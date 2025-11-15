I 13 migliori software CRM conformi allo standard HIPAA per una gestione sicura dei dati dei pazienti

Nel settore sanitario, i dati dei pazienti sono come un battito cardiaco: costanti, vitali e disastrosi se lasciati senza protezione.

Che si tratti di una clinica affollata, di uno studio di benessere o di una grande rete sanitaria, è fondamentale garantire la sicurezza delle informazioni dei pazienti e gestire al contempo appuntamenti, piani di trattamento e follow-up costanti.

Con il mercato globale della gestione delle relazioni con i clienti (CRM) nel settore sanitario in crescita del 7,7% CAGR fino al 2030, la scelta di un CRM conforme allo standard HIPAA è diventata essenziale per il settore sanitario.

Il software CRM giusto aiuta i provider a proteggere i dati dei pazienti con controlli di accesso e fornisce ai team gli strumenti per gestire le relazioni e le operazioni in modo fluido dietro le quinte.

Sei pronto a proteggere le interazioni con i pazienti, semplificare i processi quotidiani e migliorare la soddisfazione dei pazienti? Scopri la nostra selezione dei 13 migliori CRM conformi allo standard HIPAA per aiutarti a scegliere lo strumento più adatto alle tue esigenze.

I 13 migliori software CRM conformi allo standard HIPAA in sintesi

Ecco un rapido confronto tra i migliori software CRM conformi allo standard HIPAA per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze:

Strumento Ideale per Funzionalità/Funzione principali Prezzi* ClickUp Gestione completa di progetti e client Automatizza l'onboarding e i promemoria, controlla gli accessi, assicura la sicurezza dei moduli, personalizza le visualizzazioni, utilizza modelli CRM. Piani gratis; personalizzati per le aziende. Salesforce Health Cloud Grandi reti sanitarie che necessitano di visualizzare una visione unificata dei pazienti Connettere i dati clinici/non clinici, automatizzare la pianificazione, Agentforce IA, integrazioni EHR. Piani a pagamento a partire da 325 $ al mese per utente LeadSquared Acquisizione e coinvolgimento dei pazienti ad alta velocità Automatizza i follow-up, il lead scoring, l'automazione del marketing, la sicurezza dei dati e le integrazioni. Piani a pagamento a partire da 60 $ al mese per utente. Keap Piccole cliniche che automatizzano i follow-up e i pagamenti Automatizza pagamenti/promemoria, fatturazione con sicurezza, pagamenti online, moduli, integrazioni email. Piani a pagamento a partire da 299 $ al mese per utente. HIPAA CRM Strutture attente al budget che necessitano di una gestione della sicurezza dei dati Archiviazione/gestione delle informazioni dei pazienti, sicurezza AWS, controlli di accesso, registri di audit. Piano Free; piani a pagamento a partire da 2 $ al mese per utente. Zendesk Collaborazione tra reparti e coinvolgimento sicuro Documentazione unificata, supporto omnicanale, messaggistica sicura, basi di conoscenza, approfondimenti basati sull'IA. Piani a pagamento a partire da 19 $ per utente Caspio App sanitarie completamente personalizzate senza codice Generatore senza codice, integrazioni di sicurezza, controlli di accesso, strumenti di conformità Piani a pagamento a partire da 100 $ al mese per utente. Pipedrive Gestione intuitiva della pipeline per il commerciale Flusso di lavoro basato sull'IA, fidelizzazione, approfondimenti in tempo reale, integrazioni. Piani a pagamento a partire da 24 $ al mese per utente. Insightly CRM integrato, marketing e project management CRM unificato, automazione del marketing, monitoraggio dei progetti, integrazioni, app mobile Piani a pagamento a partire da 29 $ al mese per utente. NexHealth Eliminazione del lavoro amministrativo manuale relativo ai pazienti Prenotazioni online, moduli per i pazienti, controlli assicurativi, pagamenti, sincronizzazione EHR Prezzi personalizzati Creatio Aziende che necessitano di rapide personalizzazioni CRM personalizzate Automazione dei flussi di lavoro senza codice, guida AI, dashboard, scalabilità tra team Piani a pagamento a partire da 25 $ al mese per utente. Zoho CRM Collaborazione multi-team conveniente Teamspaces, Zia IA, flussi di lavoro senza codice, oltre 1.000 integrazioni Piani a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente. PatientPop Crescita dello studio e visibilità online SEO, recensioni, pianificazione online, moduli mobili, automazione dell'accettazione Prezzi personalizzati

Cosa cercare in un software CRM conforme allo standard HIPAA?

Cosa distingue un sistema CRM conforme allo standard HIPAA da uno standard?

La differenza chiave risiede nella sua capacità di salvaguardare i dati sensibili dei pazienti e di assistere i provider nell'adempimento delle normative di conformità HIPAA. 🏥

Quando scegli un software CRM conforme allo standard HIPAA, assicurati che includa funzionalità/funzione come la crittografia dei dati e che non si limiti a gestire le interazioni con i pazienti, ma che rafforzi la sicurezza dei dati, la privacy dei pazienti e la conformità normativa in ogni passaggio. Cerca:

✅ Potente crittografia dei dati per le informazioni dei pazienti, sia in fase di archiviazione che di trasferimento

✅ Controlli di accesso granulari e autenticazione a più fattori, in modo che solo il personale autorizzato possa gestire i dati dei pazienti, riducendo al minimo le attività amministrative.

✅ Registri di audit dettagliati per il monitoraggio di chi accede alle cartelle cliniche dei pazienti e quando

✅ Un accordo di collaborazione aziendale (BAA) firmato per chiarire le responsabilità in materia di informazioni sanitarie protette in condivisione.

✅ Strumenti di backup, ripristino e comunicazione sicuri per prevenire violazioni dei dati e proteggere le relazioni con i pazienti.

I 13 migliori software CRM conformi allo standard HIPAA

Ecco le 13 migliori soluzioni software CRM conformi allo standard HIPAA considerate affidabili dai provider:

ClickUp (ideale per la gestione completa di progetti e client)

Visualizza chiaramente ogni parte dei tuoi flussi di lavoro sanitari con le viste personalizzabili di ClickUp e i flussi di lavoro di project management

Tra la gestione delle informazioni dei pazienti, i follow-up costanti e la garanzia che solo il personale autore possa vedere ciò che deve vedere, il margine di errore è sempre presente.

Un piccolo errore può comportare una violazione dei dati o una violazione dell'HIPAA. Nessuno nel sistema sanitario vuole avere a che fare con un problema del genere, soprattutto quando si tratta di informazioni sanitarie sensibili.

In qualità di primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, ClickUp aiuta i professionisti sanitari e i team SaaS medici ad affrontare efficacemente queste sfide. Il suo assistente AI integrato, ClickUp Brain, garantisce la connessione di tutti i flussi di lavoro e rende le conoscenze immediatamente accessibili.

Gestisci le relazioni con i pazienti, assicurati la sicurezza delle informazioni sensibili dei pazienti e effettua il monitoraggio di ogni interazione in un unico sistema CRM conforme allo standard HIPAA di ClickUp

Proteggi i dati dei pazienti con il CRM conforme allo standard HIPAA di ClickUp

ClickUp offre ai team CRM un potente sistema CRM conforme alle norme HIPAA, progettato per mantenere ogni dettaglio, dalle cartelle cliniche ai dati assicurativi, al sicuro e accessibile solo al personale autorizzato.

Grazie a controlli di accesso granulari, è possibile impostare facilmente le autorizzazioni in modo che solo i membri del team autorizzati possano visualizzare o effettuare la modifica dei dati dei pazienti, garantendo la conformità e la massima tranquillità.

Ma misure di sicurezza robuste non significano solo bloccare l'accesso. I registri di audit di ClickUp consentono il monitoraggio di chi ha consultato o aggiornato le cartelle cliniche dei pazienti, garantendo trasparenza e responsabilità per ogni azione. Ciò significa che sei sempre pronto per i controlli di conformità e puoi risolvere rapidamente qualsiasi problema relativo ai dati.

Inoltre, il modello CRM di ClickUp offre ai provider uno strumento pronto all'uso per conservare i dati dei pazienti, i dettagli assicurativi e le informazioni di contatto in un unico luogo sicuro.

Ottieni un modello gratis Organizza i contatti dei pazienti, le fasi di trattamento e i follow-up in una pipeline CRM già pronta con il modello CRM di ClickUp.

Invece di impostare manualmente promemoria o dipendere da post-it, le cliniche possono automatizzare la pianificazione degli appuntamenti e i follow-up direttamente nella pipeline, riducendo le assenze e le visite mancate.

Risparmia tempo con le automazioni di ClickUp

ClickUp Automazioni e ClickUp Agents sono perfetti per i team sanitari che desiderano dedicare meno tempo alle pratiche burocratiche e più tempo ai pazienti.

Automatizza l'accoglienza dei pazienti, i promemoria degli appuntamenti e i follow-up per ridurre il lavoro superfluo e proteggere i dati dei pazienti con ClickUp Automazioni

Immaginate questo: un nuovo paziente compila un modulo di registrazione online e ClickUp crea istantaneamente una cartella clinica, assegna la registrazione all'infermiere giusto e programma una chiamata di benvenuto.

Promemoria degli appuntamenti? Inviati automaticamente via email o SMS, riducono le assenze. Moduli di consenso e note di follow-up? Raccolti, archiviati e collegati al profilo del paziente: non dovrete più cercare documenti cartacei. Gli agenti possono passare in azione e rispondere a qualsiasi domanda o aiutare le persone a trovare ciò di cui hanno bisogno, senza supervisione manuale.

Formare agenti personalizzati in ClickUp per gestire flussi di lavoro asincroni

È anche possibile automatizzare la verifica delle assicurazioni, le richieste di rinnovo delle prescrizioni e i sondaggi post-visita. Affidando a ClickUp le attività amministrative ripetitive, la vostra clinica potrà concentrarsi su ciò che conta di più: fornire un'assistenza eccellente ai pazienti.

Monitorate i flussi di lavoro con i dashboard e i moduli ClickUp

Per le cliniche e gli studi che gestiscono più pazienti e provider, i dashboard ClickUp, le visualizzazioni cronologiche e i moduli ClickUp garantiscono chiarezza e controllo su ogni flusso di lavoro.

Monitora le comunicazioni con i pazienti, i piani di trattamento e i carichi di lavoro del personale in un'unica visualizzazione chiara tramite i dashboard di ClickUp

Le dashboard di ClickUp consentono di visualizzare il flusso dei pazienti, di monitorare i risultati di laboratorio in sospeso e di monitorare il carico di lavoro del personale, tutto in un unico posto. I moduli ClickUp semplificano la raccolta dei feedback dei pazienti o delle informazioni pre-visita in sicurezza in un unico posto.

Ecco una breve guida visiva su come ClickUp utilizza l'IA per potenziare i flussi di lavoro automatizzati per le aziende sanitarie:

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automatizza l'inserimento dei pazienti, i promemoria e i passaggi di consegne per ridurre il lavoro manuale superfluo.

Monitora le comunicazioni con i pazienti, le sequenze dei trattamenti e le attività del personale con oltre 15 visualizzare personalizzabili.

Raccogli la storia clinica e il feedback dei pazienti in modalità di sicurezza utilizzando moduli conformi alla normativa HIPAA.

Controlla chi può accedere ai dati dei pazienti con controlli di accesso dettagliati e registri di audit.

Organizza contatti, piani di trattamento e follow-up utilizzando il modello CRM di ClickUp.

Limiti di ClickUp

Può risultare complesso per i team di piccole dimensioni che non hanno familiarità con gli strumenti CRM.

Alcuni modelli specifici per il settore sanitario potrebbero richiedere modifiche personalizzate.

La configurazione dell'automazione richiede un periodo di apprendimento per il personale non tecnico.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

La nostra esperienza, iniziata con la gestione dei processi Scrum, ci ha portato a gestire tutti i nostri processi e team, compreso il CRM, tramite ClickUp. Presenta innumerevoli aspetti positivi, quali facilità d'uso, facilità di implementazione, un'ampia gamma di modelli, facilità di integrazione per tutti i processi organizzativi, un'ampia gamma di funzionalità, facilità di comprensione, interfacce intuitive, supporto formativo e informativo e assistenza clienti.

La nostra esperienza, iniziata con la gestione dei processi Scrum, ci ha portato a gestire tutti i nostri processi e team, compreso il CRM, tramite ClickUp. Presenta innumerevoli aspetti positivi, quali facilità d'uso, facilità di implementazione, un'ampia gamma di modelli, facilità di integrazione per tutti i processi organizzativi, un'ampia gamma di funzionalità, facilità di comprensione, interfacce intuitive, supporto formativo e informativo e supporto clienti.

2. Salesforce Health Cloud (ideale per le grandi reti sanitarie che necessitano di visualizzare una visione unificata dei pazienti)

tramite Salesforce

Quando le organizzazioni sanitarie crescono, aumenta anche la complessità della gestione dei dati dei pazienti, dei dettagli assicurativi e del coordinamento delle cure. La frammentazione delle cartelle cliniche dei pazienti e la mancanza di coordinamento tra i team rendono più difficile fornire cure coerenti e proteggere la privacy dei pazienti.

Salesforce Health Cloud fornisce ai provider, ai pagatori e ai team di sanità pubblica un sistema di gestione delle relazioni con i clienti sicuro e conforme alla normativa HIPAA che unifica le informazioni dei pazienti, comprese le cartelle cliniche elettroniche.

L'automazione inoltre dei processi per migliorare i risultati dei pazienti, rispettando al contempo rigorosi standard di sicurezza dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Health Cloud

Collega i dati clinici e non clinici in un'unica piattaforma CRM conforme allo standard HIPAA.

Automatizza la registrazione dei pazienti, la verifica delle prestazioni e la pianificazione degli appuntamenti.

Utilizza Agentforce IA per monitorare l'andamento delle malattie e automatizzare i flussi di lavoro di sorveglianza sanitaria.

Crea piani di assistenza flessibili che tengano conto dei determinanti sociali e aumentino il coinvolgimento dei pazienti.

Si integra facilmente con i sistemi EHR ed EMR per mantenere aggiornate le informazioni dei pazienti e renderle accessibili solo al personale autorizzato.

Limiti di Salesforce Health Cloud

I prezzi possono essere elevati per i piccoli provider di assistenza sanitaria o le cliniche.

Richiede formazione e supporto dedicate per la configurazione completa e le integrazioni.

La personalizzazione delle funzionalità/funzione avanzate potrebbe richiedere risorse di amministratore tecnico.

Prezzi di Salesforce Health Cloud

Health Cloud azienda : 350 $ al mese per utente

Health Cloud Unlimited : 525 $ al mese per utente

Agentforce 1 for Service : 750 $ al mese per utente

Agentforce 1 for Commerciale: 750 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce Health Cloud

G2 : 3,8/5 (oltre 35 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Salesforce Health Cloud

Questa recensione di G2 ha notato:

Una raccolta completa di strumenti e funzionalità/funzione in grado di trasformare le operazioni di qualsiasi organizzazione sanitaria. Fornisce informazioni dettagliate sui pazienti, come la cronologia degli appuntamenti, le patologie attuali, gli specialisti che li hanno in cura e le prescrizioni, il tutto in un unico posto.

Una raccolta completa di strumenti e funzionalità/funzione in grado di trasformare le operazioni di qualsiasi organizzazione sanitaria. Fornisce informazioni dettagliate sui pazienti, come la cronologia degli appuntamenti, le patologie attuali, gli specialisti che li hanno in cura e le prescrizioni, il tutto in un unico posto.

3. LeadSquared (ideale per l'acquisizione e il coinvolgimento rapidi dei pazienti)

tramite LeadSquared

Molte cliniche perdono nuovi pazienti prima ancora che questi varchino la soglia.

Questo perché non esiste un modo chiaro per valutare o dare priorità ai lead, il che può comportare uno spreco di tempo per il personale e indebolire la fiducia.

LeadSquared risolve questo problema fornendo ai provider un sistema CRM sanitario che acquisisce ogni richiesta dei pazienti, garantisce la sicurezza dei dati sensibili dei pazienti e implementa l'automazione dei follow-up.

Le migliori funzionalità/funzioni di LeadSquared

Automatizza i follow-up dei pazienti, la pianificazione degli appuntamenti e i promemoria per ridurre il lavoro manuale.

Valuta le richieste dei pazienti per aiutare il personale a dare priorità ai lead di valore e migliorare il coinvolgimento dei pazienti.

Centralizza i dati dei pazienti in un unico sistema CRM conforme allo standard HIPAA con controlli di accesso riservati esclusivamente al personale autore.

Utilizza l'automazione del marketing per realizzare campagne che attraggano e convertano nuovi pazienti in sicurezza.

Si integra facilmente con gli strumenti sanitari esistenti per gestire la comunicazione con i pazienti e il monitoraggio dei risultati.

Limiti di LeadSquared

Alcuni utenti segnalano limiti nell'affidabilità del sistema telefonico e nella flessibilità della reportistica.

Potrebbe richiedere una formazione aggiuntiva per i team che non hanno familiarità con le automazioni CRM.

Cambiare provider può essere complicato a causa delle difficoltà legate alla migrazione dei dati.

Prezzi di LeadSquared

Sales Pro : 60 $ al mese per utente

Sales Super: 100 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di LeadSquared

G2 : 4,5/5 (oltre 240 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di LeadSquared

Questa recensione di G2 ha condiviso:

LeadSquared Sales + Mobile CRM eccelle per la sua interfaccia intuitiva e la perfetta integrazione, consentendo ai team di gestire i lead, effettuare il monitoraggio delle attività e aumentare la produttività senza sforzo e ovunque si trovino.

LeadSquared Commercial + Mobile CRM eccelle per la sua interfaccia intuitiva e la perfetta integrazione, consentendo ai team di gestire i lead, effettuare il monitoraggio delle attività e aumentare la produttività senza sforzo e ovunque si trovino.

4. Keap (ideale per piccole cliniche che desiderano automatizzare il follow-up dei pazienti e il pagamento)

tramite Keap

Oltre il 40% dei pazienti teme che le proprie fatture mediche contengano errori e, quando questi si accumulano, la fiducia viene rapidamente compromessa. Per le piccole cliniche e gli studi medici, le fatture sparse e i promemoria di pagamento in ritardo possono richiedere ore di lavoro ogni settimana e mettere a rischio le informazioni sensibili dei pazienti.

Keap riunisce tutte queste funzioni in un unico software CRM per il settore sanitario. Questo software garantisce la sicurezza dei dati di pagamento dei pazienti, offre automazione per i promemoria degli appuntamenti e per i follow-up di fatturazione, e libera tempo per ciò che conta davvero: la cura dei pazienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keap

Automatizza i promemoria per pagamenti, appuntamenti e follow-up senza monitoraggio manuale.

Archivia i dettagli dei pazienti e le informazioni di fatturazione in un'unica piattaforma CRM conforme allo standard HIPAA, garantendo la sicurezza dei dati.

Crea semplici moduli di registrazione che si collegano direttamente ai flussi di lavoro di comunicazione con i pazienti.

Accetta e monitora i pagamenti online, riducendo gli errori di fatturazione e le pratiche burocratiche.

Integrazione con i più diffusi strumenti di pianificazione e email per garantire un coinvolgimento fluido dei pazienti.

Limiti di Keap

Destinato principalmente agli studi di piccole dimensioni, potrebbe non essere adatto ai sistemi sanitari di grandi dimensioni.

Alcune automazioni personalizzate richiedono una configurazione aggiuntiva per i team non tecnici.

I prezzi possono sembrare elevati per le cliniche con budget limitati ed esigenze CRM di base.

Prezzi Keap

Pro: 299 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Keap

G2 : 4,2/5 (oltre 1.560 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 1.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Keap

Questa recensione di Capterra ha mostrato la funzionalità/funzione:

La mia esperienza con Keap è stata per lo più positiva. È uno strumento affidabile per le aziende che desiderano automatizzare i propri processi e centralizzare le interazioni con i clienti.

La mia esperienza con Keap è stata per lo più positiva. È uno strumento affidabile per le aziende che desiderano automatizzare i propri processi e centralizzare le interazioni con i clienti.

5. HIPAA CRM (ideale per gli studi attenti al budget che necessitano di una gestione dei dati dei pazienti in sicurezza)

tramite HIPAA CRM

Molte cliniche di piccole dimensioni e studi privati desiderano la sicurezza di un sistema CRM conforme alla normativa HIPAA, ma esitano a causa dei complessi costi di configurazione associati alla portabilità e alla responsabilità assicurativa.

Per i team che archiviano i dati dei pazienti su fogli di calcolo o file cartacei, il rischio di violazione dei dati o di violazione dell'HIPAA è troppo elevato per essere ignorato.

HIPAA CRM di FreeCRM offre un'opzione pratica e a costo zero per la gestione dei dati sensibili dei pazienti, la pianificazione degli appuntamenti e le interazioni con i pazienti nel cloud, nel rispetto dei rigorosi standard di sicurezza dei dati stabiliti dall'Health Insurance Portability and Accountability Act.

Le migliori funzionalità/funzioni del CRM HIPAA

Archivia e gestisci in modo da garantire la sicurezza le informazioni di contatto dei pazienti, la loro storia clinica e i dettagli di fatturazione in un unico posto.

Opera sui data center Amazon AWS con ridondanza integrata e crittografia dei dati avanzata.

Controlla l'accesso in modo che solo il personale autore possa visualizzare le cartelle cliniche sensibili dei pazienti.

Monitora gli appuntamenti, le interazioni con i pazienti e i follow-up per migliorare i risultati dei pazienti.

Utilizza i registri di controllo e gli strumenti di conformità per soddisfare le normative HIPAA senza costi aggiuntivi.

Limiti del CRM HIPAA

Automazione avanzata con limite rispetto alle soluzioni CRM a pagamento.

Le opzioni di supporto e personalizzazione potrebbero essere più basilari rispetto ai sistemi dell'azienda.

Potrebbe non essere adatto a provider di servizi sanitari con più posizioni di grandi dimensioni.

Prezzi CRM HIPAA

Free

Pro : 2 $ al mese per utente

Azienda & HIPAA: 50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni CRM HIPAA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

6. Zendesk (ideale per la collaborazione tra reparti e il coinvolgimento sicuro dei pazienti)

tramite Zendesk

Quando i pazienti ripetono la loro anamnesi a più reparti, è segno che i sistemi sono compartimentati, il che comporta una perdita di tempo e compromette l'assistenza.

Zendesk mira a colmare queste lacune fungendo da soluzione CRM e di assistenza unificata che garantisce la connessione del personale in prima linea, i team amministrativi e i provider con una visione condivisa dei pazienti.

Grazie alla sicurezza conforme allo standard HIPAA e agli strumenti omnicanale, Zendesk aiuta i team sanitari a fornire un supporto sicuro, efficiente e personalizzato in ogni punto di contatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk

Fornisce una cartella clinica unificata accessibile a tutti i reparti e canali.

Automatizza la creazione di ticket, i follow-up degli appuntamenti e i promemoria per ridurre i colli di bottiglia.

Consente comunicazioni sicure con i pazienti tramite email, chat, telefono e messaggistica social.

Crea aree self-service come portali per i pazienti e basi di conoscenza.

Accedi a dashboard personalizzabili e approfondimenti basati sull'IA per individuare le tendenze nell'assistenza sanitaria.

Limiti di Zendesk

Gli strumenti avanzati di IA richiedono un piano di livello superiore e un costo aggiuntivo.

È necessaria una configurazione tecnica per personalizzare in modo completamente personalizzato i flussi di lavoro.

Nessun piano gratis permanente; le funzionalità avanzate possono aumentare rapidamente i costi.

Prezzi di Zendesk

Suite Team : 69 $ al mese per utente

Suite Professional : 149 $ al mese per utente

Suite Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2 : 4,3/5 (oltre 6.200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Zendesk

Questa recensione di G2 diceva:

L'integrazione con il nostro CRM e le app di terze parti è perfetta e consente di visualizzare in modo centralizzato le interazioni con i clienti. Il solido sistema di reportistica di Zendesk ci aiuta anche nel monitoraggio delle metriche chiave e nel migliorare continuamente le nostre operazioni di supporto.

L'integrazione con il nostro CRM e le app di terze parti è perfetta e consente di visualizzare una visione centralizzata delle interazioni con i clienti. Il solido sistema di reportistica di Zendesk ci aiuta anche nel monitoraggio delle metriche chiave e nel migliorare continuamente le nostre operazioni di supporto.

7. Caspio (ideale per creare app di gestione sanitaria completamente personalizzate senza codice)

tramite Caspio

Molte strutture sanitarie hanno difficoltà perché i loro software esistenti sono rigidi, pieni di funzionalità/funzioni che non utilizzano o estremamente costosi da scalare.

Caspio semplifica questa complessità fornendo a ospedali, cliniche e studi privati una piattaforma low-code per creare esattamente ciò di cui hanno bisogno, migliorando l'efficienza operativa.

Che abbiate bisogno di un portale pazienti, di un flusso di lavoro per l'accettazione o di un sistema informativo ospedaliero completamente integrato, il builder drag-and-drop di Caspio aiuta i team non tecnici a implementare rapidamente applicazioni conformi allo standard HIPAA. Inoltre, pagate solo per lo spazio di archiviazione, le funzionalità/funzione e le prestazioni che utilizzate effettivamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Caspio

Crea portali personalizzati per i pazienti, dashboard, moduli e app di monitoraggio senza bisogno di codice.

Integrazione con altri strumenti sanitari e automazione dei flussi di lavoro di routine.

Controlla l'accesso degli utenti, genera report dettagliati e soddisfa i requisiti HIPAA fin da subito.

Avvia i progetti in poche settimane anziché in mesi: scala e modifica in qualsiasi momento.

Limiti di Caspio

La configurazione iniziale potrebbe richiedere un piano tecnico per integrazioni complesse.

Alcune funzionalità avanzate di conformità comportano costi mensili aggiuntivi.

Un utilizzo intensivo o grandi quantità di dati possono aumentare i costi del piano.

Prezzi Caspio

Lite : 100 $ al mese per utente

Plus : 300 $ al mese per utente

Aziendale: 600 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Caspio

G2 : 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 220 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Caspio

Questa recensione di G2 ha rilevato:

Due fattori fondamentali che hanno costituito la nostra selezione di Caspio sono stati (1) la capacità di garantire un livello di sicurezza conforme allo standard HIPAA e (2) il fatto che non si paghi in base al numero di utenti. Utilizziamo applicazioni con molti utenti diversi che interagiscono con le stesse origini dati. *

Due fattori fondamentali che hanno costituito la nostra selezione di Caspio sono stati (1) la capacità di garantire un livello di sicurezza conforme allo standard HIPAA e (2) il fatto che non si paghi in base al numero di utenti. Utilizziamo applicazioni con molti utenti diversi che interagiscono con le stesse origini dati.

8. Pipedrive (ideale per i team commerciali che desiderano una gestione intuitiva della pipeline)

tramite Pipedrive

Quando chiamano un provider sanitario o un'altra azienda sanitaria, il 60% dei pazienti non aspetta in linea per più di un minuto e solo il 32% si prende la briga di richiamare se non riesce a mettersi in contatto.

La stessa impazienza esiste anche nel commerciale: i potenziali clienti si aspettano un follow-up rapido e tempestivo e zero attriti.

Pipedrive aiuta i team commerciali a soddisfare queste aspettative con una pipeline intuitiva, suggerimenti basati sull'IA e automazioni che mantengono le trattative sulla buona strada senza sommergere i rappresentanti di attività di amministratore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Automatizza il lead nurturing e i follow-up con flussi di lavoro basati sull'IA.

Personalizza più pipeline commerciali per adattarle a processi unici.

Integrazione con oltre 500 app e strumenti per unificare il tuo stack tecnologico.

Genera approfondimenti commerciali in tempo reale, previsioni e reportistica personalizzata.

Utilizza i componenti aggiuntivi per la generazione di lead, il monitoraggio dei visitatori web e la gestione dei documenti.

Limiti di Pipedrive

Il livello di automazione è più basilare rispetto ai CRM dell'azienda.

Alcune integrazioni avanzate si basano su connettori di terze parti come Zapier.

La migrazione dei dati da altri CRM potrebbe richiedere un ulteriore lavoro richiesto di configurazione.

Prezzi di Pipedrive

Lite : 19 $ al mese per utente

Crescita : 34 $ al mese per utente

Premium : 64 $ al mese per utente

Ultimate: 89 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2 : 4,3/5 (oltre 2.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Pipedrive

Questa recensione di G2 ha notato:

Per chi non ha una grande esperienza nelle impostazioni dei CRM, è stato un processo davvero facile e veloce. Ci sono tantissime integrazioni e automazioni che è possibile configurare, cosa che aveva un limite con il nostro altro CRM.

Per chi non ha una grande esperienza nell'impostazione dei CRM, è stato un processo davvero facile e veloce. Ci sono tantissime integrazioni e automazioni che è possibile configurare, cosa che aveva un limite con il nostro altro CRM.

9. Insightly (il migliore per CRM integrato + marketing + project management)

tramite Insightly

Gestire commerciale, marketing e progetti in un unico posto può sembrare un compito arduo, soprattutto quando gli strumenti non sono in connessione tra loro o richiedono continue soluzioni alternative.

Insightly affronta questo problema in modo diretto con un CRM moderno e flessibile che combina gestione della pipeline, automazione del marketing, ticketing di supporto e integrazioni approfondite in un'unica piattaforma unificata.

Ciò significa che i team in crescita possono personalizzare i flussi di lavoro, automatizzare le attività e allineare più rapidamente i team di commercializzazione, senza sprecare risorse su sistemi scollegati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly

Centralizza contatti, pipeline e attività commerciali in un unico CRM.

Automatizza i flussi di lavoro, l'email marketing e la lead nurturing con strumenti integrati.

Gestisci i progetti insieme alle pipeline di vendita con oggetti e layout personalizzati.

Crea connessioni per oltre 500 app utilizzando AppConnect per un flusso di dati fluido.

Utilizza le app mobili per aggiornare i registri e gestire le attività ovunque ti trovi.

Limiti di Insightly

La curva di apprendimento per l'impostazione dell'automazione personalizzata può essere ripida.

Alcune integrazioni potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva o strumenti di terze parti.

Alcune funzionalità avanzate sono riservate ai piani di livello superiore.

Prezzi di Insightly

Plus : 29 $ al mese per utente

Professional : 49 $ al mese per utente

Azienda: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Insightly

G2 : 4,2/5 (oltre 920 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 1.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Insightly

Questa recensione di G2 ha condiviso:

Insightly è molto reattivo. La funzione di ricerca è straordinaria. Trovo l'interfaccia semplice da navigare e, quando è il momento di automatizzare, Insightly offre potenti funzionalità di automazione. Il CRM è abbastanza intuitivo da poter essere utilizzato quotidianamente.

Insightly è molto reattivo. La funzione di ricerca è straordinaria. Trovo l'interfaccia semplice da navigare e, quando è il momento di automatizzare, Insightly offre potenti funzionalità di automazione. Il CRM è abbastanza intuitivo da poter essere utilizzato quotidianamente.

10. NexHealth (il migliore per eliminare il lavoro amministrativo manuale relativo ai pazienti)

tramite NexHealth

Un modulo mancante o un appuntamento mancato possono trasformarsi in ore di lavoro amministrativo sprecato per gli uffici amministrativi già molto impegnati e lasciare i pazienti frustrati prima ancora che passino il passaggio.

NexHealth risolve questo problema automatizzando le attività ripetitive che rallentano le pratiche, lavorando in modo trasparente insieme al software di gestione dei pazienti esistente per garantire la sincronizzazione in tempo reale delle prenotazioni, dei moduli, dei pagamenti e dei promemoria dei pazienti direttamente con il sistema di cartelle cliniche.

Le migliori funzionalità/funzioni di NexHealth

Implementa l'automazione per la prenotazione degli appuntamenti online e la programmazione dei richiami.

Digitalizza la gestione dei pazienti con moduli di registrazione che garantiscono una sincronizzazione istantanea.

Invia promemoria automatici e campagne di marketing

Elaborazione più rapida dei pagamenti e riduzione delle attività manuali di fatturazione

Verifica automaticamente l'idoneità assicurativa prima delle visite

Limiti di NexHealth

La personalizzazione per i flussi di lavoro unici può sembrare con un limite.

Le opzioni di reportistica avanzate potrebbero essere più approfondite per alcune cliniche.

I prezzi potrebbero essere più elevati per gli studi medici individuali di piccole dimensioni.

Prezzi NexHealth

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NexHealth

G2 : 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di NexHealth

Questo utente G2 ha fatto nota:

Ciò che mi piace di più di NexHealth è il modo in cui semplifica l'intera esperienza del paziente. Dalla facile programmazione e dai promemoria automatici alla perfetta integrazione con le cartelle cliniche elettroniche, riduce il lavoro amministrativo e migliora la comunicazione.

Ciò che mi piace di più di NexHealth è il modo in cui semplifica l'intera esperienza del paziente. Dalla facile programmazione degli appuntamenti e dai promemoria automatici alla perfetta integrazione con le cartelle cliniche elettroniche, riduce il lavoro amministrativo e migliora la comunicazione.

11. Creatio (ideale per le aziende che non possono attendere mesi per le personalizzazioni CRM)

tramite Creatio

Per le aziende aziendali in cui anche piccole modifiche al flusso di lavoro possono richiedere mesi a causa di colli di bottiglia IT, Creatio rivoluziona la situazione con il suo CRM nativo IA, senza codice e l'automazione dei processi.

Invece di lottare con le limitazioni rigide codificate, i team sanitari possono creare, modificare e scalare rapidamente i processi commerciali, marketing e di assistenza, migliorando al contempo l'efficienza operativa senza bisogno di un supporto tecnico approfondito.

Il vero elemento di differenziazione della piattaforma è il modo in cui combina la guida basata sull'intelligenza artificiale, come i prompt sulle azioni migliori da intraprendere, con un designer no-code realmente flessibile, in modo che i team operativi possano adattarsi rapidamente rimanendo allineati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creatio

Automatizza flussi di lavoro complessi relativi a commerciali, marketing e assistenza senza bisogno di codice.

Utilizza l'IA per consigliare azioni, effettuare una previsione del commerciale e ridurre l'inserimento manuale delle voci.

Facile integrazione con strumenti di terze parti come QuickBooks e Zoho.

Progetta dashboard personalizzate e modelli di processo per diversi team.

Scalare i flussi di lavoro tra i reparti mantenendo una visione unica del cliente.

Limiti di Creatio

Curva di apprendimento iniziale per la personalizzazione avanzata

Alcuni elementi dell'interfaccia utente possono sembrare obsoleti.

Le opzioni avanzate di branding hanno un costo aggiuntivo nei piani più economici.

Prezzi di Creatio

Crescita : 25 $ al mese per utente

Azienda : 55 $ al mese per utente

Illimitato: 85 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Creatio

G2 : 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Creatio

Questa recensione di G2 ha messo in evidenza la funzionalità/funzione:

Creatio offre numerose funzionalità/funzione preziose e di interesse, tra cui la possibilità di creare processi in modo semplice e veloce senza bisogno di programmazione, accelerando così l'adozione della tecnologia in tutte le aree dell'organizzazione.

Creatio offre numerose funzionalità/funzioni preziose e di interesse, tra cui la possibilità di creare processi in modo semplice e rapido senza bisogno di programmazione, accelerando così l'adozione della tecnologia in tutte le aree dell'organizzazione.

12. Zoho CRM (ideale per una collaborazione multi-team conveniente)

tramite Zoho CRM

Budget limitati e team dispersi possono rendere impossibile la collaborazione, soprattutto quando ogni reparto vuole i propri strumenti.

Zoho CRM affronta questa sfida offrendo alle aziende in crescita un sistema all-in-one conveniente e conforme, in cui più team (commerciale, marketing, supporto e strumenti di comunicazione con i pazienti) possono lavorare insieme in spazi dedicati.

Grazie alla combinazione di IA contestuale e interfaccia intuitiva, i team mantengono la connessione senza spendere budget extra in software disgiunti o costose configurazioni personalizzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Fornisci una connessione tra team interfunzionali con Teamspaces orientati agli obiettivi

Automatizza le attività e personalizza la comunicazione con Zia, l'assistente IA di Zoho.

Personalizza i flussi di lavoro commerciali, le cadenze e la previsione con strumenti senza codice.

Facile integrazione con oltre 1.000 app tramite Zoho Marketplace.

Migrazione rapida da altri CRM o fogli di calcolo con onboarding guidato.

Limiti di Zoho CRM

La personalizzazione avanzata può risultare complessa senza supporto tecnico.

Alcuni utenti fanno menzione di prestazioni più lente con set di dati di grandi dimensioni.

All'inizio, la complessità delle funzionalità potrebbe risultare eccessiva per i team più piccoli.

Prezzi di Zoho CRM

Standard : 20 $ al mese per utente

Professional : 35 $ al mese per utente

Azienda : 50 $ al mese per utente

Ultimate: 65 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (oltre 2.790 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 6.960 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Zoho CRM

Questo utente G2 ha notato:

Zoho CRM offre un'interfaccia robusta e personalizzabile che si integra perfettamente con il nostro ecosistema di marketing digitale. I flussi di lavoro di automazione, il lead scoring e gli strumenti di comunicazione multicanale ci consentono di offrire esperienze personalizzate su larga scala.

Zoho CRM offre un'interfaccia robusta e personalizzabile che si integra perfettamente con il nostro ecosistema di marketing digitale. I flussi di lavoro di automazione, il lead scoring e gli strumenti di comunicazione multicanale ci consentono di offrire esperienze personalizzate su larga scala.

13. PatientPop (ideale per la crescita dello studio e la visibilità online)

tramite PatientPop

Per molte strutture sanitarie indipendenti, un flusso irregolare di pazienti e una presenza online debole possono rendere impossibile la crescita.

PatientPop, ora parte di Tebra, affronta questo problema fornendo una piattaforma all-in-one che migliora la visibilità online della tua azienda, attira nuovi pazienti e garantisce che il tuo calendario rimanga pieno.

I suoi strumenti aiutano gli studi a comparire in cima ai risultati di ricerca, a raccogliere recensioni eccellenti e a offrire una programmazione facile e accessibile ovunque, in modo che i pazienti possano prenotare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza stress per la reception.

Le migliori funzionalità/funzioni di PatientPop

Automatizza le prenotazioni online e i promemoria degli appuntamenti per riempire il tuo calendario senza sforzo.

Migliora il tuo posizionamento nei motori di ricerca e la tua reputazione con la SEO integrata e la gestione delle recensioni.

Modernizza l'esperienza dei pazienti con una pianificazione universale e moduli ottimizzati per i dispositivi mobili.

Libera tempo per il personale digitalizzando le attività di routine come l'accettazione, i controlli assicurativi e i follow-up.

Limiti di PatientPop

Le opzioni di reportistica possono avere un limite per esigenze di analisi avanzate.

Alcuni utenti notano occasionali problemi di aggiornamento durante la generazione dei report.

Alcuni componenti aggiuntivi di automazione possono comportare costi aggiuntivi per gli studi con volumi elevati.

Prezzi di PatientPop

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PatientPop

G2 : 4,1/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di PatientPop

Questa recensione G2 ha ottenuto:

L'accesso alle cartelle cliniche dei client tramite telefono o desktop è eccellente. La possibilità di impostare note standard rapide e facili da inserire è una funzionalità/funzione eccezionale.

L'accesso alle cartelle cliniche dei client tramite telefono o desktop è eccellente. La possibilità di impostare note standard rapide e facili da inserire è una funzionalità/funzione eccezionale.

ClickUp, Check Up, con HIPAA Wrapped

La conservazione delle informazioni dei pazienti è alla base della fiducia tra i provider e le persone di cui si prendono cura.

Sebbene molti CRM promettano di gestire i dati dei pazienti, non tutti li proteggono effettivamente nel modo richiesto dalle normative sanitarie. Alcuni sistemi sono eccellenti per i team commerciali, ma presentano troppe lacune nella crittografia, nei controlli di accesso e nelle tracce di audit necessarie per rispondere a domande come "Chi ha visto questo file e quando?".

ClickUp cambia tutto questo. 🌟

Si tratta di uno spazio di lavoro flessibile in cui è possibile garantire la sicurezza delle cartelle cliniche sensibili dei pazienti, mediante l'automazione dei promemoria degli appuntamenti e dei follow-up, e assicurare che solo le persone autorizzate possano visualizzare le informazioni corrette. Se desideri proteggere i dati dei pazienti e garantire la tranquillità del tuo team, registrati subito su ClickUp!