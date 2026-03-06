Le 10 migliori alternative a Knowmax per il 2026

Se il tuo team dispone di una "base di conoscenze" e continua a porre le stesse domande nella chat ogni settimana, il problema si riduce alla ricerca delle informazioni.

Gli strumenti di gestione delle conoscenze sono ottimi per archiviare informazioni. Pochi sono in grado di fornire la risposta giusta alla persona giusta nel momento preciso in cui si sta svolgendo il lavoro.

Knowmax può funzionare bene per conoscenze di supporto strutturate e risoluzioni guidate. Ma se stai cercando alternative a Knowmax, di solito significa che hai bisogno di una gestione delle conoscenze che sia simile a un sistema operativo. Ricerca più veloce, manutenzione più semplice, assistenza IA migliore e connessione più stretta con i flussi di lavoro quotidiani.

In questa guida tratteremo le 10 migliori alternative a Knowmax per la gestione della conoscenza, i punti di forza di ciascuna di esse e come scegliere quella più adatta in base al modo in cui il tuo team trova, utilizza e mantiene la conoscenza ogni giorno.

Perché scegliere le alternative a Knowmax

Probabilmente stai cercando un'alternativa a Knowmax perché la tua attuale base di conoscenze ti sembra un vicolo cieco. Le informazioni vengono archiviate lì, ma non ci sono connessioni con il lavoro che il tuo team deve fare in seguito.

Ed è così che si crea una proliferazione di strumenti. Le persone perdono ore a passare da uno strumento all'altro, a cambiare scheda e a cercare file.

Costo della dispersione del lavoro

Questa disconnessione crea problemi quali:

Necessità di flussi di lavoro unificati : le tue procedure operative standard (SOP) risiedono in un unico sistema, ma le attività per completarle si trovano in un sistema completamente diverso. Ciò costringe il tuo team a tradurre manualmente le istruzioni in azioni, con conseguente perdita di tempo e aumento della possibilità di errori.

Capacità IA limitate: la tua barra di ricerca attuale riconosce solo parole chiave esatte. Non è in grado di interpretare domande naturali o fornire approfondimenti, costringendo il tuo team a indovinare i termini di ricerca corretti o a rinunciare del tutto.

Lacune nell'integrazione: la tua knowledge base non comunica con la tua knowledge base non comunica con il tuo strumento di project management , il CRM o l'helpdesk. Ciò significa che le informazioni non sono disponibili dove il tuo team lavora effettivamente, costringendolo a cercarle in diverse app.

Preoccupazioni relative alla scalabilità: man mano che il tuo team cresce, avrai bisogno di autorizzazioni più avanzate, analisi migliori per individuare le lacune nei contenuti e supporto per più lingue. Uno strumento di base non è in grado di stare al passo.

Panoramica delle alternative a Knowmax

Strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi* ClickUp Gestione delle conoscenze; Documenti + Wiki; Brain + Brain MAX; Ricerca aziendale; Automazioni Gestione delle conoscenze basata sull'IA collegata all'esecuzione delle attività Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Document360 KB pubbliche + private; Ask Eddy IA; versione/rollback; analisi Basi di conoscenza self-service con analisi dei dati Prezzi personalizzati Guru Schede verificate; estensione del browser; risposte IA; flussi di lavoro di verifica Fornitura di conoscenze in tempo reale all'interno degli strumenti per il flusso di lavoro Piani a pagamento a partire da 25 $/utente/mese; prezzi personalizzati disponibili Confluence Spazi; autorizzazioni delle pagine; modelli; Atlassian Intelligence Wiki di team nell'ecosistema Atlassian Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5,42 $/utente/mese; prezzi personalizzati disponibili. Notion Wiki + database; pagine verificate; Notion IA Q&A; autorizzazioni Documenti e database per wiki interni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/postazione/mese; prezzi personalizzati disponibili. Helpjuice Personalizzazione del marchio personalizzato; ricerca IA; analisi; KB multilingue Basi di conoscenza personalizzabili con potente funzione di ricerca Piani a pagamento a partire da 249 $/mese; piani IA a partire da 449 $/mese; IA illimitata a partire da 799 $/mese Bloomfire Condivisione delle conoscenze tramite domande e risposte; strumenti di moderazione; suite di analisi; controlli di accesso Condivisione delle conoscenze dell'azienda basata sull'IA Prezzi personalizzati Freshdesk KB + ticketing; suggerimenti IA; KB multilingue; forum della community Team del supporto clienti che necessitano di un sistema di ticketing integrato Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $/agente/mese; prezzi personalizzati disponibili. ServiceNow Flusso di lavoro KM + ITSM; allineamento KCS; Now Assist Gestione delle conoscenze dei servizi IT dell'azienda Prezzi personalizzati Zendesk Centro assistenza; blocchi di contenuti; analisi; ricerca IA Self-service e supporto omnicanale Piani a pagamento a partire da 25 $/agente/mese; IA inclusa nei piani Suite; opzioni Enterprise disponibili

Le migliori alternative a Knowmax da utilizzare

Ciascuna delle piattaforme riportate di seguito soddisfa esigenze diverse.

Alcuni si concentrano esclusivamente sulla creazione di una base di conoscenze, mentre altri effettuano la connessione diretta della tua documentazione ai flussi di lavoro più ampi del tuo team.

Diamo un'occhiata:

1. ClickUp (ideale per la gestione delle conoscenze basata sull'IA collegata all'esecuzione delle attività)

Knowmax è ottimo come livello di conoscenza dedicato, ma la realtà quotidiana è che raramente la conoscenza vive di vita propria. Quindi hai le risposte in uno strumento, il lavoro in un altro e il tuo team passa il tempo a cambiare contesto.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, integra la convergenza collegando i tuoi documenti al flusso di lavoro più ampio.

Trasforma la conoscenza in azione con ClickUp Knowledge Management

ClickUp Knowledge Management è un sistema completo per la creazione e l'organizzazione delle conoscenze che il tuo team utilizza ogni giorno. Puoi configurare un hub condiviso per procedure operative standard, wiki, documenti di onboarding, brief di progetto e playbook, e mantenerlo organizzato man mano che la libreria cresce.

Crea una base di conoscenze interna ed esterna con ClickUp Knowledge Management.

I team standardizzano comunemente le loro conoscenze pubblicando risorse chiave come wiki e utilizzando modelli per mantenere la documentazione coerente tra le diverse funzioni.

ClickUp Docs conserva tutta la tua documentazione di lavoro in un unico posto. Puoi creare procedure operative standard, guide di onboarding, documenti di processo e brief di progetto con una formattazione ricca e una collaborazione in tempo reale, in modo che il documento diventi il punto di riferimento condiviso per tutti.

I documenti mantengono anche la scrittura e l'esecuzione ben integrate. I team possono lasciare commenti, taggare i colleghi e convertire le righe chiave in attività di ClickUp tracciabili quando un documento si trasforma in un piano. Ciò è utile per le liste di controllo di lancio, i playbook di escalation e le note operative settimanali, dove i passaggi successivi non devono essere gestiti in uno strumento separato.

Da lì, Hub documenti diventa il luogo in cui le persone si recano quando hanno bisogno di una risposta immediata. Centralizza documenti e wiki in un'unica vista e semplifica la navigazione, la ricerca e la gestione delle conoscenze condivise.

Centralizza tutte le risorse di conoscenza in un unico posto con l'Hub documenti

E quando il controllo degli accessi è importante, puoi condividere i documenti con persone o team specifici e impostare le autorizzazioni in modo che solo le persone giuste possano effettuare le modifiche, mentre tutti gli altri possono visualizzarli.

Aggiungi approfondimenti contestuali al tuo flusso di lavoro con ClickUp AI.

ClickUp Brain è il tuo compagno di squadra IA integrato per lavorare con le conoscenze alla velocità della luce. È in grado di riepilogare, rispondere alle domande utilizzando i contenuti della tua area di lavoro e trasformare lunghi aggiornamenti in passaggi successivi.

È incredibilmente utile per le domande quotidiane che non dovrebbero mai diventare un botta e risposta nella chat. Chiedi: "Qual è la nostra politica in materia di congedo parentale?" e Brain può estrarre la documentazione pertinente dal tuo hub di conoscenza, riiepilogarla in un linguaggio semplice e indicarti la fonte in modo che tu possa servirti da solo con sicurezza.

Ogni singola conversazione, elemento di azione e attività è ricercabile con l'IA in ClickUp.

Funziona altrettanto bene dal lato del cliente. Quando pubblichi contenuti di assistenza e politiche in ClickUp, i clienti possono interrogare Brain con domande in linguaggio semplice e ottenere una risposta in pochi secondi, in modo da poter usufruire del servizio autonomamente senza attendere risposte umane.

Ambient Answers Agent: risposte immediate in tutta l'area di lavoro

Lascia che siano gli agenti a rispondere alle domande al posto tuo!

Ambient Answers Agent fa un ulteriore passaggio avanti, fornendo in modo proattivo le risposte nei luoghi in cui si svolge il lavoro.

Invece di cercare informazioni o interrompere i colleghi, l'agente analizza continuamente le conoscenze della tua area di lavoro e fornisce risposte contestualizzate direttamente all'interno di attività, documenti e conversazioni.

Quando qualcuno pone una domanda in un thread di commenti o all'interno di una discussione su un'attività, l'agente può estrarre immediatamente le informazioni rilevanti dalla tua knowledge base e rispondere con la documentazione corretta.

In questo modo, le conoscenze risultano integrate nel flusso di lavoro anziché essere confinate in un sistema di gestione separato.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Mantieni i flussi di lavoro della conoscenza in esecuzione automatica con ClickUp Automations . Assegna titolari, applica modelli, inoltra approvazioni e attiva promemoria man mano che le attività avanzano, in modo che le procedure operative standard rimangano operative senza necessità di interventi manuali.

La cronologia della pagina ClickUp Docs mostra chi ha apportato modifiche e quando, e consente di ripristinare le versioni precedenti quando un wiki o una procedura operativa standard vengono modificati in modo errato.

Rendi visibile l'adozione delle conoscenze con i dashboard di ClickUp . Raggruppa i segnali di lavoro in tempo reale per individuare cosa sta funzionando, cosa è bloccato e dove i team hanno bisogno di supporto.

Collega le tue fonti di verità con le integrazioni ClickUp . Porta strumenti come Google Drive, Slack e GitHub nello stesso spazio di lavoro in modo che le conoscenze rimangano reperibili in tutti i sistemi.

Metti la manutenzione e il coordinamento in modalità automatica con ClickUp Super Agents . Monitora l'attività, riepiloga le modifiche e crea follow-up con i colleghi IA in modo che la documentazione rimanga utilizzabile e aggiornata.

Limitazioni di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con tutte le funzionalità/funzioni di ClickUp.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

Ciò che trovo più utile di ClickUp è la sua capacità di dare struttura alla complessità. Lo uso continuamente per progettare sistemi chiari e scalabili che sostituiscono email sparse, processi informali e lavoro reattivo. Lo uso per il monitoraggio quotidiano delle attività e anche per creare flussi di lavoro organizzati e ripetibili con responsabilità, visibilità e governance definite. ClickUp mi permette di tradurre il pensiero strategico in struttura operativa. Il vantaggio più grande per me è la leva, la scalabilità e le integrazioni. ClickUp mi permette di trasformare idee, processi e best practice in sistemi concreti che possono essere replicati, automatizzati e persino trasformati in prodotti.

Ciò che trovo più utile di ClickUp è la sua capacità di dare struttura alla complessità. Lo uso continuamente per progettare sistemi chiari e scalabili che sostituiscono email sparse, processi informali e lavoro reattivo. Lo uso per il monitoraggio quotidiano delle attività e anche per creare flussi di lavoro organizzati e ripetibili con responsabilità, visibilità e governance definite. ClickUp mi permette di tradurre il pensiero strategico in struttura operativa. Il vantaggio più grande per me è la leva, la scalabilità e le integrazioni. ClickUp mi permette di trasformare idee, processi e best practice in sistemi concreti che possono essere replicati, automatizzati e persino trasformati in prodotti.

🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizza ClickUp Brain MAX come "barra di ricerca unica per il lavoro". Si tratta del compagno desktop basato sull'IA di ClickUp in grado di effettuare ricerche su ClickUp, sul web e nei file delle app collegate come Google Drive, SharePoint e GitHub. Cerca tutti i flussi di lavoro interni ed esterni con ClickUp Brain MAX E quando vuoi velocità, senza dover digitare, Talk-to-Text ti consente di pronunciare la domanda e ottenere il risultato senza usare le mani, il che è ottimo per ricerche rapide, follow-up di riunioni e chiarimenti immediati.

2. Document360 (Ideale per le knowledge base self-service con analisi dei dati)

tramite Document360

Document360 è una piattaforma di knowledge base basata sull'IA che puoi utilizzare per creare documentazione pubblica, privata o ad accesso misto per i clienti e i team interni. È progettata per garantire struttura (categorie, etichette, gerarchia), authoring solido (Markdown + editor simile a Word) e controlli per mantenere l'accuratezza dei contenuti man mano che questi aumentano.

Il gestore delle categorie dello strumento rende intuitiva l'organizzazione di grandi volumi di contenuti, mentre il controllo delle versioni ti consente di effettuare il monitoraggio delle modifiche e di ripristinare le versioni precedenti quando necessario. La piattaforma dà la priorità alla qualità dei contenuti con funzionalità quali il rilevamento dei link non funzionanti e l'ottimizzazione SEO per gli articoli destinati al pubblico.

Le migliori funzionalità di Document360

Ask Eddy IA fornisce risposte contestualizzate dai contenuti della tua base di conoscenza direttamente nell'esperienza di ricerca del sito.

Il portale della knowledge base fornisce supporto per la creazione strutturata con gestione delle categorie, etichette, flussi di lavoro e controllo delle versioni/rollback per una governance reale.

Pro Analytics/search analytics ti aiutano a effettuare il monitoraggio di ciò che i lettori cercano e dove si trovano in un vicolo cieco.

Limitazioni di Document360

Alcuni utenti segnalano tempi di caricamento leggermente più lunghi quando una knowledge base cresce fino a contenere centinaia di articoli, specialmente nei progetti più grandi.

Si verificano ritardi quando si lavora con link ipertestuali o si naviga attraverso contenuti collegati, il che può rallentare la modifica.

Prezzi di Document360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Document360

G2 : 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Document360?

Un utente G2 afferma:

L'interfaccia intuitiva e il robusto editor di articoli sono eccellenti. Rende la creazione, l'organizzazione e l'aggiornamento della documentazione significativamente più veloce rispetto al nostro metodo precedente. Apprezzo in particolare il controllo delle versioni e la funzionalità di rollback, che ci danno fiducia nella gestione delle modifiche. La possibilità di creare portali/siti di documentazione privati per i team interni, mantenendo al contempo un sito separato rivolto al pubblico, è un enorme vantaggio per controllare l'accesso e garantire la sicurezza dei dati.

L'interfaccia intuitiva e il robusto editor di articoli sono eccellenti. Rende la creazione, l'organizzazione e l'aggiornamento della documentazione significativamente più veloce rispetto al nostro metodo precedente. Apprezzo in particolare il controllo delle versioni e la funzionalità di rollback, che ci danno fiducia nella gestione delle modifiche. La possibilità di creare portali/siti di documentazione privati per i team interni, mantenendo al contempo un sito separato rivolto al pubblico, è un enorme vantaggio per controllare l'accesso e garantire la sicurezza dei dati.

via Guru

Guru è progettato per aiutare i team a catturare le conoscenze aziendali sotto forma di schede, mantenerle aggiornate con la verifica e renderle disponibili proprio dove le persone lavorano (come Slack, Teams, il browser o le app aziendali principali).

Inoltre, combina il recupero con la manutenzione. Ciò significa che puoi assegnare degli esperti per verificare regolarmente i contenuti e garantirne l'aggiornamento, e utilizzare il livello di IA di Guru per rispondere alle domande con conoscenze verificate e con autorizzazione.

L'estensione per browser e le integrazioni delle app di Guru consentono di visualizzare le conoscenze in modo contestuale. Quando un agente del supporto apre un ticket relativo a una funzionalità specifica, vengono visualizzati automaticamente gli articoli pertinenti.

Le migliori funzionalità di Guru

Offre supporto per chat/ricerca IA e Knowledge Agent, oltre all'automazione della qualità delle conoscenze per mantenere i contenuti più sani nel tempo.

Le schede consentono ai team di memorizzare le risposte in un formato standardizzato (ottimo per l'abilitazione, le macro di supporto, gli snippet delle procedure operative standard).

Assegna esperti in materia alle schede e imposta intervalli di verifica

Limiti di Guru

Trovare la risposta "esatta" può sembrare più lento o difficile se le schede non sono organizzate in modo coerente.

La ricerca può restituire troppi risultati se non si presta attenzione all'assegnazione dei tag

Prezzi Guru

Self-service: a partire da 25 $/postazione/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei guru

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Guru?

Un utente G2 afferma:

In Guru IA, l'interfaccia utente contiene una struttura in formato scheda ben organizzata che ci aiuta a comprendere facilmente le informazioni. Inoltre, fornisce direttamente le risposte nell'estensione, quindi non ho nemmeno bisogno di cambiare il mio flusso di lavoro attuale. Questo mi fa risparmiare molto tempo e lavoro richiesto. Inoltre, le funzionalità IA lavorano insieme e danno risultati eccezionali.

In Guru IA, l'interfaccia utente contiene una struttura in formato scheda ben organizzata che ci aiuta a comprendere facilmente le informazioni. Inoltre, fornisce direttamente le risposte nell'estensione, quindi non ho nemmeno bisogno di cambiare il mio flusso di lavoro attuale. Questo mi fa risparmiare molto tempo e lavoro richiesto. Inoltre, le funzionalità IA lavorano insieme e danno risultati eccezionali.

4. Confluence (ideale per wiki di team integrati con l'ecosistema Atlassian)

tramite Confluence

Confluence è la knowledge base e l'hub di collaborazione di Atlassian per la creazione di wiki interni, librerie di procedure operative standard (SOP), documenti di progetto e registri delle decisioni.

I team organizzano i contenuti negli Spazi, pubblicano Pagine e blog e controllano l'accesso con le autorizzazioni per pagine e spazi. Tutto ciò lo rende una scelta comune per le organizzazioni con processi complessi che necessitano di governance oltre che di documentazione.

Ciò che risulta particolarmente utile per i team di assistenza e operazioni è il ciclo "documento a azione". Confluence include funzionalità IA in grado di riassumere le pagine, aiutare a creare e modificare i contenuti e supportare la ricerca in stile Q&A.

Le migliori funzionalità/funzioni di Confluence

Organizza le conoscenze per team, progetto o argomento con gerarchie di pagine nidificate.

Atlassian Intelligence in Confluence aiuta a riassumere pagine/blog, generare e organizzare idee e fornire supporto al recupero in stile Q&A per risposte self-service più rapide.

Le restrizioni e le autorizzazioni delle pagine ti consentono di bloccare i contenuti sensibili a livello di spazio/pagina, mantenendo comunque ampiamente utilizzabile il resto della knowledge base.

Limiti di Confluence

Gli spazi con troppe pagine possono compromettere le prestazioni dell'intero spazio.

Gerarchia profonda e restrizioni mutevoli comportano considerazioni relative alle prestazioni

Prezzi di Confluence

Free

Standard: 5,42 $/utente/mese

Premium: 10,44 $/utente/mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2 : 4,1/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Confluence?

Un utente G2 afferma:

Mi piace molto usare Confluence perché si integra perfettamente con Jira e Jira Service Manager, che utilizziamo anche noi. Anche prima di integrare tutto, era comunque semplice e facile da usare. Lo utilizziamo come base di conoscenza e condividiamo quotidianamente gli articoli con le persone che si affidano a noi per l'assistenza. Il supporto clienti è stato eccezionale e, trattandosi di una soluzione cloud, l'implementazione è stata relativamente semplice.

Mi piace molto usare Confluence perché si integra perfettamente con Jira e Jira Service Manager, che utilizziamo anche noi. Anche prima di integrare tutto, era comunque semplice e facile da usare. Lo utilizziamo come base di conoscenza e effettuiamo la condivisione quotidiana degli articoli con le persone che si affidano a noi per l'assistenza. Il supporto clienti è stato eccezionale e, trattandosi di una soluzione cloud, l'implementazione è stata relativamente semplice.

5. Notion (ideale per documenti e database versatili per wiki interni)

tramite Notion

Notion offre un approccio modulare e flessibile per i team che desiderano creare esattamente la base di conoscenze che hanno in mente, che si tratti di un semplice wiki o di un hub operativo complesso.

Combina documenti, database e monitoraggio dei progetti in un unico spazio di lavoro. Per la gestione delle conoscenze, ciò significa che puoi creare un wiki che funge anche da database ricercabile, completo di proprietà personalizzate, filtri e visualizzazioni.

Aggiunge inoltre un livello di IA. Con Notion IA, puoi porre domande in linguaggio semplice e ottenere risposte dalle tue aree di lavoro, dalle app collegate e persino dal web.

Le migliori funzionalità di Notion

I wiki e le pagine verificate ti aiutano ad assegnare i titolari e a contrassegnare le pagine come aggiornate, in modo che i team sappiano di cosa fidarsi.

I database ti consentono di trasformare le conoscenze in sistemi strutturati (FAQ, liste di controllo di onboarding, FAQ sui prodotti, macro di supporto).

La condivisione e le autorizzazioni forniscono il supporto per l'accesso controllato alle pagine e ai database, comprese le regole di accesso a livello di pagina nei database.

Limiti di Notion

Le prestazioni possono rallentare con database molto grandi.

Meno strutturato rispetto agli strumenti di knowledge base appositamente progettati

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $/postazione/mese

Aziendale: 24 $/postazione/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,6/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un utente di Capterra afferma:

Nel complesso, Notion è un'app estremamente utile che aiuta a organizzare e mettere in ordine tutto, indipendentemente dalla sua complessità. È uno strumento eccellente sia per l'ambito aziendale che per quello studentesco, se si è disposti a investire del tempo per imparare a utilizzarne le funzionalità/funzioni.

Nel complesso, Notion è un'app estremamente utile che aiuta a organizzare e mettere in ordine tutto, indipendentemente dalla sua complessità. È uno strumento eccellente sia per l'ambito aziendale che per quello studentesco, se si è disposti a investire del tempo per imparare a utilizzarne le funzionalità/funzioni.

6. Helpjuice (ideale per basi di conoscenza personalizzabili con potente funzione di ricerca)

tramite Helpjuice

Helpjuice è una piattaforma progettata per i team che desiderano pubblicare contenuti di assistenza che rispecchino l'aspetto e lo stile del loro prodotto. Puoi strutturare gli articoli in categorie, controllare l'accesso e personalizzare ampiamente il design (CSS, layout, branding) in modo che la tua KB rimanga coerente con il tuo sito web e l'esperienza in-app.

Offre una ricerca basata sull'IA per aiutare gli utenti a trovare immediatamente le risposte. Inoltre, lo strumento include analisi della knowledge base in modo da poter vedere cosa leggono le persone, cosa cercano e dove falliscono le ricerche.

Le migliori funzionalità di Helpjuice

La ricerca intelligente riconosce errori di battitura, sinonimi e corrispondenze parziali.

Il supporto multilingue aiuta i team a gestire le conoscenze in diverse lingue in un unico sistema.

/IA Article Request può aiutarti a individuare gli argomenti mancanti e a generare bozze, in modo che la tua KB sia sempre aggiornata sulle domande più frequenti.

Limiti di Helpjuice

L'editor si aggiorna durante la modifica, interrompendo il flusso di scrittura.

Limiti relativi alla formattazione e necessità di ritradurre i contenuti quando si effettuano aggiornamenti

Valutazioni e recensioni di Helpjuice

G2 : 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Prezzi di Helpjuice

Knowledge base: 249 $ al mese

Base di conoscenza IA: 449 $/mese

Base di conoscenza IA illimitata: 799 $ al mese

Cosa dicono gli utenti reali di Helpjuice?

Un utente G2 afferma:

Essendo uno dei principali collaboratori alla nostra base di conoscenza, apprezzo molto l'intuitività e la facilità d'uso dell'editor Helpjuice. È semplice, facile da navigare e semplifica la creazione e l'organizzazione dei contenuti. Un'altra funzionalità degna di nota è il supporto clienti, in particolare l'opzione di chat live. Ogni volta che ho avuto bisogno di assistenza, il team del supporto è stato reattivo e disponibile, il che fa una grande differenza quando si gestisce una grande base di conoscenza interna.

Essendo uno dei principali collaboratori alla nostra base di conoscenza, apprezzo molto l'intuitività e la facilità d'uso dell'editor Helpjuice. È semplice, facile da navigare e semplifica la creazione e l'organizzazione dei contenuti. Un'altra funzionalità degna di nota è il supporto clienti, in particolare l'opzione di chat live. Ogni volta che ho avuto bisogno di assistenza, il team del supporto è stato reattivo e disponibile, il che fa una grande differenza quando si gestisce una grande base di conoscenza interna.

7. Bloomfire (ideale per la condivisione delle conoscenze dell'azienda basata sull'IA)

tramite Bloomfire

Bloomfire è una piattaforma di gestione delle conoscenze per le aziende che necessitano di un unico hub interno per risposte, documenti e know-how istituzionale.

Si basa fortemente sulla ricerca rapida attraverso la ricerca basata sull'IA e l'indicizzazione dei contenuti, oltre a un motore di conoscenza in stile Q&A. È qui che i team possono porre domande, raccogliere risposte da esperti in materia e colmare le lacune nel tempo.

Bloomfire offre anche integrazioni dedicate con Microsoft Teams e Slack, in modo che gli utenti possano effettuare ricerche, porre domande all'IA e effettuare la condivisione di risposte verificate senza uscire dal flusso di lavoro della chat.

Le migliori funzionalità di Bloomfire

La ricerca e la scoperta basate sull'IA aiutano le persone a trovare rapidamente pagine, file e post pertinenti, anche quando non conoscono la parola chiave esatta.

Gli strumenti di moderazione Bloomfire offrono supporto per i flussi di lavoro per la modifica, l'approvazione, l'archiviazione e la gestione dei contenuti, per mantenere la tua KB pulita e conforme.

La sicurezza dell'azienda e i controlli di accesso strutturati forniscono supporto per gruppi, autorizzazioni basate sui ruoli, SSO e SCIM per implementazioni di grandi dimensioni.

Limiti di Bloomfire

La ricerca non sempre mostra i risultati più pertinenti, il che può ridurre la fiducia nelle risposte self-service.

Esistono limitazioni nella reportistica quando i team desiderano approfondimenti sull'utilizzo o il monitoraggio delle prestazioni dei contenuti.

Prezzi di Bloomfire

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bloomfire

G2 : 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bloomfire?

Un utente G2 afferma:

Il nostro team utilizza Bloomfire, uno strumento e una risorsa molto utili. Con Bloomfire, fare ricerca è molto più facile ed efficiente. Dispone anche di una funzionalità di assistente IA a cui puoi semplicemente chiedere ciò di cui hai bisogno e che fornisce una risposta diretta e chiara.

Il nostro team utilizza Bloomfire, uno strumento e una risorsa molto utili. Con Bloomfire, fare ricerca è molto più facile ed efficiente. Dispone anche di una funzionalità di assistente IA a cui puoi semplicemente chiedere ciò di cui hai bisogno e che fornisce una risposta diretta e chiara.

8. Freshdesk (ideale per i team del supporto clienti che necessitano di un sistema di ticketing integrato)

tramite Freshdesk

Freshdesk combina una knowledge base rivolta ai clienti con un helpdesk completo in un'unica piattaforma, così gli agenti dell'assistenza non devono cambiare strumento.

Enfatizza anche la deflessione. In altre parole, Freshdesk può suggerire automaticamente articoli pertinenti prima che un cliente invii un ticket. Quindi trasforma le risposte ai ticket in articoli di soluzione, in modo che la tua KB cresca grazie alle conversazioni di supporto reali.

Inoltre, include forum della community dove i clienti possono aiutarsi a vicenda e effettuare la condivisione di idee insieme alla documentazione ufficiale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshdesk

Il controllo delle versioni degli articoli ti offre una cronologia completa delle modifiche apportate agli articoli della soluzione per garantire visibilità e rollback.

Freddy IA suggerisce articoli ai clienti, aiuta gli agenti a redigere le risposte e effettua le automazioni delle attività di routine.

Crea basi di conoscenza in più lingue e indirizza automaticamente i clienti alla versione corretta.

Limitazioni di Freshdesk

I revisori spesso desiderano reportistica più dettagliata per le metriche e una visibilità operativa che vada oltre le informazioni di base.

La ricerca non restituisce sempre il risultato corretto

Prezzi di Freshdesk

Crescita: 19 $/agente/mese

Pro : 55 $/agente/mese

Enterprise: 89 $/agente/mese

Valutazioni e recensioni di Freshdesk

G2 : 4,4/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Freshdesk?

Un utente G2 afferma:

Freshdesk è molto facile da usare e non risulta opprimente, anche nei giorni più impegnativi. Mi aiuta a rimanere organizzato conservando tutti i ticket in un unico posto e chiarendo quali sono le priorità. Funzionalità come le risposte predefinite e l'automazione consentono di risparmiare molto tempo, mentre le note interne rendono più fluido il coordinamento del team. Nel complesso, mi aiuta a lavorare più velocemente, a rimanere in linea con gli obiettivi e a gestire i problemi dei clienti con maggiore sicurezza.

Freshdesk è molto facile da usare e non risulta opprimente, anche nei giorni più impegnativi. Mi aiuta a rimanere organizzato conservando tutti i ticket in un unico posto e chiarendo quali sono le priorità. Funzionalità/funzioni come le risposte predefinite e l'automazione consentono di risparmiare molto tempo, mentre le note interne rendono più fluido il coordinamento del team. Nel complesso, mi aiuta a lavorare più velocemente, a rimanere in linea con gli obiettivi e a gestire i problemi dei clienti con maggiore sicurezza.

9. ServiceNow (ideale per la gestione dei servizi IT dell'azienda)

tramite ServiceNow

ServiceNow offre una gestione delle conoscenze integrata con la gestione degli incidenti, la gestione delle modifiche e i cataloghi dei servizi. Ciò è possibile grazie a un modulo di gestione delle conoscenze di livello aziendale integrato nella sua piattaforma ITSM più ampia.

Il modulo di gestione delle conoscenze di ServiceNow segue la metodologia Knowledge-Centered Service (KCS), che crea una connessione diretta tra la creazione di conoscenze e la risoluzione degli incidenti. Ciò garantisce che la base di conoscenze sia in costante miglioramento come parte del processo di supporto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceNow

La piattaforma offre supporto integrato per la metodologia KCS. Ciò significa che la conoscenza viene creata e migliorata come parte del processo di risoluzione degli incidenti.

Ora Assist in Knowledge Management può aiutarti a generare articoli di conoscenza da casi o incidenti

Il modello KM fornisce supporto per controlli e strutture di livello aziendale.

Limiti di ServiceNow

Potrebbe soffrire di tempi di caricamento lenti (ad esempio, i dashboard impiegano 10-15 secondi), il che può rendere la navigazione quotidiana pesante.

La ricerca IA/l'agente virtuale potrebbe non leggere determinati "blocchi di conoscenza", il che può portare alla perdita di articoli o a risposte parziali.

Prezzi di ServiceNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ServiceNow

G2 : 4,4/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ServiceNow?

Un utente di Capterra afferma:

ServiceNow è uno degli strumenti più famosi per tutti i tipi di organizzazione. Fornisce una piattaforma dove possiamo costruire cose secondo le nostre esigenze. È altamente personalizzabile. È molto intuitivo e non richiede alcun codice per lo sviluppo.

ServiceNow è uno degli strumenti più famosi per tutti i tipi di organizzazione. Fornisce una piattaforma dove possiamo costruire cose secondo le nostre esigenze. È altamente personalizzabile. È molto intuitivo e non richiede alcun codice per lo sviluppo.

10. Zendesk (ideale per un'esperienza cliente omnicanale con self-service)

tramite Zendesk

Zendesk è eccellente nel servizio clienti omnicanale, potenziando il self-service su tutti i canali (email, chat e social media) come parte della più ampia Zendesk Suite per fornire risposte coerenti ovunque.

Zendesk Guide è la componente della knowledge base della piattaforma di assistenza clienti di Zendesk. Alimenta il tuo Centro assistenza, fornisce risposte automatiche all'Answer Bot e si integra con i forum della community, il tutto per ridurre il volume dei ticket tramite il self-service.

Offre anche strumenti come Knowledge Builder per aiutarti ad avviare e velocizzare la creazione della KB quando parti da zero.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk

Crea un Centro assistenza personalizzato con articoli, categorie e funzione di ricerca.

I blocchi di contenuto ti consentono di riutilizzare lo stesso frammento in più articoli del Centro assistenza.

Il dashboard delle attività della Knowledge Base ti aiuta a misurare le visualizzazioni e i segnali di feedback (come i voti).

Limiti di Zendesk

La reportistica e la personalizzazione non sono così flessibili, soprattutto quando i flussi di lavoro diventano complessi.

Curva di apprendimento ripida quando si desidera una configurazione più approfondita

Prezzi di Zendesk

Team del supporto: 25 USD per agente/mese (fatturato mensilmente)

Suite Team: 69 USD al mese per agente (fatturazione mensile, IA inclusa)

Suite Professional: 149 USD al mese per agente (fatturazione mensile, IA inclusa)

Suite Enterprise: 219 USD al mese per agente

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2 : 4,3/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zendesk?

Un utente di Capterra afferma:

Abbiamo integrato il chatbot Zendesk con il nostro portale clienti senza particolari difficoltà. Ora, ogni volta che gli utenti del portale hanno bisogno di aiuto, possono contattarci semplicemente cliccando sull'icona della chat.

Abbiamo integrato il chatbot Zendesk con il nostro portale clienti senza particolari difficoltà. Ora, ogni volta che gli utenti del portale hanno bisogno di aiuto, possono contattarci semplicemente cliccando sull'icona della chat.

Unifica conoscenze e flussi di lavoro con ClickUp

Esistono molti strumenti di gestione delle conoscenze in grado di archiviare informazioni. La vera sfida è scegliere quello che aiuta il tuo team a trovare e utilizzare la risposta giusta mentre il lavoro procede, senza creare un eccessivo proliferare di strumenti.

ClickUp è uno spazio di lavoro AI convergente progettato per mantenere le conoscenze collegate all'esecuzione. Invece di mantenere un hub di conoscenze separato e un luogo separato in cui si svolge il lavoro, il tuo team può documentare i processi, cercare il contesto, collaborare e portare avanti le attività in un unico posto con l'IA integrata nel flusso di lavoro.

Perché la conoscenza è più preziosa quando si manifesta nel momento in cui qualcuno ha bisogno di agire.

Prova ClickUp e scopri come funziona la gestione delle conoscenze basata sulla connessione. ✅

Domande frequenti

Concentrati sulla ricerca basata sull'IA, sui flussi di lavoro di verifica dei contenuti, sulle integrazioni profonde con i tuoi strumenti esistenti e sulle analisi che mostrano l'efficacia dei contenuti. Soprattutto, valuta se hai bisogno di conoscenze collegate all'esecuzione delle attività.

Sì, la maggior parte delle moderne piattaforme di gestione delle conoscenze offre integrazioni con strumenti di project management tramite connettori nativi o API. Tuttavia, ClickUp è costruito in modo diverso perché combina entrambe le funzionalità in un'unica piattaforma, eliminando la necessità di un'integrazione separata.

Un software di knowledge base interno fornisce ai dipendenti procedure operative standard (SOP) e politiche, in genere con autorizzazioni più rigorose. Una knowledge base rivolta ai clienti si concentra sull'assistenza self-service per i tuoi clienti, con un'enfasi sull'accesso pubblico e sulla SEO.

In genere, le funzionalità di base dell'IA sono disponibili nei piani entry-level, mentre le funzionalità avanzate come la ricerca in linguaggio naturale e la generazione di contenuti sono solitamente incluse nei piani di livello superiore.