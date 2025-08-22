Modelli di budget Free per organizzazioni no profit per un piano finanziario più intelligente

Gestire un'organizzazione no profit significa tenere sotto stretto controllo il proprio impatto, ma anche le entrate.

Ogni donazione, programma e lavoro richiesto sono collegati al budget. Anche se le finanze potrebbero non essere la parte più entusiasmante del lavoro, sono ciò che permette a tutto di funzionare.

La buona notizia? Non hai bisogno di strumenti costosi o fogli di calcolo complessi per organizzarti. Con i modelli gratis giusti, la gestione del budget diventa molto più semplice e persino gratificante.

Questa guida raccoglie modelli di budget facili da usare e adatti alle organizzazioni no profit per aiutarti a pianificare un piano chiaro e spendere con saggezza.

*cosa sono i modelli di budget per organizzazioni no profit?

I modelli di budget per organizzazioni no profit sono strumenti semplici che ti aiutano a pianificare, a effettuare il monitoraggio e a organizzare le finanze della tua attività. Ti offrono un modo strutturato per mappare la provenienza dei tuoi fondi, come donazioni, sovvenzioni o eventi di raccolta fondi, e la loro destinazione, come i costi dei programmi, gli stipendi o le operazioni quotidiane.

A differenza dei budget aziendali generici, questi modelli sono stati creati tenendo conto delle esigenze specifiche delle organizzazioni no profit. Ciò significa che spesso includono spazi per contributi in natura, reportistica delle sovvenzioni o fondi vincolati e non vincolati.

i migliori modelli di budget per organizzazioni no profit in sintesi*

Ecco una tabella riepilogo/riassunto dei migliori modelli di budget per organizzazioni no profit:

cosa rende un modello di budget per organizzazioni no profit efficace?*

Un modello efficace per organizzazioni no profit dovrebbe fornire supporto sia al processo decisionale quotidiano che al piano a lungo termine. Ecco cosa cercare:

entrate e uscite chiare: *un buon modello di budget per organizzazioni no profit dovrebbe organizzare le spese e le fonti di entrate per rendere il processo di budgeting facile da seguire e aggiornare

Report finanziari integrati : utili modelli di budget operativo per organizzazioni no profit che semplificano la generazione di report per la Bacheca, i finanziatori o le richieste di sovvenzioni senza dover rielaborare l'intero foglio di calcolo

sezioni dedicate alle spese:* i modelli efficaci separano i costi operativi di base dalle spese relative ai programmi, consentendoti di valutare l'impatto e allocare i fondi in modo accurato

Categorie personalizzabili: ogni organizzazione no profit è diversa. Un modello flessibile ti consente di personalizzare gli elementi in base ogni organizzazione no profit è diversa. Un modello flessibile ti consente di personalizzare gli elementi in base ai budget e agli obiettivi specifici dei progetti della tua organizzazione

visibilità sulla salute finanziaria: *I migliori modelli di budget per organizzazioni no profit ti aiutano a vedere quanto hai a disposizione, quanto è stato speso e quanto ti servirà, per prendere decisioni informate

I migliori modelli di budget per organizzazioni no profit

Piattaforme come ClickUp, l'app completa per il lavoro, offrono diversi modelli di budget per organizzazioni no profit che semplificano il monitoraggio delle spese, l'assegnazione dei fondi e la pianificazione finanziaria.

Ecco i migliori modelli di budget per organizzazioni no profit che puoi utilizzare:

modello di budget semplice ClickUp*

Ottieni il modello gratis Monitora le entrate e le uscite facilmente con il modello di budget semplice di ClickUp

Questo modello di budget semplice di ClickUp ti offre un quadro completo di quanto guadagni e spendi ogni mese e durante l'anno. È progettato come un registro contabile dinamico per il budget della tua organizzazione no profit, con attività che rappresentano le entrate e le spese, raggruppate ed etichettate per maggiore chiarezza.

Visualizzare opzioni come Entrate, Spese e Liquidità netta ti aiutano a vedere dove vanno a finire i fondi, cosa entra e cosa rimane. Puoi utilizzarle per raggruppare i tuoi guadagni e individuare le categorie di spesa più elevate.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raggruppa le spese dei programmi per una migliore visibilità e gestione delle spese

Visualizza una panoramica completa di tutte le transazioni finanziarie effettuate in un anno per account

Esporta e facilita la condivisione dei tuoi report e dei tuoi budget con i membri della Bacheca

🔑 Ideale per: Organizzazioni no profit e privati alla ricerca di un modello di base per gestire entrate, spese e stato finanziario complessivo.

🧠 Curiosità: il termine "budget" deriva dalla parola francese bougette, che significa piccola borsa o sacchetto di pelle!

2. Modello di budget di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano e realizza campagne con esito positivo con il modello di budget di marketing di ClickUp

Il modello di budget di marketing di ClickUp definisce i tuoi obiettivi, le sequenze, le spese e i risultati, in modo che i piani trimestrali rimangano chiari e in linea con gli obiettivi.

Tutte le tue campagne sono organizzate per tipo e trimestre, con campi dedicati al budget, alle spese e al saldo che fanno i conti al posto tuo. Ti consentono di modificare i dettagli delle campagne man mano che procedi e di visualizzare gli aggiornamenti sullo stato finanziario in tempo reale.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora le tue spese trimestrali rispetto al budget secondo il piano

Raggruppa le campagne di raccolta fondi per tipo per organizzarti e confrontare le spese

Aggiorna rapidamente l'impatto, il lavoro richiesto e lo stato con campi modificabili

🔑 Ideale per: Team di marketing che desiderano concentrarsi sulle prestazioni senza perdere di vista il budget.

3. Modello di budget di progetto ClickUp con WBS*

Ottieni il modello gratis Organizza tutti i dati dei tuoi progetti in un unico posto con il modello di budget di progetto con WBS di ClickUp

Il modello di budget del progetto con WBS di ClickUp ti aiuta a suddividere le attività in parti gestibili, assegnando un budget chiaro a ciascuna di esse. Utilizzando un approccio strutturato di suddivisione del lavoro, potrai vedere cosa deve essere fatto, quanto tempo e denaro richiede ciascuna fase e cosa succede se qualcosa non va secondo i piani.

Tutto è organizzato per fase di progetto, rendendo più facile assegnare le responsabilità, modificare la Sequenza e il monitoraggio dei costi man mano che procedi.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Suddividi i progetti in attività gestibili e assegna le risorse di conseguenza

Riprogramma le attività e riduci o aumenta la loro durata con il drag-and-drop

Assegna un codice colore alle tue attività in base allo stato e raggruppale per fase per maggiore chiarezza

🔑 Ideale per: Project manager che gestiscono progetti no profit in più fasi e necessitano di struttura, visibilità e chiarezza di bilancio.

📢 ClickUp Callout: Rendi la pianificazione del budget un gioco da ragazzi grazie all'assistenza immediata di ClickUp Brain. Questo assistente AI ti aiuta a identificare le tendenze di budget sulla base dei dati storici e suggerisce consigli di ottimizzazione per allocare le risorse e gestire i progetti in modo efficace. Analizza i report di bilancio per ottenere immediatamente tendenze, profitti e riepiloghi/riassunti di bilancio con ClickUp Brain

4. Modello di budget aziendale ClickUp*

Ottieni il modello gratis Crea e gestisci facilmente i budget con il modello di budget aziendale di ClickUp

Cosa succede quando le spese superano i tuoi piani e te ne rendi conto solo quando è troppo tardi? Il modello di budget aziendale di ClickUp ti assicura che questa situazione non si verifichi. Ti aiuta a gettare le basi per un processo di budgeting stabile e informato in tutte le operazioni aziendali.

Dalle vendite commerciali agli stipendi, dalle spese operative ai budget mensili, il modello organizza tutto in modo ordinato. Le spese sono organizzate per categoria, consentendoti il monitoraggio dei costi, l'identificazione delle tendenze e la pianificazione con un piano ben definito.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Utilizza campi personalizzati come Tipo di impiego, Tipo di prodotto e Valore previsto per memorizzare informazioni importanti

Panoramica del budget per tipo o visualizzare il budget totale con più visualizzazioni

Acquisisci dati finanziari dettagliati utilizzando i moduli integrati

🔑 Ideale per: Aziende che desiderano visualizzare una visione completa delle entrate, delle spese e dei costi del team.

5. Modello di budget per eventi ClickUp*

Ottieni il modello gratis Piano eventi con esito positivo con il modello di budget per eventi di ClickUp

Il segreto per organizzare un evento di raccolta fondi con esito positivo sta nel tenere ogni dettaglio organizzato, nel rispetto del budget e dei tempi. E il modello di budget per eventi di ClickUp ti aiuta a raggiungere questo obiettivo!

Con questo strumento puoi gestire più eventi in un unico posto, dall'assegnazione delle attività e il monitoraggio dei fornitori alle spese del programma e agli aggiornamenti in tempo reale. Ti aiuta a suddividere ogni evento per tipo, pubblico e posizione, tenendo sotto controllo quanto viene speso rispetto a quanto previsto.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Assegna responsabilità ai membri del team con data di scadenza, priorità e budget assegnato

Conserva i dettagli dei fornitori, i preventivi e le fatture in un unico posto

Visualizza le attività in base allo stato, tra cui Da fare, in corso e completato

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi e team che desiderano visibilità e controllo completi sul budget e sulla logistica.

💡 Suggerimento: utilizza l'elenco Luoghi/Servizi come promemoria per il piano degli eventi. Carica foto, salva i recapiti e prendi nota dopo ogni interazione con i fornitori, così la prossima volta che pianificherai, saprai già chi ha consegnato e chi no. Traccia la mappa dei luoghi in cui si terranno gli eventi e i programmi di sensibilizzazione utilizzando la vista Mappa di ClickUp

6. Modello di project management con budget ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che i tuoi progetti rispettino il budget con il modello di project management con budget di ClickUp

Il modello di project management con budget di ClickUp ti aiuta a tenere sotto controllo il budget e le sequenze dei tuoi progetti. È progettato per aiutarti a mappare le tue attività con i dettagli del budget integrati, così non dovrai mai gestire nulla alla cieca.

Ti consentono di stimare, assegnare ed eseguire con piena consapevolezza dell'impatto finanziario in ogni fase. Grazie a campi chiari per costi, lavoro richiesto e stato, diventa più facile portare avanti i tuoi progetti senza spendere troppo.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi stime dei costi e monitora le spese effettive man mano che il lavoro procede

Ricevi segnali tempestivi sui superamenti di budget grazie alle formule integrate

Determina la Sequenza e le attività cardine del progetto attraverso una discussione attiva con il tuo team

🔑 Ideale per: Teams che gestiscono progetti con budget fissi e hanno bisogno di gestire Sequenza e spese.

7. Modello ClickUp per la project management dei costi di progetto*

Ottieni il modello gratis Piano e controlla i costi durante tutto il ciclo del progetto con il modello di project management dei costi del progetto di ClickUp

Prima di iniziare qualsiasi attività, ci si pone sempre la stessa domanda: quanto costerà questo progetto? Il modello per la gestione dei costi di progetto di ClickUp ti offre un modo chiaro e strutturato per raccogliere preventivi, effettuare il monitoraggio delle approvazioni e mantenere aspettative di account realistiche.

Grazie ai moduli integrati per l'invio delle proposte, alla ripartizione dettagliata dei costi e a una bacheca per gestire lo stato di approvazione, tutti saranno sempre aggiornati.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Invia le richieste di budget per i progetti con un modulo interno pronto per la condivisione

Tieni traccia dello stato di approvazione a colpo d'occhio e inoltra facilmente le richieste

Visualizza le scadenze e le sequenze di bilancio su un calendario integrato

🔑 Ideale per: Responsabili di progetti no profit che necessitano di uno strumento collaborativo per il monitoraggio e l'approvazione dei costi dei progetti.

8. Modello di proposta di budget ClickUp

Ottieni il modello gratis Prepara proposte convincenti e dettagliate con il modello di proposta di budget di ClickUp

Il modello di proposta di budget ClickUp ti aiuta a presentare in modo convincente il tuo prossimo progetto. È strutturato con tutto il necessario per delineare chiaramente la tua proposta, dalla panoramica del progetto e dai contratti alla ripartizione dettagliata dei costi.

Le sezioni relative al personale, ai materiali come le forniture per ufficio, alla logistica e agli eventi sono già integrate con pagine nidificate, quindi non dovrai partire da zero. Ogni parte è progettata per aiutare i membri della Bacheca a avere una visione completa e a prendere decisioni di finanziamento con sicurezza.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Presenta il riepilogo/riassunto del tuo progetto, gli obiettivi e la Sequenza in un unico posto

Utilizza le tabelle per rendere le stime di spesa facili da seguire

Tutto è condivisibile e modificabile per una collaborazione in tempo reale con questo modello di proposta di bilancio

🔑 Ideale per: Responsabili di progetto o team che preparano richieste di finanziamento o proposte per client nel settore no profit.

Bonus: redigi, organizza e condividi proposte di progetto, report di budget e monitoraggio delle spese in un unico spazio integrato con ClickUp Documenti. Collabora in tempo reale, incorpora tabelle e Sequenza e collega attività collegate per garantire che tutto rimanga connesso, chiaro e pronto per la revisione.

9. Modello di rendiconto mensile delle spese ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora e effettua la reportistica mensile delle spese con il modello di reportistica mensile delle spese di ClickUp

Il modello di rendiconto mensile delle spese di ClickUp è perfetto per registrare in modo chiaro ed efficiente i costi reali dei tuoi programmi. Ti guida nella compilazione dei dati dei dipendenti e nella classificazione delle spese, come viaggi, alloggio, pasti e altro, rendendo più facile rimanere organizzati e responsabili.

Include una sezione dedicata che riassume tutti i tipi di spesa, mentre una suddivisione dettagliata ti consente di aggiungere date, descrizioni e importi per ogni voce.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Registra le spese con categorie facili da usare e personalizzate in base alle spese più comuni

Mantieni accurati i totali con i campi subtotale e anticipo in contanti

Fornisci descrizioni chiare per ogni voce di spesa, insieme al tipo, alla data e all'account

🔑 Ideale per: Dipendenti e manager che desiderano effettuare il monitoraggio delle spese mensili in modo trasparente.

10. Modello di reportistica di bilancio ClickUp

Ottieni il modello gratis Fornisci una panoramica dettagliata delle tue prestazioni con il modello di rapporto di bilancio di ClickUp

Il modello di rapporto di bilancio di ClickUp mette in primo piano i tuoi risultati finanziari, rendendo più facile individuare dove stai raggiungendo i tuoi obiettivi e dove c'è margine di miglioramento.

Il modello suddivide le spese effettive e quelle previste mese per mese, con spazio per aggiungere note. Offre inoltre una panoramica annuale e un riepilogo/riassunto competitivo, fornendoti una solida visione d'insieme e dei dettagli.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Suddividi gli importi in entrata e i costi per regione

Evidenzia le variazioni e aggiungi nota per approfondimenti più dettagliati

Monitora le tendenze annuali

🔑 Ideale per: titolari di aziende e team finanziari che desiderano analizzare le spese e migliorare l'accuratezza del budget.

💡 Suggerimento: aggiungi grafici o tabelle al tuo report per visualizzare tendenze e variazioni. In questo modo, la presentazione dei dati finanziari sarà più accattivante e i membri della Bacheca potranno cogliere più rapidamente le chiavi.

11. Modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Prendi il controllo delle tue finanze con il modello di gestione finanziaria di ClickUp

Vuoi mantenere le finanze della tua azienda strutturate e facili da gestire? Il modello di gestione finanziaria di ClickUp riunisce tutte le parti del processo finanziario della tua organizzazione no profit in un unico spazio con connessione.

Donazioni, fatture, rimborsi, ordini di acquisto e altro ancora sono organizzati in modo ordinato, così il tuo team sa esattamente dove cercare e cosa fare dopo.

Utilizzali per creare preventivi, monitorare le sequenze delle fatture, gestire i dettagli di prodotti e servizi e tenere aggiornati i registri delle spese senza dover passare da uno strumento all'altro.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora le fasi dei preventivi, lo stato delle fatture e i programmi di pagamento con chiarezza

Gestisci i dettagli dei fornitori, i costi e la documentazione in campi già predisposti

Accedi alle procedure operative standard modificabili per mantenere la qualità del servizio costante e trasparente

🔑 Ideale per: Team finanziari e operativi pronti a semplificare le spese aziendali, il monitoraggio e la documentazione.

12. Modello ClickUp per il piano di eventi senza scopo di lucro

Ottieni il modello gratis Organizza ed esegui eventi di successo con il modello per la pianificazione di eventi no profit di ClickUp

Pianificare un evento per un'organizzazione no profit richiede precisione e coordinamento tra tutti i team coinvolti. Il modello per la pianificazione di eventi no profit di ClickUp crea uno spazio condiviso in cui sono allineati sequenze, attività e responsabilità.

Forniscono elenchi strutturati per il monitoraggio delle fasi degli eventi, le attività dettagliate e i flussi di approvazione, consentendo ai team di concentrarsi su ciò che conta e spingendo le organizzazioni no profit verso un impatto maggiore.

Realizzato da ClickUp for Non-Profits, offre una suite di strumenti progettati per supportare il tuo flusso di lavoro unico. Ti consente di assegnare volontari e personale, monitorare lo stato dei finanziamenti in tempo reale e utilizzare campi personalizzabili per acquisire dettagli chiave.

Puoi visualizzare tutti i tuoi piani per gli eventi di beneficenza attraverso diverse visualizzazioni e utilizzare il monitoraggio del tempo per gestire le ore dei volontari. Inoltre, grazie ai moduli integrati, puoi raccogliere facilmente le candidature dei volontari o i loro feedback, mentre i dashboard integrati forniscono una panoramica rapida dello stato del tuo team.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Visualizza il programma dell'evento e il tempo a tua disposizione per completare le attività con un grafico Gantt

Raccogli idee e conserva tutte le risorse aggiuntive in un unico posto

Monitora lo stato di avanzamento di ogni attività con il monitoraggio automatico del completamento

🔑 Ideale per: Teams di organizzazioni no profit che organizzano campagne, raccolte fondi o eventi comunitari.

13. Modello di relazione annuale per organizzazioni no profit ClickUp

Ottieni il modello gratis Mostra i tuoi risultati con il modello di relazione annuale per organizzazioni no profit di ClickUp

Il tuo impatto merita di essere visto, e questo modello di relazione annuale per organizzazioni no profit di ClickUp offre una struttura pensata proprio per questo. Offre un layout pulito per mostrare i tuoi risultati, i dati finanziari e la visione futura in un unico documento coerente.

Con sezioni dedicate alle storie di cambiamento, alle menzioni speciali e ai riepiloghi finanziari, questo modello ti aiuta a creare una narrazione avvincente che ispira e rafforza la fiducia dei leader delle organizzazioni no profit.

🌟 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Naviga facilmente tra le sezioni grazie alla tabella integrata

Aggiungi dati, storie e ringraziamenti in un layout chiaro e strutturato

Inserisci aggiornamenti sulle attività, link o immagini direttamente nel tuo report con questo modello per organizzazioni no profit

🔑 Ideale per: Teams di organizzazioni no profit che desiderano riepilogare/riassumere il proprio anno con chiarezza e professionalità.

porta avanti la tua missione con i costi reali dei programmi utilizzando ClickUp*

I modelli di budget per organizzazioni no profit semplificano la gestione delle finanze offrendoti un modo chiaro e organizzato per pianificare, effettuare il monitoraggio e condividere il tuo budget con i membri del consiglio di amministrazione.

Aiutano il tuo team a capire dove vengono spesi i fondi e cosa è necessario fare in seguito, così potrai concentrarti maggiormente sull'impatto e meno sulle pratiche burocratiche.

ClickUp porta il tuo impatto con un passaggio avanti riunendo tutto in un unico posto, rendendo il lavoro di squadra più fluido e più connesso. Che tu stia coordinando volontari, gestendo progetti o effettuando il monitoraggio delle donazioni, ClickUp mantiene tutto il tuo team allineato e pronto ad andare avanti.

