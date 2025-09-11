10 software di automazione del reclutamento per semplificare le assunzioni nel 2025

Oggi assumere non significa solo pubblicare annunci di lavoro e aspettare: è diventato un processo più agile, incentrato sul miglioramento dell'esperienza dei candidati. Devi agire rapidamente, organizzarti e trovare candidati qualificati prima che lo faccia la concorrenza.

La piattaforma di automazione del reclutamento giusta può trasformare il tuo processo di assunzione, aiutandoti a trovare facilmente i migliori talenti, gestire i candidati e semplificare i flussi di lavoro relativi alle assunzioni.

Ecco perché abbiamo stilato questo elenco dei migliori software di automazione del reclutamento per ridurre i tempi di assunzione e migliorare il tuo lavoro richiesto di acquisizione dei talenti.

Sei pronto a semplificare il tuo percorso di assunzione? Cominciamo.

Strumenti Ideale per Caratteristiche principali Prezzi* ClickUp Monitoraggio end-to-end del processo di assunzione e collaborazione per team di tutte le dimensioni Flussi di lavoro personalizzati per il reclutamento, automazione delle attività e descrizioni dei lavori basate sull'intelligenza artificiale Piano Free gratis disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Workable Ricerca e reclutamento dei candidati basati sull'IA per team di piccole e medie dimensioni Pubblica su oltre 200 bacheche di annunci di lavoro, seleziona i curriculum con l'IA e pianifica autonomamente i colloqui A partire da 169 $ al mese (fino a 20 utenti) Greenhouse Assunzioni strutturate e flussi di lavoro scalabili per team di medie e grandi dimensioni Flussi di lavoro personalizzati, schede di valutazione dei candidati, monitoraggio DE&I Prezzi personalizzati Zoho Recruit Automazione personalizzabile del reclutamento per agenzie e team HR Abbinamento dei candidati tramite IA, analisi dei curriculum, portali per client e candidati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 30 $ al mese Recruit CRM Agenzie di reclutamento di piccole e medie dimensioni basate sull'automazione Automazioni, pipeline Kanban, descrizioni delle mansioni GPT A partire da 36 $ al mese Manatal Ricerca e arricchimento dei candidati basati sull'IA per le piccole e medie imprese di dimensione media Valutazione dei candidati tramite IA, arricchimento da oltre 20 piattaforme A partire da 19 $ al mese Paradox Reclutamento e automazione basati sull'intelligenza artificiale conversazionale per team di medie e grandi dimensioni IA conversazionale per i passaggi di assunzione, supporto multilingue Prezzi personalizzati Fetcher Ricerca e coinvolgimento dei candidati assistiti dall'IA per team di piccole e medie dimensioni Ricerca tramite IA, pipeline incentrate sulla diversità e contatti automatizzati tramite email A partire da 499 $ al mese SmartRecruiters Automazione delle assunzioni aziendali scalabile Pianificazione dei colloqui con IA, integrazioni CRM, flussi di lavoro flessibili Prezzi personalizzati SeekOut Ricerca dei candidati e pianificazione della forza lavoro basate sull'IA per aziende di medie e grandi dimensioni Ricerca tramite IA, analisi della forza lavoro, mercato interno dei talenti Prezzi personalizzati

*cosa cercare in un software di automazione del reclutamento

Quando scegli un software di automazione del reclutamento, non basta un dashboard accattivante. Concentrati sulle funzionalità/funzione che consentono attivamente pratiche di assunzione eque, semplificano le attività manuali e ti aiutano a trovare candidati qualificati più rapidamente. Ecco gli elementi indispensabili per il tuo stack tecnologico di reclutamento:

Automazione del flusso di lavoro : assegna attività, pianifica colloqui e automatizza le comunicazioni con pochi clic

Abbinamento dei candidati : utilizza strumenti di IA per abbinare i candidati alle descrizioni dei lavori in base a criteri predefiniti

Pianificazione dei colloqui : coordina automaticamente i colloqui senza continue comunicazioni avanti e indietro

Strumenti di marketing per il reclutamento : promuovi le offerte di lavoro e attira i migliori talenti con campagne che raggiungono un traguardo

reportistica automatizzata*: genera report sui tempi di assunzione, sull'efficacia delle fonti e sul coinvolgimento dei candidati

Strumenti di coinvolgimento dei candidati : mantieni i candidati informati e con interesse durante tutto il processo di reclutamento

Integrazione con CRM e ATS: sincronizzazione dei dati dei candidati facilmente senza noiosi inserimenti manuali di voce

🔍 Lo sapevi? Il 92% delle aziende dichiara di aver riscontrato vantaggi dall'uso dell'IA nel reclutamento, secondo la reportistica.

I migliori software di automazione del reclutamento

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

È ora di aggiornare il tuo kit di strumenti con un sistema avanzato di automazione del reclutamento che accelera la ricerca e la selezione dei candidati e riduce le attività amministrative. Scopriamo i migliori strumenti di automazione del reclutamento:

clickUp (ideale per il monitoraggio e la collaborazione end-to-end nel processo di assunzione)*

Inizia ad automatizzare la gestione delle risorse umane con ClickUp Automatizza i flussi di lavoro delle risorse umane end-to-end con ClickUp per i team HR, dal reclutamento e l'inserimento dei nuovi assunti alle valutazioni delle prestazioni

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, è la tua piattaforma di gestione delle assunzioni all-in-one definitiva che combina flussi di lavoro personalizzati, monitoraggio dei candidati, automazione delle attività e molto altro ancora.

Con ClickUp per i team HR, puoi automatizzare le attività ripetitive, semplificare la gestione dei candidati e archiviare note dettagliate sui candidati da consultare in un'unica app.

Inizia creando uno spazio dedicato al "Reclutamento" in cui il tuo team potrà lavorare. Questo sarà il tuo unico punto di riferimento per le pipeline, le descrizioni dei lavori, la valutazione dei candidati e tutto il resto.

Aggiungi il modello ClickUp Hiring Candidates, che creerà una cartella e genererà elenchi per ogni reparto o ruolo aperto. Potrai quindi creare attività di ClickUp per ogni candidato che fungeranno da registrazioni dinamiche e tracciabili durante tutto il processo di assunzione.

Monitora le pipeline di reclutamento con gli stati delle attività personalizzati di ClickUp

Questo modello offre una visualizzazione strutturata dei candidati, con stati delle attività personalizzati quali "Inviato", "Colloquio telefonico", "Offerta" e "Assunto". Include anche campi predefiniti per registrare curriculum, nota dei reclutatori e risultati dei colloqui. È anche possibile allegare curriculum o link a portfolio direttamente alle attività dei candidati, facilitando il confronto tra i vari candidati.

Abbinalo al modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp, che aiuta i team di reclutamento a stabilire tempistiche chiare e ad assegnare le responsabilità durante tutto il ciclo di reclutamento. Include elenchi di attività per la ricerca, la selezione, i colloqui e l'inserimento, insieme alle regole di automazione di ClickUp per garantire che nessun passaggio venga trascurato.

Ottieni un modello gratis Ottieni una struttura pronta all'uso per organizzare le fasi di selezione dei candidati, le liste di controllo per i colloqui, le schede di valutazione e i promemoria con il modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp

Sposta automaticamente i candidati attraverso le varie fasi, assegna le attività successive, invia promemoria o trigger follow-up in modo che i tuoi flussi di lavoro di assunzione rimangano coerenti ed efficienti. Utilizza le Sequenza integrate per monitorare lo stato a colpo d'occhio e individuare i colli di bottiglia prima che ritardino le assunzioni.

Configura le automazioni personalizzate di ClickUp per far avanzare i candidati nella pipeline, assegnare attività al tuo team e inviare promemoria e follow-up

All'interno della piattaforma, ClickUp Docs funge da hub centrale per le note sui candidati, i feedback dei colloqui e le valutazioni di condivisione, mentre ClickUp Brain, l'IA più completa al mondo, ti aiuta a redigere istantaneamente descrizioni di lavoro, a riepilogare le candidature e a generare domande per i colloqui, facendo risparmiare ore di lavoro ai reclutatori.

Crea descrizioni dei lavori, riepiloga/riassumi i curriculum, analizza i profili dei candidati e molto altro con l'intelligenza artificiale contestuale di ClickUp Brain

Cerchi altri modi per utilizzare l'IA nel reclutamento? Ecco i nostri migliori consigli:

💡 Suggerimento professionale: automatizza gli aggiornamenti della tua pipeline di candidati con ClickUp Autopilot Agents. Quando arriva un nuovo candidato, un agente può contrassegnarlo automaticamente in base al ruolo, creare un'attività con il suo curriculum allegato e aggiungerlo all'elenco o alla bacheca appropriati. Può anche valutare i curriculum con l'IA, in modo che i reclutatori possano vedere immediatamente i candidati più adatti in cima alla lista.

*le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea flussi di lavoro personalizzati per accompagnare i candidati attraverso tutte le fasi del processo di reclutamento

Utilizza modelli predefiniti per il monitoraggio dei candidati per creare facilmente pipeline strutturate

Implementa l'automazione delle attività senza codice per pianificare i colloqui e gestire automaticamente i follow-up

Utilizza Documenti per creare note collaborative e profili dei candidati che puoi aggiornare in tempo reale e ripristinare con il controllo delle versioni

Limite di ClickUp

Il set di funzionalità/funzione può essere eccessivo per i team di piccole dimensioni

Le opzioni di personalizzazione personalizzate potrebbero richiedere un periodo di apprendimento

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa dice un utente di G2:

ClickUp risolve i problemi relativi al marketing, alle vendite, alla finanza, al reclutamento, al contenuto... praticamente a tutti i reparti. I nostri script commerciali sono all'interno di ClickUp. L'onboarding di un nuovo cliente viene automaticamente estratto dall'automazione di ClickUp. Agli utenti che creano moduli Google verrà automaticamente creato un'attività. I nostri operatori riceveranno un avviso se l'attività richiede troppo tempo. Ci sono così tante cose. ClickUp è tutto, ovunque, tutto in una volta. E ora con ClickUp AI... Wow, stiamo riepilogando/riassumendo la trascrizione delle nostre riunioni (e molto altro ancora).

ClickUp risolve i problemi relativi al marketing, alle vendite, alla finanza, al reclutamento, al contenuto... praticamente a tutti i reparti. I nostri script commerciali sono all'interno di ClickUp. L'onboarding di un nuovo cliente viene automaticamente estratto dall'automazione di ClickUp. Gli utenti che creano moduli Google riceveranno un'attività automaticamente creata. I nostri operatori riceveranno un avviso se l'attività richiede troppo tempo. Ci sono così tante cose. ClickUp è tutto, ovunque, tutto in una volta. E ora con ClickUp AI... Wow, stiamo riepilogando/riassumendo la trascrizione delle nostre riunioni (e molto altro ancora).

📮 ClickUp Insight: Il 45% dei lavoratori ha pensato di utilizzare l'automazione, ma non ha ancora fatto il grande passo. Fattori quali il tempo limitato, l'incertezza sugli strumenti migliori e la scelta troppo ampia possono impedire alle persone di compiere il primo passaggio verso l'automazione. ⚒️ Con i suoi agenti AI facili da creare e i comandi basati sul linguaggio naturale, ClickUp rende facile iniziare con le automazioni. Dall'assegnazione automatica delle attività ai riepiloghi dei progetti generati dall'IA, puoi usufruire di potenti automazioni e persino creare agenti IA personalizzati in pochi minuti, senza alcuna curva di apprendimento. 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

tramite Workable

Workable è pensato per i team di reclutamento che vogliono muoversi rapidamente senza perdere i migliori talenti. Si distingue nel mercato dei software di automazione del reclutamento combinando in un unico sistema potenti funzionalità di sourcing, abbinamento dei candidati assistito dall'intelligenza artificiale e monitoraggio semplificato dei candidati.

Pubblica le tue offerte di lavoro su oltre 200 bacheche con un solo clic e attingi a un database di oltre 400 milioni di profili per trovare rapidamente candidati passivi. La selezione automatizzata dei curriculum, i colloqui auto-programmati e le descrizioni dei lavori generate dall'IA riducono drasticamente le attività ripetitive. Questo ti aiuta a concentrarti sulla scelta dei candidati migliori invece di affogare nell'attività amministrativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workable

Sfrutta l'analisi dei curriculum basata sull'IA e il perfezionamento del testo delle schede di valutazione per standardizzare le valutazioni e migliorare la valutazione dei candidati

Imposta notifiche email automatiche per tenere informati i candidati e i membri del team di reclutamento durante tutto il processo di reclutamento

Offri colloqui con programmazione autonoma e sincronizzazione del calendario per un coordinamento più rapido

Limiti di Workable

Alcune funzionalità/funzioni di IA sono disponibili solo nei livelli di prezzo più elevati

La personalizzazione della reportistica può sembrare con un limite rispetto agli strumenti BI autonomi

Prezzi accessibili

Standard: 299 $ al mese per un massimo di 20 utenti

Premier: 599 $ al mese per un massimo di 20 utenti

Valutazioni e recensioni Workable

G2: 4,5/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Workable?

Una recensione su Capterra recita:

L'interfaccia utente è ottima, il centro assistenza IA offre un supporto molto utile e i colloqui con i candidati possono essere programmati tramite connessione della nostra email ufficiale... A volte il portale è lento se i dati sono molti, tuttavia occorrono più di 10 secondi per caricare e ricaricare la pagina successiva

L'interfaccia utente è ottima, il centro assistenza IA offre un supporto molto utile e i colloqui con i candidati possono essere programmati tramite connessione della nostra email ufficiale... A volte il portale è lento se i dati sono molti, tuttavia occorrono più di 10 secondi per caricare e ricaricare la pagina successiva

🔍 Lo sapevi? Il 90% dei reclutatori afferma che l'IA ha accelerato le assunzioni, mentre quasi l'80% riferisce che ha consentito loro di risparmiare denaro. Gli strumenti di automazione non sono solo una tendenza, ma stanno diventando il nuovo standard di assunzione per trovare, selezionare e assumere più rapidamente che mai.

3. Greenhouse (ideale per assunzioni strutturate e flussi di lavoro scalabili)

tramite Greenhouse

Greenhouse si distingue nello spazio dei software di reclutamento grazie al suo approccio strutturato alle assunzioni. Ti aiuta a crescere con precisione e correttezza. Invece di lasciare le decisioni di assunzione all'istinto, Greenhouse garantisce coerenza in ogni fase, dalla ricerca dei candidati all'inserimento in azienda.

Utilizzalo per impostare flussi di lavoro personalizzati, usa le schede di valutazione per allineare le valutazioni del tuo team e automatizza la pianificazione dei colloqui. Va oltre un semplice sistema di monitoraggio delle candidature con integrazioni approfondite, potenti strumenti DE&I e report dettagliati per migliorare le decisioni di assunzione e promuovere il successo a lungo termine dei talenti.

le migliori funzionalità/funzioni di Greenhouse*

Crea processi di assunzione strutturati con flussi di lavoro personalizzati e kit per i colloqui

Utilizza le schede di valutazione dei candidati per allineare i feedback e prendere decisioni coerenti e informate

Fate connessione con oltre 500 integrazioni predefinite, come LinkedIn, Indeed e ZipRecruiter, per sincronizzare i dati e semplificare il flusso di lavoro

Limite di Greenhouse

Gli utenti segnalano che la navigazione nella reportistica può risultare complessa

Le email inviate tramite la piattaforma potrebbero talvolta finire nella cartella dello spam dei candidati

Prezzi Greenhouse

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Greenhouse

G2: 4,4/5 (oltre 3.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 730 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Greenhouse?

Ecco cosa dice un utente G2 su Greenhouse:

Ci piace molto la sua elevata personalizzazione e l'interfaccia facile da imparare e da lavorare. Apprezzo il fatto che rendano facile far lavorare il loro prodotto per il tuo team di reclutamento, incoraggiando al contempo buone abitudini e una buona tenuta dei registri.

Ci piace molto la sua elevata personalizzazione e l'interfaccia facile da imparare e da utilizzare. Apprezzo il fatto che rendano facile far lavorare il loro prodotto per il tuo team di reclutamento, incoraggiando al contempo buone abitudini e una buona tenuta dei registri.

➡️ Per saperne di più: Scopri com'è la giornata tipo di un reclutatore

4. Zoho Recruit (ideale per l'automazione personalizzabile delle assunzioni per agenzie di reclutamento e team HR)

tramite Zoho Recruit

Zoho Recruit combina ATS e CRM in un unico strumento per garantire maggiore velocità, scalabilità e flessibilità. Con un solo clic, puoi pubblicare offerte di lavoro su oltre 75 bacheche, gestire l'intero pool di talenti attraverso fasi personalizzate e automatizzare il processo di assunzione, dalla ricerca dei candidati all'inserimento in azienda.

Mentre la selezione dei candidati e l'analisi dei curriculum basate sull'intelligenza artificiale semplificano lo screening, funzionalità/funzione come i portali per client e candidati offrono piena visibilità a entrambe le parti coinvolte nel processo di assunzione. Grazie alle opzioni di personalizzazione avanzate, al supporto per il personale temporaneo e alle funzionalità di reclutamento remoto, Zoho Recruit si adatta ai tuoi flussi di lavoro di assunzione invece di costringerti a utilizzare un sistema rigido.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Recruit

Migliora il coinvolgimento dei candidati utilizzando Zia, l'assistente IA di Zoho Recruit, per abbinare i candidati alle offerte di lavoro e generare punteggi di compatibilità

Gestisci facilmente client e candidati attraverso portali dedicati

Semplifica la pianificazione dei colloqui con Calendar Bookings, consentendo ai candidati di scegliere gli orari disponibili e riducendo i conflitti e il carico di lavoro manuale legato alla pianificazione

Limiti di Zoho Recruit

Le funzioni dell'app mobile possono sembrare basilari rispetto alla versione web

Le personalizzazioni avanzate potrebbero richiedere supporto tecnico

Prezzi di Zoho Recruit

Gratis per sempre

Standard: 30 $/utente

Professional: 60 $/utente

*azienda: 90 $/utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (oltre 1.790 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.070 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Zoho Recruit?

Un utente di Capterra riferisce che lo strumento può essere leggermente costoso, ma è comunque un:

Ottima piattaforma all-in-one per la gestione delle offerte di lavoro e dei curriculum. Non abbiamo un grande team HR, ma Zoho Recruit consente al nostro piccolo team HR di fare ciò che ama fare in modo altamente efficiente!!! Non c'è una sola funzionalità/funzione che ci aspettiamo da una piattaforma di reclutamento che manchi in Zoho Recruit!

Ottima piattaforma all-in-one per la gestione delle offerte di lavoro e dei curriculum. Non abbiamo un grande team HR, ma Zoho Recruit consente al nostro piccolo team HR di fare ciò che ama fare in modo altamente efficiente!!! Non c'è una sola funzionalità/funzione che ci aspettiamo da una piattaforma di reclutamento che manchi in Zoho Recruit!

➡️ Per saperne di più: Modelli e moduli HR gratis per migliorare i processi HR

5. Recruit CRM (ideale per le agenzie di reclutamento basate sull'automazione)

tramite Recruit CRM

Recruit CRM combina la funzione ATS e CRM in un unico software di automazione del reclutamento progettato specificamente per le agenzie di selezione del personale e di ricerca di dirigenti. Utilizzando un sistema di punteggio bimetrico, questo CRM per il reclutamento elimina le noiose attività manuali grazie a una potente automazione del flusso di lavoro, all'analisi dei curriculum tramite IA e all'abbinamento avanzato dei candidati.

Puoi cercare candidati direttamente su LinkedIn, gestire le pipeline in modo visivo con una lavagna Kanban e persino consentire ai candidati di aggiornare i loro profili con un solo clic. Inoltre, l'integrazione GPT per le descrizioni dei lavori e i modelli di email ti aiuta a muoverti più rapidamente e a dedicare più tempo alla selezione dei migliori talenti invece che alla gestione dei fogli di calcolo.

le migliori funzionalità/funzioni di Recruit CRM*

Utilizza modelli predefiniti o personalizza i flussi di lavoro in base alle specifiche esigenze di reclutamento

Ricevi avvisi proattivi sui candidati in fase di stallo o sullo stato delle candidature, garantendo interventi tempestivi e slancio

Implementa l'elaborazione in batch per gestire grandi volumi di dati e ottimizzare le prestazioni

Limiti del CRM per il reclutamento

L'invio di testo in blocco e la reportistica avanzata sono disponibili solo con i livelli di prezzo più elevati

Alcuni utenti segnalano occasionali problemi di sincronizzazione con le integrazioni LinkedIn

Prezzi Recruit CRM

Pro: 100 $ al mese per utente

Aziendale: a partire da 125 $ al mese per utente

Azienda: a partire da 165 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Recruit CRM

G2: 4,8/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 430 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Recruit CRM?

Ecco cosa dice un utente di G2:

Recruit CRM & ATS è semplicissimo da usare e dispone di tutti gli strumenti necessari per ottimizzare il reclutamento: automazione, integrazioni e flussi di lavoro personalizzabili.

Recruit CRM & ATS è semplicissimo da usare e dispone di tutti gli strumenti necessari per ottimizzare il reclutamento: automazioni, integrazioni e flussi di lavoro personalizzabili.

💡 Suggerimento professionale: Personalizza sempre i flussi di lavoro di automazione in base al tuo processo di assunzione. Ricorda che le impostazioni predefinite raramente sono ottimali. Modifica le domande di selezione dei candidati, i tempi di invio delle email e i trigger per ottenere risultati migliori.

tramite Manatal

Manatal, uno strumento software di automazione del reclutamento basato sull'IA, ottimizza il tuo processo di assunzione per aiutarti a trovare candidati in modo più intelligente, selezionarli più rapidamente e collocarli meglio. Va oltre la semplice analisi dei curriculum arricchendo i profili dei candidati con dati provenienti da oltre 20 piattaforme di social media, offrendo ai reclutatori una visualizzazione a 360° senza lavoro aggiuntivo.

Puoi pubblicare annunci su oltre 2.500 bacheche di lavoro, automatizzare la valutazione dei candidati e creare pagine di carriera personalizzate in pochi minuti. Le pipeline intuitive, le bacheche Kanban personalizzabili e i consigli basati sull'IA di Manatal rendono la gestione delle assunzioni su larga scala scalabile e personalizzata, senza configurazioni complesse o interfacce utente confuse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Manatal

Utilizza l'interfaccia drag-and-drop per creare flussi di lavoro personalizzati per diversi processi di assunzione

Monitora gli indicatori chiave di prestazione per identificare i colli di bottiglia e ottimizzare le strategie di reclutamento

Personalizza le pagine dedicate alle opportunità di carriera in modo personalizzato senza bisogno di codice per rafforzare il tuo employer branding

Limite di Manatal

Automazione con limite per la comunicazione con i candidati tra le fasi di assunzione

Alcune funzionalità/funzione CRM avanzate richiedono una configurazione manuale

Prezzi Manatal

Professional : 19 $ al mese per utente

*azienda: 39 $ al mese per utente

Enterprise Plus : 59 $ al mese per utente

Piano personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Manatal

G2: 4,8/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 130 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di Manatal?*

Ecco cosa dice un utente di G2:

Manatal offre alcune funzionalità/funzioni interessanti, come un'estensione Chrome, che può aiutare i team a identificare i profili già aggiunti all'ATS. Dispone anche di una pagina dedicata alle opportunità di lavoro che può essere personalizzata.

Manatal offre alcune funzionalità interessanti, come un'estensione Chrome, che può aiutare i team a identificare i profili già aggiunti all'ATS. Dispone anche di una pagina dedicata alle opportunità di lavoro che può essere personalizzata.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis di piani di assunzione per i reclutatori

7. Paradox (il migliore per il reclutamento e l'automazione basati sull'intelligenza artificiale conversazionale)

via Paradox

Paradox rivoluziona il processo di assunzione tradizionale utilizzando l'intelligenza artificiale conversazionale per automatizzare le tue campagne di reclutamento dall'inizio alla fine. Invece di lasciarti alle prese con dashboard ingombranti, la sua assistente IA, Olivia, gestisce la ricerca di lavoro, la selezione, la programmazione dei colloqui, la preparazione dei candidati e l'inserimento, il tutto attraverso semplici conversazioni via chat o testo.

Trasforma i flussi di lavoro ATS macchinosi in interazioni veloci e fluide che mantengono i candidati coinvolti e riducono le attività manuali per i responsabili delle assunzioni. Che tu stia lottando con il sourcing, la gestione degli eventi o la generazione di offerte, Paradox aiuta i reclutatori a recuperare tempo e concentrarsi sulla costruzione di relazioni, invece che sulla lotta con il software.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paradox

Installa immediatamente una connessione con potenziali candidati in oltre 100 lingue e coinvolgi il loro interesse

Genera lettere di offerta e documenti di inserimento attraverso flussi conversazionali

Organizza eventi di reclutamento virtuali o di persona con il coordinamento basato sull'IA

Limiti di Paradox

La versione di prova gratuita offre funzionalità/funzione ATS a limite per i reclutatori che necessitano di una solida gestione della pipeline

Prezzi Paradox

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Paradox

G2: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

*cosa dicono gli utenti reali di Paradox?

Un recensore di G2 condivide la condivisione:

Ciò che mi piace di più di Paradox è che fa davvero risparmiare tempo. Non devo più contattare manualmente i candidati o filtrarli per trovare quelli che soddisfano le nostre esigenze... Potrebbe essere leggermente più amichevole per gli utenti. Tuttavia, devo dire che una volta capito come funziona, diventa più facile.

Ciò che mi piace di più di Paradox è che fa davvero risparmiare tempo. Non devo più contattare manualmente i candidati o filtrarli per trovare quelli che soddisfano le nostre esigenze... Potrebbe essere leggermente più amichevole per gli utenti. Tuttavia, devo dire che una volta capito come funziona, diventa più facile.

✨ Suggerimento bonus: Ti stai chiedendo quale fase della tua pipeline di reclutamento presenta il tasso di abbandono più elevato? O quali fonti portano i candidati migliori? Utilizza l'analisi dell'automazione per scoprire le tendenze e lascia che i dati ti guidino verso scelte ottimali.

tramite Fetcher

Fetcher combina il tocco umano con l'IA nel software di automazione del reclutamento. Invece di passare ore su più bacheche di lavoro o database, ottieni gruppi di candidati selezionati dall'IA in base alle tue specifiche esigenze di assunzione.

Fetcher personalizza anche la comunicazione con campagne email automatizzate che stimolano un coinvolgimento reale, aiutandoti a costruire più rapidamente una solida rete di talenti. Grazie a criteri di diversità, automazione flessibile, modalità di sourcing e analisi intelligenti, otterrai un vantaggio competitivo che crescerà di pari passo con i tuoi ambiziosi obiettivi di reclutamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fetcher

Utilizza la dashboard analitica di Fetcher per monitorare l'efficacia del sourcing, il coinvolgimento dei candidati e le prestazioni del team

Prendi decisioni di assunzione ottimizzate utilizzando dati in tempo reale relativi al sourcing e al coinvolgimento

Integra facilmente i tuoi sistemi ATS, CRM ed email

Limite di Fetcher

Ideale per il sourcing esterno, non è un sistema completo di monitoraggio dei candidati

I prezzi possono essere elevati per i piccoli team che necessitano di assumere un numero elevato di persone

Prezzi Fetcher

Crescita: 499 $ al mese

Amplify: 849 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Fetcher

G2: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Paradox?

Ecco cosa dice un utente di G2:

Fetcher. ai ha rivoluzionato la nostra agenzia. Prima passavamo ore a cercare candidati manualmente, ma con Fetcher abbiamo riempito ogni posizione senza sforzo. L'IA diventa più intelligente col tempo, inviandoci candidati di alta qualità che sono effettivamente adatti, senza più dover setacciare infiniti curriculum.

Fetcher. ai ha rivoluzionato la nostra agenzia. Prima passavamo ore a cercare candidati manualmente, ma con Fetcher abbiamo riempito ogni posizione senza sforzo. L'IA diventa più intelligente col tempo, inviandoci candidati di alta qualità che sono effettivamente adatti, senza più dover setacciare infiniti curriculum.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di reclutamento basati sull'IA per i team di assunzione

9. SmartRecruiters (ideale per l'automazione delle assunzioni in aziende scalabili)

tramite SmartRecruiters

SmartRecruiters è progettato per potenziare l'automazione del reclutamento su larga scala, combinando un ATS intelligente con strumenti di IA che accelerano le decisioni di assunzione. Il suo assistente AI Winston automatizza la pianificazione dei colloqui, le offerte e l'onboarding, con flussi di lavoro flessibili per startup e aziende globali.

SmartRecruiters si integra anche con Zoom, LinkedIn, DocuSign e altre piattaforme che già utilizzi. Ciò rende la collaborazione tra i team più fluida e rafforza il coinvolgimento dei candidati durante tutto il processo di assunzione.

le migliori funzionalità/funzioni di SmartRecruiters*

Crea flussi di lavoro configurabili su misura per le esigenze di assunzione specifiche del tuo team

Ottieni suggerimenti e approfondimenti per agire in modo più rapido e strategico

Centralizza la ricerca dei candidati, il CRM, le valutazioni e il marketing per il reclutamento

Limiti di SmartRecruiters

Le funzionalità/funzioni avanzate di reportistica richiedono talvolta una configurazione aggiuntiva

Ottenere supporto clienti può essere complicato e richiedere molto tempo

Prezzi SmartRecruiters

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SmartRecruiters

G2: 4,3/5 (oltre 490 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 140 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di SmartRecruiters?*

Un utente di Capterra afferma:

La piattaforma è intuitiva e semplifica il lavoro dei responsabili delle assunzioni, dei reclutatori e persino dei candidati, consentendo loro di arrivare alla stessa pagina. Inoltre, la flessibilità di personalizzare i flussi di lavoro per i nostri complessi processi aziendali è un grande vantaggio.

La piattaforma è intuitiva e semplifica il lavoro dei responsabili delle assunzioni, dei reclutatori e persino dei candidati a ottenere la stessa pagina. Inoltre, la flessibilità di personalizzare i flussi di lavoro per i nostri complessi processi aziendali è un grande vantaggio.

➡️ Per saperne di più: Come migliorare le tue competenze nel reclutamento

tramite SeekOut

SeekOut offre una potente soluzione software per l'automazione del reclutamento, combinando un approfondito sourcing dei talenti con strumenti di gestione dei talenti in un'unica piattaforma unificata. È progettato per affrontare sfide di reclutamento complesse, che si tratti di trovare talenti cancellati, ricoprire ruoli tecnici di nicchia o creare pipeline diversificate.

Ti aiuta a trovare i talenti giusti più rapidamente grazie alla ricerca basata sull'IA, alla messaggistica personalizzata e all'analisi della forza lavoro su oltre 750 milioni di profili pubblici. Inoltre, il mercato dei talenti consente la mobilità interna, aiutando le aziende non solo ad assumere, ma anche a far crescere e fidelizzare la propria forza lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di SeekOut

Crea pipeline di candidati diversificate con criteri di sourcing personalizzati

Collega i dati dei candidati esterni ai sistemi HR interni per una migliore pianificazione delle risorse umane

Favorisci la crescita dei dipendenti e la mobilità interna con un marketplace dei talenti integrato

Limiti di SeekOut

Alcune funzionalità/funzioni, come la pianificazione della forza lavoro, richiedono una configurazione e un'integrazione più approfondite

Alcuni utenti forniscono reportistica su dati errati che non corrispondono ai profili LinkedIn dei candidati

Prezzi SeekOut

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SeekOut

G2 : 4,5/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di SeekOut?

Ecco cosa dice un utente di G2:

Abbiamo cercato per oltre un anno e mezzo, questo strumento ha migliorato le nostre ricerche, di solito ci vengono assegnati ruoli di nicchia, competenze molto complicate e seekout è sempre la nostra prima opzione per iniziare le nostre ricerche, è davvero facile da usare, ha queste incredibili opzioni di esperti e assistenza sanitaria, possiamo migliorare e aiutare nella diversità che è uno dei nostri grandi obiettivi.

Abbiamo cercato per oltre un anno e mezzo, questo strumento ha migliorato le nostre ricerche, di solito ci vengono assegnati ruoli di nicchia, competenze molto complicate e seekout è sempre la nostra prima opzione per iniziare le nostre ricerche, è davvero facile da usare, ha queste incredibili opzioni di esperti e assistenza sanitaria, possiamo migliorare e aiutare nella diversità che è uno dei nostri grandi obiettivi.

➡️ Per saperne di più: Modelli di lista di controllo per l'inserimento dei dipendenti in Excel e ClickUp

✨ Menzioni speciali Se stai cercando altre opzioni per semplificare i tuoi flussi di lavoro di assunzione, ecco alcune piattaforme di reclutamento che meritano una menzione: JazzHR: un ATS economico per le piccole aziende con flussi di lavoro personalizzabili, pianificazione dei colloqui e strumenti per la ricerca dei candidati

Breezy HR: una piattaforma intuitiva che offre gestione della pipeline drag-and-drop, automazione dei messaggi e auto-programmazione dei candidati

Loxo: un moderno CRM per il reclutamento con sourcing basato sull'IA, outreach con un solo clic e funzionalità/funzione ATS integrate progettate per le società di ricerca di personale dirigente

Recruitee: una piattaforma di assunzione collaborativa incentrata sul reclutamento basato sul team, sulla pianificazione automatizzata e sui siti di carriera brandizzati

Potenzia i tuoi flussi di lavoro di assunzione con ClickUp

Oggi il reclutamento richiede rapidità, organizzazione e una forte attenzione all'esperienza dei candidati: il software di automazione giusto può offrire ai responsabili delle assunzioni un vantaggio competitivo. Che si tratti di ricerca di talenti, gestione delle candidature o coordinamento dei colloqui, le moderne automazioni del reclutamento eliminano le attività più impegnative, consentendoti di assumere in modo migliore, più rapido e più intelligente.

L'area di lavoro di ClickUp AI convergente riunisce tutto: flussi di lavoro di assunzione personalizzati, descrizioni dei lavori generate dall'intelligenza artificiale, programmazione automatizzata dei colloqui e collaborazione centralizzata del team. Niente più salti da una piattaforma all'altra o follow-up mancati: solo un processo di assunzione semplificato dall'inizio alla fine.

Sei pronto a trasformare il tuo modo di reclutare?

👉 Iscriviti oggi stesso a ClickUp!