prima sezione facilmente consultabile in modo che gli ospiti possano trovare le informazioni essenziali in pochi secondi. Poiché si tratta di crea una guida in ClickUp Docs che tratti il check-in, il Wi-Fi, le regole della casa, "come funzionano le cose", consigli locali e il check-out. Rendi la prima sezione facilmente consultabile in modo che gli ospiti possano trovare le informazioni essenziali in pochi secondi. Poiché si tratta di un'unica fonte di informazioni , basta aggiornarla una volta sola e ogni ospite riceverà l'ultima versione (senza mai duplicati).

Condividilo come link di sola visualizzazione: genera un link esterno di sola visualizzazione per il documento, in modo che gli ospiti possano aprirlo sul cellulare senza bisogno di effettuare il login. Inserisci questo link nel thread su Airbnb (e invialo nuovamente 48–72 ore prima del check-in). In questo modo eviterai di intasare la chat con tutti i dettagli e offrirai agli ospiti un unico punto di riferimento affidabile

Salva un modello di "Messaggio per gli ospiti": crea un breve messaggio riutilizzabile in ClickUp (come snippet Doc o crea un breve messaggio riutilizzabile in ClickUp (come snippet Doc o modello di attività di ClickUp ) che includa solo le informazioni essenziali — modalità di accesso, Wi-Fi, parcheggio, una regola fondamentale e orario di check-out — oltre al link al libretto di benvenuto

Tienilo aggiornato con attività e promemoria: crea crea un'attività ricorrente su ClickUp per aggiornare mensilmente i consigli locali, rivedere le regole della casa ogni tre mesi, verificare i contatti di emergenza ogni stagione e aggiornare le istruzioni per l'uso degli elettrodomestici ogni volta che qualcosa cambia

📚 Leggi anche: Come attirare clienti per la tua casa vacanze

Gestisci il tuo libretto di benvenuto e la lista di controllo per l'ospitalità con ClickUp

Un libretto di benvenuto funziona al meglio quando è facile da aggiornare. Una modifica alle istruzioni relative al Wi-Fi, al parcheggio o al check-in non dovrebbe trasformarsi in una corsa frenetica tra note e messaggi.

ClickUp ti aiuta a tenere tutto in un unico posto. Crea e aggiorna il tuo libretto di benvenuto in Docs, conserva una lista di controllo riutilizzabile per il cambio di ospiti come attività e salva modelli di messaggi per gli ospiti pronti da inviare, così non dovrai riscrivere le stesse risposte ogni settimana.

E grazie all'IA, puoi perfezionare rapidamente il testo, creare una lista di controllo chiara per il check-out o generare una sezione di consigli locali in linea con le tue regole della casa e il tuo tono.

Crealo una volta, mantienilo aggiornato e rendi ogni soggiorno più piacevole.

Inizia subito con ClickUp.

Domande frequenti

Il libretto di benvenuto Airbnb è una guida destinata agli ospiti che migliora l'esperienza di soggiorno con un tocco accogliente e personalizzato. Il manuale della casa è solitamente più operativo e contiene istruzioni dettagliate sulla manutenzione o informazioni destinate agli addetti alle pulizie e ai co-host piuttosto che agli ospiti.

Sì, la maggior parte dei modelli di libro di benvenuto è indipendente dalla piattaforma. Puoi personalizzarli facilmente sostituendo qualsiasi termine specifico di Airbnb con la terminologia di Vrbo, Booking.com o del tuo sito web di prenotazioni dirette.

L'ideale sarebbe crearli entrambi. Un libro degli ospiti Airbnb in formato digitale è facile da aggiornare e condividere con gli ospiti prima del loro arrivo, mentre una copia cartacea funge da affidabile backup per chi preferisce la carta o dovesse avere problemi di connessione durante il soggiorno.

Salva un modello di guida Airbnb in un'area di lavoro centralizzata come ClickUp per garantire la coerenza tra tutte le tue proprietà. Potrai poi duplicarlo e personalizzarlo per ogni struttura, assicurando la coerenza del marchio pur consentendo l'inserimento di dettagli specifici per ciascuna proprietà.