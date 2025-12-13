Come automatizzare la comunicazione su LinkedIn con l'IA per un coinvolgimento migliore

Uno studio sullo stato dell'outreach su LinkedIn ha rilevato che i team commerciali continuano a trascurare LinkedIn per la ricerca di potenziali clienti B2B. Oltre il 90% del loro lavoro richiesto per l'outreach continua a concentrarsi sulle email, mentre LinkedIn rimane un ripensamento.

Il tasso medio di risposta alle email fredde è del 5,1%. I messaggi diretti su LinkedIn ottengono oltre il 10,3%, il doppio dell'engagement.

I tuoi decisori sono già attivi su LinkedIn. Quindi perché non considerare LinkedIn come il tuo canale di comunicazione principale?

Per farlo, devi acquisire familiarità con l'automazione di LinkedIn: invio di richieste di connessione, pianificazione dei follow-up e monitoraggio dell'engagement.

Di seguito ti mostriamo come effettuare l'automazione della tua attività su LinkedIn con l'IA.

⭐ Modello in primo piano Passi continuamente da uno strumento all'altro e da un foglio di calcolo all'altro solo per organizzare la ricerca di potenziali clienti su LinkedIn su larga scala? Non deve essere per forza così. Il modello di piano d'azione di ClickUp per l'outreach centralizza il flusso di lavoro della tua campagna in un unico posto. Gli stati contrassegnati da colori, i tag dei reparti e i flag di priorità rendono la tua pipeline facile da leggere. Perfetto quando gestisci messaggi personalizzati su centinaia di account LinkedIn. Ottieni un modello gratis Gestisci la tua campagna di automazione dell'outreach su LinkedIn, dall'outreach al follow-up e alle personalizzazioni con il modello di piano d'azione per l'outreach di ClickUp.

Perché la comunicazione su LinkedIn funziona ancora

Ecco perché LinkedIn continua a dominare la generazione di lead B2B:

Targeting preciso: puoi rivolgerti alle persone che corrispondono al tuo profilo di cliente ideale utilizzando filtri quali titolo professionale, dimensione dell'azienda, settore e area geografica, invece di fare ipotesi demografiche come su altre piattaforme.

Ambiente altamente motivato: le persone accedono a LinkedIn specificatamente per motivi di carriera e di lavoro, quindi sono più ricettive alle opportunità aziendali rilevanti rispetto a quando scorrono Instagram o Facebook per divertimento.

Tassi di risposta più elevati: il il tasso medio di accettazione degli inviti su LinkedIn è del 37%, il che offre l'opportunità di creare connessioni e interagire con i tuoi potenziali clienti.

Dati comportamentali dettagliati: visualizzazioni del profilo, interazioni con i post, cambiamenti di lavoro e aggiornamenti aziendali forniscono segnali in tempo reale sull'interesse dei potenziali clienti e sui tempi.

Limiti di automazione più rigidi: LinkedIn impone limiti giornalieri alle connessioni per impedire lo spam e ti costringe a concentrarti sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

🤯 Lo sapevi? LinkedIn conta oltre 1,2 miliardi di membri in 200 paesi e regioni in tutto il mondo. tramite LinkedIn

Cosa ti serve prima di effettuare le automazioni per la tua attività su LinkedIn

L'automazione di LinkedIn funziona al meglio quando si dispone delle basi giuste. Quindi, prima di iniziare ad automatizzare le tue attività di outreach, ecco alcune nozioni di base che dovresti conoscere.

Comprendi le regole di LinkedIn

Non è possibile effettuare una connessione con tutti gli ICP in una sola volta. Ecco le regole di LinkedIn che devi conoscere per evitare restrizioni dell'account e mantenere costante la tua attività di outreach.

Azione LinkedIn gratis LinkedIn Premium Sales Navigator Richieste di connessione settimanali Fino a 100 (80 consigliati) Fino a 100 Fino a 100 Richieste di connessione settimanali (SSI elevato) N/A Fino a 200 Fino a 200 Limite dei messaggi di richiesta di connessione 200 caratteri 300 caratteri 300 caratteri Messaggi di richiesta di connessione (note) 5-10 al mese Illimitato (entro i limiti settimanali) Illimitato (entro i limiti settimanali) Limite settimanale di invio di messaggi diretti ~100 messaggi ~150 messaggi ~150 messaggi Lunghezza dei messaggi 8.000 caratteri 8.000 caratteri 8.000 caratteri Dimensione allegato 20 MB 20 MB 20 MB

Ignorando questi limiti, corri il rischio di subire un blocco temporaneo o permanente.

👀 Lo sapevi? Il 6 marzo 2025, due importanti piattaforme di sales engagement, Apollo.io e Seamless.ai, sono scomparse dai risultati di ricerca su LinkedIn nell'ambito della sua campagna contro il data scraping tramite estensioni Chrome.

⚡ Archivio modelli: modelli gratis e modificabili per i social media per liberare il tuo tempo

Ottimizza il tuo profilo LinkedIn

È importante costruire il tuo marchio personale su LinkedIn in modo da mettere in risalto le tue competenze e raccontare la tua storia unica.

Ecco una breve lista di controllo per ottimizzare sia il tuo profilo personale che quello aziendale:

Profilo personale Pagina aziendale ✅ Foto professionale ✅ Titolo orientato al valore✅ Sezione esperienza completa (con risultati misurabili)✅ Raccomandazioni✅ Post con cui i tuoi potenziali clienti possono interagire ✅ Logo di alta qualità✅ Slogan aziendale chiaro/proposta di valore✅ Aggiornamenti e post recenti dell'azienda✅ Prodotti e servizi in evidenza✅ Informazioni di contatto e link al sito web

👀 Lo sapevi? Nel 2024, il coinvolgimento su LinkedIn è aumentato del 30% rispetto all'anno precedente, superando qualsiasi altra piattaforma di social media.

Definisci il tuo profilo cliente ideale (ICP)

Non puoi inviare richieste a chiunque. Innanzitutto, esiste un limite settimanale al numero di inviti che puoi inviare e, in secondo luogo, non otterrai alcun vantaggio tramite connessioni con persone irrilevanti.

Prima di ampliare la tua attività su LinkedIn, devi conoscere le persone con cui intendi entrare in contatto, ovvero il tuo profilo cliente ideale (ICP).

Ecco alcune domande che puoi porre per ottenere una comprensione molto specifica del tuo ICP:

In che tipo di aziende lavorano i tuoi potenziali clienti ideali?

Quali sono i titoli lavorativi dei tuoi migliori clienti?

Quali problemi stanno cercando attivamente di risolvere?

La tua soluzione è destinata alle startup o alle grandi aziende?

Quali strumenti stanno già utilizzando che integrano il tuo servizio?

Qual è la posizione geografica di queste aziende/persone?

Più precisa è la definizione del tuo profilo utente, più facile sarà trovare potenziali clienti strettamente correlati alla tua offerta.

👀 Lo sapevi? LinkedIn Intro è stato lanciato nell'ottobre 2013 come funzionalità iOS che inseriva le informazioni del profilo LinkedIn nelle intestazioni delle e-mail. Solo pochi mesi dopo, nel febbraio 2014, è stato chiuso a causa delle crescenti preoccupazioni relative alla sicurezza e alla privacy relative alle modalità di accesso ai dati delle e-mail. via TechCrunch

📚 Per saperne di più: Strumenti commerciali per le piccole imprese per migliorare le vendite

Come automatizzare la comunicazione su LinkedIn utilizzando l'IA

Scalare la tua attività su LinkedIn è complicato.

Se vai troppo veloce, rischi di incorrere in restrizioni dell'account. Se vai troppo lento, la tua pipeline si esaurisce. L'IA ti consente di personalizzare la generazione di lead su LinkedIn su larga scala. Ecco cosa ti permette di fare:

Messaggi estremamente pertinenti creati in pochi secondi utilizzando l'IA per il copywriting

Follow-up automatizzati che sembrano comunque umani

Ogni potenziale cliente viene sottoposto a monitoraggio in un unico posto

Vediamo come automatizzare la comunicazione su LinkedIn utilizzando l'IA in modo graduale.

1. Definisci gli obiettivi della campagna

Cosa vuoi ottenere con l'automazione di LinkedIn?

Potrebbe trattarsi di prenotare chiamate di scoperta per stimolare conversazioni dirette con i potenziali clienti. Oppure promuovere una risorsa di contenuti e invogliare le persone a scaricare una guida. Oppure aumentare la densità della rete e incrementare le connessioni all'interno di un ICP o di un settore di nicchia.

Qualunque sia il tuo obiettivo, definiscilo.

Successivamente, stabilisci traguardi misurabili. Senza numeri, infatti, l'automazione non ha nulla da ottimizzare.

In che modo ClickUp può aiutarti?

Utilizza il modello di piano d'azione di outreach di ClickUp per strutturare la tua campagna di outreach con obiettivi chiari e risultati misurabili.

Ottieni un modello gratis Ottimizza il tuo lavoro di outreach su LinkedIn con il modello di piano d'azione Outreach di ClickUp.

Perché ti piacerà questo modello:

Fissa degli obiettivi per ciò che deve essere fatto ogni giorno

Aggiungi tag di priorità a ciascuna attività, aggiungi un assegnatario e lo stato di avanzamento.

Aggiungi le date di inizio e di scadenza delle campagne per rimanere in linea con gli obiettivi.

Includi la complessità delle attività e i commenti per tutte le parti interessate.

📚 Per saperne di più: Come creare un calendario dei contenuti LinkedIn per pianificare e programmare i tuoi post

2. Crea un database di potenziali clienti

Hai bisogno di un elenco di potenziali clienti ben definito. Perché?

L'IA è in grado di personalizzare, valutare e ordinare i messaggi in modo più efficace quando i dati sottostanti sono organizzati.

Inizia con i tuoi filtri ICP e identifica chi desideri effettivamente raggiungere: titoli, settori, dimensioni delle aziende e regioni. Utilizza LinkedIn Sales Navigator per restringere ulteriormente il tuo elenco utilizzando segnali di forte intenzione quali:

Persone che hanno pubblicato recentemente

Cambiamenti di ruolo negli ultimi 90 giorni

Aziende con crescita dell'organico o dei finanziamenti

Teams che assumono per ruoli risolti dal tuo prodotto

Arricchisci il tuo elenco con informazioni di base. Queste includono il titolo, i post recenti, le informazioni sull'azienda e i segnali relativi ai punti deboli, in modo da personalizzare i messaggi in modo significativo.

In che modo ClickUp può aiutarti?

Usa ClickUp Docs per creare un'unica fonte di verità per le tue risorse di outreach: definizioni ICP, strutture dei messaggi, regole di automazione, logica di segmentazione dei potenziali clienti.

Crea modelli di outreach, procedure operative standard e liste di controllo per le campagne in ClickUp Docs.

Puoi incorporare segnalibri, tabelle, immagini, link e persino dashboard per formattare la tua documentazione esattamente come desideri.

Tutti i membri del tuo team possono collaborare. Tagga gli altri con commenti, evidenzia i feedback e converti il testo direttamente in attività, in modo che le tue idee diventino azioni tracciabili.

💡 Suggerimento professionale: utilizza LinkedIn Sales Navigator per ottenere consigli sui lead in base alle tue ricerche salvate. I tuoi team di vendita possono trovare e stabilire connessioni con potenziali clienti qualificati grazie a filtri avanzati che vanno oltre le funzionalità di ricerca di base della versione gratis.

3. Crea messaggi di outreach personalizzati

Le email generiche inviate a freddo hanno un tasso di risposta del 2,8%.

Aggiungi un tocco di personalizzazione e il tasso di risposta salirà al 6,5%. Nello stesso studio, il 73% dei decisori ha affermato di essere più propenso a rispondere a messaggi freddi quando questi sembrano personali.

In breve, i messaggi personalizzati ottengono più risposte. Per aumentare le tue possibilità di ricevere una risposta su LinkedIn, segui questi semplici passaggi:

Fai riferimento a qualcosa di specifico: un post recente, un cambio di ruolo o un aggiornamento aziendale.

Limita il messaggio a 2-3 frasi con uno scopo chiaro.

Offri qualcosa di utile (un'intuizione, una risorsa, una prospettiva) prima di chiedere tempo.

Personalizzare manualmente tutti questi messaggi è come una corsa contro il tempo.

Utilizza strumenti di IA per automatizzare questo passaggio.

In che modo ClickUp può aiutarti?

ClickUp Brain semplifica il lavoro di personalizzazione.

Questa IA comprende l'intero sistema di outreach, poiché risiede all'interno di ClickUp. Questo strumento AI dispone del contesto proveniente dai tuoi elenchi, attività, documenti, campi CRM e note.

Ciò significa che può generare messaggi di outreach, riepiloghi/riassunti e attività di follow-up basati sul tuo flusso di lavoro effettivo, non su ipotesi generiche.

L'assistente IA riepiloga i post su LinkedIn, estrae i punti critici specifici del ruolo e seleziona i dettagli chiave che puoi utilizzare nel tuo messaggio.

Quindi utilizza BrainGPT per riscrivere il tuo messaggio di outreach con toni diversi, creare versioni brevi di 2-3 frasi o generare più punti di vista (basati sul valore, sul problema o sull'intuizione). Prova queste varianti per vedere quale risuona meglio con ciascun ICP.

Scrivi bozze di email di vendita commerciali che rispondano alle obiezioni più comuni e offrano prove sociali utilizzando ClickUp Brain.

Non dimenticare di umanizzare i contenuti generati dall'IA e di aggiungere un tocco personale al messaggio con un accenno della tua personalità.

Le idee possono venire nei momenti più strani: subito dopo aver letto il post di un potenziale cliente, durante una telefonata o mentre esamini la tua pipeline.

Digitare tutto rallenta il tuo lavoro. Entra in ClickUp Talk-to-Text. Con Talk-to-Text puoi:

Tagga automaticamente i colleghi, le attività o i documenti mentre dettate utilizzando @mentions e link sensibili al contesto.

Ottieni un vocabolario personale che compila automaticamente nomi di prodotti, acronimi e parole più utilizzate per far sì che il testo dettato suoni come se fosse stato scritto da te.

Trasforma i memo vocali in testo strutturato e assegnali come attività

Accedi a ChatGPT, Claud, Gemini e altri modelli di IA senza cambiare app, riducendo così la proliferazione dell'IA

Mantieni organizzato il tuo CRM LinkedIn con l'inserimento vocale istantaneo

BrainGPT può anche effettuare una ricerca sul web dalla stessa finestra, senza uscire dalla tua area di lavoro.

📮 ClickUp Insight: il 24% dei lavoratori afferma che le attività ripetitive impediscono loro di svolgere un lavoro più significativo, mentre un altro 24% ritiene che le proprie competenze siano sottoutilizzate. Si tratta di quasi la metà della forza lavoro che si sente bloccata dal punto di vista creativo e sottovalutata. 💔 ClickUp ti aiuta a concentrarti nuovamente sul lavoro ad alto impatto con agenti AI facili da configurare, automatizzando le attività ricorrenti in base a determinati trigger. Ad esempio, quando un'attività viene contrassegnata come completata, l'agente AI di ClickUp può assegnare automaticamente il passaggio successivo, inviare promemoria o aggiornare lo stato dei progetti, liberandoti dal follow-up manuale. 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

4. Scegli il tuo stack tecnologico

L'automazione di LinkedIn non è un lavoro che richiede un unico strumento. Diversi strumenti gestiscono parti specifiche del processo di outreach. Ad esempio:

Strumenti Scopo Strumenti per la ricerca di lead LinkedIn Sales Navigator automatizza la ricerca di potenziali clienti su LinkedIn. Utilizzalo per trovare profili LinkedIn in base ai tuoi criteri ICP, come titoli di lavoro, dimensioni dell'azienda, settore e filtri di localizzazione. Strumenti di data scraping Alcuni dei migliori strumenti di automazione di LinkedIn, come Phantombuster Lusha , scansionano i profili LinkedIn ed estraggono informazioni utili come indirizzi email, numeri di telefono, dettagli aziendali e attività recenti. Strumenti di outreach Expandi e Dripify ti consentono di inviare messaggi di outreach personalizzati e creare sequenze di follow-up basate sull'automazione che si attivano in base alle risposte dei potenziali clienti. Strumenti di analisi delle prestazioni Utilizza strumenti di coinvolgimento LinkedIn come Shield Analytics Taplio per effettuare il monitoraggio delle metriche della tua campagna, come i tassi di accettazione delle connessioni, i tassi di apertura dei messaggi e i dati di conversione, per capire cosa funziona. Strumenti di monitoraggio delle attività Lead Delta e WeConnect monitorano il coinvolgimento dei potenziali clienti con il tuo profilo, i tuoi contenuti e i tuoi messaggi per aiutarti a stabilire le priorità dei follow-up.

Quando inizi a utilizzare LinkedIn Outreach, non hai bisogno di un intero stack tecnologico. Ti basta invece una sola area di lavoro centralizzata per eseguire il processo.

In che modo ClickUp può aiutarti?

ClickUp, lo spazio di lavoro AI convergente, riunisce tutti i tuoi input di outreach. Ciò include dettagli di contatto, documenti sui criteri ICP, modelli di messaggi, dati sui potenziali clienti e metriche sulle prestazioni.

Importa i dati arricchiti dagli strumenti di automazione di LinkedIn in ClickUp. BrainGPT può riepilogare tali dati per ciascun potenziale cliente, evidenziare i punti critici ed estrarre gli argomenti di discussione per i messaggi di outreach.

Aggiorna automaticamente il tuo playbook di outreach. Man mano che perfezioni le tue sequenze o scopri cosa funziona, l'IA diventa il tuo assistente di documentazione, riscrivendo le tue procedure operative standard e i tuoi modelli di outreach.

Ecco come si manifesta la differenza tra i tradizionali strumenti di automazione di LinkedIn e una area di lavoro convergente:

Stack tradizionale Area di lavoro AI convergente (ClickUp Brain) Attività di outreach su LinkedIn distribuite su 6-10 strumenti (Sales Nav, fogli di calcolo, modelli di messaggi, tracker) Tutte le ricerche di outreach, le note ICP, i modelli di messaggi e le attività sono centralizzati in un unico hub ClickUp sicuro. Contesto perso tra le app: fai ricerche in uno strumento, scrivi messaggi in un altro e effettua il monitoraggio dello stato in un foglio di calcolo. Gli assistenti e gli agenti IA agiscono tenendo conto del contesto completo dei tuoi documenti, campi CRM, attività e sequenze. Ore sprecate a cambiare strumenti, aggiornare fogli e effettuare manualmente la sincronizzazione delle informazioni I dashboard si aggiornano automaticamente in tempo reale con lo stato delle attività di outreach, i follow-up e le prestazioni dei messaggi. Soluzione IA puntuale senza memoria dei messaggi passati o delle regole ICP L'IA integrata in tutte le attività, i documenti e le conversazioni: porta ovunque il tuo ICP, i tuoi modelli e le tue regole di personalizzazione.

👀 Lo sapevi? LinkedIn è vietato o fortemente limitato nei seguenti paesi. Russia: Stato: ancora sottoposto a blocco nel novembre 2016 , un tribunale di Mosca ha stabilito che LinkedIn deve essere sottoposto a blocco per violazione della legge russa sulla localizzazione dei dati.ancora sottoposto a blocco

Stato: Ancora in blocco Stato: Ancora in blocco Cina: LinkedIn ha chiuso Stato: LinkedIn non gestisce più i suoi servizi social o di annunci di lavoro completi in Cina. LinkedIn ha chiuso il suo servizio principale in Cina e è passato a un modello limitato.LinkedIn non gestisce più i suoi servizi social o di annunci di lavoro completi in Cina.

Stato: LinkedIn non offre più i suoi servizi completi di social network e bacheca di annunci di lavoro in Cina. Stato: LinkedIn non offre più i suoi servizi completi di social network e bacheca di annunci di lavoro in Cina.

5. Imposta flussi di lavoro automatizzati

La comunicazione su LinkedIn non si limita all'invio di richieste di connessione. È necessario effettuare il monitoraggio delle risposte e dare seguito in modo coerente per trasformare i potenziali clienti in clienti paganti.

Quando gestisci il contatto con centinaia di potenziali clienti, è impossibile occuparsi di tutto manualmente. Hai bisogno di flussi di lavoro automatizzati dall'IA che continuino a funzionare anche quando non stai monitorando ogni risposta.

Tuttavia, durante l'automazione, assicurati di configurare i seguenti limiti:

Imposta richieste di connessione giornaliere

Invia richieste di connessione a intervalli regolari

Invia messaggi durante l'orario di lavoro dei potenziali clienti per massimizzare i tassi di risposta e apparire più umano.

In che modo ClickUp può aiutarti?

Con ClickUp Automations, puoi creare flussi di lavoro basati su trigger senza codice che si attivano quando i potenziali clienti passano attraverso diverse fasi. Questi flussi di lavoro gestiscono il tuo sistema di outreach in background.

Attiva l'automazione di cui hai bisogno o personalizza le regole tramite l'IA in base ai tuoi flussi di lavoro.

Definisci le regole "if this, then that" nelle automazioni che ti consentono di risparmiare tempo ed eliminare passaggi mancanti.

Ad esempio, potresti impostare un'automazione per applicare un tag "Connected" non appena un potenziale cliente passa allo stato "Connection Accepted", mantenendo aggiornato il tuo CRM.

Le automazioni possono anche essere collegate a date di scadenza imminenti, cambiamenti di assegnatario o persino eventi di monitoraggio del tempo, garantendo che le attività rimangano costantemente etichettate.

⭐ Bonus: ClickUp Agents porta la tua automazione a un livello superiore. A differenza delle semplici regole basate su trigger, Agents può eseguire attività continue e in più passaggi per tuo conto. Ad esempio, puoi creare un agente che: Controlla ogni mattina il tuo elenco LinkedIn Outreach

Identifica i potenziali clienti che non sono stati ricontattati negli ultimi 3 giorni.

Riassume l'ultimo messaggio o nota

Crea un'attività denominata "Invia follow-up 2 a [potenziale cliente]".

Te lo assegna con una data di scadenza

6. Lancia, monitora e scala la tua campagna di outreach

Avvia la tua campagna di outreach su piccola scala e testane l'efficacia prima di estenderla all'intero elenco dei tuoi potenziali clienti.

Durante la settimana di prova, monitora le seguenti metriche chiave:

Tasso di accettazione: dovrebbe essere superiore al 30% per i potenziali clienti ben mirati; un valore inferiore indica un targeting inadeguato o messaggi poco efficaci.

Visualizzazioni del profilo : se il tasso di visualizzazione dopo aver ricevuto le richieste è elevato ma il tasso di accettazione è basso, è necessario ottimizzare il profilo.

Tassi di risposta: monitora quanti contatti accettati rispondono al tuo primo messaggio di follow-up; punta a tassi di risposta del 15-20%.

Una volta che la tua campagna di prova mostra risultati costanti, aumenta gradualmente la portata.

Crea diverse varianti di campagne con esito positivo. Prova diversi settori, dimensioni aziendali o titoli professionali mantenendo i modelli di messaggio e le sequenze temporali che hanno dato un esito positivo.

In che modo ClickUp può aiutarti?

Usa i dashboard di ClickUp per vedere a cosa stai già lavorando e trasformarlo in tabelle e grafici.

Le dashboard estraggono automaticamente i dati dalle attività e dai campi su cui stai lavorando per creare una vista dettagliata nel tuo spazio di lavoro.

Puoi anche creare dashboard di reportistica interne ed esterne dettagliate per tutti i tuoi account. Una dashboard principale per i dirigenti e dashboard individuali per tutti gli SDR.

Scegli tra le schede del dashboard per personalizzare il dashboard in base alle tue esigenze. Esportale in PDF e inviale ai rispettivi stakeholder.

Ottieni riepiloghi e aggiornamenti istantanei basati sull'IA con i dashboard di ClickUp.

⚒️ Suggerimento rapido: le schede AI ti forniscono informazioni aggiornate automaticamente in tempo reale direttamente nella tua dashboard ClickUp. Nel caso dell'outreach su LinkedIn, ciò si traduce in: Aggiungi una scheda di riepilogo esecutiva basata sull'IA per ottenere un'istantanea in tempo reale della tua pipeline di outreach (connesso, in attesa di risposta, follow-up in scadenza).

Inserisci una scheda StandUp™ con l'IA per vedere i punti salienti quotidiani, come i potenziali clienti che hanno interagito, i lead in stallo o i follow-up scaduti.

Utilizza una scheda obiettivi IA per rimanere in linea con i traguardi settimanali: numero di richieste di connessione, risposte o riunioni prenotate. Le schede AI estraggono il contesto dalle tue attività, dai tuoi stati, dai campi personalizzati e dalle note e ti forniscono un riepilogo dei dati basato sull'intelligenza artificiale.

👀 Lo sapevi? Secondo Statista, oltre l'84% dei marketer B2B ritiene che LinkedIn offra il miglior valore per la propria organizzazione rispetto ad altre piattaforme, come Facebook e Twitter.

Prompts comprovati per l'outreach su LinkedIn

Come evitare richieste di connessione generiche che le persone riconoscono immediatamente?

Utilizza suggerimenti accurati in modo che ogni messaggio sia pertinente e possa aiutarti nel tuo lavoro richiesto per la ricerca di potenziali clienti.

Ecco alcuni promoti utili.

🤖 Prompt per le richieste di connessione

Prompt: Scrivi una nota di connessione di 200 caratteri che colleghi il motivo della mia richiesta di connessione a un dettaglio specifico tratto da un post recente del potenziale cliente, da un'iniziativa aziendale o da un cambiamento nel settore. Fai in modo che sembri un'osservazione tra pari, non una presentazione commerciale.

Prompt: Crea una breve nota di connessione che faccia riferimento a un dettaglio insolito del profilo del potenziale cliente (ad esempio, attività di volontariato, progetti collaterali, certificazioni di nicchia) per dimostrare una sincera attenzione ai dettagli. Evita di proporre qualsiasi cosa.

Se sei nuovo nel campo dell'IA commerciale, questo video ti mostra gli strumenti, i prompt e i modelli che puoi integrare nella tua attività di outreach già da oggi.

🤖 Prompt per il messaggio di primo contatto

Prompt: Scrivi un messaggio di 2-3 frasi che utilizzi un'interruzione di schema (complimento inaspettato, intuizione o osservazione) tratto dall'attività del potenziale cliente o dalle notizie aziendali, qualcosa che lo faccia riflettere.

Prompt: Crea un messaggio introduttivo che inquadri la conversazione attorno alle priorità attuali del potenziale cliente in base al suo ruolo e alle sue attività recenti. Fai in modo che sembri una domanda dettata da sincera curiosità, non un tentativo di contatto.

Prompt: Riscrivi questo messaggio in modo conciso e incisivo, facendo riferimento a una metrica, una tendenza o un cambiamento specifico rilevante per il ruolo del potenziale cliente.

🤖 Prompt post-interazione

Prompt: Scrivi un messaggio diretto che riprenda la conversazione dal loro recente post, aggiungendo un punto di vista contrario o alternativo per stimolare uno scambio più approfondito senza essere polemico.

Prompt: Crea un messaggio in risposta a questo post su LinkedIn che metta in evidenza una sfumatura che il potenziale cliente non ha menzionato ma che apprezzerebbe. Mantieni un tono colloquiale e intelligente.

🤖 Prompt di follow-up

Prompt: Scrivi un follow-up che aggiunga nuovo valore invece di ripetere il primo messaggio. Prendi un'informazione rilevante dal settore del potenziale cliente e crea una connessione significativa con il tuo punto precedente.

Prompt: Crea un follow-up che presupponga un intento positivo (sono occupati), introduca una micro-intuizione e ponga una domanda senza pressioni a cui sarebbero felici di rispondere.

🤖 Prompt basati sulle informazioni raccolte

Prompt: Scrivi un messaggio che condivida una tendenza o un segnale specifico rilevante per il loro ruolo, supportato da una riga di logica di supporto. Il messaggio dovrebbe sembrare qualcosa che vorrebbero aggiungere ai segnalibri, non ignorare.

Prompt: Crea un messaggio diretto basato su approfondimenti che estragga una micro-tendenza degli ultimi 30 giorni nel loro settore e la presenti come un'osservazione ponderata. Nessuna vendita.

🤖 Prompt per avviare una conversazione

Prompt: Crea un messaggio diretto che ponga una domanda ponderata e specifica basata sul background del potenziale cliente, sulla fase di sviluppo dell'azienda o sui recenti successi, qualcosa a cui vorranno rispondere perché dimostra sincera curiosità.

Prompt: Scrivi una breve introduzione che crei una connessione tra un elemento della loro esperienza passata e qualcosa di rilevante che sta accadendo oggi nel loro settore.

📚 Per saperne di più: Come contattare i reclutatori su LinkedIn (+esempi)

Best practice per l'outreach su LinkedIn basato sull'IA

L'IA semplifica l'outreach su LinkedIn, ma la posta in gioco è più alta che mai.

Tutti hanno accesso agli stessi strumenti. Ciò significa che, a meno che non invii messaggi iper-personalizzati, la tua attività di outreach non verrà presa in considerazione.

1. Crea ogni messaggio LinkedIn basandoti su informazioni reali

L'IA funziona al meglio quando ha qualcosa di specifico a cui agganciarsi. Forniscile il contesto del tuo pubblico di destinazione, inclusi i loro post recenti, i cambiamenti di ruolo, le tendenze di assunzione o qualsiasi altro dettaglio che hai raccolto nel tuo CRM LinkedIn.

Chiedigli di generare un messaggio LinkedIn che rifletta questi segnali. Con questi dati, rimarrai sorpreso da quanto il messaggio LinkedIn sembrerà umano.

2. Proteggi il tuo account LinkedIn rispettando i limiti imposti dalla piattaforma

Le piattaforme di IA e automazione possono rendere la tua attività su LinkedIn più semplice, ma l'algoritmo di LinkedIn penalizza qualsiasi attività che appaia innaturale.

Rispetta i limiti settimanali di inviti, evita picchi improvvisi di messaggi e distribuisci l'attività nell'arco della giornata per imitare il comportamento normale degli utenti.

Se gestisci più account LinkedIn all'interno del tuo team (per SDR, fondatori o membri a contatto con i clienti), assicurati che ogni account rispetti i propri limiti di sicurezza. Ogni account deve mantenere il proprio ritmo di invio, il proprio periodo di rodaggio e il proprio modello di attività giornaliera.

3. Utilizza il tuo strumento di ricerca su LinkedIn per migliorare la precisione

LinkedIn Sales Navigator o qualsiasi altro strumento di ricerca di potenziali clienti su LinkedIn dovrebbe aiutarti a raggiungere potenziali clienti migliori, non più potenziali clienti.

L'IA può valutare i lead, estrarre il contesto e far emergere segnali positivi quando i tuoi input di targeting sono precisi. Anche una personalizzazione eccellente non può risolvere un elenco inadeguato.

L'IA può redigere introduzioni, riepilogare profili, riscrivere i tuoi messaggi e creare micro-approfondimenti.

Fai attenzione a non trasformare la tua attività di outreach in spam. Utilizza gli strumenti di automazione di LinkedIn per il follow-up, la sequenzializzazione e l'arricchimento, ma mantieni la logica e il tono dei messaggi umani.

5. Allinea ogni contatto con il tuo pubblico di destinazione in base alla fase, al ruolo e all'urgenza

I dirigenti di alto livello rispondono alla strategia; i manager di medio livello rispondono alla praticità; gli operatori rispondono alle specifiche. Chiedi all'IA di adattare il tono, il valore e l'angolazione in base alla persona con cui stai parlando.

L'outbound su LinkedIn funziona meglio quando il tuo messaggio corrisponde alle sfide attuali del potenziale cliente.

6. Usa l'IA per esplorare più angolazioni

Quando automatizzi la ricerca di potenziali clienti su LinkedIn, chiedi all'IA di fornirti diverse versioni del messaggio. Queste potrebbero essere basate su approfondimenti, problemi o opinioni contrarie.

Identifica l'idea più forte e crea un messaggio iperpersonalizzato che abbia maggiori possibilità di distinguersi in una finestra In arrivo affollata.

Principio Cosa da fare Perché è importante Costruisci ogni messaggio attorno a un'intuizione reale Usa l'IA in contesti specifici: post recenti, cambiamenti di ruolo, note CRM o segnali positivi per generare messaggi personalizzati. Più contesto = outreach più umano, pertinente e di alta qualità. Rispetta i limiti di LinkedIn per mantenere il tuo account al sicuro Rimani nei modelli di attività naturali di LinkedIn; scagliona le azioni; dai a ogni account il proprio riscaldamento e il proprio ritmo. Previene segnalazioni, restrizioni e protegge la deliverability. Utilizza gli strumenti di ricerca per ottenere precisione, non volume Utilizza Sales Navigator o il tuo strumento di prospezione per affinare la selezione dei target; lascia che sia l'IA a valutare i lead ed estrarre i segnali. Una personalizzazione eccellente non può risolvere un elenco inadeguato. Considera gli strumenti di automazione come assistenti, non come sostituti Usa l'automazione per i follow-up, la sequenzialità e l'arricchimento; mantieni la logica e il tono dei messaggi umani. Evita lo spam e mantiene l'autenticità. Allinea la tua attività di outreach al ruolo, alla fase e all'urgenza Chiedi all'IA di adattare il tono e l'approccio: strategia per i dirigenti, praticità per i manager, dettagli per gli operatori. La pertinenza aumenta la probabilità di risposta. Usa l'IA per esplorare più angolazioni Genera varianti (basate su intuizioni, problemi o contrarian) e scegli l'idea più forte. Aiuta il tuo messaggio a distinguersi nelle finestre In arrivo affollate.

⚡ Archivio modelli: I migliori modelli per influencer per gestire la comunicazione

Ottimizza la tua attività su LinkedIn con ClickUp

I messaggi migliori su LinkedIn sono quelli che sembrano scritti da te.

Gli strumenti di automazione di LinkedIn ti aiutano a inviarli.

ClickUp ti aiuta a gestire l'intero sistema: sequenze, note, hook di personalizzazione, riscritture IA e follow-up.

Cosa ti impedisce di effettuare l'automazione della tua attività di outreach su LinkedIn? Registrati gratis su ClickUp e inizia subito.