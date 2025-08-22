Modelli gratuiti di portfolio immobiliare per investitori e agenti

Gestire più immobili senza una struttura chiara può sembrare un'impresa ardua, soprattutto quando devi destreggiarti tra elenchi e dettagli dei client.

I modelli di portfolio immobiliare mettono ordine nel caos grazie a un modo strutturato di organizzare, presentare e effettuare il monitoraggio dei tuoi beni.

Che tu sia un investitore, un agente o uno sviluppatore, un modello di portfolio ti aiuta a mostrare il tuo portfolio esistente aggiornato o a crearne uno nuovo in modo professionale. Elimina le congetture, migliora la trasparenza e mantiene tutto accessibile.

Diamo un'occhiata ai modelli di portfolio immobiliare, a come sceglierne uno e ai migliori da prendere in considerazione.

*cosa sono i modelli di portfolio immobiliare?

I modelli di portfolio immobiliare sono documenti predefiniti che aiutano i professionisti del settore immobiliare a tenere traccia e mostrare i propri immobili. Questi modelli apportano struttura e chiarezza al tuo portfolio, facendoti risparmiare tempo e riducendo il disordine.

Questi sono gli elementi standard di un modello immobiliare:

tipo e nome dell'immobile*: questa sezione include il tipo e il nome dell'immobile. Ciò aiuta gli investitori e gli acquirenti a comprendere facilmente gli elenchi e a scegliere tra loro

indirizzo e posizione*: aggiungi l'indirizzo completo e i dettagli della località. Questo aiuta i client a valutare l'accessibilità, l'appetibilità e il valore potenziale

Prezzo di acquisto e data: mostra i dettagli relativi al prezzo di acquisto e alla data di acquisizione dell'immobile. Ciò semplifica l'analisi dell'apprezzamento e il calcolo del ROI

valore di mercato attuale:* basato su analisi di mercato, compresa la valutazione attuale dell'immobile, per aiutare gli investitori a prendere decisioni informate

immagini e descrizioni degli immobili:* includi immagini di alta qualità degli immobili e fornisci una breve descrizione. Indica il numero di camere, bagni, superficie e caratteristiche speciali come piscina, giardino o home theatre

Qualsiasi servizio provider: Descrivi tutti i servizi che offri come provider per la gestione immobiliare. Ciò include la selezione degli inquilini, la manutenzione, la ristrutturazione e altri servizi relativi agli immobili

*dettagli dell'azienda o dell'agente: aggiungi i dettagli relativi al nome della tua azienda, all'indirizzo, ai recapiti e al numero di licenza. I dettagli completi dell'azienda consentono ai potenziali acquirenti di stabilire una connessione con te in modo facile e veloce

💡 Suggerimento: Vuoi ottenere più contatti? Crea un piano di marketing efficace con questi modelli di piano di marketing immobiliare.

i migliori modelli di portfolio immobiliare in sintesi*

Ecco una tabella riepilogo/riassunto dei migliori modelli di portfolio immobiliare:

🔍 Lo sapevi? Secondo quanto riportato, in The Sandbox una proprietà virtuale è stata recuperata per 4,3 milioni di dollari, segnando uno dei più grandi affari immobiliari nel metaverso fino ad oggi.

cosa rende un modello di portfolio immobiliare efficace?*

Un buon modello immobiliare garantisce che gli immobili e i servizi siano elencati in modo professionale con un layout facile da seguire. Ecco cosa cercare quando scegli il modello perfetto:

chiaro e intuitivo*: cerca un modello che ti aiuti a semplificare l'inserimento delle voci immobiliari con layout chiari e intuitivi. In questo modo i client avranno una panoramica completa in un formattare facile da seguire

Organizzato : scegli un formattare che raggruppi in modo ordinato i dettagli in titoli chiave come posizione, valore, reddito e spese. In questo modo tutto è al suo posto ed è facile da consultare

visivamente accattivante*: utilizza modelli che includono spazio per foto, grafici o icone delle proprietà per rendere il tuo portfolio più professionale e facile da comprendere

Calcoli automatici : scegli modelli con formule integrate per calcolare automaticamente, risparmiare tempo e ridurre gli errori manuali

facile da aggiornare*: seleziona un formattare flessibile e semplice da modificare man mano che vengono aggiunti, venduti o aggiornati nuovi immobili. In questo modo il portfolio sarà sempre aggiornato in base alle offerte attuali

Personalizzabile: scegli un modello che puoi personalizzare con il tuo logo, i tuoi colori e i tuoi messaggi per un look professionale e una maggiore credibilità

*modelli di portfolio immobiliare

Un modello di portfolio immobiliare dovrebbe fornire una panoramica chiara degli elenchi immobiliari e comunicare i servizi offerti.

Ecco i migliori modelli di portfolio immobiliare che dovresti esplorare su ClickUp, l'app completa per il lavoro, e altre piattaforme:

1. Modello di gestione del portfolio ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci immobili, identifica le tendenze e allinea gli obiettivi con il modello di gestione del portfolio ClickUp

La gestione di un portfolio immobiliare comporta molte attività diverse: organizzare gli investimenti immobiliari, analizzare le tendenze di mercato, visualizzare lo stato e molto altro ancora. Il modello di gestione del portfolio ClickUp semplifica questo processo.

Classifica i tuoi progetti immobiliari in categorie completati, a rischio e attivi per monitorare lo stato in modo trasparente. Per un migliore monitoraggio, conserva i documenti della procedura operativa standard dei progetti per un rapido riferimento.

Puoi anche monitorare le metriche chiave per pianificare e apportare modifiche ai progetti immobiliari esistenti. Un vantaggio in più? Puoi impostare una formula per il fatturato per garantire calcoli precisi.

ecco perché ti piacerà questo modello*

Ottieni fiducia, facilità e punteggio ICE per le nuove richieste di progetto e monitora lo stato

Tieni traccia del team, dei costi stimati, delle spese, del saldo e dello stato

Crea attività secondarie e liste di controllo per ogni progetto immobiliare per un processo semplificato

Imposta trigger e risposte automatiche per garantire la massima precisione

🔑 Ideale per: Investitori immobiliari che desiderano organizzare, effettuare il monitoraggio e presentare il proprio patrimonio immobiliare.

⏩ Per saperne di più: Come creare un dashboard del portfolio dei progetti per gestire i progetti

2. Modello di portfolio per la project management ClickUp*

Ottieni un modello gratis Tieni traccia degli investimenti immobiliari e monitora lo stato con il modello di portfolio per la project management ClickUp

Un'azienda ha diversi progetti immobiliari e il monitoraggio e il piano di ciascuno di essi richiede la valutazione di minimi dettagli. Il modello di portfolio per il project management ClickUp offre un approccio strutturato per il monitoraggio di tali dettagli, garantendo un piano immobiliare efficiente.

Utilizzalo per il monitoraggio e la gestione dei progetti in base allo stato, inclusi quelli da fare, in corso e completati. Aggiungi tag a ciascuna attività da fare e monitorare i progetti.

Vuoi avere un maggiore controllo sul tuo piano? Utilizza ClickUp Portfolios.

Offre uno spazio strutturato per definire e collegare gli obiettivi dei progetti, stabilire strategie con elenchi e condividere portfolio con accesso limitato. ClickUp Portfolios offre anche uno spazio in cui è possibile assegnare priorità alle attività per mantenere i progetti immobiliari in linea con gli obiettivi.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea un canale di comunicazione specifico per il progetto e integralo con Slack

Elenco la durata stimata e la data di creazione dei progetti di costruzione

Aggiungi il budget per ogni progetto immobiliare, insieme all'importo speso

Aggiungi commenti accanto a ogni passaggio per tenere aggiornato il tuo team

🔑 Ideale per: Società di gestione immobiliare che desiderano gestire più investimenti immobiliari per un piano efficiente e un monitoraggio.

💡 Suggerimento: vuoi visualizzare, gestire e effettuare il monitoraggio di più progetti contemporaneamente? Utilizza questi modelli di portfolio di progetti e garantisci l'efficienza con un layout organizzato.

3. ClickUp Real Estate Project Management*

Ottieni un modello gratis Organizza i dettagli dei progetti immobiliari e gestisci le risorse con il modello di project management immobiliare di ClickUp

Se hai difficoltà a riunire tutti i tuoi progetti in un unico posto, il modello di project management immobiliare di ClickUp organizza tutto.

Il modello ti aiuta a classificare i tuoi progetti immobiliari e a monitorarne lo stato di avanzamento con passaggi personalizzati in base alla Sequenza del progetto. Ciò ti consente di allocare risorse e budget a tutte le attività.

Per ogni attività di un progetto immobiliare, crea un elenco di attività secondarie e contrassegna le relazioni e le dipendenze, inclusi blocchi, attività e attese, per ridurre al minimo i rischi.

Se desideri semplificare ulteriormente le cose, ClickUp è la soluzione che fa per te.

Il software di gestione immobiliare ClickUp aiuta a gestire e monitorare i progetti in modo efficiente, tenendo il team informato e aggiornato sulle riunioni e sulla firma dei contratti. La parte migliore è che puoi semplificare le cose anche ai client mappando i tuoi elenchi per facilitarne il monitoraggio.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea una Sequenza per ogni attività del progetto e le dipendenze per un monitoraggio semplice

Elenco i costi e la durata di ogni attività e attività secondaria del progetto

Aggiungi formule automatizzate per i giorni di variazione e i costi per garantire la massima precisione

Imposta promemoria per ogni attività, tra cui installazione del tetto, sopralluogo, preparazione e altro ancora

🔑 Ideale per: agenti immobiliari e mediatori che desiderano rendere gli elenchi più facili da comprendere e da monitorare per i client.

💡 Suggerimento bonus: gli strumenti basati sull'IA come ClickUp Brain ti aiutano a gestire in modo efficiente i tuoi progetti immobiliari. Possono aiutarti in tutto, dalla generazione di risorse immagine all'analisi delle tendenze emergenti all'interno dei tuoi progetti.

4. Modello ClickUp per agenti immobiliari

Ottieni un modello gratis Semplifica i processi chiave, visualizza lo stato e organizza le informazioni con il modello ClickUp per agenti immobiliari

Vuoi avere tutti i dettagli a portata di mano in uno spazio compatto? Utilizza il modello ClickUp per agenti immobiliari con gli strumenti di produttività necessari per garantire un flusso di lavoro strutturato per i tuoi progetti immobiliari.

Ti aiuta a mantenere un elenco dei client passati e attuali, comprese le loro informazioni di contatto, in una tabella organizzata. Elenco tutti i dettagli di ogni immobile, compreso l'indirizzo, la metratura, la data di inserimento e lo stato attuale.

Inoltre, puoi creare attività per varie operazioni, tra cui la pianificazione delle visite e il follow-up con i potenziali client.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Categorizza gli immobili in base al tipo, con intervallo che va da Beverly Fortress a Rancho Bernardo

Fai menzione del link dell'elenco e del valore di mercato di ciascuna proprietà

Crea un documento per l'elenco di tutte le informazioni relative agli immobili di cui disponi

Personalizza il modulo per visualizzare la richiesta di visualizzare in base al processo di vendita dell'immobile

🔑 Ideale per: Nuovi agenti immobiliari che desiderano organizzare i dettagli degli immobili e le informazioni sui client in un unico posto.

Ecco cosa pensa Lee Adkins, cofondatore e Chief Partnership Officer di Amplified Solutions Consulting, dell'utilizzo di ClickUp.

Ho utilizzato praticamente tutti gli strumenti di lista di controllo e project management disponibili sul mercato e abbiamo scelto ClickUp perché è il più solido e flessibile, pur rimanendo molto intuitivo per l'utente finale.

Ho utilizzato praticamente tutti gli strumenti di lista di controllo e project management disponibili sul mercato e abbiamo scelto ClickUp perché è il più solido e flessibile, pur rimanendo molto intuitivo per l'utente finale.

5. Modello di portfolio immobiliare in PDF di Fortune Builders

via Fortune Builders

Mantenere organizzate tutte le informazioni sui progetti immobiliari è semplice con il modello di portfolio immobiliare in PDF di Fortune Builders.

Elenco e gestisci gli immobili sotto contratto, in corso, completamente venduti e i progetti totali. Dal prezzo di acquisto, ai costi di ristrutturazione, ai costi fissi e agli investimenti, fino al prezzo di commerciale e ai profitti medi, tieni tutte le finanze in un unico posto!

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Includi le informazioni di contatto della tua azienda in modo che i client possano stabilire una connessione con te

Menzioni l'ambito del tuo lavoro, il calendario del progetto, i risultati degli investimenti e un'immagine di una mappa

Aggiungi una breve descrizione dell'immobile, insieme ai dettagli dell'indirizzo per ogni elenco

🔑 Ideale per: Gestori immobiliari, sviluppatori e costruttori che desiderano rafforzare la propria credibilità incollando la propria esperienza passata.

💡 Suggerimento: semplifica la strategia e l'implementazione dei progetti con un software di project portfolio management.

clickUp Insight: * Il 18% degli intervistati del sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Da fare, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare le attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha uno o due di questi passaggi già risolti. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a 5+ app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!

6. Modello di portfolio immobiliare di Template. Net

via Modello. Net

I client desiderano informazioni complete e strutturate sugli immobili. Il modello di portfolio immobiliare di Template.Net offre un layout intuitivo che consente di includere tutti gli elenchi immobiliari e le informazioni sull'azienda.

Mantieni l'appeal visivo con immagini e colori vivaci. Includi una diapositiva separata con i tuoi recapiti, consentendo ai client di instaurare facilmente una connessione con te. Puoi anche aggiungere guide sull'acquisto e la vendita di una Home per aumentare il valore del portfolio.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Elenco le testimonianze dei client, in modo che i potenziali client si sentano sicuri quando acquistano immobili

Fai menzione di tutti i servizi di gestione immobiliare che offri come provider

Aggiungi dettagli sui commerciali recenti nelle sezioni, come il prezzo di vendita e i dettagli dell'immobile

🔑 Ideale per: Investitori immobiliari che desiderano organizzare tutti gli elenchi immobiliari per attirare potenziali client.

🧠 Curiosità: il Giappone sta attualmente affrontando un problema significativo legato alle Home abbandonate, note come akiya. Ci sono oltre 9 milioni di Home di questo tipo sparsi in tutto il paese, in particolare nelle zone rurali.

7. Modello di portfolio per fotografi immobiliari di Template. Net

via Modello. Net

Sei un fotografo immobiliare che desidera attirare client ma ha difficoltà a catturare la loro attenzione? Il modello di portfolio per fotografi immobiliari di Template.Net offre una soluzione strutturata.

Includi il tuo portfolio e le tue competenze per migliorare il tuo personal branding e garantire ai client una panoramica completa delle tue capacità. Personalizza ogni elemento delle diapositive in base all'immagine del marchio.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Includi il tuo lavoro incollato, insieme ai dettagli dei client e alle immagini

Aggiungi menzioni rilevanti su riviste popolari per stabilire la tua credibilità

Fai una menzione del tuo email e del tuo numero, in modo che i potenziali client possano contattarti per una connessione e collaborare

🔑 Ideale per: fotografi immobiliari e team di marketing che desiderano raccogliere tutte le fotografie degli immobili per attirare i client.

⏩ Per saperne di più: Miglior software per la project management dei progetti di costruzione

8. Modello di brochure per portfolio immobiliare commerciale di Template. Net

tramite Modello. Net

Il modello di brochure per portfolio immobiliare commerciale di Template.Net è progettato per presentare in modo completo i servizi forniti dal tuo provider immobiliare.

Grazie alle immagini e alle caselle di testo, il modello mantiene un aspetto strutturato, consentendo ai potenziali client di ottenere una panoramica completa. Con grafici ed elementi, il modello ti consente di creare un layout semplice che comunica in modo efficace i tuoi servizi.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Includi le posizioni privilegiate e le soluzioni di locazione che offri

Elenco le funzionalità avanzate offerte dai provider di tutti i tuoi immobili

Aggiungi menzione di riferimento insieme alla brochure

🔑 Ideale per: agenti immobiliari che desiderano presentare i propri progetti immobiliari in modo organizzato e visivamente accattivante.

⏩ Per saperne di più: Suggerimenti per un project management efficace dei progetti immobiliari

9. Modello di portfolio per interior designer di Freepik

via Freepik

Vuoi attirare l'attenzione dei client per i tuoi progetti di interior design? Il modello di portfolio per interior designer di Freepik ti aiuta a presentare tutti i dettagli del progetto in un unico posto, così i tuoi client possono valutare le tue competenze in base alle loro esigenze.

Ritocca le immagini con prompt e regola gli effetti per garantire un aspetto professionale.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi i tuoi progetti e le immagini correlate per mostrare le tue competenze

Includi una sezione "Chi sono" per garantire la completezza delle informazioni

Ottieni varianti e riferimenti stilistici per migliorare il tuo portfolio

Crea video da immagini e sovrapponi immagini per mantenere la professionalità

🔑 Ideale per: Interior designer che desiderano informare i potenziali client e attirare nuovi client sui loro progetti precedenti.

⏩ Per saperne di più: Come trovare e fidelizzare i client per le aziende di costruzione

crea un marchio potente con un branding personale efficace grazie a ClickUp*

Un modello di portfolio immobiliare ben progettato è uno strumento indispensabile per rimanere organizzati, professionali e pronti per gli investitori. Che tu gestisca pochi immobili residenziali o un mix diversificato di beni commerciali, il modello giusto ti aiuta a presentare il tuo portfolio in modo efficace.

ClickUp semplifica la gestione degli elenchi immobiliari e dei dettagli dei client in un unico spazio.

Grazie a potenti funzionalità di collaborazione e analisi integrate, consente un lavoro di squadra senza intoppi, fornendo al contempo un monitoraggio chiaro e semplice delle prestazioni. Non perdere i tuoi client a causa di dettagli immobiliari dispersi.

✅ Registrati su ClickUp e riunisci tutti i tuoi elenchi e le informazioni sui client in un unico spazio di lavoro.