Come utilizzare Perplexity IA su WhatsApp

Il motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale Perplexity IA è ora disponibile direttamente su WhatsApp.

In questo modo, potrai sfruttare tutte le funzionalità delle risposte basate sull'IA di Perplexity, delle ricerche web in tempo reale e delle informazioni supportate da citazioni direttamente nelle tue chat WhatsApp.

Vuoi scambiare idee mentre sei in movimento? Terminato. Verificare dettagli importanti durante una conversazione? Facile! Puoi persino sfruttare al meglio il tuo tragitto casa-lavoro chiedendo a Perplexity IA di aiutarti con attività, rispondere a domande o riepilogare/riassumere contenuti, il tutto all'interno di WhatsApp.

In breve, integrare Perplexity IA in WhatsApp apre un mondo di opportunità!

In questo blog ti mostriamo come utilizzare Perplexity direttamente su WhatsApp e quali sono i suoi limiti. Ti proponiamo anche un'alternativa (leggi: ClickUp ) che ti aiuta a trasformare le informazioni ottenute in azioni concrete.

Cos'è Perplexity IA e perché utilizzarlo con WhatsApp?

Perplexity IA è un motore di ricerca e risposta basato sull'intelligenza artificiale che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per fornire risposte dirette e conversazionali alle tue domande. Invece di elencare semplicemente i link come un motore di ricerca tradizionale, fornisce risposte accurate e concise con fonti affidabili citate direttamente.

tramite Perplexity

🔍 Lo sapevi? Perplexity AI è stata fondata nell'agosto 2022 da un team di veterani dell'IA: Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho e Andy Konwinski, con radici in OpenAI, Meta AI, Google Brain e Databricks. Il loro obiettivo? Ripensare la ricerca con un'IA conversazionale, veloce e supportata da fonti reali.

Allora, perché integrare Perplexity in WhatsApp o utilizzarlo con WhatsApp?

Semplice: per avvicinarti ancora di più a rendere gli assistenti IA parte integrante della tua vita quotidiana. Senza sforzo e contestualizzato, proprio dove ti trovi.

Le risposte IA di Perplexity su WhatsApp sono veloci, ma concise e pertinenti.

Prima di questa integrazione, quando qualcuno ti faceva una domanda nella chat di WhatsApp, dovevi cercare su Google. Apri Chrome, apri una nuova scheda, inserisci la query, sfogli cinque link, ti distrai con le pubblicità e magari dimentichi cosa stavi cercando.

Con esso, puoi porre domande, verificare fatti o ottenere riepiloghi/riassunti all'interno della chat (senza uscire dall'app). 🌟

Alcune delle funzionalità chiave di Perplexity IA includono: Ricerca web in tempo reale: recupera informazioni aggiornate da notizie, fonti accademiche, forum e video

Ricerca mirata: consente di raggiungere traguardi specifici come Reddit, YouTube, Wolfram Alpha, riviste accademiche o di effettuare ricerche complete sul web

Ricerca avanzata: effettua automaticamente ricerche approfondite da più fonti per domande o argomenti complessi

Citazioni con numeri: ogni affermazione è supportata da riferimenti chiaramente numerati, che consentono una rapida verifica delle fonti

Funzionalità multimodali: Supporta il caricamento di file (PDF, immagini, fogli di calcolo) e interpreta i contenuti per fornire risposte informate

Spazi: ambienti personalizzati per organizzare ricerche, file, thread e flussi di lavoro di ricerca

via LinkedIn

È possibile utilizzare Perplexity IA direttamente su WhatsApp?

Sì. Perplexity IA ora funziona direttamente all'interno di WhatsApp. Tutto ciò che serve è una connessione Internet e l'ultima versione di WhatsApp. Attualmente, puoi fare tutto questo su un account WhatsApp Perplexity IA gratuito.

Esatto. Non è necessario scaricare app aggiuntive, creare un account o passare al web per ottenere risposte.

È facile come chattare con Perplexity come se fosse un tuo amico all'interno di WhatsApp, che ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Utilizzando Perplexity IA su WhatsApp puoi:

Fai domande direttamente nella chat e ricevi immediatamente risposte concise e verificate

Ottieni risposte di cultura generale

Ottieni riepiloghi/riassunti di articoli o documenti condivisi nelle chat

Genera contenuti creativi, come immagini, basati sui tuoi prompt

Verifica l'accuratezza dei messaggi o delle informazioni che ricevi

👀 Lo sapevi? Perplexity è alimentato da modelli avanzati come GPT-4. 1, Claude, Gemini, Grok e il proprio sistema Sonar. Se sei curioso di sapere come costruire un agente IA da solo, comprendere la tecnologia alla base di piattaforme come Perplexity è un ottimo punto di partenza.

Come utilizzare Perplexity IA con WhatsApp (passaggio per passaggio)

Per avviare Perplexity IA su WhatsApp ci vuole meno di un minuto. Se ti sei mai chiesto "Come posso usare Perplexity IA per ottenere risposte su WhatsApp", questa guida passo passo ti mostrerà esattamente come fare.

Passaggio 1: salva il numero

Aggiungi il numero di telefono +1 (833) 436-3285 ai tuoi contatti. Assegnagli un nome facile da ricordare, come "Perplexity IA", in modo da poterlo trovare facilmente in seguito. Oppure, clicca semplicemente su questo link all'account ufficiale di Perplexity per iniziare subito a chattare con Perplexity IA.

Passaggio 2: apri WhatsApp e avvia una chat

Apri WhatsApp e individua il contatto appena salvato. Toccalo per aprire una nuova finestra di conversazione, proprio come faresti con qualsiasi altro contatto. Se stai utilizzando il link, clicca su "Continua a chattare" e si aprirà automaticamente una finestra di chat in WhatsApp.

Passaggio 3: poni la tua domanda

Ora che hai aperto una chat, ecco un consiglio veloce su come utilizzare un chatbot come Perplexity IA: basta digitare la tua domanda o richiesta in modo naturale, come se stessi chattando con una persona reale. Ad esempio: "Spiega come i tassi di interesse influenzano l'inflazione".

Perplexity IA capirà le tue intenzioni e inizierà a cercare le informazioni migliori per darti una risposta chiara e facile da capire. Puoi fare domande di approfondimento e ottenere ulteriori informazioni.

Tuttavia, ricorda che non può fornirti i link alle fonti. Dovrai verificare manualmente le risposte.

✨ Prossimamente: Come annunciato dal CEO su LinkedIn, Perplexity IA sta per diventare ancora più intelligente su WhatsApp. Presto potrai chattare utilizzando la voce, creare meme e video, ottenere verifiche dei fatti più accurate e persino farti aiutare in attività come un vero assistente. Potrebbe persino unirsi alle tue chat di gruppo.

Funzionalità aggiuntive

Usa le note vocali per interagire a mani libere

Invece di digitare, puoi inviare una nota vocale con la tua domanda o persino inoltrare il messaggio vocale di qualcun altro. Perplexity risponderà con una risposta e una nota vocale. Puoi anche rispondere a una nota vocale con un comando come "Trascrivi questo" e verrà eseguita l'azione.

Genera immagini tramite descrizione

A differenza di ChatGPT, che si limita a condividere link alle immagini, Perplexity è in grado di generare immagini direttamente all'interno di WhatsApp. Basta descrivere una scena o uno stile e l'immagine viene creata immediatamente.

Un trucco per WhatsApp che probabilmente non conoscevi. 🙂

Fai domande sulle immagini allegate

Puoi anche caricare un'immagine e porre a Perplexity domande al riguardo.

In alternativa, Perplexity ti offre anche suggerimenti per modificare le tue immagini.

Tuttavia, al momento non supporta file di documenti come PDF o documenti Word.

🚀 Non sai ancora cosa chiedere a Perplexity? Ecco alcuni modi intelligenti in cui questo strumento di IA può semplificarti la vita direttamente da WhatsApp.

Casi d'uso Come utilizzare Perplexity IA su WhatsApp "Non capisco questo argomento in classe..." Spiega concetti come il tuo compagno di studi "Sto pianificando un viaggio, cosa mi serve?" Condividi istantaneamente informazioni sui visti, luoghi da visitare e consigli di viaggio "Qual è il telefono migliore per il mio budget?" Offre confronti e recensioni di prodotti per aiutarti a decidere più rapidamente "Cosa posso cucinare con quello che ho?" Suggerisce ricette in base a ciò che hai in frigorifero "Mi sono perso le notizie, che succede?" Invia riepiloghi/riassunti rapidi e di facile lettura delle ultime notizie "Voglio sviluppare abitudini migliori" Condivisione di consigli, routine e supporto motivazionale per il miglioramento personale "Perché il mio codice non funziona?" Risolve e spiega gli errori di codice

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a WhatsApp per le aziende

Esempi di prompt per Perplexity IA durante l'utilizzo di WhatsApp

Da informazioni approfondite alla generazione di immagini, riepiloghi intelligenti e attività specializzate, ecco come porre una domanda all'IA in modo efficace per ottenere risultati migliori:

Per utenti esperti di tecnologia

Questi prompt aiutano con la codifica, il confronto tra strumenti e la strategia tecnologica.

"Spiega in parole semplici come WebAssembly migliora le prestazioni del frontend."

"Quali sono i compromessi dell'utilizzo di un'architettura serverless per un'app in tempo reale?"

"Trova i benchmark recenti che mettono a confronto GPT-4o e Claude 3 Opus."

Per i professionisti che utilizzano principalmente dispositivi mobili

Ottimizzato per prendere decisioni rapide, pianificare e imparare al momento giusto su WhatsApp.

"Scrivi un'email di follow-up cortese dopo una demo commerciale senza risposta. "

"Dammi 3 punti chiave per presentare un prodotto in un gruppo WhatsApp di VC. "

"Riepiloga/riassumi questo post LinkedIn per me. [incolla post]"

📮ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, che consentono di generare contenuti, analizzare dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, il costo associato all'attivazione/disattivazione e al cambio di contesto si accumula nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nella tua area di lavoro, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Migliora la tua produttività del 200% con ClickUp!

Per gli appassionati di IA

Perfetto per chi desidera esplorare gli strumenti di IA, leggere ricerche e rimanere aggiornato.

"Riepiloga/riassumi l'ultimo articolo di ricerca di OpenAI su GPT-4o in meno di 100 parole."

"Fammi un esempio concreto di utilizzo per mettere a punto i modelli di linguaggio largo (LLM) nelle chat del servizio clienti. "

"Quali sono le migliori estensioni Chrome per utilizzare GPT-4 in modo produttivo?"

Per gli studenti

Focalizzato sull'apprendimento più rapido, sulla scrittura migliore e sulla riduzione dei costi accademici.

"Spiegami la fotosintesi come se fossi in prima media."

"Crea un quiz a scelta multipla con 5 domande sulla Rivoluzione francese con le risposte."

"Riepiloga/riassumi il capitolo 5 di 'Il buio oltre la siepe' in 100 parole."

💟 Suggerimento bonus: ottieni il massimo da Perplexity IA su WhatsApp Sii conciso: se hai poco tempo, chiedi "TL;DR" o "riepilogare/riassumere in 3 punti" per ottenere rapidamente informazioni concise Imposta una scorciatoia per il contatto: salva la chat di Perplexity IA tra i preferiti o aggiungi l'elemento fissato in WhatsApp per accedervi rapidamente in qualsiasi momento senza dover scorrere Organizza le risposte: utilizza i messaggi contrassegnati con una stella o le etichette personalizzate di WhatsApp per ordinare le risposte per categoria, ad esempio Viaggi, Studio o Lavoro

Limiti e considerazioni sull'utilizzo di Perplexity all'interno di WhatsApp

Sebbene sia utile per attività veloci, ci sono alcune limitazioni che vale la pena notare.

Le risposte sono brevi: Se stai ponendo domande informali o veloci, questo funziona bene. Ma se hai bisogno di una spiegazione dettagliata o di un'analisi più approfondita, potresti trovare le risposte troppo brevi

Nessuna ricerca approfondita o riepiloghi completi: Perplexity su WhatsApp non include strumenti avanzati come la modalità Ricerca approfondita o il riepilogo da più fonti. Se desideri approfondimenti o confronti completi, devi passare all'app principale, alla versione desktop o Perplexity su WhatsApp non include strumenti avanzati come la modalità Ricerca approfondita o il riepilogo da più fonti. Se desideri approfondimenti o confronti completi, devi passare all'app principale, alla versione desktop o alle alternative a Perplexity

Non può leggere i documenti che carichi: anche se WhatsApp ti consente di inviare file, Perplexity non li aprirà né comprenderà il loro contenuto. Non puoi porre domande su un documento PDF o Word come puoi fare nell'app principale di Perplexity

Nessuna connessione o sincronizzazione dell'account: Non puoi accedere al tuo account Perplexity IA WhatsApp. Le tue chat non vengono salvate e non puoi riprendere da dove avevi interrotto su un altro dispositivo

Nessuno spazio o funzionalità/funzioni di chat avanzate: WhatsApp non supporta strumenti come Perplexity Spaces, la modalità di ricerca o la possibilità di cambiare stile di chat, per cui dovrai accedere al tuo account Perplexity dal desktop

📚 Per saperne di più: I 10 migliori strumenti di IA per il servizio clienti per migliorare il tuo supporto

Usa ClickUp per gestire flussi di lavoro basati sull'IA

Perplexity IA eccelle nel fornire risposte rapide e conversazionali su WhatsApp. Ma il suo utilizzo è limitato a questo. E non ha la capacità di trasformare informazioni e dati in azioni significative.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, colma questa lacuna. Più che un assistente IA, ClickUp ti aiuta a creare, organizzare e gestire l'intero flusso di lavoro con strumenti che trasformano le idee e le conversazioni in produttività e le idee in risultati.

Ora, Perplexity IA WhatsApp è ottimo per estrarre informazioni pubbliche dal web. Ma quando si tratta di risposte radicate nei tuoi progetti, attività, documenti e aggiornamenti del team, non è all'altezza.

È qui che ClickUp Brain fa la differenza rispetto al bot di WhatsApp.

Completamente integrato nella piattaforma ClickUp, Brain offre assistenza in tempo reale in ogni parte del tuo flusso di lavoro, aiutandoti a cercare, riepilogare/riassumere, scrivere e automatizzare utilizzando i dati della tua area di lavoro.

Ecco cosa puoi fare con ClickUp Brain:

1. Unifica la potenza di più LLM in un'unica interfaccia IA

Scegli tra i modelli LLM in base alle tue esigenze tramite ClickUp Brain

Perché accontentarsi di 1 LLM quando puoi averne quattro o anche di più? Al prezzo di un solo strumento! ClickUp Brain ti consente di scegliere tra LLM in base alle tue esigenze. Claude. E esegue anche ricerche web in tempo reale direttamente dalla finestra di chat. Non dovrai più aprire 100 schede per trovare quella cosa.

2. Poni domande specifiche sul lavoro, ottieni risposte accurate

Per gli aggiornamenti sul tuo lavoro, ClickUp Brain cercherà nella tua area di lavoro, inclusi documenti, attività, commenti e sequenze di progetti, per offrirti risposte dirette in pochi secondi.

ClickUp Brain ti fornisce risposte altamente specifiche e contestualizzate relative ai tuoi progetti

💡 Suggerimento: se riutilizzi spesso determinati prompt IA, puoi salvarli in ClickUp Brain per semplificare il tuo flusso di lavoro Scrivi il tuo prompt in qualsiasi campo IA (Attività, Documento o Chat)

Clicca sull'icona a forma di bacchetta magica accanto al campo del prompt Seleziona "Aggiungi prompt"

Nella finestra modale Nuovo prompt, assegna un titolo al tuo prompt e incolla o scrivi il contenuto del prompt In seguito, potrai facilmente cercare e inserire i prompt salvati utilizzando la stessa icona a forma di bacchetta ovunque sia disponibile ClickUp AI.

Salva i prompt in ClickUp Brain

3. Genera immagini direttamente nella tua area di lavoro

Genera facilmente immagini con stili e formattazione specifici utilizzando ClickUp Brain

Ancora una volta, perché preoccuparsi di ricorrere a Midjourney o DALLE quando la tua IA per il lavoro può fare tutto? Specifica esattamente ciò di cui hai bisogno e ClickUp Brain genererà l'immagine per te!

4. Riepiloga/riassumi qualsiasi cosa in pochi secondi

Con ClickUp Brain, puoi condensare istantaneamente attività, documenti, commenti o note di riunioni in riepiloghi/riassunti utilizzabili.

Clicca su "Riepiloga/Riassumi" nella parte superiore del contenuto e otterrai un'istantanea mirata che evidenzia le decisioni chiave e gli elementi su cui agire. Puoi quindi cliccare su "Copia" e salvarla o condividerla dove preferisci.

Trasforma ore di lettura in approfondimenti in pochi secondi Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere

Puoi registrare note vocali e video utilizzando ClickUp Clips e poi lasciare che ClickUp Brain le trascriva e le riepiloghi/riassuma istantaneamente in aggiornamenti chiari e utilizzabili.

Ciò significa che otterrai versioni testuali precise delle tue registrazioni, riepiloghi/riassunti facili da scansionare e informazioni organizzate pronte per essere condivise o assegnate.

Inizia a convertire le tue note vocali in aggiornamenti dettagliati e contrassegnati da data e ora con ClickUp Brain

Hai bisogno di redigere un aggiornamento rapido per un client, scrivere il programma di una riunione o modificare un documento lungo? ClickUp Brain può aiutarti.

Crea un'ampia gamma di contenuti per i tuoi casi d'uso con ClickUp Brain

7. Trasforma istantaneamente i piani scritti in attività e attività secondarie

In un documento ClickUp, digita i passaggi da seguire, ad esempio:

– Bozza del testo della homepage

– Revisione con il team di progettazione

– Finalizza entro venerdì

Evidenzia l'elenco, digita /ai e scegli "Converti in attività". ClickUp Brain creerà un'attività principale con ogni punto elenco come attività secondaria, inclusi suggerimenti intelligenti per titoli, descrizioni e assegnatari in base al contesto dell'area di lavoro. Quindi basta selezionare dove aggiungerli e sono pronti per essere utilizzati.

Puoi generare attività secondarie dettagliate direttamente all'interno delle attività principali, suddividendo automaticamente i tuoi piani in passaggi concreti. Ciò garantisce una suddivisione completa dei progetti e mantiene un'organizzazione chiara in ogni fase del flusso di lavoro.

Genera attività secondarie suggerite e tieni tutti informati con ClickUp Brain

Con ClickUp Brain che alimenta la tua creatività e pianificazione, le automazioni di ClickUp ti offrono efficienza automatizzando le tue attività di routine.

Puoi scegliere tra oltre 100 modelli di automazione predefiniti progettati per velocizzare i flussi di lavoro più comuni. Questi includono l'assegnazione di attività quando lo stato cambia, l'impostazione automatica delle date di scadenza, l'invio di avvisi a specifici membri del team e l'aggiornamento dei campi personalizzati in base a trigger senza input manuale.

Ad esempio, se Brain crea un'attività con il tag "Urgente", un modello di automazione può assegnarla immediatamente al responsabile del progetto e impostare la data di scadenza a 24 ore dopo. Oppure, dopo che Brain ha riassunto una revisione dello sprint, un'automazione può modificare lo stato dello sprint in "Completato" e inviare una notifica a tutto il team tramite la chat di ClickUp.

Quando si tratta di mantenere il flusso delle conversazioni e il lavoro in movimento, ClickUp Chat è in prima linea.

ClickUp Chat è uno strumento di messaggistica completamente integrato e sicuro, progettato per mantenere il tuo team connesso e produttivo senza mai uscire dalla piattaforma ClickUp. A differenza delle app di messaggistica casual e aziendale autonome, è profondamente connesso alle tue attività, ai tuoi progetti e ai tuoi flussi di lavoro.

Invia messaggi e conversa con il tuo team in tempo reale utilizzando ClickUp Chat

Con ClickUp Chat puoi:

Avvia conversazioni individuali con un collega, un client o crea chat di gruppo tra reparti diversi

Condividi un link all'attività di ClickUp durante una conversazione, inserisci documenti o fai riferimento a commenti precedenti senza uscire dalla chat

Evidenzia le scadenze delle attività, i link alle riunioni o gli obiettivi dei progetti fissando i messaggi

Da aggiornamenti rapidi e risoluzione dei problemi alla collaborazione approfondita e alla pianificazione strategica, puoi discutere di qualsiasi argomento senza passare da un'app di comunicazione all'altra o da uno strumento di gestione delle attività all'altro.

⚡ Archivio modelli: dai un'occhiata ai modelli completi di piani di comunicazione di ClickUp per semplificare la messaggistica, monitorare gli aggiornamenti e migliorare la collaborazione senza sforzo

Dalle chat veloci allo stato reale: passa al livello superiore con ClickUp

Perplexity IA su WhatsApp ti consente di trovare risposte in modo facile e veloce, soprattutto per verificare fatti, fare brainstorming o semplicemente ottenere chiarezza senza aprire un browser.

Ma quando le tue esigenze vanno oltre le semplici domande e risposte, come la gestione di progetti, la collaborazione con team o la trasformazione delle idee in azioni concrete, WhatsApp e Perplexity da soli non bastano.

Hai bisogno di uno strumento come ClickUp che organizzi chat, attività, flussi di lavoro basati sull'IA e project management in un'unica area di lavoro. È la differenza tra "parlare solo di lavoro" e portare effettivamente a termine il lavoro.

Quindi, se sei pronto a passare da risposte rapide a un lavoro di squadra fluido e concreto, ClickUp è il prossimo passaggio intelligente.

Provalo gratis oggi stesso e guarda la tua produttività decollare.