I 15 migliori strumenti gratis per sondaggi da utilizzare nel 2026

Puoi condurre un sondaggio perfetto e non imparare nulla.

I team raccolgono costantemente feedback, ma troppo spesso i risultati rimangono in un foglio di calcolo o in un dashboard senza alcun seguito.

Gli strumenti gratis per sondaggi di oggi risolvono questo problema. Offrono salti logici, branding e analisi in tempo reale senza i paywall che prima li bloccavano.

Questa guida analizza i 15 migliori strumenti gratis per sondaggi che consentono di trasformare rapidamente le risposte in decisioni concrete.

Ecco una rapida panoramica dei migliori strumenti per sondaggi prima di approfondire i dettagli.

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi* ClickUp Team di prodotto, risorse umane, marketing e team interfunzionali che gestiscono più moduli di registrazione Dimensione del team: Individuale → Azienda Raccogli le risposte, attiva i flussi di lavoro, approfondimenti IA, branding personalizzato, moduli incorporati, area di lavoro unificata Free Forever, personalizzazione dell'azienda disponibile Google Forms Sondaggi interni rapidi e senza fronzoli, quiz in classe e pianificazione di eventi Dimensione del team: Individui → Piccoli team Incorpora moduli, mescola le domande, limita l'accesso, imposta limiti di risposta, crea scorciatoie Free SurveyPlanet Educatori, organizzazioni no profit e aziende in fase iniziale che gestiscono cicli di feedback frequenti Dimensione del team: Piccolo → Medio Domande/risposte illimitate, modelli, multilingue, risposte anonime, doppia anteprima Piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Tally Autori, startup e professionisti indipendenti che desiderano moduli minimalisti ed eleganti Dimensione del team: Individuale → Piccoli team Editor a blocchi, nessuna filigrana, risposte illimitate, domini personalizzati, campi nascosti, Stripe, protezione con password Piani a pagamento a partire da 29 $ al mese Jotform Team sanitari, educativi e aziendali che necessitano di una raccolta dati strutturata e precisa al pixel Dimensione del team: PMI → Azienda Oltre 10.000 modelli, logica condizionale, pagamenti, HIPAA, firme elettroniche, modalità offline, oltre 100 integrazioni Piani a pagamento a partire da 39 $ al mese SurveyMonkey Team HR, marketing e prodotto che conducono ricerche formali o sondaggi orientati alla conformità Dimensioni del team: tutte le dimensioni Analisi del sentiment, condivisione QR/SMS, benchmark, logica di punteggio, multilingue, accesso basato sui ruoli Piani a pagamento a partire da 18 $ al mese Typeform Marketer, designer e autori che necessitano di sondaggi raffinati, interattivi e in linea con il marchio Dimensione del team: Solo → Medio Interfaccia utente a domanda singola, salti logici, richiamo delle risposte, salvataggi parziali, incorporamenti, VideoAsk Piani a pagamento a partire da 29 $ al mese Zoho Sondaggio Team che già lavorano nell'ecosistema Zoho Dimensione del team: PMI → Enterprise Integrazioni native Zoho, conformità al GDPR, multilingue, modalità offline, punteggi, trigger email, report incrociati. Piani a pagamento a partire da 6 $ al mese Cognito Moduli Team operativi, contabili e personale sul campo che necessitano di moduli dati dinamici e ricchi di calcoli Dimensione del team: PMI → Medie imprese Dati precompilati, sezioni ripetute, spazio di archiviazione crittografato, portali di sicurezza, PDF, calcoli avanzati Piani a pagamento a partire da 19 $ al mese forms. app Piccole imprese + liberi professionisti che necessitano di moduli ottimizzati per dispositivi mobili Dimensione del team: Solo → PMI Design mobile-first, moduli d'ordine, approvazioni, notifiche push, calcolatori, modelli reattivi Piani a pagamento a partire da 25 $ al mese Qualtrics Aziende e team di ricerca che conducono studi avanzati su CX/EX/mercato Dimensione del team: Azienda Logica complessa, ramificazioni, dati incorporati, condivisione multicanale, analisi IA, dashboard, integrazioni SAP/Salesforce. Prezzi personalizzati LimeSurvey Team del settore accademico e pubblico con competenze tecniche e budget limitati Dimensione del team: PMI → Azienda Enterprise Open source, self-hosted, multilingue, scripting logico, modalità offline, esportazione SPSS/R, gestione panel. Piani a pagamento a partire da 9 $ al mese Sogolytics Team HR, sanità, finanza e pubblica amministrazione che necessitano di sicurezza e conformità rigorose Dimensione del team: medio → azienda Sicurezza dell'azienda, feedback a 360°, benchmarking, flussi di lavoro, dashboard, crittografia, audit trail Piani a pagamento a partire da 25 $ al mese SoSci Sondaggio Ricercatori in psicologia, educazione e scienze sociali Dimensione del team: Accademia Logica di script, randomizzazione casuale, quote, accesso controllato, conformità dell'Unione europea, integrazioni accademiche Piani a pagamento a partire da 57 $ al mese Formbricks Teams SaaS + sviluppatori che danno priorità alla privacy e raccolgono feedback in-app Dimensione del team: Startup → Azienda Micro-sondaggi in-app, self-hosted, conformi al GDPR/CCPA, monitoraggio delle sessioni, SDK, analisi IA, postazioni illimitate. Piani a pagamento a partire da 49 $ al mese

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Gratis non significa necessariamente limitato, soprattutto se stai raccogliendo feedback che influenzano le decisioni. Ecco cosa tenere d'occhio quando si sceglie un software per sondaggi affidabile e gratis:

Limiti di domande elevati o illimitati : evita gli strumenti che impongono un limite al numero di domande che puoi porre.

Design e branding personalizzabili : modifica colori, loghi e font senza filigrane.

Rami logici e modelli di salto : poni domande più intelligenti basate sulle risposte precedenti.

Opzioni di esportazione e analisi : accedi ai dati grezzi e ai dashboard per interpretare i risultati.

Layout ottimizzato per dispositivi mobili : assicurati che i sondaggi e i moduli abbiano un aspetto ottimale su qualsiasi dispositivo.

Nessuna pubblicità o logo forzato : mantieni l'esperienza pulita e senza distrazioni.

Integrazioni degli strumenti : sincronizzazione facile con Fogli Google, Slack, CRM e altro ancora.

Limiti di dati generosi : alcuni strumenti limitano le risposte o lo spazio di archiviazione dei dati nei piani Free.

Interfaccia intuitiva: un builder pulito fa risparmiare tempo e riduce gli attriti.

Lo strumento giusto semplifica la creazione, la condivisione e l'utilizzo dei sondaggi, senza incorrere troppo presto in costi aggiuntivi.

Ora che sai cosa cercare, approfondiamo gli strumenti che offrono queste funzionalità:

1. ClickUp (ideale per moduli integrati nel flusso di lavoro)

Trasforma le risposte in azioni concrete con i moduli ClickUp che offrono una connessione diretta ai tuoi flussi di lavoro.

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

La sua funzionalità ClickUp Forms integrata non si limita a raccogliere le risposte ai sondaggi, ma dà il via all'azione.

Puoi creare moduli per qualsiasi scopo, dall'acquisizione di lead e segnalazioni di bug alle richieste interne e ai sondaggi. Ogni risposta può diventare automaticamente un'attività, assegnare la persona giusta, impostare la priorità in base alle risposte e trigger follow-up, senza necessità di ordinamento manuale.

Utilizza ClickUp AI per estrarre informazioni immediate dai dati dei moduli.

I risultati dei moduli fluiscono direttamente nelle dashboard di ClickUp. Queste dashboard includono schede di approfondimento IA, tendenze predittive, avvisi di anomalie e grafici generati automaticamente da ClickUp Brain.

ClickUp Automazioni trasforma le risposte ai moduli in un flusso di lavoro. Nel momento in cui qualcuno invia una risposta, l'attività può essere contrassegnata, indirizzata alla fase corretta e mostrata alla persona giusta, in modo che il tuo team dedichi meno tempo alla selezione e più tempo alla risposta.

Ad esempio, gli invii "Urgenti" possono essere assegnati a un titolare specifico e spostati automaticamente in una fase con priorità, mentre gli invii "Feedback" vengono inseriti in un elenco di invii in sospeso per la revisione.

Invece di configurare manualmente trigger e condizioni, puoi descrivere l'automazione in un linguaggio semplice: "Quando una risposta al sondaggio viene contrassegnata come urgente, assegnala a CX e aggiungi una data di scadenza" e ClickUp Brain creerà l'intero flusso di lavoro per te.

Scegli tra oltre 200 modelli predefiniti di automazioni ClickUp per iniziare rapidamente.

I moduli sono facili da personalizzare con il tuo marchio e supportano il caricamento di file, come screenshot o video. Puoi anche accettare invii pubblici o anonimi, ottimi per il feedback dei clienti o i sondaggi di opinione, e integrarli con strumenti come CRM, piattaforme di email o database tramite Zapier o Make.

⭐ Il punto di svolta Le funzionalità avanzate di IA di ClickUp, ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT e Super Agents, lo rendono una scelta eccellente per la gestione dei sondaggi. La maggior parte degli strumenti per sondaggi si limita a "raccogliere feedback". Il vero vantaggio è trasformare le risposte in decisioni e dar loro seguito senza esportare nulla o rincorrere le persone. Trasforma rapidamente le risposte grezze in un report leggibile: usa ClickUp Brain per riepilogare un documento ed estrarre i punti chiave in pochi secondi, in modo che i tuoi risultati siano chiari e immediatamente condivisibili.

Ottieni analisi e instradamento in un unico flusso: ClickUp AI Agents può consolidare i feedback, eseguire analisi del sentiment e generare report di analisi, quindi instradare i risultati ai titolari giusti.

Trasforma automaticamente le "informazioni" in "lavoro": gli stessi agenti possono creare attività di follow-up dai risultati dei sondaggi e portarle avanti, in modo che nulla si blocchi dopo la stesura del report.

Tieni tutti aggiornati senza riassunti manuali: un agente IA di sintesi automatizzata può trasformare gli input continui in riepiloghi concisi, in modo che le parti interessate rimangano informate con un carico di lavoro di reportistica molto inferiore. unpuò trasformare gli input continui in riepiloghi concisi, in modo che le parti interessate rimangano informate con un carico di lavoro di reportistica molto inferiore. Ecco un'anteprima di ClickUp BrainGPT @work👇 ClickUp BrainGPT identifica le preoccupazioni ricorrenti, riconosce i feedback positivi e suggerisce i passaggi successivi da intraprendere. L'intelligenza artificiale non si ferma qui: puoi effettuare ricerche tra moduli, risposte, attività, documenti, chat, dashboard e allegati in pochi secondi. ClickUp Enterprise Search estrae automaticamente il contesto dall'area di lavoro di ClickUp, così non perderai mai traccia di come il tuo team sta agendo sui dati dei sondaggi.

Tutto questo si traduce in risultati concreti. I team che utilizzano ClickUp risparmiano fino a un'ora al giorno per ogni dipendente, con un aumento dell'efficienza del 12%.

Organizzazioni come Stanley Securities hanno ridotto i tempi di reportistica di oltre il 50% grazie a flussi di lavoro collegati a moduli che rendono i dati accessibili e utilizzabili.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Visualizza i titolari dei moduli, il numero di invii e i flussi di lavoro collegati dall'hub moduli centralizzato.

Inizia con modelli predefiniti per feedback, richieste IT e acquisizione dati, oppure creane uno personalizzato con controllo completo su layout, logica e trigger del flusso di lavoro.

Condividi i moduli tramite link o incorporali in siti web, wiki o portali: l'ideale per centri di assistenza, landing page o casi d'uso rivolti ai clienti.

Utilizza elenco a discesa, caricamento di file, date, valutazioni e altro ancora per creare moduli per segnalazioni di bug, feedback, RSVP e altro ancora.

Mappa le risposte ai sondaggi su campi quali regione o impatto sui ricavi per facilitare il filtraggio, la reportistica e la segmentazione del dashboard.

Il nuovo Forms Hub ti offre un controllo di livello aziendale sull'accesso ai moduli, le autorizzazioni, le analisi e la visibilità degli invii. Puoi effettuare il monitoraggio dei volumi di risposta, controllare chi può visualizzare o modificare i dati dei moduli e incorporare i moduli in portali esterni o interni con una governance più rigorosa.

Limitazioni di ClickUp

La curva di apprendimento può essere leggermente elevata per i nuovi utenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp su desktop è incredibilmente facile da usare e intuitivo, con nuovi controlli IA integrati che ti aiutano se ti senti perso. La possibilità di creare moduli, gestire attività, elementi del calendario e riunioni rendono ClickUp uno strumento indispensabile per qualsiasi piccola impresa in crescita. Inoltre, la nuova funzionalità di chat rende obsolete e superflue le app di chat esterne come Slack o Teams per chi desidera ridurre il numero di app utilizzate.

2. Google Forms (ideale per sondaggi rapidi e senza fronzoli)

tramite Google Forms

Se sei già integrato nell'ecosistema Google, Google Forms è l'ideale per gli utenti che desiderano creare sondaggi con una configurazione minima. È lo strumento di creazione sondaggi completamente gratis di Google.

L'interfaccia semplice e senza codice dello strumento e l'integrazione nativa con gli strumenti di Google Workspace lo rendono perfetto per feedback interni, sondaggi sulla soddisfazione dei clienti, quiz in classe o pianificazione di eventi. Puoi iniziare immediatamente utilizzando modelli predefiniti o crearne di nuovi da zero con tipi di domande di base come domande a scelta multipla, menu a tendina e risposte brevi.

Le migliori funzionalità di Google Forms

Crea un sondaggio in Google Forms e incorporalo direttamente su siti web o intranet per facilitare la partecipazione.

Limita l'accesso al modulo a utenti o domini specifici per sondaggi interni.

Imposta i limiti di risposta e chiudi automaticamente i moduli dopo aver raggiunto un limite massimo.

Utilizza le scorciatoie da tastiera e gli strumenti di duplicazione rapida per velocizzare la creazione dei moduli.

Limitazioni di Google Forms

Google Forms offre gratis una logica condizionale di base, ma non dispone delle funzionalità avanzate di logica di salto, punteggio e dashboard di analisi in tempo reale presenti negli strumenti a pagamento.

Gli strumenti di reportistica sono limitati

Prezzi di Google Forms

Free

Valutazioni e recensioni di Google Forms

G2 : 4,6/5 (Google Workspace, oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Forms?

Un recensore di Capterra afferma:

Google Forms è una soluzione utile ed efficiente per esigenze di livello base e intermedio. Potrebbe non essere lo strumento più avanzato, ma è adeguato per la maggior parte delle funzioni HR quotidiane.

📮 ClickUp Insight: il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

3. SurveyPlanet (il migliore per sondaggi gratis illimitati)

tramite SurveyPlanet

Hai bisogno di condurre più sondaggi senza preoccuparti di un limite massimo di domande o risposte? SurveyPlanet può aiutarti. Il suo generoso piano Free offre sondaggi, domande e rispondenti illimitati. Questo lo rende ideale per educatori, organizzazioni no profit e aziende in fase iniziale che conducono frequenti campagne di feedback.

Le migliori funzionalità di SurveyPlanet

Applica modelli di sondaggio predefiniti su argomenti quali risorse umane, istruzione o ricerche di mercato.

Utilizza il ramo delle domande e la logica di salto (piano Pro) per guidare i rispondenti in base alle loro risposte.

Crea un sondaggio anonimo in più lingue con chiari controlli sulla privacy.

Visualizza in anteprima i sondaggi sia come partecipante che come amministratore per controllare il flusso e la formattazione.

Limiti di SurveyPlanet

Il piano Free non consente la personalizzazione del marchio e i rami logici.

Nessun dashboard analitico integrato: i dati devono essere esaminati o esportati manualmente.

Prezzi di SurveyPlanet

Free

Pro : 20 $ al mese

Azienda: 350 $/anno

Valutazioni e recensioni di SurveyPlanet

G2 : 4,1/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SurveyPlanet?

Un recensore di G2 afferma :

Apprezzo molto il fatto che SurveyPlanet non solo offra un'opzione che consente di sapere quale partecipante ha fornito quale feedback, aiutandoti a colmare le lacune, ma visualizzi anche i dati in grafici e immagini per facilitare la comprensione dei risultati.

💡 Suggerimento professionale: invece di setacciare decine di attività generate dai sondaggi, basta chiedere: "Su cosa dovrei concentrarmi per primo?" ClickUp Brain analizza l'urgenza, le dipendenze e l'impatto per individuare immediatamente il lavoro più critico.

4. Tally (ideale per moduli semplici in stile Notion)

tramite Tally

Tally rende la creazione di moduli incredibilmente semplice grazie al suo editor basato su blocchi. Basta digitare e strutturare il modulo come un documento, senza drag-and-drop macchinosi e interfacce disordinate.

Nonostante sia gratis, elimina le filigrane e ti dà accesso a invii illimitati, domini personalizzati, notifiche di risposta e persino scorciatoie da tastiera per velocizzare le operazioni.

Tally: le migliori funzionalità/funzioni

Crea moduli all'istante utilizzando l'editor "digita per creare" di Tally, che converte automaticamente ciò che digiti in domande strutturate.

Aggiungi campi nascosti e variabili personalizzate per personalizzare le risposte o effettuare il monitoraggio delle fonti di riferimento.

Raccogli i pagamenti tramite Stripe direttamente dal tuo modulo con il piano Pro.

Ricevi immediatamente notifiche via email e Slack quando viene inviata una nuova risposta.

Genera domande iniziali utilizzando l'IA in base all'obiettivo del tuo sondaggio.

Limiti di conteggio

Non offre supporto per logiche di sondaggio complesse oltre ai campi condizionali di base.

Non dispone di analisi integrate; si basa su integrazioni con strumenti come Fogli Google o Airtable.

Prezzi Tally

Free

Pro : 29 $ al mese

Aziendale: 89 $ al mese

Conta valutazioni e recensioni

G2 : 4,7/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tally?

Un recensore di G2 afferma:

La documentazione è completa e il modulo può essere pubblicato in più lingue, rendendolo un'opzione eccellente per una vasta gamma di attività aziendali.

🧠 Curiosità: il Net Promoter Score (NPS), sviluppato da Fred Reichheld nel 2003, ha rivoluzionato il feedback dei clienti ponendo una semplice domanda: "Quanto sei propenso a raccomandarci a un amico?" Oggi è una delle metriche più utilizzate nella ricerca sull'esperienza dei clienti.

5. Jotform (ideale per moduli professionali altamente personalizzabili)

tramite Jotform

Per i team che necessitano di un design perfetto al pixel e di funzionalità avanzate, Jotform offre uno dei più potenti generatori di moduli sul mercato. Supporta oltre 10.000 modelli, logica condizionale avanzata, integrazioni di pagamento e conformità HIPAA.

Il builder drag-and-drop consente il controllo completo su layout, branding e comportamento dei moduli. Puoi creare qualsiasi cosa, dai moduli di registrazione complessi ai flussi di lavoro di registrazione con approvazioni, caricamento di file e calcoli in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform

Automatizza i flussi di lavoro di approvazione per esaminare, accettare o rifiutare gli invii tramite una logica personalizzata.

Integrazione con oltre 100 app, tra cui CRM, strumenti per progetti e piattaforme di archiviazione cloud.

Imposta email condizionali e risposte automatiche in base ai dati delle scale di valutazione dei sondaggi

Raccogli firme elettroniche con campi legalmente vincolanti

Abilita la modalità chiosco o la raccolta dati offline per l'utilizzo in loco senza Internet.

Approfondimenti basati sull'IA e schede di riepilogo che evidenziano i risultati chiave senza necessità di analisi manuale.

Limitazioni di Jotform

Alcuni utenti segnalano che i moduli con logica complessa potrebbero caricarsi lentamente.

I salti di prezzo tra i livelli possono essere elevati per i team di piccole dimensioni.

Prezzi di Jotform

Starter: Gratis

Bronzo : 39 $ al mese

Silver : 49 $ al mese

Gold : 129 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2 : 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jotform?

Un recensore di Capterra afferma:

Adoro JotForm, è molto facile creare moduli. Lo usiamo per ottenere feedback su eventi e prodotti. Anche se ha un limite di 100 invii mensili, la versione gratis è comunque molto utile.

👀 Lo sapevi? La maggior parte delle persone non ha problemi a compilare sondaggi se ritiene che l'azienda agirà effettivamente in base al proprio feedback.

6. SurveyMonkey (ideale per feedback e analisi di livello aziendale)

tramite SurveyMonkey

SurveyMonkey offre ramificazioni avanzate, supporto multilingue e analisi dettagliate per i team che gestiscono analisi di sondaggi complesse. È comunemente utilizzato dai team delle risorse umane, del marketing e dei prodotti per monitorare le tendenze e il sentiment nel tempo.

Offre anche il supporto per il confronto con i benchmark, consentendo alle aziende di misurare i propri risultati rispetto agli standard del settore.

Le migliori funzionalità di SurveyMonkey

Analizza le risposte al testo libero utilizzando l'analisi del sentiment e l'estrazione di parole chiave.

Effettua la distribuzione dei sondaggi tramite più canali, inclusi SMS, incorporamenti nei siti web e codici QR.

Personalizza i percorsi di risposta con modelli logici e di punteggio avanzati.

Abilita sondaggi multilingue con la gestione automatica della traduzione

Limiti di SurveyMonkey

Le analisi avanzate basate sull'IA (sentiment, clustering) sono disponibili nei livelli a pagamento.

Le opzioni di personalizzazione del marchio nei piani di livello inferiore sono limitate.

Prezzi di SurveyMonkey

Free

Team Advantage : 32 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Team Premier : 92 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 10.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SurveyMonkey?

Un recensore di G2 afferma:

SurveyMonkey consente ai nostri colleghi non esperti di tecnologia di creare sondaggi accurati e ottimizzati per i dispositivi mobili in pochi minuti. Grazie alla ricca libreria di modelli di domande e alla logica di ramificazione, raramente dobbiamo partire da zero, e la dashboard di analisi in tempo reale rende la condivisione delle informazioni con le parti interessate quasi istantanea...

7. Typeform (ideale per moduli interattivi e dal design accattivante)

tramite Typeform

Per i marchi che danno priorità all'esperienza dell'utente e al design, Typeform utilizza un'interfaccia pulita, con una domanda alla volta, che sembra più una conversazione che un tipico sondaggio.

Le potenti funzionalità logiche e le integrazioni con strumenti come HubSpot, Slack e Notion si abbinano al suo fascino visivo. Questo lo rende particolarmente adatto per la generazione di lead, la raccolta di feedback, i quiz e i flussi di onboarding, soprattutto quando l'impegno nelle domande dei sondaggi sull'esperienza utente e i tassi di completamento sono fondamentali.

Le migliori funzionalità di Typeform

Progetta con salti logici e calcoli per personalizzare il flusso del sondaggio in tempo reale.

Incorpora i moduli nelle pagine web mantenendo la reattività e la fedeltà del design.

Raccogli automaticamente le risposte parziali, riducendo l'impatto dell'abbandono.

Utilizza le risposte richiamate per fare riferimento a risposte precedenti nelle domande successive.

Integrazione con video tramite VideoAsk per una raccolta dati interattiva faccia a faccia.

Limiti di Typeform

Numero limitato di risposte nei piani gratuiti e base

Le funzionalità avanzate di branding sono disponibili solo nei piani di livello superiore.

Prezzi di Typeform

Free

Base : 29 $ al mese

Plus : 59 $ al mese

Aziendale : 99 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2 : 4,5/5 (oltre 870 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 920 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Typeform?

Un recensore di G2 afferma:

L'interfaccia è elegante, facile da usare e coinvolgente per i rispondenti. La logica condizionale e le integrazioni rendono i flussi di lavoro perfettamente fluidi.

🧠 Curiosità: gli strumenti per i sondaggi non sono sempre stati digitali. La prima grande svolta nella raccolta dati su larga scala avvenne nel 1890, quando Herman Hollerith utilizzò schede perforate per elaborare i dati del censimento degli Stati Uniti, riducendo di anni il conteggio manuale. Le piattaforme di sondaggi basate sull'IA di oggi fanno la stessa cosa su una scala molto diversa: trasformano le risposte grezze in approfondimenti in pochi secondi invece che in mesi.

8. Zoho Sondaggio (ideale per i team che già utilizzano l'ecosistema Zoho)

tramite Zoho Sondaggio

Zoho Survey si integra perfettamente nella suite Zoho, offrendo un'opzione affidabile per i team che già utilizzano Zoho CRM, Zoho Campaigns o Zoho Analytics.

È pensato per le aziende che cercano uno strumento di sondaggio di fascia media personalizzato, con logica e reportistica adeguate, il tutto supportato da integrazioni native nel loro stack esistente.

Le migliori funzionalità di Zoho Sondaggio

Trigger campagne email tramite Zoho Campaigns in base ai risultati dei sondaggi.

Imposta report di sondaggi incrociati e analisi delle tendenze all'interno di Zoho Analytics.

Utilizza punteggi e variabili personalizzate per segmentare automaticamente i rispondenti.

Condividi i sondaggi su Facebook, Twitter o come pop-up per una portata più ampia.

Raccogli risposte offline su app mobili, anche senza Internet.

Limiti di Zoho Sondaggio

L'interfaccia utente può sembrare obsoleta rispetto agli strumenti più recenti.

Alcuni utenti segnalano rallentamenti delle prestazioni con set di dati di grandi dimensioni relativi ai rispondenti.

Prezzi di Zoho Sondaggio

Free

Base : 9 $ al mese

Plus : 35 $ al mese

Pro: 49 $ al mese

Enterprise: 109 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Sondaggio

G2 : 4,4/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 440 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Survey?

Un recensore di Capterra afferma:

Ottimo strumento per sondaggi, molto completo e intuitivo. Lo consiglio a tutti gli utenti di Zoho One.

9. Cognito Moduli (ideale per la raccolta e il calcolo avanzato dei dati)

tramite CognitoForms

Cognito Forms è particolarmente adatto per casi d'uso che vanno oltre il semplice feedback, come preventivi di spesa, registrazioni a eventi o reportistica interna. Combina logica dei moduli, calcoli e formattazione condizionale per supportare flussi di lavoro più complessi.

Particolarmente utile per i team operativi, i contabili e i servizi sul campo, ti consente di creare moduli dinamici basati sui dati senza bisogno di codice.

Le migliori funzionalità dei moduli di Cognito

Precompila i dati degli invii precedenti per migliorare l'esperienza dell'utente.

Utilizza sezioni ripetute per acquisire più voci all'interno di un unico invio.

Archivia le voci con crittografia e accedi tramite portali di sicurezza.

Personalizza i PDF per stampe come ricevute o certificati

Limiti di Cognito Forms

La curva di apprendimento per le funzionalità avanzate è superiore alla media.

Stile visivo limitato rispetto a strumenti come Typeform.

Prezzi di Cognito Forms per i moduli

Free

Pro : 19 $ al mese

Team : 39 $ al mese

Enterprise: 129 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Cognito Moduli

G2 : 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Cognito Forms?

Un recensore di Capterra afferma:

Modulo ottimo e potente, si integra con Zapier e mi permette di effettuare il monitoraggio dei visitatori con Google Analytics. Esperienza fluida.

10. forms. app (Ideale per moduli ottimizzati per dispositivi mobili con automazioni)

Progettata all'insegna della semplicità e della mobilità, l'app forms. è ideale per gli utenti che hanno bisogno di creare, condividere e gestire moduli rapidamente, soprattutto da un dispositivo mobile.

Questa piattaforma software per l'automazione dei moduli semplifica anche la condivisione dei moduli tramite social media, siti web o WhatsApp e consente persino flussi di approvazione di base senza necessità di configurazioni tecniche.

Forms. App: le migliori funzionalità/funzioni

Accetta ordini o prenotazioni tramite i campi dei prodotti

Automatizza i flussi di approvazione con modifiche di stato personalizzabili per gli invii.

Tieni traccia e gestisci le risposte tramite notifiche push per rimanere aggiornato in tempo reale.

Sfrutta i campi del calcolatore per la logica di determinazione dei prezzi o di punteggio all'interno del modulo.

Esporta i dati dei moduli in report dettagliati o dashboard visive per ottenere rapidamente informazioni approfondite.

Ottieni assistenza IA per la progettazione delle domande

Limiti dell'app moduli.

Il supporto per domini personalizzati è disponibile solo sui piani a pagamento.

La flessibilità di progettazione è più limitata rispetto agli strumenti per moduli di fascia alta.

moduli. prezzi dell'app

Free

Base : 25 $ al mese

Pro : 35 $ al mese

Premium: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni dell'app forms.

G2 : 4,5/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 240 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di forms. app?

Un recensore di G2 afferma:

Con Forms. App, non abbiamo riscontrato la necessità di un servizio di assistenza clienti individuale. Le persone possono completare facilmente i nostri sondaggi senza contattarci e credo che questa sia un'esperienza migliore per loro.

11. Qualtrics (Ideale per ricerche aziendali ed esperienza dei clienti)

tramite Qualtrics

Noto per la sua completezza e precisione, Qualtrics è progettato per le grandi aziende che conducono ricerche di mercato sofisticate o programmi di gestione dell'esperienza. Offre supporto per metodologie avanzate come l'analisi congiunta, il Net Promoter Score (NPS) e il monitoraggio del ciclo di vita dei dipendenti, il tutto nel rispetto di rigorosi standard di conformità e sicurezza dei dati.

Le migliori funzionalità di Qualtrics

Crea sondaggi utilizzando logica avanzata, ramificazioni e flussi di lavoro con dati incorporati.

Esegui la distribuzione multicanale, inclusi email, SMS, intercettazioni di app e altro ancora.

Visualizza le tendenze dei feedback con dashboard avanzate e autorizzazioni basate sui ruoli.

Utilizza l'analisi basata sull'IA per estrarre sentiment, intenzioni e temi chiave.

Automatizza trigger e flussi di lavoro sulla base di feedback in tempo reale.

Ottieni approfondimenti predittivi basati sull'IA e analisi automatizzate dei testi.

Limiti di Qualtrics

La curva di apprendimento è ripida per i nuovi utenti.

Le funzionalità premium sono disponibili solo nei piani Enterprise di livello superiore.

Prezzi Qualtrics

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qualtrics

G2 : 4,4/5 (oltre 4.200 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Qualtrics?

Un recensore di G2 afferma:

Offre potenti funzionalità per la creazione di sondaggi personalizzati e l'analisi approfondita dei dati. Gli strumenti logici e i dashboard di reportistica ci aiutano a identificare modelli e migliorare la strategia tra più team.

👀 Lo sapevi? L'84% dei responsabili del servizio clienti e dell'assistenza considera i dati e le analisi dei clienti "molto o estremamente importanti" per il raggiungimento dei propri obiettivi. Ecco perché raccogliere le informazioni giuste attraverso i sondaggi è più importante che mai.

12. LimeSurvey (ideale per ricercatori accademici e senza scopo di lucro)

tramite LimeSurvey

LimeSurvey è uno strumento di sondaggio open source con una solida reputazione nei circoli accademici e nel settore pubblico. Offre la massima flessibilità e controllo per i team con competenze tecniche e budget limitati. Hosting personalizzato, supporto multilingue e scripting logico lo rendono una solida opzione per progetti ad alta intensità di ricerca.

Le migliori funzionalità di LimeSurvey

Offre supporto per la raccolta dati offline tramite integrazioni di terze parti.

Esporta i dati in SPSS, R ed Excel per analisi avanzate.

Gestisci i panel dei membri dei partecipanti e rendi anonime le risposte con una sicurezza massima.

Limiti di LimeSurvey

L'interfaccia sembra antiquata e può risultare poco intuitiva.

Richiede una configurazione più tecnica rispetto agli strumenti commerciali.

Prezzi di LimeSurvey

Base : 39 $ al mese

Expert : 36 $/mese (fatturato annualmente)

Aziendale : 105 $/mese (fatturato annualmente)

Aziendale: prezzi personalizzati (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di LimeSurvey

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LimeSurvey?

Un recensore di Capterra afferma:

Strumento utile per i sondaggi. Tuttavia, non è facile da usare per chi non ha esperienza con il codice. Ho trascorso molto tempo sui forum alla ricerca di soluzioni. Fortunatamente, gli esperti sui forum offrono un alto livello di supporto.

13. Sogolytics (ideale per i settori orientati alla conformità e i team HR)

tramite Capterra

Sogolytics è specializzata in strumenti di sondaggio sicuri e di livello aziendale con funzionalità/funzioni utili per sondaggi riservati sul coinvolgimento dei dipendenti, feedback dei pazienti e monitoraggio del sentiment dei clienti.

Offre anche il supporto per l'anonimato automatico, la crittografia avanzata e gli audit trail, rendendolo uno strumento indispensabile per i settori regolamentati che danno priorità all'integrità dei dati oltre alla raccolta di feedback.

Le migliori funzionalità di Sogolytics

Conduci programmi di feedback a 360° con modelli e analisi integrati.

Abilita l'automazione del benchmarking rispetto ai dati di settore o storici.

Genera report PDF e dashboard pronti per essere esaminati dai dirigenti o dal consiglio di amministrazione.

Limitazioni di Sogolytics

Meno opzioni di personalizzazione del design per il branding

I prezzi potrebbero essere elevati per le organizzazioni più piccole.

Prezzi di Sogolytics

Pro gratis

In più: 99 $ al mese

Pro : 199 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sogolytics

G2 : 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 730 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sogolytics?

Un recensore di G2 afferma:

La flessibilità nell'analisi dei dati dei sondaggi e nella creazione di report con diverse visualizzazioni è ottima. Il supporto è stato eccellente.

14. SoSci Sondaggio (ideale per la ricerca accademica e psicologica)

tramite SoSci Sondaggio

SoSci Sondaggio è progettato per ricerche che richiedono grandi quantità di dati nei campi della psicologia, dell'istruzione e delle scienze sociali. Sebbene non sia così raffinato dal punto di vista visivo, offre una flessibilità senza pari nella creazione di script, nella randomizzazione e nel controllo dei rispondenti.

Sebbene sia utilizzato principalmente nelle regioni di lingua tedesca, lo strumento offre supporto per l'inglese e la conformità dei dati internazionali.

Le migliori funzionalità di SoSci Sondaggio

Scrivi condizioni logiche complesse e fai casualmente scegliere le domande

Controlla le quote di risposta, i tempi e l'accesso dei rispondenti.

Archivia i dati in modo sicuro in conformità con le normative dell'Unione europea.

Utilizza le scorciatoie da tastiera per una navigazione e un test più rapidi.

Integrazione con set di dati accademici o panel esterni

Limiti del sondaggio SoSci

L'interfaccia è tecnica e manca di opzioni di personalizzazione visiva.

Risorse di supporto limitate per gli utenti di lingua inglese

Prezzi di SoSci Sondaggio

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SoSci Sondaggio

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

15. Formbricks (ideale per la raccolta di feedback open source e incentrata sulla privacy)

tramite FormBricks

Ideale per i team SaaS e gli sviluppatori attenti alla privacy, Formbricks consente la raccolta di feedback in-app senza inviare i dati degli utenti a server di terze parti. Essendo uno strumento open source, offre anche il controllo completo dell'hosting, garantendo la conformità al GDPR e al CCPA per impostazione predefinita.

Le migliori funzionalità di Formbricks

Cattura micro-sondaggi in-app nei momenti chiave come l'onboarding dei clienti , l'utilizzo delle funzionalità/funzioni o la cancellazione.

Utilizza il monitoraggio basato sulle sessioni per analizzare come cambia il sentiment durante il percorso dell'utente.

Implementa con integrazioni widget intuitive per gli sviluppatori che richiedono un lavoro minimo sul frontend.

Limiti di Formbricks

Richiede conoscenze di configurazione e hosting da parte dello sviluppatore.

Personalizzazione visiva limitata rispetto agli strumenti commerciali

Prezzi di Formbricks

Free

Startup : 49 $ al mese

Scale & Enterprise : prezzi personalizzati

Enterprise (self-hosting): prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Formbricks

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Formbricks?

Un recensore di G2 afferma:

Ciò che mi piace davvero di Formbricks è la sua facilità di integrazione. Che tu stia utilizzando un'opzione senza codice o un SDK come React, la configurazione è rapida e fluida. Inoltre, la piattaforma è totalmente incentrata sulla privacy, pienamente conforme al GDPR e al CCPA e, se preferisci, puoi ospitarla autonomamente, il che è fantastico

Sondaggi? ClickUp li porta a un livello superiore

Dalle piattaforme di livello accademico ai micro-sondaggi che mettono al primo posto la privacy, gli strumenti di sondaggio a tua disposizione sono diversi e in continua evoluzione. Ma se stai cercando una soluzione che non si limiti a raccogliere dati, ma che faccia un passaggio trasformandoli in attività concrete, ClickUp si distingue come la scelta migliore in assoluto.

La piattaforma non si limita alla creazione di moduli. ClickUp collega le risposte ai moduli direttamente al flusso di lavoro del tuo team, consentendoti di assegnare attività, impostare priorità, monitorare lo stato e rispondere, il tutto senza cambiare strumento. È particolarmente potente per i team che già utilizzano ClickUp per il project management, rendendolo un'esperienza veramente integrata dal sondaggio all'esecuzione.

Sei pronto a trasformare i dati dei sondaggi in azioni concrete? Iscriviti a ClickUp e inizia oggi stesso a creare flussi di lavoro più intelligenti.

Domande frequenti

Il miglior strumento gratuito per sondaggi dipende dalle tue esigenze. Se desideri una configurazione rapida, Google Forms è un'opzione semplice. Se hai bisogno di sondaggi che si colleghino ai flussi di lavoro (come trasformare le risposte in attività e indirizzare i follow-up), uno strumento come ClickUp con automazioni e dashboard integrate è più adatto.

Sì, molti strumenti gratis per sondaggi ora includono elementi essenziali come modelli, logica di base, link di condivisione ed esportazioni. Le limitazioni più comuni sono i limiti di risposta, i controlli sul branding, la logica avanzata e la profondità della reportistica.

Alcuni lo fanno, ma molti riservano la logica avanzata di ramificazione/salto ai piani a pagamento. Se il tuo sondaggio richiede una logica complessa (percorsi diversi in base alle risposte), controlla i limiti logici del piano Free prima di impegnarti.