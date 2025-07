Le 10 migliori opzioni di modelli di user story Jira per team Agile nel 2025

Jira è lo strumento preferito da molti team Agile, ma siamo onesti, non sempre è così intuitivo come dovrebbe. La creazione e la gestione delle user story possono richiedere qualche clic in più (e forse qualche scheda in più), soprattutto se stai cercando di mantenere la coerenza all'interno del tuo team.

È qui che entrano in gioco i modelli. Un modello di user story solido può far risparmiare tempo, ridurre le incomprensioni e aiutare il tuo team a concentrarsi su ciò che conta: creare funzionalità/funzioni che risolvano effettivamente i problemi degli utenti.

In questo post, esamineremo alcune delle opzioni più utili per i modelli di user story Jira (e forse alcuni modi più intelligenti per creare modelli di user story tramite ClickUp ).

Cosa rende un modello di user story Jira efficace?

Un modello solido per una user story in Jira inizia con un formato e una struttura chiari per presentare la tua user story (ad esempio, Come [utente], voglio [obiettivo], in modo che [valore]). E termina con la rimozione degli ostacoli che impediscono una consegna efficiente.

Ecco cinque qualità chiave, oltre alla formattazione coerente, che rendono un modello di user story Jira adatto ai team di sviluppo software Agile:

Struttura chiara con formattazione coerente: un buon modello utilizza un formato standard (ad esempio, Come [utente], desidero [obiettivo], in modo che [valore]) per mantenere la chiarezza e garantire che ogni storia sia facile da leggere e comprendere

Criteri di accettazione integrati: L'inclusione di una lista di controllo o di una sezione dedicata ai criteri di accettazione garantisce che ogni storia sia verificabile e allineata alla Definizione di Terminato (DoD)

Spazio per contesto e dipendenze: I modelli avanzati includono campi o prompt per il contesto aziendale, attività collegate o ostacoli, aiutando i team a stabilire le priorità e a fornire stime più accurate

Supporta la collaborazione e il perfezionamento: I migliori modelli presentano domande o campi che incoraggiano la discussione durante la pulizia del backlog, come l'impatto sugli utenti, i casi limite e le note di progettazione

Personalizzabili per diversi team e flussi di lavoro: Ogni team lavora in modo diverso. I modelli Jira di qualità sono sufficientemente flessibili da adattarsi a diversi ruoli (ad es. sviluppo, controllo qualità, UX) o tipi di progetto (ad es. funzionalità/funzioni vs. debito tecnico)

L'uso di modelli di storia coerenti migliora la chiarezza, fa risparmiare tempo e aiuta i team Agile a gestire in modo efficiente le user story di Jira.

👀 Curiosità: l'acronimo "INVEST" guida le user story positive: Independent (indipendente), Negotiable (negoziabile), Valuable (di valore), Estimable (stimabile), Small (piccola) e Testable (testabile). L'esperto di Agile Bill Wake ha coniato questo acronimo per aiutare i team a scrivere storie efficaci.

i 10 migliori modelli di user story Jira

Ecco i migliori modelli di user story Jira per aiutarti a scrivere storie chiare e attuabili, in linea con gli obiettivi sprint del tuo team.

Ogni modello segue un formato incentrato sull'utente e può essere copiato direttamente nella schermata di creazione di Jira o riutilizzato tramite i modelli di storia e i modelli di problema di Jira se hai impostato l'automazione o strumenti di terze parti.

1. Modello Scrum di Jira

via Jira

Probabilmente ti sarà capitato: le attività continuano a cambiare durante lo sprint, nessuno sa quali siano le priorità e gli sviluppatori si ritrovano a rincorrere requisiti vaghi tra thread di Slack e fogli di calcolo. Il lavoro sembra reattivo invece che pianificato e il team finisce per risolvere ciò che è urgente, non ciò che è importante.

Il modello Scrum di Jira offre ai team un metodo semplice e ripetibile per creare user story Agile che partono dalla prospettiva dell'utente finale e si concludono con criteri di accettazione chiaramente definiti.

Ogni storia è collegata a uno sprint, dimensionata con punti storia e visibile a tutti, dal titolare del prodotto al team di sviluppo. Invece di indovinare quale sarà il prossimo passo, i team possono concentrarsi su ciò che è già stato concordato, fornendo valore uno sprint alla volta, con tempo integrato per rivedere, adeguare e migliorare.

✨ Ideale per: team Agile che vogliono smettere di reagire e iniziare a consegnare con un flusso di lavoro sprint chiaro e strutturato

2. Modello per la gestione delle campagne di Jira

via Jira

L'aspetto più impegnativo della gestione delle campagne riguarda il passaggio dalla pianificazione all'esecuzione. Le attività vengono assegnate e poi riorganizzate. Le scadenze diventano vaghe. Le approvazioni rimangono nella finestra In arrivo di qualcuno mentre il team continua a lavorare senza di esse.

Il modello di gestione delle campagne di Jira è stato creato perché i team Agile perdono tempo a creare modelli e gestire la campagna e il coordinamento che la circonda.

Ogni attività diventa un elemento tracciabile con titolari e criteri di accettazione chiari, e ogni stato di avanzamento è visibile al team. Questo modello ti consente di sostituire i malintesi con la responsabilità senza dover creare ogni volta un nuovo sistema da zero.

✨ Ideale per: team di marketing che hanno lanciato idee eccezionali in ritardo perché l'esecuzione continuava a subire ritardi

📚 Per saperne di più: La guida definitiva al project management Scrum

3. Modello di controllo dei processi di Jira

via Jira

Le cose vanno male quando si passa da "L'abbiamo fatto centinaia di volte" a "Perché abbiamo sbagliato questa volta?". Quando i processi esistono solo nella testa delle persone o vengono trasmessi in modo informale, alcuni passaggi vengono saltati, il contesto va perso e gli errori si ripetono.

Il modello Process Control di Jira risolve questo problema trasformando i flussi di lavoro ripetibili in sistemi strutturati e tracciabili con le automazioni Jira.

Ogni passaggio diventa un problema Jira con un titolare definito, criteri di accettazione chiari e automazioni che mantengono il flusso di lavoro. Non dovrai più partire da zero, affidarti alla memoria o contattare più volte la stessa persona. La coerenza è integrata.

✨ Ideale per: team che devono eseguire processi ricorrenti senza doverli spiegare ogni volta

4. Modello DevOps di Jira

via Jira

Dopo aver corretto un bug, inviato una patch e dato per scontata la distribuzione, un cliente segnala lo stesso problema giorni dopo. Si scopre che la distribuzione non è andata a buon fine e nessuno lo ha segnalato. Il reparto sviluppo pensava che se ne fosse occupato il reparto operativo. Il reparto operativo non ha mai ricevuto il ticket della user story.

È qui che il modello DevOps di Jira fa la differenza. Connette i flussi di lavoro di sviluppo e IT in un'unica pipeline visibile, semplificando la creazione e la risoluzione dei problemi. Puoi creare storie utente, monitorare le modifiche, collegare i commit e integrare regole di automazione in modo che nulla vada perso nella traduzione.

✨ Ideale per: team software e IT che necessitano di passaggi migliori tra codice e distribuzione

📮 Approfondimento ClickUp: ClickUp ha scoperto che il 27% degli intervistati deve affrontare sfide legate a riunioni prive di follow-up, con conseguente perdita di elementi da agire, attività irrisolte e riduzione della produttività. Questo problema è aggravato dal modo in cui i team monitorano il proprio lavoro. Secondo il nostro sondaggio sulla comunicazione dei team, quasi il 40% dei professionisti monitora manualmente gli elementi di azione, un approccio che richiede tempo e soggetto a errori, mentre il 38% utilizza metodi incoerenti che aumentano le possibilità di comunicazioni errate e mancato rispetto delle scadenze. ClickUp risolve questo caos trasformando istantaneamente le decisioni prese durante le riunioni in attività assegnate all'interno della stessa piattaforma in cui viene svolto il lavoro.

5. Modello di project management di Jira

via Jira

La metà del lavoro richiesto dalla gestione di un progetto consiste semplicemente nel mantenerlo visibile. Quando gli aggiornamenti delle attività sono distribuiti su cinque strumenti diversi e le sequenze temporali non sono chiare, i team faticano a rimanere allineati. I manager dedicano più tempo al monitoraggio del lavoro che al suo avanzamento.

Il modello Project Management di Jira aiuta a evitare che ciò accada. Offre un unico posto in cui pianificare le attività, assegnare le responsabilità e monitorare lo stato di avanzamento dell'intero progetto.

Ecco come funziona: ogni attività diventa un problema Jira con scadenze, titolarità e aggiornamenti di stato integrati, in modo che i team possano rimanere aggiornati su ciò che sta accadendo senza riunioni o follow-up aggiuntivi.

✨ Ideale per: team che desiderano un monitoraggio affidabile dei progetti senza dover ricorrere a controlli manuali costanti

📮 Approfondimento ClickUp: Secondo il nostro sondaggio, quasi l'88% dei leader si affida ancora a controlli manuali, dashboard o riunioni per ottenere aggiornamenti. Il costo? Tempo perso, cambi di contesto e, spesso, informazioni obsolete. Più energia dedichi a cercare aggiornamenti, meno ne hai per agire di conseguenza. Gli agenti Autopilot di ClickUp, disponibili in Elenchi e Chat, mostrano immediatamente i cambiamenti di stato e i thread di discussione critici. Non dovrai più chiedere al tuo team di inviarti "aggiornamenti rapidi". 👀 💫 Risultati reali: Pigment ha migliorato l'efficienza della comunicazione del team del 20% con ClickUp, mantenendo i team più connessi e allineati.

📖 Leggi anche: Integrazioni Jira per funzionalità e produttività avanzate

6. Modello di gestione dei servizi IT di Jira

via Jira

I team IT spesso gestiscono le richieste tramite finestre In arrivo condivise o thread di chat, il che rende difficile monitorare la titolarità e i tempi di risposta. Di conseguenza, i ticket subiscono ritardi e i problemi si aggravano prima che qualcuno intervenga.

Il modello IT Service Management di Jira risolve questo problema organizzando richieste, incidenti e avvisi in un unico sistema. Questo modello Agile aiuta i team a ricevere le richieste, assegnarle automaticamente e rispondere più rapidamente attraverso avvisi integrati e turni di reperibilità.

Grazie all'automazione, al supporto multicanale e alla reportistica integrata, i team possono gestire le richieste di assistenza in arrivo e gli incidenti critici senza perdere tempo a coordinarsi tramite email.

✨ Ideale per: team IT che necessitano di metodi rapidi, organizzati e scalabili per gestire le richieste di assistenza e rispondere agli incidenti

💡 Suggerimento pro: Gestire le epiche Agile può essere complicato. Suddividi le epiche in user story più piccole non appena vengono aggiunte al backlog, senza aspettare la pianificazione dello sprint. In questo modo il tuo team potrà stimare il lavoro in anticipo, individuare più rapidamente le dipendenze ed evitare sorprese dell'ultimo minuto. Utilizza etichette o campi personalizzati per raggruppare le storie e renderle tracciabili in uno strumento di gestione degli sprint come ClickUp.

7. Modello di monitoraggio delle attività per gestire i progetti con Jira

via Jira

Un collega conferma il completamento di un'attività, ma questa rimane assente dal deck. Qualcun altro l'ha contrassegnata come bloccata, ma non ha mai aggiornato il team. Nel frattempo, le scadenze si avvicinano e nessuno ha un quadro completo di ciò che resta da fare.

Jira ha progettato il modello di monitoraggio delle attività appositamente per situazioni come queste.

Il modello offre ai team una piattaforma unificata per assegnare, aggiornare e monitorare le attività. Puoi creare problemi Jira con dettagli, scadenze e criteri di accettazione, in modo che non ci sia confusione sullo stato o sulla titolarità delle attività.

✨ Ideale per: team che faticano a rimanere sulla stessa pagina quando devono destreggiarsi tra più attività all'interno di un progetto.

👀 Curiosità: le user story sono emerse alla fine degli anni '90 come parte dell'Agile e dell'Extreme Programming (XP) per sostituire le specifiche dettagliate con requisiti semplici e incentrati sull'utente. Questo approccio enfatizzava la collaborazione e l'adattabilità, aiutando i team a fornire rapidamente valore concentrandosi su ciò di cui gli utenti hanno bisogno e sul perché.

8. Modello per il monitoraggio dei bug di Jira

via Jira

Supponiamo che tu trovi un bug durante il test, lo annoti nella chat e vai avanti. Qualche giorno dopo, il bug non è ancora stato risolto e ora sta influenzando qualcos'altro. Nessuno lo ha registrato, nessuno ha dato seguito e nessuno sapeva chi fosse il responsabile.

Il modello Bug Tracking di Jira aiuta a prevenire queste lacune. Fornisce al tuo team un approccio strutturato per acquisire, dare priorità e risolvere i bug attraverso flussi di lavoro dedicati.

Mantiene i bug visibili, tracciabili e in movimento, prima che si accumulino.

✨ Ideale per: team di sviluppo software che hanno bisogno di monitorare e risolvere i bug senza perdere tempo a causa di passaggi di consegne poco chiari

9. Modello Bacheca Kanban di Jira

via Jira

La maggior parte dei team non si rende conto di quanto tempo impiega solo per capire cosa sta succedendo. L'attività di qualcuno è in ritardo, ma nessuno se ne accorge. Un rapido aggiornamento si trasforma in una sincronizzazione di 30 minuti. Il lavoro viene portato a termine, ma c'è una crisi di visibilità.

Il modello Bacheca Kanban di Jira aiuta i team a evitare la confusione. Offre un sistema visivo per gestire le attività nelle diverse fasi, come "Da fare", "In corso" e "Terminato". Ogni elemento è un problema Jira con stato e titolarità chiari, quindi non c'è bisogno di indovinare chi sta facendo cosa o dove si è bloccato il lavoro.

✨ Ideale per: team che necessitano di visibilità sulle attività quotidiane senza microgestione

10. Modello per la gestione del servizio clienti di Jira

via Jira

Nella maggior parte dei team di supporto, le richieste arrivano più velocemente di quanto riescano a essere smistate. Email, messaggi di chat e ticket di assistenza si accumulano in diversi posti. In poco tempo, un semplice ritardo si trasforma in un follow-up mancato.

Il modello di gestione del servizio clienti di Jira è la chiave per evitare queste situazioni.

Il modello aiuta i team a configurare portali personalizzati, definire tipi di richieste chiari e indirizzare i problemi in arrivo alle persone giuste. Invece di affannarsi per recuperare il ritardo, i team del supporto possono rimanere organizzati e fornire risposte personalizzate.

✨ Ideale per: team di assistenza clienti che necessitano di un modo scalabile per gestire il supporto esterno senza perdere traccia delle singole richieste

Limiti di Jira

Jira è potente per il monitoraggio dei problemi e il supporto dei flussi di lavoro agili, ma presenta alcune lacune che molti team scoprono una volta che ne ampliano l'utilizzo. Ecco cosa devi sapere prima di scrivere una buona user story in Jira:

Jira non offre una gestione delle risorse integrata, il che significa che non è possibile visualizzare o bilanciare i carichi di lavoro tra persone o team senza strumenti di terze parti

Non è disponibile una gestione nativa del portfolio per allineare più progetti agli obiettivi aziendali, monitorare le interdipendenze o tenere traccia dello stato del portfolio

Mancano funzionalità/funzioni di monitoraggio del budget: i team non possono assegnare costi, monitorare le spese o gestire il rapporto tempo/denaro all'interno di Jira senza plugin

La pianificazione della capacità e del carico di lavoro è limitata, quindi non è facile vedere chi è sovraccarico o sottoutilizzato , il che può portare a ritardi o burnout

Il processo decisionale è limitato da strumenti di previsione limitati, ma Jira non simula i carichi di lavoro futuri né valuta l'impatto delle modifiche sui progetti

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Jira per team Agile

Modelli alternativi di Jira

ClickUp risolve molte delle sfide che Jira lascia aperte. Per cominciare, ClickUp offre ai team un unico sistema per gestire persone, sequenze e risultati finali senza bisogno di integrazioni multiple.

Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce i tuoi progetti, la documentazione e le conversazioni, il tutto accelerato dall'IA di nuova generazione. Ti offre oltre 1000 modelli tra cui scegliere, che tu stia gestendo una roadmap di prodotto, pianificando sprint, monitorando i budget o allineando obiettivi interfunzionali. Con funzionalità/funzioni integrate come la vista Carico di lavoro per la pianificazione della capacità, i campi personalizzati per il monitoraggio dei budget e dei tempi, gli Obiettivi per l'allineamento a livello di portfolio e ClickUp Brain per approfondimenti e report istantanei, non è necessario unire più strumenti per ottenere un quadro completo dei tuoi progetti.

Ecco i migliori modelli ClickUp per i team Agile, che li aiutano a pianificare in modo più intelligente, lavorare più velocemente e monitorare tutto, dagli obiettivi di alto livello alle attività quotidiane.

1. Modello di user story ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dello stato delle user story con il modello ClickUp User Story

Una funzionalità/funzione viene aggiunta allo sprint, ma nessuno sa con certezza perché sia importante o come verrà misurato l'esito positivo. Gli sviluppatori ci lavorano comunque e il risultato non corrisponde alle effettive esigenze dell'utente.

Il modello di user story di ClickUp aiuta a evitare proprio questo scenario. Offre descrizioni delle user story, una struttura definita completa della prospettiva dell'utente finale, il risultato desiderato e, soprattutto, i criteri di accettazione per le user story più piccole.

Questi criteri indicano al team di sviluppo esattamente cosa deve accadere affinché la storia sia considerata completa, riducendo le rielaborazioni e i passaggi avanti e indietro durante i test.

✨ Ideale per: team Agile che desiderano ridurre i disallineamenti nelle consegne e definire in modo più chiaro il concetto di "terminato"

2. Modello di attività di storia utente di ClickUp Basic

Ottieni il modello gratis Trasforma le note sparse in lavoro visibile e utilizzabile utilizzando il modello di attività per user story di ClickUp Basic

Le user story spesso finiscono in fogli di calcolo, lavagne online, thread Slack o documenti sparsi perché i diversi team le scrivono e le archiviano negli strumenti che utilizzano quotidianamente. Ad esempio, un designer ne annota una durante un workshop. Un PM ne registra un'altra in una presentazione. Nessuno di loro sbaglia, ma ora la user story effettiva si trova in quattro posti diversi e nessuno è sicuro di quale sia la versione più recente.

Questo costringe i team a dedicare tempo alla sincronizzazione di cose che dovrebbero già essere allineate.

Il modello di attività di user story di base di ClickUp risolve questo problema fornendo a tutti un unico posto dove scrivere, archiviare e lavorare sulle user story in modo coerente e organizzato.

Ogni storia è scritta nello stesso formato, archiviata nello stesso posto e collegata ad attività, attività secondarie e bacheche sprint. Puoi taggare le esigenze degli utenti, assegnare punti alle storie e aggiungere criteri di accettazione.

✨ Ideale per: team che desiderano un unico formato coerente per gestire e scrivere le user story

Da quando è passato a ClickUp, Savitree Cheaisang, Vicepresidente aggiunto di Bubblely, afferma: "La mia azienda è molto più organizzata e in grado di controllare la sequenza di ogni progetto, monitorando tutte le attività che vi si svolgono. Adoro la funzione di calcolo che offre una rapida panoramica dei numeri invece di esportarli in Excel e fare un calcolo manuale." "La mia azienda è molto più organizzata e in grado di controllare la sequenza temporale di ogni progetto, monitorando tutte le attività che vi si svolgono. Adoro la funzione di calcolo che consente di rivedere rapidamente i numeri invece di esportarli in Excel e fare un calcolo manuale."

3. Modello di mappatura delle storie ClickUp

Ottieni il modello gratis Offri a tutti i membri del tuo team una visione condivisa di ciò che è più importante per l'utente e quando, con il modello di mappatura delle storie di ClickUp

I team spesso sviluppano funzionalità/funzioni nell'ordine corretto dal punto di vista tecnico, ma nell'ordine sbagliato per l'utente.

Il risultato: un prodotto che funziona sulla carta ma sembra incompleto nell'uso reale. Questo di solito accade quando le user story vengono pianificate in modo isolato, senza considerare l'intero percorso dell'utente.

Il modello di mappatura delle storie di ClickUp aiuta i team ad affrontare questo problema disponendo le storie degli utenti in base al modo in cui questi interagiscono effettivamente con il prodotto. È possibile raggruppare le attività in base al passaggio del percorso, organizzarle in sprint e stabilire le priorità in base a ciò che offre il massimo valore. Trasforma la pianificazione in una mappa visiva, non solo in un elenco.

A proposito di mappe visive, ecco un ottimo video introduttivo su come creare una mappa di processo in pochi semplici passaggi su ClickUp:

✨ Ideale per: team Agile che hanno bisogno di mappare i percorsi degli utenti e pianificare lo sviluppo in base al comportamento reale degli utenti

📖 Leggi anche: Quali sono i valori Agile?

4. Modello di gestione Agile Scrum di ClickUp

Ottieni il modello gratis Vuoi che la titolarità, lo stato e l'avanzamento delle attività siano visibili a tutti i soggetti coinvolti? Dai un'occhiata al modello di gestione Agile Scrum di ClickUp

I team Scrum spesso dedicano troppo tempo alla gestione del processo stesso. Stiamo discutendo della necessità di cercare aggiornamenti, modificare le bacheche a metà sprint o tenere riunioni extra per capire cosa sta bloccando lo stato di avanzamento.

Il modello di gestione Agile Scrum di ClickUp offre ai team un sistema chiaro per pianificare gli sprint, gestire le user story e monitorare la velocità in tempo reale per aiutarli a muoversi rapidamente.

Il modello include dashboard sprint, visualizzazioni del backlog e grafici burndown, consentendoti di concentrarti sulla creazione di valore invece che sulla correzione del flusso di lavoro.

✨ Ideale per: team Scrum che desiderano gestire gli sprint in modo efficiente senza impantanarsi in aggiornamenti manuali

📖 Leggi anche: La guida definitiva alle 5 chiavi dello Scrum

5. Modello di project management agile ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di project management agile di ClickUp per portare agilità ai diversi reparti della tua azienda senza richiedere una revisione completa dei processi

Agile non è limitato ai team di sviluppo software, ma i team non di sviluppo spesso incontrano difficoltà quando tentano di implementarlo.

Ecco perché: le richieste arrivano tramite email, il lavoro viene monitorato attraverso documenti e bacheche e le cerimonie come i retros diventano caselle di controllo invece che veri e propri cicli di miglioramento.

Il modello di project management agile di ClickUp aiuta i team ad applicare il project management agile in modo strutturato, anche al di fuori dell'ingegneria. I moduli convertono automaticamente le richieste in elementi del backlog. Le bacheche e gli sprint aiutano i team a eseguire e adeguare i piani in base allo stato di avanzamento. Inoltre, le retrospettive, le revisioni e le sessioni di pianificazione rimangono legate al lavoro effettivo.

✨ Ideale per: team non di sviluppo che utilizzano strumenti Agile per gestire le priorità, monitorare il lavoro e migliorare continuamente

6. Modello di pianificazione sprint agile ClickUp

Ottieni il modello gratis Usa il modello di pianificazione agile Sprint di ClickUp per assicurarti che tutti sappiano cosa devono fare e perché è importante prima dell'inizio dello sprint

È il giorno prima dell'inizio di uno sprint. Tutti stanno ancora finalizzando le attività, trascurando alcune dipendenze e sono incerti sulla capacità effettiva del team. Gli StandUp si trasformano in riunioni di pianificazione e lo sprint sembra affrettato prima ancora di iniziare.

Sei già stressato?

Il modello di pianificazione agile Sprint di ClickUp è stato creato proprio per risolvere questo problema. Aiuta i team a mappare gli obiettivi degli sprint, suddividere le user story e definire la titolarità delle attività. E indovina un po'? Tutto questo viene fatto prima dell'inizio dello sprint.

Con le viste Sequenza e la mappatura delle dipendenze, è più facile individuare tempestivamente i rischi e bilanciare in modo realistico il carico di lavoro del team.

✨ Ideale per: team Agile che desiderano ridurre la pianificazione dell'ultimo minuto ed eseguire sprint con chiarezza e controllo

7. Modello ClickUp Agile Marketing

Ottieni il modello gratis Trasforma il marketing Agile in un sistema reale su cui il tuo team può fare affidamento utilizzando il modello di marketing Agile di ClickUp

Il più delle volte, i team di marketing fanno tutto nel modo giusto: brief concisi, idee forti ed esecuzione rapida. Ma anche i team più performanti possono inciampare a causa di comunicazioni errate. Ad esempio, una campagna può subire ritardi perché il designer non sapeva che il brief era stato modificato. È frustrante vedere tutto il lavoro richiesto andare nella direzione sbagliata.

Il modello ClickUp Agile Marketing è stato creato appositamente per questo tipo di ambiente.

Puoi suddividere le campagne in attività, pianificare sprint, assegnare la titolarità e monitorare le modifiche in tempo reale. È progettato per adattarsi, quindi quando i piani cambiano non perdi tempo a ricominciare da capo.

✨ Ideale per: team di marketing che necessitano di un modo flessibile e organizzato per pianificare ed eseguire campagne con rapidità

📖 Leggi anche: Come calcolare i punti storia in Agile

8. Modello di storia agile ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che ogni sprint faccia progredire il prodotto con uno scopo preciso utilizzando il modello ClickUp Agile Story

Oltre la metà dei professionisti IT utilizza Agile in modo coerente per gestire ogni funzionalità/funzione del software, mentre molti altri combinano Agile con altri approcci.

Tuttavia, nonostante la diffusione capillare, i team spesso faticano a mantenere i backlog organizzati e allineati agli obiettivi di prodotto.

Il modello ClickUp Agile Story risolve questo problema standardizzando il modo in cui le user story vengono scritte, ordinate ed eseguite.

Successivamente, le storie vengono organizzate in ordine di priorità, collegate agli obiettivi dello sprint e a obiettivi di prodotto più ampi. I team possono monitorare lo stato di avanzamento utilizzando grafici burndown, aggiornare lo stato delle storie in tempo reale e mantenere sincronizzate sia le attività quotidiane che la pianificazione a lungo termine.

✨ Ideale per: team di prodotto e sviluppo che desiderano un backlog strutturato e chiaro che porti a progressi reali

👀 Curiosità: la riunione quotidiana StandUp durava originariamente esattamente 15 minuti, il tempo necessario per garantire aggiornamenti rapidi ed efficienti.

9. Modello di roadmap agile ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che il team proceda insieme con il modello di roadmap agile ClickUp

I team spesso perdono di vista il quadro generale quando si concentrano eccessivamente sulle singole attività. Senza un piano chiaro, gli sprint possono andare fuori programma, le dipendenze vengono trascurate e la comunicazione si interrompe.

Il modello ClickUp Agile Roadmap aiuta i team a rimanere allineati fornendo una sequenza visiva di obiettivi, sprint e dipendenze, tutto in un unico posto. Rende facile stimare il lavoro richiesto, monitorare lo stato di avanzamento e adeguare i piani al variare delle priorità.

Questo modello offre ai team la chiarezza e la struttura necessarie per rispettare le scadenze ed evitare sorprese.

✨ Ideale per: team Agile che necessitano di una panoramica chiara della sequenza e delle dipendenze dei loro progetti

10. Modello di eventi Sprints Agile di ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni le cerimonie sprint in carreggiata e i risultati misurabili con il modello di eventi Sprint Agile di ClickUp

Molti team pensano che gli eventi Agile sprint, tra cui pianificazione, standup e revisioni, siano solo riunioni che richiedono tempo e rallentano lo stato di avanzamento. La verità è che, se organizzate bene, queste cerimonie consentono ai team di identificare tempestivamente gli ostacoli.

Il modello ClickUp Agile Sprints Events struttura tutti gli eventi sprint in un unico posto, facilitando la pianificazione, il monitoraggio e la collaborazione in modo efficiente. Aiuta i team a evitare sprechi di tempo e fa sì che ogni evento sprint contribuisca al raggiungimento dei risultati.

✨ Ideale per: team Agile che gestiscono più progetti e desiderano semplificare le cerimonie di sprint e potenziare la collaborazione

📖 Leggi anche: Come implementare la pianificazione degli sprint in Excel

Padroneggia i modelli di user story con ClickUp

La rielaborazione è un killer dell'efficienza. I modelli di user story catturano le conversazioni che consentono ai team di scrivere storie migliori più velocemente, allinearsi su obiettivi condivisi e fornire valore reale con meno confusione. Tutto ciò porta a una riduzione delle rielaborazioni.

Sebbene Jira sia un potente strumento ampiamente utilizzato per la gestione dei flussi di lavoro Agile, la mancanza di automazioni integrate rallenta il lavoro.

È qui che ClickUp entra in gioco come leader indiscusso. Grazie alle funzionalità di automazione, ClickUp consente di risparmiare circa un'ora al giorno per ogni dipendente e aumenta l'efficienza del lavoro del 12 %.

Consenti al tuo team di lavorare in modo più intelligente registrandoti subito a ClickUp!