Se il tuo CRM è attivo e funzionante, perché a volte sembra che il tuo team passi tutto il tempo a inserire dati?

Questo è il problema che l'automazione CRM dovrebbe risolvere. I rappresentanti dovrebbero vendere, il supporto dovrebbe chiudere i casi e le operazioni dovrebbero migliorare il sistema. Non copiare note nei campi, riscrivere le stesse e-mail di follow-up o cercare aggiornamenti nei record.

Questo è ciò che Salesforce Einstein Copilot mira a risolvere.

In questa guida illustreremo come utilizzare Salesforce Einstein Copilot per l'automazione del CRM, compresi i casi d'uso e la configurazione.

Cos'è Salesforce Einstein Copilot?

Salesforce Einstein Copilot (ora Agentforce) è l'assistente IA conversazionale di Salesforce per il lavoro CRM, progettato per rispondere a domande, generare contenuti e intraprendere azioni all'interno delle app Salesforce utilizzando prompt in linguaggio naturale. È progettato per i team commerciali, di assistenza e di marketing che sono stanchi di passare le loro giornate ad aggiornare manualmente il CRM.

🌼 Lo sapevi? Circa il 64% delle aziende che investono nell'IA per il CRM afferma di ottenere un ROI misurabile entro il primo anno, il che significa che questi strumenti spesso si ripagano rapidamente quando sono collegati a flussi di lavoro reali come il lead scoring, le previsioni e i follow-up.

Come funziona Einstein Copilot per l'automazione CRM

A livello generale, Einstein Copilot funziona in tre passaggi:

Inserisci un prompt: poni una domanda o dai un comando in poni una domanda o dai un comando in lingua inglese semplice , proprio come faresti con un collega. Ad esempio, "Scrivi una bozza di email a Jane Doe riguardo al rinnovo del suo contratto". Copilot interpreta le tue intenzioni: l'IA analizza la tua richiesta per capire cosa desideri ottenere. Quindi identifica le "azioni" specifiche che deve eseguire per terminare il lavoro. Copilot elabora la richiesta ed esegue: estrae il contesto pertinente dai tuoi dati e metadati Salesforce (e, in caso di connessione, da Data Cloud o altre origini dati), quindi esegue le azioni richieste.

In parole povere, i due concetti principali che lo rendono funzionante sono il grounding e le azioni. Significato:

Base: Einstein Copilot si basa sui dati specifici della tua organizzazione, ovvero i tuoi account, contatti e opportunità all'interno del Salesforce Data Cloud. Ciò garantisce che le risposte fornite siano pertinenti e accurate per la tua attività aziendale.

Azioni: si tratta di competenze predefinite che Copilot può utilizzare, come "riepilogare un account" o "aggiornare un'opportunità". Può anche concatenare più azioni per gestire richieste più complesse, il tutto nel rispetto della sicurezza dei dati e delle autorizzazioni degli utenti attraverso il livello di fiducia di Salesforce.

Funzionalità chiave di Einstein Copilot per l'automazione CRM

Ora che sai come funziona, vediamo quali tipi specifici di lavoro manuale può alleggerirti.

Libreria di azioni ed esecuzione in più fasi: Einstein Copilot può trigger azioni predefinite come riiepilogare un record, aggiornare campi, creare follow-up e può anche stringere più azioni per completare una richiesta.

Automazioni basate su flussi: per l'automazione CRM, puoi integrare le automazioni Salesforce Flow nell'esperienza Copilot utilizzando le azioni degli agenti. Ciò significa che Copilot può eseguire la stessa logica di processo che già utilizzi per l'instradamento, le approvazioni, gli aggiornamenti dei dati e la creazione di follow-up, ma avviata tramite linguaggio naturale per per l'automazione CRM, puoi integrare le automazioni Salesforce Flow nell'esperienza Copilot utilizzando le azioni degli agenti. Ciò significa che Copilot può eseguire la stessa logica di processo che già utilizzi per l'instradamento, le approvazioni, gli aggiornamenti dei dati e la creazione di follow-up, ma avviata tramite linguaggio naturale per automatizzare le attività ripetitive

Argomenti personalizzati che si adattano ai tuoi flussi di lavoro: gli amministratori possono adattare l'assistente a specifici processi aziendali definendo argomenti personalizzati con le giuste istruzioni e le azioni che appartengono a quell'argomento.

Barriere di protezione del livello di fiducia per l'automazione: il livello di fiducia Einstein è nella posizione di livello di sicurezza attorno all'IA generativa, inclusi la conservazione zero dei dati con provider di modelli esterni, meccanismi di protezione dei dati come il mascheramento e la registrazione o il monitoraggio delle interazioni.

📮ClickUp Insight: il 30% dei lavoratori ritiene che l'automazione potrebbe far loro risparmiare 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbe usufruire di 3-5 ore per un lavoro approfondito e concentrato. Anche questi piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate a settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo che potrebbe essere dedicato alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale. 💯 Con gli agenti AI di ClickUp e ClickUp Brain, puoi automatizzare i flussi di lavoro, generare aggiornamenti sui progetti e trasformare i tuoi appunti delle riunioni in azioni concrete da intraprendere, il tutto all'interno della stessa piattaforma. Non servono strumenti o integrazioni aggiuntivi: ClickUp offre tutto ciò che ti serve per automatizzare e ottimizzare la tua giornata lavorativa in un unico posto. 💫 Risultati reali: RevPartners ha ridotto del 50% i propri costi SaaS consolidando tre strumenti in ClickUp, ottenendo una piattaforma unificata con più funzionalità/funzioni, una collaborazione più stretta e un'unica fonte di verità più facile da gestire e scalare.

Come impostare Einstein Copilot in Salesforce

Iniziare a utilizzare un nuovo strumento può sembrare complicato, quindi ti guideremo attraverso il processo di configurazione di Einstein Copilot.

Ma prima assicurati di avere tutto ciò che ti serve.

🎯 Lista di controllo dei prerequisiti: Salesforce Enterprise, Unlimited o Developer Edition

Autorizzazioni di amministratore di sistema o accesso delegato alla configurazione

Data Cloud abilitato per un migliore radicamento dei dati

Einstein Trust Layer configurato

Una volta verificati i prerequisiti, avvia il processo di configurazione.

Passaggio 1: dalla tua organizzazione Salesforce, individua la pagina "Configurazione".

Passaggio 2: utilizza la casella di ricerca rapida per cercare "Einstein Copilot" e apri la pagina di configurazione.

Passaggio 3: ora attiva/disattiva la funzionalità per la tua organizzazione. Questo è l'interruttore principale che attiva l'assistente.

Passaggio 4: decidi chi può utilizzare Copilot. Puoi assegnare autorizzazioni a profili utente specifici o creare un set di autorizzazioni dedicato per concedere l'accesso.

Passaggio 5: nel generatore di prompt, ora puoi personalizzare la risposta di Copilot. Infatti, puoi creare prompt personalizzati che utilizzano la terminologia della tua azienda e sono in linea con i tuoi specifici processi aziendali.

Passaggio 6: prima di implementare Copilot nell'intera organizzazione, provalo sempre in un ambiente sandbox. In questo modo potrai risolvere eventuali problemi e perfezionare i prompt senza influire sui dati live.

Passaggio 7: Dopo un esito positivo dei test, distribuisci Copilot nel tuo ambiente di produzione. Raccogli i feedback degli utenti e continua ad aggiungere azioni personalizzate e a perfezionare i prompt per rendere l'assistente ancora più utile nel tempo.

Casi d'uso di Einstein Copilot per l'automazione CRM

Einstein Copilot offre il massimo valore quando lo applichi ai flussi di lavoro quotidiani del tuo team.

Sebbene le funzionalità/funzioni siano di per sé impressionanti, il loro valore risiede nel modo in cui risolvono i problemi specifici e ripetitivi che rallentano ogni reparto. I diversi team possono utilizzarlo nei seguenti modi. 👇

Team commerciale

In questo caso, l'IA può aiutare a ridurre il tempo che i rappresentanti di vendita dedicano alla manutenzione del CRM e all'inserimento dei dati, riassumendo gli account e le opportunità, acquisendo i risultati delle chiamate e convertendo i passaggi successivi in aggiornamenti. Inoltre, accelera le email di follow-up che riflettono il contesto dell'accordo e la cronologia del cliente, in modo che il contatto rimanga pertinente.

Team finanziari

Einstein Copilot è in grado di riassumere i dettagli dei potenziali clienti dalle interazioni passate, identificare i campi di conformità mancanti e proporre un percorso di follow-up conforme. Può redigere bozze di comunicazioni che fanno riferimento agli obiettivi dichiarati dal cliente, alle preferenze di rischio e all'idoneità del prodotto. Per i consulenti e le vendite interne, raccomanda anche l'azione successiva più pertinente (pianificare una chiamata di idoneità, richiedere documenti o indirizzare a uno specialista autorizzato) in base al contesto CRM.

Team di vendita al dettaglio ed e-commerce

L'IA utilizza segnali quali il comportamento nel carrello, le chat di assistenza e la cronologia degli ordini per identificare gli acquirenti più propensi a convertirsi. Con questo contesto a disposizione, i follow-up possono fare riferimento ai prodotti visualizzati, alla disponibilità e ai vincoli di consegna. Dal punto di vista dell'assistenza, le sequenze degli ordini e i motivi dei resi vengono riassunti prima che il rappresentante risponda. Ciò rende più facile fornire soluzioni in linea con le politiche aziendali con un minor numero di messaggi.

Team di viaggio e ospitalità

Copilot organizza i reclami estraendo i dettagli della prenotazione e classificando il tipo di problema. Con un riepilogo conciso del caso a disposizione, l'escalation diventa più semplice per il front desk e i team del supporto. I consigli per il recupero possono quindi allinearsi alle regole del livello di fedeltà memorizzate nel profilo dell'ospite. L'upselling rimane pertinente, poiché i componenti aggiuntivi vengono suggeriti in base alla cronologia dei viaggiatori e allo scopo del viaggio.

Limiti dell'utilizzo di Einstein Copilot per l'automazione CRM

Nessuno strumento è perfetto ed è importante comprendere i limiti di Einstein Copilot per definire aspettative realistiche. Essere consapevoli di questi limiti ti aiuta a pianificare un'implementazione più efficace ed evitare frustrazioni.

Dipendenza dalla qualità dei dati: Einstein Copilot è efficace solo quanto i dati presenti nella tua organizzazione Salesforce. Se Einstein Copilot è efficace solo quanto i dati presenti nella tua organizzazione Salesforce. Se la qualità dei tuoi dati è scadente, con record incompleti, obsoleti o imprecisi, le risposte dell'IA saranno troppo

Lock-in dell'ecosistema Salesforce: lo strumento è progettato per funzionare esclusivamente all'interno dell'ecosistema Salesforce. Questo è ottimo per le attività all'interno del CRM, ma crea un punto cieco quando il lavoro si estende ad altre piattaforme come strumenti di project management o app di comunicazione.

Le azioni personalizzate richiedono una configurazione: le azioni predefinite sono utili, ma per automatizzare i flussi di lavoro specifici della tua azienda, un amministratore dovrà dedicare del tempo alla creazione e alla configurazione di azioni personalizzate.

Considerazioni sulla licenza: Einstein Copilot è in genere un componente aggiuntivo, il che significa che probabilmente richiederà un investimento aggiuntivo oltre alle licenze Salesforce standard.

Alternative a Einstein Copilot per l'automazione dei flussi di lavoro CRM

Un'IA nativa CRM è utile all'interno di Salesforce, ma il tuo flusso di lavoro raramente si esaurisce lì. Quando si conclude un affare, i passaggi successivi riguardano l'onboarding, l'implementazione, la finanza e il supporto in altri strumenti.

Ed è qui che il lavoro inizia ad accumularsi. I team iniziano a passare da un'app all'altra solo per trovare gli ultimi dettagli sui clienti, le note di trasferimento e i titolari delle azioni successive.

Entra in ClickUp, uno spazio di lavoro AI convergente, che risolve questo problema riunendo attività, documenti, conversazioni, reportistica e AI, in modo che l'attività CRM possa triggerare e monitorare il lavoro che avviene ovunque.

Per cominciare, puoi utilizzare il software CRM ClickUp per creare un sistema versatile per la gestione di contatti, account e transazioni all'interno dello stesso spazio di lavoro in cui già svolgi le tue attività. È progettato per consentirti di archiviare i dati dei clienti, collegarli direttamente alle attività e ai documenti e automatizzare i follow-up e gli aggiornamenti delle transazioni, con l'aiuto dell'IA.

Gestisci contatti, account e trattative nella tua area di lavoro con il software CRM ClickUp

Ora analizziamo più nel dettaglio cosa include questa configurazione CRM:

Trasforma i successi del CRM in passaggi di consegne chiari con ClickUp Brain.

Usa ClickUp Brain per trasformare una vittoria in un passaggio pronto per l'onboarding all'interno della tua area di lavoro di ClickUp.

Brain funziona con il contesto già acquisito in ClickUp, inclusi Tasks e documenti, ed è in grado di riepilogare lunghe threads, redigere bozze di aggiornamenti e aiutare a definire i passaggi successivi senza perdere alcun dettaglio.

Trasforma i successi in passaggi pronti per l'onboarding riepilogando il contesto e redigendo i passaggi successivi con ClickUp Brain

Ad esempio, apri l'attività di trasferimento e digita @My Brain per generare un riepilogo/riassunto privato del contesto del cliente, delle note di ambito, dei rischi e delle domande aperte, quindi incollalo nella thread per il team.

ClickUp Brain supporta anche la creazione di attività secondarie direttamente in ClickUp, aiutandoti a suddividere un passaggio di consegne in attività tracciabili e di tua competenza nel momento stesso in cui l'accordo viene confermato.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: usa ClickUp Brain MAX come tuo compagno desktop IA! Apri Brain MAX ed esegui una singola query che attinge da ClickUp, dalle tue app collegate e dal web, quindi continua con Talk-to-Text per acquisire i passaggi successivi mentre parli. ​​ Se utilizzi l'estensione Chrome, aggiungila agli elementi fissi e mantieni Brain MAX disponibile nel pannello laterale mentre leggi un record CRM o un articolo della guida. In questo modo sarà facile riepilogare ciò che stai guardando e acquisire le azioni da intraprendere senza uscire dalla pagina.

Esegui il follow-up in modalità automatica con ClickUp Super Agents e ClickUp Automazioni.

I Super Agent di ClickUp gestiscono il processo in più passaggi che ha inizio nel momento in cui si verifica un'attività CRM. Sono i tuoi compagni di squadra IA (proprio come un insolito collega umano) che gestiscono i follow-up di routine, le richieste in arrivo e l'assegnazione delle attività, il tutto in modo contestuale.

E la parte migliore è che puoi configurare questi agenti in base alle tue esigenze, con istruzioni, trigger, strumenti e conoscenze, per garantire che rimangano coerenti con i tuoi processi.

Gestisci flussi di lavoro complessi con ClickUp Super Agents

Abbinalo a ClickUp Automations per rendere i tuoi processi ancora più fluidi. Le automazioni possono aggiornare gli stati, impostare le date di scadenza e indirizzare le attività attraverso le fasi giuste man mano che il lavoro procede.

Aggiorna gli stati, imposta le date di scadenza e distribuisci il lavoro attraverso le varie fasi con ClickUp Automations

Ad esempio, quando un'attività di onboarding passa allo stato "Pronto per l'avvio", un'automazione può avviare un Super Agent.

L'agente può compilare il contesto più recente del cliente da Docs e dalla cronologia delle attività, redigere il brief iniziale, creare le attività secondarie necessarie per l'implementazione e la finanza e taggare i titolari giusti per la revisione. Ciò ti offre un flusso di lavoro coerente che si adatta a ogni nuovo cliente, anche quando il team è impegnato.

⚡Archivio modelli: usa il modello CRM avanzato di ClickUp se desideri che i processi complessi vengano gestiti al posto tuo! Usalo per ottenere una struttura CRM completa e pronta all'uso, che include 22 stati personalizzati di ClickUp e campi personalizzati di ClickUp pronti per il CRM, come Settore e Titolo di lavoro. Il modello rimane leggero nell'uso quotidiano, pur offrendo supporto per una segmentazione più approfondita e flussi di lavoro di follow-up quando sono necessari maggiori dettagli.

Ottieni reportistica basata sull'IA direttamente all'interno delle dashboard di ClickUp.

Utilizza le schede AI per aggiungere reportistica basata sull'intelligenza artificiale direttamente alle tue dashboard ClickUp. Queste schede ti offrono uno spazio dedicato per eseguire un prompt AI sui dati di lavoro nel tuo spazio di lavoro, quindi mantengono visibili i risultati insieme alle metriche esistenti.

Con le schede e i dashboard basati sull'IA di ClickUp, le informazioni di cui hai bisogno sono sempre accessibili.

L'opzione più flessibile è la scheda AI Brain, che consente di eseguire un prompt personalizzato. È possibile impostare prompt relativi alle operazioni CRM, come "Riassumi i nuovi accordi di questa settimana e crea un elenco delle attività successive per titolare" o "Estrai i passaggi di account che non hanno una data di scadenza e contrassegna quelli a rischio".

Crea un'automazione CRM che il tuo team utilizzerà davvero con ClickUp

Gli assistenti IA come Einstein Copilot possono alleggerire notevolmente le tue attività CRM. Ma i team che ottengono il massimo valore fanno bene una cosa: trattano le automazioni come un flusso di lavoro.

Ciò significa dati puliti, regole chiare e abitudini di prompt coerenti in tutto il team. Perché l'obiettivo non è "più IA". L'obiettivo è meno clic e più tempo per i clienti.

Quando desideri che l'automazione raggiunga il tuo CRM e vada oltre, scegli ClickUp. Acquisisci processi e playbook nei documenti, monitora l'esecuzione delle attività e utilizza l'IA per tenere d'occhio i progressi. E poi, aggiungi anche automazioni e integrazioni!

Inizia gratis con ClickUp e trasforma l'automazione CRM in un sistema che il tuo team può effettivamente utilizzare. ✅

Domande frequenti

Einstein Copilot è stato creato appositamente per i dati e i flussi di lavoro di Salesforce CRM, mentre Microsoft Copilot funziona su tutte le app di Microsoft 365, come Outlook e Teams. La scelta giusta dipende da dove risiedono i dati più importanti e il lavoro quotidiano del tuo team.

Einstein Copilot opera all'interno della piattaforma Salesforce, ma puoi effettuare la connessione tra Salesforce e strumenti di project management come ClickUp utilizzando integrazioni native. Ciò ti consente di effettuare la sincronizzazione dei dati CRM con i flussi di lavoro dei tuoi progetti, offrendo ai team visibilità sia sui record dei clienti che sul lavoro svolto.

Il costo di Einstein Copilot varia a seconda dell'edizione di Salesforce ed è generalmente offerto come componente aggiuntivo. Per conoscere il prezzo più accurato, contatta direttamente Salesforce per ottenere un preventivo basato sulla configurazione specifica della tua organizzazione e sul numero di utenti.

I limiti principali includono la dipendenza da dati di alta qualità all'interno della tua organizzazione Salesforce e il fatto che funziona solo all'interno dell'ecosistema Salesforce. Inoltre, l'automazione di processi aziendali unici richiede la configurazione da amministratore di azioni personalizzate.