I 8 migliori agenti IA per designer per automatizzare i processi creativi

Poiché sia le aziende che i consumatori richiedono sempre più contenuti visivi in tutti i settori, la domanda di designer di talento non è mai stata così forte.

Tuttavia, quasi il 40% delle aziende del settore del design ha difficoltà a produrre costantemente progetti visivamente accattivanti.

E con così tante cose da fare, per un designer ha senso affidarsi all'intelligenza artificiale per automatizzare alcune operazioni, creando nuove possibilità.

Fortunatamente, i designer hanno compiuto stato significativi con gli agenti IA. Ora possono occuparsi di alcune delle attività più ripetitive, aiutando i team a lavorare più velocemente senza perdere il tocco dei designer umani.

I 8 migliori agenti IA per designer in sintesi

Di seguito è riportata una tabella comparativa che offre una rapida panoramica delle funzionalità e dei prezzi di alcuni dei migliori agenti IA per designer:

Strumento Ideale per Caratteristiche chiave Prezzi* ClickUp Piano e automazione delle attività creative Agenti IA in attività/documenti/chat, ClickUp Brain, lavagne bianche, integrazione Figma e aggiornamenti in tempo reale Gratis; piani a pagamento disponibili Canva IA Generazione di immagini IA veloce e incentrata sull'aspetto visivo Magic Media, da testo a immagine, da testo a grafica, preimpostazioni di stile, integrazione Runway Gratis, a pagamento a partire da: 15 $ al mese per utente Khroma Generazione personalizzata di tavolozze di colore basate sull'IA Formazione sulle preferenze di colore, generatore di palette basato su browser, punteggi di accessibilità Free Galileo IA Generazione di layout UI da prompt di testo Progettazione dell'interfaccia utente basata su prompt, branding visivo, modelli basati su Gemini Prezzi personalizzati Uizard Wireframing e mockup rapidi con prompt IA Inserimento di testo/screenshot, generazione automatica dell'interfaccia utente, temi reattivi, collaborazione in tempo reale Gratis, a pagamento a partire da 19 $ al mese per utente Runway Narrazione video ed effetti basati sull'IA Testo-video, pennelli animati, voci fuori campo, effetti IA in un'unica piattaforma Gratis, a pagamento a partire da 15 $ al mese per utente Adobe Firefly Team creativi nell'ecosistema Adobe Prompt di testo/immagine, moodboard, traduzione, Scene to Image Free, a pagamento a partire da 9,99 $ al mese per utente Figma IA Collaborazione in tempo reale con l'IA integrata Layout automatico, interfacce utente modificabili, rimozione dello sfondo, ricerca di risorse visive Gratis, a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software in ClickUp.

Cosa sono gli agenti IA per i designer?

Immagina questo: stai lavorando alla schermata di una nuova app. Mentre modifichi la tavolozza dei colori, un assistente IA ti suggerisce tre alternative basate sulle attuali tendenze di mercato. Perfeziona i flussi degli utenti, segnala le incongruenze nel tuo layout e inserisce persino grafica vettoriale che si abbina allo stile del tuo marchio.

Questa è la promessa degli strumenti di agenti IA per i designer. Questi agenti specializzati, spesso basati sull'apprendimento automatico, possono eseguire attività, adattarsi agli input degli utenti e fornire supporto all'intero processo di progettazione con consapevolezza contestuale per aiutare i team di progettazione a lavorare in modo più intelligente.

Ecco una sintesi di alcune delle sue funzioni:

✅ Effettua l'automazione delle attività ripetitive come il ridimensionamento delle risorse, l'assegnazione di tag ai file o la ridenominazione dei livelli

✅ Genera molteplici idee di progettazione, esplora varianti e propone soluzioni innovative che potresti non aver preso in considerazione

✅ Consente la collaborazione in tempo reale, semplificando il modo in cui i team di progettazione favoriscono la condivisione del lavoro e raccolgono feedback

✅ Analizza i dati degli utenti e accede ai database per guidare decisioni più informate durante il processo creativo

✅ Si integra con strumenti di progettazione come Figma per aumentare l'efficienza operativa su tutta la linea

📖 Leggi anche: I migliori modelli gratis di flusso di lavoro in Excel e ClickUp

Cosa cercare negli agenti IA per designer?

Gli agenti AI giusti per i designer dovrebbero andare oltre le funzionalità di base come l'automazione del flusso di lavoro AI e dovrebbero essere in grado di migliorare l'efficienza aziendale soddisfacendo alcuni requisiti chiave:

interfaccia intuitiva e facile da usare, che si tratti di uno Offri un'e facile da usare, che si tratti di uno strumento di IA basato su chat per principianti , abilitato alla voce o integrato nei tuoi attuali strumenti di progettazione

Adattati a diversi ambienti di progettazione, dai progetti UI/UX alla grafica vettoriale o persino ai materiali di marketing

Dimostra ragionamenti reali e processi decisionali analizzando gli input degli utenti, attingendo da origini dati e raccomandando i passaggi successivi

Adattati alle tue esigenze, che tu sia un designer indipendente o parte di un grande team di progettazione che lavora su varie piattaforme

Tieni sotto controllo le considerazioni etiche. Cerca agenti che gestiscano la privacy e offrano opzioni di progettazione inclusive

👀 Curiosità: in una demo di xAI e OpenAI, gli agenti autonomi hanno programmato gli eventi del calendario "parlando" tra loro, senza alcun intervento umano. Benvenuti nel coordinamento gratis.

I migliori agenti IA per i designer

Ecco un elenco di agenti IA per designer che meritano la tua attenzione. Ognuno di essi si concentra sull'usabilità nel mondo reale, garantendo al contempo prestazioni, velocità e adattabilità.

1. ClickUp (Ideale per la pianificazione e l'automazione delle attività creative)

Offri ai team di progettazione la struttura di cui hanno bisogno senza interferire con la creatività umana grazie agli agenti AI di ClickUp

Oggi i team di progettazione hanno bisogno di meno strumenti sparsi e più sistemi di connessione. ClickUp rende possibile tutto questo combinando il consolidamento interno con le integrazioni.

Ecco cosa rende ClickUp diverso dagli altri: consente ai designer di effettuare la sincronizzazione del lavoro tra le diverse app senza dover cambiare scheda. Ciò permette agli agenti IA di attingere da tutte le tue origini dati, offrendoti un vantaggio competitivo grazie a flussi di lavoro più rapidi.

Bozza del contenuto, riepiloga/riassume discussioni, genera immagini e molto altro con ClickUp Brain

ClickUp Brain può aiutarti a raccogliere idee e creare contenuto, generare mock-up e mettere in evidenza il contesto di lavoro critico di cui hai bisogno

ClickUp Brain è un agente/assistente IA appositamente progettato per potenziare i flussi di lavoro dei designer automatizzando, generando e organizzando il lavoro creativo all'interno della piattaforma ClickUp.

I designer possono sfruttare la generazione di immagini IA di Brain per creare istantaneamente concept art, mockup o riferimenti visivi da semplici prompt di testo utilizzando più modelli IA, come Gemini e Claude. Ciò è utile per la prototipazione rapida, i moodboard o le presentazioni ai client.

Queste immagini generate dall'intelligenza artificiale possono essere allegate direttamente alle attività o ai documenti, facilitando l'iterazione, la condivisione e l'integrazione delle risorse visive nei progetti in corso senza dover cambiare strumento.

ClickUp Brain va oltre la creazione di immagini automatizzando le operazioni di progettazione di routine e migliorando la collaborazione. È in grado di suddividere brief di progettazione complessi in attività secondarie eseguibili, riepilogare il feedback dei client e recuperare aggiornamenti chiari sui progetti dal tuo spazio di lavoro. Inoltre, i designer possono utilizzare ClickUp Brain per perfezionare i contenuti scritti, tradurre le comunicazioni per i team globali e attivare promemoria o modifiche di stato in base alle regole del flusso di lavoro.

Implementa gli agenti per gestire le tue attività quotidiane

Gli agenti IA di ClickUp sono integrati direttamente in attività di ClickUp, documenti e ClickUp Chat, dove i designer trascorrono già la maggior parte del loro tempo comunicando con i loro team e completando le loro attività di ClickUp.

Utilizza gli agenti ClickUp AI per automatizzare le attività, rispondere alle domande e ottenere maggiori risultati terminati

Questi agenti, che lavorano in parallelo con ClickUp Automazioni, possono eseguire attività come l'aggiornamento degli stati, l'assegnazione dei titolari, il riopilogare/riassumere le discussioni e persino la generazione automatica di attività secondarie.

Si tratta di un modo fluido per automatizzare le attività e integrare l'IA nei flussi di lavoro quotidiani di progettazione. È anche possibile aggiungere agenti IA certificati in ClickUp, appositamente progettati per revisionare i contenuti al fine di verificarne la conformità al marchio o la qualità.

fai brainstorming in tempo reale con il tuo team utilizzando le lavagne online ClickUp*

Colmate il divario tra il processo creativo e l'esecuzione con ClickUp lavagna online

Le lavagne ClickUp consentono ai team di progettazione di fare brainstorming, abbozzare idee innovative e mappare i flussi degli utenti con una particolarità: ogni post-it o diagramma può essere convertito istantaneamente in un'attività. Questo trasforma il pensiero creativo in azione, mantenendo lo slancio in tutti i progetti.

Potenti integrazioni e ricerca per la connessione dei dati

L'abbinamento di strumenti di progettazione come Figma o Adobe XD con ClickUp consente la sincronizzazione in tempo reale delle attività e degli aggiornamenti di progettazione tramite Enterprise Search + ClickUp Integrations di ClickUp.

I responsabili creativi possono assegnare attività secondarie in base agli aggiornamenti dei file, mentre i marketer effettuano il monitoraggio della disponibilità delle risorse all'interno dello stesso spazio di lavoro. Si tratta di un vero e proprio ponte tra i flussi di lavoro creativi e il project management strutturato dei progetti di progettazione.

ClickUp Search per azienda ti aiuta a riunire tutto il contesto del lavoro in un unico posto

Infine, ClickUp per i team di progettazione consente di organizzarsi man mano che si procede. Offre una piattaforma collaborativa che semplifica l'intero processo di progettazione, dall'ideazione all'approvazione finale, centralizzando attività, feedback e risorse in un unico posto. I designer possono utilizzare funzionalità/funzione come Correzione di bozze per aggiungere, assegnare e risolvere commenti direttamente su immagini, video e PDF, rendendo facile raccogliere feedback e iterare sul lavoro creativo senza uscire da ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento può essere ripida per i team che non hanno familiarità con i sistemi all-in-one

Alcune funzionalità avanzate di IA richiedono un componente aggiuntivo a pagamento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Questo utente G2 condivide:

Uso ClickUp ogni giorno. Inoltre, le automazioni e gli strumenti di IA mi fanno risparmiare un sacco di tempo nelle attività ripetitive. L'impostazione degli spazi di progetto, delle attività e delle automazioni è stata sorprendentemente semplice.

Uso ClickUp ogni giorno. Inoltre, le automazioni e gli strumenti di IA mi fanno risparmiare un sacco di tempo nelle attività ripetitive. L'impostazione degli spazi di progetto, delle attività e delle automazioni è stata sorprendentemente semplice.

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo agente AI all-in-one e compagno di desktop, appositamente progettato per potenziare i flussi di lavoro di progettazione. Grazie alla profonda integrazione tra i tuoi file di progettazione, gli strumenti di project management, le email e i calendari, Brain MAX ha sempre il contesto completo dei tuoi progetti creativi. Basta usare i comandi vocali per raccogliere idee, generare concetti visivi, organizzare feedback o automatizzare attività di progettazione ripetitive: Brain MAX comprende immediatamente le tue istruzioni e agisce di conseguenza. Puoi accedere a diversi modelli di IA leader (come GPT, Claude e Gemini) per tutto, dal brainstorming creativo e la generazione di contenuto alla risoluzione di problemi tecnici e la creazione di immagini, il tutto da un'unica piattaforma. Recupera istantaneamente le risorse, gestisci le sequenze dei progetti, assegna le attività e effettua il monitoraggio delle revisioni, con ogni azione che rispetta le autorizzazioni e la privacy della tua area di lavoro.

📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la progettazione grafica

2. Canva IA (ideale per la generazione rapida di immagini basate sull'IA e incentrate sull'aspetto visivo)

tramite Canva IA

Se sei bloccato a cercare risorse nelle librerie di stock o a cercare lo stile di illustrazione giusto su diverse piattaforme, non sei il solo.

Per i designer che hanno bisogno di immagini personalizzate in tempi rapidi ma non vogliono passare ore su Photoshop, l'IA di Canva offre una soluzione veloce. Puoi chiederle di progettare per te in base a prompt, creare immagini, codice o persino video clip. Dispone anche di una funzionalità di conversione da voce a testo che ti aiuta a descrivere i tuoi prompt in modo dettagliato.

Con strumenti come Magic Media e Text to Image, Canva ti consente di generare grafica, icone o intere scene in base al tuo prompt preciso e al tuo stile visivo. Nessun plugin, nessun cambio di app: basta digitare ciò che ti serve e inserirlo direttamente nel tuo layout.

Le migliori funzionalità/funzione dell'IA di Canva

Genera immagini IA istantaneamente utilizzando Testo a Immagine di Magic Media con stili personalizzabili

Usa Testo a Grafica per creare icone, adesivi e illustrazioni su misura per il tuo marchio

Crea brevi video IA utilizzando l'integrazione del modello Gen-2 di Runway

Sperimenta con preset di stile come Acquerello, Neon e Retrowave per adattarli alla tua direzione visiva

Limiti dell'IA di Canva

Nessun prompt di follow-up; richiede nuovi input per le modifiche

Le immagini risultanti hanno una forma quadrata, a meno che non vengano modificate manualmente

Il piano Free ti limita a 50 immagini IA e 5 video, che si esauriscono rapidamente

Prezzi di Canva IA

Free

Pro : 15 $ al mese per utente

Team : 10 $ al mese per utente

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dell'IA di Canva

G2 : 4,7/5 (oltre 4.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Canva IA

Questo utente G2 sottolinea:

Le funzionalità/funzione IA lavorano a meraviglia. Aggiungere musica, generare contenuto basato sull'intelligenza artificiale, creare musica personalizzata utilizzando strumenti di IA integrati e molto altro ancora rendono questo strumento indispensabile una macchina prodigiosa.

Le funzionalità/funzione AI funzionano a meraviglia. Aggiungere musica, generare contenuto basato sull'intelligenza artificiale, creare musica personalizzata utilizzando strumenti di IA integrati e molto altro ancora rendono questo strumento indispensabile una macchina prodigiosa.

📖 Leggi anche: Come creare un agente IA per una migliore automazione

3. Khroma (Ideale per la generazione personalizzata di tavolozze di colore basate sull'IA)

via Khroma

Quando si progetta per un marchio, la maggior parte degli strumenti per il colore ti sommerge di scelte o ti costringe ad adeguarti ai gusti di qualcun altro.

Khroma cambia tutto questo addestrando la sua IA sulle tue preferenze, imparando cosa ti piace (e cosa non ti piace) e generando palette che si adattano perfettamente al tuo stile visivo.

Invece di attingere da campioni casuali, l'agente IA di Khroma apprende da migliaia di palette create da designer e combina tale apprendimento con i tuoi input di colore, formando una base di conoscenze interna. L'obiettivo finale: aiutarti a muoverti rapidamente mentre svolgi attività specifiche, mantenendo la tua creatività umana in primo piano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Khroma

Addestra un algoritmo personalizzato basato sul colore scelto per il blocco delle tonalità indesiderate

Genera infinite tavolozze di colore, sfumature e campioni tipografici direttamente nel tuo browser

Filtra e cerca le tavolozze per tonalità, tinta, valore, codice esadecimale o valori RGB

Salva i preferiti con metadati a colore, inclusi i punteggi di accessibilità (WCAG)

Visualizza le tavolozze in diversi contesti di progettazione, come testo, sovrapposizioni di immagini e mockup

Limiti di Khroma

Nessun accesso offline; solo basato su browser

Capacità con limite di modificare manualmente le tavolozze generate

Nessuna integrazione con strumenti di progettazione come Figma o Adobe

Prezzi Khroma

Free

Valutazioni e recensioni di Khroma

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a gestire più progetti di design senza compromettere la creatività? Creative Project Management: A Guide for Project Managers ti mostra come organizzare il tuo flusso di lavoro senza rallentare lo slancio innovativo del tuo team.

Se sei stanco di gestire manualmente attività ripetitive, ecco una guida rapida su come ClickUp utilizza l'IA per l'automazione del lavoro:

4. Galileo IA (ideale per generare layout UI da prompt di testo)

tramite Galileo IA

La creazione di mockup non dovrebbe richiedere giorni. Supponiamo che tu stia progettando una dashboard per un'app di criptovalute o un sistema di prenotazione per musicisti. Ognuno di essi ha flussi, colori e requisiti di layout diversi. Ma ogni volta ti ritrovi a dover ricostruire da zero lo scheletro dell'interfaccia utente.

Galileo IA cambia tutto questo. Ti permette di digitare un unico prompt, ad esempio "una pagina di elenco per un negozio di attrezzatura da trekking con tema blu, barra di filtro e schede prodotto", e genera istantaneamente progetti di interfaccia utilizzabili.

Da quando è entrato a far parte di Google, Galileo (ora Stitch) ha integrato i modelli di Gemini per produrre progetti generati dall'IA ancora più ricchi, aiutando i team di progettazione a creare rapidamente interfacce utente coerenti e reattive per qualsiasi settore o piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Galileo IA

Crea interfacce per utenti semplicemente descrivendo ciò che desideri

Applica un branding visivo coerente con temi colore adattivi su tutti i componenti

Accedi a una libreria di modelli diversificata per settori quali vendita al dettaglio, SaaS o benessere

Personalizza elementi comuni dell'interfaccia utente come barre di ricerca, filtri e schede prodotto

Anteprima e iterazione delle interfacce con feedback e regolazioni in tempo reale

Limiti dell'IA Galileo

Richiede tempo per essere padroneggiato a causa della sua ampia gamma di funzionalità/funzione

I modelli di base non sono completamente flessibili per cambiamenti radicali nel design

Un uso intensivo delle risorse può rallentare le prestazioni sui dispositivi di fascia bassa

Prezzi di Galileo IA

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Galileo IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Galileo IA

Un utente ha scritto nella sua recensione :

Finora Galileo IA mi piace molto. La velocità con cui genera mockup puliti è incredibile. Non è perfetto, ma offre un ottimo punto di partenza che fa risparmiare ore di lavoro. Non vedo l'ora di vedere altri aggiornamenti.

Finora Galileo IA mi piace molto. La velocità con cui genera mockup puliti è incredibile. Non è perfetto, ma offre un ottimo punto di partenza che fa risparmiare ore di lavoro. Non vedo l'ora di vedere altri aggiornamenti.

📖 Leggi anche: Modelli di IA per risparmiare tempo e migliorare la produttività

📮ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online alimentata dall'intelligenza artificiale, come ClickUp Whiteboards, che aiuta a convertire istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, basta chiedere al generatore di immagini AI in ClickUp Brain di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti permette di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

5. Uizard (ideale per wireframing e mockup rapidi con prompt IA)

via Uizard

Ti è mai capitato che cinque stakeholder ti chiedessero un mockup entro la fine della giornata lavorativa?

Questo è lo scenario per cui è stato creato Uizard. Invece di trascinare caselle in Figma o ridisegnare lo stesso wireframe per la terza volta, basta descrivere ciò che serve in testo normale.

Invece di costruire manualmente ogni elemento, gli utenti devono semplicemente descrivere le loro esigenze in un testo normale e naturale, ad esempio: "Un dashboard web per un sito di e-commerce che mostri i prodotti più venduti, un grafico delle entrate e una tabella degli ordini recenti"

Il motore proprietario di Uizard elabora questo prompt e genera istantaneamente un prototipo UI completo e modificabile. Questo output è più di una semplice immagine statica: include layout logici che aderiscono a modelli di progettazione consolidati, temi coerenti preapplicati (colori e font) e componenti modulari completamente strutturati e pronti per essere modificati immediatamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Uizard

Genera mockup UI modificabili da testo normale, screenshot o schizzi disegnati a mano

Crea istantaneamente temi di design reattivi su misura per il tuo marchio

Utilizza l'IA per suggerire testi, creare risorse immagine e mappare l'attenzione degli utenti

Passa a visualizzare la visualizzazione wireframe e quella mockup per ottenere la massima fedeltà del progetto

Collabora con i team in tempo reale e attiva la condivisione di link pubblici all'istante

Limiti di Uizard

Autodesigner richiede un piano a pagamento, con accesso all'IA con limite nella versione gratis

Alcuni layout generati sembrano troppo semplicistici o generici

Mancanza di un controllo approfondito del sistema di progettazione e di strumenti di accessibilità

Prezzi di Uizard

Free

Pro : 19 $ al mese

Aziendale : 39 $ al mese

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Uizard

G2 : 4,5/5,0 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Uizard

Questo utente di Capterra nota:

Grazie a Uizard, ora non devo più limitarmi a immaginare la mia idea nella mia mente, ma posso disegnarla rapidamente. Questo rende il processo di creazione di un progetto molto più veloce.

Grazie a Uizard, ora non devo più limitarmi a immaginare la mia idea nella mia mente, ma posso disegnarla rapidamente. Questo rende il processo di creazione di un progetto molto più veloce.

💡 Suggerimento professionale: non sai bene come integrare l'IA nella tua azienda? Il documento "Casi d'uso e applicazioni dell'IA per i team aziendali " spiega in dettaglio come i team utilizzano l'IA per ridurre i costi, velocizzare i flussi di lavoro e risolvere le sfide specifiche del settore, in modo che tu possa fare lo stesso.

6. Runway (ideale per la narrazione video basata sull'IA e gli effetti speciali)

tramite Runway

Oggi i designer devono occuparsi di tutto, dall'ideazione delle immagini e la modifica dei video alla pulizia dell'audio e, talvolta, persino alla scrittura delle sceneggiature.

Ma cambiare strumento per ogni attività interrompe il flusso di lavoro e fa perdere tempo. Quando la tua creatività è al massimo, l'ultima cosa che desideri è passare ore a passare da un software all'altro solo per animare un clip di 10 secondi o rimuovere uno sfondo.

Ecco perché Runway si distingue. Questo software di automazione delle attività riunisce in un unico spazio la creazione di video basata sull'IA, la modifica, la generazione di audio e gli effetti visivi. Puoi abbozzare le tue idee in forma di testo e vederle immediatamente trasformate in video dinamici.

Hai bisogno di modificare un fotogramma? Scambiare elementi? Aggiungere una voce fuori campo? Runway gestisce tutto questo in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Runway

Genera video cinematografici da prompt di testo, immagini o input video

Aggiungi voci fuori campo con sincronizzazione delle labbra e audio personalizzato con la funzione di sintesi del testo

Trasforma le immagini fisse in clip animate utilizzando i pennelli di movimento

Modifica, sostituisci e combina immagini utilizzando strumenti basati sull'IA

Crea texture e risorse 3D per giochi o animazioni

Limiti della passerella

Nessun accesso offline; richiede una connessione Internet stabile

La qualità della generazione delle immagini è inferiore rispetto ai principali concorrenti

Per progetti video estesi o ad alta risoluzione potrebbero essere necessari piani più costosi

Prezzi Runway

Free

Standard : 15 $ al mese per utente

Pro : 35 $ al mese per utente

Illimitato : 95 $ al mese per utente

azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Runway

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Runway

Questo utente G2 effettua la condivisione:

RunwayML è uno dei migliori strumenti di IA disponibili sul mercato, è molto intuitivo. Mi piace particolarmente il suo strumento di conversione di immagini/testo in video, che funziona come una bacchetta magica. È molto facile da implementare nel mio flusso di lavoro di modifica video

RunwayML è uno dei migliori strumenti di IA disponibili sul mercato, è molto intuitivo. Mi piace particolarmente il suo strumento di conversione di immagini/testo in video che lavora come una bacchetta magica. È molto facile da implementare nel mio flusso di lavoro di modifica video

👀 Curiosità: i ricercatori di DeepMind hanno creato agenti IA che giocano a giochi come StarCraft II e trovano exploit nel gioco mai scoperti dai giocatori umani.

7. Adobe Firefly (ideale per i team creativi nell'ecosistema Adobe)

tramite Adobe Firefly

Se già lavori con strumenti come Photoshop, Illustrator o Express, Adobe Firefly si integra perfettamente senza interrompere il tuo flusso. Ti aiuta a creare mockup visivi, storyboard di campagne o a localizzare contenuto direttamente all'interno delle app che utilizzi ogni giorno.

Hai bisogno di generare alcune immagini per una presentazione o tradurre un video mantenendone il tono? Firefly se ne occupa con un'interfaccia pulita e risultati affidabili.

Inoltre, è stato progettato pensando alla produzione, utilizzando sistemi di IA che forniscono supporto a più formattare e garantiscono la sicurezza commerciale delle risorse immagine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Firefly

Genera immagini, vettori e brevi video di alta qualità a partire da prompt di testo o immagini

Abbina lo stile o la struttura utilizzando immagini di riferimento e seleziona proporzioni personalizzate

Utilizza Firefly Boards per creare moodboard basati sull'IA e favorire l'ideazione di team

Traduci i video in oltre 20 lingue preservando il tono e la sincronizzazione labiale

Crea effetti video, illustrazioni spaziali e immagini per il packaging con Scene to Image e Testo to Video

Limiti di Adobe Firefly

Imposta un limite alla generazione di video a 5 secondi, anche sui piani a pagamento

Nessuna finestra di prompt negativa o modifica dei prompt di follow-up per perfezionare i risultati

La generazione di testo nelle immagini è spesso inaffidabile o distorta

Prezzi di Adobe Firefly

Free

Firefly Standard : 9,99 $ al mese per utente

Firefly Pro : 29,99 $ al mese per utente

Firefly Premium: 199,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Adobe Firefly

G2 : 4,57/5,0 (5+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Adobe Firefly

Questo utente G2 aggiunge:

Adobe Firefly è incredibilmente intuitivo, soprattutto se hai familiarità con l'ecosistema Adobe. Lo trovo utile per generare rapidamente idee e creare contenuto di alta qualità per i social media senza bisogno di competenze di progettazione approfondite.

Adobe Firefly è incredibilmente intuitivo, soprattutto se hai familiarità con l'ecosistema Adobe. Lo trovo utile per generare rapidamente idee e creare contenuto di alta qualità per i social media senza bisogno di competenze di progettazione approfondite.

💡 Suggerimento professionale: ricevi risposte vaghe o fuori tema dall'IA? Impara a porre le domande giuste in Come porre una domanda all'IA, la tua guida di riferimento per ottenere risposte più rapide, intelligenti e accurate da strumenti come ChatGPT.

8. Figma IA (ideale per la collaborazione in tempo reale con l'IA integrata)

tramite Figma

Le scadenze non aspettano nomi di livelli puliti, risorse mancanti o mock-up statici. Figma IA ti aiuta a bypassare passaggi ripetitivi, come rinominare i livelli o rimuovere gli sfondi delle immagini, così puoi concentrarti sulla risoluzione dei problemi reali del prodotto e sul miglioramento dell'esperienza utente.

I designer possono trasformare le interfacce utente statiche in prototipi interattivi con un solo clic, generare contenuto realistico e utilizzare la ricerca visiva per trovare componenti esistenti nell'intera area di lavoro.

Inoltre, funzionalità/funzione come i suggerimenti di layout automatico e le schermate modificabili generate dall'IA riducono il tempo che intercorre tra l'ideazione e l'iterazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma IA

Genera mockup UI modificabili da prompt di testo utilizzando sistemi di progettazione integrati

Trasforma i progetti statici in prototipi cliccabili con un solo clic

Rinomina automaticamente i livelli e sostituisci il testo segnaposto con contenuto scritto dall'IA

Rimuovi istantaneamente gli sfondi delle immagini e traduci il testo all'interno del file di progettazione

Utilizza la ricerca visiva per trovare risorse basate su immagini o screenshot caricati

Limiti dell'IA di Figma

Alcune funzionalità/funzione (come l'interfaccia utente generata dall'IA) sono ancora in beta e non sono disponibili universalmente

Nessun controllo avanzato per perfezionare i progetti generati dopo la prima bozza

L'affidabilità della funzionalità/funzione può variare a seconda della complessità del prompt o del caso d'uso

Prezzi di Figma IA

Free

Professional : 20 $ al mese per utente

Organizzazione : 55 $ al mese per utente

Azienda: 90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Figma IA

G2 : 4,7/5,0 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 810 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Figma IA

Questo utente Capterra eccelle:

L'idea alla base di Figma è fantastica. È stato creato per aiutare i team di contenuto e di progettazione a lavorare insieme nello sviluppo di applicazioni, invece di rimanere isolati durante il processo di sviluppo.

L'idea alla base di Figma è fantastica. È stato creato per aiutare i team di contenuto e di progettazione a lavorare insieme nello sviluppo di applicazioni, invece di rimanere isolati durante il processo di sviluppo.

👀 Curiosità: Amazon sta sperimentando agenti IA personalizzati che fungono da assistenti personali per lo shopping, suggerendo elementi, confrontando i prezzi e completando gli acquisti in base al comportamento e alle intenzioni dell'utente.

ClickUp ti aiuta a combinare creatività e automazione

La maggior parte dei team di progettazione non è a corto di creatività. Ciò che manca loro è il tempo: il tempo per iterare, rispondere ai feedback, rifinire i dettagli e rispettare comunque le scadenze.

È qui che l'IA ha un impatto reale, spianando la strada e consentendo ai team di concentrarsi sul lavoro di progettazione vero e proprio. L'automazione di attività ripetitive, come la denominazione dei livelli, il riepilogare/riassumere dei thread e il monitoraggio degli aggiornamenti, libera spazio mentale e accelera la consegna.

ClickUp è una delle poche piattaforme che riesce a raggiungere questo equilibrio.

Integra strumenti di IA nel modo in cui il tuo team già lavora. Puoi abbozzare idee su una lavagna online, trasformarle in attività, coinvolgere gli sviluppatori e spedirle, tutto in un unico posto.

E funziona davvero. Dopo essere passata a ClickUp, Trinetix ha registrato un aumento del 20% nella soddisfazione del team Design Operations.

Se il tuo team è alla ricerca di risultati simili e ama lavorare in modo strutturato, ClickUp merita sicuramente un'occhiata più da vicino. Iscriviti ora!