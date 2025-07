le 12 migliori alternative a Notepad++ per utenti Mac nel 2025

Notepad++ rimane uno dei preferiti da molti utenti Windows, ma non funziona in modo nativo su macOS. Eseguirlo tramite Wine o VMware Fusion è più una soluzione alternativa che una soluzione vera e propria.

Se sei passato recentemente a Mac e ti manca la semplicità di Notepad++, non preoccuparti! Abbiamo compilato un elenco di alternative a Notepad++ per gli utenti Mac, che promettono una migliore interfaccia utente/esperienza utente e funzionalità moderne per lo sviluppo web.

Analizziamo i migliori editor di codice!

Le migliori alternative a Notepad++ in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Modifica di testi, gestione delle attività e produttività basata sull'IA per singoli utenti, team di piccole e medie dimensioni e aziende Strumenti basati sull'IA, creazione di attività dalle note, integrazione Git, flussi di lavoro personalizzabili Modifica leggera, veloce e multilingue per singoli sviluppatori o ambienti didattici Sublime Text Codifica e modifica del testo alla velocità della luce con un ingombro minimo per sviluppatori indipendenti e utenti esperti Modifica multi-caret, modalità senza distrazioni, ricerca rapida nei documenti, temi personalizzabili Personale: 99 $ (3 anni), Business: 65 $/postazione/anno Visual Studio Code Modifica del codice completa, debug e integrazione Git per sviluppatori, team di sviluppo e collaboratori open source IntelliSense, debug live, estese estensioni Free Forever BBEdit Modifica di testo normale, HTML e script per sviluppatori web, redattori tecnici e amministratori di sistema basati su macOS Comandi Unix, anteprima live markdown, piegatura del codice 59,99 $ (versione singola), aggiornamenti a partire da 29,99 $ Smultron Modifica di testo/codice semplice e visivamente pulita per singoli utenti Mac Schermo diviso, anteprima HTML, evidenziazione della sintassi personalizzabile 9,99 $ Brackets Sviluppo web frontend (HTML/CSS/JS) per freelance e sviluppatori orientati al design Anteprima dal vivo, assistenza multilingue, potenti estensioni Free Forever, piani a pagamento a partire da $4/mese per utente CodeRunner 4 Esecuzione istantanea del codice in più lingue + lingue per studenti, apprendisti e sviluppatori indipendenti che utilizzano Mac Controllo della sintassi in tempo reale, debugger integrato, interfaccia a finestra singola Personale: 19,99 $, Licenza per sito: 12 $/computer (min. 5) Geany Modifica leggera, veloce e multilingue per sviluppatori individuali o ambienti didattici Evidenziazione della sintassi, feedback del compilatore in tempo reale, monitoraggio dei simboli Prezzi personalizzati TextEdit Gestione multimediale nei documenti per chi ha bisogno di uno strumento veloce e nativo per macOS Modalità testo ricco/normale, anteprima HTML, compatibilità tra diversi formati Prezzi personalizzati Nova Modifica del codice moderna e nativa per Mac con un'interfaccia utente raffinata per sviluppatori web e piccoli team frontend che danno priorità all'esperienza utente, allo sviluppo locale e ai flussi di lavoro Git Script personalizzati, strumenti Git integrati, dock personalizzabile 99 $ UltraEdit Gestione di file di grandi dimensioni, modifica di colonne e ricerca/sostituzione avanzata per sviluppatori aziendali, analisti di dati e ingegneri di sistema Selezione verticale del testo, modifica multi-cursore, organizzazione dei file nidificati Prezzi personalizzati Textastic Modifica di codice su dispositivi mobili per utenti iPad/iPhone/Mac, in particolare studenti, hobbisti e sviluppatori che utilizzano principalmente dispositivi mobili Supporto preprocessore, completamento automatico intelligente, rotellina del cursore con due dita Free Forever, Pro: 2,99 $ al mese per utente

Cosa cercare in un'alternativa a Notepad++ per Mac?

Quando scegli i migliori editor di testo per Mac, abbina le tue esigenze di automazione del flusso di lavoro di codifica alle funzionalità dello strumento. Stai cercando un editor di codice pulito e leggero? Oppure hai bisogno di funzionalità come la modifica divisa, la ricerca con espressioni regolari (regex) e l'evidenziazione della sintassi in tempo reale?

Dai priorità a questi fattori chiave:

Scegli velocità e reattività: preferisci un'app che si avvia all'istante e può gestire file di grandi dimensioni senza rallentamenti o arresti anomali

Abilita l'evidenziazione della sintassi per più linguaggi: Questo ti aiuterà a codificare con chiarezza in Python, JavaScript, HTML, Markdown e altro ancora

Personalizza l'interfaccia in base al tuo flusso di lavoro: La possibilità di modificare temi, font e layout può essere utile per un'esperienza senza distrazioni

Sfrutta l'integrazione nativa con macOS: puoi essere più produttivo se il tuo strumento utilizza funzionalità specifiche per Mac come la ricerca Spotlight, le schede di sistema o la sincronizzazione iCloud

Le 10 migliori alternative a Notepad++ per Mac

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo i software su ClickUp.

Confronta prezzi, funzionalità chiave e USP di ciascuno strumento di codice IA per scegliere la migliore alternativa da questo elenco, invece di eseguire Blocco note su Mac. Leggi ora e apprezza dopo!

1. ClickUp (Ideale per la modifica di testi, la gestione delle attività e la produttività basata sull'IA)

Inizia con ClickUp Scrivi, crea e distribuisci più velocemente, tutto dalla piattaforma collaborativa basata sull'IA di ClickUp

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, dovrebbe essere in cima alla tua lista se sei un utente Mac o uno sviluppatore alla ricerca di qualcosa di più collaborativo, flessibile e realmente produttivo.

ClickUp per team di sviluppo software riunisce note, documentazione, attività e flussi di lavoro Agile. Puoi fare tutto da un unico strumento: eseguire sprint con grafici burndown, gestire epiche su più team e impostare automazioni che avvisano le parti interessate quando si verificano blocchi.

Scrivi note nel blocco note di ClickUp e convertile in attività

Con ClickUp Docs e Notepad, ottieni uno spazio di scrittura privo di distrazioni e completamente collaborativo. Aggiungi commenti, menziona i colleghi, incorpora le attività direttamente nelle tue note e monitora lo stato di avanzamento, qualcosa che Notepad++ non può fare

ClickUp Notepad è perfetto per annotare idee, fare brainstorming di codice o redigere rapidamente contenuti. Puoi delineare un post per il blog, registrare bug, digitare comandi o semplicemente fare brainstorming ogni volta che vuoi.

Immagina di essere un product manager che ha appena lasciato una riunione del team dopo aver discusso una nuova serie di funzionalità/funzioni per il terzo trimestre. Puoi aprire il tuo Mac e iniziare a scaricare le idee nel blocco note di ClickUp per abbozzare concetti di alto livello. Tagghi alcune righe che sai che diventeranno attività di sviluppo in seguito.

Una volta che le idee sono state concretizzate, puoi trasformare tali informazioni in un prodotto finito con ClickUp Docs.

Collega i documenti ClickUp alle attività e gestisci il flusso di lavoro dall'editor di testo

In questo editor di testo, le tue note disordinate si trasformano in un documento tecnico o di prodotto ben organizzato, completo di intestazioni, liste di controllo, link incorporati e formattazione intelligente. Puoi @menzionare il tuo ingegnere capo, assegnare commenti al team di progettazione e persino incorporare una roadmap o un file Figma direttamente nel documento.

ClickUp combina la gestione delle attività con la documentazione: puoi convertire qualsiasi riga di testo o voce della lista di controllo in un'attività sia da ClickUp Docs che dal blocco note di ClickUp.

Questo stretto ciclo tra Blocco note, Documenti e Attività è ideale sia per gli scrittori che per gli sviluppatori. Gli scrittori possono creare un calendario dei contenuti in Documenti e quindi assegnare attività per bozze, revisioni e date di pubblicazione. Gli sviluppatori possono scrivere una specifica, generare attività tecniche direttamente da essa e monitorare lo stato tramite viste sprint e dashboard.

💡 Suggerimento per utenti esperti: crea blocchi di codice con evidenziazione della sintassi in ClickUp Docs, perfetti per archiviare frammenti di codice, documentazione o riferimenti API. Basta digitare /code, selezionare il linguaggio di programmazione (ad es. Python, JavaScript, SQL) e incollare il frammento. Inserisci facilmente blocchi di codice e frammenti di codice in ClickUp Docs in più lingue tramite i comandi /

ClickUp è anche compatibile con i tuoi strumenti di sviluppo preferiti. Puoi sincronizzare GitHub, GitLab o Bitbucket per collegare automaticamente i commit e le richieste pull alle attività e impostare webhook o connessioni API per flussi di lavoro personalizzati che integrano ClickUp nella tua pipeline CI/CD.

Usa ClickUp Brain per scrivere codice più velocemente, correggere frammenti di codice difettosi ed esplorare più linguaggi di programmazione

Ciò che rende ancora più potente l'intero flusso di lavoro è ClickUp Brain, che integra perfettamente l'IA nell'intera area di lavoro di ClickUp, inclusi Blocco note, Documenti e Attività.

Utilizzalo per generare codice boilerplate o query SQL, scrivere automaticamente schede prodotto, bozze di blog o storie degli utenti, riepilogare/riassumere note di riunioni disordinate in elementi di azione chiari e persino riscrivere contenuti con toni o formati diversi. Ti aiuta anche a eseguire il debug o il refactoring del codice in linea all'interno di un documento e ad automatizzare attività di scrittura ripetitive, come log delle modifiche o aggiornamenti standup.

Guarda questo video per scoprire come l'IA può potenziare la tua documentazione tecnica:

Puoi anche scaricare ClickUp per Mac e ottimizzare l'intera esperienza con un'app desktop dedicata veloce, intuitiva e incentrata sulla produttività. Prendi appunti con un tasto di scelta rapida globale, rimani concentrato anche offline e gestisci tutto senza sovraccaricare le schede.

Funziona anche con strumenti macOS come Spotlight e le notifiche, così l'area di lavoro di ClickUp sarà perfettamente integrata nel tuo Mac.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Accedi a diversi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT, Gemini e Claude da ClickUp

Goditi la massima flessibilità di formattazione in ClickUp Docs con comandi slash, tabelle, banner, intestazioni, blocchi di codice e video o fogli di calcolo incorporati

Accedi al supporto integrato per Git, in modo da poter gestire i rami, collegare i commit alle attività e semplificare i cicli di rilascio con release train e liste di controllo personalizzabili

Utilizza i moduli ClickUp per raccogliere informazioni da tester esterni e interni e convertirle in attività classificate

Limiti di ClickUp

Il vasto set di funzionalità può essere opprimente per i principianti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di TrustRadius condivide:

Ogni volta che ho bisogno di rivedere un codice su base settimanale, ho la possibilità di ricreare la stessa attività da un'altra, anche i commenti; posso personalizzare la creazione da un modello come duplicato o anche come attività automatizzata per creare lo stesso modello in uno spazio specifico.

Ogni volta che devo rivedere un codice su base settimanale, ho la possibilità di ricreare la stessa attività da un'altra, persino i commenti; posso personalizzare la creazione da un modello come duplicato o persino un'attività automatizzata per creare lo stesso modello in uno spazio specifico.

2. Sublime Text (ideale per la codifica e la modifica di testo veloce con ricerche rapide nei documenti)

tramite Sublime Text

Sublime Text è un editor di testo leggero e ad alte prestazioni utilizzato principalmente per codice, markup e prosa. La sua funzionalità Goto Anything ti consente di sfogliare facilmente i file del tuo progetto e di effettuare ricerche al loro interno utilizzando un'unica barra di comando.

Ad esempio, se sei immerso in un codice enorme e una delle funzioni non funziona, invece di usare Cmd+F, usa Cmd+P. Una volta individuato il problema, puoi utilizzare la modifica multi-caret per apportare contemporaneamente la stessa modifica in più punti.

Migliori funzionalità/funzioni di Sublime Text

Installa facilmente i pacchetti utilizzando il sistema di controllo dei pacchetti integrato

Personalizza tutto, dai tasti di scelta rapida ai temi, utilizzando file JSON

Utilizza la modalità di scrittura senza distrazioni per concentrarti al massimo e le funzionalità di modifica multipiattaforma

Limiti di Sublime Text

La versione gratuita mostra continuamente pop-up per acquistare la versione a pagamento

Gli strumenti e le funzionalità interne sono limitati

Prezzi di Sublime Text

Licenza personale: 99 $ (ogni 3 anni)

Licenza Business: 65 $/postazione/anno per le prime 10 postazioni

Valutazioni e recensioni di Sublime Text

G2: 4,5/5 (oltre 1.650 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sublime Text?

Un recensore di G2 ha detto:

Con Sublime Text possiamo sviluppare siti web e altre applicazioni in modo molto più veloce e snello, mantenendoli robusti. L'applicazione per Mac si apre in pochi millisecondi e puoi iniziare a creare app senza ritardi.

Con Sublime Text possiamo sviluppare siti web e altre applicazioni in modo molto più veloce e snello, mantenendoli comunque robusti. L'applicazione per Mac si apre in pochi millisecondi e puoi iniziare a creare app senza ritardi.

3. Visual Studio Code (ideale per lo sviluppo multipiattaforma e il supporto linguistico)

tramite Visual Studio Code

Visual Studio Code è un editor gratuito e open source di Microsoft. Comprende e assiste il tuo codice attraverso IntelliSense. Oltre a evidenziare la sintassi, questo strumento ti aiuta attivamente a scrivere codice migliore suggerendo completamenti e fornendo informazioni rapide su funzioni e variabili durante la digitazione.

Migliori funzionalità/funzioni di Visual Studio Code

Esegui il debug del codice direttamente nell'editor con assistenza per punti di interruzione, ispezione dello stack di chiamate e monitoraggio delle variabili

Personalizza la tua area di lavoro con migliaia di estensioni dal VS Code Marketplace, aggiungendo supporto per nuovi linguaggi, temi e strumenti

Collabora con una funzionalità di condivisione live integrata per la condivisione del codice in tempo reale e la programmazione in coppia, con l'indentazione automatica che mantiene il codice di tutti strutturato in modo coerente

Limiti di Visual Studio Code

L'installazione di troppe estensioni può rallentare le prestazioni

Prezzi di Visual Studio Code

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Visual Studio Code

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Visual Studio Code?

Un recensore di Capterra ha detto:

Ha un buon terminale per il debug e fornisce codici di errore quando il codice non funziona. Rileva anche problemi strutturali nel codice se ti sfugge qualcosa.

Ha un buon terminale per il debug e fornisce codici di errore quando il codice non funziona. Rileva anche problemi strutturali nel codice se ti sfugge qualcosa.

💡 Suggerimento: utilizza la tavolozza dei comandi (Cmd/Ctrl + Maiusc + P) per accedere a qualsiasi funzionalità/funzione di VS Code senza dover memorizzare le scorciatoie da tastiera.

4. BBEdit (Ideale per testo normale, HTML e modifica di script)

tramite BBEdit

Vuoi manipolare facilmente il testo selezionato in un lungo blocco di codice?

Le espressioni regolari compatibili con Perl di BBEdit possono eseguire operazioni complesse di ricerca e sostituzione su più file. È inoltre possibile utilizzare Text Factories per creare flussi di lavoro di trasformazione del testo riutilizzabili e ottenere un maggiore controllo sui contenuti.

Migliori funzionalità/funzioni di BBEdit

Esegui i comandi Unix direttamente dai fogli di lavoro modificabili della shell, combinando le operazioni della riga di comando con la modifica del testo

Visualizza in anteprima i documenti Markdown mentre scrivi, con strumenti HTML integrati e convalida del markup

Accedi al code folding per vari linguaggi, che consente agli utenti di comprimere sezioni in base alla struttura del documento

Limiti di BBEdit

Non è disponibile una versione per iOS

Il supporto linguistico è insufficiente e i plugin sono scarsi, come segnalato da alcuni utenti

Prezzi di BBEdit

Individuale: 59,99 $

Aggiornamento dalla versione 14. x: 29,99 $

Aggiornamento dalla versione 13. x o precedenti: 39,99 $

Aggiornamento dall'App Store Mac: 39,99 $

Prezzi multiutente: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BBEdit

G2: 4,3/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di BBEdit?

Un recensore di G2 ha detto:

BBEdit è un'alternativa nella media a Notepad++. Il prodotto offre una piacevole sensazione di leggerezza durante l'uso, vantaggiosa anche per chi non è esperto di codifica.

BBEdit è un'alternativa nella media a Notepad++. Il prodotto offre una piacevole sensazione di leggerezza durante l'uso, vantaggiosa anche per chi non è esperto di codifica.

5. Smultron (Ideale per la modifica di testo/codice semplice e visivamente pulita per singoli utenti Mac)

tramite Smultron

In Smultron, puoi raggruppare documenti correlati, passare da uno all'altro senza interruzioni e mantenere una panoramica chiara del tuo lavoro. Ciò è particolarmente utile quando si gestiscono più progetti di codifica o contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smultron

Dividi lo schermo in più riquadri con sincronizzazione dello scorrimento per visualizzare e navigare in diverse parti del documento affiancate

Anteprima dei contenuti HTML direttamente nell'app per vedere come appariranno le pagine web senza passare a un browser

Personalizza l'evidenziazione della sintassi per linguaggi come C++, Java, Python, HTML e CSS in base al tuo stile di codifica e alle tue preferenze

Limiti di Smultron

Non è possibile collaborare con altri membri del team su un documento

L'interfaccia può sembrare obsoleta

Prezzi di Smultron

Smultron 14: 9,99 $

Valutazioni e recensioni di Smultron

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Nessuna recensione disponibile

👀 Lo sapevi? Notepad++ è estremamente leggero, occupa solo ~15 MB all'avvio rispetto a Sublime (~80 MB) e VS Code (~300 MB)

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per la creazione di contenuti

6. Brackets (ideale per lo sviluppo web frontend in tempo reale, inclusa la modifica di HTML, JS e CSS)

tramite Brackets

Quando lavori su un progetto di web design e apporti modifiche al tuo CSS, Adobe Brackets ti mostra immediatamente le modifiche in Chrome grazie alla sua funzionalità di anteprima dal vivo. Seleziona un elemento HTML, premi Cmd+E e tutte le regole CSS associate appariranno in linea, pronte per essere modificate rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brackets

Installa potenti estensioni come Emmet per una codifica HTML/CSS più veloce, Beautify per formattare il codice e Git per il controllo delle versioni

Lavora con più linguaggi di programmazione, tra cui HTML, CSS, JavaScript, Python e PHP, grazie all'evidenziazione della sintassi e al completamento del codice

Usa più cursori per modificare il codice contemporaneamente, velocizzando le attività di codifica ripetitive

Limiti di Brackets

Mancanza di opzioni di personalizzazione dell'interfaccia utente

Può rallentare quando si lavora su un progetto complesso

Prezzi di Brackets

Free Forever

Team: 4 $ al mese per utente

Enterprise: 21 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Brackets

G2: 4,4/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Brackets?

Un recensore di G2 ha detto:

Ha un'interfaccia chiara. Puoi usarlo sempre e ovunque. Facile da adattare e installare.

Ha un'interfaccia chiara. Puoi usarlo sempre e ovunque. Facile da adattare e installare.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 33% dei nostri intervistati indica lo sviluppo delle competen i come uno dei casi d'uso dell'IA che più li interessa. Ad esempio, i lavoratori non tecnici potrebbero voler imparare a creare frammenti di codice per una pagina web utilizzando uno strumento di IA. In questi casi, più contesto ha l'IA sul tuo lavoro, migliori saranno le sue risposte. Come app completa per il lavoro, l'IA di ClickUp eccelle in questo. Sa a quale progetto stai lavorando e può consigliarti passaggi specifici o persino eseguire attività come la creazione di frammenti di codice con facilità.

7. CodeRunner 4 (Ideale per l'esecuzione istantanea di codice in più linguaggi)

tramite CodeRunner 4

A differenza degli editor di base che suggeriscono solo singole parole per completare automaticamente il codice, il motore di completamento di CodeRunner 4 comprende il contesto. Offre suggerimenti che vanno oltre i singoli termini e utilizza un algoritmo di ricerca intensivo per aiutarti a trovare il completamento giusto tra migliaia di possibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di CodeRunner 4

Trasformalo in un software di monitoraggio dei bug utilizzando gli strumenti di breakpoint integrati per eseguire il passaggio da un passaggio all'altro, esplorare lo stack di chiamate e risolvere i problemi

Individua gli errori durante la digitazione con il controllo della sintassi in tempo reale che evidenzia i problemi direttamente nel codice

Lavora con un'interfaccia a finestra singola con browser del file system integrato e barra laterale della documentazione

Limiti di CodeRunner 4

Mancano funzionalità di collaborazione in tempo reale, revisione del codice e programmazione in coppia

Prezzi di CodeRunner 4

Licenza personale: 19,99 $

Licenza sito: 12 $ per computer (minimo 5)

CodeRunner 4 valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di CodeRunner 4?

Un recensore di G2 ha detto:

Code Runner è uno degli IDE più potenti quando si tratta di scrivere ed eseguire codice. Aiuta gli sviluppatori a scrivere codice grazie alla sua funzione IntelliSense.

Code Runner è uno degli IDE più potenti quando si tratta di scrivere ed eseguire codice. Aiuta gli sviluppatori a scrivere codice grazie alla sua funzione IntelliSense.

8. Geany (ideale per modifiche leggere ed evitare IDE completi)

tramite Geany

Geany ha un'interfaccia pulita e ordinata. La barra laterale consente di accedere rapidamente ai file aperti e ai simboli del progetto, mentre l'interfaccia a schede semplifica il lavoro su più file. È possibile compilare il codice, visualizzare i messaggi del compilatore e correggere gli errori senza uscire dall'editor.

Migliori funzionalità/funzioni di Geany

Scrivi codice più velocemente con l'evidenziazione della sintassi e il completamento automatico per oltre 50 linguaggi di programmazione

Crea ed esegui il codice direttamente nell'editor utilizzando comandi di compilazione personalizzabili e feedback del compilatore in tempo reale

Traccia simboli, funzioni e variabili nell'intero progetto con il browser dei simboli integrato

Limiti di Geany

La versione Windows non dispone di un terminale integrato per impostazione predefinita

L'installazione del plugin richiede una configurazione manuale

Prezzi di Geany

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Geany

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

9. TextEdit (ideale per la gestione di contenuti multimediali nei documenti)

tramite TextEdit

Se desideri spiegare qualcosa visivamente nelle tue note, prova TextEdit. Inserisci un'immagine nel tuo documento e apparirà la barra degli strumenti Markup, che ti consentirà di aggiungere annotazioni con disegni o testo.

Puoi anche utilizzare questo strumento di sviluppo software per convertire i formati dei documenti per una maggiore compatibilità dei file. Apri un documento Word, apporta modifiche rapide e salvalo nuovamente in formato .docx senza installare Microsoft Office.

Lo stesso vale per i file OpenOffice e vari altri formati, rendendo TextEdit un ponte affidabile tra i diversi tipi di documenti.

Migliori funzionalità/funzioni di TextEdit

Passa dalla modalità testo normale a quella avanzata con un solo clic, in base all'attività che stai svolgendo (scrivere codice pulito o creare documenti formattati)

Applica stili di testo personalizzati a tutti i documenti per mantenere una formattazione coerente senza lavoro ripetitivo

Scrivi il tuo codice HTML e guarda come apparirà nel browser, direttamente nell'app

Limiti di TextEdit

Nessuna interfaccia a schede per la gestione di più documenti

Offre funzioni di modifica del codice di base senza funzionalità avanzate come l'evidenziazione della sintassi

Prezzi di TextEdit

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TextEdit

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

👀 Lo sapevi? JavaScript e HTML/CSS sono i linguaggi di programmazione più diffusi tra gli sviluppatori di software.

10. Nova (Ideale per il supporto nativo su Mac)

tramite Nova

Durante il beta testing, il team di Nova ha scoperto dei bug nel motore di layout del testo di Apple che non è stato in grado di correggere. Quindi, ha creato da zero il proprio gestore di layout di testo. Questo ha risolto i bug e ha reso Nova adatto agli sviluppatori Mac che desiderano un editor nativo che parli la loro lingua.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nova

Crea script personalizzati in vari linguaggi che puoi attivare in qualsiasi momento utilizzando i pulsanti della barra degli strumenti o le scorciatoie da tastiera

Passa da uno strumento all'altro nella barra laterale, come lo stato Git, la navigazione dei file e la navigazione dei simboli, utilizzando il dock personalizzabile

Tieni traccia delle modifiche e gestisci il controllo delle versioni con gli strumenti Git integrati per clonare, mettere in fase, commit e inviare gli aggiornamenti

Limiti di Nova

L'ecosistema delle estensioni è limitato

Prezzi Nova

Nova: 99 $

Valutazioni e recensioni di Nova

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Sebbene la documentazione tecnica e Stack Overflow siano risorse di apprendimento popolari, il 37% degli sviluppatori utilizza anche l'IA.

11. UltraEdit (ideale per la gestione di file di grandi dimensioni)

tramite UltraEdit

Utilizza la modalità file di grandi dimensioni avanzata di UltraEdit quando ti trovi immerso in enormi set di dati o file di codice sorgente. Puoi attivare/disattivare funzionalità/funzioni come i numeri di riga e il ripiegamento del codice in base alle esigenze del tuo flusso di lavoro, garantendo una modifica reattiva indipendentemente dalle dimensioni del file.

Migliori funzionalità/funzioni di UltraEdit

Seleziona e modifica blocchi di testo verticalmente per aggiornare più righe contemporaneamente o riformattare dati tabulari

Usa selezioni multiple per posizionare più cursori nel documento e modificare diverse sezioni contemporaneamente

Raggruppa file e cartelle in modo logico, con supporto per l'organizzazione nidificata e l'evidenziazione della sintassi specifica del progetto

Limiti di UltraEdit

Può essere lento durante la ricerca in contenuti densi

La modifica a schermo diviso tra due o più file non è intuitiva

Prezzi di UltraEdit

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UltraEdit

G2: 4,7/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di UltraEdit?

Un recensore di G2 ha detto:

Quando il mio team ha iniziato a lavorare con file XML per il nostro prodotto e i file sono diventati sufficientemente grandi, abbiamo chiesto al nostro team IT un prodotto che consentisse a noi, i titolari del prodotto, di creare/visualizzare e modificare i nostri file e che fosse facile da imparare. UltraEdit era proprio quello che ci serviva.

Quando il mio team ha iniziato a lavorare con file XML per il nostro prodotto e i file sono diventati sufficientemente grandi, abbiamo chiesto al nostro team IT un prodotto che consentisse a noi, i titolari del prodotto, di creare/visualizzare e modificare i nostri file e che fosse facile da imparare. UltraEdit era proprio quello che ci serviva.

12. Textastic (Ideale per la modifica di codice su dispositivi mobili)

tramite Textastic

Textastic utilizza API native iOS e macOS come Core Text, con risultati eccezionali in termini di velocità anche con file di grandi dimensioni. La sua capacità di ripristinare i file aperti per evitare errori e i tasti aggiuntivi della tastiera per i caratteri di programmazione dimostrano una profonda attenzione alle esigenze di codifica sia su dispositivi mobili che desktop.

Migliori funzionalità/funzioni di Textastic

Compila e visualizza in anteprima il codice del preprocessore come Sass e LESS con il supporto completo di Textastic per i preprocessori di sviluppo web

Naviga nel testo con precisione utilizzando la rotellina del cursore a due dita per selezioni fluide sui dispositivi touch

Velocizza la codifica con il completamento automatico intelligente per HTML, CSS, JavaScript, C, Objective-C e PHP

Limiti di Textastic

Nessuna integrazione diretta con Git: richiede l'app Working Copy per le funzionalità Git

Prezzi di Textastic

Free Forever

Textastic Pro: 2,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Textastic

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Nessuna recensione disponibile

💡 Suggerimento: utilizza il server WebDAV integrato in Textastic per trasferire file in modalità wireless tra il tuo Mac/PC e i dispositivi iOS senza cavi.

Prova la migliore alternativa a Notepad++: ClickUp

Se sei passato a macOS, non c'è motivo di rinunciare a editor di codice efficienti. Le alternative a Notepad++ che abbiamo recensito offrono un'ampia gamma di soluzioni, dagli editor leggeri agli ambienti di sviluppo avanzati.

Ma il punto è questo: perché accontentarsi di un semplice editor di codice quando puoi avere un ecosistema completo per la produttività?

ClickUp è l'app completa per sviluppatori front-end, scrittori e team che vogliono fare molto più che scrivere codice. Offre chiarezza, struttura e automazione al tuo flusso di lavoro, sincronizzando gli aggiornamenti in tempo reale e fornendo uno spazio per la comunicazione del team.

Iscriviti gratis a ClickUp e trasforma ogni idea in azione all'istante.