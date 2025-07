10 modelli di ordini di consegna gratuiti da utilizzare nel 2025

I dettagli della consegna possono determinare il successo o il fallimento dell'esperienza di un cliente. Il 62% degli acquirenti afferma che la velocità di consegna influisce sul proprio acquisto e l' 85% non effettua un altro acquisto dopo un'esperienza negativa. 📦

Devi destreggiarti tra indirizzi, istruzioni e moduli d'ordine? È facile che qualcosa sfugga. Una voce errata, come una data di consegna mancante o recapiti sbagliati, può causare ritardi.

Questi modelli gratuiti per ordini di consegna ti aiutano a rimanere organizzato, velocizzare l'evasione degli ordini e semplificare tutto, dalla scoperta dei prodotti alla consegna finale.

Cosa sono i modelli di ordine di consegna?

I modelli di ordine di consegna sono moduli pronti all'uso che aiutano le aziende a gestire e monitorare in modo efficiente le spedizioni in uscita.

Standardizzano la creazione di moduli per ordini di consegna e note di consegna, garantendo accuratezza e coerenza in ogni transazione. Utilizzando un modello di nota di consegna, i team possono velocizzare i processi di spedizione, ridurre al minimo gli errori e migliorare la logistica complessiva.

Supportano inoltre una pianificazione più intelligente dell'inventario, mantenendo i registri chiari e ricercabili, semplificando il controllo dei livelli delle scorte e i flussi di lavoro di consegna.

Cosa rende un modello di ordine di consegna efficace?

Un modello di ordine di consegna ben strutturato rende l'evasione degli ordini fluida e priva di errori. Ecco le funzionalità/funzioni chiave che distinguono i modelli eccellenti da quelli di base:

Dettagli di consegna principali: Crea Crea modelli di monitoraggio degli ordini con sezioni chiare per i dettagli di consegna come fasce orarie preferite, requisiti di gestione, campi per l'indirizzo di spedizione, numeri di contatto e note speciali sull'accesso

Elenco dell'inventario organizzato: aggiungi tabelle strutturate che riportano quantità, elementi ordinati, dimensioni, pesi e specifiche di imballaggio per aiutare i corrieri a pianificare correttamente i carichi ed evitare sorprese durante la spedizione

Sistemi di riferimento affidabili: Includi numeri d'ordine univoci e codici di monitoraggio. Se utilizzi Includi numeri d'ordine univoci e codici di monitoraggio. Se utilizzi un software di e-commerce , assicurati che i tuoi modelli siano in linea con la struttura dei dati della tua piattaforma

Istruzioni di consegna chiare: dedica una sezione alle note di consegna relative a parcheggi, codici di accesso o preferenze del destinatario. In questo modo gli autisti potranno completare le consegne correttamente al primo tentativo

Formattazione professionale: Utilizza layout puliti con raggruppamenti logici dei campi che funzionano bene sia per i documenti digitali che per le copie stampate

Campi conformi alle normative: Includono spazi per le certificazioni richieste e l'acquisizione delle firme, in particolare per le merci regolamentate e le prove di consegna

Design compatibile con l'automazione: Crea modelli che funzionano con gli strumenti dei moduli e il software di consegna per ridurre il lavoro richiesto manualmente e velocizzare l'elaborazione degli ordini

📮ClickUp Insight: il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in sospeso, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse nelle chat, nelle email o nei fogli di lavoro. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

10 modelli gratuiti per ordini con consegna

Dal caos alla chiarezza, puoi gestire ogni ordine di consegna in un unico posto con ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro!

La piattaforma combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Kaylee Hatch, Brand Manager di Home Care Plus, utente di ClickUp, afferma:

Consente una maggiore trasparenza tra i reparti e crea un unico modo di operare. ClickUp può essere adattato a quasi tutte le esigenze di project management. È sufficientemente tecnico per gestire grandi progetti interdipartimentali su base annuale, ma personalizzabile per funzionare come una semplice lista di controllo quotidiana. Oltre alla semplice gestione delle attività, può davvero essere lo strumento unico per tutta la documentazione relativa a processi e progetti. È uno strumento fondamentale per mantenere tutti sulla stessa pagina.

Ecco i 10 modelli gratuiti per ordini di consegna che ti aiuteranno a migliorare i tuoi processi di consegna:

1. Modello di modulo per ordini di consegna ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza il monitoraggio delle consegne, i dettagli dei fornitori e gli aggiornamenti dell'inventario con il modello di modulo d'ordine di consegna ClickUp

Pratico e intuitivo, il modello di modulo per ordini di consegna ClickUp aiuta i team logistici a tenere sotto controllo le spedizioni organizzando tutti i dettagli degli ordini in un unico hub centrale.

Questo modello centralizza il monitoraggio degli ordini, gli aggiornamenti dell'inventario e le sequenze di consegna in un flusso di lavoro semplificato. Riduce i tempi di elaborazione e garantisce la consegna al primo tentativo grazie alla raccolta delle firme integrata.

Ecco come utilizzarli:

Traccia gli ordini dall'inizio alla fine con gli stati personalizzati (Aggiunto all'inventario → In transito → Forniture ricevute)

Ordina gli ordini per reparto utilizzando viste dedicate per adattarli alla capacità e al carico di lavoro del team

Aggiungi informazioni sui fornitori, dettagli di contatto, indirizzi di fatturazione e altro ancora con i campi personalizzati

Monitora automaticamente i lead time per garantire consegne puntuali e aumentare la soddisfazione dei clienti

🚚 Ideale per: Responsabili degli acquisti che gestiscono ordini di fornitori con volumi elevati, responsabili di magazzino che necessitano di aggiornamenti in tempo reale sul transito e provider di logistica di terze parti che gestiscono spedizioni cross-dock

🧠 Curiosità: Il primo ordine online di consegna di cibo è stato effettuato nel lontano 1994: una pizza da Pizza Hut, ordinata tramite un sito web chiamato PizzaNet. Sì, il primo desiderio dell'Internet è stato proprio la pizza! 🍕

Vuoi creare i tuoi processi di acquisizione con i moduli? Guarda questo video per sapere come fare con ClickUp!

2. Modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci l'intero ciclo di vita degli ordini da un'unica dashboard con il modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp

Sei stanco di cercare fogli di calcolo e informazioni di contatto sparse solo per gestire gli ordini dei prodotti?

Il modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp riunisce l'intero processo di ordine in un unico hub centrale, dall'invio iniziale all'evasione.

Questo modello è ideale per gestire gli ordini dei clienti e monitorarli dalla richiesta all'evasione. Il modello di modulo d'ordine di consegna è più adatto per il coordinamento delle consegne interne o il monitoraggio da parte dei fornitori. Che tu stia evadendo acquisti online o gestendo le scorte di un negozio fisico, questo modello mantiene i dati degli ordini coerenti e organizzati.

Questo modello di modulo d'ordine ti aiuta a:

Traccia gli ordini tramite stati personalizzati come Nuovo ordine, Imballaggio, In transito, Evaso e Consegnato

Tieni organizzate tutte le informazioni sugli ordini con 14 campi personalizzati per i dettagli dei prodotti, i numeri di monitoraggio, i prezzi e le istruzioni speciali

Visualizza i tuoi ordini in cinque modi diversi, tra cui Bacheca Stato ordini, Modulo Ordini prodotti, Elenco Problemi ordini, Elenco Nuovi ordini e Guida introduttiva

Imposta aggiornamenti di stato e notifiche automatici per mantenere tutti sincronizzati

Connettiti con la tua email, il tuo CRM e i tuoi sistemi di pagamento grazie alle integrazioni incorporate

🚚 Ideale per: Piccole e medie imprese, team di e-commerce e product manager che necessitano di un sistema flessibile per monitorare ed evadere gli ordini mantenendo una chiara visibilità durante tutto il processo.

3. Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia degli ordini di acquisto e dei livelli di inventario con il modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp

Il modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp centralizza gli acquisti combinando il monitoraggio degli ordini e il software di gestione dell'inventario ERP in un unico hub.

Consente alle aziende, compresi gli spedizionieri, di monitorare i livelli delle scorte e gestire in modo efficiente le relazioni con i fornitori. È inoltre possibile monitorare lo stato degli ordini in modo efficiente senza perdere un colpo.

A differenza delle richieste di fornitura interne, questo modello è pensato per le transazioni con i fornitori. Ti aiuta a emettere ordini di acquisto, monitorare l'evasione degli ordini da parte dei fornitori e allineare gli acquisti alle esigenze di magazzino.

Puoi risparmiare tempo grazie a funzionalità/funzioni quali:

Stati personalizzati per monitorare gli ordini dal pagamento alla consegna

Avvisi sul livello delle scorte che ti avvisano quando è il momento di riordinare

Campi per i dettagli del fornitore, i costi e i lead time

Visualizzazioni multiple, inclusi grafici Gantt e bacheche Kanban, per una migliore visibilità dei processi

🚚 Ideale per: Responsabili della catena di fornitura, aziende di vendita al dettaglio e società di e-commerce che necessitano di automatizzare i propri processi di approvvigionamento e mantenere livelli ottimali delle scorte.

👀 Lo sapevi? Una delle più grandi aziende di corriere espresso al mondo, United Parcel Service (UPS), è stata fondata nel 1907 da due adolescenti a Seattle. Inizialmente, consegnavano i pacchi in bicicletta e a piedi.

4. Modello per ordini di gadget aziendali ClickUp

Ottieni il modello gratuito Rimani organizzato con il modello ClickUp per gli ordini aziendali come hub centrale per la gestione dei prodotti di marca

Quando gli ordini di merce aumentano, aumenta anche il caos. Senza un flusso di lavoro strutturato, anche le richieste più semplici possono trasformarsi in elementi mancanti e consegne errate.

Il modello per ordini di gadget aziendali di ClickUp organizza tutti gli ordini di articoli con il tuo marchio in un unico hub. Dal monitoraggio dello stato degli ordini al controllo dei livelli delle quantità, questo modello ti aiuta a tenere traccia di ogni dettaglio della spedizione.

Puoi utilizzare questo modello per:

Tieni sotto controllo lo stato di ogni ordine, da "Nuovo" a "Spedito"

Tieni traccia dei livelli di inventario per evitare di esaurire gli elementi più richiesti

Monitora gli standard di qualità per ogni lotto di ordini

Compila in modo efficiente le richieste di ordine provenienti da diversi reparti

🚚 Ideale per: Team di marketing e reparti risorse umane che gestiscono gli ordini di merchandising aziendale e devono mantenere registri organizzati dell'inventario degli articoli promozionali.

5. Modello di gestione dell'inventario ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia dei livelli delle scorte, gestisci gli ordini e monitora i dati dei prodotti con il modello di gestione dell'inventario ClickUp

Il modello di gestione dell'inventario ClickUp ti aiuta a tenere sotto controllo l'elenco dei prodotti e le esigenze di inventario in un unico hub centrale.

Puoi impostare rapidamente un modulo di ordine di consegna e monitorare lo stato della spedizione, il tutto mantenendo una chiara visibilità dei livelli delle scorte.

Questo modello è stato creato per il monitoraggio e la previsione delle scorte in corso, non per l'elaborazione diretta degli ordini di acquisto. Si abbina bene al modello di ordine di acquisto e inventario per chiudere il cerchio tra la visibilità delle scorte e gli ordini ai fornitori.

Funzionalità/funzioni chiave:

Crea attività con stati personalizzati come "Disponibile", "Esaurito" e "Non più utilizzato" per conoscere immediatamente la disponibilità degli elementi

Aggiungi dettagli importanti tramite i campi personalizzati, tra cui "Data del prossimo ordine", "Inventario attuale" e "Quantità dell'ordine"

Passa dalla vista Tabella alla vista Sequenza e alla vista Elenco per analizzare i dati di inventario da diverse angolazioni

Configura le automazioni ClickUp per ricevere avvisi quando le scorte sono in esaurimento

🚚 Ideale per: Le piccole e medie imprese hanno bisogno di un sistema semplice per gestire l'inventario, monitorare gli ordini e mantenere livelli ottimali delle scorte.

💡 Suggerimento: Vuoi ridurre il numero di consegne mancate e le chiamate di clienti insoddisfatti? Aggiungi sempre istruzioni chiare sul registro delle consegne. Pensa ai codici dei cancelli, ai consigli per il parcheggio, agli ingressi difficili: tutte cose di cui gli autisti hanno bisogno per svolgere il lavoro correttamente sin dal primo tentativo. 📦🚚

6. Modello di modulo di modifica ordine ClickUp

Ottieni il modello gratuito Rimani aggiornato sulle modifiche ai progetti di ristrutturazione con il modello di modulo di modifica ordine per ristrutturazioni di ClickUp

Hai mai avuto un progetto di ristrutturazione in cui i piani sono cambiati improvvisamente? Succede più spesso di quanto si voglia ammettere. Il modello di modulo di modifica ordine per ristrutturazioni di ClickUp aiuta i team di costruzione a rimanere in linea con gli aggiornamenti.

Con questo modello, puoi delineare rapidamente le differenze di costo, le nuove esigenze di materiale e le modifiche alla pianificazione, in modo che tutto sia chiaro e nulla venga trascurato.

Funzionalità/funzioni chiave che rendono più agevole il monitoraggio dei progetti:

Campi personalizzati per annotare i motivi delle modifiche, l'impatto sul budget e i documenti di supporto per ogni richiesta

Monitoraggio dello stato per vedere se le modifiche sono nuove, in fase di revisione, approvate o rifiutate

Campi per specificare la posizione del progetto e le assegnazioni del team

Strumenti di collaborazione integrati per discussioni di team e condivisione di file

🚚 Ideale per: Imprese edili, appaltatori e team di ristrutturazione che hanno bisogno di gestire in modo efficiente le modifiche ai progetti, tenendo informati i clienti e le parti interessate.

🚀 Automatizza il monitoraggio delle consegne e le risposte con ClickUp Brain Gestire gli ordini di consegna spesso significa cercare le informazioni di contatto giuste, ricontrollare l'inventario o scavare tra i messaggi per trovare l'ultima data di consegna conosciuta. Con ClickUp Brain, puoi saltare i passaggi intermedi. Fai domande in linguaggio naturale come "Qual è lo stato dell'ordine del cliente di giovedì scorso?" o "Quale fornitore consegna al nostro negozio di Chennai?" e ottieni risposte immediate. ClickUp Brain collega le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi moduli e i tuoi commenti in un'unica area di lavoro intelligente che pensa al posto tuo. ✅

7. Modello di modulo d'ordine di fornitura ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza e monitora gli ordini di fornitura in modo efficiente con il modello di modulo per ordini di fornitura ClickUp

La gestione degli ordini di fornitura può essere caotica: il monitoraggio di elementi, quantità, costi e fornitori su fogli di calcolo sparsi spesso porta a consegne mancanti e lacune nell'inventario.

Mentre il modello di ordine di acquisto si concentra sulle transazioni dei fornitori e sui livelli di inventario, questo modello di modulo di ordine di fornitura ClickUp è ideale per gestire le richieste di fornitura interne e gli ordini specifici di un reparto.

Questo modello ti aiuta a:

Tieni traccia degli ordini con i campi personalizzati per i dettagli degli elementi, le quantità, i costi e le informazioni sui fornitori

Monitora lo stato degli ordini utilizzando opzioni quali "Aggiunto all'inventario", "In attesa di approvazione", "In transito" e "Forniture ricevute"

Visualizza gli ordini da diverse prospettive con layout come "Elenco nuovi ordini" e "Ordini per reparto"

🚚 Ideale per: I team di approvvigionamento e i responsabili della catena di fornitura hanno bisogno di un sistema centralizzato per gestire gli ordini di fornitura, monitorare l'inventario e mantenere le relazioni con i fornitori.

🧠 Curiosità: Dal 1890, i dabbawalas di Mumbai consegnano pasti cucinati in casa agli impiegati con notevole precisione, utilizzando un sistema basato su codici colore anziché sulla tecnologia. Il loro funzionamento è così efficiente che è stato studiato dalle scuole di business di tutto il mondo.

8. Modello di modulo per ordini di biscotti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni organizzati gli ordini di biscotti e soddisfa i tuoi clienti con il modello di modulo per ordini di biscotti ClickUp

Per i panifici più impegnati, gestire gli ordini di biscotti non è sempre una passeggiata. Destreggiarsi tra quantità, consegne e indirizzi corretti può diventare rapidamente stressante.

Il modello di modulo per ordini di biscotti ClickUp trasforma il caos degli ordini in tranquillità grazie a un modulo intuitivo creato appositamente per i panificatori. Questo modulo online ti consente di registrare e monitorare gli ordini in un'unica posizione centrale.

Il modello è dotato di funzionalità/funzioni intelligenti per gestire senza intoppi la tua attività di panificazione, come:

Tieni traccia dello stato degli ordini con indicazioni quali "In cottura", "In consegna" e "Consegnato"

Acquisisci informazioni essenziali utilizzando i campi personalizzati per quantità, prezzo, email e indirizzi dei clienti

Passa da una vista all'altra: Bacheca ordini in elaborazione per il monitoraggio dello stato, Modulo ordini cookie per l'inserimento dei dati e Database ordini per una panoramica completa

Monitora le scadenze e lo stato degli ordini con il monitoraggio del tempo e le notifiche via email

🚚 Ideale per: Panificatori casalinghi e titolari di panetterie che desiderano gestire gli ordini senza dover destreggiarsi tra fogli di calcolo o moduli cartacei.

9. Modello per l'evasione degli ordini ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza l'intero flusso di lavoro di evasione degli ordini con stati, campi e automazioni personalizzati utilizzando il modello di evasione ordini ClickUp

È alta stagione e gli ordini stanno arrivando a raffica. Invece di affannarti, usa il modello per l'evasione degli ordini di ClickUp per tenere sotto controllo l'inventario, le spedizioni e i dettagli dei clienti, il tutto in un unico hub facile da gestire. Mantiene le tue operazioni fluide, così puoi dedicare più tempo alla costruzione del tuo marchio.

Questo modello si distingue per la sua struttura pratica e pronta all'uso che ti aiuta a:

Traccia gli ordini in otto fasi di stato, da "Aperto" a "Consegnato", con una chiara visibilità sullo stato di avanzamento di ogni ordine

Acquisisci i dettagli critici degli ordini utilizzando i campi personalizzati per costi, quantità e corrieri

Attiva/disattiva la vista Bacheca per gestire visivamente gli ordini e la vista Elenco per gli aggiornamenti in blocco

Monitora i modelli di domanda dei prodotti per prendere decisioni più intelligenti in materia di inventario

🚚 Ideale per: team di e-commerce, coordinatori logistici e responsabili delle operazioni che devono elaborare grandi volumi di ordini mantenendo qualità e velocità.

10. Modello di tracciamento vendite ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia delle trattative, monitora le metriche e potenzia le prestazioni commerciali con il modello di monitoraggio commerciale ClickUp

Sebbene non si tratti di un modulo di consegna, svolge un ruolo chiave nel processo. Dopo tutto, prima di poter spedire un ordine, è necessario chiudere la transazione. Questo modello ti aiuta a gestire il flusso commerciale che porta direttamente all'evasione dell'ordine.

Il modello ClickUp Sales Tracker semplifica il monitoraggio delle prestazioni, l'individuazione delle tendenze e la trasformazione di ogni successo in una consegna ben eseguita. Che tu faccia parte di un team snello o in rapida crescita, utilizza questo modello per monitorare lo slancio commerciale, impostare le priorità e concentrarti su ciò che fa la differenza.

Ecco cosa ottieni:

Stati personalizzati per monitorare le fasi delle trattative con la gestione della pipeline tramite trascinamento della selezione

oltre 10 campi personalizzati per acquisire metriche quali il numero di chiamate a freddo e il totale dei prodotti venduti

Più di cinque visualizzazioni, tra cui la vista settimanale e i report di fine giornata, per analisi multiforme

Monitoraggio del tempo integrato per misurare il ROI per attività commerciale

🚚 Ideale per: Responsabili commerciali e titolari di piccole e medie imprese che desiderano standardizzare i propri processi commerciali mantenendo la flessibilità necessaria per personalizzazioni specifiche per ogni accordo.

Semplifica i tuoi ordini di consegna con ClickUp

Gestire gli ordini di consegna è diventato molto più semplice. Con ClickUp, puoi monitorare facilmente gli ordini, rispettare le sequenze di spedizione e rimanere organizzato dall'inizio alla fine.

Con modelli gratuiti, viste flessibili e dashboard personalizzabili, ClickUp ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire gli ordini di consegna come un professionista. Hai bisogno di bilanciare i carichi di lavoro del team o pianificare percorsi più intelligenti? Utilizza il monitoraggio del tempo di ClickUp per rispettare i tempi.

Inoltre, con oltre 1.000 integrazioni, puoi sincronizzare le tue app preferite e gestire le consegne in un unico posto.

Sei pronto a portare la gestione delle consegne a un livello superiore? Registrati oggi stesso su ClickUp!