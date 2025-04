Le migliori 15 app per il flusso di lavoro per migliorare il project management (Free e a pagamento)

Seguitemi: iniziamo con un esercizio. 🏋🏻‍♀️

Scrivete tutte le app che utilizzate per il flusso di lavoro, dal vostro provider di email a ai fogli di calcolo al vostro CRM o allo stack tecnologico.

Ora, potete scrivere tutti gli strumenti utilizzati dal vostro project manager? E altri 2-3 colleghi?

Se avete esaurito lo spazio nella prima pagina, probabilmente avete capito il problema. Ci sono così tante app per il flusso di lavoro e, come se non bastasse, molti degli strumenti del vostro elenco probabilmente fanno la stessa cosa. 👀

Se questo è vero per la vostra situazione, è arrivato il momento di ripensare a come state gestione del flusso di lavoro .

Il fatto che si veda una nuova app per il flusso di lavoro non significa necessariamente che la si debba prendere. . Invece di destreggiarvi tra gli strumenti, iniziate a cercare modi per connettere i punti.

Ovvero, cercate un'app per la gestione del flusso di lavoro completa, potente e all-in-one. 🤓

Che cos'è un'app per la gestione dei flussi di lavoro?

Un'app per la gestione dei flussi di lavoro è uno strumento software che aiuta i singoli o i team a pianificare, organizzare e ottimizzare i processi di lavoro. In genere include funzionalità/funzione come il monitoraggio delle attività, il project management e gli strumenti di collaborazione, automazioni per i documenti e reportistica.

Sebbene non esista un'unica app magica che risolva tutto, alcuni strumenti consentono di avvicinarsi molto!

Esaminiamo e confrontiamo le app chiave per la gestione dei flussi di lavoro online, in modo da iniziare a utilizzare gli strumenti migliori per ottimizzare i vostri processi specifici.

Bonus:_ Esempi di flusso di lavoro e casi d'uso !

Come scegliere la migliore app per la gestione del flusso di lavoro

Ecco la nostra lista di controllo approvata da ClickUp su come impostare l'esito positivo della gestione del flusso di lavoro:

1. Scrivere il flusso di lavoro

Ricordate l'esercizio all'inizio di questo post? Sorpresa! Siete già a metà strada per finire questa mini-attività.

Ottenere il vostro progetto sotto controllo inizia qui! Documentate il vostro lavoro con un linguaggio diretto e semplice. Siate diretti al punto per evitare errori o interpretazioni sbagliate quando i nuovi membri del team lo guarderanno da soli!

Il nostro suggerimento?

Disegnatelo! Se siete un studente visivo -Come molti di noi, mostrate il vostro flusso di lavoro invece di raccontarlo. E se volete andare oltre, date un'occhiata a Le nuovissime Lavagne online di ClickUp per portare i vostri disegni, diagrammi del flusso di lavoro e processi alla vita. 🎨

Condividete questo documento con il vostro team per assicurarvi che tutti siano sulla stessa pagina e aprite la flusso di comunicazione per coloro che potrebbero aver fatto le cose in modo diverso. 💜

Alcuni dettagli importanti da ricordare sono:

👉 Quali attività sono coinvolte?

👉 Chi è il responsabile di ogni attività? Non dimenticate di menzionare tutti i partecipanti al compito.

👉 Stabilite le scadenze chiave e le percorso critico 👉 Da fare con qualche modelli di flusso di lavoro ?

2. Identificare relazioni, dipendenze e blocchi

Scaviamo un po' più a fondo.

Le attività sono state definite, le date di scadenza sono state fissate e il lavoro del team è stato suddiviso tra i membri. Ma quali sono le relazioni tra queste attività?

Non è possibile avviare tutte le attività contemporaneamente, ma determinando le relazioni, le relazioni di dipendenza e i blocchi tra gli elementi d'azione, è possibile definire in modo più specifico l'inizio e la fine di ogni fase.

3. Preparatevi ad apportare aggiornamenti e ad essere pronti a cambiare idea

La gestione del flusso di lavoro non è mai terminata. Ci saranno sempre nuovi modi per ottimizzare i processi e far sì che il team si muova come una macchina ben oliata.

Con una nuova prospettiva o con il senno di poi, potreste vedere nuove opportunità che vi erano sfuggite in precedenza.

Inoltre, siete arrivati alla parte più emozionante! Da fare: ora è il momento di inserire i processi nello strumento di vostra scelta per continuare a creare flussi di lavoro migliori.

15 Migliori app per il flusso di lavoro per il vostro team nel 2024

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image2-1.png Gestire il carico di lavoro in ClickUp /$$$img/

organizzate facilmente i vostri progetti nell'esclusiva gerarchia di ClickUp, quindi personalizzate la visualizzazione del vostro lavoro scegliendo tra oltre 15 visualizzazioni

È una delle app più flessibili per il flusso di lavoro, ClickUp aumenta la produttività e si adatta alla vostra crescita. Offre diversi modi per visualizzare il vostro lavoro, indipendentemente da cosa Visualizza ClickUp con una vista Elenco, Bacheca, Box, Calendario, Gantt e altro ancora.

Create progetti per ciascuno dei vostri flussi di lavoro, quindi create e assegnate le relative attività alle persone del vostro team. Il programma dispone anche di funzioni per assegnatari multipli! In questo modo è possibile assegnare più membri a una singola attività e non si è limitati a una sola attività per persona. Si parla di collaborazione e trasparenza. 😍

Funzionalità chiave di ClickUp per la gestione dei flussi di lavoro

Lista di controllo: Creazione di un elenco di elementi che devono essere rivisti prima che il processo sia completato

Attività secondarie: Creare un'altra attività da seguire o da aggiungere all'attività principale

Stati personalizzati : Personalizzate il flusso di lavoro con stati adatti a ogni singolo progetto

Integrazioni: Gestite e collaborate ai flussi di lavoro Git, sincronizzate il monitoraggio del tempo con Harvest e inviate attività da e verso Slack. E non sono le uniche!

Attività ricorrenti : Fa sì che le attività importanti si ripetano automaticamente a intervalli specificati

Barra delle azioni in blocco: Seleziona facilmente più attività o gruppi di attività e apporta tutte le modifiche che vuoi con un solo clic

Trascinamento : Trascinare e rilasciare le attività, indipendentemente dalla loro posizione in ClickUp: vista Riquadro, Elenco o Box

Preferiti : Crea la tua barra laterale personalizzata per includere ordinamento, filtri e persino la tua visualizzazione preferita

Mobile app disponibile su iOS e Android

Modelli: Utilizzate i modelli di flusso di lavoro precostituiti di ClickUp per mappare il flusso di lavoro del vostro team. Modello di mappa mentale semplice di ClickUp è un modello di flusso di lavoro ideale per i principianti!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image4.png Visualizzate il vostro flusso di lavoro in un diagramma flessibile con il modello Simple Mappa mentale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546794 Scaricate questo modello /$$$cta/

✅ ClickUp pro

Tonnellate di integrazioni per migliorare i processi

Capacità avanzate di automazione comprese oltre 50 automazioni precostituite per incrementare la vostra produzione

Scegliere un'opzionedalla crescente libreria di ClickUp o crearne uno proprio per replicare il proprio flusso di lavoro nei progetti futuri

❌ ClickUp cons

Con così tante funzionalità/funzione e modi per personalizzare il flusso di lavoro, alcuni utenti potrebbero avere una curva di apprendimento più ripida

La capacità di personalizzare la piattaforma potrebbe essere troppo poco restrittiva per alcuni utenti che cercano le basi

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever : Ideale per uso personale

: Ideale per uso personale Piano Unlimited : Ideale per piccoli team ($7/membro al mese)

: Ideale per piccoli team ($7/membro al mese) Piano Business : Ideale per team di medie dimensioni o multipli ($12/membro al mese)

: Ideale per team di medie dimensioni o multipli ($12/membro al mese) Piano Enterprise: Contattare ClickUp per un prezzo personalizzato

Perché i clienti 💜 ClickUp

sono stato in grado di sostituire con successo altre 5 applicazioni e di ottenere un significativo risparmio sui costi, oltre ai molti altri vantaggi derivanti dall'utilizzo di un unico strumento per gestire l'intero studio. Quando ho bisogno di gestire attività e progetti, mi viene istintivo andare su ClickUp: è l'unico strumento che tengo aperto in una finestra massimizzata tutto il giorno mentre lavoro"_ - Alec S. su Capterra

G2: 4.7/5 (4.260+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 2.740 recensioni)

2. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image17-1400x957.png Vista Bacheca di Trello /$$$img/

via Trello Trello è noto per il suo Bacheche Kanban : un modo semplice per vedere le attività e lo stato attuale delle stesse. Questo ha molto senso per la gestione del flusso di lavoro, in quanto si sposta un'attività da uno stato all'altro, come "in corso" o "terminato"

Trello blocca l'utente nel sistema di visualizzazione della bacheca, ma fornisce coerenza a tutto il team.

Confronto *Jira Vs Trello* !

Funzionalità chiave di Trello per la gestione dei flussi di lavoro

Tag ed etichette

Funzione drag-and-drop

Grafici in corso d'opera

Promemoria e date di scadenza

Vista Bacheca Kanban

Stati con le Bacheche

Integrazioni

✅ Trello pro

Facile identificare i colli di bottiglia e gli stati delle attività con Bacheca

Tonnellate di diversi casi d'uso per Trello sia che siate nel settore commerciale, nelle operazioni, come freelance o nello sviluppo di software

Facilità di comunicazione attraverso le schede di Trello

❌ I contro di Trello

Spazi limitati per prendere note

Manca uno strumento nativo di monitoraggio del tempo

Piano gratuito limitato e piani a pagamento costosi

Prezzi di Trello

Trello offre un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $6/utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Trello

G2: 4,4/4 (12.640+ recensioni)

Capterra: 4,5/5 (20.890+ recensioni)

Stai pensando di abbandonare Trello? Confronta Trello con la sua migliore alternativa prima.

3. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image1-1-1400x875.png Gestione del flusso di lavoro di Asana /$$$img/

via Asana Asana è semplice da usare e aiuta a gestire i flussi di lavoro. Come applicazione per il flusso di lavoro, Asana snellisce i flussi di lavoro aiuta a gestire le attività e riduce il project management ai suoi termini più semplici.

Manca di funzioni fondamentali per il project management, come ad esempio un Grafico di Gantt -ma servirà comunque come hub centrale per il vostro lavoro. Confronto tra Asana e ClickUp !

Funzionalità/funzione chiave di Asana per la gestione dei flussi di lavoro

Aree di lavoro

Feed di attività e notifiche

Allegati per la gestione dei file

Visualizzazioni multiple

Autorizzazioni per i progetti

Campi personalizzati

✅ I vantaggi di Asana

Visivamente accattivante e semplice da usare

Sposta e assegna rapidamente le attività grazie alla funzione drag and drop

Ottimo per organizzare attività semplici

❌ Contro Asana

Abilità di gestione del team limitate, che possono rendere difficile la collaborazione con il team

Piano Free al limite e i piani a pagamento possono diventare costosi anche per i team più piccoli

Minore flessibilità nelle visualizzazioni, nelle funzionalità/funzione, nelle priorità delle attività e nell'organizzazione delle stesse

Prezzi di Asana

Asana offre il suo piano di base gratuitamente, mentre i piani a pagamento partono da 13,49 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 8.210 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 10.720 recensioni)

Verifica_ **Le migliori alternative di Asana !

4. Lucidchart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image13-1400x797.png Gestione del flusso di lavoro Lucidchart /$$$img/

via Lucidchart

Lucidchart è una piattaforma di diagrammi all-in-one che vi aiuterà a pensare e a mappare ogni fase del vostro progetto.

È perfetta per i diagrammi di flusso, le specifiche di produttività o le grafici dell'organizzazione . Crea la catena di comando e tiene conto degli imprevisti in modo coeso. I diagrammi possono essere condivisi da tutta l'organizzazione o dal team per aiutare tutti a capire esattamente cosa deve succedere dopo.

Consulta questa guida sul_ migliori app per l'organizzazione !

Le sue funzionalità avanzate offrono funzionalità di IA e di Integrazione con Visio .

Funzionalità chiave di Lucidchart per la gestione dei flussi di lavoro

Creazione e modifica di forme per i diagrammi di flusso di lavoro e i processi

Nascondere i livelli all'interno dei diagrammi

Importazione da strumenti simili

Automazioni per la creazione dei diagrammi

Note per commenti/collaborazione

✅ I vantaggi di Lucidchart

Piattaforma basata su cloud accessibile da qualsiasi dispositivo

Si integra con le piattaforme di produttività come Google app, Area di lavoro e Slack

Importazione di dati da altre app interessanti come Excel, Zapier e Salesforce

❌ Lucidchart contro

Nessuna modalità offline

Funzionalità/funzione limitate incluse nel piano base

Interfaccia obsoleta

Dai un'occhiata a questi Alternative a Lucidchart #### Prezzi di Lucidchart

Lucidchart offre un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $$$a per utenti singoli o $$9/utente per i piani per team.

Valutazioni dei clienti di Lucidchart

G2: 4,6/5 (oltre 1.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (1.410+ recensioni)

Compara_ Lucidchart to Miro !

Il migliore per i processi di gestione dei flussi di lavoro

Una volta progettata la vostra mappa, avrete bisogno di un modo per monitorare ogni dettaglio e seguire ciò che sta accadendo.

Questi strumenti vi aiuteranno a mappare il vostro stato una volta implementato un processo.

5. Fluix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image4-1-1400x884.png Gestione del flusso di lavoro Fluix /$$$img/

via Fluix

Se state cercando un flusso di lavoro gestione della costruzione o aziende manifatturiere, Fluix potrebbe essere lo strumento giusto.

I suoi flussi di lavoro multifunzionali consentono di automatizzare praticamente qualsiasi processo: ispezioni in campo, HSE, distribuzione di conferenze sugli attrezzi, formazione dei dipendenti e altro ancora. È possibile creare un modulo nell'editor integrato o selezionarlo dalla libreria dell'app, assegnare un'attività alle parti responsabili, impostare la data di scadenza e monitorare lo stato dell'attività.

Inoltre, tutte queste funzionalità sono disponibili anche offline, il che è fondamentale per i team che lavorano in aree remote senza un regolare accesso a Internet.

Inoltre, le funzionalità di reportistica consentono di estrarre i dati raccolti con i moduli e di analizzarli per ottenere approfondimenti e ulteriori azioni. È inoltre possibile integrare il proprio account Fluix con diversi flusso di lavoro analitico e ottenere la sincronizzazione dei dati tra più piattaforme.

Funzionalità/funzione chiave di Fluix per la gestione dei flussi di lavoro

Assegnazione di attività

Creazione di moduli

Moduli PDF e web per dispositivi mobili

Distribuzione di documenti

Firma elettronica

Lavoro in modalità offline

Modelli di costruzione

✅ Fluix pro

Curva di apprendimento ridotta e configurazione semplice

Flussi di lavoro progettati per iPad

Spazio di archiviazione cloud e funzionalità di integrazione

❌ I contro di Fluix

I flussi di lavoro progettati per l'iPad possono essere limitanti

Mancanza di supporto per la collaborazione, come la condivisione dei documenti

Prezzi di Fluix

Fluix non offre un piano Free. Fluix parte da 30 dollari/utente al mese con dieci utenti inclusi. Da lì, il prezzo varia in dipendenza del numero di utenti e dei componenti aggiuntivi, che partono da un costo aggiuntivo di 5 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti Fluix

G2: 4,8/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

6. Via del processo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image3-2-1400x589.png Gestione dei flussi di lavoro in Process Street /$$$img/

via Process Street

Modelli e ancora modelli.

Il punto di forza di Process Street è l'approccio ai processi basato su modelli. Elencate tutti i vostri processi in una lista di controllo, salvatela e utilizzatela in più aree di lavoro.

È un'ottima soluzione se dovete gestire gli elementi di chiusura di un turno, gli elementi di manutenzione della produzione o gli elementi da fare all'ultimo minuto prima di spedire un prodotto a un fornitore. È possibile utilizzarlo anche per le risorse umane prima di di inserire un nuovo dipendente in organico o di un colloquio con un potenziale cliente.

Una funzionalità molto apprezzata è la logica di condizionamento che imposta diversi scenari per le liste di controllo e i modelli. In questo modo il team è in grado di orientarsi anche in presenza di più opzioni.

Funzionalità/funzione chiave di Process Street per la gestione dei flussi di lavoro

Creazione rapida di documenti di procedura

Integrazione con 1000 app web

Assegnazione di elementi della lista di controllo

Creazione di moduli

Impostazione di date di scadenza

Logica di condizione nei flussi di lavoro

✅ I professionisti di Process Street

Semplice interfaccia utente

Può creare facilmente documenti strutturati

Possibilità di aggiungere file audio e video ai documenti

Monitoraggio facile dell'attività giornaliera grazie al feed di attività

❌ Processo Street contro

Nessuna versione offline

Non offre app desktop

Manca il supporto di priorità con il piano base

Prezzi di Process Street

Process Street offre un piano gratuito per i singoli utenti. I piani di assistenza costano $$$a per utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Process Street

G2: 4.6/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 550 recensioni)

Controlla questi_ **Alternative a Via del Processo !

7. Tallyfy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image11-1400x737.png Gestione dei flussi di lavoro in Tallyfy /$$$img/

via Tallyfy

Se preferite che le vostre liste di controllo siano visualizzate in un tabellone o in una scheda, allora Tallyfy può essere una buona opzione per pensare ai processi. La sua modalità è Blueprint, che è una parola di fantasia per indicare un modello.

Si impostano i processi, si aggiungono le informazioni alla scheda pertinente e si mette in moto. Si ottengono anche aggiornamenti sullo stato di avanzamento di ogni scheda e sul lavoro terminato per quell'elemento.

I manager visualizzano a volo d'uccello ciò che ogni dipendente ha fatto per gestire meglio i rischi o i problemi.

Funzionalità/funzione chiave di Tallyfy per la gestione dei flussi di lavoro

Moduli per nuovi progetti

Monitoraggio del tempo reale

Logica di condizione e ramo

API e webhook

Commenti

Reportistica dei problemi

✅ Pro di Tallyfy

Organizzare i dati con campi modulo strutturati

Nascondere facilmente le attività

Segmenta le chat con la funzionalità "segnala problema"

❌ I contro di Tallyfy

Personalizzazioni limitate

Interfaccia utente obsoleta che può essere difficile da navigare

Nessun modello precostituito

Prezzi di Tallyfy

I piani di Tallyfy partono da 5 dollari/utente al mese e arrivano a 30 dollari/utente al mese per le app aggiuntive oltre ai documenti. Non offre un piano Free, ma una tariffa leggermente scontata per chi paga annualmente.

Valutazioni dei clienti di Tallyfy

G2: 5/5 (1 recensione)

Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

Il migliore per l'Automazione dei Flussi di Lavoro

Create flussi di lavoro istantanei tra gli strumenti che utilizzate di più, come l'aggiunta di email con asterisco a un foglio di calcolo di Google o l'invio di un'email al vostro supervisore una volta completata un'attività assegnata a voi.

Questi strumenti consentono di combinare centinaia di strumenti per la produttività per semplificarvi la vita.

8. Zapier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image10-e1652740448147-1400x892.png Gestione dei flussi di lavoro in Zapier /$$$img/

via Zapier

Zapier coordina diversi strumenti, in modo semplice.

È facile iniziare e ha una marea di combinazioni, più di quante se ne possano immaginare.

Potreste connettere il vostro strumento di comunicazione alla vostra email, oppure trasferite le informazioni del modulo nel vostro software di project management (come ClickUp!). Qualsiasi cosa vogliate automatizzare, Zapier ha probabilmente trovato un modo per farlo.

ClickUp è stato nominato uno degli strumenti di Delle applicazioni di Zapier in più rapida crescita e si può vedere tutto ciò che si può Da fare con ClickUp e Zapier qui. Sui piani più grandi, è possibile implementare azioni in più fasi per garantire che i processi siano terminati.

Funzionalità/funzione chiave di Zapier per la gestione dei flussi di lavoro

Impostazione di trigger da qualsiasi app supportata da Zapier

Accedete alle vostre app web e automatizzate le attività

Migliaia di strumenti disponibili

Logica di condizione

Passaggi multipli

✅ I vantaggi di Zapier

Diversi modelli di flussi di lavoro automatizzati (vedere questo Flusso di lavoro per il web design guida)

Mantenere un elenco aggiornato della cronologia delle automazioni

Automazione di più attività con un unico trigger

❌ Contro Zapier

Può essere piuttosto costoso

Curva di apprendimento se non c'è già una connessione preimpostata tra due app

Prezzi di Zapier

Zapier offre un piano Free e diversi piani a pagamento a partire da 29,99 dollari/utente con fatturazione mensile.

Valutazioni dei clienti di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Vedi questi_ Alternative a Zapier !

9. IFTTT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image6-1-1400x810.png Gestione dei flussi di lavoro e delle automazioni in IFTTT /$$$img/

via IFTTT

Abbreviazione di If This Then That, IFTTT è una soluzione per i team che desiderano connettere e automatizzare il proprio lavoro su più dispositivi, servizi o app. Permette di personalizzare e controllare le nostre integrazioni attraverso trigger e azioni per creare automazioni senza codice.

Funzionalità/funzione chiave di IFTTT per la gestione del flusso di lavoro

Numerose automazioni

Modelli di automazione chiamati "Applet"

Funzionalità/funzione personalizzate

Numerose integrazioni

✅ IFTTT pro

Può automatizzare processi per oltre 700 servizi, tra cui l'istruzione, l'email o persino il controllo del meteo

Vasta libreria di automazioni realizzate da altri utenti di IFTTT che possono essere utilizzate da chiunque

Ottimo per automatizzare attività ripetitive che rendono la vita più facile

❌ Contro IFTTT

Alcune app sono già in grado di eseguire le automazioni fornite da IFTTT

Difficile da usare su Android

Un po' di difficoltà di apprendimento per navigare nel linguaggio e nella formulazione di IFTTT

Difficoltà a creare flussi di lavoro automatizzati per azioni o attività complesse

Prezzi di IFTTT

IFTTT offre un piano gratuito e altri due piani a pagamento a partire da $$$a.

Valutazioni dei clienti di IFTTT

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 170 recensioni)

guarda questi

{\a6}() blog? p=120959 alternative a IFTTT _*/%href/**_

!

10. Fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image7-1-1400x845.png Gestione del flusso di lavoro e delle automazioni in Make /$$$img/

via Make

Precedentemente Integromat, Make è un'ottima scorciatoia. Come Zapier, Make connette le applicazioni più utilizzate. Make fornisce informazioni e dati un po' più dettagliati rispetto a Zapier e mette in connessione più app guidate da sviluppatori.

Proprio come Excel, è possibile utilizzare funzioni che aiutano a navigare e ad avviare i flussi di lavoro.

Funzionalità/funzione chiave di Make per la gestione dei flussi di lavoro

Informazioni dettagliate sui processi

Funzioni di ricerca avanzate

Recupero avanzato dei dati

Router per processi multipli

Migliaia di operazioni al mese

✅ Fare i professionisti

Facilità di connessione delle app con un semplice drag and drop

Potenti automazioni senza conoscenze di codice o di programmazione

Supporta diversi casi d'uso, tra cui quello commerciale, marketing finanza, risorse umane e altro ancora

Connessione con i più diffusi software per i flussi di lavoro, come CRM estrumenti di marketing ❌ Fare cons

Può essere impegnativo se non si ha una mentalità molto tecnica

I tutorial possono essere difficili da seguire

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Make

Make offre un piano gratuito e diversi piani a pagamento a partire da $$$a mensili.

Valutazioni dei clienti di Make

G2: 4.8/5 (160+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (230+ recensioni)

11. Pipefy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image18-1400x487.png Gestione dei flussi di lavoro in Pipefy /$$$img/

via Pipefy

Pipefy fornisce integrazioni, ma offre anche modelli in alcune aree aziendali, come le vendite, l'onboarding dei clienti o le assunzioni.

Questi modelli semplificano la lista di controllo dei processi e offrono incredibili modelli precostituiti per completare il lavoro.

Il sistema di schede Pipefy consente di creare attività automatizzate, collegarle alle azioni giuste e poi sedersi e aspettare che il lavoro venga terminato. Una volta terminato, sarete avvisati.

È un ottimo modo per impostare i processi automatizzati e vederli in azione.

Funzionalità/funzione chiave di Pipefy per la gestione dei flussi di lavoro

Connessioni con più di 500 app

Modelli di processo

Database aziendale in sicurezza per le azioni

Logica di condizione

✅ I vantaggi di Pipefy

Reportistica dettagliata per tenere traccia degli stati dei progetti

Connessione di diversi processi nella piattaforma

Portali di servizio per gestire documenti, politiche e moduli di richiesta

Integrazioni native con Slack, GitHub, Bitbucket e Google Meet

❌ Contro di Pipefy

Opzioni di personalizzazione limitate con il piano gratuito

Nessun commento assegnato

Funzioni mobili limitate

Mancanza di funzionalità/funzione chiave per il monitoraggio del team

Prezzi di Pipefy

Pipefy offre un piano gratuito per utenti singoli e piccoli team, mentre i piani a pagamento partono da $30/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Pipefy

G2: 4,6/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (270+ recensioni)

Controlla questi_ **Alternative al piffero !

Il migliore per la gestione della conoscenza

Potreste anche aver bisogno di una posizione centrale per archiviare tutti i file di documenti del vostro processo fogli di calcolo, presentazioni e informazioni sulla produttività.

12. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image8-1-1400x883.png Gestione della conoscenza in Notion /$$$img/

via Notion

È un nuovo arrivato che si sta rapidamente affermando. Le sue funzionalità/funzione di modifica in linea, la semplice interfaccia utente e la facilità d'uso lo hanno reso un'opzione popolare. Notion è più adatto alla scrittura e alla modifica di documenti, non necessariamente alla memorizzazione di allegati di grandi dimensioni.

È possibile creare rapidamente tabelle, documenti e altro ancora per i propri dati all'interno di un'unica interfaccia, eliminando i punti di attrito di di altri strumenti come Microsoft Office o Google Documenti.

Funzionalità chiave di Notion per la gestione dei flussi di lavoro

Note e documenti

L'assistente alla scrittura di Notion IA

Base di conoscenza

Foglio di calcolo e database

Funzione di trascinamento e rilascio

✅ Notion pro

Potenti funzionalità/funzione di presa di nota

Creazione di blocchi di codice nelle note con opzioni uniche di formattazione

Tonnellate di modelli

Ottimo per la collaborazione in team

❌ I contro di Notion

Interfaccia utente complessa

Limitate funzionalità/funzione di monitoraggio degli obiettivi

Nessuna visualizzazione delle dipendenze

Può essere difficile automatizzare il lavoro

Prezzi di Notion

Notion offre un piano gratuito e piani a pagamento a partire da 5 dollari con fatturazione mensile.

Valutazioni dei clienti di Notion

G2: 4.6/5 (490+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (590+ recensioni)

guarda questi Alternative di Notion !

13. Slite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image16-1400x819.png Gestione della conoscenza e del flusso di lavoro in Slite /$$$img/

via Slite

Slite è strettamente orientato alla scrittura, alla comunicazione e alla creazione di processi. Il segreto sta nelle opzioni del menu.

L'interfaccia simile a quella di Slack aiuta gli autori a gestire i documenti, a taggarli e a classificarli rapidamente. È possibile creare canali per le diverse informazioni, e poi curarli ulteriormente per renderli più granulari.

L'interfaccia utente di Slite può fornire maggiori indicazioni rispetto a Notion.

Funzionalità/funzione chiave di Slite per la gestione del flusso di lavoro

Modifica di testi ricchi di informazioni

Tabelle, incorporazioni e allegati

Scrittura collaborativa

Creazione di liste di controllo e documenti di processo

10 GB di spazio di archiviazione

✅ I vantaggi di Slite

Facile da impostare

Interfaccia utente facile da usare

Funzionalità di collaborazione attiva con il team

❌ Slite ha i seguenti svantaggi

Numero limitato di integrazioni

Limitato supporto offline

Nessun indice di Google

Prezzi di Slite

Slite offre un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $$$a al mese.

Valutazioni dei clienti su Slite

G2: 4.7/5 (120+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

Vedi questi_ **Alternative di lusso !

Migliore per le riunioni e le comunicazioni sul flusso di lavoro

Non importa quanto siate organizzati con la gestione dei flussi di lavoro, la comunicazione cancellata è il collante che tiene tutto insieme! Riunioni costruttive, feedback e collaborazione sono fondamentali per ottimizzare i processi.

14. Calendly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image5-1.png Gestione e programmazione delle riunioni con Calendly /$$$img/

via Calendly

Con le sue semplici funzionalità/funzione di pianificazione e i colori blu accesi simili a quelli di Zoom, Calendly è il re dei momenti "Aspetta, credo di averlo già usato".

E, a dirla tutta, probabilmente vi è piaciuto molto.

Calendly elimina l'incombenza di programmare riunioni virtuali o di persona. Che si tratti di una riunione con una sola persona o di un gruppo, si può facilmente condividere un collegato con la propria disponibilità per consentire agli ospiti di fissare un orario.

Da lì, l'evento viene aggiunto al vostro calendario! Tutto qui, è semplicissimo!

Funzionalità/funzione chiave di Calendly per la gestione del lavoro

Promemoria automatici, follow-up e trigger di integrazione

Preferenze e controlli sulla disponibilità

Molteplici opzioni di posizione per riunioni di persona e virtuali

Integrazione con Calendly con oltre 70 app incluso ClickUp !

✅ Calendly pro

Aggiungete Calendly direttamente al vostro sito web o alla vostra email per una facile programmazione

Automazioni per le comunicazioni prima e dopo le riunioni

Integrazioni con strumenti popolari come Zoom e Zapier

❌ I contro di Calendly

Affidarsi alle integrazioni può essere difficile da navigare per gli invitati

Non lavora bene con alcune versioni di Outlook

Prezzi di Calendly

Calendly offre un piano gratuito e più piani a pagamento a partire da $$$a al mese.

Valutazioni dei clienti su Calendly

G2: 4,7/5 (1.290+ recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.010 recensioni)

Vedi questi_ **Alternative a Calendly !

15. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image14-1400x935.png Gestione delle comunicazioni e dei flussi di lavoro in Slack /$$$img/

via Slack

Amiamo Slack ! Con un concetto e una quantità di gioia paragonabili a quelli di AIM, Slack è una piattaforma di messaggistica flessibile e organizzata che offre un'alternativa più rapida alle email.

Organizzate il vostro team in canali per avere un facile punto di connessione tra reparti, uffici e fusi orari, anche con altre aziende.

Lasciate che la creatività della vostra azienda sia un po' selvaggia con i canali progettati per riunire le persone! Create un canale per gli appassionati di ciclismo, i cuochi dilettanti, gli animali domestici e i nerd di Star Wars, soprattutto se la maggior parte della vostra azienda lavora in modo asincrono o da casa.

A giusto avviso, però, i canali possono essere molto divertenti ma anche sfuggire facilmente di mano. Probabilmente dovrete eliminare i canali almeno una volta all'anno.

consiglio: posticipate le notifiche di Slack durante il fine settimana o sentirete quel suono anche nei vostri sogni.

Funzionalità/funzione chiave di Slack per la gestione del lavoro

Videochiamate e chiamate audio

Oltre 2.000 integrazioni

Generatore di flussi di lavoro per le automazioni

Condivisione di file

✅ I professionisti di Slack

Semplicità di messaggistica istantanea, condivisione di file e accessibilità

Oltre 2.000 integrazioni e tonnellate di automazioni possono rendere Slack più potente e utile

Vasta libreria di emoji per reazioni creative

Ricerca in tutte le conversazioni del team

❌ I contro di Slack

Deve affidarsi alle integrazioni per portare avanti il proprio lavoro con Slack

Impossibilità di creare sottocanali per una migliore gestione delle attività

Mancanza di un'offerta complessiva gestione del carico di lavoro funzionalità/funzione come l'impostazione degli obiettivi, la creazione e l'assegnazione di attività e il monitoraggio dello stato

Gli stati sono limitati ai singoli utenti, non ai progetti

Prezzi di Slack

Slack offre un piano Free e opzioni a pagamento a partire da $8/utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Slack

G2: 4,5/5 (oltre 29.650 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (21.210+ recensioni)

Vedi questi_ **Alternative a Slack !

ClickUp: La migliore app per i flussi di lavoro del team

Avete ancora l'elenco creato all'inizio di questa pagina?

Quanti di questi strumenti potrebbero essere collegati in modo più efficace o addirittura eliminati del tutto con questi strumenti?

Ed ecco una domanda trabocchetto: avete pensato di includere i vostri documenti/elaborazione testi o fogli di calcolo? Anche questi sono strumenti che potrebbero essere terminati.

Oppure note adesive ? Non è certo un buon modo per monitorare i processi aziendali o gli stati!

Probabilmente utilizzate più strumenti di quanto pensiate e queste app per il flusso di lavoro sono il modo migliore per sostituirli! Osservate la vostra produttività migliorare con questi strumenti per il flusso di lavoro.