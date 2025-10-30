I 10 migliori casi d'uso di ChatGPT per i luoghi di lavoro moderni

Le risorse umane non hanno mai avuto così tanto da fare, né così poco tempo per farlo. Tra il congelamento delle assunzioni, la pressione per mantenere il personale e le crescenti richieste di trasparenza, ai team delle risorse umane viene chiesto di ottenere maggiori risultati con meno risorse.

Ecco perché molti hanno deciso di usare l'intelligenza artificiale, non per sostituire il loro giudizio, ma per recuperare tempo. Secondo un rapporto di Gartner, oggi i team delle risorse umane usano l'intelligenza artificiale soprattutto per automatizzare le attività amministrative, cioè quei lavori ripetitivi che ti rubano un sacco di tempo.

ChatGPT, istanza, può redigere descrizioni di mansioni lavorative, riepilogare dati di sondaggi o organizzare sessioni di formazione in pochi minuti. Se utilizzato in modo efficace, aiuta le risorse umane a spostare la propria attenzione dall'amministrazione alla strategia, dal disbrigo delle pratiche burocratiche alla forma della cultura aziendale.

Quindi la domanda non è se l'IA abbia un ruolo nelle risorse umane. È come utilizzarla in modo responsabile per ottenere risultati.

In questa guida imparerai:

Perché i team delle risorse umane stanno adottando ChatGPT

Casi d'uso reali (con prompt che puoi copiare)

Cosa tenere presente

E scopri come ottenere ancora di più con ClickUp Brain, l'intelligenza artificiale creata per l'intero flusso di lavoro delle risorse umane.

Entriamo nel dettaglio.

Perché le risorse umane dovrebbero utilizzare ChatGPT?

ChatGPT offre alle risorse umane un vantaggio competitivo dove conta: durata ciclo, coerenza e chiarezza. Converte flussi di lavoro manuali e lenti in bozze preliminari e riepiloghi/riassunti strutturati, riduce i tempi di elaborazione da giorni a minuti e standardizza il linguaggio mantenendo gli esseri umani nel ciclo.

L'impatto è evidente in tutti i flussi di lavoro quotidiani: assunzioni, inserimento dei nuovi assunti, feedback e molto altro ancora 👇

Elimina il disordine I team delle risorse umane trascorrono ore a scrivere da zero descrizioni di lavoro, politiche e email di coinvolgimento. ChatGPT automatizza queste bozze ripetitive, consentendo ai professionisti di concentrarsi sulle persone, non sulla formulazione.

2. Mantiene la comunicazione coerenteDalle lettere di offerta agli aggiornamenti interni, l'IA garantisce che ogni messaggio sembri provenire dalla stessa azienda, non da dieci voci diverse. Per i team in crescita con molti stakeholder, questa coerenza crea fiducia e professionalità.

3. Rende l'inclusione una seconda naturaChatGPT aiuta a rielaborare le descrizioni dei lavori e le politiche in un linguaggio accessibile e neutro dal punto di vista del genere, eliminando i pregiudizi sottili prima che raggiungano i candidati. Tuttavia, la revisione umana rimane essenziale per mantenere le sfumature e la conformità.

4. Stimola le idee, non solo i risultati Quando le risorse umane hanno bisogno di un nuovo programma di formazione, di un formato per la valutazione delle prestazioni o di una politica dei benefit rivista, ChatGPT aiuta a superare il blocco della pagina bianca. Offre punti di partenza strutturati, consentendo ai team di concentrarsi sul giudizio piuttosto che sulle bozze.

5. Sintetizza le decisioni al voloHai bisogno di un rapido riepilogo/riassunto dei colloqui di uscita o di un elenco equilibrato di pro e contro prima di un cambiamento di politica? ChatGPT elabora il rumore e fa emergere i modelli, fornendo alle risorse umane input più rapidi e chiari per decisioni migliori.

Non si tratta di casi d'uso marginali, ma di piccoli cambiamenti che consentono alle risorse umane di dedicare più tempo a formare la strategia, la cultura e la crescita, invece di stare al passo con le pratiche burocratiche.

Questi sono solo i punti di partenza. Nella prossima sezione approfondiremo alcuni casi d'uso reali nel settore delle risorse umane, compresi alcuni che, con probabilità, non hai ancora preso in considerazione.

👀 Lo sapevate? Sebbene quasi il 92% delle aziende sottoposte a sondaggio da McKinsey abbia dichiarato i piani di aumentare gli investimenti in IA, solo l'1% dei leader ritiene che la propria azienda sia matura in termini di implementazione. In questo contesto, "matura" significa che l'IA è completamente integrata nel flusso di lavoro e determina i risultati aziendali.

10 potenti casi d'uso di ChatGPT per i team delle risorse umane

Vediamo alcuni casi d'uso di ChatGPT nelle risorse umane davvero utili, in grado di trasformare e ottimizzare il tuo lavoro quotidiano e i processi HR.

E sì, abbiamo incluso dei prompt che puoi inserire direttamente, insieme a screenshot suggeriti per ciascuno di essi.

Sai bene come va la stagione delle valutazioni: devi scrivere feedback per più di 10 dipendenti e ti ritrovi a fissare uno schermo vuoto senza tempo a disposizione. I commenti generici non vanno bene, ma renderli personalizzati richiede ore.

Ecco come ChatGPT può semplificarti il lavoro come assistente di scrittura. Basta condivisione del ruolo, degli obiettivi e alcune azioni chiave e genererà un feedback dei dipendenti specifico, personalizzato, equilibrato e su misura.

📌 Esempio: supponiamo che tu stia valutando le prestazioni di un responsabile commerciale. Vuoi riconoscere i suoi traguardi di fatturato, la sua leadership nel team e la sua capacità di comunicazione. Invece di digitare da zero, inserisci questo prompt in ChatGPT: "Scrivi un commento di valutazione delle prestazioni per un responsabile vendite che ha superato i traguardi di fatturato del secondo trimestre, ha fatto da mentore a due nuovi membri del team e ha migliorato i tempi di risposta ai client. Mantieni un tono professionale, riconoscente e specifico per il ruolo. "

tramite ChatGPT

Voilà, ChatGPT fornisce un feedback in testo che sembra davvero personalizzato.

Puoi anche incollare i dati dei dipendenti, come i riepiloghi degli obiettivi o le autovalutazioni, in ChatGPT e chiedergli di evidenziare i punti di forza, quindi generare commenti basati su quelli.

2. Creazione di piani di inserimento personalizzati da 30-60-90 giorni

L'inserimento dei nuovi dipendenti spesso si riduce a una semplice lista di controllo che include la configurazione dei dispositivi, le pratiche burocratiche delle risorse umane, l'accesso a Slack, e questo è tutto. Spesso, il nuovo dipendente è lasciato a cavarsela da solo.

Tuttavia, un ottimo onboarding richiede struttura, attività cardine e chiarezza fin dall'inizio.

ChatGPT ti salva la giornata. Basta inserire il titolo del ruolo, alcune responsabilità chiave e le aspettative del manager. Ti fornirà un piano di inserimento completo di 30-60-90 giorni per il nuovo assunto, per prepararlo al successo.

📌 Esempio: supponiamo che abbiate appena assunto uno specialista di content marketing. Volete che nel primo mese si limiti a osservare, nel secondo contribuisca e nel terzo assuma titolarità. Dite a ChatGPT: "Crea un piano di inserimento di 30-60-90 giorni per un nuovo specialista di content marketing. Nei primi 30 giorni, dovrebbe imparare gli strumenti e i processi. Entro 60 giorni, dovrebbe contribuire alle campagne. Entro 90 giorni, dovrebbe gestire in modo indipendente i progetti di contenuto. Rendilo strutturato e facile da usare".

tramite ChatGPT

Verrà generato un piano di inserimento graduale con:

Aree di interesse settimanali

Attività o punti di controllo

Coinvolgimento del manager e del collega

Strumenti da esplorare

Puoi anche creare modelli per diversi ruoli, come vendite, HRBP, sviluppatore, e riutilizzarli con piccole modifiche.

⚡ Archivio modelli: modelli e moduli gratis per migliorare i tuoi processi HR

👀 Lo sapevate? Un'analisi di Bloomberg ha rilevato che gli strumenti di assunzione basati sull'intelligenza artificiale come ChatGPT possono talvolta riflettere pregiudizi nella classificazione dei curriculum. Ecco perché i principali team delle risorse umane abbinano la velocità dell'intelligenza artificiale alla supervisione umana, utilizzando strumenti come ChatGPT per la redazione e il supporto alla selezione dei candidati, ma non per il processo decisionale.

3. Trasformare i colloqui di fine rapporto in temi attuabili

I colloqui di fine rapporto sono una miniera d'oro di feedback sinceri. Contengono le informazioni precise di cui hai bisogno per risolvere i problemi di fidelizzazione, migliorare la leadership o affrontare dinamiche di team tossiche. Ma sono utili solo se hai effettivamente il tempo di sederti, leggerli tutti ed estrarre i modelli più profondi.

Con ChatGPT, puoi trasformare i feedback sparsi delle domande dei colloqui di uscita in temi chiari. Puoi inserire più risposte di uscita, come il testo dei moduli, i riaggiornamenti dei colloqui individuali o persino i messaggi Slack, e chiedergli di:

Trova temi comuni

Identifica i motivi principali per cui i dipendenti lasciano l'azienda

Evidenzia i problemi relativi ai manager rispetto agli attriti basati sul ruolo

Suggerisci modelli trasversali a diversi reparti delle risorse umane o livelli gerarchici.

Può anche suggerire come agire su ogni problema, ad esempio "Considerare controlli a più livelli" o "Rivedere la fascia retributiva per il ruolo X".

Questo è utile quando si prepara la reportistica per la dirigenza o si sta pianificando un piano per iniziative di fidelizzazione.

📌 Esempio: hai 5 note di uscita dei dipendenti che hanno lasciato l'azienda nell'ultimo trimestre. Alcuni fanno menzione della "mancanza di crescita", altri parlano di "microgestione" e uno segnala "zero feedback". Incollare in ChatGPT e chiedi di riepilogare/riassumere le cause principali. "Riassumi le seguenti 5 note dell'intervista di uscita. Identifica i temi ricorrenti, i motivi dell'abbandono e suggerisci gli elementi che i responsabili delle risorse umane possono intraprendere per affrontare questi problemi. " (Quindi incolla il feedback anonimizzato sotto il prompt. )

tramite ChatGPT

Puoi anche chiedere a ChatGPT di separare i problemi personali da quelli sistemici. Esempio:

tramite ChatGPT

⚡ Archivio modelli: Modelli e domande gratis per colloqui di fine rapporto per i team delle risorse umane

4. Redigere bozze di politiche inclusive con un linguaggio accessibile e neutro dal punto di vista del genere

Le politiche delle risorse umane spesso finiscono per sembrare obsolete, complesse o involontariamente di parte, utilizzando frasi come:

"Presidente" invece di "Presidente"

"Lui/Lei" invece di "Loro"

Oppure lunghi e complicati paragrafi che sembrano più delle dichiarazioni di non responsabilità legali che delle linee guida.

ChatGPT aiuta a riscrivere le politiche aziendali in un linguaggio chiaro, inclusivo e neutro dal punto di vista del genere. Puoi inserire la tua politica esistente (ad esempio, la tua politica sul congedo parentale o le linee guida POSH) e chiedere a ChatGPT di:

Riscrivilo utilizzando un linguaggio inclusivo e neutro dal punto di vista del genere.

Semplifica il tono per una migliore leggibilità

Scomponi le clausole lunghe in riepiloghi/riassunti di facile comprensione per i dipendenti.

È anche possibile tradurlo in un livello di lettura specifico (ad esempio, livello 8) per renderlo più accessibile.

📌 Esempio: supponiamo che stiate aggiornando la vostra politica sulla paternità e che questa continui a riportare frasi del tipo "i padri hanno diritto a...". Inserisci questo prompt in ChatGPT: "Riscrivi questa politica sul congedo parentale utilizzando un linguaggio inclusivo e neutro dal punto di vista del genere. Rendi il tono chiaro, amichevole e facile da comprendere per tutti i dipendenti. "(Incolla il contenuto della tua politica esistente sotto il prompt. )

tramite ChatGPT

5. Riepilogare/riassumere i risultati di lunghi sondaggi tra i dipendenti nelle 5 intuizioni principali

I responsabili delle risorse umane trascorrono settimane a creare sondaggi per i dipendenti e a raccogliere feedback su coinvolgimento, DEI, efficacia della leadership e altro ancora. Le risposte si accumulano rapidamente. All'improvviso, ti ritrovi davanti a centinaia di commenti non strutturati senza avere il tempo di elaborarli tutti.

ChatGPT trasforma il caos in chiarezza. Incolla le risposte aperte del sondaggio, per tema (ad esempio "feedback del manager") o tutte insieme, e chiedi a ChatGPT di:

Identifica i temi ricorrenti più importanti

Evidenzia il sentiment (positivo/neutro/negativo)

Riepilogare/riassumere i punti critici in chiari elenchi puntati.

Suggerisci i prossimi passaggi o le aree di intervento

Se includi i tag, puoi anche separare i modelli per reparto.

📌 Esempio: supponiamo che abbiate appena condotto il vostro sondaggio annuale sul coinvolgimento e che la domanda aperta fosse: "Qual è una cosa che potremmo fare per migliorare la tua esperienza sul lavoro?" Avete ricevuto 145 risposte. Invece di raggrupparle e riassumerle manualmente, inseriscile in ChatGPT: "Riassumile le seguenti 145 risposte al sondaggio nei 5 temi principali. Classificale in base al tono (positivo, negativo, neutro) e suggerisci 2 passaggi successivi che le risorse umane possono intraprendere per affrontare i problemi principali. " (Incolla le risposte grezze sotto il prompt. )

tramite ChatGPT

E, se lo richiedi, può persino trasformarli in una presentazione di riepilogo/riassunto.

tramite ChatGPT

📉 ChatGPT sostituirà i lavori nel settore delle risorse umane? Il 72% dei CHRO delle aziende Fortune 500 prevede che l'IA sostituirà alcuni lavori entro 3 anni, anche se non ritiene necessariamente che sostituirà completamente tutti i professionisti delle risorse umane. Questo cambiamento non consiste nel sostituire l'empatia con l'automazione, ma nel ridefinire dove le persone aggiungono più valore. ChatGPT e strumenti simili automatizzeranno le attività ripetitive, come la redazione di documenti, l'ordinamento dei dati e la gestione delle risposte. Ciò che rimane e conta di più sono le conversazioni che richiedono fiducia, giudizio e attenzione. L'IA potrebbe sostituire alcune funzioni delle risorse umane, ma il ruolo umano si evolverà, non scomparirà.

6. Brainstorming di idee per sessioni di formazione e sviluppo basate sugli OKR aziendali

Probabilmente hai già sentito dire dai tuoi superiori: "Abbiamo bisogno di migliorare le competenze in questo trimestre. " O peggio ancora: "Possiamo allineare alcune sessioni di formazione agli OKR della nostra azienda?"

Ma quando ti siedi per pianificare il calendario di formazione e sviluppo, le idee non sempre seguono il flusso. ChatGPT ti aiuta a trasformare gli OKR in opportunità di apprendimento. Tutto quello che devi fare è inserire gli OKR trimestrali della tua azienda o anche obiettivi aziendali semplificati. ChatGPT può quindi:

Suggerisci argomenti di formazione e sviluppo pertinenti in linea con il tuo esempio specifico di OKR

Personalizza le sessioni di formazione in base al team o alla funzione

Proponi formattare (ad es. workshop, micro-apprendimento, apprendimento tra pari)

Aggiungi potenziali titoli delle sessioni, risultati e persino idee per rompere il ghiaccio.

📌 Esempio: supponiamo che uno dei tuoi OKR sia "Migliorare la collaborazione interfunzionale per accelerare i tempi di consegna". Apri ChatGPT e inserisci questo prompt: "Gli OKR della nostra azienda per questo trimestre si concentrano sul miglioramento della collaborazione interfunzionale e della responsabilità del team. Suggerisci 5 idee per sessioni di formazione e sviluppo in linea con questi obiettivi, inclusi titoli, formattare e risultati delle sessioni".

tramite ChatGPT

Una volta selezionata un'idea per una sessione, puoi approfondirla con ChatGPT:

tramite ChatGPT

👀 Lo sapevi? Oltre l'88% delle organizzazioni è preoccupato per la fidelizzazione dei dipendenti. Secondo i partecipanti al sondaggio, offrire opportunità di formazione è la strategia di fidelizzazione numero uno. Gli strumenti di IA come ChatGPT possono rafforzare le iniziative di formazione e sviluppo delle risorse umane suggerendo percorsi di apprendimento personalizzati e creando simulazioni di formazione realistiche.

7. Creazione di modelli di riconoscimento tra pari basati sui valori aziendali

Il riconoscimento aumenta il morale, crea una cultura di team e migliora la fidelizzazione. Tuttavia, la maggior parte dei riconoscimenti è troppo generica ("Ottimo lavoro!") o proviene solo dai diretti superiori.

Ciò di cui hai davvero bisogno sono riconoscimenti tra pari che riflettano il modo in cui le persone si presentano al lavoro, non solo ciò che fanno. E se questi riconoscimenti sono legati al valore della tua azienda, ancora meglio, perché contribuiscono direttamente ad aumentare la soddisfazione dei dipendenti in tutti i team.

ChatGPT aiuta il tuo team a riconoscersi in modo più significativo. Puoi utilizzarlo per generare modelli di messaggi di riconoscimento dei dipendenti basati su:

Valori aziendali specifici (ad esempio, "Attenzione al cliente", "Propensione all'azione", "Inclusività")

L'azione o il contributo di una persona

Tono (leggero, sincero o formale)

Formattare (post su Slack, email, commento sullo strumento HR)

Ciò rende più facile per i dipendenti scrivere questi messaggi senza pensarci troppo o rimanere bloccati.

📌 Esempio: supponiamo che uno dei tuoi valori sia "Titolarità estrema". Un membro del team è rimasto dopo l'orario di lavoro per correggere un bug del prodotto prima di una demo per un client. Vuoi che i colleghi lo riconoscano, ma non sanno come esprimerlo. Inserisci in ChatGPT il valore e la situazione. "Crea un messaggio di riconoscimento tra colleghi in stile Slack per un membro del team che ha dimostrato 'Extreme Ownership' rimanendo fino a tardi per risolvere un bug critico prima della demo per un client. Mantieni un tono amichevole e autentico e collegalo chiaramente al valore."

tramite ChatGPT

💡 Suggerimento professionale: mentre uno strumento di IA autonomo richiede l'inserimento manuale del contesto e il passaggio manuale da un'app all'altra, ClickUp Brain funziona direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro, eliminando la necessità di passare manualmente da un'app all'altra. Estrae automaticamente i dettagli rilevanti da attività, obiettivi e documenti aziendali, in modo che i messaggi di riconoscimento siano legati al lavoro e ai valori effettivi, in base al contesto delle risorse umane.

📮 ClickUp Insight: Solo il 7% dei professionisti si affida principalmente all'IA per la gestione e l'organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati ad app specifiche come calendari, elenchi di cose da fare o app di email. Con ClickUp, la stessa IA alimenta la tua email o altri flussi di lavoro di comunicazione, calendario, attività e documentazione. Basta chiedere: "Quali sono le mie priorità oggi?" ClickUp Brain effettuerà una ricerca nel tuo spazio di lavoro e ti dirà esattamente cosa devi fare in base all'urgenza e all'importanza. In questo modo, ClickUp consolida più di 5 app in un'unica super app!

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis di piani di assunzione per reclutatori

8. Generazione di domande comportamentali per i colloqui su misura per il ruolo e la cultura aziendale

Assumere non significa solo valutare le competenze, ma anche garantire l'adeguatezza alla cultura aziendale. Tuttavia, la maggior parte dei manager fatica a formulare domande comportamentali efficaci e raramente ha il tempo di adattarle a ogni ruolo.

ChatGPT è in grado di generare domande strategiche per i colloqui di lavoro in linea sia con il ruolo che con la cultura aziendale, aiutandoti a valutare caratteristiche quali titolarità, adattabilità e capacità comunicative. Basta inserire il ruolo, il titolo, alcune responsabilità e i valori aziendali o le caratteristiche della cultura del team, e il programma genererà domande comportamentali per il colloquio che verificheranno:

Titolarità

Stile di comunicazione

Adattabilità

Gestione dei conflitti

Allineamento dei valori

Puoi anche chiedergli di tag ogni domanda con la caratteristica che rivela, il che è ottimo per formare i nuovi intervistatori.

📌 Esempio: Stai assumendo un responsabile del supporto clienti. Cerchi una persona empatica, chiara nella comunicazione e capace di distendere situazioni difficili. Chiedi a ChatGPT: "Genera 5 domande comportamentali per un colloquio di lavoro per un responsabile del supporto clienti. Concentrati sulla comunicazione, l'empatia, la risoluzione dei conflitti e l'allineamento del valore con una cultura che mette al primo posto il cliente".

tramite ChatGPT

Puoi anche chiedere a ChatGPT di formattare il risultato in una scheda di valutazione del colloquio, ad esempio:

tramite ChatGPT

Oppure genera domande di approfondimento basate su ciascuna risposta. In questo modo, con una preparazione minima, potrai trasformare le tue interviste da buone a eccellenti.

🏁 Lista di controllo di domande per colloqui comportamentali per professionisti delle risorse umane 1. Preparazione prima del colloquio Mappa ogni competenza ai comportamenti reali che desideri scoprire.

Rivedi i valori e la cultura aziendale per individuare caratteristiche comuni.

Seleziona 1-2 incidenti critici o sfide comuni nel ruolo

Prepara una serie di domande comportamentali specifiche per il ruolo e la cultura aziendale. 2. Aree tematiche fondamentali relative al comportamento Per la risoluzione dei problemi e il processo decisionale "Raccontami di una volta in cui hai affrontato un problema senza una soluzione chiara. Come l'hai affrontato?" Per la collaborazione e la comunicazione "Descrivi una volta in cui hai dovuto lavorare con qualcuno il cui stile era molto diverso dal tuo".

9. Fornire coaching manageriale in tempo reale e guida situazionale

Ai nuovi manager spesso vengono affidate responsabilità prima ancora di ricevere una guida. Quando si presentano momenti difficili, molti finiscono per cercare online le parole giuste. ChatGPT può fungere da coach in tempo reale, aiutandoli a prepararsi per conversazioni difficili, a perfezionare il loro tono e a redigere messaggi di feedback ponderati, in modo che possano guidare con chiarezza e sicurezza.

Puoi utilizzarlo per:

Simula scenari di conversazione 1:1 (ad esempio, "come parlare con un membro del team sulla difensiva").

Simula il ruolo di chattare conversazioni difficili come avvisi sulle prestazioni, discussioni sui ritardi salariali o licenziamenti.

Riscrivi le note grezze in un linguaggio di coaching

Suggerisci argomenti di discussione e modifiche al tono

Fornisci modelli come SBI (Situazione-Comportamento-Impatto) o Radical Candor.

📌 Esempio: un nuovo manager deve affrontare il problema delle assenze frequenti di un membro del team altamente performante. Vuole mostrarsi fermo ma comprensivo. Invece di farsi prendere dal panico o inviare un freddo messaggio su Slack, inseriscono questo testo in ChatGPT: "Come posso dire a un dipendente altamente performante che i suoi ritardi nell'accesso al sistema stanno influenzando il ritmo del team senza demotivarlo?"

tramite ChatGPT

10. Generazione di percorsi di crescita professionale basati sulle descrizioni dei ruoli esistenti

I dipendenti spesso si sentono bloccati quando non sanno come crescere professionalmente e la maggior parte delle organizzazioni non ha percorsi chiari da mappare. ChatGPT ti aiuta a costruire in pochi minuti percorsi di carriera basati sui ruoli che sono chiari, ambiziosi e in linea con lo sviluppo delle competenze, rendendolo un'aggiunta utile al tuo piano delle risorse umane.

Ecco cosa fornire:

Titolo attuale del ruolo + responsabilità lavorative

Qualsiasi titolo di livello superiore conosciuto (o anche "suggerisci ruoli di livello superiore")

Facoltativo: competenze di valore per la tua organizzazione (ad es. comunicazione, titolarità, pensiero critico, analisi dei dati)

ChatGPT può quindi generare:

Un percorso di carriera logico (ad es. Junior PM → PM → Sr. PM → Product Lead)

Competenze necessarie a ogni livello

Certificazioni o opportunità interne per ottenerle

Suggerimenti per tipi di progetti che corrispondono alle fasi di crescita

Aiuta anche a collegare ogni passaggio del percorso a una competenza preziosa che i tuoi dipendenti possono sviluppare, favorendo la fidelizzazione a lungo termine. Allo stesso tempo, allinea ogni passaggio a parametri retributivi competitivi per trattenere i migliori talenti e mantenere trasparente la retribuzione.

📌 Esempio: supponiamo che abbiate un addetto al successo dei clienti che desidera crescere professionalmente, ma non è sicuro se orientarsi verso le vendite, la gestione degli account o le operazioni. Dai a ChatGPT questo prompt: "Sulla base del ruolo di Customer Success Associate, suggerisci 2-3 possibili percorsi di carriera. Per ogni percorso, elenca il titolo di livello superiore, le competenze chiave da sviluppare e i progetti o le esperienze consigliati da acquisire.

tramite ChatGPT

Puoi utilizzarlo per formare i dipendenti, fornire supporto ai manager nei colloqui individuali o persino creare il tuo primo framework di carriera interno.

👀 Lo sapevate? Secondo un sondaggio SHRM, le priorità principali delle decisioni relative all'avanzamento di carriera dei dipendenti includono: Ricompense finanziarie e compensi

Equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e tempo da dedicare alla famiglia

Opportunità di crescita e sviluppo professionale

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT nelle risorse umane

ChatGPT può fare molto, ma non può sostituire il giudizio delle risorse umane, l'intelligenza emotiva o la competenza in materia di conformità. Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione:

Mancanza di contesto senza input chiari: se non fornisci dettagli sul ruolo, sulle dinamiche del team o sui dati HR rilevanti, ChatGPT fornirà suggerimenti predefiniti generici.

Non è legalmente affidabile: evita di utilizzare le bozze di ChatGPT per contratti, politiche o documenti che richiedono una forte conformità senza prima averli revisionati. Chiedi sempre al tuo team legale di convalidare i contenuti prima di ogni condivisione esterna.

Potrebbe riflettere pregiudizi nascosti: poiché apprende dai dati storici, ChatGPT può occasionalmente riprodurre pregiudizi nelle attività relative alle assunzioni o alle prestazioni. Utilizzalo per supportare le decisioni, non per prenderle.

Suscita preoccupazioni in materia di sicurezza dei dati: poiché ChatGPT funziona su server esterni, l'inserimento di informazioni sensibili, come reclami, cartelle cliniche o dettagli relativi alle retribuzioni, può comportare rischi per la privacy se non gestito con attenzione.

Non può sostituire l'intelligenza emotiva: ChatGPT può aiutarti a scrivere con empatia, ma non comprende le sfumature emotive. In casi delicati come licenziamenti o piani di miglioramento delle prestazioni, affidati prima al giudizio umano.

Considera ChatGPT come un partner di lavoro, non come un decisore. Può accelerare il lavoro, ma l'ultima parola dovrebbe sempre spettare alle risorse umane.

⚡ Bonus: se lavori nel settore delle risorse umane e ti stai chiedendo come integrare correttamente l'IA nei tuoi flussi di lavoro, dall'assunzione alla gestione delle prestazioni, questi corsi di IA di alto livello per professionisti delle risorse umane possono aiutarti a migliorare le tue competenze.

Alternative a ChatGPT nelle risorse umane

ChatGPT è ottimo per generare idee rapide, ma le risorse umane hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice chatbot. Per un reale miglioramento dei processi HR in cui è possibile assegnare attività, effettuare il monitoraggio dei flussi di lavoro e collaborare tra i team, ClickUp dà vita a questo framework.

Si tratta di un'app completa per il lavoro, dotata di un software per il flusso di lavoro delle risorse umane che fornisce supporto alle funzioni chiave delle risorse umane come assunzioni, inserimento, prestazioni e aggiornamenti delle politiche in un unico posto. ClickUp comprende l'intero ciclo di vita del tuo lavoro:

Conosce i ruoli per cui stai assumendo personale

I modelli di onboarding che hai salvato

I cicli di performance in arrivo

Le politiche e le procedure all'interno dei tuoi documenti

Le scadenze, i titolari e i flussi di lavoro all'interno del tuo team

Gestisci facilmente le assunzioni, l'inserimento dei nuovi assunti e la crescita dei dipendenti con ClickUp HR.

Ora immagina di abbinare quel contesto di lavoro a una potente IA integrata. Con ClickUp Brain, i team delle risorse umane ottengono un copilota basato sull'intelligenza artificiale che semplifica le assunzioni, l'inserimento dei nuovi assunti, gli aggiornamenti delle politiche e molto altro ancora.

ClickUp Brain protegge anche i dati sensibili dei dipendenti. Rispetta le autorizzazioni dell'area di lavoro, offre supporto SSO e offre audit trail dettagliati: nessun dato viene mai utilizzato per addestrare i modelli di IA.

🧩 Ecco cosa ha detto un utente di ClickUp su G2: Adoro usare ClickUp! Gestire ticket, documenti e tutte le informazioni associate non è mai stato così facile e immediato. Tutto ciò di cui ho bisogno è in un unico posto, strutturato in modo logico. Uno dei maggiori vantaggi per noi: ogni nuovo dipendente che proviene da altre piattaforme, in particolare Jira, nota immediatamente quanto ClickUp sia intuitivo. La curva di apprendimento è quasi inesistente. Si rendono subito conto di quanto sia più facile, veloce e semplicemente migliore lavorare con ClickUp rispetto ai vecchi strumenti. ClickUp ha davvero trasformato il modo in cui organizziamo e gestiamo il lavoro. È più leggero, più intelligente e più facile da usare, ma comunque abbastanza potente da gestire flussi di lavoro complessi. Per noi non è solo uno strumento, è un aumento della produttività che tutti apprezzano sinceramente. Adoro usare ClickUp! Gestire ticket, documenti e tutte le informazioni associate non è mai stato così facile e immediato. Tutto ciò di cui ho bisogno è in un unico posto, strutturato in modo logico. Uno dei maggiori vantaggi per noi: ogni nuovo dipendente che proviene da altre piattaforme, in particolare Jira, nota immediatamente quanto ClickUp sia intuitivo. La curva di apprendimento è quasi inesistente. Si rendono subito conto di quanto sia più facile, veloce e semplicemente migliore lavorare con ClickUp rispetto ai vecchi strumenti. ClickUp ha davvero trasformato il modo in cui organizziamo e gestiamo il lavoro. È più leggero, più intelligente e più facile da usare, ma comunque abbastanza potente da gestire flussi di lavoro complessi. Per noi non è solo uno strumento, è un aumento della produttività che tutti apprezzano sinceramente.

Ora vediamo come ClickUp Brain offre supporto a scenari reali nel settore delle risorse umane.

Sai già quanto possa essere faticoso e incoerente lo screening dei candidati, soprattutto quando diversi responsabili delle assunzioni cercano cose diverse. Nel più ampio processo di acquisizione dei talenti, questa incoerenza ti rallenta e rischia di farti perdere il candidato giusto. ClickUp Brain, il tuo software di valutazione delle assunzioni, ti aiuta ad accelerare lo screening dei candidati portando l'IA nello stesso posto in cui si trovano già i requisiti del lavoro, le note dei colloqui e i contributi del team.

Puoi:

Incolla o allega i curriculum dei candidati all'interno di un'attività.

Utilizza l'IA per riepilogare/riassumere ciascuno di essi con i punti di forza chiave, i segnali di allarme e i segnali di compatibilità culturale.

Puoi anche chiedergli di confrontare due potenziali candidati in base ai criteri di priorità del lavoro.

E poiché funziona all'interno del tuo area di lavoro di ClickUp, comprende la tua pipeline di reclutamento, il feedback del tuo team e persino i valori della tua azienda (se li hai documentati in ClickUp Documenti o attività di ClickUp ).

Archivia facilmente i documenti di assunzione e di dimissione nelle cartelle giuste utilizzando ClickUp Docs.

Esempio: puoi chiedere a Brain: "Riepiloga/riassumi l'idoneità di questo candidato per il ruolo di Growth Marketing Manager. Concentrati sull'esperienza di leadership e sul background SaaS".

Utilizza ClickUp Brain per generare riepiloghi dei candidati che i tuoi professionisti delle risorse umane potranno poi inoltrare al team giusto per la revisione.

📮 ClickUp Insight: Un dipendente su cinque afferma che sapere quando verranno prese le decisioni li aiuterebbe a lavorare più velocemente. Tuttavia, nella frenesia di una giornata intensa, spesso la comunicazione delle Sequenza viene trascurata. ClickUp Brain risolve questo problema fungendo da copilota di lavoro basato sull'intelligenza artificiale. Raccoglie automaticamente gli aggiornamenti da attività, thread e documenti, fornendo digest giornalieri, sintesi delle decisioni e commenti riassuntivi. Alla salute, per non dover mai più rincorrere le persone (o le informazioni).

💡 Suggerimento professionale: se sei impegnato in una serie di colloqui consecutivi o semplicemente preferisci parlare piuttosto che scrivere, la funzionalità/funzione di sintesi vocale di Brain Max rende tutto ancora più facile. Basta esprimere i propri pensieri, ad esempio "Riepiloga il curriculum di questo candidato ed evidenzia la sua esperienza di leadership nel team", e Brain Max lo trascriverà e lo organizzerà per te.

Prepara i colloqui con domande più intelligenti e specifiche per ogni ruolo.

L'IA sta cambiando il modo in cui le aziende assumono, dalle descrizioni dei lavori più intelligenti alla selezione e alla ricerca automatizzate.

🎥 In questo video scoprirai come i reclutatori utilizzano l'IA per risparmiare tempo, ridurre i pregiudizi e assumere più rapidamente i talenti giusti.

ClickUp Brain ti aiuta a generare domande di colloquio specifiche per il ruolo e il comportamento in base alla descrizione del lavoro, ai valori aziendali e ai criteri di assunzione senza mai lasciare il tuo spazio di lavoro.

Esempio di prompt: "Crea 5 domande comportamentali per un responsabile marketing che valutino la leadership, la collaborazione interfunzionale e lo spirito di iniziativa".

E poiché è tutto all'interno di ClickUp, puoi allegare le domande alle attività di colloquio, assegnarle ai membri della commissione e tenere traccia dei feedback.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp AI Notetaker che si collega automaticamente alle tue chiamate, registra audio o video e archivia tutto nei documenti privati di ClickUp. Dopo la chiamata, genera: Una trascrizione ricercabile

Riepilogo intelligente delle riunioni

Elementi di azione classificati per categoria

Elenco dei relatori, decisioni chiave e prossimi passaggi

Automatizza l'onboarding con piani personalizzati per ogni ruolo

Mentre ChatGPT aiuta a redigere piani di inserimento, ClickUp Brain fa un passo avanti creando piani personalizzati di 30-60-90 giorni e inserendoli direttamente in flussi di lavoro attuabili.

Puoi:

Utilizza l'IA per generare contenuto di onboarding graduale basato sul ruolo, sugli obiettivi del team e sulla cultura aziendale.

Suddividi immediatamente il piano in attività, assegna i titolari, imposta le scadenze e aggiungi le dipendenze.

Salvalo come modello riutilizzabile per future assunzioni.

Esempio di prompt: "Crea un piano di inserimento di 30-60-90 giorni per un nuovo Customer Success Manager incentrato sul coinvolgimento dei client, sui sistemi di supporto e sulla comunicazione tra i team. "

Genera un piano di inserimento di 30-60-90 giorni con ClickUp Brain.

Inoltre, una volta che l'IA ha svolto il lavoro più impegnativo, ClickUp Automazioni ti aiutano ad agire di conseguenza. Ad esempio:

Assegna automaticamente le attività di benvenuto alle risorse umane, all'IT e ai responsabili delle assunzioni.

Pianificazione di riunioni e controlli tra colleghi

Avvisa gli stakeholder quando ogni fase dell'onboarding è completata.

Monitora il completamento delle attività con i dashboard integrati.

Semplifica il tuo flusso di lavoro e automatizza le attività amministrative ripetitive con ClickUp Automazioni.

Utilizza ClickUp Documenti e Wikie come unica fonte di verità per le risorse umane. ChatGPT può redigere bozze, ma ClickUp garantisce che ogni politica, processo e playbook rimanga aggiornato, referenziato e ricercabile da tutti i membri del team.

Self-service HR basato sull'IA

Le domande ripetitive dei dipendenti, come "Quanti giorni di ferie mi restano?" o "Dove posso trovare l'ultima versione della nostra politica sul lavoro da casa?" possono far perdere tempo al tuo team. ClickUp Brain + AI Agents trasforma il tuo spazio di lavoro in un hub HR intelligente e self-service per i dipendenti.

I dipendenti possono:

Poni domande in linguaggio naturale

Ottieni risposte immediate e personalizzate in base al ruolo o al reparto.

Scopri le ultime politiche e i vantaggi per i dipendenti dall'area di lavoro.

Ricevi suggerimenti di follow-up o link ad attività o documenti correlati.

A differenza dei semplici chatbot, gli agenti ClickUp AI non si limitano a rispondere alle domande, ma portano a termine le attività.

Supponiamo che un dipendente chieda: "Posso riportare le ferie non godute all'anno successivo?" L'agente IA può:

Scarica l'ultimo documento sulle politiche

Crea un'attività per registrare le loro richieste di ferie

Avvisa le risorse umane se la domanda riguarda la revisione di un caso.

Aggiungi un commento con indicazioni contestuali dal team delle risorse umane.

Metti il tuo flusso di lavoro in modalità automatica con gli agenti ClickUp AI.

Agenti ClickUp AI

Le AI Cards trasformano i tuoi dati HR in riepiloghi/riassunti, reportistica e approfondimenti, dagli aggiornamenti sul numero dei dipendenti alle riunioni settimanali, così potrai dedicare meno tempo alla raccolta delle informazioni e più tempo all'azione.

Le AI Cards trasformano i tuoi dati HR in riepiloghi/riassunti, reportistica e approfondimenti, dagli aggiornamenti sul numero dei dipendenti alle riunioni settimanali, così potrai dedicare meno tempo alla raccolta delle informazioni e più tempo all'azione.

Ottimizzazione del feedback sulla valutazione delle prestazioni

Poiché tutto il lavoro, dalla definizione degli obiettivi e dalle note individuali agli aggiornamenti sui progetti, risiede all'interno di ClickUp, ClickUp Brain è in grado di generare feedback sulle prestazioni basati su azioni reali.

Esempio di prompt: "Dammi un feedback sulle prestazioni di Rhian nel secondo trimestre in base alle sue attività quotidiane e ai suoi obiettivi."

Attività e obiettivi di Rhian per il secondo trimestre:

Ha guidato il lancio della campagna email estiva, che ha portato il 12% di lead in più rispetto al primo trimestre

Collaborazione con il team di progettazione per migliorare le pagine di destinazione, con il risultato di un aumento del 9% delle conversioni

Responsabile della reportistica bisettimanale sulle prestazioni e della presentazione delle relative conclusioni alla dirigenza

Ci si aspettava che facesse da mentore a un membro junior del team e migliorasse la delega

Obiettivo: migliorare la gestione del tempo e ridurre del 30% le modifiche dell'ultimo minuto al contenuto

Questi esempi mostrano come gli strumenti basati sull'IA per le risorse umane possano effettivamente rendere il tuo lavoro più veloce, più intelligente e più strategico.

Rivisita l'efficienza delle risorse umane con ClickUp

Il lavoro delle risorse umane è difficile. Ti occupi contemporaneamente di assunzioni, inserimento dei nuovi assunti, feedback e cultura aziendale. Sebbene ChatGPT ti aiuti a lavorare più velocemente, richiede comunque molto contesto e copia-incolla. È qui che ClickUp cambia le regole del gioco.

Si tratta di uno strumento prezioso che comprende il tuo modo di lavorare. Dal feedback basato sull'intelligenza artificiale all'onboarding automatizzato e alle note vocali, ClickUp AI si integra perfettamente nel tuo flusso di lavoro quotidiano delle risorse umane. Quindi, se sei pronto a rendere più intelligenti e fluide le tue operazioni HR, è il momento di provare ClickUp.

