I 10 migliori software CRM per saloni di bellezza per la gestione delle prenotazioni e dei client

Fornire servizi di salone è un'arte. Ma destreggiarsi tra appuntamenti, ricordare le preferenze del client e coordinare gli orari del personale? È un lavoro a tempo pieno.

Hai bisogno di un software affidabile per la gestione delle relazioni con i clienti in grado di automatizzare le prenotazioni, inviare promemoria, archiviare la cronologia dei servizi e degli acquisti dei client e garantire che tutto funzioni alla perfezione.

In questo articolo abbiamo raccolto i migliori software CRM per saloni di bellezza per aiutarti a gestire al meglio le prenotazioni e le relazioni con i client. Troverai anche consigli su come scegliere il CRM giusto per il tuo salone, così potrai dire addio alle doppie prenotazioni e ai follow-up dimenticati e dare il benvenuto a client soddisfatti e a una maggiore tranquillità.

🔎 Lo sapevi? Il Guinness World Record del salone di parrucchiere più grande per capacità è detenuto da Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brasile) con 227 postazioni. Immagina il trambusto in una giornata intensa!

I migliori software CRM per saloni di bellezza in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità/Funzione principali Prezzi* ClickUp Gestione completa del salone e collaborazione del team Profili dei client, pianificazione degli appuntamenti, automazioni, dashboard, monitoraggio del tempo, IA completamente sensibile al contesto Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Fresha Ottenere prenotazioni online da nuovi client Mercato dei saloni, approfondimenti di marketing, monitoraggio del comportamento dei client Gratis; personalizzazioni personalizzate disponibili Invoay Gestione avanzata dell'inventario Campagne CRM, automazione WhatsApp, monitoraggio biometrico I piani a pagamento partono da 69 $. Zenoti Prenotazioni online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Liste d'attesa automatiche, doppie app, POS integrato Prezzi personalizzati Phorest Gestione di più rami di saloni Sincronizzazione multi-posizione, POS, programma fedeltà Prezzi personalizzati Salon 360 Gestione delle spese del salone Monitoraggio delle commissioni, approfondimenti CRM, prestazioni del personale Prezzi personalizzati Zoho Bookings Dare autonomia al personale del salone Pianificazione del personale, limiti di prenotazione, servizi ricorrenti I piani a pagamento partono da 6 $. Rosy Titolari di saloni in erba Check-in dal marciapiede, RosyPay, POS, caricamento di immagini I piani a pagamento partono da 39 $. Vagaro Mantenere un database client dettagliato Profili dei client, moduli, vendite di inventario, marketplace Prezzi personalizzati Pipedrive Pipeline personalizzato per il tuo salone Pipeline commerciale, automazione, dashboard Personalizza il flusso di lavoro per il tuo salone

Cosa dovresti cercare in un software CRM per saloni di bellezza?

Circa l'80% delle aziende utilizza software CRM per la reportistica commerciale e l'automazione dei processi, e anche i saloni stanno seguendo questa tendenza.

Ecco le componenti CRM essenziali che il sistema di gestione del salone che sceglierai dovrà avere.

Prenotazione appuntamenti : offre prenotazioni online, promemoria automatici e sincronizzazione del calendario. Un sistema semplice da usare che ti permette di avere sempre il salone pieno e i client soddisfatti.

Spazio di archiviazione della cronologia dei client : monitora i servizi passati, la cronologia degli acquisti, le preferenze e le note speciali. Anche ricordare il colore dei capelli preferito o il tipo di massaggio può aumentare il coinvolgimento e la fedeltà dei clienti.

Sistemi di pagamento : si integra con il POS, supporta diverse opzioni di pagamento e automatizza la fatturazione. Transazioni fluide significano meno attese e maggiore efficienza.

Gestione del personale : assegna gli appuntamenti, effettua il monitoraggio delle ore lavorative e previene il sovraffollamento e il burnout. Cerca un sistema di monitoraggio delle prestazioni integrato per mantenere il tuo team sulla strada giusta.

Automazione del marketing: invia email mirate, promozioni via SMS e offerte relative al programma fedeltà. Ti aiuta a mantenere la connessione con i client e ad aumentare le visite ripetute.

Gestione dell'inventario: monitora i livelli delle scorte e invia promemoria per il riordino. Non rimarrai più senza prodotti essenziali durante il servizio.

Analisi e reportistica : genera report su entrate, prenotazioni e servizi più performanti. Aiuta a prendere decisioni basate sui dati, aprendo la strada a migliori : genera report su entrate, prenotazioni e servizi più performanti. Aiuta a prendere decisioni basate sui dati, aprendo la strada a migliori strategie di gestione dei clienti

Accessibilità mobile : fornisce accesso basato su cloud tramite un'app mobile. Gestisci il tuo salone in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

Integrazioni: si sincronizza con il tuo sito web, i social media, gli strumenti di marketing e il software di contabilità. Crea un sistema di sincronizzazione per gestire tutto, dalle prenotazioni alle finanze.

🧠 Curiosità: Martha Matilda Harper, imprenditrice canadese, aprì il primo salone di bellezza moderno a Rochester, New York, nel 1891. Fu anche pioniera nell'idea di franchising dei suoi saloni!

I 10 migliori software CRM per saloni di bellezza

Per aiutarti nella scelta, ecco un elenco dei 10 migliori software CRM per saloni di bellezza. Ti illustreremo le loro funzionalità/funzione, i limiti e i prezzi, insieme alle valutazioni e alle recensioni, in modo che tu possa trovare quello più adatto al tuo salone.

ClickUp (il migliore per la gestione completa del salone e la collaborazione tra i membri del team)

Personalizza i flussi di lavoro del salone con ClickUp CRM

Gestire un salone richiede più della creatività: servono coordinamento, coerenza e connessione. È qui che entra in gioco ClickUp. Essendo il primo spazio di lavoro IA convergente al mondo, ClickUp ti consente di creare un CRM per saloni che si adatta perfettamente alle tue esigenze, che tu debba gestire appuntamenti, effettuare il monitoraggio delle vendite o personalizzare l'assistenza ai client.

Con ClickUp CRM, basato sull'IA, puoi generare report dettagliati, comunicare con i tuoi clienti e stabilire connessioni con altri strumenti che già utilizzi. ClickUp ti consente di organizzare il tuo CRM utilizzando spazi, cartelle ed elenchi. Puoi creare elenchi per lead, contatti, client e offerte (pacchetti di servizi o abbonamenti). Ogni cliente o lead è rappresentato come un'attività, rendendo facile il monitoraggio di ogni interazione e opportunità.

Usa ClickUp Docs per creare profili dettagliati dei client e cronologie dei servizi. Tieni a portata di mano tutti i dettagli dei client. Archivia le informazioni di contatto, la cronologia degli appuntamenti, le preferenze e i feedback in un'unica visualizzazione organizzata. Personalizza ogni interazione e monitora i dettagli che conquistano la fedeltà duratura dei client.

Gestisci gli orari direttamente con le attività di ClickUp e le sequenze. Pianifica, ripianifica e monitora facilmente gli appuntamenti, quindi automatizza i promemoria per ridurre le assenze e aumentare la fidelizzazione.

Semplifica il lavoro di pianificazione degli appuntamenti con le attività di ClickUp

Monitora dettagli unici come stilisti preferiti, formule per il colore dei capelli, allergie o stato di fedeltà utilizzando i campi personalizzati di ClickUp. Puoi anche raggruppare i client per tipo di servizio, frequenza delle visite o spesa totale per personalizzare le offerte e la comunicazione.

Automatizza le attività ripetitive come l'invio di promemoria degli appuntamenti, la segnalazione dei client che non si presentano o il riepilogare/riassumere le attività di vendita settimanali. Gli agenti IA possono essere configurati per funzionare in base a programmi o trigger, risparmiando tempo e riducendo il lavoro manuale.

ClickUp Calendario ti offre una visione chiara delle tue prenotazioni e ti aiuta a programmare in un attimo gli appuntamenti non ancora fissati.

Collega il tuo calendario ClickUp per visualizzare e pianificare gli appuntamenti in modo intuitivo.

Guarda questo video per scoprire come il calendario basato sull'IA di ClickUp ti consente di pianificare automaticamente il tuo lavoro👇🏼

Elimina le attività ripetitive. Imposta le automazioni di ClickUp per inviare automaticamente conferme di appuntamenti, auguri di compleanno o messaggi di follow-up. Trasforma i client da nuovi potenziali clienti a client abituali fedeli senza muovere un dito.

Visualizza lo stato di salute della tua azienda a colpo d'occhio. Monitora gli appuntamenti, la fidelizzazione dei client, gli stilisti più performanti e l'andamento dei ricavi utilizzando i dashboard di ClickUp. Prendi decisioni più intelligenti e basate sui dati con facilità.

Non hai tempo di registrare manualmente ogni appuntamento? Ci pensiamo noi. Non appena arriva una prenotazione online, basta comunicare a ClickUp Brain il tipo di servizio, il nome del client e l'orario dell'appuntamento: in pochi secondi ti fornirà un elenco di attività organizzato.

Trova facilmente gli slot gratis nel tuo calendario chiedendo a ClickUp Brain di creare il tuo programma per te.

I servizi personalizzati aumentano il fatturato dal 10% al 15%. Quando ti prendi il tempo necessario per allineare le tue offerte alle preferenze dei tuoi client, loro lo noteranno sicuramente.

Ma per farlo, hai bisogno di un database client organizzato, facile da configurare con i modelli commerciali e CRM di ClickUp.

Esempio, il modello CRM ClickUp ti consente di visualizzare l'intera pipeline, le informazioni sui client, le date di scadenza e tutto ciò che sta in mezzo.

Ottieni un modello gratis Monitora le preziose informazioni sui tuoi client con il modello CRM ClickUp.

Utilizzalo per:

Organizza i dati dei clienti in un unico posto, rendendo più facile trovare le informazioni

Semplifica la comunicazione e il supporto ai clienti

Automatizza le attività ripetitive, liberando tempo per attività più complesse.

Ottieni informazioni utili dai dati dei clienti per personalizzare le esperienze

Gestire appuntamenti consecutivi può essere difficile, ma ClickUp ti aiuta anche in questo. Imposta promemoria per le prenotazioni o lascia che sia ClickUp Brain a farlo per te. E se sei lontano dal tuo laptop? Nessun problema! Puoi impostare e modificare i promemoria direttamente dal tuo cellulare.

Il miglior software di gestione per saloni dovrebbe integrarsi perfettamente con il tuo stack tecnologico, offrendoti un quadro che completa le tue operazioni. ClickUp Integrations vanta una sincronizzazione con oltre 300 piattaforme, inclusi i più diffusi sistemi CRM.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Imposta promemoria automatici per gli appuntamenti, aggiorna lo stato delle attività o assegna i membri del team in base al tipo di servizio con oltre 50 trigger di azione.

Tieni traccia del tempo impiegato per ogni servizio con il monitoraggio del tempo del progetto ClickUp

Raccogli i dati dei client con i modelli di modulo ClickUp che vengono inseriti direttamente nel tuo software di gestione del salone.

Crea e monitora le attività relative all'inventario dei prodotti, imposta promemoria per i riordini e tieni sotto controllo i livelli delle scorte, tutto all'interno di ClickUp.

Limiti di ClickUp

Leggera curva di apprendimento per i principianti che utilizzano la piattaforma per la prima volta

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 afferma:

Un recensore di G2 afferma:

Adoro il modo in cui ClickUp organizza e pianifica le mie attività quotidiane. Se hai riunioni o attività ricorrenti su base settimanale o bisettimanale, puoi inserirle in ClickUp e ottenere un'ottima visibilità sulla tua Sequenza di lavoro. È ancora meglio quando hai dei colleghi con cui collaborare e puoi coordinare e delegare la responsabilità di determinate attività. Per me, poter spuntare le attività man mano che le svolgo ogni giorno mi dà una piacevole sensazione di progresso e mi permette di registrare i miei risultati quotidiani.

Adoro il modo in cui ClickUp organizza e pianifica le mie attività quotidiane. Se hai riunioni o attività ricorrenti su base settimanale o bisettimanale, puoi inserirle in ClickUp e ottenere un'ottima visibilità sulla tua Sequenza del lavoro. È ancora meglio quando hai dei colleghi con cui collaborare e puoi coordinare e delegare la responsabilità di determinate attività. Per me, poter spuntare le attività man mano che le svolgo ogni giorno mi dà una piacevole sensazione di stato e mi permette di registrare i miei risultati quotidiani.

2. Fresha (il migliore per ottenere prenotazioni online da nuovi client)

via Fresha

Fresha si distingue come software di gestione per saloni eccellente nella gestione dei client e nell'acquisizione. Oltre alle funzionalità CRM di base come la pianificazione degli appuntamenti e il monitoraggio della cronologia dei client, offre un marketplace integrato dove i potenziali client possono scoprire i tuoi servizi e prenotare direttamente gli appuntamenti.

Questa doppia funzione semplifica il percorso del client, aiutando il tuo salone ad attrarre nuovi client e a gestire efficacemente quelli esistenti. La perfetta integrazione degli strumenti di marketing e prenotazione di Fresha consente di risparmiare tempo e aumentare sia la fidelizzazione dei client che la crescita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fresha

Conquista nuovi client nel mercato del settore bellezza e benessere

Identifica le tue campagne e i tuoi canali di marketing più efficaci

Monitora il comportamento dei clienti, le loro preferenze e le loro abitudini di prenotazione con la reportistica CRM

Limiti di Fresha

Ad alcuni utenti vengono addebitati i costi per le prenotazioni effettuate tramite il marketplace, anche se l'appuntamento viene successivamente cancellato.

Richiede l'integrazione POS di terze parti per le transazioni

Prezzi Fresha

Free

Funzionalità opzionali a pagamento

Valutazioni e recensioni di Fresha

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 stelle (oltre 1.430 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fresha?

Un utente G2 afferma:

Un utente G2 afferma:

Adoro la sua semplicità d'uso per prenotare appuntamenti e organizzare il mio tempo e quello dei miei client. La registrazione è stata rapidissima e ha lavorato in maniera impeccabile quando ho aperto la mia attività aziendale.

Adoro la sua semplicità d'uso per prenotare appuntamenti e organizzare il mio tempo e quello dei miei client. La registrazione è stata molto veloce e ha lavorato in maniera impeccabile quando ho aperto la mia attività aziendale.

👀 Lo sapevi? L'aziendale registra un aumento medio del 27% dei ricavi quando utilizza sistemi di prenotazione online.

3. Invoay (il migliore per la gestione avanzata dell'inventario)

via Invoay

Quando comunichi regolarmente con i tuoi client, anche quando non hanno in programma una sessione, costruisci solide relazioni con loro e ne aumenti la fedeltà. Il software di gestione saloni di Invoay è l'ideale per questo. Con questa piattaforma puoi automatizzare le ricevute delle fatture, condividere aggiornamenti regolari sulle tue migliori offerte e molto altro ancora.

Il sistema offre anche una gestione avanzata dell'inventario per assicurarti di avere sempre a disposizione i prodotti essenziali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Invoay

Gestisci le prestazioni, gli orari e le presenze dei dipendenti con il monitoraggio biometrico integrato.

Automatizza le campagne CRM , il coinvolgimento dei clienti e i promemoria su WhatsApp.

Crea pacchetti e piani di abbonamento, incluse promozioni personalizzate e buoni regalo, in base alle preferenze dei client.

Limite di Invoay

Mancano opzioni di personalizzazione per flussi di lavoro CRM specifici per saloni di bellezza.

Alcuni utenti hanno fornito reportistica su frequenti disconnessioni, calcoli errati e problemi di pianificazione, indicando potenziali problemi di stabilità.

Prezzi Invoay

Prezzo di partenza: 69 $ al mese

Grow: 99 $ al mese

Espandi: 149 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Invoay

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Invoay?

Una recensione su TrustPilot dice:

Il loro software ha quasi tutte le funzionalità/funzioni che un salone può desiderare. Dalla fatturazione, al marketing via SMS (feedback, referral, punti premio) alla reportistica (clienti persi, clienti abituali, nuovi clienti) e molto altro ancora

Il loro software ha quasi tutte le funzionalità/funzioni che un salone può desiderare. Dalla fatturazione, al marketing via SMS (feedback, referral, punti premio) alla reportistica (clienti persi, clienti abituali, nuovi clienti) e molto altro ancora

📮ClickUp Insight: il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'intelligenza artificiale per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'intelligenza artificiale gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Da fare, un'intelligenza artificiale deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare le attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha uno o due di questi passaggi già risolti. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a 5+ app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'intelligenza artificiale, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!

4. Zenoti (il migliore per le prenotazioni online 24 ore su 24, 7 giorni su 7)

via Ze n oti

Il 59% delle persone dichiara di essere frustrato dal dover attendere in linea per prenotare un appuntamento e quasi una persona su cinque trova scomodo dover attendere l'orario di apertura per fissare un appuntamento.

Zenoti risolve questo problema consentendo prenotazioni online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Include anche una funzionalità di gestione della lista d'attesa, quindi in caso di cancellazione il posto può essere riempito rapidamente, contribuendo a ridurre il tempo e le entrate perse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zenoti

App doppie per prenotazioni in franchising e da parte dei client

La lista d'attesa automatica riempie i vuoti causati dalle cancellazioni dell'ultimo minuto

POS integrato per pagamenti fluidi e centralizzati

Limiti di Zenoti

Il software è piuttosto complesso e può risultare difficile da usare per i principianti.

Alcuni utenti hanno riscontrato frequenti crash e bug, in particolare sull'app mobile.

Prezzi Zenoti

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zenoti

G2: 4,4/5 stelle (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zenoti?

Un recensore di Capterra scrive:

Zenoti è un ottimo sistema di prenotazione appuntamenti e gestione client. È utile avere comunicazioni con i client, prenotazioni online, appuntamenti, pagamenti, marketing e feedback tutti semplificati in un unico posto.

Zenoti è un ottimo sistema di prenotazione appuntamenti e gestione client. È utile avere comunicazioni con i client, prenotazioni online, appuntamenti, pagamenti, marketing e feedback tutti semplificati in un unico posto.

5. Phorest (ideale per gestire più rami di saloni)

via Phorest

Phorest si distingue per il controllo multi-sede e il monitoraggio dell'inventario in tempo reale, rendendolo ideale per i titolari di saloni che gestiscono più rami. Il suo sistema POS sicuro centralizza i dati relativi alle entrate, consentendoti di monitorare i ricavi di tutte le posizioni senza dover cambiare piattaforma.

Puoi anche gestire gli orari del personale e le scorte di prodotti per ogni posizione, aiutandoti a ridurre gli sprechi e a pianificare i piani d'acquisto in modo più efficace. Inoltre, i profili dei client e i punti fedeltà vantano una sincronizzazione automatica, garantendo un'esperienza cliente coerente in ogni ramo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Phorest

Comunica direttamente con il client tramite l'API di WhatsApp

Offri la prenotazione diretta online da Google Search e Maps

Controlla gli appuntamenti e le fatturazioni in un unico posto da tutti i rami del tuo salone.

Limiti di Phorest

I livelli di prezzo più elevati potrebbero non essere adatti ai saloni più piccoli o ai professionisti che lavorano in proprio.

Occasionali rallentamenti segnalati nell'app mobile durante le ore di punta

I tempi di risposta dell'assistenza possono variare a seconda della posizione e del livello di sottoscrizione.

Prezzi Phorest

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Phorest

G2: 4,4/5 (oltre 35 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 380 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Phorest?

Una recensione su G2 dice:

Una recensione su G2 dice:

Adoro il fatto che sia più semplice del calendario del mio iPhone. Posso vedere tutti i miei appuntamenti della giornata e quelli dei miei colleghi. Posso semplicemente aggiungere eventuali componenti aggiuntivi per rendere il servizio personalizzato e aggiungere tempo se lo desidero. Estremamente facile da usare e geniale!

Adoro il fatto che sia più semplice del calendario del mio iPhone. Posso vedere tutti i miei appuntamenti della giornata e quelli dei miei colleghi. Posso semplicemente aggiungere eventuali componenti aggiuntivi per rendere il servizio personalizzato e aggiungere tempo se lo desidero. Estremamente facile da usare e geniale!

6. Salon 360 (il migliore per la gestione delle spese del salone)

via Salon 360

Se desideri avere un maggiore controllo sulle finanze del tuo salone, Salon 360 può essere un'opzione utile. Oltre alle funzionalità standard come la prenotazione online e la comunicazione automatizzata, offre strumenti per il monitoraggio delle conversioni commerciali e della produttività del personale.

Il software include anche il monitoraggio delle spese e delle commissioni, così potrai tenere a scheda le entrate e le uscite. Questa tipologia di visibilità rende più facile gestire i costi aziendali senza sentirsi sopraffatti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salon 360

Crea un catalogo online dei tuoi servizi

Monitora le ore fatturabili e le prestazioni per gestire in modo equo gli incentivi e le commissioni del personale.

Monitora le spese e le prestazioni dei rami e effettua il monitoraggio delle conversioni con la reportistica in tempo reale per adeguare la strategia CRM

Limiti di Salon 360

I saloni di piccole dimensioni potrebbero trovarsi sopraffatti da funzionalità/funzione troppo estese.

Prezzi di Salon 360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Salon 360

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

🧠 Curiosità: nel Medioevo, i barbieri non si limitavano a tagliare i capelli. Eseguivano anche interventi chirurgici, cure dentistiche e persino salassi! Ecco perché il classico palo del barbiere ha strisce rosse e bianche, che simboleggiano il sangue e le bende.

7. Zoho Bookings (il migliore per dare autonomia al personale del salone)

tramite Zoho Bookings

Zoho Bookings è uno strumento CRM che svolge anche il lavoro di sistema di gestione del salone. Ti consente di impostare un limite al numero di appuntamenti e di ridurre le cancellazioni o i cambiamenti di programma dell'ultimo minuto.

Puoi creare un elenco dei prezzi esatti dei servizi per fornire ai client una completa trasparenza dei costi prima della prenotazione. Per ridurre i casi di mancata presentazione, la piattaforma ti consente di riscuotere i pagamenti in anticipo, garantendo la protezione del tuo tempo e delle tue entrate anche in caso di cancellazione di un appuntamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Bookings

Imposta le scadenze e decidi quante prenotazioni online desideri ricevere in un giorno.

Consenti al personale di impostare i propri programmi e gestire gli appuntamenti imminenti

Pianifica servizi ricorrenti e effettua il monitoraggio dell'inventario per trattamenti multi-sessione

Limiti di Zoho Bookings

Lo strumento CRM per saloni non è personalizzato

Gestire l'ora legale può essere problematico

Prezzi di Zoho Bookings

Base: 6 $ al mese per utente

Premium: 9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Bookings

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 stelle (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Bookings?

Un recensore di G2 scrive:

Un recensore di G2 scrive:

Straordinariamente facile da configurare per più utenti che lavorano in orari diversi, anche in fusi orari diversi. Facile da modificare e personalizzato per cambiamenti di programma imprevisti o pianificati.

Straordinariamente facile da configurare per più utenti che lavorano in orari diversi, anche in fusi orari diversi. Facile da modificare e personalizzato per cambiamenti di programma imprevisti o pianificati.

📖 Leggi anche: Le migliori certificazioni CRM per promuovere la crescita professionale

8. Rosy Salon Software (ideale per i titolari di saloni alle prime armi)

tramite Rosy Salon Software

Avviare una nuova attività aziendale nel settore delle spa o dei saloni di parrucchiere può essere impegnativo, ma Rosy Salon Software ti offre tutto il supporto necessario. Con il check-in dal marciapiede e il sistema proprietario RosyPay, Rosy Salon Software è l'ideale per i titolari di saloni che stanno muovendo i primi passi.

Il software è conveniente e facile da usare per gli utenti. Include strumenti essenziali come la gestione dell'inventario, la comunicazione con i client e un sistema POS (point of sale) integrato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rosy Salon

Consenti ai client di effettuare il check-in quando sono vicini per avvisare immediatamente lo stilista.

Semplifica l'elaborazione della carta di credito con le pre-autorizzazioni e le transazioni con carta registrata.

Carica e modifica le immagini dei client per una rapida consultazione

Limiti di Rosy Salon

La reportistica sui referral non è abbastanza sofisticata

La piattaforma limita la programmazione a incrementi di 15 minuti, il che potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di servizio.

Prezzi di Rosy Salon

A partire da 39 $ al mese

Personalizzazioni disponibili

Valutazioni e recensioni di Rosy Salon

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 stelle (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rosy Salon?

Una recensione su G2 dice:

Una recensione su G2 dice:

Mi piace la semplicità e la flessibilità del sistema, inoltre posso utilizzarlo sia per i dipendenti che per i collaboratori esterni. Recensione raccolta e ospitata su G2. com.

Mi piace la semplicità e la flessibilità del sistema, inoltre posso utilizzarlo sia per i dipendenti che per i collaboratori esterni. Recensione raccolta e ospitata su G2. com.

9. Vagaro (il migliore per mantenere un database client dettagliato)

via Vagaro

Vagaro è principalmente un marketplace per il settore del benessere e della bellezza che offre anche un software CRM completo per saloni. Una delle sue funzionalità/funzioni distintive è la presenza di profili client altamente dettagliati, che ti aiutano a monitorare le preferenze, i servizi e la cronologia.

Con questo livello di personalizzazione, puoi aumentare il coinvolgimento dei clienti personalizzati, offrire esperienze su misura e aumentare la fidelizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vagaro

Conserva registrazioni dettagliate dei client con foto, cronologia dei servizi, preferenze e acquisti passati.

Progetta e invia moduli personalizzati, sondaggi e liberatorie, salvati nei profili dei client per un facile accesso.

Imposta la gestione dell'inventario in base alle richieste dei client e vendi prodotti esclusivi sul mercato.

Limiti di Vagaro

Funzionalità di reportistica con limite rispetto ad altri sistemi di gestione dei saloni

La struttura dei prezzi può essere costosa per i saloni o le attività più piccole.

Prezzi Vagaro

Una sola posizione:

A partire da 24 $ al mese

Più posizioni:

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vagaro

G2: 4,6/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Vagaro?

Un recensore di G2 afferma:

Un recensore di G2 afferma:

Adoro il modo in cui Vagaro combina funzione e flusso: tiene traccia degli appuntamenti, delle note SOAP e dei dati dei client in un unico posto senza risultare ingombrante.

Adoro il modo in cui Vagaro combina funzione e flusso: tiene traccia degli appuntamenti, delle note SOAP e dei dati dei client in un unico posto senza risultare ingombrante.

10. Pipedrive (il migliore per personalizzare la pipeline del tuo salone)

tramite Pipedrive

Pipedrive, tradizionalmente un CRM, funge anche da potente software di gestione per saloni. Ti consente di programmare facilmente le sessioni e di personalizzare la tua pipeline commerciale in base alle tue esigenze. Grazie alla gestione avanzata dell'inventario, puoi effettuare un monitoraggio in modo efficiente dei prodotti e dei livelli delle scorte.

Il software implementa anche l'automazione della comunicazione con i client, facendoti risparmiare tempo e garantendo che i tuoi client rimangano sempre informati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Progetta percorsi commerciali che riflettano il percorso specifico dei tuoi client

Automatizza la comunicazione con i client tramite email e SMS

Monitora le metriche di rendimento del salone, i tassi di fidelizzazione dei client e le tendenze dei ricavi nel settore della bellezza con dashboard visive e report dettagliati.

Limiti di Pipedrive

È necessario passare al piano Advanced per l'integrazione dell'email.

Mancano funzionalità/funzione specifiche del settore, come la gestione dell'inventario su misura per i prodotti di bellezza.

Può essere complicato per i titolari di piccoli saloni a causa delle sue funzioni CRM avanzate e della curva di apprendimento ripida.

Nessuna integrazione diretta con il punto vendita (POS) per un'elaborazione fluida delle transazioni all'interno del salone

Prezzi di Pipedrive

Lite: 19 $ al mese per utente

Crescita: 34 $ al mese per utente

Premium: 64 $ / mese per utente

Ultimate: 89 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?

Una recensione su G2 recita:

Una recensione su G2 recita:

Mi piace quanto è utente-friendly Pipedrive, anche per chi non è esperto di tecnologia. La pipeline commerciale visiva mi aiuta a vedere esattamente a che punto è ogni trattativa con un solo sguardo, e le fasi personalizzabili mi consentono di adattarla a diversi flussi di lavoro.

Mi piace la facilità d'uso di Pipedrive, anche per gli utenti che non sono esperti di tecnologia. La pipeline commerciale visiva mi aiuta a vedere esattamente a che punto è ogni trattativa con un solo sguardo, e le fasi personalizzabili mi consentono di adattarle a diversi flussi di lavoro.

📖 Leggi anche: Suggerimenti CRM per gestire i clienti

