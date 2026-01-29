Come creare un calendario social con Gemini

Se il tuo team ha mai provato a utilizzare uno strumento di IA autonomo per creare un calendario dei social media, probabilmente ti sei imbattuto in uno o più di questi problemi.

Il contenuto doveva essere trasferito in un altro strumento solo per creare un programma di pubblicazione.

Non era possibile automatizzare la pubblicazione direttamente all'interno dello strumento di IA.

Le risorse visive erano conservate in un luogo completamente diverso

E gli aggiornamenti dello stato venivano per lo più monitorati manualmente da un altro strumento.

Quella che era iniziata come una configurazione AI "gratis" si è rapidamente trasformata in schede sparse, file mancanti e confusione tra le versioni, rallentando l'intero team.

Questa guida spiega come creare un calendario social funzionale utilizzando Gemini in Fogli Google, senza dover affrontare alcune di queste seccature.

E, cosa ancora più importante, vedrai cosa cambia quando passi dalla pianificazione assistita dall'intelligenza artificiale all'utilizzo di uno spazio di lavoro gratuito e completo come ClickUp, dove idee, risorse, programmi ed esecuzione convivono realmente.

Iniziamo!

Che cos'è un calendario dei social media?

Un calendario social è un documento di pianificazione che organizza i tuoi prossimi post sui social media, trasformando il tuo flusso di lavoro da reattivo a strategico. Fornisce un'unica fonte di verità per l'intero piano dei contenuti.

Un calendario social ben strutturato dovrebbe contenere alcuni di questi elementi come componenti fondamentali:

Programma di pubblicazione: date e orari per ogni contenuto

Assegnazioni della piattaforma: quali reti sono destinatarie di ciascun post, come Instagram, LinkedIn o TikTok.

Categorie di contenuti: temi, campagne o pilastri di contenuti che guidano i tuoi messaggi.

Bozza di testo e immagini: didascalie, hashtag e file multimediali pronti per la revisione.

Monitoraggio dello stato: la fase attuale di ogni post, ad esempio Bozza, In attesa di approvazione, Pianificato o Pubblicato.

Perché utilizzare Gemini per il tuo calendario social?

Creare un calendario dei contenuti social da zero richiede molto tempo e, ad essere sinceri, molti team non dispongono del budget necessario per piattaforme IA premium.

Ma indovina un po'? Gemini è gratis e integrato direttamente in Google Workspace.

Per i piccoli team che già utilizzano Google Workspace, Gemini offre un punto di accesso accessibile alla pianificazione dei contenuti e alla collaborazione assistita dall'IA.

Aiuta nella fase iniziale di ideazione e bozza e, poiché la sua interfaccia di chat può essere abilitata in Fogli Google, rende il lavoro manuale di copiare e incollare i risultati dell'IA un po' più facile da gestire rispetto agli strumenti di IA autonomi.

Fogli Google dispone anche di funzionalità di collaborazione native, come editor multipli, commenti e cronologia delle versioni, che consentono al tuo team di lavorare contemporaneamente sul calendario.

Ma è anche importante avere aspettative realistiche sui suoi limiti per la gestione completa del Calendario. È davvero un ottimo inizio, ma molti team possono rapidamente superare una soluzione basata su fogli di calcolo. Discuteremo questi limiti in una sezione successiva di questo blog.

📮ClickUp Insight: il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi la scrittura, la modifica e le email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e la propria area di lavoro. Con ClickUp, ottieni un'assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi e-mail, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

Come creare un calendario social con Gemini: passaggio dopo passaggio

È molto facile sentirsi sopraffatti da istruzioni vaghe o guide eccessivamente tecniche, quindi se desideri un processo chiaro e semplice per creare il tuo Calendario, questo metodo è un ottimo punto di partenza.

Passaggio 1: imposta la struttura dei Fogli Google

Inizia creando un nuovo foglio Google. Il primo passaggio è costruire la struttura del tuo calendario aggiungendo colonne per tutte le informazioni essenziali che devi monitorare per ogni post.

Crea colonne per ciascuno dei seguenti elementi: data, piattaforma, tipo di contenuto, argomento/tema, didascalia, hashtag, note visive, stato e un link al post finale. Questa struttura ti consente di acquisire tutto il necessario per pianificare, scrivere e effettuare il monitoraggio dei tuoi contenuti dall'inizio alla fine.

Un esempio di struttura che puoi creare in Fogli Google

Per mantenere tutto organizzato, puoi creare una scheda separata per ogni mese o utilizzare i filtri per ordinare i tuoi contenuti in base alla piattaforma o allo stato. Anche l'assegnazione di codici colore alle righe in base alla piattaforma può rendere il Calendario più facile da consultare.

Tieni presente che l'intera configurazione è manuale e dovrà essere ricostruita per ogni nuovo periodo di pianificazione.

Passaggio 2: abilita Gemini IA in Fogli Google

Successivamente, è necessario attivare Gemini all'interno dei Fogli Google. In genere è possibile accedervi tramite il menu Aiuto cercando le funzionalità Gemini o individuando l'icona Gemini nel pannello laterale.

tramite Fogli Google

Tieni presente che la disponibilità di Gemini dipende dal tuo piano Google Workspace specifico e dalle impostazioni degli amministratori della tua organizzazione. Alcuni utenti potrebbero dover richiedere l'accesso al proprio reparto IT prima che le funzionalità/funzioni siano disponibili.

Inoltre, Gemini in Sheets è progettato per assistere nelle attività relative ai fogli di calcolo, a differenza dell'interfaccia chat Gemini autonoma.

Passaggio 3: genera idee per i contenuti con i prompt di Gemini

Una volta impostato il foglio, apri il pannello Gemini e inizia il brainstorming. Utilizza prompt specifici per ottenere idee pertinenti. Ad esempio, potresti chiedere: "Genera 10 idee di post Instagram per un marchio di moda sostenibile incentrato sulla nostra collezione estiva".

tramite Computer World

Una volta che Gemini fornisce i suggerimenti, copiali e incollali nelle celle appropriate del tuo Calendario. Puoi quindi ripetere i prompt per perfezionare ulteriormente le idee.

Un limite importante da tenere presente è che Gemini non ricorda i tuoi contenuti passati, quindi potrebbe suggerirti argomenti che hai già trattato.

Passaggio 4: crea il tuo programma di pubblicazione

Ora è il momento di assegnare date e orari alle tue idee di contenuto. Il tuo programma di pubblicazione dovrebbe basarsi sui momenti in cui il tuo pubblico di riferimento è più attivo su ciascuna piattaforma. Se non sei sicuro, controlla le tue analisi dei social media per ottenere informazioni sui momenti di picco di coinvolgimento.

Distribuisci i tuoi contenuti in modo uniforme durante la settimana e il mese per mantenere una presenza costante senza sovraccaricare i tuoi follower.

Ma aspetta, hai incontrato un ostacolo, vero? Questo passaggio evidenzia un importante punto di attrito: la pianificazione in un foglio di calcolo è interamente manuale. Non c'è modo di automatizzare la pubblicazione o impostare promemoria senza uno strumento separato.

Usa Gemini per aiutarti a scrivere testi accattivanti e specifici per la piattaforma. Ad esempio, potresti chiedergli: "Scrivi una didascalia professionale ma colloquiale su LinkedIn di meno di 150 parole sul futuro del lavoro da remoto".

Per la ricerca degli hashtag, prova qualcosa del tipo: "Suggerisci 10 tag pertinenti per un post sull'organizzazione della casa su Instagram, mescolando tag popolari e di nicchia".

Passaggio 6: rivedi e perfeziona il tuo calendario

Prima di finalizzare qualsiasi cosa, è essenziale una revisione umana, poiché l'IA può dare risultati distorti. Da fare:

Verifica la varietà dei contenuti per assicurarti di avere un equilibrio tra post educativi, leadership di pensiero, punti salienti dei prodotti, ecc. e di coprire diversi punti critici e diverse fasi del percorso dell'acquirente.

Assicurati che tutti i risultati dell'IA siano coerenti con le linee guida del tuo marchio.

Verifica che ogni post sia in linea con i tuoi obiettivi di marketing generali.

Assicurarsi che tutte le informazioni fornite dallo strumento siano accurate e aggiornate.

Passaggio 6: Collaborare e reiterare

A questo punto, puoi effettuare la condivisione del foglio Google con i membri del tuo team e utilizzare la funzionalità di commento per raccogliere feedback.

Anche questo è un altro passaggio in cui sentirai i limiti dei fogli di lavoro di Google.

La gestione dei flussi di lavoro di approvazione risulta macchinosa e, senza un modo chiaro per effettuare il monitoraggio dello stato di un post o ricevere notifiche automatiche al completamento di una revisione, la collaborazione risulterà lenta.

💡 Suggerimento professionale: invece di creare da zero una struttura di calendario dei social media in Fogli Google, puoi utilizzare il modello di calendario dei social media moderno di ClickUp. È pronto all'uso, con stati, Sequenza, titolari delle attività, spazio per le risorse, ecc., quindi non dovrai ricreare manualmente la struttura o aggirare i limiti dei fogli di calcolo. È un modo piuttosto veloce per ottenere un Calendario utilizzabile, mantenendo la tua pianificazione strutturata e flessibile. Ottieni un modello gratis Gestisci il tuo calendario social e pubblica su tutti i canali nella vista Calendario di ClickUp e nel modello di calendario social.

I 10 migliori prompt di Gemini per pianificare il calendario dei social media

Se utilizzi già l'IA per altre attività quotidiane, allora sai bene che ottenere risultati generici e poco utili è un'esperienza comune. Questo non cambia quando la utilizzi anche per i calendari dei social media.

Quindi, come puoi ottenere risultati davvero utili e di alta qualità? È semplice. Utilizza prompt altamente specifici e curati. I risultati di Gemini saranno validi solo quanto i prompt che gli fornisci, quindi pensalo come un'auto: tu sei il conducente al volante. Qualunque direzione tu prenda, lui ti seguirà.

I seguenti promoti sono un buon punto di partenza. Puoi modificarli e ripeterli in base alle tue esigenze:

1. Prompt per l'ideazione dei contenuti

Genera 15 idee di post sui social media per un'azienda (di software B2B) che si rivolge ai project manager sul tema del miglioramento della produttività del team.

Crea 10 idee di post educativi sul tema (alfabetizzazione finanziaria) per i millennial che potrebbero funzionare per una serie di video TikTok.

Suggerisci cinque idee di contenuti dietro le quinte che umanizzano un (ristorante a conduzione familiare).

Elenca otto prompt di contenuti generati dagli utenti per un (marchio di prodotti per animali domestici) al fine di incoraggiare il coinvolgimento del pubblico e l'invio di foto.

2. Prompts per la scrittura delle didascalie

Scrivi tre varianti di didascalia Instagram per un post sul nostro (lancio di un nuovo prodotto). Includi un gancio accattivante, un vantaggio chiave e una chiara call to action.

Scrivi un thread su Twitter/X con cinque tweet che spiegano il concetto di logistica della catena di approvvigionamento a un pubblico non esperto.

Crea una didascalia LinkedIn che posizioni la nostra (agenzia di marketing) come leader di pensiero sul tema (IA nella pubblicità), citando una tendenza recente.

3. Prompts per la ricerca di hashtag

Suggerisci 20 tag per un post su (pasticceria vegana) su Instagram, mescolando tag popolari con oltre 1 milione di post e tag di nicchia con meno di 50.000 post.

Crea tre set di hashtag distinti per un post sui viaggi sostenibili: uno per una portata ampia, uno per la creazione di una community e uno per una posizione specifica come (Bali).

Quali hashtag sono attualmente di tendenza per i contenuti relativi al settore dei videogiochi questo mese?

Suggerimento professionale💡: utilizza un'IA sensibile al contesto come ClickUp Brain per generare prompt durante la fase di ideazione. Perché? È integrato direttamente nella tua area di lavoro di ClickUp, quindi comprende le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi commenti e le tue sequenze, e le sue risposte si basano su ciò su cui il tuo team sta attivamente lavorando, non solo su ciò che chiedi isolatamente.

Limiti dell'utilizzo di Gemini e Fogli Google per i calendari dei social media

Hai investito tempo nella creazione del tuo calendario su foglio di calcolo e funziona... per un po'. Man mano che il tuo team cresce e la tua strategia di contenuto diventa più complessa, inizi a notare che un foglio di calcolo assistito dall'IA non è più sufficiente. Perché?

Probabilmente non conosci ancora il termine giusto per definire il motivo, ma te lo spiegheremo noi. Si chiama " work sprawl", ovvero la frammentazione delle attività di lavoro su più strumenti scollegati tra loro che non comunicano tra loro.

Il tuo piano è su Fogli, le tue risorse visive sono su Google Drive, le discussioni del tuo team sono nelle email o nei commenti di Fogli Google, e la tua effettiva programmazione e pubblicazione avviene su UN ALTRO strumento.

Con le aziende che ora utilizzano in media 101 applicazioni diverse, questo sistema disconnesso costringe a continui cambi di contesto e rende impossibile per il tuo team mantenere una strategia di contenuti social media priva di caos. Questo è il principale limite dell'utilizzo di Gemini e Fogli Google per i calendari social media. Di seguito sono riportati alcuni dei motivi:

Nessuna pubblicazione diretta: è comunque necessario copiare manualmente tutto in uno strumento di pianificazione separato per pubblicare effettivamente i contenuti.

Risorse scollegate: i file visivi risiedono in una cartella separata, causando problemi di controllo delle versioni e confusione su quale immagine corrisponda a quale post.

Monitoraggio manuale: gli aggiornamenti di stato dipendono dal fatto che qualcuno si ricordi di modificare un elenco a discesa, senza notifiche automatiche che mantengano attivo il flusso di lavoro.

Nessuna integrazione delle prestazioni: non è possibile effettuare la connessione non è possibile effettuare la connessione dei dati post-prestazione al Calendario per vedere cosa funziona e cosa no.

Contesto IA limitato: Gemini non ricorda Gemini non ricorda le linee guida del tuo marchio né le conversazioni passate, quindi devi spiegare nuovamente le tue esigenze in ogni singolo prompt.

Attrito nella collaborazione: i commenti sulle celle mancano di contesto e non esistono flussi di lavoro di approvazione strutturati per garantire che i contenuti vengano revisionati e approvati in tempo.

📮 ClickUp Insight: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare un contesto di lavoro. Un dettaglio fondamentale potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp consolida l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma. Con funzionalità come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, in stato di sincronizzazione e immediatamente accessibile. Dì addio al "lavoro sul lavoro" e riprenditi la tua produttività. 💫 Risultati reali: grazie a ClickUp, i team riescono a recuperare più di 5 ore alla settimana, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

ClickUp come alternativa migliore a Gemini

L'area di lavoro convergente di ClickUp semplifica la creazione di un calendario dei social media unendo ideazione, creazione ed esecuzione con l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma.

Invece di:📌 Gemini → Foglio di lavoro Google → Google Drive → Email → Strumento di pubblicazione

Ottieni:📌 Un unico spazio in cui convivono IA, fogli, calendari, chat, documenti, pianificazione, immagini, attività e flussi di lavoro.

In questo modo il tuo calendario dei social media è direttamente collegato al lavoro effettivo. Si tratta di un'evoluzione naturale per i team che hanno superato i limiti dei fogli di calcolo. ✨

ClickUp Brain MAX ti aiuta a mantenere il tuo piano per i social media sempre aggiornato.

Creazione e gestione dei calendari dei social media con ClickUp

Smetti di copiare e incollare all'infinito tra il tuo strumento di IA e il tuo calendario. Con ClickUp Brain, l'intelligenza artificiale sensibile al contesto integrata direttamente nella tua area di lavoro, puoi ideare e generare il tuo calendario dei social media proprio dove pianifichi e crei i contenuti.

ClickUp Brain e ClickUp Brain MAX (l'assistente IA desktop) non solo ti aiutano a creare idee per i contenuti e a realizzarle, ma, poiché hanno il contesto di tutto il tuo lavoro, possono anche aiutarti a rimanere organizzato senza dover tenere aperte 10 schede.

Fa riferimento alle attività e ai progetti esistenti per contestualizzare, quindi genera idee direttamente rilevanti per il tuo marchio e le iniziative in corso, il tutto all'interno di ClickUp Docs senza dover spiegare nuovamente il tuo marchio o i tuoi obiettivi in ogni prompt.

Ma non è tutto: collega il calendario generato in Docs alla vista calendario di ClickUp, così puoi vedere l'intero piano dei contenuti a colpo d'occhio, con ogni post rappresentato come un'attività.

Ottieni una visione d'insieme dell'intero programma dei tuoi social media con la vista del Calendario di ClickUp.

Non si tratta solo di voci statiche. Ogni attività può contenere tutti i dettagli necessari:

Da Assignees, per designare chiaramente chi è responsabile della scrittura, della progettazione e della pubblicazione di ogni post, a Due dati di scadenza, per impostare le scadenze per ogni fase del processo di creazione dei contenuti, agli allegati, per mantenere le risorse visive direttamente allegate al post corrispondente, eliminando i problemi di controllo delle versioni.

Assegna attività e date di scadenza senza alcuna difficoltà utilizzando le attività di ClickUp.

Hai bisogno di apportare una modifica? Basta utilizzare la funzionalità di riprogrammazione drag-and-drop di ClickUp per spostare un'attività a una nuova data. Puoi anche utilizzare la sincronizzazione del calendario di ClickUp per mantenere la visibilità con il tuo Google Calendar personale, mantenendo ClickUp come unica fonte di verità per il tuo team.

🎥Questo video mostra molti altri modi per utilizzare l'IA nel marketing👇🏽

E per tenere tutto insieme, ClickUp Automazioni attiva automaticamente le azioni successive in base a determinate azioni.

Ad esempio, l'automazione può aiutarti a informare il tuo grafico non appena un autore finisce una bozza, ottenere aggiornamenti in tempo reale quando lo stato di un'attività cambia o sapere immediatamente quando un post è pronto per la revisione, mantenendo il flusso dei tuoi contenuti senza intoppi e senza alcun follow-up manuale.

Smetti di occuparti dei fogli di calcolo, lascia che il tuo calendario dei social media funzioni da solo con ClickUp Automazioni.

Ottimizza il tuo calendario con ClickUp

I fogli di calcolo e gli strumenti di IA autonomi possono aiutarti a iniziare, ma non gestiranno mai completamente il tuo flusso di lavoro dei contenuti. Con Gemini in Fogli Google, puoi ideare, redigere e organizzare, ma l'esecuzione rimane comunque altrove.

ClickUp cambia le regole del gioco. Riunisce in un unico spazio di lavoro ideazione basata sull'intelligenza artificiale, pianificazione e creazione di contenuti, allegati, programmazione, collaborazione ed esecuzione.

In questo modo, il tuo calendario social non sarà solo un piano, ma diventerà un lavoro concreto.

Smetti di spostare i contenuti tra strumenti scollegati e inizia invece a far funzionare il tuo Calendario per te.

Sei pronto a superare i fogli di calcolo e riunire l'intero flusso di lavoro dei social media in un unico posto? Inizia gratis con ClickUp ✨ e scopri come uno spazio di lavoro convergente può trasformare la pianificazione dei contenuti social del tuo team. 🙌

Domande frequenti

Gemini può aiutarti a generare il testo per i tuoi post, ma non può creare o gestire direttamente gli eventi in Google Calendar. Dovrai farlo manualmente o utilizzare uno strumento con integrazione diretta.

Un calendario di Fogli Google è un punto di partenza gratis per la pianificazione di base, ma non dispone delle funzionalità di pubblicazione, gestione delle risorse e analisi integrate offerte dagli strumenti dedicati ai social media.

I prompt migliori sono quelli altamente specifici. Includi il tuo settore, il pubblico di destinazione, i temi chiave e il numero di post desiderato, ad esempio: "Genera 30 idee di post sui social media per un marchio di prodotti per la cura della pelle B2C rivolto a donne di età compresa tra i 25 e i 40 anni, organizzate per settimana e tipo di contenuto".

Gemini non è in grado di programmare o pubblicare automaticamente i post, archiviare le risorse visive, effettuare il monitoraggio delle prestazioni dei post, ricordare le linee guida del marchio tra una sessione e l'altra o gestire flussi di lavoro di approvazione strutturati.