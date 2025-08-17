Come utilizzare ChatGPT per scrivere un piano Business che funzioni

Sai esattamente di cosa si occupa la tua azienda, dove sta andando e chi ha bisogno di conoscerla. Ma quando vivi e respiri ogni giorno la panoramica della tua azienda, è difficile fare un passo indietro e spiegarla agli altri.

È qui che ChatGPT si trasforma nel tuo generatore di piani aziendali IA personale e co-autore. Scrive il tuo business case per te guidando il processo di pianificazione, il posizionamento sul mercato e la struttura organizzativa.

In questa guida descriveremo un processo dettagliato su come scrivere un piano aziendale con ChatGPT per comunicare la tua proposta di vendita unica.

Inoltre, nel caso in cui ChatGPT non fosse abbastanza per te, ti mostreremo come puoi utilizzare ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, per generare la tua strategia aziendale senza prompt complessi.

Come scrivere un piano Business con ChatGPT

L'utilizzo di ChatGPT per la creazione di contenuti è un buon punto di partenza se hai a portata di mano informazioni specifiche sul settore. Sebbene non sia in grado di scrivere l'intero piano in una sola volta, puoi guidare lo strumento attraverso ogni sezione con il contesto giusto e i prompt di ChatGPT.

Definisci i tuoi obiettivi, sviluppa il tuo modello di business e visualizza le proiezioni finanziarie in una sequenza tracciabile con il modello di piano Business di ClickUp

Ecco una guida passo passo su come utilizzare ChatGPT per scrivere un piano aziendale:

Passaggio 1: definisci il tuo concetto di business

La panoramica o il concetto della tua attività determinerà se il tuo piano verrà letto o ignorato.

Si tratta di un riepilogo/riassunto di una sola frase che cattura i valori fondamentali dei dati della tua ricerca di mercato. Guida la tua strategia aziendale e ti aiuta ad attrarre i partner, i membri del team e i clienti giusti.

Idealmente, il tuo concetto di business dovrebbe rispondere a quattro domande chiave: Quale problema risolve la tua azienda?

Qual è il tuo mercato di riferimento?

Come risolvere il problema?

Cosa rende la tua soluzione diversa o migliore?

Puoi fornire questi dettagli specifici per far funzionare ChatGPT e creare una descrizione aziendale in una sola frase.

Esempio di prompt: "La mia startup [nome o settore] offre [prodotto/servizio] che aiuta [cliente target] a risolvere [problema specifico] tramite [descrizione di come funziona o cosa lo rende diverso]. Puoi aiutarmi a trasformarlo in un concetto aziendale convincente in una sola frase che comunichi chiaramente il mio valore?"

Risposta:

tramite ChatGPT

👀 Lo sapevi? Il 46% dei dirigenti afferma che differenziare la propria organizzazione, i propri prodotti e servizi è uno degli obiettivi per cui investono in pratiche di IA responsabile.

Passaggio 2: scrivi la missione e la visione dell'azienda

La tua mission definisce lo scopo della tua azienda, chi sono i tuoi clienti e come crei valore in questo momento. La visione della tua azienda è l'impatto a lungo termine che intendi ottenere attraverso il tuo piano Business.

Insieme, entrambi danno forma alla tua direzione e al tuo processo decisionale. Ti aiutano a rimanere concentrato, ad assumere il team di gestione e i partner giusti e a costruire la fiducia dei clienti.

Esempio di prompt: "Basandomi sul concetto aziendale: 'La mia startup offre [prodotto/servizio] che aiuta [cliente target] a risolvere [problema] tramite [elemento di differenziazione]', aiutami a scrivere una dichiarazione di intenti chiara che spieghi il nostro scopo e chi sono i nostri clienti. Quindi scrivi una dichiarazione di visione che descriva l'impatto a lungo termine che vogliamo creare in [numero] anni. Includi eventuali valori o obiettivi aziendali come [valore1], [valore2] o [valore3]. "

Risposta:

Passaggio 3: descrivi i tuoi prodotti e servizi

Se i lettori non riescono a comprendere rapidamente la tua offerta e il suo valore, il resto del tuo piano non avrà alcun impatto. Questa sezione del tuo piano aziendale dovrebbe spiegare in modo esauriente cosa vendi e perché è importante.

Inizia con una breve descrizione dell'azienda ed elenca i tuoi prodotti o servizi principali. Quindi, suddividili in funzionalità/funzioni chiave e collega ciascuna di esse a un punto dolente specifico dei clienti che risolve. Puoi anche discutere la tua strategia di prezzo, il vantaggio competitivo dei tuoi prodotti e approfondimenti sull'esperienza degli utenti nella pratica.

📌 La descrizione dell'azienda è il luogo in cui dimostri che la tua soluzione è fattibile ed essenziale.

Esempio di prompt: "Partendo dallo stesso concetto aziendale e dalla stessa missione/visione, aiutami a scrivere una sezione "Prodotti e servizi". La nostra offerta principale è [prodotto/servizio], che aiuta [destinatari] a risolvere [problema] tramite [come funziona o funzionalità chiave]. Include funzionalità come [funzionalità A], [funzionalità B] e [funzionalità C]. Il nostro modello di prezzo è [modello di prezzo] e il nostro vantaggio è [elemento di differenziazione]. "

Risposta:

💡 Suggerimento: Utilizza la descrizione della tua attività per dimostrare chiaramente perché la tua soluzione è importante, dimostrando che non è solo fattibile, ma essenziale. Puoi crearla e formattarla in ClickUp Docs, che consente di inserire testo formattato, immagini incorporate e link a risorse di supporto. In questo modo la tua descrizione sarà visivamente accattivante e facile da aggiornare man mano che la tua attività si evolve.

Passaggio 4: conduci un'analisi di mercato completa

Conduci ricerche di mercato per valutare la domanda della tua soluzione, le tendenze del settore, le dimensioni totali del mercato, il comportamento dei clienti e le informazioni sulla concorrenza.

Questo risponderà alla domanda: c'è una reale opportunità di generare entrate in questo settore?

📌 Crea un impatto analizzando le tendenze di mercato specifiche che influenzano direttamente il tuo prodotto, elencando i tuoi concorrenti chiave e spiegando quali novità offri.

Esempio di prompt: "Partendo dallo stesso concetto aziendale e dalla stessa missione/visione, aiutami a scrivere una sezione dedicata all'analisi di mercato. " Risposta:

💡 Suggerimento: Fai risaltare la tua azienda evidenziando le tendenze di mercato nella sezione dedicata all'analisi di mercato. Mostra come influenzano il tuo prodotto, nomina i concorrenti chiave e indica chiaramente in che modo la tua soluzione offre qualcosa di nuovo o migliore al pubblico di riferimento.

Passaggio 5: definisci i profili dei clienti

Il marketing rivolto a tutti è un ottimo modo per non convertire nessuno! Ecco perché i piani aziendali di successo devono identificare un mercato di riferimento preciso e creare profili dei clienti per definire l'obiettivo.

Questi profili fittizi dettagliati rappresentano i tuoi clienti ideali e guidano la tua messaggistica, la progettazione dei prodotti e la strategia commerciale. Puoi costruirli utilizzando dati reali e approfondimenti per riflettere i dati demografici, le motivazioni, le sfide e i comportamenti di acquisto del tuo pubblico.

Esempio di prompt: "Partendo dal concetto aziendale, dalla missione/visione e dall'analisi di mercato, aiutami a definire 2-3 profili di clienti per la mia attività."

Risposta:

Passaggio 6: esegui un'analisi della concorrenza

Una solida analisi della concorrenza confronta i tuoi principali concorrenti, studia i loro piani aziendali rispetto al tuo e identifica i loro punti di forza e di debolezza. È uno strumento prezioso per posizionarti in modo diverso sul mercato.

Puoi valutare le lacune del mercato, affinare la tua strategia ed evitare di copiare idee che non funzionano.

Esempio di prompt: "Sulla base delle informazioni contenute in questa chat, aiutami a scrivere una sezione di analisi della concorrenza. I nostri principali concorrenti sono [Concorrente A], [Concorrente B] e [Concorrente C].

[Concorrente A] offre [funzionalità/approccio chiave], ma presenta [limite].

[Concorrente B] è noto per [punto di forza], ma presenta [punto debole].

[Concorrente C] offre [punto di forza], ma [punto debole].

Al contrario, il nostro prodotto si distingue per [differenziali chiave]. Descrivi la nostra proposta di valore e il nostro vantaggio competitivo sul mercato. "

Risposta:

Passaggio 7: ribadisci il tuo modello di business

La sezione relativa al modello di business descrive in dettaglio come la tua azienda guadagna, continua a funzionare e cresce nel tempo. Se hai intenzione di espanderti, descrivi come sarà quando la domanda aumenterà: nuovi mercati, funzionalità aggiuntive o team ampliati.

Sii chiaro su chi ti paga, cosa paga e in che modo tali entrate supportano le tue operazioni.

Il tuo modello di business dovrebbe anche descrivere i tuoi flussi di entrate (ad esempio, sottoscrizioni, servizi, vendite di prodotti), la struttura dei prezzi e i costi principali.

Esempio di prompt: "Sulla base di tutte le informazioni raccolte finora, aiutami a scrivere una sezione dedicata al modello di business. La nostra principale fonte di reddito è [sottoscrizione/freemium/basato sull'utilizzo/ecc. ]. Offriamo [descrivi il modello di prezzo]. La nostra strategia di acquisizione include [canali]. I nostri costi chiave includono [elenco]. Il modello è progettato per adattarsi alla crescita della nostra base di utenti e all'espansione in [piani futuri]. ”

Risposta:

🧠 Curiosità: il 25% delle aziende americane ha risparmiato tra i 50.000 e i 70.000 dollari utilizzando ChatGPT.

Passaggio 8: delineare la strategia di marketing [includere qui la strategia commerciale]

La tua strategia di marketing e commerciale definisce come attrarre, convertire e fidelizzare i clienti.

Dovresti iniziare identificando i tuoi principali canali di marketing (social media, email o partnership) e definendo il posizionamento del tuo marchio e i messaggi chiave.

Una volta terminato, potrai mappare il tuo approccio commerciale, inclusi chi si occupa della divulgazione, come vengono coltivati i lead e come si presenta il processo di conversione.

Esempio di prompt: "Sulla base di tutto ciò che abbiamo visto finora, aiutami a scrivere una sezione dedicata alla strategia di marketing e commerciale. Il nostro marketing si concentra su [obiettivi principali]. I canali chiave includono [elenco]. Ci posizioniamo come [il tuo messaggio o tono unico del marchio]. La nostra strategia commerciale include [approccio commerciale]. Abbiamo in piano di aumentare le conversioni attraverso [tattiche]. Per la fidelizzazione, utilizziamo [metodi]. "

Risposta:

Passaggio 9: redigi una bozza di schema finanziario

Il tuo profilo finanziario mostra se la tua azienda può sopravvivere e crescere. Inizia stimando i costi di avvio e di gestione. Quindi, studia le tue proiezioni finanziarie mensili e i rendiconti di flusso di cassa per sapere quando raggiungerai il punto di pareggio.

Sii chiaro riguardo alle tue spese più ingenti, alle attività finanziarie chiave e alle tue previsioni di crescita.

Ricordati di non tralasciare ipotesi quali prezzi, tasso di crescita o tasso di abbandono, perché aiutano gli altri a comprendere la logica alla base dei tuoi numeri e a valutare il rischio.

Esempio di prompt: "Sulla base di tutto ciò che abbiamo visto finora, aiutami a scrivere una sezione del piano finanziario. Prevediamo che i costi iniziali di avvio saranno di circa [importo] per coprire [ad es. , sviluppo del prodotto]. Il nostro fatturato mensile previsto entro il mese 6 è di [importo], con un traguardo di [ad es. , $X ARR] nel primo anno.

Il nostro modello di reddito è [ad es. basato su sottoscrizione] con livelli di prezzo per [segmenti di clientela]. Le ipotesi chiave includono [ad es. tasso di crescita degli utenti]. I nostri costi principali includono [ad es. sviluppo IA]. Pianifichiamo di raggiungere il pareggio entro [sequenza], con una redditività prevista entro [mese/anno]. "

Risposta:

Passaggio 10: scrivi il riepilogo/riassunto

Il tuo riepilogo/riassunto è la tua prima impressione, e talvolta l'unica. Comunica in pochi minuti perché vale la pena prestare attenzione alla tua azienda.

Il tuo generatore di piani aziendali basato sull'IA deve essere mirato e coinvolgente. Dovrebbe spiegare chiaramente tutte le componenti del tuo piano aziendale ben strutturato e ciò che rende il tuo approccio diverso.

Esempio di prompt: "Sulla base di tutto ciò che abbiamo visto finora, aiutami a scrivere un riepilogo/riassunto del mio piano aziendale. Stiamo realizzando [breve descrizione del prodotto/servizio] per risolvere [principale punto dolente] per [target di riferimento]. La nostra missione è [missione]. Il mercato ha un valore di [dimensione] ed è in crescita grazie a tendenze come [tendenze chiave]. La nostra soluzione si distingue per [elementi distintivi]. Stiamo utilizzando un [modello di business] con [dettagli sui prezzi]. Le strategie di marketing chiave includono [canali principali]. Dal punto di vista finanziario, puntiamo a [ARR anno 1], raggiungendo il break-even entro [mese/anno]. La nostra visione a lungo termine include [piani di crescita, idee di espansione]. "

Risposta:

Limiti della creazione di un piano Business con ChatGPT

Un piano Business ChatGPT può velocizzare il processo di scrittura, ma non può rifiutare automaticamente le cattive idee.

Se le tue ipotesi sono errate o la logica è debole, non te lo segnalerà a meno che non glielo chiedi. E questa è solo una delle numerose lacune a cui prestare attenzione.

Ecco alcuni altri motivi per cui dovresti cercare alternative a ChatGPT:

Mancanza di contesto integrato: Non è in grado di inserire automaticamente le sequenze temporali del progetto, i traguardi commerciali o la storia dell'azienda, quindi è necessario incollare manualmente i dettagli essenziali

Inaccuratezza nelle proiezioni finanziarie: Può suggerire cifre provvisorie, ma non è in grado di generare previsioni accurate o una strategia di prezzo basata sul tuo piano finanziario

Tono generico senza personalizzazione: i contenuti generati dall'IA sono predefiniti in linguaggio aziendale, a meno che non si specifichi il tono e il pubblico richiesti

Nessuna integrazione di attività o flusso di lavoro: Non è in grado di assegnare attività ai membri chiave del tuo team né di collegare il tuo piano ai risultati finali; dovrai spostare il testo in un altro sistema

Elementi visivi mancanti: ChatGPT può descrivere tabelle o immagini, ma non può incorporare sequenze temporali, liste di controllo o banner come parte del processo di pianificazione aziendale

👀 Lo sapevi? Dal lancio di ChatGPT, ci sono state in media 31.000 minacce di phishing al giorno.

📮 ClickUp Insight: Il 22% dei nostri intervistati è ancora diffidente nei confronti dell'uso dell'IA sul lavoro. Di questo 22%, la metà è preoccupata per la privacy dei propri dati, mentre l'altra metà non è sicura di potersi fidare di ciò che dice l'IA. ClickUp affronta entrambe le preoccupazioni in modo diretto con solide misure di sicurezza e generando collegamenti dettagliati alle attività e alle fonti con ogni risposta. Ciò significa che anche i team più cauti possono iniziare a godere dell'aumento della produttività senza perdere il sonno preoccupandosi della protezione delle loro informazioni o dell'affidabilità dei risultati ottenuti.

Crea un piano Business con ClickUp Brain

ClickUp gestisce tutti i tuoi progetti, documenti e comunicazioni, accelerati dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione.

È un'ottima alternativa a ChatGPT, che offre un ambiente integrato, collaborativo e fruibile per la pianificazione aziendale.

A differenza di ChatGPT, che genera testo statico, ClickUp è l'app completa per il lavoro che trasforma il tuo piano aziendale in un documento dinamico e vivo.

Documenti ClickUp

Non dovrai copiare i risultati dell'IA in un documento Google e passare ore a formattarlo: tutto avviene all'interno di ClickUp Docs. Puoi nidificare sezioni come il riepilogo/riassunto esecutivo, l'analisi di mercato e le proiezioni finanziarie in pagine pulite e organizzate.

Crea, modifica e condividi il tuo piano aziendale in tempo reale con ClickUp Docs

Usa i blocchi drag-and-drop in ClickUp Docs per:

Inserisci tabelle per suddividere i budget

Aggiungi liste di controllo per i passaggi successivi o le approvazioni

Evidenzia i rischi o le decisioni con dei banner

Incorpora le sequenze temporali dei progetti in modo che le iniziative chiave rimangano visibili e aggiornate

Collega direttamente le attività, le cartelle e gli obiettivi pertinenti dall'interno del tuo documento

Personalizza i modelli di piano aziendale predefiniti per evidenziare i dettagli chiave

Docs ti consente anche di taggare i tuoi colleghi e lasciare commenti in linea nel tuo documento. Se una riga di testo, ad esempio "affinare l'analisi della concorrenza", richiede un'azione, puoi trasformarla immediatamente in un'attività, direttamente dal documento.

Questo aumenterà la produttività del team e tutti sapranno esattamente da dove proviene l'attività e cosa deve essere fatto.

Il nostro apprezzamento più recente dell'impatto collaborativo di ClickUp è stato durante il lavoro su un piano di contenuti per il lancio di un prodotto. Siamo stati in grado di creare e mantenere un repository di contenuti utilizzando lo strumento documenti, che includeva una struttura gerarchica, modifiche collaborative e potenti funzionalità di incorporamento.

ClickUp Brain

ClickUp non richiede nemmeno di lavorare fino a tarda notte per scrivere un piano aziendale, né di avere tutti i numeri a portata di mano per riempire gli spazi vuoti.

Il suo assistente IA avanzato, ClickUp Brain, è integrato in ogni documento e attività. Comprende la tua area di lavoro, le sequenze e le persone, quindi non è necessario cercare tra le note o riformattare i risultati di ChatGPT per adattarli al tuo contesto. Il modello linguistico avanzato lo sa già.

Automatizza attività come la scrittura, la generazione di idee aziendali, il riepilogo/riassunto e la modifica di un piano aziendale utilizzando ClickUp Brain

Supponiamo che tu stia scrivendo la sezione relativa alla strategia di marketing:

Chiedi a ClickUp Brain: "Riepiloga/riassumi i risultati della nostra recente campagna email" e il sistema estrarrà i dati dalle attività e dai dashboard collegati

Redigi una bozza della missione e della visione aziendale utilizzando il tono del tuo marchio, sulla base dei documenti aziendali e delle note del team

Personalizza la tua missione aziendale e i contenuti promozionali con ClickUp Brain

Menziona informazioni aggiuntive come i piani di assunzione, chiedendo a ClickUp Brain: "Quanti ruoli sono ancora disponibili nel terzo trimestre?", e ti risponderà dalla tua pipeline di reclutamento

Abbiamo menzionato che puoi passare da un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) all'altro, come ChatGPT, Claude e Gemini, mentre utilizzi ClickUp Brain? Ciò significa che se sei ancora emotivamente legato a GPT (beh, tutti abbiamo i nostri preferiti), puoi comunque utilizzare ChatGPT all'interno di ClickUp e ridurre anche il tempo perso a causa del cambio di contesto.

Utilizza i più recenti modelli di IA esterni come ChatGPT, Claude, Gemini e molti altri tramite ClickUp Brain

Ecco come puoi scrivere un piano aziendale con ClickUp Brain partendo da zero: Esaminiamo quattro componenti chiave di un piano aziendale utilizzando un nuovo esempio: un marchio statunitense di alimenti e accessori per animali domestici B2B. L'azienda fornisce alimenti biologici e senza conservanti per cani e gatti e offre miscele personalizzate per altri animali domestici su richiesta.

1. Scrivere la missione e la visione aziendale

Puoi personalizzare questo prompt per ClickUp Brain:

"Scrivi la dichiarazione di missione e visione per un marchio B2B con sede negli Stati Uniti che vende alimenti biologici e senza conservanti per cani e gatti, con formulazioni personalizzate disponibili per altri animali domestici. "

Evidenzia la tua proposta di valore con ClickUp Brain

2. Descrizione dei prodotti e dei servizi

A differenza di ChatGPT, ClickUp Brain estrae le informazioni dalla tua area di lavoro per fornire risposte contestualizzate, quindi non è necessario un prompt dettagliato.

Basta scrivere:

"Descrivi le offerte principali di questo marchio di alimenti per animali domestici B2B, inclusi i tipi di prodotti, le funzionalità/funzioni e ciò che li distingue dai marchi standard di alimenti per animali domestici."

Evita risposte dettagliate in ClickUp Brain e risparmia tempo

3. Analisi di mercato

ClickUp Brain ricerca informazioni in tempo reale per fornire un'analisi dettagliata della concorrenza e del mercato quando necessario.

Usa un prompt come questo: "Aiutami a scrivere un'analisi di mercato per il mercato B2B dei prodotti biologici per animali domestici negli Stati Uniti, includendo il pubblico di riferimento, le tendenze e il panorama competitivo. "

Conduci ricerche e analisi di mercato in tempo reale con ClickUp Brain

4. Modello di business

Puoi ottenere suggerimenti intelligenti e strategici da ClickUp Brain con una spiegazione del modello di business pronta per l'esecuzione con un semplice prompt come:

"Descrivi il modello di reddito e la strategia operativa di un marchio statunitense di alimenti per animali domestici B2B che vende prodotti biologici e personalizzati a negozi di animali e rivenditori."

Ottieni informazioni intelligenti e strategiche da ClickUp Brain

💡 Suggerimento: usa il comando slash (/ai) di ClickUp Brain nei documenti ClickUp per attivarlo istantaneamente mentre scrivi. Puoi anche riformulare, abbreviare o espandere il contenuto senza uscire dal documento.

Automazioni ClickUp

Ma ClickUp non si limita alla scrittura e alla collaborazione. Ti aiuta a costruire il flusso di lavoro completo alla base del tuo piano aziendale. Puoi assegnare attività a ciascuna sezione, impostare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento utilizzando le visualizzazioni Stato o Sequenza.

Hai bisogno di controlli ricorrenti o revisioni da parte degli stakeholder? Imposta le automazioni di ClickUp per attivare promemoria o follow-up senza muovere un dito.

Assicurati che il piano aziendale continui ad andare avanti senza microgestione con le automazioni di ClickUp

Ad esempio, assegna automaticamente attività di follow-up quando qualcuno contrassegna una sezione come "Pronto per la revisione". Puoi anche assegnare automaticamente elementi di follow-up dopo che uno stakeholder ha aggiunto un feedback.

Dashboard ClickUp

Vuoi una visione d'insieme di tutto ciò che è in movimento? Crea la tua dashboard personalizzata utilizzando ClickUp Dashboards! Puoi monitorare le metriche di marketing, lo stato dei finanziamenti, lo stato di avanzamento delle assunzioni e le attività cardine della roadmap di prodotto, tutto in un unico posto.

Personalizzalo con KPI, avvisi di blocco e aggiornamenti in tempo reale per stare al passo e impressionare gli stakeholder senza compilare report infiniti.

Studia i tuoi canali di marketing e altre metriche con i dashboard di ClickUp per identificare le lacune

ClickUp compensa le lacune di ChatGPT. Con ClickUp puoi:

Incorpora il contesto reale del progetto collegando documenti, attività, sequenze e obiettivi

Tieni traccia dei dati effettivi utilizzando modelli e campi personalizzati

Genera contenuti personalizzati con una voce chiara del tuo brand

Visualizza e monitora il tuo piano aziendale con strumenti visivi come grafici Gantt, liste di controllo e dashboard interattivi

Usa gli agenti IA di ClickUp per generare riepiloghi/riassunti concisi ed evidenziare informazioni utili da dati complessi o discussioni lunghe

Fornisci report sullo stato contestualizzati agli stakeholder o ai canali di leadership pertinenti

In breve, ClickUp trasforma il tuo piano aziendale da un documento statico in un flusso di lavoro dinamico, attuabile e collaborativo. Colma il divario tra pianificazione ed esecuzione con un supporto intelligente e automatizzato.

👀 Lo sapevi? L'80% dei dirigenti del settore retail prevede che le proprie aziende adotteranno l'automazione basata sull'IA.

Prova il miglior generatore di piani Business: ClickUp

ChatGPT ti aiuta a scrivere. ClickUp ti aiuta a costruire.

ClickUp elimina il caos frammentato e multi-strumento della creazione e gestione di un piano aziendale. Non è più necessario incollare contenuti generati dall'IA da ChatGPT nei documenti Google o compilare i dati da soli.

ClickUp Brain può scrivere automaticamente nuove sezioni, riformulare idee, estrarre aggiornamenti dalla tua area di lavoro e riepilogare/riassumere riunioni o sequenze di progetti. Inoltre, ClickUp Docs può formattare le tue informazioni in strutture strutturate e collaborative.

Inoltre, con i modelli di piano Business, i titolari di piccole startup, i liberi professionisti e i fondatori di startup possono partire con il piede giusto. Dedicherai meno tempo a capire la struttura e più tempo a portare avanti il tuo progetto.

Allora, quale strumento sceglierai: un software di automazione del flusso di lavoro interconnesso o un assistente di scrittura autonomo?

Iscriviti gratuitamente a ClickUp e crea, perfeziona, monitora e implementa oggi stesso il piano aziendale perfetto!