I 11 migliori assistenti vocali basati sull'IA per il 2025

Parlo con il mio assistente vocale AI più spesso di quanto pensassi. Promemoria rapidi, bozze di messaggi mentre sono nel bel mezzo di un'attività, recupero di dettagli senza aprire un'altra scheda: tutto questo è diventato parte integrante della mia giornata lavorativa.

Non è perfetto, ma mi fa risparmiare così tanto tempo ed energia che preferisco continuare a usarlo piuttosto che tornare a lavorare senza. Dopo averne provati diversi, ho selezionato quelli che sono più utili in un'impostazione professionale.

In questo post del blog, la condivisione è di 11 assistenti vocali IA che possono rendere più fluido il lavoro di team, agenzie e aziende che necessitano di comunicazioni chiare e di flussi di lavoro più rapidi. 🔊

I migliori assistenti vocali IA in sintesi

Ecco un rapido confronto tra i migliori assistenti vocali basati sull'IA. 🧑‍💻

Strumento Ideale per Caratteristiche principali Prezzi* ClickUp Gestione delle attività e produttività basate sull'IA vocale per individui, team e aziende ClickUp Talk to Text in Brain MAX, Autopilot Agents, chiamate SyncUp, AI Notetaker, chat-to-task, domande e risposte contestuali Free Forever; personalizzato disponibile per le aziende Otter. ai Trascrizione delle riunioni e presa di appunti intelligente per liberi professionisti, PMI e team ibridi Trascrizione in tempo reale, rilevamento del parlante, ricerca per parole chiave, riepiloghi/riassunti automatici, sincronizzazione del calendario Gratis; piani a pagamento a partire da 16,99 $ al mese per utente Siri Produttività controllata dalla voce per gli utenti Apple, inclusi privati e famiglie Messaggistica a mani libere, promemoria basati sulla posizione, funzionalità di assistente personale e integrazione dei dispositivi Free Assistente Google* Casa intelligente e automazione della ricerca per privati e utenti Android Profili vocali, traduzione in tempo reale, chiamate Duplex, calendario e controllo dei dispositivi smart Free Alexa per Aziendale Assistenza vocale professionale per uffici dell'azienda e grandi team Prenotazione di sale, competenze personalizzate, integrazione con Salesforce/ServiceNow, promemoria delle attività Prezzi personalizzati Retell IA* Gestione delle chiamate telefoniche e pianificazione degli appuntamenti basate sull'IA per le PMI e i team a contatto con i clienti Adattamento in tempo reale del sentiment, integrazione CRM, pianificazione degli appuntamenti, analisi delle chiamate Prezzi personalizzati Bixby Voice Navigazione vocale e produttività per gli utenti di dispositivi Samsung Interazione sullo schermo, routine intelligenti, controllo dei dispositivi domestici, suggerimenti predittivi Free PolyAI Automazione del supporto clienti simile a quella umana per i contact center dell'azienda Sviluppo personalizzato di IA vocale, autenticazione account, integrazione CRM, instradamento delle chiamate Prezzi personalizzati Spitch Automazione vocale basata sull'IA per contact center multilingue in settori regolamentati Analisi vocale, supporto dei dialetti regionali, assistenza in tempo reale agli agenti, integrazione omnicanale Prezzi personalizzati Fireflies. ai Informazioni dettagliate sulle riunioni e approfondimenti di coaching per i team di vendita, marketing e assistenza clienti Analisi del sentiment, aggiornamenti CRM, metriche di conversazione/ascolto, avvisi per parole chiave, schede di valutazione delle riunioni Gratis; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese per utente Lindy IA Automazione personalizzata del flusso di lavoro vocale per imprenditori individuali, team e agenzie Trigger da email a calendario, memo vocali per azioni da intraprendere, preferenze di apprendimento e IA adattiva Gratis (400 crediti); piani a pagamento a partire da 49,99 $ al mese

Che cos'è un assistente vocale IA?

Un assistente vocale IA semplifica il lavoro trasformando i comandi vocali in azioni. Gestisce promemoria, prende note, recupera dettagli quando necessario e invia messaggi mentre altre attività sono in corso.

Essendo basato sull'IA, l'assistente comprende il contesto e si adatta alle mie modalità di lavoro, il che lo rende molto più affidabile rispetto a uno strumento vocale di base.

🧠 Curiosità: Quando Apple ha lanciato Siri nel 2011, era originariamente basato su una ricerca militare sull'IA finanziata dalla DARPA. La tecnologia era inizialmente destinata alla risoluzione di problemi complessi, non all'impostazione di allarmi o alla narrazione di barzellette di cattivo gusto.

Cosa cercare in un assistente vocale IA?

Le funzionalità/funzioni che ritengo più importanti in un assistente vocale IA sono:

Precisione: Voglio che capisca le mie parole al primo tentativo, anche quando parlo velocemente o in un spazio rumoroso

Integrazioni: Deve instaurare una connessione con gli strumenti che già utilizzo, come calendari, bacheche di progetto o sistemi CRM

sicurezza dei dati: *Qualsiasi assistente vocale IA che utilizzo deve proteggere i dati dei client e dei dati aziendali senza alcuna eccezione

Facilità d'uso: Se mi sembra macchinoso o mi rallenta, smetterò di usarlo

Funzionalità pratiche: funzioni come i riassunti delle riunioni, il supporto multilingue e l'automazione che mi fanno risparmiare tempo nelle situazioni reali

Personalizzazione: Nel tempo, vorrei che si adattasse al mio modo di lavorare, in modo che i comandi risultino più intelligenti e naturali

Utilizzo su più dispositivi: l'accesso da telefono, laptop o altoparlante intelligente garantisce che tutto resti coerente ovunque mi trovi

I migliori assistenti vocali basati sull'IA

Ora, approfondiamo la nostra selezione dei migliori assistenti vocali basati sull'IA. 👇

1. ClickUp (ideale per i team che desiderano integrare la voce IA nei propri flussi di lavoro)

Cattura idee, effettua condivisione di istruzioni e porta a termine le attività 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Le mie giornate sono frenetiche e ho bisogno di un assistente vocale AI che riesca a stare al passo. ClickUp lo fa fornendomi tre strumenti che si integrano naturalmente nel mio flusso di lavoro. ClickUp offre uno spazio di lavoro AI convergente, con tutte le mie note, i miei documenti, le mie chat e le mie attività disponibili in tempo reale su un'unica piattaforma. 🔁

Discutere le idee invece di scriverle

Penso più velocemente di quanto scrivo e parlare ad alta voce con ClickUp Talk to Text mi fa risparmiare un sacco di tempo. In media, riesco a catturare 4 volte più contenuto con Brain MAX e a liberare quasi un'ora al giorno.

Ecco come:

Apri l'app desktop Brain MAX

Tieni premuto il tasto fn (o la scorciatoia personalizzata) per avviare la registrazione della tua voce (oppure fai clic sull'icona del microfono).

Dettate ciò che desiderate aggiungere come commento, attività o qualsiasi altro campo di testo in ClickUp. Esempio, potete dire: "Crea un'attività per rivedere l'ultimo rapporto entro venerdì" o "Aggiungi un commento: aggiorna la sezione introduttiva".

Quando interrompi la registrazione (rilasciando la chiave o cliccando su Stop), il tuo discorso viene immediatamente trascritto in testo utilizzando ClickUp AI e incollato nella barra di ricerca Brain MAX o in qualsiasi altro punto del tuo computer da cui stavi registrando.

Visualizza la trascrizione, riproduci la registrazione o esporta i file audio ovunque nel tuo area di lavoro di ClickUp (titoli delle attività, descrizioni, commenti, documenti, chat, ecc. )

Passa più rapidamente dalle idee al testo dettando con ClickUp Talk to Text

Ecco un esempio di come lo uso ogni giorno: mentre stavo scrivendo una bozza per un'email di lancio di un prodotto, ho letto ad alta voce la bozza preliminare. In 10 minuti avevo già scritto un'intera pagina di testo in ClickUp Doc. Normalmente, per digitare tutto ciò mi ci sarebbero voluti circa quaranta minuti. La bozza non era perfetta, ma avere qualcosa di concreto ha reso la modifica molto più semplice. Ulteriori informazioni su come utilizzare Talk to Text con questo video:

Durante le riunioni di team, spesso dico cose del tipo: "Crea un'attività per il test di controllo qualità finale previsto per mercoledì" e il registratore vocale IA la inserisce direttamente nell'elenco QA.

💡 Bonus: oltre alla funzione Talk to Testo, Brain MAX offre anche: Ricerca istantanea su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app di connessione, oltre che sul web, per trovare file, documenti e allegati utilizzando solo la tua voce.

L'uso di strumenti di IA premium come ChatGPT, Claude e Gemini con un assistente vocale contestuale e pronto per l'azienda che comprende il tuo flusso di lavoro.

Crea documenti, assegna attività e gestisci progetti senza usare le mani, aumentando la produttività e la collaborazione. Prova ClickUp Brain MAX , la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti AI, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documenti, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.

Nota con IA durante le riunioni

ClickUp AI Notetaker acquisisce, riepiloga/riassume e organizza gli input vocali direttamente nel tuo spazio di lavoro: perfetto per trasformare le conversazioni in attività concrete.

Riepiloga/riassume le riunioni senza sforzo utilizzando ClickUp AI Notetaker.

È la soluzione ideale per chiunque partecipi a riunioni in mobilità e sia alla ricerca di un assistente vocale IA profondamente integrato con project management.

Tieni aggiornato automaticamente il tuo team con ClickUp Autopilot Agents

La cosa che mi ha sorpreso di più è stato il tempo che ClickUp Autopilot Agents mi ha fatto risparmiare sugli aggiornamenti di routine. Prima passavo troppo tempo a scrivere riassunti o a rispondere alle stesse domande. Ora gli agenti se ne occupano all'interno dei nostri canali di progetto in ClickUp Chat.

Alcuni di quelli su cui faccio sempre affidamento:

Weekly Report Agent pubblica ogni venerdì un riepilogo/riassunto chiaro del progetto per la dirigenza, il che significa che non devo più preparare un'email separata.

Daily Report Agent condivide ogni mattina un riassunto che aiuta il team a iniziare la giornata allineato, senza che io debba ripetere gli aggiornamenti sullo stato o sui conti.

Team StandUp Agent raccoglie gli aggiornamenti di tutti e li pubblica in un'unica nota, riducendo la durata delle nostre riunioni quotidiane da 15 a 5 minuti.

Auto-Answers Agent risponde nel canale quando qualcuno chiede cose come "chi sta effettuando i test di controllo qualità" o "quando sarà pronta la landing page"

Ho anche creato un agente Autopilot personalizzato per le chiamate dei client.

Non appena salvo gli appunti della riunione in un documento, vengono creati le attività per ogni follow-up, assegnato il titolare giusto e si impostano le scadenze. Prima impiegavo 20 minuti per esaminare manualmente le note. Ora le attività sono già attive prima ancora che venga inviata l'email di riepilogo della chiamata.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Trova rapidamente le risposte: usa usa ClickUp Brain MAX per estrarre il contesto da attività, documenti e app di connessione, in modo da poter chiedere cose come "cosa è rimasto sulla pagina di destinazione" e ottenere la risposta.

Non perdere mai i dettagli delle riunioni: abilita abilita l'assistente vocale IA di ClickUp per partecipare a Zoom, Google Meet o Teams, registrare la chiamata e inserire trascrizioni, riepiloghi/riassunti e elementi da intraprendere direttamente in un documento.

Trasforma le conversazioni in trascrizioni ricercabili: affidati alla trascrizione per rendere ogni chiamata facile da riascoltare, in modo da poter individuare chi ha detto cosa o estrarre i passaggi successivi senza riprodurre l'intera registrazione.

Poni domande specifiche sulle attività: sfrutta le domande e risposte contestuali in ClickUp per controllare scadenze, titolari o ostacoli direttamente nel tuo area di lavoro senza dover cercare aggiornamenti.

Condivisione clip veloci: registra brevi clip vocali o video con ClickUp Clips , ottimo per aggiornamenti asincroni o rapide guide senza interrompere il contesto del flusso di lavoro.

Conduci le tue conversazioni live accanto al tuo lavoro: discuti i progetti direttamente discuti i progetti direttamente nella chat di ClickUp , dove si trovano le attività e i documenti, quindi converti i messaggi in attività.

Partecipa alle chiamate in diretta: avvia una sincronizzazione all'interno di ClickUp Chat per chiamate faccia a faccia, condivisione dello schermo e collegamento delle attività, quindi lascia che l'IA pubblichi un riepilogo/riassunto e le azioni da intraprendere al termine della riunione.

Limiti di ClickUp

I team spesso devono investire tempo nella configurazione e nella personalizzazione prima che i flussi di lavoro funzionino senza intoppi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.385 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

Il nuovo Brain MAX ha notevolmente migliorato la mia produttività. La possibilità di utilizzare più modelli di IA, compresi modelli di ragionamento avanzati, a un prezzo accessibile rende facile centralizzare tutto in un'unica piattaforma. Funzionalità/funzione come la conversione da voce a testo, l'automazione delle attività e l'integrazione con altre app rendono il flusso di lavoro molto più fluido e intelligente.

Il nuovo Brain MAX ha notevolmente migliorato la mia produttività. La possibilità di utilizzare più modelli di IA, compresi modelli di ragionamento avanzati, a un prezzo accessibile rende facile centralizzare tutto in un'unica piattaforma. Funzionalità/funzione come la conversione da voce a testo, l'automazione delle attività e l'integrazione con altre app rendono il flusso di lavoro molto più fluido e intelligente.

2. Otter. ai (ideale per la trascrizione di riunioni e la presa di appunti)

Ho provato Otter.ai per la prima volta durante una caotica chiamata con un client in cui tutti parlavano contemporaneamente. L'assistente vocale IA ha registrato tutto generando sottotitoli in tempo reale che sono stati utili quando la connessione di qualcuno si è interrotta a metà frase.

Ciò che ha attirato la mia attenzione è stata la sua capacità di taggare automaticamente i diversi interlocutori e creare timestamp, consentendomi di distinguere chi ha detto cosa in un secondo momento. La piattaforma apprende i modelli delle tue riunioni e fa emergere argomenti ricorrenti in diverse chiamate, cosa che di solito non ci si aspetta da uno strumento di trascrizione.

Otter. ai: le migliori funzionalità/funzione

Registra più conversazioni contemporaneamente su diverse piattaforme video come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet

Cerca tra mesi di registrazioni di riunioni archiviate utilizzando parole chiave o frasi specifiche per individuare le posizioni esatte

Genera riassunti automatici delle riunioni che estraggono le decisioni chiave, le scadenze e le attività di follow-up dalle discussioni

Condivisione dei collegamenti delle trascrizioni in tempo reale con i membri del team, in modo che i partecipanti possano seguire anche in caso di problemi di qualità audio

Limiti di Otter.ai

L'accuratezza della trascrizione diminuisce in presenza di accenti marcati o rumori di fondo

L'identificazione del parlante non funziona quando più persone parlano contemporaneamente

Il piano Free dello strumento di presa appunti basato sull'intelligenza artificiale limita la trascrizione a 300 minuti al mese

Ritardi nell'elaborazione in tempo reale durante conversazioni rapide

Prezzi di Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $ al mese per utente

aziendale: *30 $ al mese per utente

aziende: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter. ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 95 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Ecco cosa ha condiviso un utente di Reddit:

Lo adoro. Lo uso quotidianamente per le riunioni. Le trascrizioni richiedono qualche piccola modifica dopo la registrazione per correggere il gergo, i borbottii e alcune pronunce errate, ma una volta fatto questo, Otter bot è fantastico. Gli chiedo di riepilogare le cose per me, di creare bozze di email per i follow-up e persino di analizzare le conversazioni per individuare le cause alla radice e altre cose simili.

Lo adoro. Lo uso quotidianamente per le riunioni. Le trascrizioni richiedono qualche piccola modifica dopo la registrazione per correggere il gergo, i borbottii e alcune pronunce errate, ma una volta fatto questo, Otter bot è fantastico. Gli chiedo di riepilogare le cose per me, di creare bozze di email per i follow-up e persino di analizzare le conversazioni per individuare le cause alla radice e altre cose simili.

3. Siri (ideale per il controllo vocale nell'ecosistema Apple)

tramite Apple

Se vuoi semplificare le cose, puoi usare Siri come assistente personale IA. È integrato in tutti i dispositivi Apple che possiedi e ho notato che risponde più rapidamente degli assistenti cloud perché elabora le richieste semplici direttamente sul tuo iPhone o iPad.

Ho impostato delle scorciatoie in modo che dicendo "sto tornando a casa" si avvii la mia playlist per il viaggio, si invii il mio orario di arrivo previsto alla mia famiglia e si accendano le luci di casa tramite HomeKit. L'assistente ricorda le tue abitudini e suggerisce delle automazioni, anche se a volte può essere invadente con le notifiche relative alle scorciatoie che hai utilizzato solo una volta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Siri

Imposta promemoria basati sulla posizione che si attivano automaticamente quando arrivi o lasci luoghi specifici

Invia messaggi e fai telefonate senza usare le mani mentre ti alleni, guidi o cucini, quando hai le mani occupate con altre attività

Accedi alle informazioni personali da Calendario, Foto, Contatti e Nota tramite query vocali

Limiti di Siri

Limite di funzione quando si utilizzano dispositivi Android o servizi non Apple

Difficoltà con richieste complesse in più passaggi che richiedono ragionamenti contestuali

Non è in grado di interagire con molte applicazioni di terze parti rispetto a Google Assistant

Il riconoscimento vocale varia in modo significativo a seconda dei diversi accenti regionali

Prezzi di Siri

Gratis con i dispositivi Apple

Valutazioni e recensioni di Siri

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Siri?

Un utente di Reddit condivide:

Lo uso per inviare messaggi quando non posso rispondere al telefono. Funziona quasi sempre. Una persona che conosco con mobilità con limite lo usa per effettuare chiamate, inviare messaggi e fare screenshot senza dover tenere in mano il telefono.

Lo uso per inviare messaggi quando non posso rispondere al telefono. Lavoro quasi sempre. Una persona che conosco con mobilità con limiti lo usa per effettuare chiamate, inviare messaggi e fare screenshot senza dover tenere in mano il telefono.

🔍 Lo sapevi? Gli assistenti vocali stanno diventando parte integrante della vita quotidiana negli Stati Uniti, con un utilizzo che dovrebbe raggiungere i 153,5 milioni di persone quest'anno. Si tratta di un aumento rispetto ai 142 milioni del 2022, con un incremento dell'8,1% in un breve lasso di tempo.

4. Google Assistant (ideale per la ricerca e la gestione dei dispositivi smart)

tramite Google Assistant

Google Assistant è un assistente vocale IA che utilizza il database di ricerca dell'azienda per rispondere a domande complesse e gestire i dispositivi connessi. Quando pongo domande di approfondimento nella stessa conversazione, il sistema ricorda ciò di cui abbiamo discusso in precedenza senza che io debba ripetere il contesto.

Puoi controllare migliaia di dispositivi domestici intelligenti di marche diverse attraverso un'unica interfaccia vocale, anche se la configurazione può diventare complicata con ecosistemi di dispositivi multipli.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Assistant

Effettua chiamate telefoniche reali a ristoranti e aziende per richieste di prenotazione utilizzando la tecnologia Duplex

Traduci in tempo reale le conversazioni tra te e persone che parlano decine di lingue diverse

Gestisci calendari familiari separati, elenchi della spesa e preferenze personali utilizzando profili di riconoscimento vocale individuali

Limiti di Google Assistant

Suscita preoccupazioni relative alla privacy in merito alle pratiche di raccolta e di spazio di archiviazione dei dati vocali

Offre funzionalità offline con limite rispetto all'elaborazione locale di Siri

A volte ha difficoltà con i nomi propri e il vocabolario tecnico specialistico

Prezzi di Google Assistant

Free

Valutazioni e recensioni di Google Assistant

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Assistant?

Una recensione su Google Play Store dice:

Conto sulla "mia ragazza", ovvero la mia assistente, per darmi un promemoria ogni giorno su come prendere le medicine, su gli appuntamenti e su le attività importanti. Lei sa come usare il mio telefono ed è diventata una parte fondamentale nel rendere la mia vita più semplice. Non riesco a immaginare come farei senza di lei. Trovo Gemini interessante e lo uso anch'io, ma non mi fido ancora abbastanza da sostituirlo alla "mia ragazza"

Conto sulla "mia ragazza", ovvero la mia assistente, per darmi un promemoria ogni giorno su come prendere le medicine, su gli appuntamenti e su le attività importanti. Lei sa come usare il mio telefono ed è diventata una parte fondamentale nel rendere la mia vita più semplice. Non riesco a immaginare come farei senza di lei. Trovo Gemini interessante e lo uso anch'io, ma non mi fido ancora abbastanza da sostituirlo alla "mia ragazza"

Conto sulla "mia ragazza", ovvero la mia assistente, per darmi un promemoria ogni giorno su come prendere le medicine, su gli appuntamenti e su le attività importanti. Lei sa come usare il mio telefono ed è diventata una parte fondamentale nel rendere la mia vita più semplice. Non riesco a immaginare come farei senza di lei. Trovo Gemini intrigante e lo uso anch'io, ma non mi fido ancora abbastanza da sostituirlo alla "mia ragazza"

5. Alexa for Business (ideale per l'automazione vocale sul posto di lavoro)

tramite Amazon

Alexa for Business lavora in modo diverso dalla versione consumer. È progettato per ambienti d'ufficio in cui più dipendenti necessitano di assistenza vocale professionale. È possibile stabilire la connessione tra l'assistente e software aziendali come Salesforce o ServiceNow, consentendo ai rappresentanti commerciali di recuperare i dati dei clienti durante le chiamate tramite comandi vocali.

Il software di conversione da voce a testo gestisce anche i conflitti di prenotazione delle sale conferenze e può collegarsi automaticamente alle riunioni, anche se richiede una configurazione significativa rispetto ai dispositivi Alexa di consumo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Alexa for Aziendale

Sviluppa competenze vocali personalizzate su misura per flussi di lavoro specifici del settore e requisiti di conformità, come il recupero delle informazioni sui pazienti in conformità con l'HIPAA

Controlla le apparecchiature di presentazione, l'illuminazione della sala e i sistemi di climatizzazione durante le riunioni utilizzando i comandi vocali

Gestisci i calendari del team, le scadenze dei progetti e l'assegnazione delle attività tramite interazione vocale, mantenendo al contempo le tracce di audit

Limiti di Alexa for Business

Lo strumento richiede una configurazione significativa dell'infrastruttura IT e una gestione tecnica continua

Offre meno funzionalità di intrattenimento per i consumatori rispetto ai normali dispositivi Alexa

La precisione del riconoscimento vocale diminuisce negli uffici open space rumorosi

I costi di sottoscrizione aumentano rapidamente per le organizzazioni con molti utenti

Prezzi di Alexa for Business

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Alexa for Business

G2: 4,2/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 85 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Alexa per Aziendale?

Da una recensione su G2:

*Adoro il fatto che Alexa mi permetta di avere una maggiore produttività durante la mia giornata lavorativa. Mi aiuta a gestire i miei programmi e mi mantiene concentrato sulle mie attività. È uno strumento fantastico per impostare promemoria, timer, tenere traccia degli appuntamenti, ecc

*Adoro il fatto che Alexa mi permetta di essere più produttivo durante la mia giornata lavorativa. Mi aiuta a gestire i miei programmi e mi mantiene concentrato sulle mie attività. È uno strumento fantastico per impostare promemoria, timer, tenere traccia degli appuntamenti, ecc

📮ClickUp Insight: Sapevi che il 45% delle persone controlla il proprio telefono ogni pochi minuti, spesso per trovare risposte rapide o per concedersi una pausa mentale? Ma questi controlli costanti del telefono, come dare un'occhiata all'email mentre si scrive un rapporto, in realtà frammentano la tua attenzione e compromettono il lavoro approfondito. 🖤 È qui che entra in gioco ClickUp Brain MAX . Come tuo compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale, Brain MAX ti consente di chattare, pianificare, creare attività e cercare app di terze parti senza lasciare il tuo spazio di lavoro o prendere il telefono. Hai bisogno di un tocco di creatività? Usa la tua voce per scrivere un haiku, generare contenuto con diversi modelli di IA o gestire le attività di amministratore, concedendo ai tuoi occhi (e alla tua concentrazione) una pausa tanto necessaria.

6. Retell IA (ideale per l'automazione dell'automazione delle conversazioni telefoniche)

tramite Retell IA

Retell AI è un assistente personale IA che gestisce le telefonate dei clienti con capacità di conversazione simili a quelle umane. Le aziende lo utilizzano per gestire la pianificazione degli appuntamenti e le chiamate di qualificazione dei lead che, in normali condizioni, richiederebbero l'assunzione di personale aggiuntivo.

La piattaforma adatta il tono e le risposte in base alle reazioni dei clienti durante le conversazioni, quindi trasferisce i problemi complessi agli agenti umani quando necessario. Ho notato che funziona meglio con conversazioni strutturate come la prenotazione di appuntamenti rispetto ai reclami dei clienti aperti o al supporto tecnico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Retell IA

Gestisci conversazioni multi-turn che adattano lo stile della conversazione e il tono emotivo sulla base dell'analisi in tempo reale delle risposte del chiamante e dei segnali emotivi

Integrazione con piattaforme CRM esistenti come HubSpot e Salesforce per accedere alla cronologia, alle precedenti interazioni con i clienti e alle informazioni sull'account durante le telefonate in tempo reale

Approfitta di analisi complete delle conversazioni, tra cui durata delle chiamate, metriche di soddisfazione dei clienti e tassi di conversione

Personalizza le personalità vocali, il ritmo di conversazione e gli stili di comunicazione per diversi scenari aziendali

Adatta le operazioni del servizio clienti personalizzato per gestire i picchi di chiamate, le richieste fuori orario e i picchi stagionali della domanda

Limiti di Retell IA

Si concentra esclusivamente sulle interazioni telefoniche piuttosto che sul supporto clienti multicanale

Richiede una grande quantità di dati di addestramento per funzionare in modo efficace in settori specializzati

L'integrazione richiede spesso competenze tecniche per una configurazione ottimale

Prezzi di Retell IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Retell IA

G2: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Retell IA?

Una recensione su G2 condivide:

Ciò che mi piace di più è la sua capacità di creare assistenti vocali naturali che comprendono il contesto e rispondono come un vero essere umano. L'integrazione con le API e i sistemi esterni è semplice e potente, e il pannello di controllo è intuitivo, consentendoci di implementare modifiche e miglioramenti in pochi minuti. Inoltre, il supporto tecnico è veloce, accessibile ed efficace, il che fa una grande differenza.

Ciò che mi piace di più è la sua capacità di creare assistenti vocali naturali che comprendono il contesto e rispondono come un vero essere umano. L'integrazione con le API e i sistemi esterni è semplice e potente, e il pannello di controllo è intuitivo, consentendoci di implementare modifiche e miglioramenti in pochi minuti. Inoltre, il supporto tecnico è veloce, accessibile ed efficace, il che fa una grande differenza.

💡 Suggerimento: se l'assistente interpreta erroneamente un comando, correggilo (ad esempio, "No, intendevo Parigi, in Francia, non Parigi, in Texas") e verifica se impara dal feedback nelle interazioni future. L'apprendimento adattivo migliora l'accuratezza a lungo termine.

7. Bixby Voice (ideale per la navigazione sui dispositivi Samsung)

tramite Samsung

Bixby Voice si concentra sul controllo dei dispositivi piuttosto che sulle domande di cultura generale. Questo assistente vocale IA naviga tra le complesse impostazioni delle app ed esegue funzioni in più passaggi che richiederebbero normalmente diversi tocchi sullo schermo.

Vede ciò che appare sullo schermo e può interagire con testo, immagini o pulsanti visibili: utile quando si desidera chiamare un'azienda da una foto o impostare promemoria da articoli che si stanno leggendo. Trovo che la funzione talk-to-text su Android lavori bene per gli utenti Samsung che cercano un controllo granulare tramite comandi vocali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bixby Voice

Interagisci direttamente con il contenuto sullo schermo, come selezioni di testo, immagini, pulsanti e campi modulo, tramite comandi vocali

Crea scorciatoie vocali altamente personalizzate che combinano più funzioni del dispositivo, azioni delle app e modifiche alle impostazioni di sistema in singoli comandi eseguibili

Controlla gli elettrodomestici intelligenti Samsung, i televisori e i sistemi di automazione domestica tramite comandi vocali integrati

Impara i modelli di utilizzo individuali e suggerisci in modo proattivo scorciatoie di automazione pertinenti in base all'ora del giorno, alla posizione e alle sequenze di azioni eseguite frequentemente

Limiti di Bixby Voice

Limite di funzione quando si utilizzano dispositivi non Samsung o applicazioni di terze parti

Fornisce meno risposte di cultura generale rispetto a Google Assistant o Alexa

Il riconoscimento vocale deve essere migliorato per chi non è madrelingua inglese

Le opzioni di integrazione con i servizi di terze parti più diffusi sono minime

Prezzi di Bixby Voice

Free

Valutazioni e recensioni di Bixby Voice

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Bixby Voice?

Ascolta il parere di un recensore di G2:

Ricerca vocale. Si tratta di una funzionalità/funzione eccezionale, poiché offre agli utenti la possibilità di effettuare ricerche senza dover digitare, ma semplicemente parlando mentre utilizzano l'app. Renderà più facile l'uso dell'app, poiché per la maggior parte delle persone parlare è più veloce che digitare.

Ricerca vocale. Si tratta di una funzionalità/funzione eccezionale, poiché offre agli utenti la possibilità di effettuare ricerche senza dover digitare, ma semplicemente parlando mentre utilizzano l'app. Renderà più facile l'utilizzo dell'app, poiché per la maggior parte delle persone parlare è più veloce che digitare.

🔍 Lo sapevate? Circa il 65% degli utenti di età compresa tra i 25 e i 49 anni parla con i propri dispositivi vocali almeno una volta al giorno, rendendoli il gruppo più attivo di utenti della ricerca vocale. Seguono a ruota i giovani tra i 18 e i 24 anni e poi gli utenti oltre i 50 anni.

8. PolyAI (ideale per l'automazione del servizio clienti dell'azienda)

tramite PolyAI

PolyAI è specializzato in conversazioni che mettono in difficoltà altri bot vocali. Quando ho sentito l'assistente vocale IA gestire un flusso di autenticazione dei clienti, onestamente non riuscivo a capire che non fosse umano fino a quando il rappresentante non ha fatto una menzione in seguito.

La piattaforma comprende il contesto quando i clienti dicono cose come "Ho chiamato ieri per lo stesso problema". Ciò che mi ha spiazzato è stato scoprire che non vendono software da configurare autonomamente. Il team di PolyAI crea invece l'assistente vocale per te, il che sembra più simile all'assunzione di una società di consulenza che all'acquisto di un prodotto.

Le migliori funzionalità/funzioni di PolyAI

Implementa agenti IA conversazionali in grado di gestire interazioni complesse con il servizio clienti, come l'autenticazione dell'account e le controversie relative al pagamento

Integrazione con i sistemi CRM, di fatturazione e operativi esistenti per accedere alle informazioni sull'account in tempo reale e aggiornare i record durante le conversazioni dal vivo con i clienti

Scala le operazioni di assistenza clienti durante i periodi di picco o la copertura fuori orario senza compromettere la qualità della conversazione o le metriche di soddisfazione dei clienti

Personalizza le personalità vocali e i flussi della conversazione in base al tuo settore, alla voce del tuo marchio e ai protocolli del servizio clienti

Limiti di PolyAI

Elevati costi iniziali di implementazione e costi di gestione continui

Opzioni di personalizzazione self-service con limite, poiché la maggior parte delle configurazioni richiede il lavoro con il team di servizi professionali di PolyAI

Le prestazioni dell'assistente vocale sono soggette a dipendenza in larga misura dalla qualità dei dati di addestramento iniziali e dal monitoraggio continuo delle conversazioni da parte dei team tecnici

Prezzi di PolyAI

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PolyAI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di PolyAI?

Una recensione su G2 condivide:

Un fantastico gruppo di persone che lavora con la tua azienda per creare una soluzione su misura, migliorando l'esperienza dell'utente. Il team di PolyAI utilizzerà anche dati e analisi per individuare opportunità di miglioramento continuo (sia esperienziale che commerciale), offrendo supporto alla tua azienda nel miglioramento e nella crescita.

Un fantastico gruppo di persone che lavora con la tua azienda per creare una soluzione su misura, migliorando l'esperienza dell'utente. Il team di PolyAI utilizzerà anche dati e analisi per individuare opportunità di miglioramento continuo (sia esperienziale che commerciale), supportando la tua azienda nel miglioramento e nella crescita.

tramite Spitch

Ho scoperto Spitch mentre lavoravo con una società di servizi finanziari che aveva bisogno di un'intelligenza artificiale vocale in grado di gestire chiamate in più lingue e dialetti. Questo assistente vocale IA si concentra sull'automazione dei contact center sia sui canali vocali che su quelli di testo contemporaneamente.

L'automazione delle interazioni vocali e di testo, che riduce i tempi di elaborazione e migliora l'esperienza dei clienti su tutti i canali, gestisce i complessi requisiti di conformità per i settori regolamentati e offre supporto ai dialetti regionali con cui altre piattaforme vocali hanno difficoltà.

Tuttavia, senza un adeguato supporto tecnico, la curva di apprendimento per i responsabili dei contact center può essere ripida.

Le migliori funzionalità/funzioni di Spitch

Analizza il 100% delle conversazioni con i clienti utilizzando analisi vocali avanzate per identificare tendenze di sentiment, violazioni e opportunità di miglioramento.

Assistenza a più lingue e dialetti regionali, comprese varianti specializzate che altre piattaforme di assistenza vocale non sono in grado di elaborare o comprendere con precisione.

Fornisci assistenza in tempo reale agli agenti durante le chiamate dei clienti con risposte personalizzate, informazioni sulle politiche aziendali e consigli sulle azioni migliori da intraprendere.

Limiti di Spitch

L'integrazione con i sistemi di contact center legacy potrebbe richiedere del lavoro personalizzato e una manutenzione tecnica continua.

Gli utenti segnalano occasionalmente problemi di accuratezza.

I costi della sottoscrizione mensile possono diventare elevati per esigenze di produzione di contenuto intensiva.

Prezzi Spitch

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Spitch

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Spitch?

Una recensione di Gartner recita:

La soluzione SPITCH è stata integrata nel nostro panorama di sistemi e adattata alle nostre esigenze in tempi record. I risultati e la qualità della componente di intelligenza artificiale sono stati impressionanti. Il ROI è stato raggiunto fin dal primo giorno di produzione.

La soluzione SPITCH è stata integrata nel nostro panorama di sistemi e adattata alle nostre esigenze in tempi record. I risultati e la qualità della componente di intelligenza artificiale sono stati impressionanti. Il ROI è stato raggiunto fin dal primo giorno di produzione.

🧠 Curiosità: nel 2018, Google Duplex ha stupito il pubblico prenotando un appuntamento dal parrucchiere interamente al telefono. L'IA parlava con "ehm" e pause così naturali che la receptionist non aveva idea che non si trattasse di una persona reale.

10. Fireflies. ai (Il migliore per informazioni e approfondimenti sulle riunioni)

Ho iniziato a utilizzare Fireflies.ai quando il mio team di vendita aveva bisogno di capire perché alcuni potenziali clienti si erano raffreddati dopo le prime chiamate. Questo strumento di IA per il servizio clienti mi ha aiutato a capire che stavo dominando le chiamate dei client e non stavo ponendo abbastanza domande di approfondimento.

Riceverai schede di valutazione delle conversazioni che analizzano i cambiamenti di sentiment durante le chiamate ed evidenziano i momenti in cui il coinvolgimento dei potenziali clienti è diminuito.

Ora posso esaminare come i diversi membri del team gestiscono le obiezioni e condividere approcci di conversazione con esito positivo con i rappresentanti di vendita più recenti.

Fireflies. ai: le migliori funzionalità/funzione

Crea librerie di conversazioni che classificano le chiamate per settore, dimensione dell'operazione o tipo di risultato, in modo da poter studiare i modelli commerciali esiti positivi.

Monitora le menzioni della concorrenza in tutte le chiamate registrate e compila report di intelligence che mostrano come i potenziali clienti confrontano il tuo prodotto con le alternative.

Trigger aggiornamenti CRM automatici quando durante le conversazioni con i clienti vengono effettuate menzioni di parole chiave specifiche come "budget approvato" o "decisore".

Misura il rapporto tra conversazione e ascolto dei singoli membri del team e fornisci consigli di coaching basati sull'analisi e sulle metriche di coinvolgimento.

Limiti di Fireflies. ai

La precisione della trascrizione risente della scarsa qualità audio o dell'eccessivo rumore di fondo.

La registrazione e l'archiviazione di conversazioni aziendali riservate sollevano questioni relative alla privacy.

Opzioni di personalizzazione con limite per i formattati di riepilogo/riassunto e la categorizzazione delle informazioni

A volte fatica con la terminologia tecnica e il gergo specifico del settore.

Prezzi di Fireflies. ai

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

Aziendale: 29 $ al mese per utente

Aziende: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies. ai?

Una recensione di Capterra afferma:

Ho trovato il software semplice da usare e facile da accedere. I verbali sono accurati come quelli redatti da un essere umano, con l'aggiunta di registrazioni audio/video, trascrizioni e alcune utili funzioni extra.

Ho trovato il software semplice da usare e facile da accedere. I verbali sono accurati come quelli redatti da un essere umano, con l'aggiunta di registrazioni audio/video, trascrizioni e alcune utili funzioni extra.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di elenchi di attività in Excel e ClickUp

11. Lindy IA (ideale per l'automazione personalizzata dei flussi di lavoro)

tramite Lindy IA

Questo assistente vocale AI apprende il tuo modo di lavorare e crea sequenze di automazione che rispondono ai tuoi comandi vocali. Lo strumento mi ha sorpreso suggerendomi miglioramenti al flusso di lavoro a cui non avevo pensato, come la creazione automatica di attività di progetto quando i client fanno menzione di risultati specifici durante le chiamate.

Puoi insegnargli le tue preferenze di comunicazione; ora sa che preferisco i riepiloghi puntati al formato paragrafo per gli appunti delle riunioni. Apprezzo il modo in cui si adatta al mio stile di comunicazione e ricorda il contesto delle conversazioni precedenti.

Il processo di apprendimento richiede pazienza, ma alla fine avrai un assistente che anticipa le tue esigenze e gestisce processi complessi in più passaggi attraverso semplici richieste vocali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lindy IA

Collega i sistemi di email alle applicazioni di calendario per pianificare automaticamente riunioni di follow-up quando compaiono parole chiave specifiche come "passi successivi" o "revisione della proposta"

Registra e trascrivi i memo vocali durante i tuoi spostamenti o le tue passeggiate e trasformali in elementi strutturati, aggiornamenti di progetto o reportistica

Adatta continuamente gli stili di risposta e l'automazione in base al feedback individuale degli utenti, ai modelli di correzione e alle preferenze di flusso di lavoro in continua evoluzione

Limiti di Lindy /IA

Richiede un investimento di tempo significativo per addestrare l'IA alle tue esigenze specifiche

Offre meno integrazioni predefinite rispetto alle piattaforme di automazione dei flussi di lavoro consolidate come Zapier

Potrebbe avere difficoltà a svolgere attività che richiedono un giudizio creativo o un processo decisionale complesso

La complessità della configurazione può scoraggiare gli utenti che non hanno esperienza nell'automazione tecnica

Prezzi di Lindy IA

Gratis (400 credito/mese)

Pro: 49,99 $ al mese per 5.000 crediti

aziendale: *199,99 $/mese (a partire da 20.000 crediti/mese)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lindy IA

G2: 4,9/5 (oltre 105 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lindy IA?

Secondo una recensione su Reddit:

Mi vedo già usare Lindy AI quando inizierò a creare gli agenti di marketing per la mia nuova azienda. Ha molto da offrire, se si riesce a sorvolare sulla configurazione semplificata. Per gestire le attività quotidiane tramite email/calendario/Documenti Google penso che funzionerà bene; e molte delle mie attività di marketing lo richiederanno.

Mi vedo già usare Lindy AI quando inizierò a creare gli agenti di marketing per la mia nuova azienda. Ha molto da offrire, se si riesce a sorvolare sulla configurazione semplificata. Per gestire le attività quotidiane tramite email/calendario/Documenti Google penso che funzionerà bene; e molte delle mie attività di marketing lo richiederanno.

💡 Suggerimento: prova a porre domande stravaganti o insolite (ad esempio, "Raccontami una barzelletta da papà" o "Qual è il tuo film di fantascienza preferito?") per vedere se la personalità dell'assistente è in linea con il tuo senso dell'umorismo o il tuo stile di interazione. Un assistente divertente o con cui è facile identificarsi può rendere più piacevole l'uso quotidiano.

Come funziona il lavoro degli assistenti vocali IA?

Quando parlo al mio assistente vocale IA, mi sembra che tutto avvenga istantaneamente, ma so che dietro le quinte si svolgono molti piccoli passaggi. Ecco cosa succede dietro le quinte:

Il primo passaggio consiste nel convertire la mia voce in testo tramite il riconoscimento vocale. Una volta terminato, il sistema cerca di comprendere il significato delle mie parole

Se dico "organizza una chiamata con Aria domani pomeriggio": Riconosce le parole Capisce che voglio fissare una riunione Verifica a che ora si riferisce "domani pomeriggio" Identifica a quale Aria mi riferisco

Riconosce le parole

Capisce che voglio una riunione

Controlla cosa significa "domani pomeriggio"

Identifica di quale Aria sto parlando

Poi arriva la parte che noto nell'uso quotidiano: l'assistente decide quale azione intraprendere. Quel motore decisionale crea la connessione tra la mia richiesta e il mio calendario, la mia email o la mia attività

Se qualcosa non è chiaro, ti farò una breve domanda di follow-up prima di proseguire

Una volta terminato ciò, l'assistente compone una risposta in linguaggio semplice e me la legge. A me sembra una breve conversazione, ma in realtà si tratta di un mix di riconoscimento vocale, comprensione del linguaggio e generazione di risposte che avviene in pochi secondi

La parte migliore è che migliora con l'uso. Nel corso del tempo, il mio ha imparato che "chiamata pomeridiana con Aria" di solito significa un aggiornamento del client, quindi suggerisce anche una nota nell'agenda. Quel piccolo dettaglio mi fa sentire che si sta adattando a me, e non il contrario

Riconosce le parole

Capisce che voglio una riunione

Controlla cosa significa "domani pomeriggio"

Identifica di quale Aria sto parlando

🔍 Lo sapevi? Quando Microsoft ha lanciato Cortana, ha scelto come nome quello di un personaggio IA della serie di video giochi Halo. I fan lo hanno adorato, ma molti dirigenti temevano che suonasse "troppo nerd" per gli utenti aziendali.

Vantaggi degli assistenti vocali /IA

Utilizzo il mio assistente vocale IA soprattutto quando non voglio perdere la concentrazione. Alcuni vantaggi spiccano in particolare:

La possibilità di registrare promemoria e note prima di dimenticarli

Accesso facile a calendari, email e attività senza dover cambiare continuamente app.

Riepiloghi/riassunti e trascrizioni delle riunioni che mi evitano di dover cercare affannosamente i dettagli in un secondo momento.

Gestire le query ripetitive dei clienti che altrimenti mi farebbero perdere tempo durante la giornata

Utilizzo senza interruzioni su laptop, telefono e altoparlante, così non perdo il contesto.

Tutto questo mi spinge a chiedermi: Questo assistente rispetta il mio flusso di lavoro o crea attrito? Se crea attrito, lo abbandono rapidamente.

Sfide e considerazioni sull'utilizzo degli assistenti vocali IA

La mia esperienza con gli assistenti vocali mi ha mostrato dove hanno dei limiti.

1. Precisione e comprensione del contesto ❌

Anche i migliori assistenti vocali IA possono avere difficoltà con gli accenti, i termini tecnici o la distinzione tra parole dal suono simile. Se l'assistente fraintende una data o il nome di un client, perdo tempo a correggere gli errori. Anche il riconoscimento dell'accento rimane irregolare, il che è frustrante in team eterogenei.

2. Preoccupazioni relative alla privacy e alla sicurezza dei dati 🚩

I dati vocali sono sensibili: gli utenti devono sapere come vengono archiviate, elaborate e protette le loro registrazioni. Sapere che i miei comandi potrebbero essere archiviati o rivisti solleva interrogativi sulla sicurezza con cui vengono gestite le mie informazioni.

Non tutti gli assistenti IA hanno una sincronizzazione perfetta con calendari, attività o piattaforme di collaborazione, il che può limitare la loro utilità. Quindi, se l'assistente non funziona bene con i miei strumenti di progetto o CRM, finisco per fare il lavoro da solo.

4. Eccessiva dipendenza dall'automazione 🚩

Sebbene l'IA possa velocizzare le operazioni, è bene ricordare che non può sostituire il giudizio umano, specialmente nelle conversazioni complesse o ricche di sfumature. In definitiva, può occuparsi delle attività amministrative, ma non può sostituire il giudizio, l'empatia o le sfumature di una conversazione con un client.

💡 Suggerimento professionale: controlla e fai la modifica sempre sulle trascrizioni o sui riopiloghi/riassunti generati dall'IA prima della condivisione o dell'azione. Anche gli assistenti vocali più intelligenti possono interpretare erroneamente il contesto o tralasciare dettagli chiave: la tua supervisione garantisce l'accuratezza e previene comunicazioni errate.

Tendenze future negli assistenti vocali IA

Man mano che gli assistenti vocali IA diventano sempre più integrati nel nostro modo di lavorare e comunicare, diverse tendenze emergenti stanno formando il loro futuro, rendendoli più intelligenti, più personali e più essenziali che mai:

1. L'adozione mainstream sta accelerando 🏆

Gli assistenti vocali /IA non sono più strumenti di nicchia, ma stanno rapidamente diventando compagni indispensabili sul posto di lavoro. Infatti, le proiezioni indicano che saranno 157,1 milioni entro il 2026. E non si tratta solo di comodità: questi strumenti stanno iniziando ad assumere un carico cognitivo reale, aiutando gli utenti a riepilogare/riassumere le riunioni, gestire le attività e redigere comunicazioni senza input manuali.

2. Iper-personalizzazione attraverso l'apprendimento dell'IA 🎯

Il cambiamento più entusiasmante? La personalizzazione. Recenti ricerche sui modelli linguistici personalizzati di grandi dimensioni ( LLM) dimostrano che gli assistenti IA possono adattarsi in base al tono, allo stile di comunicazione e ai modelli comportamentali.

Ciò significa che, invece di ricevere bozze di email generiche o riepiloghi delle attività, il tuo assistente potrebbe imparare come formuli i follow-up o stabilisci le priorità delle attività e rispecchiarlo nei suoi risultati. Questo livello di interazione personalizzata trasforma l'esperienza da transazionale a collaborativa.

3. L'ascesa delle interfacce multimodali 🚀

Stiamo anche assistendo a un balzo in avanti nell'interazione degli utenti con gli assistenti vocali IA. Il futuro non sarà solo vocale, ma multimodale. Ciò significa combinare voce, immagini e tocco in un'interfaccia senza soluzione di continuità.

Immagina di chiedere al tuo assistente IA un aggiornamento sul progetto e di ricevere una risposta non solo a voce, ma anche tramite la visualizzazione di un grafico o di un dashboard in tempo reale che evidenzia lo stato, i rischi e i passaggi successivi. Questo tipo di interazione mista è molto più simile al modo in cui collaboriamo con i nostri colleghi umani e consente di usufruire di un processo decisionale molto più ricco e veloce.

4. Assistenti vocali che aiutano in modo proattivo 🔥

La prossima generazione di assistenti vocali non si limiterà ad attendere i comandi, ma anticiperà le tue esigenze. Immagina che il tuo assistente ti dia un promemoria sulle attività in base al tuo comportamento ricorrente, ti suggerisca gli ordini del giorno delle riunioni in base agli argomenti trattati in passato o rediga automaticamente dei riépiloghi/riassunti dopo una lunga nota vocale.

Questa assistenza proattiva, basata su modelli di IA predittiva, rappresenta un enorme passo avanti rispetto agli strumenti reattivi e ridefinirà la produttività per gli anni a venire.

ClickUp Talk to Text è tutto orecchi per ascoltare le tue idee

Ho provato un milione di modi per tenere traccia di tutto e, onestamente, la maggior parte di essi non ha mai funzionato.

Un assistente vocale IA ha iniziato ad avere senso per me solo perché si collega direttamente a ClickUp. Tutto finisce dove già svolgo il mio lavoro, quindi non ho post-it sparsi ovunque o memo vocali casuali che non aprirò mai più.

Ci sono stati molti giorni in cui sono stato impegnato a rispondere a telefonate, ho detto qualcosa ad alta voce e poi l'ho ritrovato in ClickUp come se mi fossi ricordato di scriverlo.

Non sembra tanto un altro strumento da gestire, quanto piuttosto qualcuno che mi tiene d'occhio in silenzio per aiutarmi a non perdere la testa.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti

Qual è la differenza tra un assistente vocale e un chatbot IA?

Un assistente vocale accetta comandi vocali e risponde tramite la voce, mentre un chatbot IA di solito lavora tramite testo. Entrambi utilizzano l'intelligenza artificiale, ma gli assistenti vocali si concentrano sulle interazioni vocali a mani libere.

2. Qual è il miglior assistente vocale IA per gli utenti multilingue?

Molti assistenti dichiarano di supportare più lingue, ma l'opzione migliore per il lavoro è quella che si integra con ClickUp. Indipendentemente dalla lingua che utilizzo, ClickUp è il luogo in cui vengono archiviati i compiti, i progetti e le note, quindi nulla va perso nella traduzione.

3. Gli assistenti vocali IA lavorano offline?

Gli assistenti vocali AI funzionano offline per attività semplici come impostare sveglie o aprire app, ma necessitano di una connessione Internet per attività avanzate come effettuare ricerche sul web o ricevere aggiornamenti in tempo reale.

4. Quanto è sicura la sicurezza dei dati elaborati dagli assistenti vocali /IA?

I dati elaborati dagli assistenti vocali IA sono generalmente crittografati, ma la maggior parte degli assistenti invia i tuoi dati vocali al cloud per l'elaborazione. Ciò genera una dipendenza dalla sicurezza delle politiche del provider e dalle tue impostazioni sulla privacy.