Le 10 migliori alternative a Okta per la gestione delle identità nel 2025

Okta è un nome importante nel mondo della gestione delle identità, grazie al suo solido Single Sign-On, all'autenticazione a più fattori e agli strumenti per il ciclo di vita degli utenti.

È una delle piattaforme di riferimento per la gestione dell'accesso sicuro e la protezione dei dati sensibili.

Ma nonostante i suoi punti di forza, il prezzo di Okta può diventare elevato con l'aumentare delle dimensioni dell'azienda. Il processo di configurazione è complesso e la personalizzazione e le integrazioni sono piuttosto limitate. Se questi aspetti sono determinanti, esistono altre opzioni.

Esistono diverse alternative efficaci a Okta che offrono maggiore flessibilità, prezzi convenienti e funzionalità/funzioni su misura per le tue esigenze.

In questo blog esploreremo le migliori alternative a Okta, dalle soluzioni aziendali ricche di funzionalità alle opzioni agili e open source, per aiutarti a trovare lo strumento di gestione delle identità e degli accessi più adatto alla tua organizzazione.

Cosa cercare nelle alternative a Okta?

Scegliere una qualsiasi alternativa a Okta non è la mossa migliore.

Circa il 90% delle aziende riferisce che le proprie credenziali aziendali sono comparse in un registro Stealer prima ancora che si verificasse una violazione. Questo è un campanello d'allarme.

Per evitare questo tipo di problemi e migliorare il tuo livello di sicurezza generale, hai bisogno di una soluzione di gestione degli accessi che soddisfi tutti i requisiti, come:

Facilità d'uso e implementazione: Configurazione e gestione semplici senza bisogno di un team di esperti, con un'interfaccia utente pulita e un dashboard intuitivo per gli amministratori che migliora le operazioni quotidiane

Scalabilità: Supporta la crescita della tua azienda, che tu abbia 50 o 5.000 utenti, mantenendo i costi gestibili

Sicurezza e conformità: Fornitura di autenticazione multifattoriale robusta, controllo degli accessi degli utenti basato sui ruoli, Fornituradi autenticazione multifattoriale robusta, controllo degli accessi degli utenti basato sui ruoli, registri di audit , crittografia dei dati, rilevamento avanzato delle minacce, segnalazione dei log di furto e conformità con SOC 2, HIPAA e GDPR

Supporto SSO e federazione: Consente il Single Sign-On e la federazione delle identità senza soluzione di continuità attraverso standard come SAML e OIDC, mantenendo il controllo centralizzato dell'autenticazione

Integrazioni: connettiti facilmente con il tuo stack tecnologico (sistemi HR, piattaforme cloud e strumenti di produttività) utilizzando connettori predefiniti e API per ridurre al minimo il lavoro manuale

Personalizzazione e flessibilità: Consente di ottimizzare i flussi degli utenti, le schermate di accesso e le politiche di accesso per allinearli meglio alla logica aziendale

Facilità d'uso per gli sviluppatori: Fornitura di API, SDK e documentazione chiara per supportare la creazione di sistemi Fornitura di API, SDK e documentazione chiara per supportare la creazione di sistemi di gestione del flusso di lavoro personalizzati e l'integrazione di funzionalità di identità nelle app

Prezzi trasparenti: Modelli di prezzo chiari e flessibili, preferibilmente basati sull'utilizzo o a livelli, insieme a componenti aggiuntivi opzionali, in modo da pagare solo ciò che serve

👀 Lo sapevi? Gli attacchi malware sono aumentati del 58%. Se non hai ancora investito in un software di gestione delle identità e degli accessi (IAM), ora è il momento giusto.

le 10 migliori alternative a Okta in sintesi

Ecco una panoramica delle migliori alternative a Octa, in base alla loro struttura, alle funzionalità/funzioni chiave e ai prezzi.

Strumenti Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi Ping Identity Aziende SaaS Protezione dell'identità dei clienti, rilevamento delle minacce basato sull'IA, autorizzazione della forza lavoro e controllo degli accessi Prezzi a partire da 3 $ al mese per utente SailPoint Aziende di medie e grandi dimensioni Provisioning automatizzato degli accessi, strumenti RBAC e gestione dei dispositivi Prezzi personalizzati OneLogin Aziende di medie dimensioni Gestione del ciclo di vita delle identità basata su IA, autenticazione SmartFactor e integrazioni profonde con i sistemi HR I piani a pagamento partono da 6 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Auth0 Startup e sviluppatori indipendenti Flussi di accesso personalizzati e logica di autenticazione, oltre a supporti per più framework e lingue Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Microsoft Azure AD Aziende che utilizzano l'ecosistema Microsoft Politiche di accesso condizionale, autenticazione senza password con FIDO2, autenticazione biometrica e identificazione delle minacce Gratis; piani a pagamento a partire da $0,00325/MAU JumpCloud Aziende di medie dimensioni e grandi aziende Sicurezza zero-trust, autorizzazioni a tempo e applicazione centralizzata delle policy I piani a pagamento partono da 11 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Keycloak Aziende Self-hosting, integrazione LDAP e Active Directory e flussi di accesso personalizzati Prezzi personalizzati CyberArk Aziende di medie dimensioni e grandi aziende Protezione degli account privilegiati, agenti IA per la segnalazione, archiviazione e rotazione delle password Prezzi personalizzati ManageEngine Team IT ibridi Monitoraggio dell'attività di accesso e generazione di report sull'utilizzo I piani a pagamento partono da 104 $ al mese Cisco Duo Aziende Autenticazione multifattoriale resistente al phishing, criteri di accesso adattivi e verifica dello stato dei dispositivi Gratis; piani a pagamento a partire da 3 $ al mese

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le 10 migliori alternative a Okta

Ora sai cosa cercare prima di scegliere una soluzione di gestione degli accessi.

Diamo un'occhiata ad alcuni concorrenti di Okta che soddisfano questi requisiti. Confronteremo le loro funzionalità/funzioni, i limiti, i prezzi e tutto ciò che c'è da sapere per aiutarti a trovare la piattaforma giusta.

1. Ping Identity (ideale per proteggere l'identità dei clienti per le piattaforme SaaS)

tramite Ping Identity

Circa il 94% delle organizzazioni afferma che i propri clienti non acquisterebbe i loro prodotti se non fossero in grado di proteggere adeguatamente i dati personali. Sebbene Okta fornisca una solida protezione dell'identità, Ping Identity fa un passaggio in più con la sua gestione dell'identità e dell'accesso dei clienti. Offre un controllo degli accessi dettagliato, un'autenticazione consapevole dei rischi e un MFA adattivo, aiutandoti a proteggere i dati dei clienti in ogni punto di contatto senza compromettere l'esperienza utente.

A differenza di Okta, Ping offre maggiore flessibilità nell'implementazione dello stack di identità. Che si tratti di ambienti on-premise, cloud o ibridi, è ideale per le aziende SaaS con esigenze infrastrutturali complesse.

Ping supporta anche Single Sign-On, autenticazione senza password, federazione delle identità (SAML, OIDC) e gestione delle identità dei dipendenti. L'architettura API-first lo rende altamente personalizzabile e adattabile ad altre applicazioni aziendali.

Funzionalità/funzioni principali di Ping Identity

Facile integrazione con API, sistemi legacy e app moderne

Rileva le minacce in tempo reale con l'analisi basata sull'IA

Semplifica i flussi di lavoro delle identità con un'API aperta

Applica le politiche in tempo reale su tutti i punti di contatto delle identità, sia per i clienti che per i dipendenti

Supporta l'identità decentralizzata per offrire agli utenti un maggiore controllo sui propri dati e un Single Sign-On senza interruzioni su app e piattaforme

Limiti di Ping Identity

Le funzionalità/funzioni di Ping Authorize e Ping Directory possono sembrare piuttosto complesse

La sincronizzazione degli accessi in tempo reale è spesso più lenta rispetto ad altri concorrenti di Okta

Prezzi di Ping Identity

Cliente:

Essenziale: A partire da 35.000 $/anno

In più: A partire da 50.000 $/anno

Forza lavoro:

Essenziale: 3 $ al mese per utente

In più: 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Ping Identity

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Ping Identity?

Una recensione su G2 dice:

Una delle funzionalità più utili che ho trovato su Ping Identity è che fornisce all'utente diverse soluzioni per il SaaS (Security as a Service). I prodotti Ping Identity come Ping Federate, Ping Access, Ping Directory e Ping ID sono prodotti su cui ho lavorato e che ho trovato molto intuitivi per gli amministratori.

Una delle funzionalità più utili che ho trovato in Ping Identity è che fornisce all'utente diverse soluzioni per il SaaS (Security as a Service). I prodotti Ping Identity come Ping Federate, Ping Access, Ping Directory e Ping ID sono prodotti su cui ho lavorato e che ho trovato molto intuitivi per gli amministratori.

2. SailPoint (ideale per automatizzare le autorizzazioni di accesso e il provisioning degli utenti)

tramite SailPoint

Mentre Okta eccelle nella gestione degli accessi e nell'autenticazione degli utenti, SailPoint fa un passaggio in più con l'automazione della certificazione periodica degli accessi. Assicura che gli utenti abbiano sempre livelli di accesso appropriati, aiutandoti a soddisfare i requisiti di conformità.

SailPoint automatizza anche i processi di onboarding e offboarding degli utenti per modifiche tempestive e accurate degli accessi quando gli utenti entrano, si spostano all'interno o lasciano la tua azienda. Ottieni anche una modellazione e una gestione avanzata dei ruoli per un controllo preciso delle autorizzazioni degli utenti, in modo che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso.

Migliori funzionalità/funzioni di SailPoint

Gestisci le identità degli utenti su sistemi cloud e on-premise

Automatizza il provisioning e il deprovisioning degli accessi

Semplifica la gestione efficiente degli accessi per tutti gli utenti e applica una governance delle identità rigorosa con controlli basati su policy

Effettua revisioni regolari degli accessi per garantire la conformità e rilevare e rispondere ai rischi di accesso in tempo reale

Modella e assegna i ruoli con strumenti RBAC avanzati

Supporta la gestione dei dispositivi collegando le identità agli endpoint e mantieni la conformità con reportistica e controlli avanzati per gli audit di conformità IT

Limiti di SailPoint

Gli utenti segnalano risposte più lente da parte del team tecnico, che possono causare ostacoli

Le recensioni evidenziano alcuni problemi di cache con questo strumento

Prezzi SailPoint

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SailPoint

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di SailPoint?

Un recensore di Capterra afferma:

Mi piacciono le funzionalità proattive come le violazioni delle policy e i livelli multipli di approvazione al momento della richiesta. I controlli reattivi come le certificazioni sono utili nella misura in cui gli utenti sono coinvolti. Non è scalabile per ambienti di grandi dimensioni o quando i dati non sono puliti al 100%. Ad esempio, abbiamo molti account non correlati e questo non è gestito bene per le certificazioni.

Mi piacciono le funzionalità proattive come le violazioni delle policy e i livelli multipli di approvazione al momento della richiesta. I controlli reattivi come le certificazioni sono utili nella misura in cui gli utenti sono coinvolti. Non è scalabile per ambienti di grandi dimensioni o quando i dati non sono puliti al 100%. Ad esempio, abbiamo molti account non correlati e questo non è gestito bene per le certificazioni.

🧠 Curiosità: circa il 52% delle vulnerabilità identificate è associato ai punti di accesso iniziali. Ecco perché è fondamentale un controllo rigoroso sulla creazione, la gestione e la disattivazione delle identità degli utenti.

3. OneLogin (ideale per la gestione del ciclo di vita delle identità)

tramite OneLogin

OneLogin è una valida alternativa a Okta, soprattutto se desideri una gestione del ciclo di vita degli utenti più efficace con un'interfaccia intuitiva. Offre provisioning dinamico degli utenti, deprovisioning automatizzato e sincronizzazione delle directory in tempo reale sia su sistemi cloud che on-premise.

Lo strumento integra perfettamente i suoi strumenti di sicurezza del ciclo di vita con i sistemi HR, rendendo l'onboarding e l'offboarding semplici e sicuri.

Migliora inoltre la gestione degli accessi con l'autenticazione SmartFactor, che va oltre l'autenticazione multifattoriale standard valutando l'affidabilità del dispositivo, la posizione e il comportamento dell'utente. L'IA Vigilance integrata monitora l'attività di accesso in tempo reale per rilevare e rispondere alle minacce all'identità, mentre l'applicazione adattiva delle policy contribuisce a migliorare la sicurezza senza rallentare il lavoro del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di OneLogin

Semplifica l'accesso con il Single Sign-On su tutte le app e tutti i dispositivi

Gestione sicura degli accessi privilegiati con controlli basati sui ruoli e registri di audit

Semplifica il provisioning e il deprovisioning degli utenti con flussi di lavoro automatizzati

Riduci il carico di lavoro IT minimizzando le richieste di accesso manuali e le approvazioni

Migliora la conformità con la reportistica integrata e le revisioni degli accessi

Limiti di OneLogin

Potrebbero essere necessarie estensioni per alcune funzionalità/funzioni amministrative avanzate

Le funzionalità/funzioni MFA possono talvolta presentare dei bug

Prezzi di OneLogin

Avanzato: 6 $ al mese per utente

Professional: 12 $ al mese per utente

Esperto: 21 $ al mese per utente

Identità B2B: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OneLogin

G2: 4,4/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di OneLogin?

Una recensione su G2 dice:

L'interfaccia utente è facile da usare e dispone di tutte le funzionalità che possono aiutare la tua organizzazione a raggiungere i tuoi obiettivi SSO. Oltre a questo, ha alcune funzionalità molto interessanti come SSO per desktop e smarthooks, che possono fornire un valore aggiunto e migliorare l'esperienza dell'utente finale.

L'interfaccia utente è facile da usare e dispone di tutte le funzionalità che possono aiutare la tua organizzazione a raggiungere i tuoi obiettivi SSO. Oltre a questo, ha alcune funzionalità molto interessanti come SSO per desktop e smarthooks, che possono fornire un valore aggiunto e migliorare l'esperienza dell'utente finale.

🌳 Alternative open source a Okta Alternative open source a Okta Stai pensando di abbandonare le soluzioni commerciali di gestione delle identità e degli accessi (IAM) come Okta per passare a qualcosa di open source? È un'idea fantastica se desideri maggiore controllo, flessibilità e vuoi dire addio alle costose licenze ricorrenti. Esistono alcune opzioni open source davvero valide in grado di gestire tutto, dall'autenticazione di base alle esigenze aziendali più complesse. Ad esempio, Keycloak è una scelta molto popolare che offre un Single Sign-On (SSO) robusto, l'autenticazione a più fattori (MFA) e funzionalità complete di gestione degli utenti, il tutto supportato da una forte comunità e da Red Hat. Poi c'è Authentik, che sta rapidamente guadagnando terreno grazie al suo approccio moderno, al design flessibile e alla facilità d'uso, che lo rendono ideale per l'identità self-hosted. E se stai sviluppando applicazioni moderne e native per il cloud, in particolare con microservizi, Zitadel è un potente concorrente che punta sulla sicurezza e la scalabilità. Ricorda però che, sebbene l'open source ti offra un'incredibile libertà, significa anche che sarai tu a doverti occupare dell'hosting, della manutenzione e dell'assistenza del sistema.

4. Auth0 (Ideale per l'autenticazione personalizzabile per gli sviluppatori)

tramite Auth0

Gli autori delle minacce sferrano 11,5 attacchi al minuto e, con l'accesso al codice sorgente, all'infrastruttura e ai sistemi critici, gli sviluppatori sono un traguardo di grande valore. La piattaforma di gestione degli accessi scelta deve disporre di funzionalità/funzioni incentrate sugli sviluppatori e Okta potrebbe non essere all'altezza in questo aspetto.

Auth0, ora parte di Okta ma ancora operativa in modo indipendente, offre un approccio più incentrato sugli sviluppatori rispetto alla sua principale. Le sue potenti API e gli SDK flessibili consentono ai team di sviluppo di integrare perfettamente l'identità nelle app senza compromettere l'esperienza utente e la sicurezza. Mentre Okta è più incentrata sulle aziende e rigida, Auth0 offre agli sviluppatori gli strumenti e la libertà necessari per creare flussi di autenticazione sicuri per i loro casi d'uso specifici.

Questo software offre anche altre funzionalità/funzioni di sicurezza robuste, come il rilevamento delle anomalie, la protezione dai bot e la prevenzione degli attacchi brute force. Questi strumenti ti aiutano a bloccare in modo proattivo le minacce prima che si aggravino.

Migliori funzionalità/funzioni di Auth0

Crea flussi di accesso personalizzati con potenti API e SDK e proteggi le app con opzioni di accesso senza password, biometriche e social

Personalizza la logica di autenticazione utilizzando regole e azioni

Rileva e blocca le minacce con il rilevamento delle anomalie integrato, la protezione dai bot e altre precauzioni di sicurezza dei dati integrate

Gestisci applicazioni multi-tenant con archivi utenti isolati

Classifica gli utenti con la segmentazione avanzata degli utenti e il tagging dei metadati

Integra rapidamente le identità con il supporto per più lingue e framework

Scala l'autenticazione su app globali con elevata disponibilità

Limiti di Auth0

I piani gratuiti e di livello inferiore hanno rigide limitazioni API

La sincronizzazione con integrazioni di terze parti può essere complicata

Prezzi di Auth0

B2B Fino a 25.000 MAU: Free Forever Essential: 150 $/mese Professional: 800 $/mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Fino a 25.000 MAU: Free Forever

Essenziale: 150 $/mese

Professionale: 800 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

B2C Fino a 25.000 MAU: Free Forever Essential: 35 $/mese Professional: 240 $/mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Fino a 25.000 MAU: Free Forever

Essenziale: 35 $/mese

Professionale: 240 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Fino a 25.000 MAU: Free Forever

Essenziale: 150 $/mese

Professionale: 800 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Fino a 25.000 MAU: Free Forever

Essenziale: 35 $/mese

Professionale: 240 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Auth0

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 120 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Auth0?

Un recensore di Capterra scrive:

Sicuro, nel senso di molto sicuro. Non ho dovuto codificare manualmente funzionalità/funzioni come i limiti API, l'autenticazione a più fattori e simili. Era tutto già pronto all'uso. Il prezzo. Mi dispiace dirlo, ma se dovessi confrontare il prezzo di Auth0 per una startup, consiglierei un'opzione più economica per i test. Tutto va bene con Auth0 tranne il prezzo.

Sicuro, nel senso di molto sicuro. Non ho dovuto codificare manualmente funzionalità come i limiti API, l'autenticazione a più fattori e simili. Era tutto già pronto all'uso. Il prezzo. Mi dispiace dirlo, ma se dovessi confrontare il prezzo di Auth0 per una startup, consiglierei un'opzione più economica per i test. Tutto va bene con Auth0, tranne il prezzo.

👀 Lo sapevi? Le identità delle macchine ora superano quelle umane con un rapporto di 80 a 1.

5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (Ideale per le aziende che utilizzano l'ecosistema Microsoft)

Microsoft Azure Active Directory (attualmente Microsoft Entra ID) si distingue come piattaforma leader per la sicurezza delle identità con una maggiore integrazione tra gli ecosistemi aziendali rispetto a Okta. Supportato dalla solida infrastruttura cloud di Microsoft, questo software consente il Single Sign-On (SSO) senza interruzioni, l'autenticazione a più fattori e l'accesso condizionale, integrati nativamente negli ambienti Microsoft 365, Azure e Windows.

A differenza di Okta, Microsoft Azure Active Directory fa parte di uno stack più ampio per la sicurezza e la produttività. Offre inoltre criteri di accesso condizionale granulari e autenticazione adattiva basata sul rischio. Questa alternativa a Okta è particolarmente indicata se utilizzi già l'ecosistema Microsoft.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Implementa politiche di accesso condizionale basate sul rischio in tempo reale degli utenti e dei dispositivi e automatizza il provisioning degli utenti, le revisioni degli accessi e i flussi di lavoro del ciclo di vita

Utilizza l'autenticazione senza password con FIDO2, dati biometrici e Microsoft Authenticator

Monitora e rispondi alle minacce all'identità utilizzando Microsoft Defender e Sentinel

Integrazione profonda con Microsoft 365 per usufruire di funzionalità avanzate di Microsoft Teams , come l'accesso sicuro degli ospiti e le autorizzazioni specifiche per le app

Semplifica la conformità con strumenti di reportistica e governance integrati

Limiti di Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

L'accesso completo alle funzionalità è limitato se gli strumenti Microsoft non sono il tuo ecosistema principale

Le piccole imprese potrebbero sentirsi sopraffatte da troppe funzionalità/funzioni

Prezzi di Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Primi 50.000 MAU: Gratis

Premium 1 (oltre 50.000 MAU): 0,00325 $/MAU

Premium 2 (oltre 50.000 MAU): 0,01625 $/MAU

Valutazioni e recensioni di Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

G2: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)?

Una recensione su G2 dice:

È molto utile nei processi di gestione degli utenti e di controllo dei domini della nostra azienda. Inoltre, è molto facile da integrare con diversi sistemi. Ad esempio, può essere integrato con O365 scrivendo qualsiasi politica.

È molto utile nei processi di gestione degli utenti e controllo dei domini della nostra azienda. Inoltre, è molto facile da integrare con diversi sistemi. Ad esempio, può essere integrato con O365 scrivendo qualsiasi politica.

6. JumpCloud (Ideale per implementare un modello di sicurezza zero-trust)

tramite JumpCloud

L'abuso delle credenziali privilegiate trigger il 74% di tutte le violazioni dei dati. JumpCloud aiuta a ridurre questo rischio con un modello di sicurezza zero-trust. Verifica continuamente l'identità dell'utente, lo stato di salute del dispositivo e il contesto di accesso prima di concedere le autorizzazioni, riducendo la superficie di attacco ad ogni passaggio.

Rispetto all'approccio più compartimentato di Okta, JumpCloud unifica la gestione degli utenti, la sicurezza dei dispositivi e i controlli di accesso in un'unica piattaforma cloud nativa. Il tuo team IT ottiene visibilità e controllo completi senza complessità aggiuntive.

JumpCloud semplifica anche l'accesso sicuro dei fornitori con autorizzazioni granulari e limitate nel tempo e l'applicazione centralizzata delle politiche. Inoltre, la sua gestione multipiattaforma degli endpoint (Windows, macOS, Linux) rende JumpCloud uno dei principali concorrenti di Okta per gli ambienti ibridi.

Le migliori funzionalità/funzioni di JumpCloud

Gestisci utenti, dispositivi e accessi da un'unica console basata su cloud

Abilita il supporto multipiattaforma per sistemi Windows, macOS e Linux

Fornisci un'autorizzazione remota sicura con autorizzazioni granulari basate sui ruoli e diritti di accesso degli utenti

Semplifica l'accesso dei fornitori con credenziali a tempo limitato e audit trail

Integra SSO e MFA nelle app cloud e on-premise

Automatizza il provisioning e il deprovisioning degli utenti su tutti i servizi

Applica politiche unificate su tutti i dispositivi per patch, crittografia e conformità

Limiti di JumpCloud

La configurazione iniziale può essere complessa se non hai molta esperienza con i software di gestione degli accessi

Le impostazioni preconfigurate per il Single Sign-On non sono sempre accurate e richiedono modifiche

Prezzi di JumpCloud

Gestione dei dispositivi: 11 $ al mese per utente

SSO: 13 $ al mese per utente

Directory principale: 15 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Per MSP: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di JumpCloud

G2: 4,5/5 (oltre 3.200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di JumpCloud?

Una recensione su G2 dice:

Utilizzo Jumpcloud come soluzione IAM centralizzata per gestire l'accesso alle applicazioni e la gestione dei dispositivi e ho lavorato intensamente all'integrazione delle applicazioni per abilitare la funzionalità SSO e garantire agli utenti un accesso fluido e resiliente alle funzionalità/funzioni.

Utilizzo Jumpcloud come soluzione IAM centralizzata per gestire l'accesso alle applicazioni e la gestione dei dispositivi e ho lavorato intensamente all'integrazione delle applicazioni per abilitare la funzionalità SSO e garantire agli utenti un accesso fluido e resiliente alle funzionalità/funzioni.

📮ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

7. Keycloak (ideale per l'hosting autonomo della tua soluzione di gestione delle identità e degli accessi)

tramite Keycloak

Uno dei maggiori svantaggi di Okta è la sua rigidità, che rende difficile la personalizzazione. Keycloak, invece, è una piattaforma di gestione degli accessi open source che offre una grande flessibilità e un self-hosting completo senza vincoli di fornitura e costi di licenza. È la soluzione ideale per le organizzazioni che desiderano controllo, efficienza dei costi e sicurezza in un ambiente completamente autogestito.

Questa piattaforma di gestione degli accessi si integra perfettamente con LDAP e Active Directory, supporta provider di identità personalizzati e adatta i flussi di accesso e le interfacce utente alle tue esigenze.

Funzionalità/funzioni principali di Keycloak

Implementa protocolli standard come OAuth2, OpenID Connect e SAML

Applica l'autenticazione a più fattori per una maggiore sicurezza

Personalizza flussi di accesso, temi e interfacce utente

Gestisci utenti, ruoli e autorizzazioni tramite una console di amministrazione centrale

Supporta l'accesso tramite social network con provider come Google, Facebook e Twitter

Implementa la soluzione in locale o in qualsiasi ambiente cloud per un controllo completo

Automatizza il provisioning degli utenti con il brokeraggio e la federazione delle identità

Estendi le funzionalità utilizzando plugin personalizzati e API REST

Limiti di Keycloak

Ha una curva di apprendimento ripida per la configurazione e la personalizzazione

Potresti aver bisogno di competenze interne per gestire e mantenere

Prezzi di Keycloak

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Keycloak

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Keycloak?

Un recensore su Reddit dice:

La configurazione iniziale è un po' fastidiosa, ma non estremamente complicata. Non ho mai dovuto eseguire alcuna manutenzione dopo l'installazione/configurazione iniziale. Lo utilizzo da 3 anni. Devo dire che l'avvio (se è necessario riavviare) è piuttosto lento, anche se non ho esplorato alcun tipo di configurazione HA.

La configurazione iniziale è un po' fastidiosa, ma non troppo complicata. Non ho mai dovuto effettuare alcuna manutenzione dopo l'installazione/configurazione iniziale. Lo utilizzo da 3 anni. Devo dire che l'avvio (se è necessario riavviare) è piuttosto lento, anche se non ho esplorato alcun tipo di configurazione HA.

tramite CyberArk

Circa il 68% delle aziende afferma che la scarsa sincronizzazione tra software di gestione delle identità, strumenti di sicurezza e sistemi di sicurezza indebolisce la loro capacità di rilevare gli attacchi. CyberArk colma questa lacuna critica, offrendo un'alternativa più solida a Okta che combina la gestione degli accessi privilegiati con la sicurezza avanzata delle identità.

Si integra perfettamente con un'ampia gamma di strumenti IT e di sicurezza, offrendoti maggiore visibilità e controllo sul tuo ambiente. Inoltre, la sua architettura scalabile supporta implementazioni ibride e cloud, rendendola una soluzione solida per le esigenze organizzative in continua evoluzione.

Migliori funzionalità/funzioni di CyberArk

Proteggi gli account privilegiati con controlli di accesso avanzati

Monitora e registra le sessioni privilegiate in tempo reale

Automatizza il rilevamento e la risposta alle minacce per l'abuso delle credenziali

Proteggi l'accesso remoto di fornitori e terze parti con autorizzazioni granulari

Utilizza agenti IA sicuri per segnalare e risolvere qualsiasi accesso non autorizzato in tempo reale

Configura l'archiviazione e la rotazione delle password per gli account sensibili

Limiti di CyberArk

Il sistema di rotazione delle password è spesso difettoso

È difficile trovare procedure specifiche nella documentazione del prodotto

Prezzi CyberArk

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CyberArk

G2: 4,4/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CyberArk?

Un recensore di Capterra scrive:

È davvero utile avere tutti i propri account e password centralizzati in modo sicuro, è una pagina molto intuitiva e facile da usare. Non succede molto spesso, ma ogni tanto la sincronizzazione delle password per un paio di account non funziona e dobbiamo contattare il team di amministratori di Cyberark per verificare.

È davvero utile avere tutti i propri account e password centralizzati in modo sicuro, è una pagina molto intuitiva e facile da usare. Non succede molto spesso, ma ogni tanto la sincronizzazione delle password per un paio di account non funziona e dobbiamo contattare il team di amministratori di Cyberark per verificare.

🧠 Curiosità: La password più comune al mondo è ancora "123456". Nonostante i continui avvisi sulla sua vulnerabilità, è utilizzata da oltre 23 milioni di account in tutto il mondo.

9. ManageEngine (Ideale per team IT ibridi)

tramite ManageEngine

ManageEngine integra la gestione dei dispositivi con l'accesso alle identità, fornendo un controllo continuo su utenti e endpoint.

Oltre alla gestione delle identità e degli accessi, avrai a disposizione Single Sign-On, autenticazione a più fattori e audit trail dettagliati. Supporta ambienti ibridi con integrazioni on-premise e cloud e offre un solido controllo degli accessi basato sui ruoli.

Puoi persino creare applicazioni personalizzate con codice ridotto per la gestione della sicurezza e distribuirle in locale.

Migliori funzionalità/funzioni di ManageEngine

Assistenza per ambienti IT ibridi con opzioni di implementazione flessibili

Integrazione perfetta con Active Directory, Azure AD e LDAP

Monitora l'attività di accesso e genera report di audit dettagliati

Applica il controllo degli accessi basato sui ruoli per garantire il privilegio minimo

Limiti di ManageEngine

Alcune attività di configurazione avanzate, come l'integrazione di plugin personalizzati, richiedono maggiore documentazione e supporto diretto

Questo software di gestione delle identità è più costoso rispetto ad altri concorrenti di Okta

Prezzi di ManageEngine

Professional: A partire da 104 $/mese per il cloud

Enterprise: A partire da 124 $/mese per il cloud

UEM : a partire da 139 $/mese per il cloud

Sicurezza: A partire da 205 $/mese per il cloud

(Solo prezzi annuali e perpetui disponibili per l'installazione in loco)

Valutazioni e recensioni di ManageEngine

G2: 4,4/5 (oltre 2.600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 220 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ManageEngine?

Una recensione su G2 dice:

La sua capacità di automatizzare il backup della configurazione garantisce la conformità e fornisce il monitoraggio delle modifiche in tempo reale su tutti i dispositivi di rete, oltre ad avere un'interfaccia intuitiva.

La sua capacità di automatizzare il backup della configurazione garantisce la conformità e fornisce il monitoraggio delle modifiche in tempo reale su tutti i dispositivi di rete, oltre ad avere un'interfaccia intuitiva.

💟 Cerchi le migliori alternative a Okta per le piccole imprese? Per le piccole imprese, esistono alcune ottime alternative a Okta che non costano molto e sono più facili da usare. JumpCloud è una fantastica opzione all-in-one per la gestione di utenti, dispositivi e accessi dal cloud. Se utilizzi già Microsoft 365, Microsoft Entra ID (il nuovo nome di Azure AD) è la scelta più ovvia grazie alla sua perfetta integrazione. OneLogin è spesso definito "Okta-lite" ed è più semplice da configurare, perfetto se utilizzi principalmente il cloud. E se stai cercando qualcosa di veramente economico con una buona sicurezza, vale la pena dare un'occhiata a miniOrange o Duo Security per una forte autenticazione a più fattori.

10. Cisco Duo (ideale per prevenire gli attacchi di phishing)

tramite Cisco Duo

Gli attacchi di phishing basati sulle credenziali sono aumentati del 703% e affidarsi solo a Okta potrebbe non essere sufficiente per proteggere la tua azienda. Hai bisogno di una soluzione di gestione delle identità che dia priorità alla prevenzione del phishing con la gestione delle identità. Cisco Duo offre proprio questo.

Duo è estremamente intuitivo e offre un'autenticazione a più fattori resistente al phishing. Con il supporto di FIDO2 e WebAuthn, Duo aiuta a bloccare l'accesso anche in caso di furto delle credenziali. Supportato dal solido ecosistema di sicurezza Cisco, offre anche politiche di accesso adattive, controlli dello stato dei dispositivi e integrazioni perfette con app cloud e on-premise.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cisco Duo

Applica criteri di accesso adattivi basati sul rischio dell'utente e del dispositivo

Verifica lo stato del dispositivo prima di concedere l'accesso all'applicazione

Abilita il SSO sicuro su app cloud e on-premise

Integrazione semplice con VPN, RDP, piattaforme cloud e sistemi legacy

Limiti di Cisco Duo

La piattaforma si affida a provider di identità di terze parti per servizi di directory completi

La reportistica di base potrebbe non essere sufficiente per esigenze di conformità complesse

Prezzi di Cisco Duo

Free Forever

Essentials: 3 $ al mese per utente

Vantaggio: 6 $ al mese per utente

Premier: 9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Cisco Duo

G2: 4,5/5 (oltre 390 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 530 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Cisco Duo?

Una recensione di TrustRadius dice:

L'applicazione per l'utente finale è molto facile da usare. Non abbiamo mai ricevuto lamentele da membri del team non tecnici che hanno avuto problemi nell'utilizzo di Cisco Duo. Il controllo amministrativo complessivo è buono, ma suggerirei di fornire un maggiore controllo, come la possibilità di impostare timeout personalizzati per le notifiche MFA e il loro tempo di approvazione, il che sarebbe utile in scenari in cui gli utenti potrebbero aver bisogno di più o meno tempo per rispondere.

L'applicazione per l'utente finale è molto facile da usare. Non abbiamo mai ricevuto lamentele da membri del team non tecnici che hanno avuto problemi nell'utilizzo di Cisco Duo. Il controllo amministrativo complessivo è buono, ma suggerirei di fornire un maggiore controllo, come la possibilità di impostare timeout personalizzati per le notifiche MFA e il loro tempo di approvazione, il che sarebbe utile in scenari in cui gli utenti potrebbero aver bisogno di più o meno tempo per rispondere.

📖 Leggi anche: Esempi di onboarding dei dipendenti per i nuovi assunti

Tutti i concorrenti di Okta sopra indicati offrono straordinarie funzionalità/funzioni di gestione delle identità. Tuttavia, non dispongono di un framework olistico per il project management della sicurezza informatica.

Invece di destreggiarti tra più strumenti per gestire le attività di gestione delle identità, scegli ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Con flussi di lavoro automatizzati, IA integrata, controllo degli accessi e dashboard personalizzabili, la piattaforma aiuta le organizzazioni a gestire audit, risposta agli incidenti, revisioni degli accessi e attività di conformità, tutto in un unico posto.

Si integra perfettamente anche con strumenti popolari come Slack, GitHub e Google Workspace, rendendolo il centro di comando perfetto per un lavoro di squadra sicuro e interfunzionale.

ClickUp Brain porta la potenza dell'IA nella tua area di lavoro, semplificando la gestione delle attività relative alle identità con rapidità e chiarezza. È in grado di riepilogare/riassumere istantaneamente i protocolli di sicurezza, generare liste di controllo per l'onboarding, redigere bozze di risposte alle richieste di accesso e far emergere informazioni chiave da grandi registri di audit o documenti sulle politiche.

Riepiloga/riassumi i controlli di accesso e ottieni suggerimenti sui protocolli di sicurezza con ClickUp Brain

Puoi anche chiedergli di suggerirti protocolli di sicurezza e accesso in base ai progetti che stai gestendo. Se un nuovo dipendente ha bisogno di accedere ad app sensibili, ClickUp Brain può generare automaticamente una lista di controllo in base al suo ruolo, segnalare le approvazioni mancanti e persino suggerire autorizzazioni con privilegi minimi. Puoi anche utilizzarlo per identificare potenziali minacce nel tuo flusso di lavoro e ottenere informazioni su come archiviare in modo sicuro le informazioni dei client.

Tieni traccia delle attività di sicurezza e del loro stato con le attività di ClickUp

Inoltre, puoi creare automaticamente un elenco di cose da fare per i protocolli suggeriti da ClickUp Brain con un solo clic grazie alle attività di ClickUp. Aggiungi assegnatari e tag di priorità, imposta date di scadenza e monitora facilmente lo stato di avanzamento. Puoi anche aggiungere liste di controllo e attività secondarie per assicurarti che ogni minimo dettaglio del processo di gestione delle identità sia curato.

Stanco di gestire sempre le stesse attività di verifica? Le automazioni di ClickUp possono sollevarti da questo compito con oltre 50 trigger di azione. Puoi utilizzare agenti IA per gestire il flusso di lavoro o farlo manualmente.

💟 Bonus: Se desideri integrare davvero l'IA nei flussi di lavoro interni del tuo servizio clienti, c'è Brain Max! Questa potente app desktop che risiede sul tuo dispositivo unifica IA, ricerca e automazione in tutte le tue app di lavoro. Dì addio al caos degli strumenti di IA scollegati: questa è la nuova era dell'IA contestuale. Con ClickUp Brain, elimini la proliferazione dell'IA e aumenti la produttività con comandi vocali, ricerca unificata in tutte le app e creazione istantanea di report personalizzati. Riduce il carico cognitivo e individua i rischi e i report senza ritardi, così puoi lavorare in modo più intelligente e veloce che mai.

Poiché ClickUp Brain gestisce dati interni sensibili, è fondamentale che la piattaforma stessa soddisfi i più elevati standard di sicurezza, e ClickUp offre anche questo.

Con la conformità SOC 2 Tipo II, la conformità al GDPR, la crittografia di livello aziendale e il controllo degli accessi, ClickUp Security è a prova di errore. Così puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi flussi di lavoro di gestione delle identità e le informazioni basate sull'IA rimangono sicuri e completamente protetti.

Collabora ai piani di gestione delle identità con i documenti ClickUp

Ma aspetta, c'è di più. Puoi centralizzare la documentazione sulla sicurezza informatica con ClickUp Docs per collaborare a un piano di gestione delle identità. Il tuo team può scrivere contenuti, aggiungere banner, taggare utenti, modificare strategie e commentare in tempo reale.

Hai query o idee per il piano di gestione delle identità della tua organizzazione? Usa la chat di ClickUp per discuterne con le persone giuste, proprio dove lavori. Questa funzionalità include agenti IA integrati che estraggono tutte le informazioni necessarie direttamente nella chat aperta, così non dovrai passare da una finestra all'altra.

Ottieni risposte più rapide con gli agenti IA di ClickUp

Non sai da dove iniziare con la gestione delle identità o il rilevamento delle minacce IT? ClickUp ti offre modelli gratuiti e pronti all'uso. Il modello di report sulla sicurezza di ClickUp, ad esempio, ti consente di valutare le attività di gestione delle identità e sicurezza dei dati e di creare facilmente report completi.

Ottieni un modello gratuito Visualizza e gestisci tutti i tuoi protocolli di sicurezza IT con il modello di sicurezza IT di ClickUp

Troverai utile anche il modello di sicurezza IT di ClickUp. Ti consente di pianificare, visualizzare e dare priorità alle tue iniziative di sicurezza in un unico posto. Puoi monitorare le prestazioni, l'utilizzo e la conformità del sistema e modificare il controllo degli accessi e i livelli di sicurezza in base alle esigenze. Inoltre, semplifica il coordinamento tra i team, in modo che tutti rimangano allineati sui protocolli di sicurezza.

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Shikha Chaturvedi, Business Analyst, Cedcoss Technologies Private Limited, afferma:

Funziona bene con la metodologia agile e funziona perfettamente anche per la gestione dei client. Per gestire in modo efficiente le attività quotidiane e le cose da fare. È possibile creare spazi diversi per lavorare su diversi scenari come problemi/miglioramenti, sviluppo, ecc. Il suo dashboard è così attraente e fa risparmiare tempo che consente di risparmiare molto tempo e di effettuare analisi efficienti.

Funziona bene con la metodologia agile e funziona perfettamente anche per la gestione dei client. Per gestire in modo efficiente le attività quotidiane e le cose da fare. È possibile creare spazi diversi per lavorare su diversi scenari, come problemi/miglioramenti, sviluppo, ecc. Il suo dashboard è così attraente e fa risparmiare tempo che consente di risparmiare molto tempo e di effettuare analisi efficienti.

Proteggi ogni flusso di lavoro e collabora in modo più intelligente con ClickUp

Sebbene Okta rimanga uno dei principali attori nella gestione delle identità, molte alternative offrono punti di forza specifici, come l'autenticazione resistente al phishing con Cisco Duo, l'architettura zero-trust tramite JumpCloud e l'hosting flessibile tramite Keycloak.

Ma garantire la sicurezza delle identità è solo metà della battaglia. È necessario proteggere anche i flussi di lavoro collaborativi che ruotano attorno ad esse. Con l'IA integrata, la sicurezza di livello aziendale e gli strumenti avanzati di project management di ClickUp, i team IT e di sicurezza possono gestire tutto, dagli audit di accesso alle attività di conformità, in modo sicuro ed efficiente.

Desideri aggiornare la tua strategia di gestione delle identità? Registrati su ClickUp e assumi il controllo di ogni attività di sicurezza con la massima sicurezza.