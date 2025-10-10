Modelli gratis per la progettazione di prodotti che ti piaceranno

Ogni grande prodotto nasce da un lampo di creatività e da un sacco di caffè. ☕

Dal primo schizzo al prototipo finale, il design di prodotto è in parti uguali arte e architettura. Ma anche in questo caso, il design spesso si blocca, non per mancanza di talento, ma perché feedback, brief e idee sono sparsi su diversi strumenti.

È qui che entrano in gioco i modelli di progettazione di prodotti. Danno forma alla tua creatività, standardizzano ciò che è ripetibile e mantengono i tuoi progetti focalizzati. Che tu stia mappando i flussi degli utenti, creando wireframe o gestendo le specifiche di progettazione, il modello giusto ti aiuta a passare dal concetto al completato con chiarezza.

Di seguito troverai i migliori modelli gratis di progettazione di prodotti per organizzare le tue idee, collaborare meglio e progettare in modo più intelligente.

cosa sono i modelli di progettazione di prodotti?*

I modelli di progettazione di prodotti sono documenti pronti all'uso e personalizzabili che consentono ai progettisti di pianificare un piano, organizzare e comunicare gli elementi necessari per creare un prodotto. Standardizzano il processo di progettazione del prodotto dall'ideazione all'esecuzione, garantendo coerenza e conformità.

Un tipico modello di progettazione di prodotto include sezioni come:

Personaggi utente: profili che definiscono il tuo pubblico di destinazione e le sue esigenze

*mappe del percorso dell'utente: Sequenze che evidenziano come il tuo pubblico interagisce con un prodotto

Wireframe: layout visivi preliminari dell'interfaccia del prodotto

Specifiche delle funzionalità/funzione: Dettagli sulle funzionalità/funzione del prodotto

Feedback: dettagli sugli aggiornamenti richiesti per il prodotto in base ai test effettuati

🔍 Lo sapevi? Anche nel mondo tecnologico moderno di oggi, il 70% dei designer ricorre ai tradizionali album da disegno per iniziare i propri progetti! 📖

Perché i modelli di progettazione di prodotti sono importanti per i team UX/UI

Il design non riguarda solo la creatività, ma anche il processo.

Per i team UX/UI, i modelli di progettazione dei prodotti sono più di una scorciatoia: sono una struttura che garantisce coerenza, velocità e collaborazione. I modelli aiutano i team a:

Standardizza i flussi di lavoro in modo che tutti siano sulla stessa pagina

Riduci il lavoro ripetitivo e libera tempo per l'innovazione

Assicurati di non tralasciare nulla di importante, dai profili degli utenti agli test di usabilità

Semplifica l'inserimento dei nuovi membri del team con processi chiari e ripetibili

In breve, i modelli consentono ai team UX/UI di fornire prodotti migliori e più veloci, ogni volta.

💡 Suggerimento professionale: Design per tutti L'accessibilità non è un aspetto secondario, ma essenziale. Aggiungi lista di controllo o sezioni relative all'accessibilità ai tuoi modelli per garantire che i tuoi prodotti siano utilizzabili da tutti e soddisfino gli standard moderni sin dal primo giorno.

Cosa rende un modello di progettazione di prodotto efficace?

Con migliaia di strumenti e modelli di progettazione di prodotti disponibili online, può diventare difficile scegliere quello giusto. Ecco quindi alcuni aspetti da tenere in considerazione:

Chiarezza: scegli un modello facile da navigare. Ciascuno dei suoi elementi dovrebbe essere chiaro, comprensibile e organizzato in modo appropriato. Questo aiuta a strutturare le idee di progettazione in modo pratico

Personalizzabilità: cerca un modello che ti consenta di personalizzarne gli elementi. Dalle sezioni ai layout, dovresti poter adattare tutto in base alle esigenze del tuo team

Coerenza: scegli un modello che segua una struttura coerente. Ad istanza, una sezione dedicata all'aggiunta di immagini, alla presa di note e così via. Ciò rende più facile per i team replicare il processo e fornire risultati più rapidamente

Completezza: seleziona un modello che comprenda tutti gli aspetti essenziali del processo di progettazione del prodotto, come la ricerca sugli utenti, l'analisi della concorrenza e i test di usabilità . Ciò garantisce che il prodotto finale sia impeccabile

Facile collaborazione: seleziona un modello che ti consenta di lavorare con i tuoi colleghi in tempo reale. Se permette una collaborazione fluida con i clienti, tanto meglio. Questo rende il processo più snello e metodico

Modelli di progettazione di prodotti in sintesi

Modelli di progettazione di prodotti per flussi di lavoro UX, UI e prototipazione

Hai visto la gamma di prodotti: ora scopriamo come ogni modello di progettazione di prodotti ClickUp ti aiuta a dare vita alle tue idee.

1. Modello di lavagna online per wireframing di progettazione di prodotti ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea wireframe completi dei prodotti con il modello ClickUp Wireframing Lavagna Online

Il primo passaggio in ogni processo di progettazione di un prodotto è il wireframing. Ma se non hai esperienza in questo campo, usa il modello di lavagna online per il wireframing di ClickUp.

Questo modello gratis ti consente di creare mockup visivi dei prodotti in modo che tu e gli altri stakeholder possiate immaginare le loro interfacce. Puoi definire i flussi degli utenti ed evidenziare vari elementi del prodotto, come layout, menu, colori e immagini.

È particolarmente adatto per progettare un prodotto basato sull'ispirazione, poiché il modello consente di annotare rapidamente gli USP e sviluppare idee simili.

Ecco perché lo adorerai:

Fai brainstorming e modifica le idee in tempo reale con gli altri

Incorpora link, nota e immagini in cornici visive

Condividi input e feedback direttamente su una tela di condivisione

🔑 Ideale per: progettisti UI/UX e team di prodotto che pianificano visivamente wireframe e strutture di interfaccia durante le prime fasi di sviluppo del prodotto.

🧠 Curiosità: gli esseri umani elaborano le immagini 60.000 volte più velocemente rispetto al testo, motivo per cui i wireframe e i modelli visivi aiutano i team ad allinearsi più rapidamente rispetto ai lunghi documenti di progettazione. 👀

🎬 Guarda questo video: Ti sei mai chiesto come l'IA si inserisca effettivamente nel flusso di lavoro di un designer? Questa breve guida mostra come l'IA di ClickUp aiuti i team a raccogliere idee, perfezionare wireframe e gestire feedback, il tutto in un unico spazio. È l'anello mancante tra l'ispirazione creativa e l'esecuzione strutturata.

2. Modello di documento di progettazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Rimani allineato con il tuo team su ogni progetto di progettazione di prodotti con il modello di documento di progettazione ClickUp

La collaborazione inefficiente è il principale ostacolo nel tuo framework di progettazione dei prodotti? Il modello di documento di progettazione ClickUp è stato creato proprio per eliminarlo.

Questo modello è semplice e facile da usare. Centralizza idee e risorse sparse, consentendo a te e al tuo team di creare rapidamente progetti di prodotto.

Puoi utilizzarlo per creare roadmap, estrarre elementi da intraprendere, fissare obiettivi, effettuare il monitoraggio dei progressi e molto altro ancora. Il modello consente inoltre agli utenti di aggiungere commenti e suggerire modifiche in tempo reale, rendendolo particolarmente ideale per i team remoti.

Ecco perché lo apprezzerai:

Struttura il contenuto utilizzando intestazioni, tabelle e testo formattato

Raccogli feedback tramite thread di commenti integrati

Standardizza la documentazione su più progetti

🔑 Ideale per: responsabili della progettazione e product manager che documentano specifiche di progettazione, decisioni e flussi di lavoro per garantire chiarezza interfunzionale.

📮 Approfondimento ClickUp: il 31% dei manager preferisce le bacheche visive, mentre altri si affidano a diagrammi di Gantt, dashboard o visualizzazioni delle risorse. Ma la maggior parte degli strumenti ti obbliga a sceglierne uno solo. Se la visualizzazione non corrisponde al tuo modo di pensare, diventa solo un ulteriore motivo di attrito. Con ClickUp non devi scegliere. Passa dai grafici Gantt basati sull'IA alle bacheche Kanban, ai dashboard o alla vista Carico di lavoro con un solo clic. E con ClickUp AI, puoi generare automaticamente visualizzare o riepilogo/riassunto personalizzati in base a chi sta guardando, che si tratti di te, di un dirigente o del tuo designer. 💫 Risultati reali: CEMEX ha accelerato il lancio dei prodotti del 15% e ridotto i ritardi di comunicazione da 24 ore a pochi secondi utilizzando ClickUp.

🎬 Guarda questo video: Ti sei mai chiesto come l'IA si inserisce effettivamente nel flusso di lavoro di un designer? Questa breve guida mostra come l'IA di ClickUp aiuta i team a raccogliere idee, perfezionare wireframe e gestire i feedback, tutto in un unico spazio. È l'anello mancante tra l'ispirazione creativa e l'esecuzione strutturata.

3. Modello di lavagna online per brief di progettazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello ClickUp Design Brief Lavagna Online e velocizza il tuo processo di progettazione

Il modello di lavagna online ClickUp Design Brief è un'altra risorsa preziosa per ottimizzare il processo di progettazione, in particolare quando si parte da zero.

Questo modello tiene conto di ogni minimo dettaglio di progettazione che potresti trascurare se non sei un professionista. Ciò include l'immagine giusta del prodotto, le dimensioni, la tipografia, la gerarchia, la consistenza, l'uniformità e altro ancora.

Inoltre, utilizzalo per evidenziare obiettivi, richieste del client e feedback degli utenti per garantire la corretta esecuzione delle idee di progettazione.

Ecco perché lo apprezzerai:

Chiarisci l'ambito, gli obiettivi e i risultati chiave

Allinea gli stakeholder con una panoramica visiva di condivisione

Collabora facilmente utilizzando gli strumenti integrati della lavagna online

🔑 Ideale per: direttori creativi e stakeholder di progetto che definiscono obiettivi di progettazione, risultati finali e sequenze per nuove iniziative creative.

👀 Curiosità: Cemex, leader mondiale nella produzione e fornitura di cemento e calcestruzzo per l'industria edile, è riuscita ad accelerare il time-to-market del 15% grazie a ClickUp! Recentemente hanno messo insieme un fantastico team di grafici e autori di motion graphics che erano alla ricerca degli strumenti giusti per aiutarli a crescere in modo efficiente. Utilizzando le relazioni tra attività di ClickUp, è diventato semplicissimo trasferire i progetti dai responsabili ai designer e ai creatori di grafica animata. Per loro è stata una vera rivoluzione!

4. Modello di mappa del percorso del cliente del prodotto ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea mappe del percorso del cliente efficaci senza lavoro richiesto utilizzando il modello di mappa del percorso del cliente di ClickUp

Mappare in maniera precisa il percorso del cliente aiuta un'azienda a offrire la migliore esperienza ai propri clienti, qualcosa per cui l'86% degli acquirenti è disposto a pagare un extra. Fortunatamente, anche il modello di mappa del percorso del cliente del prodotto ClickUp aiuta in questo senso.

Puoi anche utilizzare questo modello intuitivo e facile da usare per analizzare le interazioni con i clienti e generare mappe di percorso accurate. Ciò consente di identificare i punti di contatto cruciali, ottenere informazioni più approfondite sulle esigenze degli utenti e adottare misure efficaci per migliorare l'esperienza dei clienti.

Il modello è anche altamente collaborativo, consentendoti di utilizzarlo con il tuo team senza alcuno sforzo.

Ecco perché lo apprezzerai:

Collega le fasi del percorso alle funzionalità/funzioni chiave del prodotto

Dai priorità ai miglioramenti in base al comportamento degli utenti

Allinea i team sulle decisioni di progettazione incentrate sull'utente

🔑 Ideale per: strateghi UX e product marketer che mappano le esperienze degli utenti, identificano i punti di attrito e allineano i miglioramenti dei prodotti al comportamento degli utenti.

🔍 Lo sapevi? La mappatura del percorso dell'utente è stata ispirata dalla narrazione in stile poliziesco: comprendere il "chi, cosa, dove e perché" dietro ogni mossa dell'utente. 🕵🏻

5. Modello di flusso utente ClickUp

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di flusso utente ClickUp per creare flussi utente per i tuoi prodotti

Simile al precedente, il modello ClickUp User Flow Template aiuta a sviluppare flussi utente completi a supporto della progettazione dei prodotti.

Mappa i passaggi che un cliente compie durante l'utilizzo di un prodotto o servizio, dall'inizio alla fine. Questo ti aiuta a individuare i punti deboli e a correggere le lacune, ma non è tutto ciò che fa il modello.

Utilizzandolo, puoi anche assegnare attività e responsabilità ai membri del tuo team e effettuare il monitoraggio dello stato per progettare percorsi efficienti e creare un'esperienza utente superiore.

Ecco perché lo apprezzerai:

Mappare la logica del prodotto alle aspettative effettive degli utenti

Semplifica il passaggio di consegne agli sviluppatori con immagini chiare che illustrano il flusso del flusso

Annota e effettua il monitoraggio delle modifiche tra le iterazioni

🔑 Ideale per: sviluppatori e ingegneri di progettazione di prodotti che progettano percorsi di navigazione intuitivi e azioni utente per prodotti digitali o app.

💡 Suggerimento professionale: verifica che ogni passaggio del flusso utente sia effettivamente supportato dalla logica del tuo prodotto e dalle API di backend. In questo modo eviterai di creare flussi teorici che non possono essere implementati. ✅

6. Modello di piano di progetto per il design di siti web ClickUp

Ottieni un modello gratis Sviluppa un piano di progettazione di siti web facile da seguire con il modello di piano di progetto per la progettazione di siti web di ClickUp

Progettare un nuovo sito web può sembrare un compito arduo. Dalla scelta del layout giusto alla decisione sulla tavolozza di colori migliore, ci sono una serie di attività da svolgere. Tuttavia, se gestisci un team, il modello di piano di progetto per la progettazione di siti web di ClickUp è particolarmente utile.

Questo modello genera una vista Bacheca di tutte le attività di progettazione del sito web, in modo che tu e il tuo team possiate collaborare e portarle a termine con efficienza. Man mano che inserisci i dettagli, il modello crea un piano per gli elementi, assegna le azioni da intraprendere e ne monitora lo stato di avanzamento per garantire il completamento tempestivo.

Ti consente inoltre di stabilire le priorità delle attività e assegnare o riassegnare le responsabilità in caso di un evento di cambiamento nel piano.

Ecco perché lo apprezzerai:

Tieni traccia delle attività, delle dipendenze e delle scadenze importanti

Assegna ruoli chiari ai team di progettazione, sviluppo e controllo qualità

Organizza il piano del contenuto, SEO e UI/UX in un unico posto

🔑 Ideale per: web designer, sviluppatori e project manager digitali che supervisionano la creazione e la consegna end-to-end di siti web tra i vari team.

7. Modello di progettazione web ClickUp

Ottieni un modello gratis Affronta la progettazione di siti web con un processo strutturato grazie al modello di progettazione web di ClickUp

Il modello di progettazione web ClickUp è un'altra risorsa gratis per il piano della progettazione di siti web. È chiaro, completo e non richiede alcuna curva di apprendimento. Se stai creando semplici landing page o micrositi, può aiutarti a semplificare il processo.

Il modello ti consente di pianificare il tuo intero flusso di lavoro di progettazione del tuo sito web. Organizza attività, risorse e comunicazioni in un unico posto. Progettato in formato tabellare, fornisce anche una visualizzazione chiara dei tuoi progressi attraverso reportistica personalizzabile.

Ecco perché lo apprezzerai:

Struttura i progetti web per pagine, sezioni e sprint

Collega senza soluzione di continuità le attività di copywriting, progettazione e sviluppo

Gestisci le iterazioni tramite commenti e approvazioni

🔑 Ideale per: designer freelance e team di agenzie che organizzano layout di pagina, contenuto e risorse per progetti di web design rivolti ai client.

Il design è iterativo I prodotti migliori assumono forma grazie al feedback continuo e alla rapida iterazione. I modelli e le funzionalità/funzioni di commento di ClickUp facilitano la raccolta di input, il monitoraggio delle modifiche e l'evoluzione del tuo design, così potrai migliorare costantemente senza mai rimanere bloccato.

8. Modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti per progettare con facilità nuovi prodotti di esito positivo

Sapevi che su 30.000 nuovi prodotti lanciati ogni anno, il 95% fallisce? Per assicurarti che la tua innovazione non finisca nel mucchio degli scarti, usa il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti.

Questo modello ti aiuta in ogni aspetto dello sviluppo del prodotto, dal piano all'esecuzione. Ti consente di creare attività, assegnare ruoli e effettuare il monitoraggio dello stato per tenere sotto controllo il processo di sviluppo.

Questo aiuta ad allineare i team interfunzionali per concretizzare l'ispirazione del prodotto. Elimina inoltre le inefficienze dal processo, garantendo che il prodotto appena sviluppato sia impeccabile.

Ecco perché lo apprezzerai:

Suddividi il processo di sviluppo del prodotto in fasi attuabili

Fai il monitoraggio delle attività di ricerca, prototipazione e test

Monitora lo stato utilizzando dashboard e bacheche visive

🔑 Ideale per: Product manager e team interfunzionali che guidano nuove iniziative di prodotto dall'ideazione al lancio con flussi di lavoro strutturati.

💡 Suggerimento professionale: Collega il tuo stack di progettazione I designer utilizzano vari strumenti, tra cui Figma, Slack, Google Drive e altri. Le integrazioni di ClickUp ti consentono di incorporare progetti, collegare risorse e centralizzare i feedback, in modo che il tuo team possa rimanere nel flusso senza dover cambiare app.

9. Modello creativo e di progettazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Migliora il tuo processo creativo e di progettazione con il modello creativo e di progettazione ClickUp

Hai difficoltà a organizzare i vari elementi di un progetto di design di prodotto? Utilizza il modello creativo e di design di ClickUp per risolvere questo problema.

Un modello adatto ai principianti, particolarmente utile per i team che sviluppano prodotti da zero. Funziona principalmente come uno spazio unificato in cui tu e i tuoi colleghi potete raccogliere e organizzare le idee.

Utilizzandolo, puoi creare attività, monitorarne lo stato di avanzamento e visualizzare la tempistica complessiva del progetto. Il modello è anche visivamente accattivante, con un diagramma di flusso che guida l'intero processo.

Ecco perché lo apprezzerai:

Gestisci le risorse creative in ogni fase di approvazione

Dai priorità al lavoro facilmente con bacheche visive e Sequenza

Sincronizzazione di attività e attività cardine con le scadenze del calendario

🔑 Ideale per: team creativi che gestiscono contenuti visivi, branding e progetti di marketing design tra diversi reparti o client.

10. Modello di portfolio di design ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea il tuo portfolio di design in pochi minuti con il modello ClickUp Design Portfolio

Se sei un designer alla ricerca di uno strumento per creare un portfolio efficace per le presentazioni ai client, utilizza il modello di portfolio di design di ClickUp. Che tu sia un principiante o un esperto, potrai personalizzarlo facilmente per creare un lookbook adatto alle tue esigenze.

Questo modello ti consente di organizzare in modo professionale tutti i tuoi progetti e le tue esperienze di progettazione passati. Puoi anche aggiungere dettagli essenziali, come risultati finali e tempistiche, per rendere la tua presentazione più completa.

Il modello è semplice da navigare e contiene tutti gli elementi fondamentali che dovrebbero essere presenti in un portfolio di design professionale.

Ecco perché lo apprezzerai:

Mostra le tue capacità creative, gli strumenti utilizzati e i risultati finali

Collega attività, immagini e risultati finali in un unico posto

Aggiorna facilmente il contenuto con il monitoraggio delle versioni integrato

🔑 Ideale per: liberi professionisti e professionisti del design che desiderano mostrare progetti completati, casi di studio e credenziali creative in un formattare organizzato.

11. Modello semplice per la progettazione grafica ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea grafiche solide con metà dello sforzo utilizzando il modello semplice per la progettazione grafica di ClickUp

Progettare una grafica può sembrare divertente e piacevole fino a quando la scadenza si avvicina e sei ancora nella fase di ideazione. Ma fortunatamente, è qui che ClickUp Graphic Design Simple Template fa il passaggio.

Si tratta di uno strumento potente che semplifica il processo di progettazione. Con il suo aiuto, puoi organizzare tutte le tue risorse creative, come immagini, video e testo, per dare a te e al tuo team un piano dettagliato dei tuoi risultati.

Ti consente anche di creare piccole attività realizzabili e impostare scadenze, in modo da poter realizzare la grafica entro la Sequenza.

Ecco perché lo apprezzerai:

Organizza i progetti di progettazione grafica senza confusione

Monitora le revisioni, le approvazioni e i file di condivisione

Visualizza lo stato utilizzando layout puliti in stile bacheca

🔑 Ideale per: grafici interni che gestiscono richieste creative ricorrenti come materiali di marketing, pubblicità o creazione di contenuto digitale.

💡 Suggerimento professionale: invece di progettare ripetutamente gli stessi pulsanti, schede o intestazioni, crea una libreria di componenti centralizzata. Ciò accelera la creazione di mockup, garantisce la coerenza visiva e semplifica gli aggiornamenti globali in caso di modifiche alle specifiche durante il progetto. 📈

12. Modello di ideazione del design ClickUp

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello ClickUp Design Ideation per creare nuovi prodotti creativi grazie al lavoro richiesto del team

Vuoi creare un design di prodotto innovativo ma non hai idee? Lascia che il modello ClickUp Design Ideation ti aiuti a scoprire nuove idee partendo da zero.

Questo modello funzione come una tela collaborativa su cui tu e i membri del tuo team potete scambiarvi idee. Sulla base dei contributi di tutti, puoi stabilire le priorità, selezionare la proposta migliore e avviare il processo creativo.

Il modello ti consente anche di monitorare lo stato della progettazione, rendendolo una soluzione completa.

Ecco perché lo apprezzerai:

Raggruppa le idee per argomento, persona o caso d'uso

Collega i concetti di progettazione ai requisiti o agli obiettivi degli utenti

Monitora le idee dal brainstorming alla fase di prototipazione

🔑 Ideale per: team di innovazione, designer e professionisti creativi che raccolgono, organizzano e danno priorità alle idee grezze durante le sessioni di brainstorming.

13. Modello di bacheca Kanban per team ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci tutti i tuoi progetti di design con facilità utilizzando il modello Kanban Board per team di progettazione di ClickUp

La gestione dei flussi di lavoro di progettazione può diventare rapidamente caotica, soprattutto quando sono coinvolti più creativi. Il modello Kanban Board per team di progettazione di ClickUp ti aiuta a tenere tutto sotto controllo.

Questo modello ti offre una bacheca visiva dove puoi gestire i progetti di design per fase, come brainstorming, in corso, revisione e finale. Puoi assegnare ruoli, aggiungere allegati, tenere traccia delle scadenze e conservare i feedback in un unico posto.

Ti consente inoltre di personalizzare colonne, etichette e priorità in base al processo di progettazione specifico del tuo team.

Ecco perché lo apprezzerai:

Monitora gli ostacoli, le dipendenze e i feedback dei client

Riorganizza e ridefinisci le priorità delle attività con la semplicità del drag-and-drop

Categorizza il lavoro con etichette personalizzate codificate a colore

🔑 Ideale per: responsabili della progettazione e team collaborativi che effettuano il monitoraggio delle attività di progettazione, i progressi e la titolarità in un flusso di lavoro visivo e basato sullo stato.

🧠 Curiosità: il metodo Kanban, spesso utilizzato nei modelli di bacheche di progettazione, è stato inventato dalla Toyota negli anni '40. 🚘

Progetta nuovi prodotti senza sforzo con ClickUp

Un ottimo design di prodotto non riguarda solo la creatività, ma anche la struttura, l'iterazione e l'allineamento di tutti intorno all'esperienza dell'utente.

Che tu stia mappando un nuovo percorso utente, creando wireframe o gestendo i risultati finali del design, i modelli giusti migliorano la chiarezza, la velocità e la collaborazione.

L'intervallo di modelli gratis per la progettazione di prodotti di ClickUp offre ai team un vantaggio competitivo senza costringerli a reinventare la ruota ogni volta. Sei pronto a semplificare il tuo flusso di lavoro di progettazione dei prodotti? Esplora oggi stesso i modelli di progettazione dei prodotti di ClickUp e inizia a usarli gratuitamente!

Domande frequenti sui modelli di progettazione di prodotti

I modelli di progettazione di prodotti coprono l'intero ciclo di vita della progettazione (ricerca, ideazione, test), mentre i modelli UI si concentrano esclusivamente sul layout dell'interfaccia visiva.

Sì. Modelli come quelli di ClickUp per lavagna online e documento centralizzano idee, commenti e risorse, riducendo il passaggio da uno strumento all'altro e il caos delle versioni.

Scegli quello più adatto alla tua fase di flusso di lavoro (wireframing, mappatura del percorso o documentazione) e che offre opzioni di personalizzazione in base alle dimensioni del team e al tipo di progetto.