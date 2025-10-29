PRD e FRD: differenze che ogni product manager dovrebbe conoscere

Ti è mai capitato di avviare la realizzazione di un prodotto e scoprire che metà del team sta discutendo su cosa realizzare, mentre l'altra metà è già immersa nella realizzazione?

Nei team che lavorano a ritmi serrati, questo tipo di confusione nella documentazione di prodotto è una ricetta per il disastro. Tuttavia, anche i professionisti esperti spesso confondono i confini tra un documento dei requisiti della funzione (FRD) e un documento dei requisiti della funzione (FRD).

In questo post del blog analizzeremo una volta per tutte PRD e FRD, spiegando cosa sono, in cosa differiscono e quando ciascuno dei due è più importante. Come bonus, vedremo anche come ClickUp ti aiuta a redigere questi documenti. 🏁

Che cos'è un documento dei requisiti di prodotto (PRD)?

Un Product Requirement Document (PRD) è un documento completo che delinea tutte le specifiche, le funzionalità/funzioni, i comportamenti previsti necessari per lo sviluppo di un prodotto.

Il PRD funge da unica fonte di verità per i team interfunzionali, inclusi sviluppo, progettazione, controllo qualità e stakeholder aziendali, durante tutto il ciclo di vita del prodotto. È strategicamente progettato per creare la connessione tra gli obiettivi aziendali, le esigenze degli utenti e le funzionalità di alto livello.

Il documento definisce gli obiettivi, come aumentare il coinvolgimento o incrementare i ricavi, e mappare ogni funzionalità/funzione in base ai problemi reali degli utenti e ai risultati desiderati.

Prioritario in base all'impatto sul business e alla rilevanza, il PRD mantiene i team concentrati sulla creazione di soluzioni che servono sia il mercato che la strategia più ampia dell'azienda.

Sezioni di esempio in un PRD

Ecco alcuni esempi di sezioni che si trovano comunemente in un PRD:

la panoramica del prodotto *riepiloga/riassume cos'è il prodotto o la funzionalità/funzione, perché viene realizzato e come si allinea alla strategia complessiva

obiettivi e obiettivi *definiscono gli scopi aziendali e i criteri di esito positivo

Traguardo utente personas descrive a chi è destinato il prodotto, le sue esigenze, i suoi comportamenti e i suoi punti deboli descrive a chi è destinato il prodotto, le sue esigenze, i suoi comportamenti e i suoi punti deboli

Le storie degli utenti e i casi d'uso spiegano come gli utenti interagiranno con il prodotto attraverso scenari reali

caratteristiche e funzionalità *elenca le funzionalità/funzioni principali e i comportamenti previsti del prodotto

Ipotesi e dipendenze definiscono le ipotesi del piano e i fattori esterni che possono influire sulla consegna

la sequenza e le attività cardine* mappano le fasi principali, i risultati attesi e i traguardi di rilascio

Altri aspetti da tenere a nota includono i criteri di accettazione, i requisiti non funzionali del progetto, le metriche di prestazione e i KPI, nonché eventuali domande o rischi connessi.

🚀 Vantaggio di ClickUp: il modello di documento dei requisiti di prodotto ClickUp è un framework pronto all'uso che facilita l'allineamento, la collaborazione e la chiarezza durante tutto il ciclo dello sviluppo del prodotto. Ottieni un modello gratis Descrivi tutti i dettagli essenziali durante il ciclo di sviluppo con il modello di documento dei requisiti di prodotto ClickUp Integrato in ClickUp Docs, il modello di documento dei requisiti di prodotto guida i team attraverso tutte le sezioni essenziali, inclusi obiettivi, utenti target, storie degli utenti, funzionalità/funzione, criteri di accettazione e tempistiche. Supporta la modifica in tempo reale, l'assegnazione delle attività e l'inserimento di commenti direttamente all'interno del documento.

💡 Suggerimento professionale: Inserisci dei punti di controllo durante la stesura del PRD. Segna le attività cardine in cui i responsabili della progettazione, dell'ingegneria e del prodotto devono verificare la comprensione prima di procedere, mantenendo uno stretto allineamento tra i team aziendali.

Che cos'è un documento dei requisiti delle funzioni (FRD)?

Un documento dei requisiti funzionali (FRD) è un documento formale che descrive in modo chiaro le funzionalità, le funzionalità/funzione e i comportamenti specifici che un sistema o un software deve avere per soddisfare le esigenze aziendali.

Prende gli obiettivi e le funzionalità di alto livello dal PRD e li traduce in requisiti di sistema dettagliati.

L'FRD definisce ciò che il prodotto o il sistema dovrebbe fare, descrivendo le operazioni previste, le interazioni con l'utente, la gestione dei dati e i risultati senza specificare come queste funzioni debbano essere implementate.

Inoltre, funge da contratto tra gli stakeholder aziendali e il team di sviluppo, garantendo una comprensione condivisa delle funzionalità del prodotto.

Sezioni di esempio in un FRD

Ecco alcuni esempi di sezioni che si trovano comunemente nel documento di analisi dei requisiti:

Introduzione e scopo spiegare l'obiettivo del documento, il suo ambito di applicazione e il pubblico a cui è destinato

La panoramica del sistema descrive l'architettura del sistema e come si inserisce nel prodotto più ampio

i flussi di lavoro e i flussi di processo *mappano passo dopo passo le operazioni e le interazioni degli utenti

i flussi di dati e i requisiti *definiscono gli input, gli output, le formattazioni, le fonti e le regole di elaborazione

Requisiti dell'interfaccia utente e wireframe illustrano schermate e interazioni

I requisiti di integrazione descrivono come il sistema interagisce con altri sistemi o API

Altre sezioni includono requisiti non funzionali, criteri di accettazione, ipotesi e dipendenze, oltre a un glossario.

🚀 Vantaggio di ClickUp: il modello dei requisiti delle funzioni di ClickUp trasforma le idee di prodotto di alto livello in requisiti di sistema dettagliati e attuabili. Ottieni un modello gratis Descrivi tutti i componenti chiave del tuo prodotto in un documento dinamico con il documento delle specifiche funzionali di ClickUp Il modello di specifiche di funzione è pensato su misura per i team di ingegneri, i product manager e gli analisti QA. Fornisce a tutte le parti interessate una chiara comprensione degli elementi essenziali, tra cui specifiche di funzione, flussi di dati, requisiti dell'interfaccia utente e criteri di accettazione.

💡 Suggerimento professionale: Includi simulazioni di casi limite. Per una funzionalità di caricamento file, specifica la dimensione massima del file, i formati non supportati e il comportamento quando vengono raggiunti i limiti di spazio di archiviazione. Gli ingegneri possono scrivere codice robusto e il team QA può eseguire test accurati.

Documenti relativi ai requisiti di prodotto e ai requisiti di funzione: differenze chiave

Ecco una panoramica di PRD e FRD per evitare priorità disallineate, confusione nei team e ritardi nell'implementazione:

Criteri PRD FRD Destinatari Stakeholder aziendali, product manager, team interfunzionali Analisti di sistema, team tecnici/ingegneristici, sviluppatori Focus Obiettivi aziendali, esigenze degli utenti, valore del prodotto, "cosa" e "perché" Comportamento del sistema, "come" i requisiti si traducono in funzionalità/funzione tecniche *formattare Funzionalità di alto livello incentrate sull'utente e guidate dalla visione, casi d'uso Specifiche funzionali dettagliate incentrate sul sistema, flussi di dati, mockup Livello di dettaglio Copertura ampia e di alto livello, può includere alcuni requisiti non funzionali Specifiche dettagliate e attuabili per l'ingegneria, specifiche per una versione Titolare Product manager, a volte business analyst Analista di sistema, responsabile tecnico, talvolta analista aziendale Fase del ciclo di vita Ideazione precoce, piano e allineamento degli obiettivi Progettazione della soluzione, preparazione alla realizzazione e controllo qualità Scopo di utilizzo Allineare la visione aziendale, comunicare le priorità Tradurre gli obiettivi di prodotto in specifiche tecniche e soluzioni ingegneristiche Frequenza dei cambiamenti Cambia meno frequentemente; legato a decisioni aziendali strategiche Potrebbe essere aggiornato durante lo sviluppo man mano che le soluzioni tecniche evolvono Esempio di contenuto Scopo, obiettivi, storie degli utenti, elenco delle funzionalità/funzione, casi d'uso e vincoli Flusso funzionale, processi aziendali, wireframe e integrazione dei dati

Quando utilizzare un PRD rispetto a un FRD

Sapere quando utilizzare un PRD o un FRD dipende dalla fase del progetto e dal livello di dettaglio richiesto dal tuo team.

Inizia con un PRD nelle prime fasi del ciclo di vita del prodotto. Usalo per definire cosa dovrebbe ottenere il prodotto e perché, concentrandoti sugli obiettivi aziendali, sulle esigenze degli utenti e sulle funzionalità di alto livello.

È l'ideale per allineare le parti interessate, stabilire le priorità e garantire che tutti comprendano lo scopo e i risultati attesi del prodotto o della funzionalità/funzione.

Passa a un FRD una volta stabilito il PRD e quando il team è pronto a tradurre gli obiettivi in specifiche tecniche.

Questo documento sui requisiti software dovrebbe descrivere in dettaglio come il sistema dovrebbe funzionare. È particolarmente importante per progetti ingegneristici complessi, ambienti regolamentati o quando più team di sviluppo necessitano di un piano chiaro da seguire.

Ecco alcune domande a cui rispondere per capire se è opportuno combinare entrambi i documenti:

Il progetto è abbastanza piccolo o agile da poter unire obiettivi di alto livello e dettagli tecnici?

Come verranno gestiti il controllo delle versioni e la collaborazione se un unico documento serve a entrambi gli scopi?

È possibile che un unico documento mantenga chiari sia gli obiettivi aziendali che i dettagli delle funzioni per tutte le parti interessate?

🔍 Lo sapevate? Il concetto di FRD ha acquisito importanza nell'ambito dei progetti militari, in particolare durante gli anni '80. Lo standard MIL-STD-2167A del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, introdotto nel 1985, ha sottolineato la necessità di specifiche dettagliate dei requisiti software, segnando un cambiamento significativo verso una documentazione strutturata nei progetti di software per la difesa.

Come ClickUp aiuta a creare e gestire PRD e FRD

Il software di gestione dei prodotti ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Il software di gestione dei documenti fornisce ai team tutto ciò di cui hanno bisogno per documentare, collaborare ed eseguire in modo efficiente.

Crea una documentazione dinamica

Con ClickUp Doc, creare PRD e FRD strutturati diventa semplicissimo.

*Collabora su PRD e FRD strutturati in documenti di ClickUp in condivisione

Supponiamo che un product manager stia lanciando una nuova app mobile. Può mappare la panoramica del prodotto, il pubblico di destinazione e le storie degli utenti in un documento di condivisione.

Vuoi mantenere il team sulla strada giusta? Inserisci liste di controllo interattive per i requisiti delle funzionalità, usa tabelle per dare priorità alle attività e aggiungi viste Tabella o Bacheca per visualizzare Sequenza e dipendenze.

Per quanto riguarda l'FRD, lo stesso team può approfondire flussi di lavoro dettagliati, specifiche di funzione e flussi di dati con documenti nidificati.

Utilizza Documenti per la sua capacità di formattare il testo, i blocchi di codice, l'incorporamento di contenuti multimediali, i modelli di ingegneria e i commenti in tempo reale.

Scrivi PRD eccezionali con ClickUp:

Collega le attività ai flussi di lavoro

ClickUp Doc consente di collegare le sezioni PRD direttamente alle attività FRD ClickUp nel tuo spazio di lavoro, creando una chiara connessione tra gli obiettivi di alto livello e i dettagli tecnici di implementazione.

Collegare la documentazione direttamente ai flussi di lavoro corrispondenti con ClickUp Docs

Ad esempio, se il PRD specifica un "flusso di checkout in più fasi", ogni passaggio può essere collegato alle attività FRD corrispondenti, inclusi gli input/output di sistema e i comportamenti dell'interfaccia utente.

Qualsiasi aggiornamento nel PRD viene automaticamente propagato alle attività collegate, mantenendo la documentazione e l'esecuzione in sincronizzazione all'interno del team.

📮 ClickUp Insight: Il 40% dei manager definisce il successo come il raggiungimento o il superamento degli obiettivi prefissati, mentre altri indicano le tempistiche (23%), la crescita del team (11%) o il feedback degli stakeholder (13%). Ma gli esiti positivi di un progetto non sono frutto del caso. Sono resi possibili da processi eccellenti. Con ClickUp, puoi creare un progetto che offre entrambi. Utilizza i dashboard per monitorare lo stato in tempo reale e ClickUp Documenti + Attività di ClickUp per mantenere chiare le aspettative e in connessione in ogni passaggio del processo. 💫 Risultati reali: Boardriders ha consegnato le risorse con 4 settimane di anticipo, sfruttando gli strumenti di gestione della Sequenza e di collaborazione di ClickUp.

🌟 Bonus: gli agenti AI di ClickUp possono automatizzare, semplificare e migliorare il processo di pianificazione e sviluppo del prodotto. Personalizza gli agenti AI per: Genera o modifica sezioni PRD, riepiloga i requisiti o converti il feedback degli stakeholder in elementi concreti

Organizza le roadmap dei prodotti, suddividi le attività, assegna le risorse e monitora lo stato

Estrai informazioni rilevanti da documenti, attività e chat per prendere decisioni informate in materia di piano

Fornisci una connessione con strumenti esterni (come GitHub, Gitlab, Bitbucket e Figma) per ottimizzare il flusso di informazioni e automatizzare le attività di sviluppo di routine

Rispondi alle domande sul codice e crea richieste pull pronte per la produzione (con integrazioni come Codegen) Crea agenti personalizzati in ClickUp con semplici prompt e istruzioni in linguaggio naturale

Ottieni assistenza basata sull'IA

ClickUp Brain funge da compagno di squadra basato sull'intelligenza artificiale, aiutando i team a redigere, riepilogare/riassumere e perfezionare i contenuti dei PRD e dei FRD.

AI Writer for Work sfrutta il contesto di tutti i documenti, le attività e le conversazioni, garantendo che la tua documentazione sia accurata, concisa e fruibile. Può anche suggerire modifiche, generare contenuto o evidenziare lacune nei requisiti.

Utilizza l'AI Writer for Work di ClickUp Brain per scrivere sezioni PRD o FRD con toni specifici

Ecco alcuni prompt che puoi utilizzare: Epilogare/riassumere questo PRD in una panoramica di una pagina per i dirigenti

Estrai tutti i requisiti di funzione relativi al flusso di lavoro del pagamento da questo FRD

Redigi i criteri di accettazione per la funzione di ricerca sulla base di queste user story.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain MAX, l'assistente AI desktop, è un potente strumento completo per la produttività che riunisce tutti gli aspetti del tuo lavoro. Non dovrai più gestire più app AI come ChatGPT, Claude o Gemini: tutto è centralizzato in un unico abbonamento, un'unica interfaccia e un'unica fonte di verità per il tuo team. Ecco cosa offre: Automazione tra applicazioni: Trigger flussi di lavoro e trova informazioni su ClickUp, Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive, SharePoint e altro ancora.

Interfaccia voice-first: interagisci tramite testo o voce per dettare attività, riepiloghi e flussi di lavoro.

/IA multimodello: scegli tra ChatGPT, Claude e Gemini, assicurandoti il modello migliore per ogni scenario.

Garantite la visibilità agli stakeholder

Le dashboard di ClickUp offrono un modo centralizzato per visualizzare tutto il tuo lavoro PRD e FRD, trasformando dati di progetto complessi in immagini semplici e fruibili. Grazie alle schede personalizzabili, i team possono monitorare attività, Sequenza e stato in tempo reale.

Crea dashboard ClickUp personalizzati con schede per analizzare le prestazioni e lo stato

Ecco come puoi utilizzare le diverse schede nella pratica: Elenco delle attività: Tieni traccia di tutte le funzionalità/funzione del prodotto descritte nel documento dei requisiti software e monitora le attività per ogni componente funzionale.

Grafico a barre/linee: analizza il completamento delle funzionalità/funzione nel tempo per il PRD o confronta il tempo di sviluppo stimato con quello effettivo per le attività FRD, al fine di evidenziare eventuali lacune in termini di efficienza.

Scheda di testo: aggiungi un riepilogo degli obiettivi PRD o una nota che chiarisca i requisiti tecnici specifici FRD per il team.

Ecco cosa ha detto Raúl Becerra, Product Manager di Atrato, sull'utilizzo dello strumento di gestione del product backlog:

Ci siamo resi conto che ci mancava un modo efficace per il monitoraggio delle attività e non avevamo una visualizzazione chiara di ciò che stava facendo il team di prodotto, quindi abbiamo iniziato a cercare una nuova piattaforma. Poi abbiamo trovato ClickUp. La piattaforma era la combinazione perfetta: non troppo tecnica e confusa, ma nemmeno troppo semplice. Ci ha dato la flessibilità di creare, spostare e organizzare team e progetti a modo nostro.

Cerchi consigli sull'uso dell'IA per la documentazione tecnica? Guarda questo video:

Aggiungi ClickUp come "Requisito" nel tuo flusso di lavoro di prodotto!

I PRD e gli FRD hanno scopi diversi, ma sono due facce della stessa medaglia. Un PRD definisce il "cosa" e il "perché", mentre un FRD definisce il "come".

ClickUp semplifica entrambi i documenti in un unico spazio di lavoro AI convergente, un ambiente digitale unificato che integra più strumenti e flussi di lavoro in un'unica piattaforma.

Delinea i tuoi PRD, traducilo in FRD dettagliati, assegna le attività, effettua il monitoraggio delle dipendenze e collabora con il tuo team senza dover passare da uno strumento all'altro. Inoltre, con l'assistenza basata sull'intelligenza artificiale di ClickUp Brain, il processo di documentazione diventa ancora più semplice.

Domande frequenti (FAQ)

Non sempre. Per progetti o team più piccoli che utilizzano Agile, potresti cavartela con un solo PRD o anche con un documento combinato. Ma se il tuo progetto è complesso, altamente regolamentato o coinvolge più team che lavorano in parallelo, avere entrambi può evitare confusione.

Il PRD proviene solitamente dal product manager, con il contributo di designer, sviluppatori e stakeholder. Gli analisti aziendali o gli analisti di sistema si occupano solitamente dell'FRD, traducendo il PRD in requisiti tecnici dettagliati, flussi di lavoro e comportamenti di sistema.

Sì, soprattutto per progetti più piccoli o sprint Agile. È possibile creare un unico documento completo che copra sia cosa fa il prodotto (PRD) sia come la funzione (FRD). Tuttavia, in progetti più grandi o complessi, spesso è meglio tenerli separati.

Sebbene sia possibile iniziare con Microsoft Word o Documenti Google, la collaborazione e il controllo delle versioni possono diventare complicati con team più grandi. ClickUp si distingue come una delle migliori opzioni per la creazione di PRD e FRD. ClickUp Docs consente di creare documenti strutturati e facili da navigare con tabelle, liste di controllo e immagini incorporate. Inoltre, ClickUp Brain aiuta a scrivere più velocemente, a riepilogare/riassumere note lunghe e a garantire che nulla venga tralasciato.