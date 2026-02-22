I 10 migliori strumenti per le campagne politiche per il 2026

Alle 23:47, qualcuno nella chat della campagna invia un messaggio: "Qualcuno ha aggiornato l'elenco dei contatti degli elettori?" Tre minuti dopo, arriva un'altra risposta: "Quale documento stiamo usando adesso?"

A mezzanotte, metà del team sta lavorando su versioni diverse e il giorno delle elezioni si avvicina.

Ecco come sono realmente le campagne politiche dietro le quinte: decisioni rapide, notti in bianco e una corsa continua per mantenere allineate persone, dati e messaggi.

Gli strumenti per le campagne politiche sono intervenuti per colmare questa lacuna. Dalla gestione dei volontari e delle operazioni sul campo al monitoraggio della sensibilizzazione degli elettori, alla raccolta fondi, alle comunicazioni e al coordinamento interno, il software è diventato la spina dorsale delle campagne moderne.

In questa guida analizziamo 10 dei migliori strumenti per le campagne politiche, quelli su cui i team possono fare affidamento quando la situazione si fa intensa e la posta in gioco è alta. 📈

Gli strumenti per le campagne politiche aiutano i candidati, i responsabili delle campagne e le organizzazioni di supporto a coordinare le attività di sensibilizzazione degli elettori, gestire i volontari, effettuare il monitoraggio delle donazioni e comunicare con i sostenitori.

Condurre una campagna spesso significa destreggiarsi tra decine di elementi in movimento, come i programmi di propaganda elettorale, i database dei donatori, il coordinamento dei volontari, la logistica degli eventi e la reportistica di conformità. Ciò crea una proliferazione del lavoro: la frammentazione delle attività lavorative su più strumenti scollegati tra loro, dove le informazioni critiche vanno perse.

Questi strumenti sono utilizzati dai candidati a tutti i livelli, dai consigli scolastici locali alle elezioni federali, nonché dai comitati di azione politica, dai gruppi di sostegno e dagli organizzatori di base.

I moderni software di gestione delle campagne politiche si sono evoluti fino a includere l'integrazione dei file degli elettori, l'analisi predittiva, l'invio di SMS peer-to-peer e il targeting degli elettori basato sull'IA per massimizzare i budget limitati e le ore di volontariato.

📮 Approfondimento ClickUp: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e effettuare il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed email con un solo clic!

Scegliere lo strumento sbagliato per la tua campagna può comportare uno spreco di tempo e denaro, costringendo il tuo team a seguire flussi di lavoro rigidi che non soddisfano le tue esigenze. Questa frustrazione aumenta con l'avvicinarsi delle scadenze, i volontari ricevono segnali contrastanti e non è possibile scalare le operazioni quando è più importante.

Ecco i criteri chiave da valutare:

Integrazione dei file degli elettori: la piattaforma effettua la connessione ai file degli elettori statali o ai database nazionali come VoteBuilder o L2? L'accesso senza interruzioni ai dati degli elettori elimina le importazioni manuali e mantiene aggiornato il tuo targeting.

Comunicazione multicanale: cerca funzionalità integrate o integrate di testo peer-to-peer, invio di email e phone banking per raggiungere gli elettori ovunque si trovino.

Gestione dei volontari: funzionalità/funzioni come la pianificazione dei turni, l'assegnazione dei compiti e i check-in in tempo reale garantiscono il corretto svolgimento delle operazioni nel campo.

Conformità e reportistica: le campagne devono effettuare il monitoraggio delle donazioni e delle spese per la FEC o le commissioni elettorali statali; gli strumenti di automazione di conformità riducono gli errori e il rischio di audit.

Scalabilità e facilità d'uso: dovrebbe gestire un aumento dei volontari e dei contatti con gli elettori senza problemi di prestazioni, e i nuovi membri del team dovrebbero diventare produttivi rapidamente.

Funzionalità di IA e automazione: le campagne moderne traggono vantaggio dal le campagne moderne traggono vantaggio dal targeting degli elettori basato sull'IA , dall'assegnazione automatizzata delle attività e dall'analisi predittiva che aiutano ad allocare le risorse in modo efficace.

🧠 Curiosità: un tempo le campagne elettorali "dal portico di casa" erano una strategia importante: candidati come Warren G. Harding durante le elezioni statunitensi del 1920 rimanevano a casa e lasciavano che fossero i sostenitori ad andare da loro, invece di viaggiare per tutto il Paese. Questo stile a bassa mobilità enfatizzava l'interazione con gli elettori locali e il contatto personale molto prima che esistessero le campagne elettorali digitali.

Ecco come si posizionano i 10 migliori strumenti per le campagne politiche rispetto agli altri:

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi* ClickUp * Pianificazione e realizzazione delle campagne e automazione basata sull'IA, tutto in un unico strumento. Lavagne online per la pianificazione delle campagne, Super Agents per flussi di lavoro autonomi, Dashboard per la visibilità in tempo reale, ClickUp Brain per l'IA contestuale, Documenti, Automazioni, Moduli Free Forever; prezzi personalizzati per le aziende NationBuilder Organizzazione della comunità con CRM integrato, sito web e raccolta fondi Profili unificati dei sostenitori, modelli di siti web politici, invio di email e SMS, segmentazione basata sul coinvolgimento. Starter a partire da 41 $ al mese; Pro a partire da 179 $ al mese; Enterprise personalizzato NGP VAN Campagne democratiche e progressiste che necessitano di accesso agli archivi degli elettori Archivio elettori VoteBuilder, app per la propaganda elettorale MiniVAN, raccolta fondi conforme alle norme FEC, turf cutting e monitoraggio dei contatti. Prezzi personalizzati Aristotle Campaign Manager Campagne apartitiche che necessitano di dati sugli elettori + conformità Archivi elettorali nazionali e statali, CRM dei donatori, reportistica automatizzata sulla conformità FEC/statale. Prezzi personalizzati i360 Campagne repubblicane e conservatrici Archivio nazionale degli elettori, modelli predittivi, app per la propaganda elettorale offline, targeting pubblicitario digitale. Prezzi personalizzati Catalist Organizzazioni all'avanguardia incentrate sull'infrastruttura di dati e analisi Archivio nazionale degli elettori, modelli predittivi di affluenza e persuasione, abbinamento e arricchimento degli elenchi Basato sull'iscrizione Nuovo/Modalità Campagne di advocacy e coinvolgimento degli elettori Azioni via email/telefonate/tweet al tuo rappresentante, automazione dell'abbinamento dei rappresentanti, incorporamenti web Piano Free; a pagamento a partire da 44 $ al mese. RunningMate (Civitech) Candidati alle elezioni secondarie e alla prima esperienza Facile individuazione degli elettori, gestione dei volontari e mappe interattive Prezzi personalizzati Impactive Organizzazione relazionale attraverso reti di sostenitori Importazione dei contatti, abbinamento degli elettori, sensibilizzazione gamificata, classifiche A partire da 50 $ al mese; personalizzazione Enterprise Daisychain Organizzazione digitale basata sull'IA e comunicazione personalizzata Percorsi SMS/email automatizzati, sequenze unificate dei sostenitori, casella di posta centralizzata Prezzi personalizzati

Hai bisogno di uno strumento che si adatti al caos unico di una campagna, non uno che lo aumenti.

I migliori strumenti per le campagne politiche offrono una connessione tra le attività di sensibilizzazione degli elettori, la raccolta fondi, il coordinamento dei volontari e la reportistica di conformità in un sistema unificato.

Ecco i migliori strumenti che migliorano l'efficienza operativa. ✨

1. ClickUp (ideale per la gestione dei progetti all-in-one e l'automazione IA)

Il primo dell'elenco è ClickUp, la prima area di lavoro AI convergente al mondo. Qui la pianificazione dell'esecuzione, la visibilità e l'intelligenza convivono, riducendo la proliferazione di strumenti ed evitando confusione.

Per i team in rapida evoluzione come quelli delle campagne politiche, questa convergenza è fondamentale. Che tu stia coordinando un centinaio di volontari o gestendo un programma sul campo in più stati, ClickUp si adatta al tuo flusso di lavoro invece di costringerti a seguire una struttura rigida.

Vediamo come pianificare una campagna con ClickUp:

Pianificazione visiva delle campagne con le lavagne online di ClickUp

All'inizio, la strategia di campagna presenta molteplici variabili: mappe dei distretti elettorali, priorità tematiche, profili dei segmenti di elettori, sequenze di sensibilizzazione, gerarchie di messaggistica... Tutto inizia con un brainstorming.

Elimina la discrepanza tra le sessioni strategiche e il lavoro quotidiano della campagna con le lavagne online di ClickUp

ClickUp Whiteboards offre al tuo team uno spazio visivo condiviso per abbozzare idee, raggruppare temi e mappare l'intero quadro della campagna prima di passare alla fase di esecuzione.

Ad esempio, i tuoi team di comunicazione e sul campo in una sessione di pianificazione dal vivo. Su una lavagna online, creano una mappa di segmentazione degli elettori, collegano le attività chiave di ClickUp a ciascun segmento e allegano bozze di messaggi Docs. Quindi convertono immediatamente i segmenti con la massima priorità in elenchi strutturati che diventano attività eseguibili.

Crea la tua campagna con ClickUp:

Ottieni compagni di squadra autonomi basati sull'IA con ClickUp Super Agents.

Le campagne intense comportano un lavoro pesante e ripetitivo, che include follow-up, riepiloghi giornalieri, rapporti sui progressi, check-in dei volontari e riepiloghi settimanali delle attività di sensibilizzazione.

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi delle campagne senza supervisione umana con ClickUp Super Agents

I Super Agenti di ClickUp sono compagni di squadra AI integrati nel tuo spazio di lavoro con informazioni contestuali sulla tua campagna, in modo da poter eseguire autonomamente flussi di lavoro in più fasi e imparare man mano che procedono. Possono essere triggerati manualmente o impostati per funzionare 24 ore su 24.

Una volta definito il ritmo della tua campagna, puoi configurare un Super Agent per redigere rapporti settimanali sulle attività svolte dai tuoi flussi di attività. Il rapporto compila le attività completate, le segnalazioni dei volontari, le attività in ritardo e evidenzia i cambiamenti rispetto alla settimana precedente. Il risultato è un riepilogo/riassunto pronto per essere presentato.

Crea il tuo primo Super Agente:

Visualizza lo stato di avanzamento della campagna con i dashboard di ClickUp.

I dashboard di ClickUp ti offrono visibilità in tempo reale su tutto ciò che conta: coinvolgimento dei volontari, partecipazione agli eventi, stato delle attività, scadenze e risultati delle comunicazioni. Possono includere grafici, statistiche per le metriche operative, bilanciamento del carico di lavoro, tracker delle attività scadute e altro ancora, configurati in base alle esigenze del tuo team.

Aggiungi schede personalizzate per effettuare il monitoraggio di ciò che è importante per la tua campagna con i dashboard di ClickUp

Ad esempio, puoi creare una dashboard "Operazioni sul campo" che mostra quante chiamate agli elettori sono state completate, a quante porte è stato bussato, quali regioni sono in ritardo rispetto ai traguardi e a quali volontari non sono ancora stati assegnati i follow-up. Quando qualcosa va fuori strada la settimana scorsa, tutti lo vedono immediatamente.

Comprendi i dettagli della campagna con ClickUp Brain

ClickUp Brain è il tuo assistente AI contestuale integrato che comprende tutto ciò che riguarda il tuo spazio di lavoro: attività, commenti, documenti, lavagne online e altro ancora. È progettato per rispondere a domande contestuali, produrre riepiloghi/riassunti e intraprendere azioni che riflettono lo stato reale del lavoro invece di output IA generici.

ClickUp Brain per una campagna politica

Ecco alcuni esempi di prompt che puoi porre:

Riassumi i nostri 3 obiettivi principali per la campagna del secondo trimestre sulla base del documento strategico e delle attività attuali.

Riscrivi questo discorso per risuonare meglio con gli elettori urbani indecisi, mantenendo intatta la nostra posizione di fondo.

Spiega quali sono le responsabilità del team sul campo, del team digitale e del team stampa per questa settimana.

Redigi una bozza di risposta rapida basata su questa notizia dell'ultima ora e sui nostri documenti di posizione esistenti.

Genera un aggiornamento quotidiano utilizzando le attività completate e bloccate di oggi.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Automatizza le attività ripetitive: recupera ore di lavoro manuale creando trigger personalizzati che gestiscono la tua campagna in modo automatico con recupera ore di lavoro manuale creando trigger personalizzati che gestiscono la tua campagna in modo automatico con ClickUp Automazioni.

Raccogli dati: raccogli le candidature dei volontari, le conferme di partecipazione agli eventi e i feedback degli elettori tramite moduli personalizzabili che alimentano direttamente il tuo sistema di attività con raccogli le candidature dei volontari, le conferme di partecipazione agli eventi e i feedback degli elettori tramite moduli personalizzabili che alimentano direttamente il tuo sistema di attività con ClickUp Forms.

Centralizza la documentazione: mantieni l'intero team allineato archiviando i piani della campagna, i punti di discussione e i materiali di formazione in mantieni l'intero team allineato archiviando i piani della campagna, i punti di discussione e i materiali di formazione in ClickUp Docs

Connettiti con strumenti di terze parti: integra piattaforme di email, CRM, app social, strumenti SMS, calendari e altro ancora per riunire in un unico flusso di lavoro il coinvolgimento degli elettori, l'impegno sociale e i sistemi di volontariato con le integrazioni di ClickUp

Centralizza il processo decisionale: unifica la ricerca, l'automazione e la creazione di contenuti tra le app e il tuo contesto di lavoro, eliminando al contempo unifica la ricerca, l'automazione e la creazione di contenuti tra le app e il tuo contesto di lavoro, eliminando al contempo la proliferazione dell'IA con ClickUp Brain MAX

Pro

L'area di lavoro all-in-one elimina la proliferazione di strumenti e il cambio di contesto

Le funzionalità di IA accelerano il processo decisionale e la creazione di contenuti

La struttura flessibile si adatta a campagne di qualsiasi dimensione, da quelle locali a quelle statali

Contro

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per esplorare tutte le funzionalità/funzioni disponibili.

L'esperienza dell'app mobile non è ancora alla pari con le funzionalità complete della versione desktop.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 elogia ClickUp:

La cosa più utile di ClickUp è che gestisce davvero tutta la nostra agenzia. Usiamo ClickUp tutto il giorno, per la gestione delle attività, i Super Agenti, la comunicazione interna del team, i calendari dei contenuti, la documentazione, il monitoraggio delle campagne e molto altro ancora. Per noi non è solo uno strumento di project management, è il nostro sistema operativo. I Super Agenti sono un enorme vantaggio. Poiché l'intero flusso di lavoro si svolge all'interno di ClickUp, gli agenti possono fornire supporto per quasi tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ci aiutano a muoverci più velocemente, a pensare in modo più chiaro e ad agire in modo più efficiente senza dover passare da uno strumento all'altro.

La cosa più utile di ClickUp è che gestisce davvero tutta la nostra agenzia. Usiamo ClickUp tutto il giorno, per la gestione delle attività, i Super Agenti, la comunicazione interna del team, i calendari dei contenuti, la documentazione, il monitoraggio delle campagne e molto altro ancora. Per noi non è solo uno strumento di project management, è il nostro sistema operativo. I Super Agenti sono un enorme vantaggio. Poiché l'intero flusso di lavoro si svolge all'interno di ClickUp, gli agenti possono fornire supporto per quasi tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ci aiutano a muoverci più velocemente, a pensare in modo più chiaro e ad agire in modo più efficiente senza dover passare da uno strumento all'altro.

2. NationBuilder (ideale per le organizzazioni comunitarie)

tramite NationBuilder

NationBuilder si posiziona come un sistema di organizzazione della comunità che combina CRM, creazione di siti web, email marketing ed elaborazione delle donazioni. Offre un approccio integrato in cui i dati dei sostenitori fluiscono senza soluzione di continuità tra il tuo sito web, gli elenchi di email e le attività di sensibilizzazione.

Il database "Nation" della piattaforma funge da hub per tutte le informazioni sui sostenitori, con un monitoraggio di ogni interazione, dalle visite al sito web alle donazioni alla partecipazione agli eventi. Questo approccio basato sui profili aiuta le campagne a comprendere il coinvolgimento dei sostenitori nel tempo e a segmentare di conseguenza la comunicazione.

NationBuilder include anche modelli di siti web integrati, strumenti per la gestione delle campagne email e la trasmissione di messaggi di testo, riducendo la necessità di sviluppi personalizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di NationBuilder

Crea profili unificati per i sostenitori, inclusi donazioni, eventi, volontari e cronologia delle attività di coinvolgimento per un outreach mirato.

Offre modelli politici che sono collegati direttamente al database per aggiornamenti CRM automatici dalle iscrizioni e dalle donazioni.

Invia comunicazioni mirate ai segmenti di sostenitori in base alla cronologia delle interazioni, alla posizione o ai tag personalizzati.

Pro

Potenti funzionalità di organizzazione della comunità

Modelli specifici per la politica

Include molteplici funzioni che ti aiutano a evitare problemi di integrazione.

Contro

Integrazione limitata dei file nativi degli elettori

La personalizzazione del sito web può sembrare limitata

Curva di apprendimento elevata per i team che non hanno familiarità con la piattaforma

Prezzi di NationBuilder

Starter: A partire da 41 $ al mese

Pro: A partire da 179 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NationBuilder

G2: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra:

Cosa dicono gli utenti reali di NationBuilder?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

NationBuilder è un punto di riferimento unico per CRM, siti web e transazioni con carta di credito. Di solito questi aspetti sono complicati e frammentari, ma NationBuilder ti permette di essere operativo in poche ore anziché in giorni o settimane... A volte le ricerche e gli aggiornamenti in batch sono macchinosi. La condivisione sui social media è rimasta indietro rispetto alle tendenze attuali. Il podcasting e l'RSS sarebbero utili

NationBuilder è un punto di riferimento unico per CRM, siti web e transazioni con carta di credito. Solitamente questi aspetti sono complicati e frammentari, ma NationBuilder ti consente di essere operativo in poche ore anziché in giorni o settimane... A volte le ricerche e gli aggiornamenti in batch sono macchinosi. La condivisione sui social media è rimasta indietro rispetto alle tendenze attuali. Il podcasting e l'RSS sarebbero utili

🧠 Curiosità: le elezioni presidenziali statunitensi del 1952 hanno segnato una svolta nel mondo dei media, quando le reti televisive, in particolare la CBS, hanno utilizzato il famoso UNIVAC I (Universal Automatic Computer) per prevedere l'esito della corsa tra Dwight D. Eisenhower e Adlai Stevenson.

3. NGP VAN (Ideale per campagne democratiche e progressiste)

tramite NGP VAN

NGP VAN è il principale provider di tecnologia per le campagne democratiche e le organizzazioni progressiste negli Stati Uniti. La piattaforma combina l'accesso agli archivi degli elettori tramite VoteBuilder, gli strumenti di raccolta fondi tramite NGP e le funzionalità di organizzazione digitale, rendendola la scelta predefinita per le campagne che operano all'interno dell'ecosistema democratico.

La sua interfaccia file fornisce l'accesso ai file degli elettori statali arricchiti con dati sui consumatori, punteggi di modellizzazione e cronologia dei contatti delle campagne precedenti. Gli organizzatori sul campo lo utilizzano per suddividere il territorio, generare elenchi di visitazioni e registrare i contatti degli elettori. Il punto di forza della piattaforma deriva dagli effetti di rete e dagli strumenti integrati per gestire una lista di controllo di conformità che aiuta a evitare le sanzioni della FEC.

Le migliori funzionalità/funzioni di NGP VAN

Accedi ai file degli elettori dello Stato con punteggi di modellazione predittiva e dati demografici per ridurre il territorio dei promotori elettorali e generare elenchi telefonici.

Lascia che NGP gestisca l'elaborazione delle donazioni con la reportistica integrata di conformità FEC, riducendo l'onere amministrativo dei requisiti finanziari della campagna.

Utilizza l'app mobile MiniVAN che consente ai promotori elettorali di accedere agli elenchi dei visitatori e registrare i contatti offline, con una sincronizzazione dei dati quando la connessione torna disponibile.

Pro

Dati elettorali senza pari per campagne progressiste

L'integrazione dell'ecosistema riduce i silos di dati

Standard del settore, riduzione dei tempi di formazione per il personale esperto

Contro

Al servizio esclusivo delle organizzazioni democratiche e progressiste.

L'interfaccia può sembrare obsoleta rispetto alle moderne piattaforme SaaS.

L'accesso richiede spesso l'affiliazione a un partito o a un'organizzazione.

Prezzi NGP VAN

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NGP VAN

G2: 4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra:

Cosa dicono gli utenti reali di NGP VAN?

Da una recensione su G2:

Tutti gli elettori sono disponibili e le loro informazioni sono solitamente aggiornate. Le funzioni di base come la ricerca rapida e gli elenchi semplici e i territori di competenza di solito funzionano bene... Durante l'uso avanzato ci sono molti ostacoli al raggiungimento degli obiettivi. In questo momento sto lottando per assicurarmi che, quando vengono stampati gli elenchi per contattare gli elettori, i promotori possano annotare adeguatamente se l'elettore non è mai stato contattato o è ostile o, soprattutto, se è minaccioso.

Tutti gli elettori sono disponibili e le loro informazioni sono solitamente aggiornate. Le funzioni di base come la ricerca rapida e gli elenchi semplici e i territori di competenza di solito funzionano bene... Durante l'uso avanzato ci sono molti ostacoli al raggiungimento degli obiettivi. In questo momento sto lottando per assicurarmi che, quando vengono stampati gli elenchi per contattare gli elettori, i promotori possano annotare adeguatamente se l'elettore non è mai stato contattato o è ostile o, soprattutto, se è minaccioso.

4. Aristotle Campaign Manager (ideale per campagne apartitiche che necessitano di dati sugli elettori)

tramite Aristotele

Aristotle è un provider di dati politici e tecnologia per le campagne elettorali, al servizio di campagne di tutto lo spettro politico. Combina l'accesso agli archivi degli elettori, la gestione dei donatori e la reportistica di conformità per le campagne che necessitano di dati affidabili senza restrizioni dell'ecosistema.

Le funzionalità della piattaforma relative ai dati degli elettori includono l'accesso ai file degli elettori nazionali e statali con sovrapposizioni demografiche, dati sui consumatori e modelli predittivi. Le campagne possono creare universi mirati per la divulgazione e effettuare il monitoraggio della cronologia dei contatti su più canali di comunicazione.

Aristotle è al servizio delle campagne indipendentemente dall'affiliazione politica, rendendolo un'opzione valida per candidati repubblicani, democratici e indipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Aristotle Campaign Manager

Accedi ai file degli elettori nazionali con dati demografici, sui consumatori e di modellizzazione per creare universi di elettori mirati.

Garantite la conformità alle normative FEC e statali con il monitoraggio automatico dei contributi e la generazione automatica della reportistica, riducendo l'onere amministrativo dei requisiti di finanziamento delle campagne.

Effettua il monitoraggio della cronologia delle donazioni, identifica i principali potenziali donatori e gestisci le pipeline di raccolta fondi con la funzione CRM integrata.

Pro

Piattaforma apartitica al servizio di tutte le campagne

La cronologia approfondita dei dati fornisce un contesto storico

Gli strumenti di conformità integrati riducono il rischio di audit

Contro

L'interfaccia può sembrare obsoleta rispetto alle piattaforme più recenti.

La trasparenza dei prezzi è limitata; richiede una consulenza commerciale.

Una comunità di utenti più piccola significa meno risorse di condivisione

Prezzi di Aristotle Campaign Manager

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Aristotle Campaign Manager

G2: Recensioni insufficienti

Capterra:

Cosa dicono gli utenti reali di Aristotle Campaign Manager?

Ecco una prospettiva di prima mano:

Interfaccia semplice ma che offre un supporto per molte funzioni, come vari aspetti finanziari... I requisiti di alcune delle funzionalità/funzioni sono troppo estesi

Interfaccia semplice ma che supporta molte funzioni, come vari aspetti finanziari... I requisiti di alcune delle funzionalità sono troppo estesi

🔍 Lo sapevate? In occasione della campagna presidenziale statunitense del 2008, il team di Barack Obama ha creato una piattaforma social dedicata chiamata My.BarackObama.com , che ha permesso ai sostenitori di organizzarsi, chiamare gli elettori e coordinarsi in modi che prima non erano mai stati possibili.

5. I360 (Ideale per campagne repubblicane e conservatrici)

tramite i360

i360 funge da piattaforma primaria di dati e tecnologia per le campagne repubblicane e conservatrici, offrendo dati sugli elettori, strumenti di propaganda elettorale e funzionalità di pubblicità digitale. La piattaforma fornisce l'accesso a un archivio nazionale degli elettori arricchito con dati sui consumatori e modelli predittivi progettati per il targeting conservatore.

Le funzionalità di data science della piattaforma includono modelli predittivi per la persuasione degli elettori, la probabilità di affluenza alle urne e le posizioni sulle questioni politiche, aiutando le campagne a destinare le risorse agli elettori più propensi a rispondere.

Le migliori funzionalità/funzioni di i360

Accedi ai file degli elettori nazionali con punteggi di modellazione predittiva ottimizzati per il targeting repubblicano e conservatore.

Utilizza l'app mobile che funziona offline e effettua la sincronizzazione quando la connessione torna disponibile, consentendo ai team sul campo di accedere agli elenchi degli elettori e registrare i contatti degli elettori sul posto.

Collega i dati relativi al targeting degli elettori con le campagne pubblicitarie digitali su display, video e TV connesse.

Pro

Dati approfonditi e modelli predittivi per campagne conservatrici

Coordinamento integrato delle campagne sul campo e digitali

Visibilità in tempo reale sul campo attraverso dashboard

Contro

Al servizio esclusivo delle organizzazioni repubblicane e conservatrici.

Richiede l'affiliazione all'ecosistema per l'accesso

I prezzi e i termini non sono disponibili al pubblico.

Prezzi i360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni i360

G2: Recensioni insufficienti

Capterra:

Cosa dicono gli utenti reali di i360?

Direttamente da un utente:

È semplicissimo richiamare più persone di seguito grazie alla funzione di automazione delle chiamate di i360. È anche facile effettuare l'impostazione della disposizione quando si va a visitare le persone a casa loro per le campagne politiche... A volte, l'app può essere un po' instabile e bloccarsi quando si aggiunge uno script per lasciare un messaggio vocale.

È semplicissimo richiamare più persone di seguito grazie alla funzione di automazione delle chiamate di i360. È anche facile effettuare l'impostazione della disposizione quando si va a visitare le persone a casa loro per le campagne politiche... A volte, l'app può essere un po' instabile e bloccarsi quando si aggiunge uno script per lasciare un messaggio vocale.

6. Catalist (ideale per organizzazioni progressiste incentrate sui dati)

tramite Catalist

Catalist opera come provider di infrastrutture dati per organizzazioni progressiste, gestendo un archivio nazionale degli elettori che funge da base per il targeting e l'analisi. Piuttosto che una piattaforma di gestione delle campagne, fornisce il livello di dati su cui si basano altri strumenti.

Il suo database combina i registri di iscrizione degli elettori con i dati dei consumatori, le informazioni demografiche e la cronologia dei contatti. Il modello di adesione alla piattaforma prevede che i dati raccolti da un'organizzazione arricchiscano il file di tutti i membri, migliorando nel tempo la precisione del targeting.

Le migliori funzionalità/funzioni di Catalist

Accedi a un database completo degli elettori arricchito con la cronologia dei contatti del movimento progressista.

Utilizza le funzionalità/funzioni di modellazione predittiva e analisi che valutano la probabilità di affluenza alle urne e il potenziale di persuasione, aiutando le campagne a dare priorità al contatto con gli elettori.

Confronta i tuoi elenchi di sostenitori con il file degli elettori per aggiungere dati di registrazione, aggiornare indirizzi e identificare duplicati.

Pro

Gli effetti di rete migliorano la qualità dei dati nel tempo

Analisi sofisticate per strategie basate sui dati

Fondamenti per un'infrastruttura dati progressiva

Contro

Il modello di adesione richiede un impegno organizzativo

Mancanza di strumenti avanzati, che rendono necessarie le integrazioni

Al servizio esclusivo delle organizzazioni progressiste

Prezzi Catalist

Basato sull'iscrizione

Valutazioni e recensioni di Catalist

G2: Recensioni insufficienti

Capterra:

Cosa dicono gli utenti reali di Catalist?

Una recensione lo descrive in questo modo:

Il vantaggio principale di Catalist.io è che fornisce molteplici informazioni su tutte le piattaforme contemporaneamente... A volte, quando guardo la mia dashboard, mi sento sopraffatto da così tanti dati e informazioni.

Il vantaggio principale di Catalist.io è che fornisce molteplici informazioni su tutte le piattaforme contemporaneamente... A volte, quando guardo la mia dashboard, mi sento sopraffatto da così tanti dati e informazioni.

🧠 Curiosità: Sebbene il famoso dibattito Kennedy-Nixon del 1960 sia spesso citato come il primo grande dibattito televisivo, in realtà un dibattito televisivo precedente, risalente al 1956, vedeva protagoniste due donne di spicco. Eleanor Roosevelt e Margaret Chase Smith dibatterono a nome dei loro partiti, segnando uno dei primi utilizzi della TV come mezzo di campagna elettorale.

7. New/Mode (Ideale per campagne di advocacy e coinvolgimento degli elettori)

New/Mode si concentra sulle campagne di sensibilizzazione e sul coinvolgimento degli elettori piuttosto che sulla politica elettorale. La piattaforma consente alle organizzazioni di creare azioni di sensibilizzazione multicanale, come email ai legislatori o telefonate ai funzionari, che i sostenitori possono intraprendere con il minimo sforzo.

Il punto di forza della piattaforma sta nel rendere accessibile l'attività di advocacy. I sostenitori inseriscono il loro indirizzo e New/Mode identifica automaticamente i loro rappresentanti eletti e inoltra i messaggi in modo appropriato. Per le organizzazioni di advocacy e le organizzazioni no profit, fornisce strumenti appositamente progettati che le piattaforme di campagna generiche non hanno.

Nuove/Migliori funzionalità

Crea campagne che consentono ai sostenitori di inviare email, chiamare o twittare automaticamente ai propri rappresentanti eletti.

Identifica i rappresentanti corretti in base agli indirizzi dei sostenitori e rivolgiti automaticamente a comitati o partiti specifici.

Aggiungi azioni di advocacy al tuo sito web o alle tue email per aumentare i tassi di partecipazione.

Pro

Progettato appositamente per la difesa dei diritti e il coinvolgimento degli elettori

Un'esperienza senza attriti per i sostenitori aumenta la partecipazione

Implementazione flessibile su qualsiasi sito web o email

Contro

Funzionalità limitate per le campagne elettorali, come l'integrazione dei file degli elettori

Concentrati sulla promozione, non sulla gestione completa della campagna

Piattaforma più piccola rispetto ai principali provider di tecnologia politica

Prezzi New/Mode

Individuale: Gratis Forever

Grassroots: 44 $ al mese

Teams: 189 $ al mese

Movement Builder+: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni New/Mode

G2: Recensioni insufficienti

Capterra:

Cosa dicono gli utenti reali di New/Mode?

Secondo un recensore:

L'interfaccia utente della loro piattaforma V2 Impact è molto intuitiva e presenta un design accurato. La selezione automatica dei destinatari in base ai codici postali è una funzionalità rara in questo spazio.

L'interfaccia utente della loro piattaforma V2 Impact è molto intuitiva e presenta un design accurato. La selezione automatica dei destinatari in base ai codici postali è una funzionalità rara in questo settore.

tramite RunningMate

RunningMate si rivolge ai candidati meno conosciuti e alle prime esperienze che necessitano di strumenti efficaci per la campagna elettorale senza la complessità o i costi delle piattaforme aziendali. La piattaforma semplifica il coinvolgimento degli elettori, la propaganda elettorale e il coordinamento dei volontari per le campagne che potrebbero non disporre di operatori politici esperti.

Civitech ha progettato RunningMate per ridurre gli ostacoli per i candidati che si presentano alle elezioni locali, come i consigli scolastici o i consigli comunali, dove le risorse sono limitate.

Le migliori funzionalità/funzioni di RunningMate di Civitech

Accedi ai dati degli elettori e crea elenchi di contatti mirati con un'interfaccia facile da usare.

Gestisci le iscrizioni dei volontari e assegna i turni di propaganda elettorale senza strumenti di pianificazione separati.

Visualizza i file degli elettori e i potenziali elettori non registrati su mappe interattive per dare priorità ai distretti con maggiori opportunità.

Pro

Accessibile per candidati alle prime armi e candidati alle elezioni secondarie.

Riduci la complessità e la curva di apprendimento

Funzioni di base integrate in un'unica piattaforma

Contro

Funzionalità avanzate limitate rispetto alle piattaforme aziendali

Comunità di utenti più piccola e meno risorse di condivisione

Potrebbe non essere adatto a campagne di grandi dimensioni.

Prezzi di RunningMate di Civitech

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di RunningMate

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Prima dell'avvento dei media moderni, le campagne elettorali si basavano sui viaggi in treno. Candidati come William Jennings Bryan utilizzavano tour con soste brevi, in cui i treni si fermavano ogni giorno in molte città in modo che il candidato potesse parlare direttamente alla folla, creando connessioni con la base che la tecnologia ora cerca di replicare digitalmente.

9. Impactive (ideale per l'organizzazione relazionale attraverso reti di sostenitori)

tramite Impactive

Impactive si concentra sull'organizzazione relazionale: la strategia di mobilitare gli elettori attraverso le loro reti personali piuttosto che attraverso contatti freddi. La piattaforma aiuta le campagne a sfruttare le connessioni che i sostenitori hanno già, trasformando ogni volontario in un potenziale organizzatore.

Il concetto fondamentale è che le persone sono più propense a votare o a fare volontariato quando vengono invitate da qualcuno che conoscono. Impactive consente ai sostenitori di importare i propri contatti, identificare gli elettori nelle loro reti e inviare comunicazioni personalizzate, trasformando la partecipazione in un gioco per incoraggiare una competizione amichevole.

Le migliori funzionalità/funzioni di Impactive

Consenti ai sostenitori di importare i propri contatti e identificare gli elettori all'interno delle loro reti personali, con messaggi suggeriti per il monitoraggio della diffusione.

Rendi il volontariato più divertente con classifiche, badge e competizioni di team che incoraggiano un impegno volontario costante.

Rendi più facile per i sostenitori effettuare la condivisione dei contenuti della campagna e degli inviti all'azione sui loro social network.

Pro

Sfrutta relazioni autentiche per ottenere un impatto maggiore

Amplia la portata attraverso le reti di sostenitori

Un'esperienza coinvolgente mantiene alta la motivazione dei volontari

Contro

Richiede il consenso dei sostenitori per la condivisione dei contatti personali

Meno efficace per le campagne senza una forte base di sostenitori

Integra le operazioni tradizionali nel campo invece di sostituirle

Prezzi competitivi

Standard: 50 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Impactive

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Daisychain (ideale per l'organizzazione digitale basata sull'IA e la comunicazione personalizzata)

tramite Daisychain

Daisychain semplifica l'organizzazione digitale delle campagne progressiste attraverso l'automazione basata sull'intelligenza artificiale e l'unificazione dei dati dei sostenitori. La piattaforma collega strumenti come ActBlue e Mobilize, consentendo l'invio personalizzato di SMS/email, l'assegnazione di compiti e il monitoraggio.

Pone l'accento su un coinvolgimento scalabile 1:1 tramite automazioni, charm (immagini personalizzate) e percorsi che guidano i sostenitori attraverso i passaggi di coinvolgimento, piuttosto che sulla mappatura della rete peer-to-peer.

Le migliori funzionalità/funzioni di Daisychain

Automatizza messaggi di testo/email personalizzati con conversazioni IA e contenuti dinamici per una comunicazione mirata.

Unifica i dati provenienti da più origini dati in sequenze per un monitoraggio completo del percorso dei sostenitori.

Assegna attività e monitora le risposte attraverso una casella di posta centralizzata con filtri ed esportazioni.

Pro

Integra strumenti frammentati nel suo flusso di lavoro

Scala l'organizzazione personalizzata senza un numero elevato di dipendenti

Le automazioni avanzate riducono il lavoro richiesto

Contro

Richiede l'importazione dei dati/la configurazione per la piena funzionalità.

Meno enfasi sul vero coinvolgimento relazionale tra pari

Piattaforma emergente con una presenza sul mercato ancora limitata

Prezzi Daisychain

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Daisychain

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: la parola " candidato " deriva dal latino candidus, che significa "bianco splendente", e si riferisce direttamente alle toghe appositamente sbiancate (le toga candida) indossate per simboleggiare l'onestà e l'assenza di corruzione.

Un must-have nella tua campagna elettorale: ClickUp

Le campagne politiche falliscono quando la strategia risiede in uno strumento, i dati sul campo in un altro, i messaggi nella finestra In arrivo di qualcuno e le scadenze nella testa di qualcun altro.

È qui che ClickUp diventa la colonna portante. Puoi mappare visivamente la campagna con le lavagne online e automatizzare il lavoro ripetitivo con i Super Agenti. Monitora i progressi in tempo reale attraverso i dashboard mentre affini i messaggi e l'allineamento interno utilizzando ClickUp Brain.

Se stai creando una campagna moderna e desideri un software che si adatti rapidamente ai cambiamenti della politica, registrati gratis su ClickUp oggi stesso! ✅

Uno strumento di project management generico come ClickUp può funzionare per le campagne politiche?

Sì. Le campagne sono fondamentalmente sfide di project management con vincoli unici. ClickUp gestisce il coordinamento dei volontari, la pianificazione degli eventi e la gestione delle attività, mentre le sue capacità di IA aiutano a gestire il sovraccarico di informazioni comune nelle campagne in rapida evoluzione.

Qual è la differenza tra un CRM per campagne elettorali e un software di gestione delle campagne elettorali?

Un CRM per campagne elettorali si concentra sulle relazioni con i sostenitori e i donatori, tramite il monitoraggio delle interazioni e delle donazioni. D'altra parte, un software di gestione delle campagne elettorali copre esigenze operative più ampie, come l'assegnazione delle attività, la programmazione dei volontari e il coordinamento sul campo.

In che modo l'IA sta cambiando la gestione delle campagne politiche?

L'intelligenza artificiale ora alimenta i modelli di targeting degli elettori, automatizza le comunicazioni di routine e aiuta le campagne a identificare i modelli di comportamento dei sostenitori. Strumenti come ClickUp Brain portano l'assistenza dell'intelligenza artificiale nelle operazioni quotidiane delle campagne, redigendo bozze di comunicazioni, assegnando priorità alle attività e facendo emergere informazioni rilevanti senza ricerche manuali.