Modelli gratuiti di CRM Asana per semplificare la gestione delle relazioni con i clienti

E se potessi smettere di perdere clienti a causa di un follow-up inadeguato?

Per la maggior parte delle aziende, il problema non è il prodotto, ma un processo disorganizzato. Le conversazioni importanti si perdono in fogli di calcolo frammentati e finestre In arrivo traboccanti, e le relazioni preziose svaniscono.

🧠 Curiosità: il 70% dei venditori ritiene che gli strumenti CRM aiutino a chiudere più contratti.

È qui che un approccio CRM, combinato con uno strumento flessibile come Asana, fa davvero la differenza. Sebbene Asana sia nota principalmente per il project management, i suoi modelli CRM consentono ai team di creare flussi di lavoro strutturati che gestiscono in modo efficace le interazioni con i clienti.

In questo blog condivideremo alcuni modelli Asana popolari per la gestione delle relazioni con i clienti. E se desideri una soluzione più potente e completa, abbiamo anche quella.

Cosa sono i modelli CRM Asana?

I modelli CRM di Asana sono layout di progetto predefiniti progettati per aiutare i team a gestire le relazioni con i clienti direttamente all'interno di Asana. Questi modelli CRM organizzano attività, fasi e responsabilità lungo tutto il processo commerciale, semplificando il monitoraggio dei lead, delle conversazioni e dei follow-up senza dover cambiare strumento.

Ad esempio, un modello potrebbe includere colonne come "Lead in entrata", "Contattato", "Proposta inviata" e "Chiuso", ciascuna con titolari e date di scadenza assegnati automaticamente.

A differenza delle normali liste di cose da fare, i modelli CRM di Asana si concentrano sul mantenimento di una comunicazione strutturata con i clienti e sulla riduzione delle comunicazioni avanti e indietro tra i team. Funzionano particolarmente bene per le aziende che gestiscono più account o hanno cicli commerciali lunghi.

Cosa rende un modello CRM Asana un buon modello?

Il miglior modello CRM Asana è chiaro, flessibile e progettato per ridurre il lavoro manuale. Dovrebbe aiutare il tuo team a muoversi più velocemente senza perdere dettagli importanti sui clienti o follow-up. Ecco alcune funzionalità/funzioni che supportano sia la visibilità che l'azione tra i team:

Dati dei clienti centralizzati : cerca modelli che conservino tutte le informazioni sui clienti in un unico posto senza dover cercare tra le email

Flusso di lavoro per il monitoraggio dei lead: prendi in considerazione i modelli CRM di Asana che tracciano ogni lead dal contatto iniziale alla conversione con colonne basate sullo stato

Automazione delle attività e promemoria di follow-up: utilizza un modello CRM Asana che assegna automaticamente le attività in base alla fase della pipeline o all'attività e ricevi una notifica quando è il momento di controllare, in modo che nulla sfugga

Sequenza contatti: ottieni modelli che ti consentono di visualizzare una cronologia completa di tutte le interazioni per contestualizzare ogni conversazione

Campi personalizzati per CRM: seleziona i modelli CRM di Asana con campi personalizzati come dimensioni dell'affare, fonte del lead o priorità per filtrare e ordinare più rapidamente

Strumenti di collaborazione: scegli un modello che ti consenta di taggare i colleghi, commentare gli aggiornamenti e coinvolgere immediatamente il reparto commerciale o marketing

Date di scadenza integrate: scegli modelli che garantiscono la responsabilità allegando scadenze a ogni attività

Vista reportistica: Scegli un modello Asana CRM che monitora lo stato di avanzamento della pipeline utilizzando le modalità Kanban, Calendario o Elenco

Formato riutilizzabile: scegli un modello che ti consenta di applicare la stessa struttura a nuovi clienti o contratti con un solo clic

6 modelli CRM Asana gratuiti

Avere la struttura giusta è fondamentale per gestire le relazioni con i clienti e perseguire contemporaneamente le trattative. Questi modelli CRM all'interno di Asana ti aiutano a organizzare i lead, assegnare attività e migliorare la collaborazione interfunzionale senza il solito disordine.

1. Modello di assistenza pre-vendita Asana

tramite Asana

Il modello di supporto pre-vendita Asana si concentra sulle prime fasi della trattativa, in cui il coordinamento tende a fallire. È progettato per supportare cicli commerciali rapidi allineando i team di marketing, prodotto e commerciale.

Non otterrai solo un elenco, ma un sistema connesso in cui ogni fase della trattativa viene monitorata, con campi personalizzati e integrazioni con strumenti come Salesforce e Zoom.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Assegna responsabilità chiare utilizzando attività e date di scadenza

Trigger la creazione di progetti attraverso le integrazioni CRM e Salesforce

Coinvolgi tutte le parti interessate in ogni fase della trattativa

🔑 Ideale per: Team commerciali che lavorano con più reparti e desiderano ridurre i passaggi di consegne e migliorare la visibilità lungo tutta la pipeline commerciale

💡 Suggerimento Pro: utilizza gli strumenti di monitoraggio delle email per verificare se e quando i potenziali clienti aprono le tue email: in questo modo potrai pianificare i follow-up con precisione, invece di affidarti a supposizioni.

2. Modello di pipeline commerciale Asana

Il modello di pipeline di vendita Asana è ideale per i team commerciali che necessitano di un sistema snello e leggero per monitorare le informazioni sui clienti, i lead e i follow-up in uno spazio centralizzato. Il suo punto di forza principale è la flessibilità.

A differenza dei modelli CRM tradizionali, questo modello si integra perfettamente nel flusso delle attività, anziché essere separato da esso. È possibile includere dettagli come lo stato dei lead, le dimensioni delle opportunità, ecc. utilizzando campi personalizzati e filtrare le opportunità in base alle dimensioni dell'accordo, al titolare o alla fase.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Automatizza i processi collegando la tua pipeline commerciale con le regole di Asana per aggiornare automaticamente i campi, assegnare attività, ecc.

Analizza nuovi lead, opportunità a rischio e altro ancora con le modalità Elenco, Bacheca, Calendario o Sequenza

Archivia note e attività di follow-up sotto ogni account

🔑 Ideale per: Rappresentanti commerciali che desiderano pipeline visive e flussi di lavoro integrati senza dover attivare/disattivare più piattaforme.

3. Modello di monitoraggio account Asana

Il modello di monitoraggio account Asana è progettato per i team di assistenza clienti che necessitano di un modo semplice per gestire le relazioni post-vendita. Va oltre il monitoraggio della pipeline concentrandosi sui clienti esistenti, acquisendo i punti di contatto, i problemi aperti e le sequenze temporali dei rinnovi.

Ordina gli account in base a priorità, fase o punteggio di integrità e filtra tutto in più viste. Inoltre, l'integrazione con Salesforce, HubSpot e Zendesk ti consente di sincronizzare gli aggiornamenti chiave senza soluzione di continuità, facendoti risparmiare tempo.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Archivia le note sui client e le attività di follow-up in un unico posto

Visualizza le sequenze e i rinnovi imminenti

Collabora in tempo reale con i reparti commerciale, assistenza e operativo

🔑 Ideale per: Responsabili del successo dei clienti che si concentrano sulla fidelizzazione, sull'upselling e sul mantenimento dell'interesse dei clienti attraverso un'interazione continua.

💡 Suggerimento Pro: crea un elenco "No Contact" per i lead che non hanno interagito dopo diversi tentativi. Questo ti aiuta a mantenere pulita la tua pipeline e fornisce al tuo team commerciale chiarezza su dove concentrare le proprie energie senza appesantire i report.

4. Modello di passaggio post-vendita Asana

Come suggerisce il nome, il modello di passaggio post-vendita di Asana si concentra su ciò che accade dopo la chiusura dell'accordo, assicurando che nessuna parte dell'esperienza di onboarding del cliente venga trascurata.

Si connette direttamente a Salesforce, Zendesk e HubSpot ai flussi di lavoro delle attività, consentendo ai team di agire immediatamente quando un affare viene contrassegnato come "chiuso-vinto"

Tutto, dall'assegnazione delle attività ai thread dei messaggi, viene gestito in un unico posto, garantendo chiarezza sia ai team interni che ai clienti sin dal primo giorno.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Triggerare istantaneamente le attività di onboarding tramite gli aggiornamenti CRM

Assegna titolari e date di scadenza per ogni passaggio del passaggio di consegne

Mappa le responsabilità tra i team e mantieni tutti allineati utilizzando la messaggistica integrata

🔑 Ideale per: Team a contatto con i clienti che gestiscono l'onboarding post-vendita, l'implementazione e la configurazione dei servizi tra strumenti e reparti.

5. Modello di implementazione per i clienti Asana

Conquistare un nuovo cliente è una grande vittoria! Tuttavia, un passaggio instabile o lento dal team commerciale al team dedicato all'esito positivo del cliente può rapidamente compromettere un'ottima prima impressione.

Il modello di implementazione clienti Asana garantisce che i tuoi nuovi clienti ricevano l'assistenza immediata e attenta che meritano, senza richiedere al tuo team di raddoppiare il lavoro richiesto.

Questo modello garantisce una transizione senza intoppi, automatizzando i flussi di lavoro e definendo chiaramente i ruoli, in modo che il tuo team e i tuoi clienti siano perfettamente allineati fin dal primo giorno.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Rimani aggiornato sul processo di implementazione dei clienti con dashboard di reportistica e campi personalizzati

Assegna chiaramente la titolarità e imposta date di scadenza specifiche per ogni fase dell'implementazione

Mantieni la coerenza dei processi salvando e riutilizzando flussi di lavoro personalizzati per il passaggio delle attività

🔑 Ideale per: team commerciali, di assistenza clienti e di successo dedicati a fornire un'integrazione e un'implementazione post-vendita efficienti e senza intoppi su vari strumenti e reparti.

6. Modello di registro chiamate Asana

Ti è mai capitato di cercare di decifrare note di chiamate scritte in fretta su un foglio di carta, o peggio ancora, di perderle completamente? Il modello di registro chiamate Asana è la risposta che fa per te.

Questo framework riutilizzabile garantisce coerenza in tutte le registrazioni delle chiamate, riducendo significativamente il lavoro iniziale richiesto per ogni interazione.

La parte migliore? La creazione di un registro delle chiamate digitale modificabile all'interno di uno strumento di project management come Asana elimina il rischio di smarrire o interpretare erroneamente le note, fornendo un contesto immediato sullo scopo della chiamata, i passaggi successivi e i dettagli specifici.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Rafforza le relazioni con i clienti esaminando i registri delle chiamate passate per comprendere meglio le esigenze comuni dei clienti e anticipare le esigenze future

Identifica gli elementi che richiedono un'azione immediata direttamente dalle chiamate

Allega documenti pertinenti (come documenti Google o Fogli Google) direttamente alle note delle chiamate

🔑 Ideale per: team commerciali, supporto clienti, account manager e chiunque abbia bisogno di un approccio digitale strutturato per registrare, monitorare e analizzare le interazioni con i clienti, al fine di migliorare le pratiche CRM e ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni del team.

Limiti dei modelli CRM di Asana

Sebbene i modelli CRM di Asana aiutino a organizzare i flussi di lavoro e a migliorare la visibilità, non sostituiscono completamente i sistemi CRM su larga scala. Esistono delle lacune reali di cui tenere conto, soprattutto se il tuo team gestisce volumi elevati o un monitoraggio commerciale avanzato.

Nessun punteggio dei lead nativo : Asana non dispone di un sistema di punteggio dei lead integrato, rendendo necessario il monitoraggio manuale di metriche quali i livelli di coinvolgimento e il potenziale delle trattative tramite campi personalizzati. Questo approccio è significativamente meno efficiente rispetto agli strumenti di punteggio automatizzati presenti nelle : Asana non dispone di un sistema di punteggio dei lead integrato, rendendo necessario il monitoraggio manuale di metriche quali i livelli di coinvolgimento e il potenziale delle trattative tramite campi personalizzati. Questo approccio è significativamente meno efficiente rispetto agli strumenti di punteggio automatizzati presenti nelle soluzioni CRM specializzate

Gestione dei contatti limitata : Asana non è progettato per archiviare grandi volumi di dati di contatto. È possibile monitorare i nomi dei clienti e le informazioni di base, ma non è disponibile un database di contatti strutturato con cronologia, preferenze o registri di comunicazione multicanale

Nessuna integrazione email integrata : Asana non offre la sincronizzazione email nativa per inviare o ricevere messaggi all'interno della piattaforma. Senza plugin, dovrai passare continuamente da Asana a strumenti come Microsoft Outlook o Gmail per gestire le comunicazioni

La reportistica non è specifica per il CRM: i dashboard di reportistica in Asana sono progettati per un uso generico. Non offrono analisi incentrate sulle vendite come funnel di conversione, report di previsione o monitoraggio della velocità delle trattative senza una personalizzazione approfondita

15 alternative gratuite ai modelli CRM Asana

Naturalmente, piattaforme come Asana offrono una solida base, ma per chi è alla ricerca di una suite ancora più ampia di strumenti di produttività e funzionalità CRM più integrate, alternative come ClickUp, l'app tutto per il lavoro, sono un'opzione migliore.

La soluzione CRM di ClickUp riunisce tutte le operazioni commerciali in un'unica area di lavoro personalizzabile, con monitoraggio della pipeline, comunicazione, automazione, dashboard e documentazione.

Grazie al ClickUp Brain integrato , agli agenti IA predefiniti e a oltre 50 widget per dashboard, ti consente di monitorare le trattative, analizzare le prestazioni e coordinare i team senza dover cambiare strumento.

Scopri come creare modelli personalizzati in ClickUp:

1. Modello CRM semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza i contatti e monitora lo stato delle vendite con il modello CRM semplice di ClickUp

Gestire le relazioni non deve essere complicato. Il modello CRM semplice di ClickUp si concentra sugli elementi essenziali: dettagli di contatto, monitoraggio dello stato e cronologia delle attività.

Ideale per liberi professionisti e piccoli team, questa soluzione semplificata mantiene tutto pulito e gestibile senza sovraccaricare gli utenti con funzionalità/funzioni inutili.

I lead possono essere aggiornati tramite un flusso di lavoro Kanban, filtrati in base allo stato (Nuovo, Contattato, Follow-up, Chiuso) e monitorati utilizzando liste di controllo e tag. Nonostante la sua semplicità, il modello supporta la visualizzazione dello stato di avanzamento, le date di scadenza e le integrazioni.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Acquisisci tutte le informazioni di contatto essenziali in un'unica visualizzazione

Traccia i lead con una semplice interfaccia drag-and-drop

Conserva le note di contatto e le sequenze temporali per una visibilità contestuale

Imposta promemoria e automatizza i follow-up

🔑 Ideale per: team che desiderano un CRM intuitivo all'interno di un ambiente di gestione delle attività senza tempi di configurazione complessi.

Ecco cosa ha detto Katrina Julia, autrice e CEO di FIT Life Creation, sull'utilizzo di ClickUp:

ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scalabilità che abbia mai provato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, se non migliaia, di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo aziendale, con un fatturato giornaliero compreso tra 500.000 e milioni di dollari. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!

ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scaling che abbia mai provato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, se non migliaia, di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo aziendale, con un fatturato giornaliero compreso tra 500.000 e milioni di dollari. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!

2. Modello CRM avanzato ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci le relazioni con i clienti durante l'intero ciclo con il modello CRM di ClickUp

Il modello CRM avanzato di ClickUp offre una soluzione completa per ogni fase del coinvolgimento dei clienti, dalla ricerca di nuovi clienti al rinnovo. Con 22 stati personalizzati, etichette di priorità, integrazione email e cartelle di attività specifiche per i clienti, ti offre una panoramica ad alta definizione del tuo meccanismo commerciale.

Con il punteggio dei lead, i registri dei contatti e i flussi di lavoro pronti per l'automazione, questo modello non si limita a memorizzare i dati, ma li trasforma in azioni quotidiane.

I team commerciali possono segmentare i lead, assegnare follow-up, monitorare la cronologia delle riunioni e generare sequenze di trattative, il tutto da un'unica area di lavoro centralizzata.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Archivia e gestisci dati dettagliati sui clienti utilizzando campi personalizzati come Settore e Titolo professionale

Tieni traccia delle trattative in base al loro stato nelle viste Processo commerciale, Elenco e Assegnazioni

Automatizza promemoria, email e azioni successive utilizzando i flussi di lavoro integrati

Assegna attività e monitora la titolarità durante tutto il percorso commerciale

🔑 Ideale per: team commerciali e di marketing alla ricerca di un CRM strutturato ma flessibile che si integri nel loro sistema di gestione delle attività esistente.

3. Modello di pipeline commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei lead e fai previsioni sulle trattative con il modello di pipeline commerciale ClickUp

Il modello ClickUp Sales Pipeline è progettato per aiutare i team a gestire ogni fase del ciclo commerciale con chiarezza e controllo.

Con 30 stati, funzionalità drag-and-drop e viste strutturate come Procedura operativa standard commerciale e Vista Riquadro, semplifica il monitoraggio della pipeline consentendo al tuo team di concentrarsi sullo stato di avanzamento delle trattative.

Il modello utilizza una combinazione di viste Elenco, bacheche Kanban e dashboard per monitorare la generazione di lead, la qualificazione, le proposte e le conversioni. Include anche la registrazione delle email e i trigger di automazione per mantenere lo slancio in ogni fase del funnel.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia delle trattative dall'inizio alla fine con stati contrassegnati da colori diversi

Imposta attività automatiche per follow-up e invio di proposte

Calcola il potenziale fatturato e il tasso di chiusura con i dashboard

Ottimizza le sequenze di conversione utilizzando l'analisi integrata della pipeline

🔑 Ideale per: Team commerciali che desiderano un sistema di pipeline adattabile e ad alta visibilità con strumenti integrati per la gestione delle attività e il monitoraggio dei lead.

📮 ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio, quasi l'88% dei leader si affida ancora a controlli manuali, dashboard o riunioni per ottenere aggiornamenti. Il costo? Tempo perso, cambiamenti di contesto e, spesso, informazioni obsolete. Più energia dedichi alla ricerca degli aggiornamenti, meno ne hai per agire di conseguenza. Gli agenti Autopilot di ClickUp, disponibili in Elenchi e Chat, mostrano immediatamente i cambiamenti di stato e i thread di discussione critici. Non dovrai più chiedere al tuo team di inviarti "aggiornamenti rapidi". 👀 💫 Risultati reali: Pigment ha migliorato l'efficienza della comunicazione del team del 20% con ClickUp, mantenendo i team più connessi e allineati.

4. Modello ClickUp per la gestione della pipeline commerciale

Ottieni il modello gratis Coordina gli account executive e i rappresentanti dello sviluppo aziendale con il modello di gestione della pipeline commerciale di ClickUp

Il modello ClickUp per la gestione della pipeline commerciale porta l'organizzazione della pipeline a un livello superiore grazie alla logica di processo integrata e ai KPI specifici per ogni fase.

È strutturato per aiutare gli account executive (AE) e i rappresentanti dello sviluppo aziendale (BDR) a collaborare nelle fasi delle trattative senza perdere visibilità.

Con 25 stati, 18 campi personalizzati tra cui Fatturato aziendale e Numero di dipendenti e supporto per l'automazione, offre un potente sistema per monitorare i potenziali clienti dal contatto iniziale alla chiusura.

Include viste personalizzate per i singoli rappresentanti, report sull'anzianità delle trattative e indicatori dei colli di bottiglia. Le notifiche e le automazioni mantengono i team allineati e i potenziali clienti coinvolti in ogni passaggio.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Assegna le opportunità agli AE e ai BDR con il contesto completo dell'accordo

Mantieni il team allineato con l'automazione integrata e le viste condivise

Tieni traccia delle prestazioni dei rappresentanti con metriche individuali sul carico di lavoro attraverso la vista Riquadro

Crea protocolli di escalation e avvisi di chiusura

🔑 Ideale per: Team commerciali di medie e grandi dimensioni che richiedono una gestione strutturata della pipeline con ruoli chiari e visibilità condivisa tra i membri del team.

💡 Suggerimento Pro: crea un modello personalizzato di valutazione dei lead basato sui dati di chiusura effettivi, non solo sui moduli compilati. Comportamenti come la visita delle pagine dei prezzi o la partecipazione a demo possono avere un peso maggiore rispetto ad azioni generiche, come l'apertura delle email.

5. Modello CRM commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei lead e delle interazioni con i clienti con il modello CRM commerciale di ClickUp

Il modello CRM per vendite ClickUp aiuta i team commerciali a organizzarsi, monitorare le prestazioni e gestire ogni conversazione con i clienti. Supporta l'intero funnel di vendita, dal primo contatto alla conversione, con analisi e automazioni integrate per risparmiare tempo.

Il modello include strumenti per il monitoraggio degli account, le note sui clienti, l'assegnazione delle attività e le sequenze delle trattative, il tutto integrato in un dashboard interattivo

Inoltre, potrai personalizzare la pipeline, pianificare le attività di outreach e inviare email di follow-up direttamente da ClickUp, rendendolo un'area di lavoro davvero completa per le moderne operazioni commerciali.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Gestisci conversazioni e trattative nelle fasi personalizzate della pipeline

Monitora l'attività del team con le viste Bacheca, Elenco e Riepilogo/Riassunto

Integrazione con Slack, email e altri strumenti commerciali

Accedi alla cronologia delle trattative e alle comunicazioni con i clienti in un unico posto

🔑 Ideale per: Team commerciali che necessitano di un CRM scalabile e facile da usare per gestire i lead, monitorare le interazioni e migliorare il processo decisionale utilizzando informazioni basate sui dati.

6. Modello Hub client ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci il lavoro e le relazioni con i clienti con il modello Hub clienti di ClickUp

Il modello ClickUp Client Hub combina un sistema di project management leggero con funzionalità CRM, fornendo ai team che interagiscono con i clienti una piattaforma centralizzata per monitorare le comunicazioni, i risultati finali e le attività in corso.

Funge da hub centralizzato per tutti i dati dei clienti, comprese le note delle riunioni, la cronologia degli account, gli aggiornamenti di fatturazione e i contatti chiave.

La struttura intuitiva supporta un recupero rapido, una facile documentazione e una collaborazione interna senza soluzione di continuità. Questo modello di hub è utile per agenzie, team legali o società di consulenza che gestiscono relazioni di alto valore e richiedono trasparenza in ogni punto di contatto.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Organizza i progetti e le comunicazioni dei clienti in un'unica area di lavoro unificata

Automatizza gli aggiornamenti di routine, il trasferimento delle attività e i promemoria

Tieni traccia dei risultati finali con aggiornamenti dettagliati sullo stato durante tutto il ciclo di vita del client

Mantieni la visibilità tra i collaboratori interni ed esterni

🔑 Ideale per: Agenzie, consulenti o account manager che desiderano un'area di lavoro centrale per gestire sia l'esecuzione dei progetti che i flussi di lavoro relativi alle relazioni con i clienti.

7. Modello Hub account ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei clienti e delle informazioni sulle relazioni con il modello Hub account di ClickUp

Il modello ClickUp Account Hub offre una panoramica completa degli account strategici dei clienti e supporta la pianificazione degli account, l'individuazione delle opportunità e i flussi di lavoro di rinnovo.

Gli utenti possono assegnare account manager, registrare le interazioni passate e creare percorsi di upselling, il tutto tramite dashboard personalizzabili.

Con sette stati, campi personalizzati come Valore totale del contratto (TCV) e Sentiment del cliente e automazioni integrate, il modello aiuta i team a centralizzare i dati degli account, monitorare i punti di contatto e stare al passo con i follow-up importanti.

Che tu stia monitorando relazioni a livello aziendale o i client di una startup, questo modello garantisce che i dati rimangano organizzati e le prestazioni misurabili.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Gestisci gli aggiornamenti dello stato degli account utilizzando semplici fasi visive

Organizza attività cardine, riunioni e termini di rinnovo

Allinea la strategia degli account con gli obiettivi di marketing e di prodotto

Automatizza gli aggiornamenti e i promemoria più comuni con tre flussi di lavoro intelligenti

🔑 Ideale per: Account manager o team di assistenza che necessitano di un sistema semplice per monitorare le informazioni dei clienti, mantenere la visibilità e gestire le relazioni quotidiane con i clienti.

💡 Suggerimento Pro: aggiungi una dashboard come vista per monitorare gli obiettivi, individuare le tendenze e mantenere il tuo team allineato, il tutto in uno spazio personalizzabile.

8. Modello ClickUp per l'onboarding dei clienti

Ottieni il modello gratis Guida i nuovi clienti con il modello di onboarding clienti ClickUp

Il modello ClickUp Customer Onboarding aiuta i team a creare esperienze di onboarding dei clienti fluide e ripetibili senza il caos di passaggi sparsi.

Consente ai team di sviluppare programmi di formazione, liste di controllo di benvenuto, guide alla piattaforma e monitorare gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento

Ogni attività è collegata a risultati chiari, mentre le integrazioni con email e strumenti di supporto facilitano una comunicazione fluida. I responsabili dell'onboarding possono anche monitorare il tempo dedicato a ciascun cliente, i KPI di esito positivo e il feedback per miglioramenti futuri.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Mappa ogni passaggio del processo con sequenze di onboarding personalizzate

Raccogli i dati dei clienti tramite moduli di registrazione e campi personalizzati

Organizza i clienti in diversi pacchetti di servizi con la Visualizzazione per pacchetto di servizi

Monitora la soddisfazione e il coinvolgimento dei clienti in tempo reale utilizzando questionari di feedback

Tieni traccia dello stato di avanzamento dell'onboarding attraverso sei fasi dettagliate

🔑 Ideale per: Responsabili del successo dei clienti, team di onboarding e startup SaaS che desiderano offrire un percorso di onboarding personalizzato e misurare il coinvolgimento in ogni punto di contatto.

9. Modello di gestione account ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia degli account chiave e dei rinnovi con il modello di gestione account ClickUp

Il modello di gestione account ClickUp aiuta le aziende a rimanere organizzate nella gestione dei clienti di alto valore con una visualizzazione completa del ciclo di vita degli account strategici.

Con visualizzazioni integrate quali Account prioritari, A rischio e Playbook per l'esito positivo dei clienti, questo modello ti consente di centralizzare i dati dei clienti e impedire che gli account più importanti sfuggano al tuo controllo.

Ogni profilo account include registri delle riunioni, contratti, attività aperte e documenti associati. Questa fonte centrale di informazioni aiuta a rafforzare le relazioni e a generare valore a lungo termine. I dashboard integrati mettono in evidenza il contributo alle entrate, il rischio di rinnovo e i fattori di soddisfazione.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia delle date di rinnovo, delle informazioni di contatto e dell'engagement con campi personalizzati come Email Engagement e Close Date

Individua le opportunità di upsell utilizzando visualizzazioni personalizzate dei punteggi

Coordinati con il marketing e il reparto prodotti in base al feedback degli account

Accedi a visualizzazioni fondamentali come A rischio e Account prioritari per prendere decisioni rapide

🔑 Ideale per: Team dedicati al successo dei clienti, AM e commerciali aziendali che hanno bisogno di monitorare lo stato dei clienti, prevenire l'abbandono e mantenere i dati dei clienti accessibili a tutto il team.

10. Passaggi per creare un modello di funnel di vendita con ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea funnel strutturati con il modello ClickUp Passaggi per creare un funnel di vendita

Pianificare un funnel di vendita efficace richiede chiarezza e direzione. Il modello ClickUp Passaggi per creare un funnel di vendita guida i team attraverso ogni fase del funnel, dalla consapevolezza alla fidelizzazione, mappando le attività chiave, i contenuti e i messaggi per ogni fase.

Ogni sezione è suddivisa in obiettivi tracciabili e punti di controllo della conversione. Il modello aiuta anche i team commerciali e di marketing a collaborare in modo più efficace, riducendo i disallineamenti e migliorando la qualità dei lead attraverso strategie di nurturing più mirate ed efficaci.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza l'intero funnel di vendita utilizzando le viste Elenco, Gantt e Bacheca

Assegna attività relative a contenuti, outreach e monitoraggio in ogni fase

Collega attività, piani di outreach e contenuti delle campagne

Migliora la collaborazione con attività secondarie, priorità, commenti e automazioni integrate

🔑 Ideale per: Responsabili commerciali, esperti di marketing e fondatori che progettano strategie commerciali scalabili e desiderano monitorare i lead, il lavoro richiesto per i contenuti e le prestazioni di conversione in un unico sistema.

💡 Suggerimento: considera il tuo CRM come l'unica fonte di verità collegando tutte le comunicazioni, i documenti e le decisioni chiave direttamente ai record dei contatti. In questo modo, tutto il tuo team sarà allineato e non ci sarà più il caos causato da informazioni sparse su più strumenti.

11. Modello di piano commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani concentrato sui tuoi obiettivi con il modello di piano commerciale ClickUp

Il modello di piano commerciale ClickUp aiuta i team a definire obiettivi commerciali chiari, allineare le strategie e monitorare le prestazioni senza confusione. Delinea gli obiettivi strategici, le tattiche commerciali, la pianificazione del territorio e gli obiettivi trimestrali in un unico documento strutturato.

Progettato come modello di elenco pronto all'uso, offre viste strutturate come Sequenza, Gantt e Componenti del piano commerciale, garantendo al tuo team di sapere sempre quale sarà il prossimo passo e come si collega agli obiettivi più ampi.

Il modello supporta anche il monitoraggio delle prestazioni e l'allineamento interfunzionale. È possibile creare viste per diverse linee di prodotti, canali commerciali o team.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Analizza lo stato di avanzamento e perfeziona la strategia tramite dashboard per coordinare gli obiettivi con il marketing e le operazioni

Tieni traccia dello stato di ogni strategia CRM utilizzando le viste Gantt e Calendario

Collabora con i membri del team con attività secondarie e assegnazioni

Utilizza i riepiloghi/riassunti dei progetti per monitorare le prestazioni e cambiare rapidamente direzione quando necessario

🔑 Ideale per: Responsabili commerciali, direttori e dirigenti che pianificano una crescita strutturata che allinea team, sequenze e risultati finali all'interno di un'unica area di lavoro CRM collaborativa.

12. Modello di report commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle prestazioni e delle informazioni con il modello di report commerciale ClickUp

Analizzare le tendenze delle prestazioni e comunicarle in modo efficace è fondamentale per il successo commerciale. Il modello di report commerciale ClickUp dispone di layout predefiniti per la reportistica delle prestazioni commerciali giornaliere, settimanali o mensili.

Grafici, tabelle e campi dinamici aiutano a visualizzare lo stato di avanzamento e a evidenziare gli indicatori chiave di prestazione (KPI).

Che tu stia misurando i tassi di conversione, monitorando le prestazioni dei rappresentanti o esaminando le tendenze di successo/insuccesso, questo modello trasforma i dati grezzi in riepiloghi/riassunti convincenti e pronti per i dirigenti

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia di regioni, risultati, trimestri e altro ancora utilizzando campi personalizzati come Trimestre commerciale e Regione commerciale

Accedi a più visualizzazioni per creare report per anno, mese o tipo di prodotto/servizio

Evidenzia KPI quali tasso di successo, velocità della pipeline e ricavi

Migliora la collaborazione interfunzionale con dashboard e sequenze strutturate

🔑 Ideale per: analisti commerciali, manager e team operativi che si occupano di reportistica sulle prestazioni e desiderano creare report commerciali coerenti e basati sui dati per diversi cicli e team.

🔎 Lo sapevi? C'è stato un aumento significativo delle piattaforme CRM mobili, con le aziende che le utilizzano che hanno registrato una crescita del 150% nel raggiungimento dei propri traguardi commerciali.

13. Modello ClickUp Sales Tracker

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle prestazioni e delle attività in corso con il modello ClickUp Sales Tracker

Le attività commerciali quotidiane richiedono una supervisione costante, soprattutto in ambienti frenetici. Il modello ClickUp Sales Tracker monitora i dati di vendita da ogni angolazione: per prodotto, per team e nel tempo.

Visualizzazioni come Volume delle vendite mensili e Stato delle vendite per prodotto consentono di tenere sotto controllo la pipeline mantenendo i dati puliti, aggiornati e visivamente accattivanti.

Il modello include registri delle chiamate, tag di stato, note sulle trattative e azioni con indicazione dell'ora per una tracciabilità completa. I team possono personalizzare i campi per allinearli ai dati CRM, creare avvisi per i follow-up e visualizzare le metriche delle prestazioni giornaliere tramite grafici o widget.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dei costi unitari, dei resi, delle spedizioni e dei margini di profitto con campi personalizzati come Spese di spedizione e Obiettivo di profitto

Identifica rapidamente gli abbandoni e i ritardi nei processi

Registra e monitora le azioni commerciali quotidiane con timestamp

Analizza le tendenze e gli ordini dei clienti senza cambiare strumento

🔑 Ideale per: Team commerciali interni, responsabili SDR e team che desiderano visibilità sul flusso di lavoro e allo stesso tempo gestire le prestazioni individuali e del team, misurare i risultati e ottimizzare il lavoro richiesto al reparto commerciale con un monitoraggio basato sui dati.

14. Modello ClickUp per chiamate commerciali

Ottieni il modello gratis Semplifica le attività di outreach con il modello ClickUp per le chiamate commerciali

Ogni chiamata ha un valore, se viene registrata correttamente. Il modello ClickUp per le chiamate commerciali consente ai rappresentanti di registrare i risultati delle conversazioni, allegare note sulle chiamate e impostare azioni di follow-up. I campi personalizzati per i contatti e le date delle chiamate mantengono l'intero processo CRM chiaro, responsabile e facile da gestire, in modo che nessun lead venga perso.

Le chiamate possono essere classificate in base allo scopo (introduzione, demo, negoziazione) e collegate a trattative o contatti. Avere questi dati strutturati significa migliorare il coaching, ridurre le ripetizioni e accelerare il passaggio attraverso il funnel

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Ottieni una panoramica delle tue chiamate commerciali e monitora lo stato con la Visualizzazione riepilogo/riassunto

Tieni traccia delle chiamate commerciali in base al loro stato con pipeline strutturate e registri delle chiamate

Archivia i dettagli di contatto, le note sulle chiamate e i programmi di follow-up in un unico posto

Assegna follow-up e gestisci i risultati con stati personalizzati

Organizza la tua attività di outreach utilizzando visualizzazioni create per garantire visibilità e slancio

🔑 Ideale per: Addetti allo sviluppo commerciale, team outbound e formatori che analizzano i dati delle chiamate e desiderano monitorare il lavoro richiesto, organizzare i follow-up e migliorare i risultati di ogni chiamata con i clienti.

💡 Suggerimento: Costruire relazioni durature con i clienti significa semplificare il ciclo CRM. Segui questi passaggi essenziali per trasformare i potenziali clienti in fedeli sostenitori: Identifica i lead: individua i potenziali clienti che corrispondono al tuo profilo ideale ✅

Qualifica i lead: determina quali lead sono realmente pronti e propensi a convertirsi ✅

Coltiva i lead: instaura un rapporto e fornisci valore fino a quando non sono pronti per l'acquisto ✅

Chiudi le trattative: guida i potenziali clienti attraverso le fasi finali fino alla conversione con esito positivo ✅

Fornisci supporto clienti: offri un servizio post-vendita eccezionale per favorire la fedeltà e la promozione del marchio ✅

15. Modello di processo commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Struttura il tuo flusso di lavoro commerciale con il modello ClickUp Sales Process

Il modello del processo di vendita di ClickUp organizza ogni fase del ciclo commerciale in un unico layout basato sulle attività che delinea il processo di vendita passo dopo passo, dalla qualificazione dei lead alla chiusura.

Organizza le attività in stati e campi personalizzati, con flussi di lavoro visivi che facilitano il monitoraggio delle prestazioni e la collaborazione tra i diversi ruoli.

Ogni fase è dotata di liste di controllo delle attività, punti di approvazione e collegamenti alle risorse per facilitare una gestione efficiente del flusso di lavoro. Ciò consente di inserire più rapidamente i nuovi rappresentanti e di mantenere i veterani allineati ai cambiamenti strategici.

Le automazioni semplificano ulteriormente le attività comuni, come i follow-up e gli aggiornamenti di stato.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi le fasi commerciali in attività dettagliate con responsabilità assegnate ai singoli assegnatari

Utilizza le viste Gantt, Bacheca e Calendario per monitorare le sequenze e i follow-up

Archivia informazioni di contatto, email, punteggi dei lead e registri delle chiamate con campi personalizzati

Identifica i colli di bottiglia nella pipeline e controlla lo stato delle attività in un'unica dashboard

🔑 Ideale per: responsabili commerciali, specialisti dell'abilitazione e team che creano flussi di lavoro scalabili per standardizzare il processo di vendita e rendere più chiara ogni fase della trattativa, dall'individuazione alla chiusura.

Ottimizza la tua pipeline commerciale con ClickUp

Se gestisci più strumenti per il CRM, gli aggiornamenti dei progetti, la reportistica e la comunicazione con i clienti, stai perdendo tempo. Mentre Asana offre modelli CRM che costituiscono un buon punto di partenza, ClickUp offre un'unica piattaforma per gestire ogni aspetto delle tue operazioni commerciali.

Che tu stia partendo da zero o migliorando la tua configurazione attuale, ClickUp semplifica la chiusura delle trattative, la fidelizzazione dei clienti e la scalabilità del tuo motore di ricavi.

Automatizza le attività ripetitive, assegna i lead, monitora le fasi delle trattative e controlla le prestazioni da dashboard personalizzabili. In questo modo, ogni flusso di lavoro, ogni contatto, ogni vendita è disponibile in un unico posto.

Inizia oggi stesso gratuitamente e scopri come ClickUp fa miracoli nella gestione del tuo CRM!