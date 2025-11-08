Le 11 migliori alternative a SurveySparrow per feedback e coinvolgimento più intelligenti

Forse stai già dedicando anima e corpo al tuo aziendale, ma come fai a sapere se i tuoi clienti stanno ottenendo ciò di cui hanno bisogno?

È semplice: chiedi un feedback. È uno dei modi più semplici per perfezionare i tuoi prodotti, migliorare i servizi e offrire una migliore esperienza ai clienti.

SurveySparrow è stato uno strumento affidabile per molte aziende, esperti di marketing e ricercatori per raccogliere e analizzare dati fondamentali sui clienti. Ma se stai cercando qualcosa con più personalizzazione, prezzi migliori o analisi avanzate, hai diverse opzioni a disposizione.

Abbiamo raccolto le 11 migliori alternative a SurveySparrow, ognuna delle quali offre qualcosa di unico, dalle informazioni basate sull'IA e dal design elegante alla perfetta integrazione con i tuoi strumenti attuali.

👀 Lo sapevi? Le aziende che chiudono il cerchio sul feedback dei clienti, agendo di conseguenza, hanno 2,5 volte più probabilità di fidelizzare i propri clienti.

Limiti di SurveySparrow

SurveySparrow è noto per i suoi sondaggi di conversazione e le automazioni, ma presenta alcuni svantaggi che potrebbero farti prendere in considerazione delle alternative:

Prezzi: alcuni utenti lo trovano costoso, con le funzionalità chiave disponibili solo nei piani di livello superiore.

Personalizzazione con limite: offre modifiche di base al marchio, ma non consente un controllo approfondito del design e una logica avanzata.

Analisi di base: con funzione, ma privo della profondità e delle informazioni basate sull'IA presenti in altri strumenti.

Limiti delle funzionalità nei piani di livello inferiore: strumenti essenziali come l'automazione e la reportistica avanzata sono limitati ai livelli premium.

Limiti di integrazione: offre supporto agli strumenti più diffusi, ma alcune connessioni presentano limiti o richiedono soluzioni alternative.

Problemi di gestione delle risposte: filtrare e segmentare le risposte su larga scala può essere frustrante per sondaggi di estensione.

Panoramica delle alternative a SurveySparrow

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi* ClickUp Creazione di moduli personalizzabili, raccolta dati, analisi e gestione dei feedback basata sull'IA. • Moduli ClickUp con logica condizionale • Trasforma le risposte ai moduli in attività • Automazione dei flussi di lavoro post-feedback • Dashboard per metriche in tempo reale • Analisi AI tramite ClickUp Brain Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Typeform Sondaggi interattivi e coinvolgenti • Esperienza utente con una domanda alla volta • Salti logici • Integrazione Stripe per i pagamenti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. Qualtrics Gestione dei sondaggi e delle esperienze a livello di azienda • Ramificazione e traguardo avanzati • Panel di rispondenti integrato • Conformità HIPAA, GDPR, ISO Prezzi personalizzati Moduli Google Sondaggi semplici e gratis • Visualizzazione automatica tramite fogli di lavoro • Ramificazione logica • Risposte precompilate • Caricamento di file • Notifiche di risposta Free SurveyMonkey Ricerche di mercato e feedback dei clienti • Suggerimenti di domande basati sull'IA • Test A/B • Supporto multilingue • Punteggio ponderato I piani a pagamento partono da 10 $ al mese. Jotform Creazione di moduli con funzionalità di pagamento e automazione • Generatore drag-and-drop • Generazione di PDF dalle risposte • Logica di condizione • Modalità chiosco • Conformità HIPAA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese. Zoho Sondaggio Teams che utilizzano la suite Zoho e feedback multicanale • Integrazioni con strumenti CRM e di marketing • Sondaggi offline e multilingue • Analisi in tempo reale Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $. QuestionPro Ricerca accademica e sondaggi di azienda • Mappe di calore e analisi congiunta • Strumenti per sondaggi offline • Sistema di gestione dei panel Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 83 $. Tally Sondaggi gratis illimitati con un'interfaccia minimalista • Risposte illimitate con il piano Free • Integrazione con Stripe • Supporto per Zapier, Airtable e Notion I piani a pagamento partono da 29 $. Formstack Raccolta dati sicura e conforme allo standard HIPAA • Automazione del flusso di lavoro • Firme elettroniche • Sincronizzazione dei dati offline • Precompilazione dei dati CRM I piani a pagamento partono da 99 $. Alchemer Personalizzazione avanzata personalizzata dei sondaggi e gestione dei feedback • Dashboard in tempo reale • Accesso basato sui ruoli • Monitoraggio longitudinale • Integrazioni CRM/API I piani a pagamento partono da 55 $.

Le migliori alternative a SurveySparrow da utilizzare

Cerchi delle alternative a SurveySparrow? Queste sono le migliori opzioni disponibili:

ClickUp (ideale per la creazione di moduli personalizzabili, la raccolta dati, l'analisi e la gestione dei feedback basata sull'IA)

Raccogli facilmente dati strutturati con ClickUp Form e trasforma le risposte in attività concrete.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, semplifica la creazione di moduli personalizzati, la raccolta di dati e lo sfruttamento del feedback degli utenti, mentre l'AI integrata aiuta a trasformare questo feedback in elementi e approfondimenti che puoi monitorare!

Inizia chiedendo a ClickUp Brain di aiutarti a creare domande per sondaggi basate sulle tendenze chiave, sui recenti lanci di prodotti o sulle conversazioni sui social media relative al tuo prodotto. Quindi crea moduli personalizzati per il tuo marchio con ClickUp Forms.

Puoi trasformare ogni invio modulo in attività, aggiornare i campi e trigger flussi di lavoro automatizzati, assicurandoti che nulla venga tralasciato. Puoi inserire campi attività esistenti e campi personalizzati ClickUp da qualsiasi punto del tuo spazio di lavoro, mantenendo i dati strutturati e coerenti.

E con moduli più intelligenti basati sul supporto della logica condizionale, puoi controllare l'esperienza, mostrando solo i campi rilevanti in base alle risposte precedenti. Se qualcuno contrassegna una richiesta come "Urgente", esempio, può apparire automaticamente un campo Data di scadenza, assicurando che i dettagli critici vengano acquisiti in anticipo.

Se hai bisogno di una struttura già pronta, il modello di modulo ClickUp fornisce una struttura predefinita per i flussi di lavoro più comuni, tra cui feedback dei clienti, richieste di progetto e ticket di assistenza clienti IT. Puoi personalizzare il modello di modulo di feedback in base alle tue esigenze, velocizzando la creazione del modulo e mantenendo un flusso di dati strutturato.

Ottieni un modello gratis Semplifica l'inserimento delle voci con il modello di modulo ClickUp per garantire efficienza e precisione.

Ma raccogliere le risposte è solo l'inizio per costruire solide relazioni con i clienti. ClickUp Automazioni elimina il lavoro di follow-up manuale che solitamente segue.

Elimina l'implementazione manuale dei feedback con ClickUp Automazioni, trigger azioni, assegnando attività e mantenendo attivi i flussi di lavoro.

Puoi impostare regole per assegnare gli invii ai membri giusti del team, avvisare le parti interessate o persino trigger risposte via email.

Man mano che i dati vengono inseriti, le dashboard di ClickUp ti offrono un quadro chiaro di ciò che sta accadendo. Invece di dover selezionare le singole risposte, ottieni una panoramica visiva in tempo reale delle tendenze, dei colli di bottiglia e del carico di lavoro del team.

Monitora i tuoi feedback nei dashboard di ClickUp utilizzando report personalizzati, aggiornamenti in tempo reale e metriche chiave in un unico posto.

Hai bisogno di vedere quante richieste a priorità alta sono in sospeso? O di monitorare i punteggi di soddisfazione del servizio clienti nel tempo? I widget personalizzati ti consentono di filtrare e visualizzare i dati più importanti, mantenendo il tuo team allineato e proattivo.

ClickUp è un generatore di moduli basato sull'IA che ti aiuterà a identificare i problemi ricorrenti nei moduli di feedback per individuare gli squilibri nel carico di lavoro derivanti dalle richieste in arrivo.

Completiamo il cerchio con ClickUp Brain, che ti offre anche la flessibilità di lavorare con più LLM, tra cui Gemini, ChatGPT e Claude, direttamente dalla tua area di lavoro di ClickUp. Utilizza ClickUp AI per analizzare il feedback, riepilogare/riassumere i modelli e suggerire i passaggi successivi sulla base della sua analisi.

Migliora il processo decisionale con l'integrazione LLM di ClickUp Brain, ottenendo approfondimenti su misura per il tuo flusso di lavoro basati sull'IA.

Che tu stia cercando la generazione di contenuto dettagliato, analisi avanzata dei dati o raccomandazioni contestuali, puoi passare facilmente da un modello all'altro. Questo ti garantisce il miglior supporto basato sull'IA per le tue esigenze specifiche, tutto all'interno di ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea campi personalizzati per ogni domanda del sondaggio, dai menu a tendina alle caselle di testo.

Converti gli invii di moduli in attività per un facile monitoraggio e follow-up

Tag e classifica le risposte per un filtraggio e un'analisi rapidi.

Visualizza tendenze e approfondimenti attraverso dashboard personalizzabili.

Filtra e ordina le risposte utilizzando qualsiasi campo per individuare i feedback chiave.

Collabora con il tuo team aggiungendo commenti, assegnatari e attività secondarie.

Tieni traccia dei progressi del sondaggio e dei tassi di completamento in base alle visualizzazioni e agli stati.

Reindirizza gli utenti dopo l'invio a qualsiasi link per un'esperienza più fluida.

Limiti di ClickUp

Richiede tempo per essere padroneggiato a causa del suo ampio set di funzionalità/funzione

Le funzionalità avanzate dei moduli, come la logica condizionale, richiedono un piano di livello superiore.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 afferma:

Adoro utilizzare le automazioni e le integrazioni di ClickUp. Ha un potenziale enorme per pianificare, monitorare e comunicare automaticamente le attività. L'ho anche utilizzato per le integrazioni con i nostri affiliati utilizzando moduli e sondaggi che sono stati fantastici

Adoro utilizzare le automazioni e le integrazioni di ClickUp. Ha un potenziale enorme per pianificare, monitorare e comunicare automaticamente le attività in modo ottimale. L'ho anche utilizzato per le integrazioni con i nostri affiliati utilizzando moduli e sondaggi che sono stati fantastici.

👀 Lo sapevi? Le aziende che utilizzano ClickUp Automazioni risparmiano circa 1 ora al giorno per dipendente, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro. È come ottenere una settimana lavorativa in più di produttività ogni anno, senza fare straordinari!

2. Typeform (ideale per sondaggi interattivi e coinvolgenti)

tramite Typeform

Quando si tratta di creare sondaggi che sembrano un dialogo naturale piuttosto che un questionario rigido, Typeform si distingue.

La visualizzazione di una domanda alla volta crea un'esperienza più interattiva che mantiene alto il coinvolgimento dei partecipanti. L'interfaccia elegante e moderna è altamente personalizzabile e consente di adattare font, colore e branding alle proprie esigenze.

Ma non si tratta solo di estetica: i salti logici personalizzano l'esperienza del sondaggio, guidando i rispondenti lungo percorsi diversi in base alle loro risposte.

Le facili integrazioni con HubSpot, Slack, Fogli Google e Zapier rendono l'automazione semplicissima. Le facili opzioni di incorporamento ti consentono inoltre di inserire i sondaggi all'interno di email, siti web e pop-up.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Monitora i progressi dei rispondenti in tempo reale per identificare i punti di abbandono e ottimizzare il flusso.

Abilita le risposte video e GIF per ottenere feedback più ricchi e coinvolgenti.

Raccogli i pagamenti all'interno dei sondaggi utilizzando l'integrazione Stripe per donazioni o prenotazioni.

Incorpora i moduli nei siti web con un'esperienza interattiva simile a quella di un chatbot per un maggiore coinvolgimento.

Utilizza i campi nascosti per il monitoraggio automatico delle fonti delle campagne e per il segmentamento delle risposte.

Limiti di Typeform

Flessibilità di progettazione con limite per strutture di sondaggi più complesse

Il piano Free ha limiti di risposta rigorosi.

Prezzi di Typeform

Free

Base : 29 $ al mese

Plus : 59 $ al mese

Aziendale : 99 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2 : 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Typeform?

Una recensione di TrustRadius afferma:

Lo utilizzavamo per raccogliere ulteriori informazioni dalle persone con interesse per i nostri corsi. Siamo riusciti a farlo in modo da non sommergerli con tutte le domande su un'unica schermata, ma presentando loro una domanda alla volta.

Lo utilizzavamo per raccogliere ulteriori informazioni dalle persone con interesse per i nostri corsi. Siamo riusciti a farlo in modo da non sommergerli con tutte le domande su un'unica schermata, ma presentando loro una domanda alla volta.

💡 Suggerimento professionale: esegui un test A/B sulla struttura del tuo sondaggio. La maggior parte delle persone testa solo l'oggetto o il testo dell'email, ma il modo in cui è strutturato il sondaggio (ordine delle domande, lunghezza, tono) può cambiare drasticamente la qualità delle risposte. Prova diverse versioni e confronta i tassi di completamento e la profondità delle risposte.

3. Qualtrics (ideale per sondaggi a livello di azienda e gestione dell'esperienza)

tramite Qualtrics

Qualtrics è molto più di un semplice strumento per sondaggi: è una piattaforma completa per la gestione dell'esperienza. È ideale per le organizzazioni che conducono ricerche su larga scala su clienti, dipendenti e mercato.

Le funzionalità avanzate di ramificazione e logica di Qualtrics ti consentono di creare sondaggi altamente personalizzati per i team di software che si adattano dinamicamente in base alle risposte dei partecipanti.

La distribuzione è altrettanto flessibile e copre email, SMS, app mobili e moduli incorporati nei siti web.

A differenza di molti concorrenti, Qualtrics offre anche un panel di intervistati integrato, che consente all'aziendale di accedere a dati demografici mirati per le loro ricerche.

Per chi gestisce dati sensibili, la conformità agli standard HIPAA, GDPR e ISO 27001 garantisce un livello di sicurezza eccellente, rendendolo una scelta ottimale per settori quali sanità, finanza e istruzione superiore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qualtrics

Utilizza le mappe di calore per il monitoraggio di dove gli utenti cliccano e interagiscono per la ricerca UX.

Sfrutta l'analisi congiunta per capire quali funzionalità/funzioni e fasce di prezzo sono più importanti.

Incorpora i sondaggi nelle app mobili per raccogliere feedback in tempo reale senza codice aggiuntivo.

Avvia sondaggi di follow-up basati sulle interazioni dei clienti nei sistemi di supporto o commerciale.

Acquisisci dati comportamentali con strumenti di registrazione delle sessioni per un percorso completo dei rispondenti.

Limiti di Qualtrics

Curva di apprendimento ripida a causa del suo ampio set di funzionalità/funzione

Le opzioni di personalizzazione estese possono risultare eccessive per esigenze di sondaggio semplici.

Prezzi Qualtrics

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qualtrics

G2 : 4,3/5 (oltre 730 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Qualtrics?

Un recensore di G2 scrive:

Il punto di forza di Qualtrics Strategy & Research è la sua flessibilità. È abbastanza potente da consentire sondaggi avanzati e complessi dal punto di vista logico, ma anche abbastanza intuitivo da consentire al team di iniziare a utilizzarlo senza dover scrivere codice.

Il punto di forza di Qualtrics Strategy & Research è la sua flessibilità. È abbastanza potente da consentire sondaggi avanzati e complessi dal punto di vista logico, ma anche abbastanza intuitivo da consentire al team di iniziare a utilizzarlo senza dover scrivere codice.

👀 Lo sapevi? Nel 1886, Marcel Proust compilò un "album delle confessioni" con domande personali, che portò alla creazione dell'ormai famoso Questionario di Proust. Non sapeva che avrebbe ispirato i moderni quiz sulla personalità per le generazioni a venire!

4. Google Moduli (ideale per sondaggi semplici e gratis)

tramite Google Modulo

Essendo uno degli strumenti per sondaggi più user-friendly ed economici, Google Form ti consente di creare e distribuire sondaggi in pochi minuti, senza preoccuparti dei limiti di risposta.

Sebbene non disponga di elementi di progettazione avanzati o analisi approfondite, offre una logica di ramificazione di base, la visualizzazione automatica dei dati e l'integrazione diretta con Fogli Google per un facile monitoraggio delle risposte.

Essendo integrato nell'ecosistema Google, la creazione di sondaggi con Google Forms è utile per i team che già utilizzano Gmail, Drive e Docs.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Moduli

Precompila le risposte utilizzando l'email o le risposte precedenti per velocizzare il completare del sondaggio.

Genera codici QR per consentire ai partecipanti di accedere immediatamente ai sondaggi di persona.

Imposta la convalida delle risposte per garantire risposte accurate e complete.

Abilita il caricamento di file all'interno dei sondaggi per l'invio di documenti o compiti

Utilizza componenti aggiuntivi come Form Publisher per convertire automaticamente le risposte in Documenti Google o PDF.

Imposta le notifiche email per le nuove risposte, in modo da tenere aggiornati i team in tempo reale.

Limiti di Google Moduli

Opzioni di personalizzazione con limite rispetto agli strumenti di sondaggio premium

Nessuna integrazione integrata al di fuori dell'ecosistema Google

Prezzi di Google Moduli

Free

Valutazioni e recensioni di Google Forms

G2 : 4,6/5 (oltre 42.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Moduli?

Un recensore di Capterra afferma:

Google Forms offre un'esperienza eccellente grazie ai modelli predefiniti che consentono di iniziare rapidamente. Fornisce inoltre un'interfaccia drag and drop semplice e intuitiva.

Google Forms offre un'esperienza eccellente grazie ai modelli predefiniti che consentono di iniziare rapidamente. Fornisce inoltre un'interfaccia drag and drop semplice e intuitiva.

🧠 Curiosità: Google Moduli consente di correggere automaticamente i quiz e mescolare le domande per evitare imbrogli, rendendolo sorprendentemente utile per insegnanti e formatori.

5. SurveyMonkey (ideale per ricerche di mercato e feedback dei clienti)

tramite SurveyMonkey

Per chi cerca un equilibrio tra accessibilità e analisi dei dati più sofisticate, SurveyMonkey rappresenta un passaggio versatile.

Combina la facilità d'uso con suggerimenti di domande basati sull'IA, logica di salto, ponderazione delle risposte e reportistica automatizzata. Questo lo rende una scelta eccellente per le aziende che necessitano di feedback dettagliati senza la complessità di una piattaforma che richiede un'intensa attività di ricerca.

SurveyMonkey offre anche vari metodi di distribuzione, tra cui email, SMS, social media e incorporamento in siti web.

Offre anche funzionalità di benchmarking, consentendo alle aziende di confrontare i risultati dei propri sondaggi con gli standard del settore.

Le migliori funzionalità/funzioni di SurveyMonkey

Esegui test A/B all'interno dei sondaggi per confrontare i formattare delle domande e migliorare il coinvolgimento.

Pianifica sondaggi ricorrenti con promemoria automatici e modelli SurveyMonkey per continuare a raccogliere il feedback dei clienti.

Applica la logica del sondaggio per mostrare o nascondere le domande in base alle risposte precedenti.

Crea sondaggi multilingue con traduzioni automatiche per una portata globale

Assegna un punteggio ponderato alle risposte per un'analisi avanzata dei dati e la creazione di reportistica.

Limiti di SurveyMonkey

Il piano Free ha un limite di risposte e non dispone di funzionalità avanzate rispetto ad altre alternative a SurveyMonkey

I piani di livello superiore possono essere costosi per le piccole imprese.

Prezzi di SurveyMonkey

Team Advantage : 18 $/utente/mese

Team Premier : 44 $/utente/mese

Piano individuale – Premier annuale: 57 $/mese

Piano individuale – Advantage Annual: 23 $ al mese

Abbonamento mensile standard: 10 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (oltre 24.940 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 10.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SurveyMonkey?

Una recensione di TrustRadius afferma:

SurveyMonkey è perfetto anche quando desideri ottenere provider di grafici relativi ai dati che hai ricevuto, risparmiandoti il tempo necessario per crearli manualmente. Non riesco a pensare a un'occasione in cui non sia appropriato utilizzare SurveyMonkey.

SurveyMonkey è perfetto anche quando desideri ottenere grafici relativi ai dati ricevuti, risparmiandoti il tempo necessario per crearli manualmente. Non riesco a pensare a un caso in cui non sia appropriato utilizzare SurveyMonkey.

🧠 Curiosità: Brand Right Marketing ha trasformato il proprio flusso di lavoro utilizzando le automazioni e i modelli di attività di ClickUp, riducendo del 50% il tempo di configurazione dei progetti e mantenendo le campagne in linea con gli obiettivi.

6. Jotform (ideale per la creazione di moduli con funzionalità di pagamento e automazione)

tramite Jotform

A differenza delle piattaforme di sondaggio tradizionali, Jotform si distingue per il suo generatore di moduli drag-and-drop. Dispone inoltre di funzionalità di logica condizionale avanzata, che consente agli utenti di creare esperienze dinamiche e personalizzate.

Uno dei suoi punti di forza è la possibilità di riscuotere i pagamenti direttamente all'interno dei sondaggi, grazie alle integrazioni con PayPal, Stripe e Square.

Inoltre, è in grado di generare automaticamente PDF personalizzati dalle risposte, rendendolo uno strumento potente per le aziende che gestiscono contratti, domande o rapporti di sondaggi.

Per i settori che richiedono una raccolta dati con sicurezza, Jotform offre anche opzioni conformi allo standard HIPAA, rendendolo una scelta eccellente per le aziende sanitarie, finanziarie e legali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform

Utilizza la modalità chiosco per raccogliere dati in loco trasformando un tablet in una stazione dedicata al modulo.

Applica la logica condizionale alle email per inviare ai partecipanti email di follow-up personalizzate in base alle loro risposte.

Automatizza i flussi di lavoro dei moduli per inoltrare gli invii ai diversi membri del team.

Imposta flussi di lavoro di approvazione per esaminare e convalidare gli invii dei moduli prima dell'elaborazione.

Integrazione con Dropbox o Google Drive per archiviare automaticamente i file inviati

Abilita calcoli intelligenti all'interno dei moduli per preventivi di prezzo o valutazioni basate su punteggi.

Limiti di Jotform

Il piano Free ha un numero limitato di invii e spazio di archiviazione rispetto ad altre alternative a Jotform

L'interfaccia può sembrare disordinata a causa del gran numero di funzionalità/funzione.

Prezzi di Jotform

Starter: Gratis

Bronzo : 39 $ al mese

Silver : 49 $ al mese

Gold : 129 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2 : 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jotform?

Una recensione su G2 dice:

*La cosa che mi piace di più di Jotform è la sua intuitività. La possibilità di creare condizioni per i moduli è stata davvero utile. Anche i widget sono molto utili. Recentemente ho integrato il processo di flusso di lavoro e mi ha fatto risparmiare tantissimo tempo.

La cosa che mi piace di più di Jotform è la sua intuitività. La possibilità di creare condizioni per i moduli è stata davvero utile. Anche i widget sono molto utili. Recentemente ho integrato il processo di flusso di lavoro e mi ha fatto risparmiare tantissimo tempo.

7. Zoho Sondaggio (ideale per la creazione di sondaggi economici con integrazione CRM)

tramite Zoho Sondaggio

Progettato per lavorare in modo efficiente con Zoho CRM, Zoho Analytics e Zoho Mail, Zoho Survey è un'opzione eccellente se la tua azienda utilizza già la suite Zoho.

La raccolta di sondaggi offline, il supporto multilingue e il branding white label lo rendono particolarmente utile per le aziende che conducono ricerche globali o campagne di feedback dei dipendenti.

Gli strumenti avanzati di filtraggio e segmentazione delle risposte aiutano le aziende ad analizzare le tendenze, mentre la reportistica automatizzata fornisce informazioni rapide.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Sondaggio

Crea sondaggi illimitati con temi personalizzabili e opzioni di branding

Analizza le risposte in tempo reale con report dettagliati e analisi del sentiment.

Ottieni l'automazione della distribuzione dei sondaggi e dei follow-up con Zoho CRM e gli strumenti di marketing.

Raccogli i feedback tramite email, social media e incorporamenti nei siti web.

Limiti di Zoho Sondaggio

Il piano Free ha un limite di risposte e non offre analisi avanzate.

Alcune integrazioni richiedono connettori di terze parti come Zapier.

Prezzi di Zoho Sondaggio

Free Forever

Base: 6 $ al mese per utente

In più: 10 $ al mese per utente

Pro: 29 $ al mese per utente

Azienda: 68 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Sondaggio

G2 : 4,4/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 430 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Sondaggio?

Un recensore di Capterra scrive:

Ottimo strumento per sondaggi, molto completo e intuitivo. Lo consiglio a tutti gli utenti di Zoho One.

Ottimo strumento per sondaggi, molto completo e intuitivo. Lo consiglio a tutti gli utenti di Zoho One.

💡 Suggerimento: utilizza sondaggi anonimi tra i dipendenti per incoraggiare feedback onesti e promuovere una cultura di apertura e miglioramento continuo.

8. QuestionPro (ideale per ricerche accademiche e sondaggi di azienda)

tramite QuestionPro

Per chi conduce ricerche di mercato dettagliate o test sui prodotti, QuestionPro offre un livello di approfondimento analitico che molti altri strumenti di sondaggio non hanno.

Include tipi di domande avanzate, come mappe di calore, analisi congiunta e analisi del sentiment, fornendo approfondimenti che vanno oltre i semplici dati a scelta multipla. Le funzionalità offline lo rendono ideale per la ricerca sul campo, mentre il suo panel di pubblico integrato offre alle aziende l'accesso a dati demografici mirati per la distribuzione dei sondaggi.

Se la tua priorità è prendere decisioni basate sui dati, questa piattaforma fornisce anche le informazioni di livello scientifico necessarie per decisioni aziendali più strategiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuestionPro

Crea sondaggi con rametti logici, piping e punteggi

Analizza le risposte con analisi basate sull'IA e approfondimenti predittivi.

Assicurati la distribuzione dei sondaggi su più canali, inclusi email e social media.

Conduci ricerche accademiche e di mercato con un sistema di gestione dei panel

Limiti di QuestionPro

Il piano Free ha un accesso limitato alle funzionalità premium.

L'interfaccia può risultare complessa per i principianti.

Prezzi di QuestionPro

Essentials : gratis

Avanzato : 99 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Team Edition : 83 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Research Suite: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di QuestionPro

G2 : 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 480 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuestionPro?

Un recensore di G2 afferma:

La facilità d'uso nella creazione, valutazione e integrazione dei sondaggi rende questo strumento davvero eccezionale!

La facilità d'uso nella creazione, valutazione e integrazione dei sondaggi rende questo strumento davvero eccezionale!

💡 Suggerimento professionale: se stai cercando di capire come gli utenti prendono effettivamente le decisioni, ad esempio quali funzionalità del prodotto attribuiscono il maggiore valore, l'analisi congiunta è più efficace delle tradizionali scale di valutazione. Invece di chiedere cosa è importante, presenta dei compromessi (ad esempio, prezzo vs. velocità vs. funzionalità/funzione) e costringi gli intervistati a scegliere. Questo rivela le vere preferenze e ti aiuta a progettare offerte che le persone sono più propense ad acquistare o ad adottare. Mossa da professionista: utilizzala quando stai mappare, fissando i prezzi o creando pacchetti a più livelli.

9. Tally (ideale per sondaggi gratis illimitati con un'interfaccia minimalista)

tramite Tally

Tally offre un'alternativa semplice e completamente gratis per startup, liberi professionisti e piccoli team.

A differenza di molti strumenti di sondaggio freemium progettati per la raccolta di feedback, Tally non impone limiti di risposta né nasconde funzionalità/funzione chiave dietro paywall. L'interfaccia intuitiva e basata su blocchi rende la creazione di moduli simile alla scrittura di un documento, rendendola accessibile anche agli utenti non esperti di tecnologia.

Nonostante la sua semplicità, offre comunque logica integrata, calcoli e integrazione del pagamento Stripe, rendendolo più versatile di quanto sembri a prima vista.

Tally: le migliori funzionalità/funzioni

Personalizza i moduli con branding, salti logici e campi condizionali

Automatizza le risposte con integrazioni come Notion, Airtable e Zapier.

Utilizza i webhook per inviare i dati dei moduli ad altre app e automatizzare i flussi di lavoro.

Limiti di conteggio

Il piano Free include il marchio Tally, a meno che non venga effettuato un upgrade.

Meno integrazioni rispetto agli strumenti pensati per le aziende

Prezzi Tally

Pro : 29 $ al mese

Aziendale: 89 $ al mese

Conta le valutazioni e le recensioni

G2 : 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tally?

Una recensione su G2 dice:

Si tratta di un generatore di moduli semplice, facile da usare ma molto potente. Ho i miei moduli per la generazione di lead quando le persone arrivano sul mio sito web, i miei moduli di registrazione per quando le persone desiderano un preventivo per i miei servizi, i miei moduli per raccogliere le iscrizioni a un webinar e tutti i moduli che utilizzo nella mia azienda sono stati realizzati con Tally. Funziona bene da oltre 9 mesi. Intendo continuare a utilizzare i loro servizi man mano che cresciamo. 🙂

Si tratta di un generatore di moduli semplice, facile da usare ma molto potente. Ho i miei moduli per la generazione di lead quando le persone arrivano sul mio sito web, i miei moduli di registrazione per quando le persone desiderano un preventivo per i miei servizi, i miei moduli per raccogliere le iscrizioni a un webinar e tutti i moduli che utilizzo nella mia azienda sono stati realizzati con Tally. Funziona bene da oltre 9 mesi. Intendo continuare a utilizzare i loro servizi man mano che cresciamo. 🙂

👀 Lo sapevi? Il Net Promoter Score (NPS), una metrica aziendale ormai onnipresente, è stato introdotto nel 2003 per raccogliere il feedback dei clienti e deve la sua popolarità alla semplicità di implementazione dei questionari online.

10. Formstack (ideale per la raccolta dati che garantisce la sicurezza e la conformità allo standard HIPAA)

tramite Formstack

Per le organizzazioni che necessitano di uno strumento per sondaggi con automazione del flusso di lavoro integrata, Formstack è un valido concorrente. Oltre ai semplici sondaggi interattivi, consente ai team di automatizzare le approvazioni, indirizzare le risposte e trigger azioni specifiche in base agli input degli utenti.

Grazie alla logica condizionale, alle funzionalità di sicurezza avanzate e alla conformità HIPAA, è ampiamente utilizzato in settori che richiedono sia personalizzazione che rigorosa protezione dei dati, come quello sanitario e dei servizi legali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Formstack

Precompila i moduli con i dati CRM per ridurre l'inserimento manuale e migliorare la precisione.

Abilita le firme elettroniche nei sondaggi per trasformarli in accordi legalmente vincolanti.

Imposta flussi di lavoro di approvazione in più passaggi per indirizzare le risposte attraverso diversi reparti.

Proteggi i dati con la conformità SOC 2 e la crittografia per i settori che trattano informazioni sensibili.

Raccogli i dati dei moduli offline e effettua la sincronizzazione automatica quando ti riconnetti.

Utilizza il precompilato dinamico per personalizzare i moduli in base ai dettagli dell'utente.

Limiti di Formstack

Curva di apprendimento più ripida per l'automazione di flussi di lavoro complessi

Funzionalità/funzione limitate nel piano Free

Prezzi di Formstack

Moduli : 99 $ al mese

Suite : 299 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Formstack

G2 : 4,3/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 110 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Formstack?

Un recensore di Capterra afferma:

Ha un ottimo valore per il denaro ed è relativamente facile da usare. Lo utilizziamo da diversi anni e non potremmo più farne a meno: è fondamentale per garantire un flusso di lavoro efficiente in una piccola impresa ed è molto meno costoso che pagare un amministratore per svolgere le stesse attività.

Ha un ottimo valore per il denaro ed è relativamente facile da usare. Lo utilizziamo da diversi anni e non potremmo più farne a meno: è fondamentale per garantire un flusso di lavoro efficiente in una piccola azienda, ed è molto meno costoso che pagare un amministratore per svolgere le stesse attività.

📮 ClickUp Insight: il 13% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare regolarmente l'IA nel lavoro. Un possibile motivo: preoccupazioni relative alla sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler condividere dati sensibili per il processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'IA direttamente nel tuo spazio di lavoro sicuro. Dagli standard SOC 2 agli standard ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia di IA generativa in tutto il tuo spazio di lavoro.

11. Alchemer (ideale per la personalizzazione avanzata dei sondaggi e la gestione dei feedback)

tramite G2

Per le aziende che richiedono la massima personalizzazione, analisi approfondite e sicurezza di livello azienda, Alchemer (precedentemente SurveyGizmo) è la soluzione ideale.

Alchemer ti consente di creare dashboard completamente personalizzate, in cui è possibile filtrare, visualizzare e condividere tra i team informazioni in tempo reale. Soddisfa rigorosi standard di sicurezza, tra cui la conformità a GDPR, HIPAA e SOC 2, rendendolo una scelta eccellente per le organizzazioni che gestiscono dati riservati o regolamentati.

L'API e il supporto webhook della piattaforma consentono una facile integrazione con CRM, strumenti di automazione e piattaforme di analisi, garantendo che i dati dei sondaggi non rimangano isolati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Alchemer

Trigger azioni automatizzate dalle risposte ai sondaggi per aggiornare i record CRM o assegnare attività.

Utilizza i rami del sondaggio per creare esperienze iper-personalizzate basate sulle risposte.

Incorpora dashboard interattivi nei report per visualizzare e condividere in modo dinamico i risultati dei sondaggi.

Implementa controlli di accesso basati sui ruoli per gestire la creazione dei sondaggi e la visibilità dei dati tra i team.

Ottieni l'automazione degli avvisi email in base alle risposte ai sondaggi per un follow-up immediato.

Conduci studi longitudinali mediante monitoraggio dei rispondenti nel tempo per ottenere informazioni più approfondite.

Limiti di Alchemer

Prezzi più elevati rispetto a strumenti di sondaggio più semplici

Alcune funzionalità avanzate richiedono componenti aggiuntivi supplementari.

Prezzi di Alchemer

Collaboratore : 55 $ al mese per utente

Professional : 165 $ al mese per utente

Accesso completo : 275 $ al mese per utente

Piattaforma aziendale: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Alchemer

G2 : 4,4/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Alchemer?

Una recensione su Capterra dice:

La possibilità di integrarlo con altri strumenti e piattaforme è stato un enorme vantaggio per me. Sono in grado di collegare il mio account Alchemer con altre app che utilizzo al lavoro, il che ha migliorato significativamente la mia efficienza e produttività.

La possibilità di integrarlo con altri strumenti e piattaforme è stato un enorme vantaggio per me. Sono in grado di collegare il mio account Alchemer con altre app che utilizzo al lavoro, il che ha migliorato significativamente la mia efficienza e produttività.

La migliore alternativa a SurveySparrow? ClickUp fa tutto

Raccogliere le risposte è solo una parte dell'equazione. Il vero valore deriva dalla trasformazione dei feedback in informazioni utili che puoi effettivamente utilizzare. Mentre strumenti come Typeform, Qualtrics e Google Moduli hanno ciascuno i propri punti di forza come alternative a SurveySparrow, ClickUp si distingue come la soluzione all-in-one definitiva.

Dalla ricerca preliminare al sondaggio, alla formulazione delle domande giuste, alla distribuzione e infine all'analisi e all'azione, ClickUp fa tutto. Ma soprattutto, puoi creare agenti Clickup personalizzati per orchestrare l'intero flusso di lavoro.

Con moduli personalizzabili, automazione e integrazioni approfondite, ClickUp semplifica la raccolta dei feedback dei clienti, il tutto all'interno dei tuoi flussi di lavoro esistenti. Che tu stia raccogliendo opinioni dei clienti, conducendo sondaggi tra i dipendenti o gestendo i feedback degli stakeholder, ClickUp garantisce che ogni risposta si traduca in un impatto reale.

Se vuoi davvero aumentare il coinvolgimento e prendere decisioni basate sui dati, ClickUp è la scelta più intelligente. Iscriviti gratis oggi stesso e trasforma il modo in cui raccogli e utilizzi i feedback!