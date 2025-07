Le migliori alternative a Workvivo per il coinvolgimento dei dipendenti nel 2025

Hai scelto Workvivo pensando che sarebbe stata la tua piattaforma all-in-one per l'esperienza dei dipendenti. Ma ora sembra più una bacheca digitale che un vero hub di coinvolgimento.

Ti suona familiare? Non è colpa tua.

Molti team superano le capacità delle loro piattaforme di comunicazione e iniziano a desiderare qualcosa di più semplice, intelligente e piacevole da usare.

Forse hai bisogno di uno strumento più intuitivo, più social o più facile da usare quando collabori con i tuoi lavoratori remoti. Se Workvivo ti sembra disordinato invece che semplice, meriti qualcosa di meglio.

La buona notizia? Esistono potenti alternative a Workvivo che ti consentono di fare tutto questo senza alcuno sforzo, da un'unica piattaforma. E sì, abbiamo fatto tutto il lavoro per te, così non devi farlo tu.

Perché scegliere le alternative a Workvivo?

Workvivo ha aiutato molte organizzazioni a creare uno spazio digitale per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti. Ma ciò che funzionava un anno fa potrebbe ora sembrare goffo, limitato o scollegato dal modo in cui le persone lavorano e comunicano.

👀 Lo sapevi? La percentuale globale di dipendenti coinvolti è scesa al 21%, con i manager che hanno registrato il calo maggiore.

Dovresti scegliere un'alternativa a Workvivo se desideri:

Funzionalità/funzioni avanzate di coinvolgimento: alcune piattaforme offrono funzionalità migliori per il coinvolgimento dei dipendenti e solide capacità di analisi per aiutarti a comprendere e motivare la tua forza lavoro

Integrazioni più fluide: le alternative possono fornire un'integrazione più fluida con le alternative possono fornire un'integrazione più fluida con il tuo software di comunicazione interna esistente, strumenti di terze parti e app esterne

Interfaccia intuitiva: un'interfaccia più intuitiva e facile da usare può favorire l'adozione e semplificare l'uso quotidiano per tutti i dipendenti, compresi i lavoratori remoti

Personalizzazione flessibile: altre piattaforme offrono maggiori opzioni di personalizzazione, consentendoti di adattare la comunicazione alle tue esigenze specifiche

Migliore assistenza mobile: le alternative possono offrire un'assistenza superiore per i dispositivi mobili, rendendo più facile per i lavoratori in prima linea e i lavoratori remoti rimanere coinvolti

💡 Suggerimento: prima di cambiare strumento, discutine con il tuo team e mappa i problemi che stai risolvendo. Questo ti aiuterà a filtrare il rumore e a scegliere le funzionalità/funzioni chiave in linea con le strategie HR e le preferenze dei dipendenti.

Alternative a Workvivo in breve

Non hai tempo sufficiente per esaminare ogni strumento singolarmente? Ecco una rapida panoramica di tutte le alternative a Workvivo e dei loro casi d'uso:

Nome dello strumento Caso d'uso Ideale per Prezzi ClickUp Piattaforma all-in-one per la gestione del lavoro e la collaborazione in team Team alla ricerca di un'area di lavoro flessibile e connessa per gestire il lavoro, la comunicazione e il coinvolgimento Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Microsoft Teams Collaborazione in team incentrata sui video all'interno dell'ecosistema Microsoft Teams che già utilizzano Microsoft 365 e cercano videochiamate, messaggistica e condivisione di file integrate Gratis; piani a pagamento a partire da 4 $ al mese per utente Workplace di Meta Coinvolgimento dei dipendenti ispirato ai social media Team digitali che desiderano una piattaforma di comunicazione informale, simile ai social media, per tutti i dipendenti Piani a pagamento a partire da 4 $ al mese per utente Slack Lavoro di squadra e collaborazione veloci tramite messaggistica istantanea Professionisti che danno priorità alla comunicazione in tempo reale, con particolare attenzione ai canali, alla messaggistica istantanea e alle integrazioni intelligenti Gratis; piani a pagamento a partire da 8,75 $ al mese per utente Microsoft Viva Engage Comunità di dipendenti all'interno dell'ecosistema Microsoft 365 Aziende con Microsoft 365, incentrate sulla creazione di comunità e sul coinvolgimento dei dipendenti Piani a pagamento a partire da 2 $ al mese per utente Connecteam Gestione dei team senza postazione fissa con un approccio mobile-first Team in prima linea e remoti alla ricerca di una piattaforma semplice per la comunicazione e la gestione delle attività Gratis; piani a pagamento a partire da 35 $ al mese Jostle Comunicazione e riconoscimento dei dipendenti basati sulla cultura aziendale Aziende che desiderano migliorare la connessione, il riconoscimento e la cultura interna dei dipendenti con una piattaforma facile da usare Prezzi personalizzati Staffbase Comunicazione omnicanale con i dipendenti Aziende con team distribuiti a livello globale alla ricerca di una piattaforma centralizzata per la comunicazione cross-channel Prezzi personalizzati Sociabble Comunicazione multicanale e distribuzione dei contenuti Forze lavoro numerose o non basate su postazioni fisse che desiderano distribuire contenuti attraverso vari punti di contatto Prezzi personalizzati LumApps Comunicazione personalizzata basata sull'IA Aziende che desiderano una intranet flessibile e centralizzata con contenuti e comunicazioni basati sull'IA Prezzi personalizzati Blink Coinvolgimento dei dipendenti incentrato sulla prima linea Dipendenti in prima linea, senza postazione fissa, che necessitano di accesso offline e strumenti di comunicazione in tempo reale Gratis; piani a pagamento a partire da $4,50/mese per utente Simpplr Esperienza unificata dei dipendenti basata sull'IA Aziende che desiderano una piattaforma di coinvolgimento che centralizzi la comunicazione e la condivisione delle conoscenze con la personalizzazione Prezzi personalizzati Firstup Comunicazione automatizzata e basata sull'IA tra i dipendenti Aziende che desiderano automatizzare e personalizzare la comunicazione della forza lavoro su larga scala con un processo decisionale basato sui dati Prezzi personalizzati

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

🧠 Curiosità! Una comunicazione più dettagliata sul posto di lavoro fa sentire i dipendenti quasi cinque volte più produttivi!

Le migliori alternative a Workvivo da utilizzare

Non tutti i software per il coinvolgimento dei dipendenti sono uguali, e questo è un bene. A seconda delle dimensioni, dello stile e della configurazione del tuo team, lo strumento giusto può essere molto diverso.

Troviamo quella più adatta a te.

1. ClickUp (piattaforma all-in-one per la gestione del lavoro e la collaborazione in team)

Scopri la potenza della chat integrata basata sull'IA. Rispondi a domande ripetitive, automatizza i report giornalieri e settimanali, smista e assegna i messaggi e molto altro ancora con ClickUp Autopilot Agents

Se sei stanco di cercare trucchi per aumentare la produttività che non funzionano mai, ClickUp è l'aggiornamento che il tuo team merita.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ridefinisce il project management rendendo la comunicazione, la collaborazione e il coinvolgimento dei dipendenti semplici e, osiamo dire, davvero divertenti!

Iniziamo con ClickUp Chat, il centro nevralgico delle conversazioni in tempo reale. Che tu stia facendo brainstorming con un team di progetto, condividendo aggiornamenti con il tuo reparto o pubblicando annunci a livello aziendale, Chat mantiene tutto organizzato in un unico posto.

Crea canali di chat per qualsiasi argomento, team o iniziativa e mantieni tutti aggiornati senza dover cercare tra le email o passare da uno strumento all'altro. Bonus! Puoi assegnare attività direttamente dalle chat. Non c'è bisogno di allungare ulteriormente la tua lista di cose da fare!

Semplifica la comunicazione, aumenta il coinvolgimento e gestisci tutto il lavoro del tuo team in un'unica area di lavoro connessa con ClickUp

Ora che stai chattando in modo intelligente, trasforma quelle conversazioni in azioni con le attività di ClickUp. Assegna attività, imposta priorità, allega documenti e monitora lo stato, il tutto in un'area di lavoro elegante e personalizzabile.

Con oltre 15 viste, tra cui elenchi, bacheche Kanban, calendari e sequenze, ClickUp si adatta al tuo flusso di lavoro, non il contrario.

Stanco della classica scusa "Ops, non ho visto il tuo messaggio"? Le @menzioni nelle attività, nei documenti e persino nelle lavagne online rendono facile dare feedback, porre domande o taggare i colleghi proprio dove si sta svolgendo il lavoro.

Migliora la tua scrittura, riepiloga/riassumi le conversazioni, ottieni informazioni in tempo reale sull'area di lavoro e trascrivi le tue riunioni con ClickUp Brain

Hai bisogno di un cervello in più nel tuo team? Scopri ClickUp Brain, il tuo compagno di squadra basato sull'IA.

Riepiloga/riassume documenti e conversazioni, redige bozze di risposte, recupera politiche e risponde persino a domande specifiche dell'area di lavoro.

Trascrive anche le riunioni vocali e video, così non perderai mai nulla. È perfetto per l'onboarding, i team remoti o chiunque dia valore al proprio tempo (ovvero tutti). Con ClickUp Brain, non avrai bisogno di 10 app diverse per raggiungere i tuoi obiettivi di collaborazione.

Quando si tratta di documentazione, ClickUp Knowledge Management è il tuo hub interno sempre aggiornato.

Archivia le politiche HR, le procedure operative standard, le guide di onboarding e altro ancora in uno spazio collaborativo e ricercabile. Funziona come una intranet sociale e vivace, progettata per crescere insieme al tuo team e alla tua base di conoscenze.

💡 Suggerimento: utilizza ClickUp Brain direttamente all'interno di ClickUp Docs per redigere istantaneamente documenti personalizzati e collaborare con il tuo team per raccogliere feedback in tempo reale.

Trova, archivia, condividi e aggiorna le conoscenze aziendali in modo collaborativo con ClickUp Knowledge Management

E quando hai bisogno di ottenere un feedback concreto dai tuoi dipendenti? ClickUp Forms ti semplifica il lavoro. Conduci sondaggi Pulse, raccogli feedback anonimi, elogia il lavoro ben fatto o semplicemente verifica l'umore con sondaggi rapidi.

Puoi anche automatizzare i follow-up, avvisare i manager e trasformare le risposte in attività. Ciò significa che non ti limiti ad ascoltare, ma agisci su ciò che conta.

Raccogli il feedback dei dipendenti, conduci sondaggi Pulse, raccogli idee e monitora il sentiment del team con i moduli ClickUp

Quindi, se vuoi andare oltre la comunicazione unidirezionale e lavorare davvero insieme, questo è il posto giusto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero riscontrare una leggera curva di apprendimento

L'app mobile potrebbe avere visualizzazioni limitate rispetto all'app desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Krijn E., Lead Creative presso Flying Kiwi, afferma:

... abbiamo provato molti strumenti diversi per il project management e la comunicazione interna, ma ClickUp è quello che finalmente soddisfa tutte le nostre esigenze. È intelligente, innovativo e incredibilmente ben organizzato. Che si tratti di gestire attività, monitorare lo stato di avanzamento o garantire la sincronizzazione del team, ClickUp fa tutto in modo perfetto...

... abbiamo provato molti strumenti diversi per il project management e la comunicazione interna, ma ClickUp è quello che finalmente soddisfa tutte le nostre esigenze. È intelligente, innovativo e incredibilmente ben organizzato. Che si tratti di gestire attività, monitorare lo stato di avanzamento o garantire la sincronizzazione del team, ClickUp fa tutto in modo perfetto...

2. Microsoft Teams (ideale per la collaborazione in team incentrata sui video)

tramite Microsoft Teams

Se il tuo team vive già nell'ecosistema Microsoft, Microsoft Teams è un'opzione naturale. Unisce comunicazione, collaborazione e coinvolgimento.

Dalle videochiamate HD alla messaggistica in tempo reale e alla condivisione di documenti, Teams offre un'area di lavoro centralizzata con strumenti efficaci per la collaborazione remota. Inoltre, Microsoft 365 e gli strumenti per il coinvolgimento dei dipendenti come Viva Engage semplificano la collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams

Organizza le conversazioni per canali per team, reparti o progetti

Ospita videochiamate, condividi schermi e registra riunioni per una facile collaborazione remota

Collabora su file Word, Excel o PowerPoint senza uscire dall'app

Usa Teams Phone per chiamate e comunicazioni vocali intelligenti e unificate

Limiti di Microsoft Teams

Ha una curva di apprendimento ripida

L'interfaccia potrebbe presentare qualche bug a volte

Prezzi di Microsoft Teams

Free Forever

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/mese

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mese

Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (oltre 15.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 10.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Teams?

Una recensione su Capterra recita:

Quando si inizia a utilizzare Microsoft Teams è necessario un periodo di apprendimento. L'interfaccia richiede un po' di tempo per abituarsi, poiché offre numerose funzionalità/funzioni in un'unica piattaforma.

Quando si inizia a utilizzare Microsoft Teams è necessario un periodo di apprendimento. L'interfaccia richiede un po' di tempo per abituarsi, poiché offre numerose funzionalità/funzioni in un'unica piattaforma.

3. Slack (Ideale per il lavoro di squadra e la collaborazione veloce)

tramite Slack

Slack è adatto ai team che si affidano alla messaggistica istantanea, alla collaborazione in tempo reale e alle integrazioni intelligenti. Riunisce persone, progetti e flussi di lavoro in uno spazio centrale progettato per garantire efficienza e agilità.

Fornisce canali di comunicazione organizzati, una facile collaborazione tramite Slack Connect e integrazioni con oltre 2.600 app. Questo aiuta il tuo team a muoversi rapidamente e a rimanere allineato, senza il disordine delle email.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Organizza conversazioni con canali per team, progetti o argomenti

Partecipa a riunioni giornaliere, clip o messaggistica istantanea per una collaborazione in tempo reale

Cerca in tutti i messaggi e i file con la ricerca basata sull'IA di Slack

Automatizza le attività ripetitive con Workflow Builder e Slack IA

Limiti di Slack

Potrebbe risultare costoso per le organizzazioni di grandi dimensioni

La versione gratuita limita la cronologia dei messaggi e dei file a 90 giorni

Prezzi di Slack

Free

Pro: 8,75 $ al mese per utente

Business+: 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 34.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Una recensione su Reddit recita:

Io uso Slack per i miei client e lo trovo efficace. L'atmosfera informale aiuta e le funzionalità/funzioni di progetto mantengono tutto organizzato. È ottimo per gestire le attività in movimento.

Io uso Slack per i miei client e lo trovo efficace. L'atmosfera informale aiuta e le funzionalità/funzioni di progetto mantengono tutto organizzato. È ottimo per gestire le attività in movimento.

📮 Approfondimento su ClickUp: In media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a scavare tra email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nella tua area di lavoro può cambiare questa situazione. Entra in ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: Team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

4. Microsoft Viva Engage (ideale per comunità di dipendenti incentrate su Microsoft 365)

tramite Microsoft Viva Engage

Inizialmente noto come Yammer, Microsoft Viva Engage è la versione Microsoft di un social network moderno a livello aziendale, progettato per riunire i dipendenti, indipendentemente dal luogo in cui lavorano.

Ti aiuta a costruire una comunità, a mettere in contatto la leadership con i dipendenti e a promuovere una comunicazione centralizzata. Si integra direttamente con gli strumenti Microsoft 365 come Microsoft Teams, SharePoint e Outlook, rendendo facile portare il coinvolgimento nel flusso di lavoro quotidiano del tuo team.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Viva Engage

Crea comunità basate sugli interessi per interazioni informali e condivisione delle conoscenze

Connetti dipendenti e leadership attraverso Leadership Corner ed eventi live

Condividi competenze e aggiornamenti utilizzando Storylines, Campagne e Risposte in Viva

Utilizza Microsoft Copilot per contenuti generati dall'IA e spunti di conversazione

Limiti di Microsoft Viva Engage

Opzioni di personalizzazione avanzate limitate

Richiede una licenza aggiuntiva per funzionalità/funzioni premium come Copilot e Analytics

Prezzi di Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $ al mese per utente

Microsoft Viva Workplace Analytics ed Employee Feedback: 6 $ al mese per utente

Microsoft Viva Suite: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Viva Engage

G2: Recensioni non disponibili

Capterra: 4,2/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Viva Engage?

Una recensione su Capterra recita:

Ho una sottoscrizione aziendale a Microsoft 365 e Viva si integra perfettamente con molti dei suoi componenti, quindi posso facilmente sfruttare il lavoro svolto originariamente per uno scopo, per applicarlo facilmente alle esigenze future.

Ho una sottoscrizione aziendale a Microsoft 365 e Viva si integra perfettamente con molti dei suoi componenti, quindi posso facilmente sfruttare il lavoro svolto originariamente per uno scopo, per applicarlo facilmente alle esigenze future.

5. Connecteam (Ideale per la gestione dei team senza postazione fissa)

tramite Connecteam

Connecteam è una piattaforma mobile-first creata per le aziende con lavoratori in prima linea, senza postazione fissa o remoti che necessitano di uno strumento semplice per la comunicazione, la gestione delle attività e il coinvolgimento.

È particolarmente efficace per le aziende che desiderano sostituire email, fogli di calcolo e app multiple con un'unica piattaforma unificata. Che si tratti di condivisione di aggiornamenti, monitoraggio del tempo o raccolta di feedback, Connecteam ti aiuta a mantenere sincronizzata la gestione del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Crea orari dei dipendenti, aggiornamenti aziendali, annunci ed eventi, tutto in un unico hub di comunicazione

Utilizza la chat sicura per messaggi istantanei personali, di gruppo o aziendali

Digitalizza le operazioni quotidiane con liste di controllo, moduli e strumenti di reportistica in tempo reale

Utilizza il monitoraggio GPS e semplifica la gestione delle buste paga con strumenti integrati

Limiti di Connecteam

Funzionalità/funzioni limitate nel piano Free

Prevede una curva di apprendimento iniziale

Prezzi di Connecteam

Il piano Small Business: Gratis per sempre fino a 10 utenti

Base: 35 $/mese

Avanzato: 59 $/mese

Esperto: 119 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,6/5 (oltre 2.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Connecteam?

Una recensione su Capterra recita:

Nel complesso, ho avuto un'ottima esperienza con Connecteam. Ha portato struttura e chiarezza nelle nostre operazioni quotidiane e ha reso la comunicazione del team più fluida che mai. Dal monitoraggio del tempo alle attività e agli aggiornamenti, ora tutto è in un unico posto. Ci ha davvero aiutato a rimanere organizzati e connessi, soprattutto durante i turni più intensi.

Nel complesso, ho avuto un'ottima esperienza con Connecteam. Ha portato struttura e chiarezza nelle nostre operazioni quotidiane e ha reso la comunicazione del team più fluida che mai. Dal monitoraggio del tempo alle attività e agli aggiornamenti, ora tutto è in un unico posto. Ci ha davvero aiutato a rimanere organizzati e connessi, soprattutto durante i turni più intensi.

6. Jostle (Ideale per la comunicazione tra dipendenti orientata alla cultura)

tramite Jostle

Se stai cercando una piattaforma più semplice e visivamente accattivante che riunisca team remoti, in ufficio e in prima linea in un unico spazio digitale, Jostle potrebbe fare al caso tuo. Si concentra sulla semplificazione della comunicazione interna e del riconoscimento dei dipendenti.

Aiuta tutti a sentirsi informati, connessi e apprezzati, indipendentemente dal luogo in cui lavorano. Con un'interfaccia simile a quella dei social media e zero costi di configurazione, Jostle aiuta i team ad allinearsi rapidamente senza sovraccarico tecnologico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jostle

Condividi notizie, aggiornamenti ed eventi con annunci mirati per tenere tutti informati

Usa JostleTV per trasmettere in streaming aggiornamenti importanti nelle sale pausa e negli stabilimenti produttivi

Riconosci i risultati raggiunti e celebra le attività cardine con messaggi di apprezzamento per i dipendenti ed eventi

Organizza risorse e politiche in una libreria ricercabile per un facile accesso

Supera i limiti

La funzionalità/funzione di ricerca potrebbe non essere coerente

Opzioni di personalizzazione avanzate limitate

Prezzi Jostle

Versione gratuita disponibile

Prezzi personalizzati per funzionalità/funzioni aggiuntive

Valutazioni e recensioni di Jostle

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jostle?

Una recensione su G2 recita:

L'unico aspetto negativo che mi viene in mente è più che altro una piccola seccatura: l'incoerenza dei risultati di ricerca. In alcune istanze, è necessario premere " ", mentre altre volte è necessario fare clic sull'icona della lente di ingrandimento e altre volte ancora i risultati della ricerca rapida iniziano ad apparire durante la digitazione.

L'unico aspetto negativo che mi viene in mente è più che altro una piccola seccatura: l'inconsistenza dei risultati di ricerca. In alcune istanze, è necessario premere " ", mentre altre volte è necessario fare clic sull'icona della lente di ingrandimento e altre volte ancora i risultati della ricerca rapida iniziano ad apparire durante la digitazione.

7. Staffbase (Ideale per la comunicazione omnicanale con i dipendenti)

tramite Staffbase

Staffbase è adatto a team globali che necessitano di una comunicazione coerente e di grande impatto su più canali. Centralizza tutto, dagli aggiornamenti della rete intranet alle notifiche mobili, dalle campagne email alla segnaletica digitale, in un'unica piattaforma di comunicazione.

Il suo approccio mobile-first e le integrazioni con Microsoft 365 lo rendono particolarmente utile per mantenere connessi e informati i dipendenti in prima linea e quelli remoti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Staffbase

Invia comunicazioni tramite app mobile, email, SMS, intranet e segnaletica digitale, tutto in un'unica piattaforma

Personalizza la comunicazione per i team globali con supporto multilingue ed editor locali

Pianifica, esegui e misura le campagne utilizzando calendari editoriali

Analizza l'impatto del coinvolgimento e della comunicazione con analisi complete della forza lavoro e mappe di calore

Limiti di Staffbase

Potrebbe essere troppo costoso per i team più piccoli

Mancano alcune funzionalità/funzioni avanzate disponibili nei prodotti concorrenti

Prezzi di Staffbase

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Staffbase

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Staffbase?

Una recensione su G2 recita:

Uno dei suoi maggiori punti di forza è l'interfaccia intuitiva. Anche i membri del team che non sono molto esperti di tecnologia possono imparare rapidamente come utilizzarla senza bisogno di molta formazione. Il design della piattaforma è intuitivo e semplifica la creazione e l'invio di email.

Uno dei suoi maggiori punti di forza è l'interfaccia intuitiva. Anche i membri del team che non sono molto esperti di tecnologia possono imparare rapidamente come utilizzarla senza bisogno di molta formazione. Il design della piattaforma è intuitivo e semplifica la creazione e l'invio di email.

8. Sociabble (Ideale per la comunicazione multicanale e la distribuzione dei contenuti)

tramite Sociabble

Sociabble ti aiuta a semplificare le comunicazioni interne centralizzando la creazione dei contenuti e amplificandoli su tutti i punti di contatto dei dipendenti.

A differenza delle piattaforme che puntano molto sul coinvolgimento in stile intranet, Sociabble combina il social networking con il coinvolgimento dei dipendenti. Questo lo rende adatto a forze lavoro numerose, distribuite o non basate su postazioni fisse.

Migliori funzionalità/funzioni di Sociabble

Pubblica una volta e distribuisci i contenuti su web, dispositivi mobili, newsletter, Teams, SharePoint e piattaforme di social media come LinkedIn

Automatizza i flussi di lavoro e la distribuzione dei contenuti con Zapier, API e Power Automate

Segmenta il pubblico e personalizza i messaggi in base a regioni, reparti o ruoli

Limiti di Sociabble

Con una curva di apprendimento

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Sociabble

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sociabble

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Sociabble?

Una recensione su G2 recita:

Ciò che mi piace di più di Sociabble è la sua perfetta integrazione con le piattaforme dei social media, che rende incredibilmente facile condividere contenuti con un solo clic. L'interfaccia intuitiva e gli strumenti di gestione efficienti semplificano il processo di curatela e distribuzione dei contenuti, risparmiando tempo e aumentando il coinvolgimento. È una svolta per chiunque desideri migliorare la propria strategia sui social media.

Ciò che mi piace di più di Sociabble è la sua perfetta integrazione con le piattaforme dei social media, che rende incredibilmente facile condividere contenuti con un solo clic. L'interfaccia intuitiva e gli strumenti di gestione efficienti semplificano il processo di curatela e distribuzione dei contenuti, risparmiando tempo e aumentando il coinvolgimento. È una svolta per chiunque desideri migliorare la propria strategia sui social media.

9. LumApps (Ideale per comunicazioni personalizzate basate sull'IA)

tramite LumApps

LumApps è un'altra piattaforma flessibile progettata per semplificare la comunicazione interna e unificare le esperienze dei dipendenti in tutta l'organizzazione. Fungendo da hub centrale, consente di accedere alle notizie aziendali, completare le attività e connettersi con i colleghi da un'unica interfaccia intuitiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di LumApps

Centralizza la comunicazione, le risorse e le app aziendali in un unico hub per i dipendenti

Fornisci contenuti e annunci personalizzati e basati sull'IA a un pubblico mirato

Consenti la condivisione delle conoscenze, la collaborazione e il microlearning con funzionalità/funzioni social e intranet aziendali

Integra strumenti come Google Workspace e Microsoft 365 per un flusso di lavoro connesso

Limiti di LumApps

L'interfaccia a volte può essere lenta

I principianti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento iniziale

Prezzi di LumApps

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LumApps

G2: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 35 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LumApps?

Una recensione su G2 recita:

LumApps è molto facile da usare. Una volta imparato, potrai navigare con estrema semplicità per integrare i tuoi contenuti. Consente di combinare tutti i tipi di contenuti a ogni livello dell'azienda. La condizionalità e i widget generati dall'IA sono probabilmente alcune delle migliori funzionalità/funzioni da sfruttare.

LumApps è molto facile da usare. Una volta imparato, potrai navigare con estrema semplicità per integrare i tuoi contenuti. Consente di combinare tutti i tipi di contenuti a ogni livello dell'azienda. La condizionalità e i widget generati dall'IA sono probabilmente alcune delle migliori funzionalità/funzioni da sfruttare.

10. Blink (ideale per il coinvolgimento del personale in prima linea)

tramite Blink

Passi le tue giornate a gestire turni e orari dei dipendenti? Blink potrebbe semplificarti la vita. Si tratta di una piattaforma mobile-first dedicata all'esperienza dei dipendenti, pensata per le organizzazioni con team in prima linea e senza postazione fissa.

Progettato per funzionare senza problemi anche in ambienti con connettività ridotta, Blink consolida comunicazione, riconoscimento, sondaggi e strumenti essenziali in un'unica app intuitiva. Mantiene informati e responsabilizzati i lavoratori distribuiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Blink

Offri una comunicazione bidirezionale in tempo reale tramite News Feed, Storie e chat sicura

Approfitta dell'accesso offline e delle impostazioni "Non disturbare"

Esegui sondaggi e utilizza strumenti di sondaggio Pulse direttamente nell'app per raccogliere feedback e aumentare i tassi di risposta

Centralizza l'accesso a orari, buste paga, politiche e strumenti critici nell'Hub

Blink limitazioni

Potrebbe non essere la scelta migliore per i team che lavorano in ufficio

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto alla concorrenza

Prezzi Blink

Business: 4,50 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Blink

G2: 4,7/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Blink?

Una recensione su G2 recita:

Blink ha permesso di trasformare le comunicazioni interne, in particolare per i lavoratori in prima linea che hanno avuto difficoltà ad accedere rapidamente alle informazioni importanti e a sentirsi connessi con il resto dell'azienda. La comunicazione in un'azienda con più sedi è difficile, ma Blink ha permesso di superare questa sfida in modo intuitivo, divertente e coinvolgente. Lo consiglio vivamente a chiunque desideri migliorare la comunicazione all'interno della propria azienda...

Blink ha permesso di trasformare le comunicazioni interne, in particolare per i lavoratori in prima linea che hanno avuto difficoltà ad accedere rapidamente alle informazioni importanti e a sentirsi connessi con il resto dell'azienda. La comunicazione in un'azienda con più sedi è difficile, ma Blink ha permesso di superare questa sfida in modo intuitivo, divertente e coinvolgente. Lo consiglio vivamente a chiunque desideri migliorare la comunicazione all'interno della propria azienda...

11. Simpplr (Ideale per un'esperienza dei dipendenti unificata e basata sull'IA)

tramite Simpplr

Simpplr è una moderna piattaforma per l'esperienza dei dipendenti che centralizza la comunicazione, la condivisione delle conoscenze e il coinvolgimento in un unico hub intelligente e semplificato. È particolarmente interessante per le organizzazioni che cercano personalizzazione, conformità e produttività rispetto all'interazione in stile social.

Si integra facilmente con i framework di gestione delle prestazioni esistenti fornendo una piattaforma per la comunicazione, l'allineamento degli obiettivi e la condivisione dei feedback.

Le migliori funzionalità/funzioni di Simpplr

Centralizza la comunicazione, le risorse e la collaborazione in un hub digitale unificato

Utilizza l'Assistente IA per risposte immediate, assistenza automatizzata e automazione del flusso di lavoro

Esegui analisi del sentiment e ascolta i dipendenti con sondaggi e dashboard integrati

Crea e invia newsletter visivamente accattivanti con metriche di coinvolgimento dei dipendenti utilizzabili

Limiti di Simpplr

Capacità di gestione delle conoscenze limitate

Include una curva di apprendimento per i principianti

Prezzi di Simpplr

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Simpplr

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Simpplr?

Una recensione su Capterra recita:

Ottima esperienza complessiva: team di implementazione molto disponibile e prodotto finito eccellente. Come previsto, il processo di implementazione è stato un po' complicato (soprattutto perché non avevamo mai utilizzato una intranet prima), ma tutte le risorse relative al coinvolgimento e ai contenuti da aggiungere, ecc. sono state molto utili.

Ottima esperienza complessiva: team di implementazione molto disponibile e prodotto finale eccellente. Come previsto, il processo di implementazione è stato un po' complicato (soprattutto perché non avevamo mai utilizzato una intranet prima), ma tutte le risorse relative al coinvolgimento e ai contenuti da aggiungere, ecc. sono state molto utili.

12. Firstup (Ideale per la comunicazione automatizzata con i dipendenti)

tramite Firstup

Firstup è un software per portali dipendenti basato sull'IA, creato per automatizzare, personalizzare e ottimizzare la comunicazione della forza lavoro su larga scala. Invece di affidarsi a portali statici o processi manuali, Firstup utilizza l'IA per orchestrare percorsi di comunicazione personalizzati su dispositivi mobili, email e intranet.

Il suo punto di forza risiede nell'automazione, nel targeting intelligente e nel processo decisionale basato sui dati, che lo rendono una scelta potente per le aziende con una forza lavoro numerosa, distribuita o in prima linea.

Le migliori funzionalità/funzioni di Firstup

Orchestra percorsi adattivi per i dipendenti utilizzando l'IA e i dati comportamentali in tempo reale

Progetta facilmente flussi di comunicazione complessi con un builder visivo senza codice

Utilizza l'IA generativa di Creator Studio per creare e gestire campagne in modo efficiente

Connettiti ai sistemi HRIS e aziendali per un targeting preciso del pubblico e l'automazione

Limiti di Firstup

Meno funzionalità/funzioni avanzate rispetto ad altre opzioni

Funzionalità/funzioni di gestione delle conoscenze limitate

Prezzi Firstup

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Firstup

G2: 4,5/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Firstup?

Una recensione su G2 recita:

Essendo parte di un piccolo team, è fondamentale fornire comunicazioni tempestive, accurate e coinvolgenti ai nostri collaboratori. Firstup rende semplicissimo creare contenuti significativi in modo efficiente. Adoro anche le funzionalità di comunicazione bidirezionale! Siamo in grado di ascoltare i nostri lavoratori in prima linea, ricevere feedback e creare una cultura accogliente e inclusiva per tutti!

Essendo parte di un piccolo team, è fondamentale fornire comunicazioni tempestive, accurate e coinvolgenti ai nostri collaboratori. Firstup rende semplicissimo creare contenuti significativi in modo efficiente. Adoro anche le funzionalità di comunicazione bidirezionale! Siamo in grado di ascoltare i nostri lavoratori in prima linea, ricevere feedback e creare una cultura accogliente e inclusiva per tutti!

Dai valore alle tue parole con ClickUp

Ammettiamolo. Senza una comunicazione solida, il tuo posto di lavoro è solo un gruppo di persone che fissano schermi sugli stessi canali. È il collante che tiene insieme tutto (e tutti). Dal potenziamento del coinvolgimento all'allineamento degli obiettivi, tutto inizia con una comunicazione efficace.

Mentre molti strumenti svolgono solo una parte del lavoro, ClickUp soddisfa tutte le esigenze. Con chat integrata, documenti, automazioni, un assistente IA, gestione delle conoscenze e project management in un'unica potente piattaforma, è il luogo in cui la produttività incontra la personalità.

Vuoi provare la vera collaborazione? Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratis!