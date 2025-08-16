i 15 migliori planner per la produttività per chi vuole raggiungere i propri obiettivi nel 2025

La produttività non significa solo fare di più.

Si tratta in sostanza di compiere progressi significativi verso gli obiettivi che desideri raggiungere.

Che tu stia monitorando le attività quotidiane, creando abitudini durature o mappando grandi ambizioni, l'agenda giusta può fare la differenza.

Un planner per la produttività ben strutturato chiarisce il tuo programma, ti aiuta a stabilire le priorità in modo efficace e ti rende responsabile.

Per aiutarti a dare il meglio, abbiamo selezionato 15 delle migliori agende per la produttività, dai potenti strumenti digitali alle classiche agende cartacee, così potrai trovare quella più adatta al tuo flusso di lavoro. Iniziamo la nostra esplorazione!

I migliori planner per la produttività: grafico comparativo

Agenda Funzionalità/funzioni migliori Ideale per Prezzi Agenda Plum Paper Layout personalizzabili, monitoraggio dei pasti e dell'attività fisica, date prestampate Utenti che desiderano un planner settimanale completamente personalizzabile A5 a partire da 47,95 $ Clever Fox Planner Mappatura degli obiettivi, monitoraggio delle abitudini, bacheca delle visioni, pagine motivazionali Persone orientate al raggiungimento degli obiettivi come imprenditori, studenti e professionisti Prezzi personalizzati Full Focus Planner pianificazione degli obiettivi a 90 giorni, integrazione del benessere, blocchi di pianificazione Professionisti che necessitano di una pianificazione quotidiana strutturata e del monitoraggio degli obiettivi trimestrali Prezzi personalizzati ClickUp oltre 15 visualizzazioni personalizzabili, ClickUp Brain basato su IA, modelli per la pianificazione giornaliera e il monitoraggio delle abitudini, collaborazione in tempo reale, dipendenze delle attività e automazioni Pianificazione digitale della produttività per individui, team e aziende Piani Free e a pagamento disponibili Agenda Hobonichi Techo Formato compatto di una pagina al giorno, carta Tomoe River, citazioni motivazionali Scrittori, creativi e professionisti che hanno bisogno di un diario quotidiano compatto Prezzi personalizzati Agenda giornaliera Day Designer Pagine con blocchi giornalieri, prompt per le priorità e sezioni dedicate alla gratitudine Professionisti impegnati che conciliano lavoro, vita privata e progetti collaterali Prezzi personalizzati Passion Planner Passion Roadmap, riflessioni trimestrali/annuali e monitoraggio delle abitudini Utenti che puntano su una visione a lungo termine e sulla crescita personale Prezzi personalizzati Agenda settimanale Moleskine Visualizzazione settimanale con note, copertina resistente e materiali ecologici Minimalisti che preferiscono un'agenda settimanale senza tempo Prezzi personalizzati Blue Sky Planner Design con rilegatura a spirale, calendari di riferimento, ampie sezioni per le note Studenti, professionisti e pianificatori attenti al budget Prezzi personalizzati The Panda Planner Design basato sulla psicologia positiva, prompt di gratitudine, check-in mattutini/serali Persone che sviluppano abitudini con un approccio scientifico Prezzi personalizzati Erin Condren LifePlanner Copertine intercambiabili, layout colorati, adesivi e tracker delle abitudini Agende creative per chi desidera un programma vivace e personalizzabile Prezzi personalizzati Class Tracker Ultimate Student Planner Monitoraggio di esami/progetti, layout accademici strutturati e personalizzazione scolastica Studenti delle scuole medie, superiori e universitari Prezzi personalizzati Taccuino a puntini Leuchtturm1917 Pagine a griglia puntata, indice integrato, pagine numerate e flessibilità del bullet journaling Appassionati di bullet journal che desiderano un'agenda completamente personalizzata Prezzi personalizzati Agenda mensile Muji Panoramiche mensili minimaliste, design leggero e materiali eco-compatibili Studenti e professionisti alla ricerca di una pianificazione mensile semplice Prezzi personalizzati The Notebook Therapy Copertine artigianali, pagine per la mindfulness, layout a griglia/puntati e carta ecologica Agende consapevoli per chi cerca una pianificazione esteticamente gradevole e orientata agli obiettivi Prezzi personalizzati

Cosa cercare nella migliore agenda per la produttività?

🔎 Lo sapevi? Il titolare medio di una piccola impresa perde 96 minuti al giorno in attività improduttive. Il colpevole principale? La paralisi della pianificazione: dedicare troppo tempo a decidere come programmare le attività invece di portarle a termine. 🕒

La soluzione? Un planner per la produttività che si adatta al tuo flusso di lavoro ed elimina la fatica decisionale.

Ma la maggior parte delle agende ti aiutano a tenere sotto controllo tutto o diventano un'altra cosa da gestire.

Ecco come scegliere le migliori agende per la produttività:

Tipo di planner: i planner cartacei ti consentono di rallentare, riflettere e concentrarti. I planner digitali automatizzano i flussi di lavoro, garantiscono una sincronizzazione perfetta tra i dispositivi e ti aiutano a organizzarti: sono perfetti per chi svolge più attività contemporaneamente e per i team distribuiti

Layout: Scegli una struttura che funzioni per te. Le agende giornaliere sono ideali per gli elenchi delle cose da fare, le note delle riunioni e Scegli una struttura che funzioni per te. Le agende giornaliere sono ideali per gli elenchi delle cose da fare, le note delle riunioni e il blocco del tempo . Le agende settimanali offrono una visione più ampia, spesso su una o due pagine, mentre quelle mensili consentono di pianificare in anticipo con maggiore chiarezza

Monitoraggio degli obiettivi: trasforma i tuoi piani in azioni concrete. Utilizza strumenti per monitorare le abitudini, controllare le attività cardine e trasforma i tuoi piani in azioni concrete. Utilizza strumenti per monitorare le abitudini, controllare le attività cardine e definire obiettivi SMART per un avanzamento strutturato. Pensi a lungo termine? Scegli pianificatori con impostazione di obiettivi trimestrali e mappatura della visione annuale per mantenere alta la motivazione

Sostenibilità: Riduci gli sprechi scegliendo carta riciclata, pagine ricaricabili realizzate con materiali di alta qualità o passando completamente al digitale. Questa scelta ponderata promuove routine di pianificazione coerenti e uno stile di vita più consapevole

Collaborazione senza interruzioni: mantieni il tuo team perfettamente allineato. Un planner digitale con sincronizzazione in tempo reale, mantieni il tuo team perfettamente allineato. Un planner digitale con sincronizzazione in tempo reale, calendari online condivisi, delega delle attività e project management migliora il coordinamento, sia che il tuo team sia remoto, ibrido o in ufficio

Resistenza: pianifica ovunque e in qualsiasi momento. Viaggi spesso? Scegli un'agenda tradizionale compatta con rilegatura a spirale e copertina resistente. Preferisci le soluzioni basate su cloud? Scegli pianifica ovunque e in qualsiasi momento. Viaggi spesso? Scegli un'agenda tradizionale compatta con rilegatura a spirale e copertina resistente. Preferisci le soluzioni basate su cloud? Scegli agende digitali minimaliste per accedere agli elenchi delle attività quotidiane e settimanali mentre sei in movimento

💡 Suggerimento: Non sai come organizzare la tua agenda? Ecco alcuni consigli da seguire: 🗂️ Classifica le attività in base alla priorità per rimanere concentrato

📅 Usa un layout di agenda settimanale per una migliore gestione del tempo

✍️ Inserisci un tracker delle abitudini per migliorare la tua costanza

🎯 Stabilisci obiettivi chiari e suddividili in passaggi concreti

🔄 Rivedi e modifica regolarmente la tua agenda per ottenere la massima efficienza

I migliori planner per la produttività da scoprire

Il planner giusto è la tua tabella di marcia per concentrarti, organizzarti e raggiungere con successo i tuoi obiettivi. Che tu abbia bisogno di un planner settimanale strutturato, di un planner flessibile o di un potente strumento digitale, questo elenco ha qualcosa per ogni stile di pianificazione.

Ecco i migliori planner per la produttività da provare:

1. Plum Paper Planner (Il miglior planner settimanale personalizzabile)

via Plum Paper Planner

Se le agende standard non fanno al caso tuo, Plum Paper Planner è l'opzione personalizzabile definitiva. Essendo una delle migliori agende per la produttività, ti consente di scegliere il design della copertina, aggiungere sezioni per note extra e includere pagine di pianificazione specializzate.

Questo planner offre diverse opzioni di layout, tra cui orizzontale, verticale e orario. Ti consente di ottimizzare l'utilizzo di ogni pagina per impostare obiettivi, blocchi di tempo o elenchi di cose da fare. La carta è nota anche per la sua consistenza liscia e la sua robustezza, che la rendono piacevole da scrivere.

Funzionalità/funzioni principali di Plum Paper Planner

Aggiungi sezioni per pianificare i pasti, monitorare l'attività fisica, tenere traccia delle spese e molto altro ancora

Pre-stampa compleanni, anniversari e date chiave direttamente sul tuo planner

Migliora le funzionalità con tracker delle abitudini, pianificatori del benessere o modelli aziendali

Personalizza la durata del tuo planner con il mese di inizio personalizzato e opzioni di lunghezza flessibili

Limiti dell'agenda Plum Paper

La personalizzazione richiede tempo per la progettazione e la spedizione

È più costoso rispetto alle agende disponibili in commercio

Prezzi dell'agenda Plum Paper

Agende A5 (14,8 cm × 21 cm): a partire da 47,95 $

(7″× 9″) Agende: A partire da 51,95 $

(8,5″× 11″) Agende: A partire da 58,95 $

Valutazioni e recensioni di Plum Paper Planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Plum Paper?

Ecco una recensione su Reddit:

Ho provato l'agenda agendio e l'agenda Plum Paper (PPP) e sicuramente preferisco la PPP. È molto flessibile e la pianificazione degli obiettivi mensili è proprio quello che cercavo in un'agenda.

Ho provato l'agenda agendio e l'agenda Plum Paper (PPP) e preferisco decisamente la PPP. È molto flessibile e la pianificazione degli obiettivi mensili è proprio quello che cercavo in un'agenda.

2. Clever Fox Planner (ideale per chi è orientato al raggiungimento degli obiettivi)

via Clever Fox Planner

Vuoi sognare in grande e ottenere esiti positivi? Clever Fox Planner è un sistema incentrato sugli obiettivi che combina produttività, monitoraggio delle abitudini e coaching mentale per aiutarti a rimanere motivato e a costruire routine migliori.

Progettato per imprenditori, studenti e professionisti, Clever Fox è uno dei migliori planner per la produttività. Ti aiuta a suddividere gli obiettivi, monitorare lo stato di avanzamento e mantenere la concentrazione quotidiana. Con una bacheca integrata, pagine di riflessione guidata e check-in strutturati, Clever Fox apre la strada verso un esito positivo a lungo termine.

Funzionalità/funzioni principali di Clever Fox Planner

Mappa il tuo successo con una pianificazione strutturata degli obiettivi e il monitoraggio delle attività cardine

Ottimizza la produttività con elenchi di priorità, tracker delle abitudini e pagine settimanali/mensili

Sii sempre pronto ovunque ti trovi con adesivi per planner, un elastico, un porta penna e una tasca per ulteriore spazio di archiviazione

Mantieni il tuo planner in perfette condizioni grazie alla carta spessa che non sbava e alla resistente copertina rigida

Limiti di Clever Fox Planner

Le pagine non datate richiedono l'inserimento delle date, il che potrebbe non essere adatto a chi preferisce agende con date prestampate

Mancanza di integrazione digitale: è solo un'agenda cartacea

Prezzi dell'agenda Clever Fox

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clever Fox Planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Clever Fox?

Ecco una recensione su Reddit:

Clever Fox è sinceramente la mia marca preferita di agende. Sembra che abbiano un'agenda per tutto e adoro i layout! Hanno una delle migliori agende orarie che abbia mai usato.

Clever Fox è sinceramente la mia marca preferita di agende. Sembra che abbiano un'agenda per tutto e adoro i layout! Hanno una delle migliori agende orarie che abbia mai usato.

3. Full Focus Planner (il miglior planner giornaliero strutturato)

via Full Focus Planner

Creata dall'esperto di produttività Michael Hyatt, Full Focus Planner si basa su principi di produttività che enfatizzano l'importanza di lavorare prima sulle attività più importanti. Le pagine giornaliere includono sezioni dedicate alle tre priorità principali della giornata, oltre a blocchi per gli appuntamenti e note.

Ti aiuta a suddividere gli obiettivi in attività cardine trimestrali, mensili e settimanali. Molti professionisti che devono destreggiarsi tra impegni pressanti si affidano a questo planner per organizzarsi e mantenere le attività in linea con gli obiettivi aziendali o personali generali.

Funzionalità/funzioni principali di Full Focus Planner

Suddividi gli obiettivi in parti più gestibili: concentrati su un piano di 90 giorni per ottenere il massimo risultato

Mantieni l'equilibrio in tutti gli ambiti della vita, coprendo nove settori chiave, dalla carriera alle relazioni

Previeni il burnout integrando benessere, crescita personale e obiettivi di lavoro

Fai colpo: realizzati con materiali di alta qualità e un design elegante

Limiti di Full Focus Planner

Si concentra molto sull'impostazione degli obiettivi, il che potrebbe non essere adatto a chi cerca un'agenda leggera

È più ingombrante, quindi meno portatile

Prezzi Full Focus Planner

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Full Focus Planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Full Focus Planner?

Ecco una recensione su Reddit:

ADORO gli elenchi. Mi piace che ci sia una suddivisione giornaliera delle attività e della giornata stessa, e che ci sia molto spazio per scrivere le attività e spuntarle; la chiave in fondo è utile. Adoro le pagine degli obiettivi. Mi fanno davvero riflettere su ciò che voglio realizzare, su come posso farlo/sulle motivazioni, su cosa potrei fare per festeggiare e posso monitorare i progressi utilizzando lo streaktracker (segnando i singoli giorni) o un contatore che riempio con lo stato di avanzamento dell'obiettivo. Mi piace che l'agenda non abbia numeri prestampati, non è un problema fondamentale per me, ma mi piace poterla iniziare quando voglio e sfruttarla al massimo.

ADORO gli elenchi. Mi piace che ci sia una suddivisione giornaliera delle attività e della giornata stessa, e che ci sia molto spazio per scrivere le attività e spuntarle; la chiave in fondo è utile. Adoro le pagine degli obiettivi. Mi fanno davvero riflettere su ciò che voglio realizzare, su come posso farlo/sulle motivazioni, su cosa potrei fare per festeggiare e posso monitorare i progressi utilizzando lo streaktracker (contrassegnando i singoli giorni) o un contatore che riempio con lo stato di avanzamento dell'obiettivo. Mi piace che l'agenda non abbia numeri precompilati, non è un problema per me in tutte le agende, ma mi piace poterla iniziare quando voglio e sfruttarla al massimo.

ClickUp Hack: È un dato di fatto? Il tuo cervello si distrae. Molto. Quindi, se non riesci a concentrarti al lavoro e hai bisogno di ripristinare la tua produttività, ecco alcune strategie scientificamente provate: Prova un controllo delle distrazioni: monitora le interruzioni durante una giornata per individuare (e eliminare) i principali fattori che compromettono la tua concentrazione

Usa la regola 20-20-20 : ogni 20 minuti, guarda a una distanza di 20 piedi (circa 6 metri) per 20 secondi. I tuoi occhi (e il tuo cervello) ti ringrazieranno

Pratica la consapevolezza: solo 10 minuti di meditazione al giorno migliorano l'attenzione e riducono lo stress

Dai priorità alla qualità del sonno: dormire bene = maggiore concentrazione e migliori funzioni cognitive

4. ClickUp (Miglior planner digitale per la produttività)

Diario della gratitudine con ClickUp Docs

Le agende cartacee sono ottime per schizzi veloci e appunti, ma non sono sufficienti quando i piani cambiano o quando è necessaria una collaborazione in tempo reale.

È qui che entra in gioco ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro e che consolida attività, documentazione, commissioni personali e persino obiettivi mensili di sprint, così nulla sfugge.

Preferisci un'agenda classica? Passa alla vista Calendario di ClickUp per trascinare e rilasciare le attività, assegnare codici colore per maggiore chiarezza e sincronizzare con Google Calendar per un programma unificato. Hai bisogno di un punto di vista diverso? Utilizza la vista Elenco per ordinare, raggruppare o filtrare le attività in base a priorità, data di scadenza o campi personalizzati.

Usa il blocco note di ClickUp per annotare i tuoi pensieri

Hai un'idea brillante o un promemoria veloce? Il blocco note di ClickUp è il tuo blocco appunti digitale sempre accessibile. Annota i tuoi pensieri da qualsiasi punto dell'app e convertili in attività in un secondo momento: niente più post-it sparsi o idee perse.

Ma la vera rivoluzione è ClickUp Brain. Questo hub basato sull'intelligenza artificiale collega le tue attività, le note e le idee in una base di conoscenza centralizzata, mantenendo tutto organizzato, ricercabile e immediatamente utilizzabile.

Perché partire da zero quando puoi lasciare che i modelli di produttività di ClickUp facciano il lavoro pesante? Che si tratti di gestire progetti o strutturare il flusso di lavoro quotidiano, queste soluzioni rendono la pianificazione semplicissima:

Modello di pianificatore giornaliero ClickUp: questo spazio organizzato ti consente di strutturare la tua giornata con blocchi di tempo, promemoria ricorrenti e monitoraggio delle abitudini. È perfetto per chi desidera un programma chiaro e nessuna approssimazione

Modello per la produttività personale: definisci i tuoi obiettivi, le attività cardine e le attività in un formato equilibrato e a lungo termine. Ideale per evitare il burnout rimanendo concentrato sui risultati

Puoi anche utilizzare modelli dinamici per monitorare le abitudini, in modo da garantire la coerenza delle tue routine e sviluppare abitudini di produttività durature senza sforzo. Ti aiuteranno anche a monitorare lo stato di avanzamento, identificare modelli e apportare modifiche per ottimizzare il flusso di lavoro quotidiano.

💡 Suggerimento pro: un planner è efficace solo nella misura in cui ti aiuta a misurare i tuoi progressi. ClickUp Obiettivi prende le tue ambizioni generali e le traduce in attività cardine misurabili e in tempo reale che si sincronizzano perfettamente con le tue attività quotidiane: 🧩 Suddividi i piani complessi in traguardi gestibili e facili da raggiungere

🤝 Unifica gli obiettivi personali e lavorativi in un'unica dashboard

📊 Tieni traccia automaticamente dello stato di avanzamento mentre completi le attività e raggiungi le attività cardine

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Collabora con i documenti ClickUp : crea, modifica e condividi documenti dinamici collegati direttamente alle attività, tenendo tutto in un unico posto

Tagga i membri del team, imposta le autorizzazioni e crea dashboard di progetto per una sinergia tra i reparti

Imposta le dipendenze delle attività per garantire che tutto scorra nel giusto ordine, senza perdere nessun passaggio

Tieni tutte le discussioni relative ai progetti in uno spazio centrale: non dovrai più cercare tra email infinite o messaggi persi

Registra le ore, analizza la produttività e individua i colli di bottiglia per ottimizzare il flusso di lavoro

Elimina il lavoro ripetitivo con check-in, report e promemoria automatizzati

Limiti di ClickUp

Alcuni nuovi utenti potrebbero sentirsi sopraffatti da così tante funzionalità/funzioni

La personalizzazione dell'automazione avanzata potrebbe richiedere un periodo di apprendimento

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

Sono sempre stato un "amante delle agende cartacee", ma ClickUp ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda la gestione delle attività grazie alla flessibilità di apportare modifiche e alla possibilità di organizzare le mie note e associarle alle singole attività. È molto più facile cercare qualcosa piuttosto che fare tutto in modo analogico. Sono un utente singolo, ma continuo a raccogliere i frutti di molte delle funzionalità/funzioni di ClickUp!

Sono sempre stato un fan dei planner cartacei, ma ClickUp ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda la gestione delle attività grazie alla flessibilità di apportare modifiche e alla possibilità di organizzare le mie note e associarle alle singole attività. È molto più facile cercare rispetto a fare tutto in modo analogico. Sono un utente singolo, ma continuo a raccogliere i frutti di molte delle funzionalità/funzioni di ClickUp!

Non sei proprio dell'umore giusto per annotare i tuoi pensieri? Parlane con Brain MAX, il tuo assistente IA per desktop!👇🏼

5. Hobonichi Techo Planner (ideale per prendere appunti in modo compatto e completo)

via Agenda Hobonichi Techo

Se ami prendere appunti ogni giorno, scrivere un diario o fare schizzi, l'agenda Hobonichi Techo è un must. Progettata con precisione giapponese, bilancia funzionalità e creatività con layout minimalisti e un formato di una pagina al giorno.

La sua carta Tomoe River ultrasottile è perfetta per le penne stilografiche e le dimensioni compatte e pratiche lo rendono facile da trasportare. La rilegatura piatta e la copertina resistente garantiscono una lunga durata, rendendolo uno degli agende preferiti da professionisti, scrittori e creativi.

Funzionalità/funzioni principali dell'agenda Hobonichi Techo

Cattura le idee con un design compatto ma spazioso per note, schizzi e piani

Lasciati ispirare dalle citazioni motivazionali quotidiane, dalla saggezza sincera all'umorismo leggero

Scrivi con facilità: la rilegatura piatta mantiene le pagine aperte senza problemi

Personalizza il tuo planner con pagine bonus per elenchi di libri, obiettivi e riflessioni

Limiti dell'agenda Hobonichi Techo

Le griglie più piccole potrebbero risultare difficili da usare per chi ha una scrittura grande

Le traduzioni di alcune pagine giapponesi potrebbero essere limitate

Prezzi dell'agenda Hobonichi Techo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dell'agenda Hobonichi Techo

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti dell'agenda Hobonichi Techo Planner?

Ecco una recensione su Reddit:

È popolare perché è versatile. Ci sono molti piccoli dettagli, come la linea segreta, gli indicatori delle ore sulle pagine giornaliere, il piccolo simbolo della forchetta per il cibo e le caselle di controllo sulle pagine giornaliere. Ci sono anche pagine bonus sul retro, come la mia 100 o "intervista con me stesso", che sono divertenti da compilare.

È popolare perché è versatile. Ci sono molti piccoli dettagli, come la linea segreta, gli indicatori delle ore sulle pagine giornaliere, il piccolo simbolo della forchetta per il cibo e le caselle di controllo sulle pagine giornaliere. Ci sono anche pagine bonus sul retro, come la mia 100 o "intervista con me stesso", che sono divertenti da compilare.

6. Day Designer Daily Planner (ideale per programmi strutturati con blocchi di tempo)

via Day Designer Daily Planner

Devi conciliare commissioni personali, un secondo lavoro e un impiego a tempo pieno? Un sistema di pianificazione giornaliera ti aiuta a tenere tutto sotto controllo, ed è proprio quello che offre Day Designer.

Con un layout di una pagina al giorno, questo planner ti consente di mappare il tuo programma, dare priorità alle tue tre attività principali e tenere traccia di note o riflessioni. Inoltre, i suoi eleganti design della copertina, floreali, a righe e a tinta unita, aggiungono un tocco di raffinatezza alla tua area di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'agenda giornaliera Day Designer

Visualizza le tue giornate con un sistema di pianificazione giornaliera, disponibile in due dimensioni e intervalli di date

Semplifica il processo decisionale con i prompt integrati per stabilire le priorità e riflettere

Riduci il disordine mentale con uno spazio dedicato alla gratitudine, alle note e all'impostazione degli obiettivi

Rimani organizzato tutto l'anno con copertine resistenti, rilegatura a spirale e carta spessa che non sbava

Limiti dell'agenda giornaliera Day Designer

Più voluminoso a causa delle pagine giornaliere per l'intero anno

Prezzo più elevato rispetto alle agende di base

Prezzi dell'agenda giornaliera Day Designer

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Day Designer Daily Planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Day Designer Daily Planner?

Ecco una recensione su Amazon:

Ho acquistato questo planner su consiglio di un amico. Ero indeciso tra la copertina rigida e quella morbida. Sono davvero contento di aver scelto la copertina morbida. È resistente e ben fatta. Questo planner ha superato le mie aspettative. Adoro il layout giornaliero e le schede mensili. Le dimensioni sono un po' ingombranti, ma ne vale la pena per non dovermi preoccupare che la copertina si strappi nei primi mesi.

Ho acquistato questo planner su consiglio di un amico. Ero indeciso tra la copertina rigida e quella morbida. Sono davvero contento di aver scelto la copertina morbida. È resistente e ben fatta. Questo planner ha superato le mie aspettative. Adoro il layout giornaliero e le schede mensili. Le dimensioni sono un po' ingombranti, ma ne vale la pena per non dovermi preoccupare che la copertina si strappi nei primi mesi.

📮 Approfondimento ClickUp: il 92% dei lavoratori della conoscenza utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Ma la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora solide funzionalità/funzioni integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che ostacola un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp ti aiutano a trasformare le congetture in decisioni basate sui dati. Suggerisce persino le finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatta al tuo stile di lavoro!

7. Passion Planner (Il miglior planner per una vita guidata dalla visione)

via Passion Planner

Passion Planner unisce riflessione, definizione degli obiettivi e pianificazione in un unico potente strumento. La sua funzionalità "Passion Roadmap" ti aiuta a suddividere gli obiettivi a lungo termine in attività cardine trimestrali, mensili e settimanali, così saprai sempre cosa fare dopo.

È disponibile in formato cartaceo e digitale, rendendolo adattabile a diversi flussi di lavoro. Il marchio promuove inoltre un forte senso di comunità attraverso risorse, eventi e iniziative di grande impatto che ti aiutano a rimanere ispirato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Passion Planner

Passa facilmente dalla formattazione giornaliera a quella settimanale in un'unica agenda

Usa oltre 40 modelli personalizzabili per il lavoro, la crescita personale o i progetti creativi

Tieni traccia delle tue abitudini in modo coerente: monitora le routine, il benessere e la cura di te stesso con i check-in integrati

Metti a punto i tuoi obiettivi a lungo termine con pagine di riflessione guidate trimestrali e annuali

Limiti di Passion Planner

Potrebbe sembrare troppo strutturato per chi preferisce una pianificazione aperta

Richiede tempo per impostare e adattarsi al processo di definizione degli obiettivi

Prezzi Passion Planner

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Passion Planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Passion Planner?

Ecco una recensione su Trustpilot:

Uso Passion Planner da 4 anni ormai. Ho provato altre marche, ma torno sempre a questa! Le cose che preferisco sono il materiale della carta, il layout settimanale e le pagine bianche a puntini alla fine.

Uso Passion Planner da 4 anni ormai. Ho provato altre marche, ma torno sempre a questa! Le cose che preferisco sono il materiale cartaceo, il layout settimanale e le pagine bianche a puntini alla fine.

8. Agenda settimanale Moleskine (la migliore per la resistenza e il design intramontabile)

via Agenda settimanale Moleskine

Moleskine è sinonimo di taccuini di qualità e la sua linea di agende settimanali mantiene questa tradizione. Note per le loro iconiche copertine e le chiusure elastiche, queste agende sono perfette per i minimalisti che desiderano una panoramica settimanale affidabile.

Il layout mostra in genere la settimana nella pagina sinistra e una pagina a righe per note, schizzi o sessioni di brainstorming nella pagina destra. Questo approccio offre spazio sufficiente per pianificare o annotare idee, perfetto per la pianificazione di progetti, riepiloghi/riassunti di riunioni o appunti liberi.

Funzionalità/funzioni principali dell'agenda settimanale Moleskine

Personalizza i tuoi piani, eventi, promemoria e appuntamenti con gli adesivi inclusi

Scegli tra diverse dimensioni e opzioni di copertina, dalle classiche copertine rigide alle morbide copertine flessibili

Fai una scelta sostenibile con materiali ecologici certificati FSC

Unisci carta e digitale con gli strumenti intelligenti Moleskine e la pluripremiata app Flow

Limiti dell'agenda settimanale Moleskine

La qualità della carta potrebbe non essere adatta a tutti i tipi di penna senza leggeri sbavature

Funzionalità/funzioni limitate per l'impostazione degli obiettivi o il monitoraggio delle abitudini

Prezzi dell'agenda settimanale Moleskine

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dell'agenda settimanale Moleskine

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔎 Suggerimento per professionisti: ti stai chiedendo come utilizzare l'IA per le attività quotidiane come un professionista? Con ClickUp Brain, puoi semplificare il flusso di lavoro e aumentare la produttività senza sforzo! Svolgi le attività quotidiane con ClickUp Brain Ecco come ti aiutano: ⚡Rispetta le scadenze con riepiloghi/riassunti generati dall'IA

✍️ Perfeziona i contenuti, scrivi bozze di email e genera idee con l'assistenza basata sull'IA

📊 Mantieni sincronizzati attività, programmi e documentazione senza sforzo

🎙️ Trasforma i pensieri in azioni con la trascrizione istantanea e le note basate sull'IA

9. Blue Sky Planner (Il miglior planner settimanale economico)

via Blue Sky Planner

Hai bisogno di un'agenda semplice, elegante e conveniente? L'agenda Blue Sky è popolare tra studenti, professionisti e persone che vogliono organizzarsi in modo pratico senza spendere troppo.

In vendita nei principali negozi di artigianato e presso i rivenditori online, offre una varietà di formati mensili, settimanali e giornalieri per adattarsi a diversi stili di pianificazione. Che tu abbia bisogno di un'agenda strutturata o di un layout aperto per una pianificazione creativa, Blue Sky ti aiuta a organizzarti senza sforzo.

Funzionalità/funzioni principali di Blue Sky Planner

Trova quello che fa per te tra i diversi formati progettati per soddisfare diverse esigenze di pianificazione

Sfoglia le pagine senza sforzo grazie al design a spirale che permette di aprire il planner completamente

Non perdere mai una scadenza con i calendari di riferimento integrati e le ampie sezioni per le note

Ottieni un'organizzazione di alta qualità a un costo contenuto, ideale per chi è attento al budget

Limiti di Blue Sky Planner

Mancano strumenti avanzati per la produttività come il blocco del tempo

Personalizzabili, anche se non così premium come le agende di fascia alta

Prezzi Blue Sky Planner

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Blue Sky Planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Blue Sky Planner?

Ecco una recensione su Amazon:

Compro le agende Bluesky da parecchio tempo ormai: sono le migliori. Lo spazio per scrivere è sufficiente per le cose settimanali e mensili. Mi piace il design e la resistenza che mi permette di usarle tutto l'anno. Nel complesso, un ottimo prodotto!

Compro le agende Bluesky da parecchio tempo ormai: sono le migliori. Lo spazio per scrivere è sufficiente per le cose settimanali e mensili. Mi piace il design e la resistenza che mi permette di usarle tutto l'anno. Nel complesso, un ottimo prodotto!

💡 Suggerimento: Essere organizzati è fantastico, ma essere sempre un passo avanti? Quello è il vero vantaggio. Abbandona il disordine cartaceo e passa a un'agenda digitale che funge anche da software di gestione delle attività. Cattura, organizza e metti in pratica le tue idee, tutto in un unico posto, così non ti sfuggirà nulla.

10. The Panda Planner (Il miglior planner basato sulla scienza per sviluppare abitudini)

via The Panda Planner

Il Panda Planner è progettato per rieducare il tuo cervello al successo. Basato sulla psicologia positiva e sulle neuroscienze, va oltre la gestione del tempo per aiutarti a costruire abitudini migliori, rimanere motivato e aumentare la felicità.

Promuove un approccio olistico alla produttività combinando gratitudine quotidiana, definizione delle priorità e riflessione. Che tu preferisca un planner settimanale o giornaliero, Panda Planner assicura che ogni attività contribuisca a una visione più ampia del benessere e al successo a lungo termine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Panda Planner

Sviluppa routine efficaci con prompt integrati di gratitudine e affermazioni positive

Rimani in carreggiata con check-in strutturati al mattino e alla sera

Suddividi gli obiettivi in modo efficace con attività gestibili per evitare il burnout

Gestisci facilmente le distrazioni concentrandoti su un elenco chiaro delle priorità quotidiane

Limiti dell'agenda Panda Planner

Il layout potrebbe sembrare ripetitivo se preferisci un formato più flessibile

Uno spazio giornaliero più piccolo non è adatto per lunghi elenchi di cose da fare

Prezzi del Panda Planner

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Panda Planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di The Panda Planner?

Ecco una recensione su Amazon:

Il Panda Planner è perfetto per tenere traccia delle attività quotidiane, impostare obiettivi e gestire le abitudini. Il formato senza date consente un uso flessibile, mentre il layout rende facile dare priorità al lavoro, alla casa e alla vita personale. Il tracker delle abitudini è un'ottima funzionalità/funzione per mantenere la coerenza, soprattutto per la gestione dell'ADHD. Il design con copertina rigida aggiunge resistenza e le dimensioni sono perfette per essere portato ovunque.

Il Panda Planner è perfetto per tenere traccia delle attività quotidiane, impostare obiettivi e gestire le abitudini. Il formato senza date consente un uso flessibile, mentre il layout rende facile dare priorità al lavoro, alla casa e alla vita personale. Il tracker delle abitudini è un'ottima funzionalità/funzione per mantenere la coerenza, soprattutto per la gestione dell'ADHD. Il design con copertina rigida aggiunge resistenza e le dimensioni sono perfette per essere portato ovunque.

💡 Suggerimento: Le agende tradizionali promettono struttura, ma per gli studenti (o chiunque altro) con ADHD fanno più male che bene. Layout rigidi e pagine sovraccariche spesso aggiungono ulteriore stress. Quindi, invece di forzare un sistema che non funziona, impara a costruire una routine con l'ADHD, con strategie flessibili che lavorano con il tuo cervello, non contro di esso.

11. Erin Condren LifePlanner (Il miglior planner colorato e personalizzabile)

via Erin Condren LifePlanner

Se ami l'organizzazione, la creatività e la personalizzazione, Erin Condren LifePlanner è una vera rivoluzione. Noto per i suoi design vivaci, i materiali di alta qualità e le infinite opzioni di personalizzazione, questo planner unisce funzionalità e stile personale.

Offre layout settimanali, mensili e per il monitoraggio delle abitudini, adesivi, copertine colorate e sezioni personalizzate. Questo planner è perfetto per i professionisti impegnati e i pianificatori creativi che desiderano che i loro programmi siano unici come i loro impegni.

Funzionalità/funzioni principali di Erin Condren LifePlanner

Personalizza il tuo planner con copertine intercambiabili, adesivi e layout con codici colore

Scegli il formato: layout orizzontale, verticale o settimanale con layout orario

Pianifica in modo più intelligente con le pagine integrate per l'impostazione degli obiettivi, il monitoraggio delle abitudini e le pagine delle note

Goditi la qualità della carta premium, progettata per una scrittura fluida e una minima trasparenza

Limiti di Erin Condren LifePlanner

Più costosi delle agende standard a causa dei materiali di alta qualità e della personalizzazione

Potrebbe sembrare ingombrante per chi preferisce un'agenda minimalista

Prezzi Erin Condren LifePlanner

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Erin Condren LifePlanner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Erin Condren LifePlanner?

Ecco una recensione su Reddit:

Ne ho uno EC LifePlanner al lavoro e uno a casa per ridurre al minimo il trasporto. Uso un calendario/agenda cartaceo per annotare le cose quando non sono a casa e le riporto nell'agenda EC appropriata. Ne ho provati molti altri, ma sono tornata a Erin Condren. Adoro le loro agende.

Ne ho uno EC LifePlanner al lavoro e uno a casa per ridurre al minimo il trasporto. Uso un calendario/agenda cartaceo per annotare le cose quando non sono a casa e le riporto nell'agenda EC appropriata. Ne ho provati molti altri, ma sono tornata a Erin Condren. Adoro le loro agende.

12. Class Tracker Ultimate Student Planner (Il miglior planner accademico per studenti in erba)

via Class Tracker

Devi destreggiarti tra compiti, esami e attività extrascolastiche? Class Tracker Ultimate Student Planner è progettato per rendere la vita degli studenti gestibile e senza stress. Layout strutturati per corsi, scadenze e impegni personali mantengono tutto organizzato in un unico posto.

Ogni edizione è pensata per diversi livelli accademici. Dai ragazzi delle scuole medie che hanno bisogno di monitorare le materie agli studenti universitari che devono gestire orari flessibili, questa agenda ti aiuta a rimanere concentrato, equilibrato e in anticipo sulle scadenze.

Funzionalità/funzioni principali di Class Tracker Ultimate Student Planner

Concilia studio, attività e cura di te stesso con pagine dedicate a esami, progetti, attività extrascolastiche e monitoraggio del benessere

Pianifica obiettivi generali con pagine mensili o settimanali strutturate

Scegli il formato: edizione college disponibile in versione datata e non datata

Aggiungi il logo e i colori della tua scuola per personalizzare le copertine dell'agenda

Limiti di Class Tracker Ultimate Student Planner

Non è personalizzabile per attività non accademiche

È disponibile in una varietà limitata di design, che potrebbe non piacere a chi cerca opzioni più estetiche

Prezzo dell'agenda per studenti Class Tracker Ultimate

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Class Tracker Ultimate Student Planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Class Tracker Ultimate Student Planner?

Ecco una recensione su Amazon:

Questo planner è perfetto per me che sono una studentessa universitaria al primo anno. Mi aiuta a organizzarmi e il fatto che posso personalizzarlo come voglio mi motiva ancora di più a svolgere i miei compiti. È un po' costoso, ma vale davvero la pena per quello che offre.

Questo planner è perfetto per me che sono una studentessa universitaria al primo anno. Mi aiuta a organizzarmi e il fatto di poterlo personalizzare come voglio mi motiva ancora di più a svolgere i compiti. È un po' costoso, ma vale davvero la pena.

➡️ Per saperne di più: I migliori modelli Excel gratuiti per monitorare le abitudini e massimizzare la produttività

13. Leuchtturm1917 Dotted Notebook (Il miglior planner in stile bullet journal)

via Leuchtturm1917

Sebbene non sia un'agenda tradizionale, il taccuino puntinato Leuchtturm1917 è una tela bianca per gli appassionati di bullet journal. Le pagine a griglia puntinata ti consentono di progettare un'agenda completamente personalizzata, dalle pagine giornaliere o settimanali ai tracker delle abitudini, ai registri dell'umore e alle sezioni delle cose da fare.

La rilegatura robusta, l'indice e le pagine numerate rendono facile l'organizzazione. Inoltre, il suo design garantisce una facile navigazione, personalizzazione e usabilità a lungo termine. Che tu stia mappando obiettivi o monitorando routine, questo taccuino ti offre totale libertà creativa.

Le migliori funzionalità/funzioni del taccuino puntinato Leuchtturm1917

Personalizza il layout con un formato flessibile a griglia puntata, a righe o bianco

Categorizza in modo efficiente con una tabella dei contenuti integrata e pagine numerate

Consulta rapidamente i tuoi appunti grazie a due segnalibri e una pratica tasca posteriore

Tieni traccia degli obiettivi e delle abitudini con pagine di monitoraggio predefinite e modelli di bullet journal

Limiti del taccuino puntinato Leuchtturm1917

Ci vuole tempo per impostare il tuo sistema di pianificazione

Non dispone di un calendario prestampato o di una struttura predefinita, richiedendo una configurazione manuale per la pianificazione

Prezzi dei taccuini Leuchtturm1917 Dotted Notebook

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del taccuino a puntini Leuchtturm1917

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti del taccuino a puntini Leuchtturm1917?

Ecco una recensione su Reddit:

Adoro il mio. È fatto molto bene. C'è un po' di ghosting, ma tendo a scrivere con penne umide. Penso che ne valga assolutamente la pena!

Adoro il mio. È fatto molto bene. C'è un po' di ghosting, ma tendo a scrivere con penne umide. Penso che ne valga assolutamente la pena!

14. Muji Monthly Planner (Il miglior planner per semplici panoramiche mensili)

via Agenda mensile Muji

Muji è noto per il suo design minimalista e l'approccio eco-consapevole, e la sua linea di agende mensili non fa eccezione. Realizzata con carta riciclata o proveniente da fonti responsabili, elimina il disordine e offre spazio sufficiente per appuntamenti, note e date importanti.

Con un design elegante e leggero e una buona qualità della carta, l'agenda Muji è l'ideale per professionisti e studenti che desiderano un modo strutturato ma flessibile per pianificare i propri mesi a colpo d'occhio.

Funzionalità/funzioni principali dell'agenda mensile Muji

Semplifica la tua pianificazione con un layout pulito e privo di distrazioni

Portalo con te senza sforzo grazie al design leggero e ultraportatile che sta in qualsiasi borsa

Scrivi senza problemi su carta di alta qualità che impedisce all'inchiostro di trasparire

Ottieni una panoramica chiara del tuo mese con una panoramica del calendario facile da consultare

Limiti dell'agenda mensile Muji

Mancano funzionalità/funzioni extra: nessun monitoraggio delle abitudini, sezioni per l'impostazione degli obiettivi o componenti aggiuntivi

Il suo design minimalista potrebbe non essere visivamente stimolante per chi preferisce un layout più creativo

Prezzi dell'agenda mensile Muji

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dell'agenda mensile Muji

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Muji Monthly Planner?

Ecco una recensione su Reddit:

Avevo un'agenda Muji, era settimanale orizzontale, mi piaceva molto. La copertina/l'esterno è molto piacevole, il layout è semplice e pulito, la carta è piuttosto bella (non so però se sbava). Guardando le agende giapponesi, nessuno sembra mai suggerire queste. Perché? Voglio dire, anche il prezzo è ottimo.

Avevo un'agenda Muji, era settimanale orizzontale, mi piaceva molto. La copertina/l'esterno è molto piacevole, il layout è semplice e pulito, la carta è piuttosto bella (non so però se sbava). Guardando le agende giapponesi, sembra che nessuno le consigli. Perché? Voglio dire, anche il prezzo è ottimo.

➡️ Per saperne di più: Le migliori app timer Pomodoro per aumentare la concentrazione e la produttività

15. The Notebook Therapy (Il miglior planner estetico e funzionale)

via The Notebook Therapy

Se credi che pianificare debba essere bello oltre che funzionale, The Notebook Therapy è quello che fa per te. Progettati per una produttività consapevole, questi planner uniscono eleganza e praticità, rendendoli più simili a un ricordo che a un tipico planner.

Dai design ispirati alla Corea e al Giappone alle texture di carta specializzate, ogni dettaglio aggiunge un tocco artigianale. Inoltre, The Notebook Therapy punta su materiali eco-consapevoli, utilizzando carta riciclata e inchiostri a base di soia per un'esperienza di pianificazione sostenibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notebook Therapy

Ammira le eleganti copertine ispirate alla natura che fungono anche da decorazioni

Rifletti con pagine dedicate alla consapevolezza per la gratitudine, prompt per il diario e la crescita personale

Crea layout flessibili con formati a puntini o a griglia

Goditi una carta di alta qualità che non sbava e non si strappa facilmente

Limiti di Notebook Therapy

Gli ordini internazionali potrebbero essere soggetti a dazi doganali

Paga un prezzo premium rispetto alle agende standard

Prezzi di Notebook Therapy

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notebook Therapy

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di The Notebook Therapy?

Ecco una recensione su Reddit:

Ne ho provato uno con la copertina vellutata, era bellissimo e comodo da tenere in mano e da scrivere. La tasca sul retro e i due segnalibri a nastro sono molto utili. Ma non mi è piaciuto lo spessore delle pagine, è molto ingombrante e pesante rispetto ad altri taccuini con un numero simile di pagine. Mi piace portare il mio diario nella borsa, quindi è stato deludente: non faccio art journaling né altre cose che richiedono pagine più spesse.

Ne ho provato uno con la copertina vellutata, era bellissimo e comodo da tenere in mano e da scrivere. La tasca sul retro e i due segnalibri a nastro sono molto utili. Ma non mi è piaciuto lo spessore delle pagine, è molto ingombrante e pesante rispetto ad altri taccuini con un numero simile di pagine. Mi piace portare il mio diario nella borsa, quindi è stato deludente: non faccio art journaling né nulla che richieda pagine più spesse.

🧠 Curiosità: un planner per la produttività dal design accattivante non serve solo a organizzare, ma è anche un regalo premuroso ed elegante che stimola la motivazione per tutto l'anno. Hai bisogno di altre idee? Scopri questa guida definitiva ai regali di Natale!

Menzioni speciali

: un'agenda digitale per la produttività che combina il timeboxing con una profonda concentrazione sul lavoro. Sincronizza attività, calendari e priorità senza sforzo per una pianificazione consapevole Sunsama: un'agenda digitale per la produttività che combina il timeboxing con una profonda concentrazione sul lavoro. Sincronizza attività, calendari e priorità senza sforzo per una pianificazione consapevole : La produttività incontra il gioco! Completa le attività, guadagna ricompense e migliora le tue abitudini in un sistema ispirato ai giochi di ruolo Habitica: La produttività incontra il gioco! Completa le attività, guadagna ricompense e migliora le tue abitudini in un sistema ispirato ai giochi di ruolo : Un'elegante app per elenchi di cose da fare basata sull'IA. Assegna priorità alle attività, automatizza la pianificazione e rimani concentrato con promemoria intelligenti Todoist: Un'elegante app per elenchi di cose da fare basata sull'IA. Assegna priorità alle attività, automatizza la pianificazione e rimani concentrato con promemoria intelligenti

➡️ Per saperne di più: I migliori software per il monitoraggio del tempo

Migliora la tua produttività e potenzia la tua pianificazione con ClickUp

La vera produttività non è solo pianificazione, ma anche creazione di un sistema che si adatta al tuo flusso di lavoro e ti permette di andare avanti. Che tu stia mappando le attività quotidiane, impostando obiettivi a lungo termine o gestendo più progetti contemporaneamente, avere un approccio strutturato fa la differenza.

È qui che ClickUp prende il comando! Come app completa per il lavoro, ClickUp combina la gestione delle attività, il monitoraggio delle abitudini e la collaborazione senza sforzo in un'unica piattaforma elegante. Domina le tue liste di cose da fare, pianifica i progetti e allinea ogni dettaglio (e ogni membro del team): non servono strumenti aggiuntivi.

Sei pronto ad abbandonare la pianificazione tradizionale per una produttività senza sforzo? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!