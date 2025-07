15 modelli di progetti appassionanti per rimanere ispirati nel 2025

Non hai bisogno di autorizzazioni per costruire qualcosa che ami. ✨

Che si tratti di un fumetto, una rivista, un'attività secondaria audace o semplicemente un'idea che non ti abbandona, il tuo progetto appassionato merita più di uno spazio nei tuoi sogni ad occhi aperti.

Questo blog è dedicato a quell'idea e a te. 🫶

Forse sei uno studente che sta esplorando un argomento per il Genius Hour, un designer alla ricerca della tua scintilla creativa o qualcuno che finalmente sta trovando il tempo per realizzare un sogno di lunga data. Non importa da dove parti, un po' di struttura può fare molto. Il modello di progetto appassionato giusto può stimolare il tuo pensiero critico, chiarire gli obiettivi del tuo progetto e aiutarti a comprendere meglio il lavoro che conta di più per te.

Questi 15 modelli sono stati creati per aiutarti a lavorare in modo più intelligente, non più duro, offrendoti una struttura sufficiente a supportare la tua creatività senza limitarla. Grazie alle funzionalità/funzioni chiave per organizzare, stabilire le priorità e mantenere viva l'ispirazione, potrai proteggere il tempo dedicato ai tuoi progetti appassionanti e compiere progressi reali su qualcosa che conta davvero per te.

Cosa sono i modelli per progetti personali?

Un modello di progetto appassionante è una struttura predefinita che ti aiuta a pianificare, organizzare e monitorare un progetto personale o creativo dall'inizio alla fine, che puoi scaricare per comodità.

Invece di iniziare con una pagina vuota (o peggio, senza alcun piano), questi modelli danno una casa alle tue idee. Spesso includono sezioni per la definizione degli obiettivi, il brainstorming, le sequenze temporali e le attività che incoraggiano il pensiero critico e la pianificazione a lungo termine. Che tu stia scrivendo un libro, creando un'app o disegnando un fumetto, questi modelli ti offrono assistenza per comprendere meglio il processo del tuo progetto, aiutandoti ad apprendere mentre crei.

E se la tua idea dovesse diventare un'azienda o parte del tuo percorso di crescita personale? Ancora meglio. 🛠️

🎉 Curiosità: Minecraft è stato creato da Markus Persson durante le notti e i fine settimana mentre lavorava a tempo pieno. Non era destinato a diventare un grande successo, ma solo un passatempo divertente. ➡️ Crea il gioco. Abbozza l'idea. Lancia il progetto. Il resto può venire dopo.

📮Approfondimento ClickUp: Circa il 90% delle persone fissa obiettivi legati alla salute o alla crescita professionale, ma i progetti personali e gli hobby spesso vengono trascurati. Anche le idee divertenti meritano però di essere messe in primo piano. Annotale sul Blocco note di ClickUp o abbozzale sulle lavagne online di ClickUp e porta finalmente a termine quei progetti creativi che rimandi da mesi. Tutto ciò che ti serve è un piano. 🤓💫 Risultati reali: Gli utenti di ClickUp affermano di poter svolgere circa il 10% di lavoro in più, compreso quello divertente, da quando hanno iniziato a utilizzare lo strumento.

15 modelli di progetti appassionanti per rimanere ispirati 🎨🚀

Abbiamo raccolto 15 dei migliori modelli ClickUp per aiutarti a trasformare le tue idee in realtà, su qualsiasi argomento. Che tu stia creando un portfolio, scrivendo una sceneggiatura o progettando il gioco dei tuoi sogni, qui troverai un modello che ti guiderà nel flusso creativo, senza rallentare la tua creatività.

Inizia da qualsiasi punto. Modifica tutto. Concludi alla grande e dai al tuo progetto appassionante la struttura che merita.

1. Modello di piano per progetti creativi ClickUp

Dai una struttura al tuo processo creativo e trasforma idee sparse in lavori finiti

I progetti creativi possono diventare rapidamente disordinati. Con così tante parti in movimento, idee che cambiano e più collaboratori, è facile perdere di vista il quadro generale. Il modello di piano di progetto creativo mette ordine in questo caos con un unico luogo centrale in cui raccogliere idee, pianificare, assegnare attività e monitorare tutto, dall'avvio alla consegna finale.

È stato creato per aiutare designer, scrittori, creativi e liberi professionisti a rimanere sincronizzati, mantenere la visione creativa e rispettare le scadenze senza stress.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Organizza l'intero processo: suddividi i progetti in fasi chiare come ideazione, produzione, revisione e consegna, così nessuno si chiederà mai quale sia il passo successivo

Stati delle attività personalizzati: personalizza le fasi come "Bozza", "Revisione client" e "Modifiche finali" in base al flusso del tuo team

Conserva i brief creativi in un unico posto: archivia moodboard, riferimenti e obiettivi di progetto in modo che tutti possano trovarli e rimanere allineati fin dal primo giorno

Visualizza sequenze e attività cardine: utilizza i grafici Gantt per mappare scadenze e dipendenze (e individuare tempestivamente eventuali ostacoli)

Collabora sui feedback: condividi modifiche, commenti e approvazioni senza perdere nulla nella finestra In arrivo

Gestisci le risorse creative: allega immagini, video, testi e file di progettazione direttamente alle attività, in modo che i passaggi siano fluidi

Rimani aggiornato sulle recensioni: automatizza i promemoria per mantenere attivi i cicli di feedback e garantire approvazioni puntuali

Tieni traccia dello stato con facilità: utilizza le dashboard per monitorare lo stato dei progetti e prendere decisioni più intelligenti man mano che procedi

🎯 Ideale per: Creativi che si destreggiano tra progetti in rapida evoluzione o attività secondarie in solitaria con tanta ispirazione e ancora più idee.

💡 Suggerimento pro: Utilizza le dipendenze delle attività di ClickUp per ridurre l'affaticamento decisionale. Quando le attività sono collegate in sequenza, sai sempre cosa fare dopo, senza bisogno di riflettere troppo.

2. Modello di lavagna online per idee ClickUp

Cattura le scintille di ispirazione e trasformale in idee di progetto realizzabili

Le idee migliori di solito nascono in modo disordinato, ed è proprio per questo che è stato creato questo modello. Il modello Lavagna online per idee di ClickUp ti offre una tela digitale infinita per esplorare ogni scintilla di ispirazione, dai personaggi dei fumetti ai nomi di prodotti secondari ai prototipi per fiere scientifiche.

Che tu stia facendo brainstorming per il tuo prossimo cortometraggio, creando un progetto scolastico da zero o pianificando l'organizzazione no profit dei tuoi sogni, questo è il tuo trampolino di lancio creativo.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Spazio infinito per il brainstorming : cattura le idee con note adesive, forme, schizzi a mano libera o qualsiasi altra cosa ti venga in mente

Collaborazione live : più colleghi (o compagni di classe) possono interagire in tempo reale, perfetto per collaborazioni remote o team scolastici

Mappe mentali e diagrammi : crea reti concettuali, diagrammi di flusso o schemi per districare grandi idee

Trasforma le idee in azioni : converti istantaneamente i pensieri frutto del brainstorming in attività di ClickUp per mantenere lo slancio

Layout flessibili : inizia con modelli per SWOT, percorsi utente o mappatura delle affinità oppure creane uno personalizzato

Vota e assegna priorità : fai ordine tra le idee creative, raccogli feedback e scegli quelle da portare avanti

Collegamento ai piani di esecuzione: collega il tuo brainstorming direttamente alle sequenze, alle bacheche dei progetti o agli sprint di produzione

🎯 Ideale per: studenti che preparano bacheche Genius Hour, narratori che mappano archi narrativi dei personaggi, fondatori di startup che pianificano funzionalità/funzioni o chiunque voglia trasformare pensieri sparsi in passaggi strutturati.

3. Modello di lavagna online per disegnare ClickUp

Disegna e visualizza i concetti dei tuoi progetti appassionanti in modo libero e collaborativo

Alcune idee hanno semplicemente bisogno di essere disegnate, letteralmente. Il modello Lavagna online per disegnare di ClickUp ti consente di abbozzare, illustrare e visualizzare concetti senza alcuna struttura che ti limiti. Che tu stia disegnando scene per il tuo fumetto, mappando l'interfaccia di un gioco indie o creando una mappa mentale personale a mano libera, questo spazio ti aiuta a pensare in modo visivo e creativo.

È particolarmente utile per i progetti appassionanti in cui le immagini contano più delle parole.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Disegna liberamente : utilizza gli strumenti di disegno per creare diagrammi, prototipi o storyboard di qualsiasi cosa, dai flussi dell'interfaccia utente alle idee creative

Aggiungi contesto multimediale : inserisci immagini, icone o testo per supportare le tue immagini

Organizza con i livelli : raggruppa gli elementi e lavora su più livelli per gestire più facilmente i disegni complessi

Collabora in tempo reale : crea, modifica e annota insieme al tuo team, anche da qualsiasi parte del mondo

Condividi il tuo lavoro : esporta le lavagne online come immagini o PDF per presentazioni ai client o documentazione

Riutilizza i modelli: salva le bacheche per un uso futuro in workshop ricorrenti o sessioni di formazione

🎯 Ideale per: Pensatori visivi che realizzano fumetti, videogiochi, prototipi o sequenze artistiche e chiunque riesca a mappare le idee meglio con una penna che con una tastiera.

💡 Suggerimento per utenti esperti: In ClickUp, puoi suddividere il tuo progetto appassionante in attività cardine di ClickUp nel corso della settimana, non solo in attività. Le attività cardine ti offrono piccole "vittorie" da festeggiare e ti consentono di monitorare lo slancio nel quadro generale.

4. Modello di project management ClickUp

Gestisci flussi di lavoro creativi complessi con chiarezza e controllo dall'inizio alla fine

Se il tuo progetto appassionante sta diventando un'attività secondaria seria (o un futuro lavoro a tempo pieno), questo è quello che fa per te. Che tu stia gestendo il lancio di un podcast da solo o ti stia destreggiando tra iniziative di volontariato, il modello di project management di ClickUp mantiene il tuo lavoro strutturato e flessibile.

Perché essere organizzati non dovrebbe significare sacrificare la creatività.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Suddividi i progetti : crea elenchi di attività e attività secondarie con titolari, scadenze e priorità

Flussi di lavoro personalizzati : crea bacheche agili, fasi a cascata o qualsiasi altra cosa tu desideri

Sequenze visive : utilizza i grafici Gantt per gestire le dipendenze e rispettare le scadenze

Dashboard in tempo reale : monitora lo stato, il carico di lavoro del team e i KPI in un'unica vista

Gestione intelligente delle risorse : assegna il lavoro in base alla disponibilità, anche se sei solo tu a lavorare

Automazioni e avvisi : mantieni lo slancio con promemoria, trigger e attività ricorrenti

Monitoraggio dei rischi e dei problemi : identifica tempestivamente gli ostacoli e anticipali

Risorse centralizzate: allega file, documenti e link in modo da avere tutto ciò che ti serve in un unico posto

🎯 Ideale per: Lavoratori secondari, liberi professionisti o creativi indipendenti che si destreggiano tra più idee e responsabilità senza un team dedicato.

🧐 Lo sapevi? Uno spazio digitale disordinato può essere mentalmente estenuante quanto una scrivania disordinata. Organizzare attività, documenti e risorse in un'unica area di lavoro riduce l'affaticamento dovuto al cambio di contesto.

5. Modello di piano di progetto di alto livello ClickUp

Concentrati sulle attività cardine e sugli obiettivi a lungo termine senza perderti nei dettagli

Non tutti i progetti personali sono casuali: alcuni hanno obiettivi importanti e ambizioni a lungo termine. Questo modello di piano di progetto di alto livello di ClickUp ti aiuta a fare zoom, rimanere concentrato sulle attività cardine e fare progressi senza microgestire ogni passaggio.

Che si tratti di un documentario personale o del lancio della tua app, questa è la tua bacheca strategica.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Tieni traccia delle attività cardine e degli obiettivi : evidenzia i risultati principali e monitora il loro stato a colpo d'occhio

Viste pronte per i dirigenti : riepilogate/riassumete sequenze, rischi e stato in dashboard chiari e dettagliati

KPI personalizzati : aggiungi campi relativi a budget, risorse o prestazioni su misura per il tuo progetto

Visualizzazioni Sequenza : utilizza i grafici Gantt per definire l'intero percorso del progetto, dall'avvio alla consegna

Aggiornamenti per gli stakeholder : condividi report chiari con collaboratori o sostenitori, senza sovraccaricarli

Collegamento a piani più dettagliati : passa ad attività e roadmap dettagliate quando necessario

Visibilità del registro delle modifiche: monitora gli aggiornamenti chiave e i punti decisionali con trasparenza

🎯 Ideale per: creativi che presentano il proprio progetto per ottenere finanziamenti, fondatori che stanno lavorando al lancio o chiunque abbia bisogno di una visione d'insieme per rimanere in carreggiata.

6. Modello di carta dei progetti ClickUp

Chiarisci la tua visione, l'ambito e gli obiettivi prima ancora di iniziare il progetto

Ogni progetto appassionante inizia con un "perché". Che tu stia avviando una rivista indipendente, lanciando un'iniziativa di ricerca personale o collaborando a un progetto artistico comunitario, il modello di carta dei progetti ClickUp ti aiuta a definire il tuo scopo e a chiarirlo fin dal primo giorno.

Perché l'allineamento non dovrebbe essere un ripensamento, ma il primo passaggio.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Definisci scopo e obiettivi : chiarisci fin dall'inizio la missione del tuo progetto e i risultati attesi

Definisci chiaramente l'ambito : delinea cosa è incluso (e cosa non lo è) per evitare che l'ambito si espanda

Elenca le parti interessate : identifica sponsor, membri del team o collaboratori in modo da non dover fare supposizioni

Anticipa i rischi : segnala tempestivamente i problemi e definisci piani di mitigazione

Ottieni le approvazioni : assicurati le firme prima di iniziare l'esecuzione per mantenere tutto ufficiale

Collega documenti di supporto : aggiungi contratti, sequenze e piani per una rapida consultazione

Tieni traccia delle modifiche: documenta come l'ambito o la strategia possono evolversi nel corso del progetto

🎯 Ideale per: team motivati dalla passione, costruttori solitari o autori che lanciano un progetto che richiede l'approvazione di un client, di un revisore di sovvenzioni o del proprio futuro sé.

📖 Per saperne di più: Vuoi trasformare il tuo progetto appassionante in un sistema basato su sprint? Scopri come funziona Scrum per i progetti personali, anche se sei un team composto da una sola persona.

7. Modello di playbook per il project management di ClickUp

Crea un sistema ripetibile che scala il tuo processo creativo e le conoscenze del team

Vuoi che il tuo progetto appassionante sembri meno un hobby del fine settimana e più una macchina ben oliata? Il modello di playbook per il project management di ClickUp diventa il manuale operativo del tuo progetto, perfetto per collettivi creativi o imprenditori pronti a crescere.

Il tuo processo. A modo tuo. Documentato e ripetibile.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Guide dettagliate : documenta ogni fase del flusso di lavoro, dall'avvio alla valutazione finale

Liste di controllo e modelli riutilizzabili : tieni a portata di mano documenti standard come registri dei rischi e note delle riunioni

Hub di risorse centralizzato : collega politiche, strumenti, formazione e modelli per un onboarding rapido

Sezioni personalizzate : adatta il playbook al processo e al linguaggio del tuo team

Sempre aggiornato : modifica e sviluppa facilmente i tuoi flussi di lavoro man mano che il tuo progetto cresce

Assistenza all'onboarding: utilizzalo come strumento di formazione per collaboratori o futuri colleghi

🎯 Ideale per: Fondatori di collettivi creativi, leader di organizzazioni no profit o sviluppatori di progetti a lungo termine che desiderano documentare ciò che funziona e insegnare agli altri come farlo.

🧐 Lo sapevi? Le menti creative tendono ad essere non lineari: l'uso di una lavagna online ClickUp o di un layout visivo attiva più connessioni tra le idee rispetto ai semplici elenchi di testo. I pensatori organizzati traggono vantaggio dai campi personalizzati di ClickUp come "Livello di energia" o "Tempo stimato", che li aiutano a lavorare con la loro larghezza di banda invece che contro di essa.

8. ClickUp Modello per pianificare un progetto

I grandi progetti appassionati non nascono dal nulla, ma sono progettati con intenzione. Il modello ClickUp "Pianificazione di un progetto " ti aiuta a gettare le basi prima di immergerti nel lavoro. Che tu stia pubblicando un libro di poesie, restaurando mobili vintage o pianificando un evento comunitario, questo modello ti aiuta a mantenere il processo ponderato e mirato.

Sognare in grande inizia con una pianificazione intelligente.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Definisci obiettivi e ambito : assicurati che tutti siano allineati su ciò che stai costruendo e sul perché

Mappa le sequenze : utilizza attività cardine e dipendenze per pianificare l'intero percorso

Assegna le risorse : abbina le attività alle persone, agli strumenti e al budget giusti

Valuta i rischi in anticipo : individua i segnali di allarme prima che diventino ostacoli

Suddividi le attività : trasforma grandi obiettivi in pacchetti di lavoro gestibili

Comunicare in modo chiaro : definisci le aspettative e gli aggiornamenti attraverso piani per le parti interessate

Vincoli dei documenti: registra ipotesi e limitazioni per evitare sorprese

🎯 Ideale per: creativi riflessivi e intraprendenti che vogliono costruire con uno scopo, dall'idea alla realizzazione, senza perdere slancio.

🎉 Curiosità: il tuo cervello riceve una scarica di dopamina ogni volta che completi anche la più piccola attività, sì, anche "creare una bacheca"

9. Modello di lista di controllo per progetti ClickUp

Suddividi il tuo progetto in passaggi più piccoli per rimanere organizzato e in linea con gli obiettivi

Alcuni progetti appassionanti hanno solo bisogno di un sistema soddisfacente, come una lista di controllo. Il modello di lista di controllo per progetti ClickUp ti aiuta a suddividere le cose, a rimanere in carreggiata e a sentire lo slancio crescere con ogni casella spuntata, sia che tu stia preparando una mostra d'arte da solista o gestendo un podcast ricorrente.

Perché lo stato di avanzamento non è solo produttività, è qualcosa di personale.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Liste di controllo predefinite e personalizzate : inizia subito o creane una da zero

Monitoraggio dello stato : scopri a colpo d'occhio cosa è stato terminato, cosa è in corso e cosa è in blocco

Stato visivo : monitora rapidamente le percentuali di completamento per mantenere alta la motivazione

Promemoria e avvisi : non perdere mai una scadenza o un passaggio piccolo ma cruciale

Riutilizzabile per lavori ricorrenti : clona le liste di controllo per l'onboarding, il controllo qualità, gli eventi e altro ancora

Collegamento delle attività : collega elementi ad attività, documenti o risorse per un'esecuzione più approfondita

Assegna la titolarità: assicurati che ogni box abbia un nome accanto

🎯 Ideale per: Autori che gestiscono passaggi dettagliati e ripetibili, come sviluppatori di giochi indie, podcaster o organizzatori di eventi che desiderano una struttura senza stress.

💡 Suggerimento: combina il brainstorming sulla lavagna online con il modello Lista di controllo del progetto. Una volta abbozzato ciò che ti entusiasma, suddividilo in passaggi semplici e realizzabili per continuare ad andare avanti.

10. Modello Sequenza per progetti creativi ClickUp

Visualizza ogni scadenza e risultato da raggiungere in modo da poter dosare la tua creatività

Le scadenze possono sembrare opprimenti, ma con una sequenza creativa diventano attività cardine che non vedi l'ora di raggiungere. Il modello Sequenza di progetto creativo di ClickUp ti aiuta a vedere il quadro generale a colpo d'occhio e a mantenere il ritmo, che tu stia lanciando un fumetto online, preparando un portfolio o producendo un cortometraggio.

Pianifica. Procedi con calma. Crea con sicurezza.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Sequenze visive e viste Gantt : traccia ogni fase, scadenza e dipendenza

Evidenzia i percorsi critici : scopri come il lavoro è connesso e cosa rischia di subire ritardi

Monitoraggio dell'avanzamento in tempo reale : ricevi aggiornamenti sullo stato senza dover chiedere a nessuno

Allega brief e risorse : conserva i file e i riferimenti creativi proprio dove ti servono

Collaborazione integrata : lascia feedback, approvazioni e aggiornamenti direttamente sugli elementi della sequenza

Riprogrammazione flessibile : modifica facilmente date o attività man mano che i piani evolvono

Festeggia le attività cardine: segna i momenti chiave per aumentare il morale e la motivazione

🎯 Ideale per: creativi visivi, scrittori o creatori con progetti appassionanti che si evolvono in fasi e necessitano di una tabella di marcia per rimanere in carreggiata.

📖 Per saperne di più: Stai impostando obiettivi a lungo termine per il tuo progetto appassionante? Questi possono aiutarti a dare un senso alla tua direzione: Obiettivi di sviluppo personale

Obiettivi personali

11. Modello di lavagna online Sequenza del progetto ClickUp

Mappa sequenze flessibili e collaborative che evolvono con il tuo progetto

Alcuni piani non vengono realizzati su fogli di calcolo, ma vengono abbozzati in tempo reale. Il modello di lavagna online Sequenza del progetto ClickUp è perfetto per quei momenti in cui "si pensa ad alta voce" e le idee fluiscono visivamente. Unisce struttura e libertà, così la tua sequenza funziona come vuoi tu.

Quando le note adesive incontrano la strategia, ecco cosa ottieni.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Sequenze drag-and-drop : crea e riorganizza visivamente le fasi, le attività e le scadenze dei progetti al volo

Layout personalizzati e codici colore : evidenzia rischi, priorità e fasi con semplici segnali visivi

Collaborazione live in team : pianifica e modifica le sequenze insieme agli altri, in modo completamente interattivo e da remoto

Collegamento delle attività : collega attività cardine e risultati finali per mostrare come le cose dipendono l'una dall'altra

Esporta e condividi : trasforma la tua lavagna online in un PDF o in un'immagine per presentazioni semplici o aggiornamenti alle parti interessate

Integrazione delle attività di ClickUp : converti istantaneamente gli elementi della lavagna online in attività tracciabili

Commenta e annota: lascia note, raccogli feedback e apporta modifiche in modo trasparente

🎯 Ideale per: Teams che amano una pianificazione flessibile e visiva, in particolare per progetti che evolvono spesso o richiedono un frequente allineamento delle parti interessate.

💡 Suggerimento: definisci sempre un concetto di "terminato", anche per gli obiettivi personali. In questo modo eviterai la trappola del perfezionismo e potrai andare avanti con chiarezza.

12. Modello ClickUp per la pianificazione di progetti studenteschi

Rispetta le scadenze dei progetti scolastici senza stress grazie alla struttura integrata

Che tu stia costruendo un modello per la tua fiera della scienza o curando la tua prima rivista, i progetti guidati dagli studenti sono una miniera d'oro creativa. Il modello di pianificazione dei progetti per studenti di ClickUp ti aiuta a destreggiarti tra scadenze, idee e collaborazione, senza il trambusto dell'ultimo minuto.

Perché anche i compiti scolastici possono trasformarsi in qualcosa che tu ami.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Organizza le fasi accademiche : suddividi il lavoro in fasi come ricerca, stesura, modifica e invio

Tieni traccia delle scadenze e delle attività cardine : resta aggiornato sulle date di scadenza e riduci il panico dell'ultimo minuto

Archivia note e riferimenti : tieni a portata di mano tutti i link di ricerca, le citazioni e le idee

Monitoraggio visivo dello stato di avanzamento : individua ciò che è terminato e ciò che richiede attenzione

Collaborazione di gruppo : assegna attività, lascia commenti e monitora i contributi del gruppo in un unico posto

Liste di controllo per l'invio: assicurati che tutti i requisiti siano soddisfatti prima di consegnare il tuo lavoro

🎯 Ideale per: Studenti che lavorano a progetti scolastici, esplorazioni Genius Hour o domande di ammissione all'università che fungono anche da vetrine creative.

💡 Suggerimento per utenti esperti: quando incontri resistenza, cambia vista. Se l'elenco ti sembra troppo lungo, passa alla lavagna online. Cambiare formato può cambiare il modo in cui pensi al lavoro.

13. Modello ClickUp Creatività e design

Organizza risorse di progettazione, feedback e approvazioni in un unico flusso di lavoro semplificato

Il lavoro di progettazione prospera grazie all'iterazione. Che tu stia lanciando un marchio personale, disegnando pagine di fumetti o pianificando una stampa, il modello ClickUp Creative & Design ti offre gli strumenti per creare, perfezionare e spedire senza interrompere il flusso.

Perché anche le bozze disordinate meritano un sistema efficace.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Flussi di lavoro visivi : monitora le fasi di progettazione, dall'ideazione alla revisione fino alla consegna

Organizzazione delle risorse : archivia file di progettazione, modelli e risorse con il controllo delle versioni

Strumenti che facilitano il feedback : lascia commenti, annota immagini e gestisci le revisioni in un unico posto

Stati e tag personalizzati : etichetta in base a priorità, tipo o client per mantenere tutto organizzato

Integrazione degli strumenti : collegati a Figma, Adobe o alle tue piattaforme di progettazione preferite

Flussi di lavoro di approvazione : semplifica le approvazioni con notifiche automatiche

Accesso intuitivo per i client: invita le parti interessate a rivedere e approvare i progetti senza confusione

🎯 Ideale per: Designer, illustratori e autori appassionati che si destreggiano tra progetti secondari o portfolio alimentati dalla passione.

🧐 Lo sapevi? Il primo prototipo di Flappy Bird è stato codificato in poche ore durante uno sprint nel fine settimana, senza un piano completo, solo per un impeto di curiosità. Pensa: Modello creativo e di design + passione = esito positivo virale. 🚀

14. Modello di storyboard ClickUp

Pianifica visivamente ogni fotogramma della tua storia con copioni, scene e ritmo

Ogni storia inizia da qualche parte e il modello Storyboard di ClickUp ti aiuta a darle vita, fotogramma dopo fotogramma. Che tu stia scrivendo la sceneggiatura di un cortometraggio o disegnando un fumetto, usa questo spazio per organizzare immagini, dialoghi e flusso con creatività e chiarezza.

Rendi reale la tua storia, prima ancora che esista.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Struttura scena per scena : aggiungi immagini, note e script a ogni fotogramma della tua storia

Carica schizzi e immagini : includi bozzetti, miniature o idee di layout come riferimento

Sequenza temporale : organizza e riordina le scene per perfezionare la tua narrazione

Feedback in tempo reale : collabora con il tuo team su script, ritmo o flusso visivo

Opzioni di esportazione : condividi lo storyboard completo per revisioni, approvazioni o produzione da parte dei client

Integrazione delle attività : collega gli elementi dello storyboard alle attività di produzione per un passaggio di consegne senza intoppi

Formattazione dello script : aggiungi dialoghi, narrazione o note di commento per ogni fotogramma

Esporta in Google Slides: condividi il tuo storyboard in un formato di presentazione visiva per le lezioni, le presentazioni ai client o le revisioni creative

🎯 Ideale per: registi, animatori, educatori e narratori che creano ricche narrazioni attraverso progetti collaterali o opere visive appassionate.

🧐 Lo sapevi? Toy Story della Pixar è nato da uno storyboard abbozzato e da una manciata di schizzi dei personaggi fissati con degli spilli su una parete: la prova che la pianificazione visiva (come il modello Storyboard) può dare vita a mondi interi.

15. Modello per promozione ClickUp

Lancia il tuo progetto appassionante con un flusso di lavoro di marketing chiaro e strategico

Anche le idee migliori hanno bisogno di un pubblico. Se il tuo progetto include un lancio, un rilascio o un evento, il modello Promozione di ClickUp ti aiuta a promuoverlo con chiarezza. Dai post teaser ai retrospettivi post-lancio, ogni passaggio è mappato.

Perché condividere il tuo lavoro dovrebbe essere creativo quanto realizzarlo.

Perché è perfetto per il tuo prossimo progetto

Bacheche per il flusso di lavoro delle campagne : organizza tutto, dalla strategia al lancio fino all'analisi post mortem

Elenchi di attività per contenuti e progettazione : assegna risultati finali, monitora le scadenze e mantieni allineate le risorse

Visualizzazioni del calendario : pianifica i lanci ed evita conflitti tra i canali con una panoramica visiva semplice

Dashboard delle prestazioni : monitora i KPI e il ROI delle campagne senza dover cercare tra diversi strumenti

Flussi di feedback e approvazione : mantieni tutto in movimento con i passaggi di revisione integrati

Modelli di briefing e report : standardizza i documenti delle campagne e incorpora strumenti come i Moduli Google per feedback, iscrizioni o monitoraggio degli invii

Monitoraggio delle risorse e del budget: mantieni il controllo delle risorse in modo che nulla sfugga al tuo controllo

🎯 Ideale per: Autori, creativi indipendenti e liberi professionisti che desiderano promuovere il proprio lavoro come dei veri professionisti, anche se sono soli in studio.

Non devi trasformare la tua passione in un profitto 🌱. Creare qualcosa solo perché lo ami è una ragione più che sufficiente! 💜

Cosa rende un modello di progetto appassionante un buon modello?

Un ottimo modello per progetti appassionanti non è solo bello da vedere, ma supporta l'intero processo creativo senza intralciarlo. Che tu stia lavorando ai tuoi progetti appassionanti o guidando gli studenti nei loro, il modello giusto dovrebbe offrirti struttura e spazio da esplorare.

Ma come scegliere quello giusto?

Ecco le funzionalità/funzioni chiave da cercare:

Facile personalizzazione: dovresti essere in grado di modificare layout, campi e sezioni in base al tuo modo di pensare e lavorare

Chiarezza visiva: che si tratti di una sequenza, una lista di controllo o una bacheca Kanban, un'interfaccia pulita rende il tuo progetto realizzabile, senza appesantirlo

Flussi di lavoro flessibili: scegli modelli che corrispondono al tuo stile preferito, come lavagne online per l'ideazione, elenchi per l'esecuzione o sequenze per la pianificazione a lungo termine

Guida integrata: i prompt per l'impostazione degli obiettivi, il pensiero critico e i passaggi successivi ti aiutano a rimanere concentrato (e a finire alla grande)

Monitoraggio dello stato di avanzamento: liste di controllo, dashboard o grafici Gantt ti aiutano a rispettare le scadenze e a festeggiare i successi lungo il percorso

Strumenti creativi: bonus se il modello include spazi per aggiungere schizzi, incorporare Google Slides o archiviare risorse creative in un'unica visualizzazione

E diciamolo chiaramente: dovrebbe essere divertente da usare. Dopotutto, questo progetto riguarda la gioia, non solo le caselle di controllo. ✅

📅 Cerchi un approccio più strutturato alla pianificazione dei progetti? Dai un'occhiata ai nostri modelli di piano di progetto preferiti per iniziare.

Il tuo progetto appassionante merita un piano ✨

Le grandi idee richiedono più della semplice motivazione: hanno bisogno di slancio, soprattutto quando si cerca di raggiungere un pubblico specifico. Che tu stia inseguendo un sogno, costruendo qualcosa per te stesso o trasformando una scintilla in un'attività secondaria, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti offre ciò di cui hai bisogno per passare dall'idea alla realizzazione in un unico posto.

Niente più pagine bianche. Niente più note sparse. Solo un flusso di lavoro chiaro e connesso, dal brainstorming alla pianificazione fino al lancio.

Scegli un modello. Personalizzalo. E crea qualcosa che ti appassiona e di cui andare fiero.

👉 Sei pronto a dare vita alle tue idee con l'area di lavoro all-in-one per gli autori? Registrati su ClickUp e inizia a costruire il tuo progetto appassionante, gratis.