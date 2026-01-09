Le migliori alternative al browser Comet da provare nel 2026

I browser moderni non sono più semplici finestre passive su Internet. Sono hub di produttività, copiloti IA, assistenti di ricerca e strumenti per la privacy tutto in uno.

Comet Browser ha cercato di ridefinire quell'esperienza, ma per molti utenti il suo livello di IA sembra ancora sperimentale piuttosto che essenziale.

Ecco perché questa guida esplora le migliori alternative a Comet Browser che offrono funzionalità IA più intelligenti e prestazioni migliori.

Perché scegliere le alternative ai browser Comet

Sebbene gli utenti apprezzino il concetto di un'esperienza di navigazione basata sull'IA in Comet, spesso lo trovano meno rivoluzionario nella pratica.

Ecco alcune delle limitazioni dello strumento:

Mancanza di integrazioni : offre connessioni native limitate con piattaforme di project management, documentazione e collaborazione, creando attrito per gli utenti che fanno affidamento su flussi di lavoro strettamente connessi.

Personalizzazione limitata : non offre un controllo granulare su estensioni, layout, scorciatoie o automazione.

Prestazioni incostanti: causa problemi di stabilità e prestazioni per gli utenti che dipendono da più schede, estensioni o flussi di lavoro assistiti dall'IA.

Nessun sistema di produttività integrato: mancano funzionalità di gestione delle attività, monitoraggio degli obiettivi, agenti IA, sincronizzazione del contesto tra dispositivi, ecc.

Panoramica delle alternative a Comet Browser

Le migliori alternative a Comet Browser da utilizzare

Diamo un'occhiata dettagliata alle migliori alternative al browser Comet 🔍

1. Arc Browser (ideale per una navigazione organizzata e moderna)

tramite Arc Browser

Se sei una di quelle persone che hanno circa 47 schede aperte in questo momento, Arc Browser potrebbe essere una buona scelta. Una fantastica funzionalità/funzione che offre: Spazi. Si tratta di aree di lavoro dedicate che separano in modo netto i tuoi contesti di navigazione. Assegnane una al lavoro, una ai progetti personali e una a un'attività secondaria che desideri sviluppare. Ogni spazio ha le proprie schede, i propri segnalibri e persino i propri temi.

Inoltre, Arc abbandona completamente le schede orizzontali a favore di una barra laterale verticale che ti consente di vedere cosa c'è in ogni scheda.

La barra dei comandi migliora la navigazione e il controllo con una ricerca in stile Spotlight per tutta la tua esperienza di navigazione. Con una singola scorciatoia da tastiera, puoi passare istantaneamente a qualsiasi scheda aperta, pagina fissata, segnalibro o azione del browser.

Le migliori funzionalità di Arc Browser

Apri un mini-browser per ricerche rapide senza interrompere il tuo flusso di lavoro attuale con Little Arc .

Personalizza i siti web utilizzando Boosts , che ti consentono di modificare visivamente e funzionalmente l'aspetto e il comportamento delle pagine.

Fai brainstorming in modo visivo utilizzando Easels, spazi simili a lavagne bianche per note, screenshot ed elementi di design.

Limitazioni di Arc Browser

Si tratta principalmente di un'applicazione incentrata sul desktop, con un'esperienza su Mac significativamente migliore rispetto alle versioni Windows in termini di funzionalità/funzioni e stabilità.

Prezzi di Arc Browser

Free

Valutazioni e recensioni di Arc Browser

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? La " navigazione privata " è stata introdotta per la prima volta da Safari di Apple nel 2005. Solo anni dopo Chrome e Firefox hanno seguito l'esempio.

2. Google Chrome (il migliore per velocità e supporto delle estensioni)

tramite Google Chrome

Google Chrome offre un enorme ecosistema di estensioni per browser, basato su Chromium che garantisce la compatibilità multipiattaforma e frequenti aggiornamenti di sicurezza. A volte, questa affidabilità è proprio ciò di cui hai bisogno.

La libreria di estensioni della piattaforma copre tutto: blocco delle distrazioni, annotazione di PDF e persino automazioni di attività ripetitive. Il suo Web Store offre migliaia di soluzioni, testate da milioni di utenti (non c'è da stupirsi che gli utenti dicano "Basta cercarlo su Google, no?").

Anche la sincronizzazione tra dispositivi è perfetta. Le tue schede, i segnalibri, le password e la cronologia ti seguono ovunque. E se sei uno sviluppatore, DevTools di Chrome offre strumenti avanzati per il debug, l'analisi delle prestazioni, l'ispezione della rete e il test del responsive design.

Le migliori funzionalità di Google Chrome

Trasmetti le schede o l'intero desktop direttamente su Chromecast o smart TV per una collaborazione senza sforzo.

Ottieni protezione integrata da phishing e malware, sandboxing, aggiornamenti automatici e avvisi di violazione delle password.

Approfitta dei servizi Google integrati come Google Translate per traduzioni istantanee delle pagine e Google Safe Browsing che ti fornisce un avviso in tempo reale sui siti pericolosi.

Limitazioni di Chrome

Il suo gestore di password non è in grado di distinguere tra password e OTP, rendendo inefficienti i pagamenti online.

Prezzi di Google Chrome

Free

Valutazioni e recensioni di Google Chrome

G2: 4,7/5 (oltre 1.600 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa ne pensano gli utenti reali di Google Chrome?

Secondo un recensore di Capterra:

Esistono molte app di navigazione, ma quella che preferisco è Chrome per la sua semplicità e la sua interfaccia utente intuitiva. Mi piacciono le sue funzionalità/funzioni, come la navigazione a schede, i segnalibri, la potente barra di ricerca e l'eccellente capacità di ricerca che rende facile trovare le informazioni necessarie...

Esistono molte app di navigazione, ma quella che preferisco è Chrome per la sua semplicità e la sua interfaccia utente intuitiva. Mi piacciono le sue funzionalità/funzioni, come la navigazione a schede, i segnalibri, la potente barra di ricerca e l'eccellente capacità di ricerca che rende facile trovare le informazioni necessarie...

🧠 Curiosità: Google Chrome è stato lanciato nel 2008 con un fumetto! Google ha pubblicato un fumetto illustrato di 38 pagine che spiegava come funzionava Chrome. Ecco come appariva: tramite Google Libri

📚 Per saperne di più: Le migliori estensioni Chrome per la produttività

3. Microsoft Edge (ideale per la produttività assistita dall'IA)

tramite Microsoft Edge

Microsoft Edge Copilot unisce la velocità e la compatibilità di Edge basato su Chromium con un'IA generativa integrata incentrata sulla produttività. La barra laterale fornisce assistenza in tempo reale per riassumere pagine, generare contenuti, rispondere a domande e automatizzare attività basate sul web. Si integra profondamente con la suite Microsoft 365 per la produttività aziendale.

La sua integrazione aziendale lo distingue da Comet. Edge Copilot si integra nei flussi di lavoro aziendali esistenti. Se la tua azienda utilizza strumenti Microsoft, questo browser IA diventa parte integrante del tuo ecosistema.

Può redigere bozze di email in Outlook, creare report utilizzando i dati della tua azienda, estrarre informazioni dai documenti SharePoint e semplificare il lavoro con scorciatoie intelligenti. Ottieni tutto questo rispettando le politiche di sicurezza e conformità di livello aziendale.

Le migliori funzionalità di Microsoft Edge

AI Copilot integrato, accessibile da una barra laterale dedicata all'interno di Edge. Usa l'IA per aumentare la produttività redigendo, riepilogando/riassumendo e analizzando i contenuti con il suointegrato, accessibile da una barra laterale dedicata all'interno di Edge.

Attiva Immersive Reader per una lettura senza distrazioni, semplificando le pagine web in formati puliti.

Organizza ricerche, immagini e note, effettua la sincronizzazione su tutti i dispositivi e esportale in Word o Excel con la funzionalità/funzione Collezioni .

Limitazioni di Microsoft Edge

A volte si blocca durante determinate attività (script)

Prezzi di Microsoft Edge

Free

Valutazioni e recensioni di Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (oltre 320 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 540 recensioni)

Cosa ne pensano gli utenti reali di Microsoft Edge?

Da un recensore di G2:

Ciò che trovo più utile è la sua rapidità come motore di ricerca. La maggior parte dei dispositivi che utilizzo utilizza un altro browser per impostazione predefinita, quindi devo effettuare una selezione intenzionale di Edge, ma nel complesso ho avuto solo esperienze positive con esso.

Ciò che trovo più utile è la sua rapidità come motore di ricerca. La maggior parte dei dispositivi che utilizzo utilizza un altro browser per impostazione predefinita, quindi devo effettuare una selezione intenzionale di Edge, ma nel complesso ho avuto solo esperienze positive con esso.

Sei vittima del lavoro eccessivo? Guarda questo video per scoprire come riunire tutto il tuo lavoro in un unico posto e risparmiare ore ogni settimana ⏰

4. Sigma OS (ideale per il multitasking e l'organizzazione del flusso di lavoro)

tramite Sigma OS

Sigma OS ottimizza la tua esperienza di navigazione con il multitasking e l'ottimizzazione del flusso di lavoro. Organizza le aree di lavoro come una bacheca di progetto, consentendoti di raggruppare le schede come attività, passare da una "sessione" all'altra e persino impostare la chiusura automatica delle schede al termine.

Invece di affidarti all'IA per guidare la tua navigazione, ti offre strumenti dedicati per rimanere organizzato e concentrato. Il passaggio fluido ti consente di passare senza soluzione di continuità da un'attività all'altra e da un progetto all'altro utilizzando un'interfaccia basata principalmente sulla tastiera. Con un contesto persistente, le schede si comportano più come attività che come pagine temporanee.

Inoltre, le scorciatoie incentrate sulla produttività, il raggruppamento intelligente delle schede e la potente navigazione a schermo diviso lo rendono una buona scelta per i professionisti impegnati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sigma OS

Usa Look it up per compilare pagine di riepilogo/riassunto complete da più fonti web.

Ottieni anteprime dei link al passaggio del mouse con Command-Hover per informazioni rapide senza dover aprire nuove schede.

Personalizza le immagini utilizzando Magic Theme, che abbina i colori del tuo browser al sito web corrente per ottenere screenshot esteticamente gradevoli.

Limitazioni di Sigma OS

Lo strumento non offre il supporto per le vaste librerie di estensioni disponibili in Chrome o Edge.

Prezzi di Sigma OS

Free

Personal Pro: 20 $ al mese

Massimo personale: 30 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Sigma OS

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📮 Approfondimento ClickUp: Il 30% dei lavoratori ritiene che l'automazione potrebbe far loro risparmiare 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbe usufruire di 3-5 ore per un lavoro approfondito e concentrato. Anche quei piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate ogni settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo che potrebbe essere dedicato alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale. 💯 Con gli agenti AI e ClickUp Brain di ClickUp, puoi automatizzare i flussi di lavoro, generare aggiornamenti sui progetti e trasformare i tuoi appunti delle riunioni in azioni concrete da intraprendere, il tutto all'interno della stessa piattaforma. Non servono strumenti o integrazioni aggiuntivi: ClickUp offre tutto ciò di cui hai bisogno per automatizzare e ottimizzare la tua giornata lavorativa in un unico posto. 💫 Risultati reali: RevPartners ha ridotto del 50% i propri costi SaaS consolidando tre strumenti in ClickUp, ottenendo una piattaforma unificata con più funzionalità/funzioni, una collaborazione più stretta e un'unica fonte di verità più facile da gestire e scalare.

5. Brave Browser (ideale per una privacy elevata e il blocco degli annunci pubblicitari)

tramite Brave Browser

I tuoi dati sono ovunque. Ogni sito web ti monitora e crea persino un profilo delle tue abitudini di navigazione. Brave blocca per impostazione predefinita pubblicità, tracker e cookie di terze parti.

Senza script di monitoraggio e reti pubblicitarie che si caricano in background, le pagine vengono visualizzate rapidamente. Lo strumento utilizza anche protezioni avanzate della privacy, come la randomizzazione delle impronte digitali e HTTPS Everywhere.

Inoltre, include Leo, un assistente IA connesso che elabora le query localmente, quando possibile. In questo modo, ottieni informazioni IA senza inviare la tua cronologia di navigazione altrove.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brave Browser

Proteggi la tua privacy con Brave Shields che applica il blocco automatico per impostazione predefinita a pubblicità, tracker e fingerprinting.

Naviga in modo anonimo utilizzando finestre private con accesso Tor integrato.

Effettua videochiamate private tramite Brave Talk, integrato direttamente nel browser.

Limiti di Brave Browser

Il suo blocco aggressivo a volte interrompe il funzionamento dei siti che vogliono effettuare il monitoraggio di te.

Prezzi di Brave Browser

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Brave Browser

G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 340 recensioni)

Cosa ne pensano gli utenti reali di Brave Browser?

Ecco cosa ha detto un utente G2:

La funzionalità che preferisco di Brave è l'assenza di pubblicità, che rende la navigazione più pulita. L'interfaccia utente è ottima, pulita e facile da usare, rendendo la navigazione molto semplice. Inoltre, aiuta anche a velocizzare la navigazione.

La funzionalità che preferisco di Brave è l'assenza di pubblicità, che rende la navigazione più pulita. L'interfaccia utente è molto buona, pulita e facile da usare, rendendo la navigazione molto semplice. Inoltre, aiuta anche a velocizzare la navigazione.

📚 Per saperne di più: Le migliori estensioni IA per Chrome per aumentare la produttività quotidiana

6. DuckDuckGo (il migliore per una privacy rigorosa per impostazione predefinita)

tramite DuckDuckGo

I browser come Comet richiedono un accesso significativo ai dati per funzionare bene. Il browser DuckDuckGo non si allinea a questo paradigma.

Si impegna a garantire la privacy, applicando il blocco dei tracker, la ricerca crittografata e la navigazione anonima per impostazione predefinita. A differenza di altri browser, non salva mai la cronologia di ricerca o i dati dell'utente e integra HTTPS Everywhere per garantire connessioni sicure.

L'ad blocker del browser rimuove automaticamente gli elementi intrusivi e la dashboard sulla privacy ti aiuta a monitorare il monitoraggio dei siti in tempo reale. Ai siti web viene assegnato un semplice grado di privacy (da A a F) in modo da poter vedere rapidamente quanto un sito rispetta la privacy degli utenti e decidere se continuare a navigare su di esso.

Le migliori funzionalità/funzioni di DuckDuckGo

Cancella istantaneamente i dati di navigazione con un solo clic sul pulsante Fire Button che elimina cookie, cronologia e tracker.

Attiva Global Privacy Control (GPC) , uno standard di privacy che segnala automaticamente ai siti web di non effettuare il monitoraggio o la condivisione dei tuoi dati.

Usa Bangs Scorciatoie per cercare o navigare direttamente su migliaia di siti web specifici con un comando rapido.

Limiti di DuckDuckGo

Interfaccia obsoleta e mancanza di strumenti avanzati rispetto ad altri browser, che rendono le ricerche meno pertinenti.

Prezzi di DuckDuckGo

Free

Servizio di sottoscrizione quattro in uno: 9,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di DuckDuckGo

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa ne pensano gli utenti reali di DuckDuckGo?

Un recensore di Capterra ha detto:

Si concentra totalmente sulla privacy dell'utente. Al 100%. Mi piace molto il fatto che ci sia un'opzione per effettuare una connessione a diversi domini in tutto il mondo e che ci sia questo pulsante a forma di fiamma che cancella (e intendo davvero cancella) le informazioni, così ci si può muovere liberamente.

Si concentra totalmente sulla privacy dell'utente. Al 100%. Mi piace molto il fatto che ci sia un'opzione per effettuare una connessione a diversi domini in tutto il mondo e che ci sia questo pulsante a forma di fiamma che cancella (e intendo davvero cancella) le informazioni, così ci si può muovere liberamente.

Progettato e incentrato sull'esperienza

7. Dia Browser (ideale per un utilizzo minimale e senza distrazioni)

tramite Dia Browser

Dia Browser è stato sviluppato per gli utenti che desideravano un'interfaccia semplice pur mantenendo funzionalità avanzate di produttività. Ottieni schede verticali, gestione dello spazio di lavoro e scorciatoie da tastiera, ma in un pacchetto minimalista.

Il sistema Skills dello strumento ti consente di utilizzare l'IA per riepilogare automaticamente articoli, redigere bozze di email con il tuo stile, generare guide di studio o eseguire attività specializzate. Puoi studiare da solo o chiedere spiegazioni ed esercitarti con problemi su qualsiasi argomento mentre navighi. Inoltre, la personalità e il tono del chatbot IA possono essere personalizzati in base al tuo stile.

Le conversazioni, la cronologia e altri dati personali vengono crittografati e archiviati localmente. Solo il contesto minimo necessario per una risposta viene inviato a partner di fiducia.

Le migliori funzionalità di Dia Browser

Interagisci istantaneamente con le conversazioni IA integrate nelle schede per ottenere risposte rapide.

Write for me del browser IA, disponibili direttamente durante la digitazione. Accelera la creazione di contenuti con i suggerimenti di testodel browser IA, disponibili direttamente durante la digitazione.

Genera rapidamente citazioni, flashcard, curriculum e budget con le scorciatoie IA integrate.

Limitazioni di Dia Browser

È disponibile solo su macOS con Apple Silicon (M1 e versioni successive), con un limite per gli utenti Windows e Linux.

Prezzi di Dia Browser

Free

Pro: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dia Browser

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Il prefisso "www" che ancora oggi vediamo negli URL è in realtà facoltativo. Si trattava solo di una convenzione di denominazione, non di un requisito tecnico.

8. Opera Neon (ideale per un'interfaccia creativa e sperimentale)

tramite Opera Neon

Il prossimo dell'elenco è Opera Neon. Si tratta di un assistente digitale basato sull'IA che funge anche da browser. La piattaforma presenta un'interfaccia creativa e sperimentale costruita attorno a strumenti di automazione del browser. Include Chat, Da fare, e Make (più assistenti IA) che consentono agli utenti di partecipare a conversazioni, automatizzare attività web e creare app condivisibili direttamente nel browser.

Anche l'interfaccia è diversa. Le schede appaiono come bolle, i layout sono visivamente coinvolgenti e tutto sembra dinamico. Lo strumento può persino lavorare sulle attività mentre l'utente è offline, grazie alla sua intelligenza basata sul cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di Opera Neon

Comunica direttamente nel browser con la messaggistica integrata

Esegui più attività contemporaneamente guardando video in lettori pop-out mentre continui a navigare.

Cattura e salva rapidamente istantanee delle pagine web per riferimento o condivisione

Limitazioni di Opera Neon

Scorciatoie da tastiera standard incoerenti o mancanti

Prezzi di Opera Neon

Standard: 19,90 $

Valutazioni e recensioni di Opera Neon

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Il termine " guerra dei browser " è stato coniato durante la rivalità degli anni '90 tra Netscape Navigator e Internet Explorer. All'epoca, Netscape era il browser dominante, con oltre l'80% del mercato. Ma quando Microsoft ha iniziato a fornire Internet Explorer gratis con ogni PC Windows, la concorrenza si è fatta più intensa.

9. Zen Browser (ideale per una navigazione quotidiana pulita e raffinata)

tramite Zen Browser

Zen Browser è progettato per gli utenti che apprezzano l'estetica pulita e una navigazione quotidiana senza interruzioni. L'interfaccia è minimale, così puoi concentrarti sulle attività essenziali con transizioni fluide e barre degli strumenti ordinate. Hai a disposizione la modalità di lettura, i segnalibri rapidi e sottili integrazioni di produttività.

Personalizza il tuo browser in modo completo utilizzando colori di sfondo, temi, sfumature, dimensioni degli elementi e posizionamento dei layout. Inoltre, la piattaforma ti consente di importare CSS personalizzati tramite i file Chrome dell'utente per trasformare le funzionalità del tuo browser oltre quelle per impostazione predefinita.

Zen Mods sono estensioni leggere create dagli utenti che ampliano sia il design che le funzionalità. Questo ti offre componenti aggiuntivi aggiornati frequentemente e generati dagli utenti che migliorano sia il design che l'usabilità. Un'altra funzionalità distintiva è Zen Glance, che ti consente di visualizzare rapidamente l'anteprima dei link con finestre sovrapposte per il multitasking e la ricerca.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zen Browser

Usa la modalità compatta per nascondere la barra laterale delle schede quando non serve

Ottimizza le prestazioni con un minor utilizzo di memoria e una migliore efficienza termica rispetto alla concorrenza.

Modifica i PDF con un editor integrato che offre funzionalità di annotazione, inserimento di immagini e un'interfaccia intuitiva.

Limitazioni di Zen Browser

Non esiste una versione mobile di Zen Browser, il che limita la continuità per gli utenti che fanno affidamento sulla sincronizzazione tra dispositivi.

Prezzi di Zen Browser

Free

Valutazioni e recensioni di Zen Browser

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: la navigazione a schede, la funzionalità/funzione che consente di tenere aperte più pagine web in un'unica finestra, risale al 1994, quando un browser poco conosciuto chiamato InternetWorks (di BookLink Technologies) introdusse per la prima volta l'idea attraverso una Multiple Document Interface (MDI).

10. Vivaldi (ideale per una personalizzazione e un controllo approfonditi)

tramite Vivaldi

Mentre Comet è un assistente IA che fa le cose per te, Vivaldi ti offre una suite di strumenti con cui puoi costruire esattamente ciò di cui hai bisogno. È uno strumento solido per gli utenti che cercano una personalizzazione approfondita e un controllo granulare su ogni aspetto della navigazione.

Puoi modificare quasi tutto, compreso il layout delle schede (orizzontale o verticale), raggruppare le schede per flussi di lavoro raggruppati e dividere lo schermo con le schede affiancate. Regola i temi colori, le scorciatoie di navigazione e configura persino i gesti di movimento.

Inoltre, lo strumento include un pannello note integrato, uno strumento per screenshot, un Calendario e un client di email. Mentre Comet adotta un approccio alla produttività basato sull'IA, Vivaldi ti fornisce gli elementi fondamentali per creare manualmente il tuo ambiente di navigazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vivaldi

Garantisci la privacy bloccando i tracker, controllando la sincronizzazione dei dati e disattivando le analisi.

Ottimizza le prestazioni mettendo in sospensione le schede inutilizzate per ridurre l'utilizzo della memoria e della CPU.

Salva intere finestre del browser per rivederle o ripristinarle in un secondo momento grazie alla funzionalità snapshot.

Limitazioni di Vivaldi

Gli utenti lamentano che il browser si blocca durante la navigazione in modalità di navigazione in incognito.

Prezzi di Vivaldi

Free

Valutazioni e recensioni di Vivaldi

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa ne pensano gli utenti reali di Vivaldi?

Da un utente Capterra:

Penso che la funzionalità migliore di questo browser sia la gestione delle schede, che puoi spostare dove vuoi.

Penso che la funzionalità migliore di questo browser sia la gestione delle schede, che puoi spostare dove vuoi.

Browser basato sull'IA

11. Arc Search (ideale per risposte rapide basate sull'IA)

tramite Arc Search

Arc Search è un browser mobile di Arc Browser. Si concentra su un unico obiettivo: aiutarti a trovare e comprendere rapidamente le informazioni. La sua funzionalità Browse for Me riepiloga le conoscenze provenienti da tutto il web, fornendo risposte concise in una barra laterale semplificata.

La piattaforma integra anche modelli avanzati di IA che gestiscono le query in modo conversazionale, filtrano i risultati in base alla pertinenza e offrono collegamenti rapidi per un'esplorazione più approfondita.

La differenza fondamentale rispetto a Comet è che Arc Search è uno strumento di ricerca, non un eseguitore di attività. Questo lo rende prezioso per ricercatori, studenti e chiunque faccia letture approfondite online.

Le migliori funzionalità/funzioni di Arc Search

Riassumi le pagine web con Pinch to Summarize , che condensa articoli lunghi in panoramiche concise generate dall'IA.

Impegnati in conversazioni in linguaggio naturale utilizzando Call Arc, che ti consente di avere interazioni vocali con l'IA che imitano una telefonata.

Archivia automaticamente le schede obsolete per mantenere la tua navigazione ordinata.

Limitazioni di Arc Search

Potrebbero verificarsi problemi di prestazioni quando si gestiscono troppe schede o app web che richiedono molte risorse.

Prezzi di Arc Search

Free

Valutazioni e recensioni di Arc Search

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Automatizza le azioni del tuo browser web con ClickUp

Il lavoro oggi è compromesso.

I nostri progetti, le nostre conoscenze e le nostre comunicazioni sono sparsi su strumenti scollegati tra loro che rallentano il nostro lavoro.

ClickUp riduce la proliferazione di strumenti combinando progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Ecco come ClickUp riunisce tutto ciò di cui hai bisogno:

Porta il web nella tua area di lavoro

L'estensione ClickUp per Chrome ti consente di acquisire informazioni da qualsiasi punto di Internet e importarle nell'area di lavoro di ClickUp.

Trasforma la tua cronologia di navigazione in informazioni utili con l'estensione Chrome di ClickUp.

Supponiamo che tu stia leggendo un articolo con spunti per la tua prossima campagna. Non è necessario cambiare contesto, puoi semplicemente:

Aggiungi una pagina ai segnalibri e trasformala in e trasformala in un'attività di ClickUp con titolo, URL e screenshot.

Tieni traccia del tempo direttamente dal tuo browser mentre fai ricerche o scrivi

Cattura e annota screenshot , inclusi disegni, sfocature o marcature, prima di allegarli a un commento come allegato.

Aggiungi note o promemoria utilizzando utilizzando il tuo blocco note ClickUp in modalità di sincronizzazione, accessibile da qualsiasi pagina.

Allega le email di Gmail direttamente alle attività, in modo che la tua casella di posta e l'area di lavoro rimangano connessi.

🔍 Lo sapevi? Nei primi browser degli anni '90 e dei primi anni 2000, la barra degli indirizzi serviva esclusivamente per inserire un URL completo. Digitando una query non URL come "gatti" si otteneva un errore o la navigazione non funzionava. La funzionalità è cambiata quando la barra degli indirizzi e quella di ricerca sono state combinate, creando quella che in Google Chrome è nota come " omnibox".

Aggiungi produttività basata sull'IA

Hai salvato quell'articolo approfondito sulla campagna utilizzando l'estensione Chrome di ClickUp, trasformandolo in un'attività, allegando note e persino effettuando il monitoraggio del tempo impiegato per la ricerca.

E adesso? ClickUp Brain, l'assistente basato sull'IA della piattaforma, trasforma queste informazioni in azioni concrete.

Chiedi a ClickUp Brain di analizzare i contenuti che aggiungi ai segnalibri durante la navigazione.

Le funzionalità di ricerca intelligente estraggono istantaneamente i punti salienti dalle pagine aggiunte ai segnalibri, dai documenti collegati e dalle attività correlate, fornendoti un riepilogo contestuale senza necessità di effettuare ricerche manuali.

Le idee che acquisisci con l'estensione Chrome si trasformano in strategie, piani e comunicazioni raffinate. Inoltre, ClickUp Brain è progettato con una privacy di livello aziendale, quindi i tuoi dati rimangono sicuri.

Inoltre, il software di rete neurale genera automaticamente attività, attività secondarie e assegnatari, popolando anche le Sequenze o gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento man mano che il lavoro procede.

Ecco cosa ha detto Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager di Lulu Press, su ClickUp:

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo il fatto che ci aiuti a mantenere una connessione con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo il fatto che ci aiuti a rimanere in contatto con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Automatizza i flussi di lavoro che funzionano per te

Hai raccolto informazioni, creato un piano di campagna con ClickUp Brain e assegnato le attività. Ora è il momento di mantenere il tuo flusso di lavoro senza intoppi senza continui follow-up con ClickUp Automazioni.

Attiva azioni come modifiche di stato, assegnazioni di attività, email e notifiche in base a regole come "Quando un'attività viene spostata in corso, assegnala a X". Puoi scegliere tra modelli predefiniti per iniziare rapidamente o personalizzare i tuoi flussi di lavoro di automazione in più fasi.

Crea automazioni ClickUp personalizzate con trigger e azioni specifici per mantenere il flusso di lavoro.

Fai un salto di qualità nella produttività IA

Se ClickUp Brain ti offre un modo per gestire i progetti in modo intelligente, ClickUp BrainGPT ti offre un hub AI che pensa davvero all'intero spazio di lavoro. Ricava risposte e contesti da tutte le tue app cloud e locali per offrirti uno spazio di lavoro mirato.

Usa ClickUp BrainGPT per comprendere meglio l'area di lavoro.

Puoi anche effettuare ricerche su Internet tramite ClickUp Brain e BrainGPT per comprendere qualsiasi informazione in tempo reale.

Effettua ricerche su Internet con ClickUp BrainGPT

Dalle informazioni sul browser allo stato reale senza perdere il contesto

I browser basati sull'IA sono ottimi per rispondere alle domande. Riassumono le pagine, mettono in evidenza le informazioni più rilevanti e ti aiutano a comprendere più rapidamente ciò che stai leggendo.

Ma una volta chiusa la scheda, il lavoro di solito si blocca.

Qualcuno deve pur farlo:

trasforma quell'intuizione in un'attività

decidi chi ne è il proprietario

Continua ad andare avanti quando le cose cambiano

È qui che entrano in gioco i Super Agenti .

I Super Agenti vivono all'interno di ClickUp e agiscono come compagni di squadra IA che comprendono il contesto che hai catturato durante la navigazione. Invece di chiederti di ripetere ciò che hai trovato, riprendono da dove il tuo browser si è interrotto.

Ad esempio:

Tu ritagli le informazioni dal web → un Super Agent le trasforma in passaggi strutturati da seguire

Segnalate una pagina come importante → un Super Agent provvederà a darvi seguito quando il lavoro correlato sarà bloccato.

Salvi più fonti → un Super Agent le collega in una connessione per un aggiornamento o un brief di condivisione

La differenza è sottile ma importante.

I browser ti aiutano a consumare le informazioni. I Super Agent aiutano quelle informazioni ad andare avanti.

Nessuna necessità di ripetere le spiegazioni. Nessun copia-incollaggio. Nessuna perdita di contesto.

Trova tutte le tue risorse di lavoro in un unico posto

La ricerca aziendale di ClickUp ti offre un unico punto centrale da cui cercare e ottenere risposte in tutto il tuo spazio di lavoro. Collega le tue attività, i tuoi documenti, le tue chat, le tue riunioni e persino le app di terze parti collegate come Google Drive, Slack, Notion, Gmail e altre, così puoi trovare immediatamente ciò che ti serve senza dover cercare separatamente in ogni piattaforma.

Trova qualsiasi cosa nella tua area di lavoro con Enterprise Search

Integra la navigazione con l'area di lavoro di ClickUp

Se c'è una cosa che abbiamo imparato dall'evoluzione dei browser, è che velocità, semplicità e integrazioni intelligenti sono le caratteristiche vincenti.

Mentre Comet opera come azienda di browser con funzionalità AI integrate, ClickUp è una piattaforma di produttività completa con integrazioni browser. Ti offre uno spazio di lavoro AI convergente che combina attività, documenti, collaborazione, gestione del lavoro e tutte le funzionalità AI che potresti desiderare (e molto altro ancora!).

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅

Domande frequenti

Sì, Perplexity Comet è gratis per la maggior parte degli utenti, con tutte le principali funzionalità disponibili su Mac e Windows senza alcun costo. Una sottoscrizione premium chiamata Perplexity Max consente di usufruire di funzionalità extra e di integrazioni avanzate.

Alcuni dei migliori browser web incentrati sulla privacy includono: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox e Tor Browser.

Leo AI di Brave, l'automazione del flusso di lavoro di Arc Marx e l'IA di Microsoft Edge Copilot offrono un buon equilibrio tra produttività e privacy.

Le integrazioni consentono di popolare direttamente le attività o gli eventi del calendario di ClickUp con riepiloghi generati dal browser, ricerche ritagliate e automazioni web. Ciò semplifica i flussi di lavoro di project management digitali, consentendoti di attivare automazioni, creare documentazione e effettuare la sincronizzazione delle note delle riunioni tra i browser.

Sì, Microsoft Edge e Sigma OS possono replicare molte delle funzionalità/funzioni di Comet. Tuttavia, se stai cercando una gestione del flusso di lavoro end-to-end basata sull'IA, ClickUp è la scelta migliore.

Dai priorità ai controlli sulla privacy e alla trasparenza. La gestione dei dati opt-in, la possibilità di controllare la memoria dell'IA e politiche chiare sono fondamentali. Anche le funzionalità di produttività come la ricerca multi-fonte, la sintesi integrata e la perfetta integrazione con piattaforme di gestione delle attività come Clickup sono indispensabili.