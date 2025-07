Modelli di fattura con spedizione gratuita per semplificare la logistica e la fatturazione

Cerchi un modello di fattura di spedizione che puoi utilizzare subito? Che tu stia gestendo le consegne, il monitoraggio della logistica o la fatturazione dei client, è essenziale disporre di una fattura chiara e accurata.

In questa guida abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti di fatture di spedizione per aiutarti a semplificare il flusso di lavoro, ridurre gli errori e ricevere i pagamenti in tempo.

👀 Lo sapevi? Il 61% dei ritardi nei pagamenti è dovuto a fatture errate

14 modelli gratuiti di fatture di spedizione

Ora che sai come dovrebbe essere un modello di spedizione ideale, abbiamo elencato alcuni modelli eccellenti che puoi scaricare gratuitamente da ClickUp, l'app per tutto il lavoro.

Puoi personalizzare facilmente la piattaforma come software di gestione degli ordini, centralizzare il project management, creare una knowledge base, accedere a strumenti di collaborazione e molto altro ancora.

Ecco cosa dice Laura Devine, responsabile dello sviluppo delle capacità presso World Vision:

L'ho usato per monitorare lo stato di un ordine di merce. Ho potuto avere una descrizione dettagliata, link ai campioni, copie delle chat di testo, aggiornamenti di stato, tutto in un unico posto. Ha eliminato tantissime email.

1. Modello di fattura ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea fatture in pochi secondi con il modello di fattura ClickUp

Sapevi che il 48% delle aziende gestisce fino a 500 fatture al mese? Se sei uno di loro, la gestione manuale può diventare un incubo, soprattutto se stai espandendo la tua attività. Un errore in un ordine di spedizione o in una fattura di trasporto e ti ritroverai a rincorrere i pagamenti per settimane.

Usa il modello di fattura ClickUp per semplificare le cose. Assicura che tutte le informazioni richieste, comprese le date di scadenza, i dettagli e i termini e le condizioni, siano incluse nella fattura.

Questo modello ti aiuta a:

Imposta un formato standard per le fatture, sia che si tratti di fatturazione per consegne nazionali o internazionali

Organizza e archivia tutti i dati rilevanti della tua fattura commerciale in un unico posto

Classifica i termini rilevanti con attributi quali informazioni sul client, date di scadenza dei pagamenti e altro ancora

Crea fatture personalizzate con il tuo logo e la tua guida di stile in modo semplice e veloce

Traccia i pagamenti e riconcilia gli account facilmente con le automazioni

📦 Ideale per: Standardizzare le fatture di spedizione, ridurre gli errori manuali e velocizzare la riscossione dei pagamenti man mano che la tua attività cresce.

2. Modello di monitoraggio delle fatture ClickUp

Sei stanco di rincorrere i client con telefonate ed email per ottenere i pagamenti? Probabilmente trovi anche difficile monitorare quali sono stati elaborati e quali sono ancora in sospeso.

Il modello di monitoraggio delle fatture ClickUp può aiutarti in questo. Questo tracker pronto all'uso ti consente di salvare in un unico posto le informazioni essenziali relative ai pagamenti, compreso lo stato dei pagamenti.

Puoi utilizzare questo modello per:

Crea rapidamente fatture professionali con i campi di compilazione automatica

Invia le fatture rapidamente con un solo clic

Traccia i pagamenti con facilità e precisione all'interno della stessa piattaforma

📦 Ideale per: Semplificare il monitoraggio dei pagamenti, ridurre il carico di lavoro amministrativo e garantire un follow-up tempestivo delle fatture in sospeso.

🧠 Curiosità: La nave portacontainer più grande del mondo, la Ever Ace, può trasportare oltre 23.000 container contemporaneamente

3. Modello di richiesta di preventivo ClickUp

Ottieni il modello gratuito Raccogli le offerte dei fornitori per la tua azienda di spedizioni con il modello di richiesta di preventivo ClickUp

Confrontare più preventivi di fornitori per la gestione della catena di approvvigionamento e della logistica può essere complicato. Il tuo team di approvvigionamento ha bisogno di un processo standard da seguire. Altrimenti, rischi di scegliere l'offerta sbagliata.

Il modello di richiesta di preventivo ClickUp semplifica l'intero processo, consentendoti di creare richieste di preventivo dettagliate con tutti i requisiti. Aiuta a confrontare le offerte in modo accurato e ti assicura di ottenere il miglior affare possibile.

Utilizzali per:

Crea una richiesta di preventivo dettagliata in un formato strutturato con modelli di preventivo

Consenti ai fornitori di inviare le stesse informazioni, consentendo un confronto equo delle offerte

Confronta e analizza le offerte dei fornitori

Valuta i fornitori e i contratti di approvvigionamento in modo rapido e accurato

Assicurati che le offerte vengano calcolate automaticamente in base al tuo budget

📦 Ideale per: Migliorare la selezione dei fornitori e garantire confronti equi e trasparenti tra più offerte.

👀 Lo sapevate? I rivenditori che utilizzano strumenti digitali per valutare il rischio dei fornitori sono molto più preparati a gestire le interruzioni. Infatti, le aziende con solidi processi di valutazione del rischio della catena di fornitura hanno il 73% di probabilità in più di evitare battute d'arresto significative.

4. Modello di fattura per autotrasporti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Semplifica il processo di fatturazione della tua azienda di autotrasporti con il modello di fattura per autotrasporti ClickUp

Tra i costi variabili del carburante, le tariffe diverse per i vari percorsi e servizi e i volumi degli ordini, la fatturazione per la tua azienda di autotrasporti richiede molto tempo. Se lo fai manualmente, gli errori sono inevitabili.

Il modello di fattura per autotrasporti ClickUp è pensato per semplificare la creazione delle fatture per le aziende di autotrasporti. Calcola automaticamente i supplementi per il carburante, tiene traccia del chilometraggio e include tutti i dettagli relativi al servizio, garantendo fatture accurate e puntuali.

Questo modello ti consente di:

Crea una fattura commerciale professionale per ogni lavoro

Organizza tutti i tuoi dati di fatturazione in un unico posto

Tieni traccia dei pagamenti e assicurati la riscossione puntuale delle commissioni

Garantisci la massima accuratezza grazie a una struttura chiara e a un formato coerente

Riduci gli errori e la confusione avendo tutte le informazioni essenziali in un unico posto

📦 Ideale per: Semplificare i processi di fatturazione per le aziende di autotrasporti.

5. Modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp

Ottieni il modello gratis Automatizza l'inserimento dei dati degli ordini e monitora lo stato delle consegne con il modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp

Offrire un'esperienza cliente eccellente sta diventando un fattore di differenziazione fondamentale: l' 8 0% delle aziende afferma che sarà il principale strumento per rimanere competitive nel settore.

Che tu gestisca una società di spedizioni o una piccola attività online, migliorare l'esperienza dei clienti inizia con una comunicazione chiara. La condivisione di informazioni accurate e gli aggiornamenti in tempo reale sulle consegne svolgono un ruolo significativo nel creare fiducia e mantenere i clienti soddisfatti.

Il modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp ti aiuta a semplificare il monitoraggio dei prodotti, organizzare i dati degli ordini e personalizzare il servizio clienti con le informazioni sugli ordini precedenti. Inoltre, poiché offre l'inserimento automatico dei dati, non dovrai preoccuparti di numeri errati o indirizzi sbagliati.

*Guarda questo video per scoprire come creare il tuo processo di acquisizione con i moduli ClickUp

Con questo modello puoi:

Automatizza l'inserimento dei dati per risparmiare tempo

Traccia gli ordini passati per fornire un servizio clienti migliore

Determina facilmente i costi di spedizione e la disponibilità

Raccogli informazioni essenziali come i recapiti dei clienti, i dettagli dei prodotti e le informazioni di pagamento

Aumenta la soddisfazione dei clienti fornendo un modo semplice ed efficiente per ordinare i prodotti

Ottieni informazioni dettagliate sulle abitudini e le preferenze di acquisto dei tuoi clienti

📦 Ideale per: Monitoraggio degli ordini e organizzazione delle informazioni sui clienti per ogni fattura

🧠 Curiosità: le previsioni indicano una crescita significativa nei settori dell'e-commerce in Asia, con Filippine e India in cima alla lista con circa il 23% e il 18% delle vendite online, rispettivamente.

6. Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp

Ottieni il modello gratuito Monitora il tuo inventario per ottimizzare le scorte e consegnare ogni ordine in tempo con il modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp

Una gestione efficace delle scorte ti aiuta a essere sempre pronto con gli articoli giusti al momento giusto per soddisfare gli ordini. Ma sorprendentemente, il 43% delle piccole imprese non tiene traccia delle proprie scorte!

Se sei uno di loro, rischi di accumulare scorte in eccesso e di esaurire le scorte, e entrambe le cose possono bloccare il flusso di cassa e ritardare gli ordini dei clienti. Non hai il budget per un software di gestione dell'inventario sofisticato? Utilizza semplicemente il modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp.

Questo modello ti aiuta a:

Gestisci tutti gli ordini di acquisto da un unico posto

Tieni sotto controllo i livelli delle scorte, i punti di riordino e altro ancora con avvisi automatici

Automatizza il processo degli ordini di acquisto, garantendo precisione e riducendo i tempi

Tieni traccia dei livelli delle scorte e riduci i costosi esaurimenti delle scorte con i modelli per l'inventario

Conserva registrazioni accurate delle interazioni con i fornitori e degli acquisti

Facilita una gestione efficiente ed economica della catena di fornitura

📦 Ideale per: Mantenere livelli ottimali delle scorte per soddisfare la domanda e massimizzare il ROI.

7. Modello di registro delle consegne ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora la spedizione degli ordini e condividi con i clienti gli aggiornamenti in tempo reale sul monitoraggio con il modello di registro delle consegne ClickUp

La maggior parte degli acquirenti tiene d'occhio le proprie consegne, molti in modo quasi ossessivo. Infatti, il 91% degli acquirenti monitora i propri pacchi e quasi 1 su 5 li controlla più volte al giorno. Quindi, se i tuoi registri di consegna non sono organizzati e aggiornati, ciò influisce direttamente sulla fiducia e sulla soddisfazione dei clienti.

Aggiornamenti mancati, ritardi o monitoraggio incoerente possono portare rapidamente a richieste di assistenza e recensioni negative.

Il modello di registro delle consegne ClickUp ti aiuta a gestire ogni consegna con chiarezza. Ti consente di monitorare lo stato degli ordini, assegnare autisti e registrare i tempi di consegna, tutto in un unico posto.

Utilizza questo modello per:

Traccia gli ordini, lo stato delle consegne e le informazioni di pagamento

Organizza gli ordini per data, ora, autista, percorso e altro ancora

Consenti ai tuoi clienti e al team del servizio clienti di accedere in modo semplice e veloce alle informazioni importanti relative alla consegna

Tieni aggiornati i clienti sullo stato dei loro ordini per garantire la loro soddisfazione

Offri visibilità sulle sequenze e sullo stato delle consegne

Traccia gli ordini dei clienti e mantieni registri aggiornati

📦 Ideale per: Migliorare il coordinamento delle spedizioni e garantire aggiornamenti tempestivi e accurati ai clienti.

8. Modello di polizza di carico ClickUp

Ottieni il modello gratuito Semplifica le spedizioni internazionali con il modello di polizza di carico ClickUp

La gestione delle spedizioni internazionali comporta numerosi dettagli, dalle informazioni sul corriere alla descrizione del carico, fino ai termini di consegna. Qualsiasi svista può causare ritardi, controversie o problemi di conformità.

Il modello di polizza di carico ClickUp è progettato per semplificare questo processo. Fornisce un formato strutturato per acquisire tutte le informazioni essenziali relative alla spedizione.

Puoi utilizzare questo modello per:

Crea polizze di carico standardizzate per garantire la coerenza di tutte le spedizioni

Registra dettagli importanti come le specifiche del carico, la polizza di carico e di scarico e le istruzioni di consegna con i modelli di BOL

Aggiungi le parti interessate per inviare notifiche e assegna i destinatari finali per garantire la responsabilità

Migliora la comunicazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di spedizione

📦 Ideale per: Gestire le spedizioni internazionali, ridurre gli errori nella documentazione e garantire un coordinamento efficiente tra spedizionieri, corrieri e destinatari.

9. Modello di fattura di spedizione Excel / Fogli Google di Coefficient

via Coefficient

Le fatture di spedizione spesso includono calcoli complessi e molteplici variabili, rendendo la fatturazione manuale soggetta a errori. Tenere tutto sotto controllo, dalle spese di spedizione ai dazi doganali e alle tasse, oltre ai costi assicurativi, può causare confusione e ritardi.

Il modello di fattura di spedizione Excel / Fogli Google di Coefficient può risolvere questo problema. Puoi automatizzare i calcoli e garantire fatture accurate ogni volta.

Con questo modello professionale puoi:

Elenca gli elementi con descrizioni, quantità, prezzi unitari e importi totali per garantire la trasparenza nella fatturazione

Calcola automaticamente le imposte e gli sconti applicabili, riducendo al minimo gli errori

Modifica il modello in base alle tue esigenze aziendali aggiungendo o modificando i campi

Accedi, condividi e collabora con il tuo team utilizzando Fogli Google o Excel

📦 Ideale per: Calcolo automatico dell'importo totale con ripartizione dettagliata di tasse, spese di spedizione e sconti.

10. Modello di fattura di spedizione in Word di Bookipi

via Bookipi

Se hai difficoltà a gestire più elementi e costi variabili, il modello di fattura di spedizione in Word di Bookipi può semplificare il processo. Ti consente di inserire il numero della fattura, elencare gli elementi dai menu a discesa e automatizzare i calcoli.

Questo modello ti aiuterà a:

Connettiti a QuickBooks per sincronizzare direttamente i dati degli ordini

Seleziona il cliente e gli elementi ordinati dall'elenco a discesa

Raccogli le firme e imposta promemoria ricorrenti per le richieste di deposito

Automatizza il calcolo dell'importo totale

Aggiungi note personalizzate per il cliente

📦 Ideale per: Piccole aziende che utilizzano QuickBooks come software di contabilità.

11. Modello di fattura di spedizione di Template. Net

Mostrare un dettaglio accurato dei prezzi è essenziale per mantenere la trasparenza e la credibilità nei confronti dei clienti. Il modello di fattura di spedizione di Template . Net può aiutarti a risparmiare tempo automatizzando i calcoli in un formato di fatturazione semplice.

Con questo modello puoi:

Aggiungi il logo della tua azienda, i dettagli di spedizione e i termini specifici del contratto

Acquisisci i dettagli dei clienti come il numero di contatto e l'indirizzo di spedizione

Descrivi gli elementi, le quantità ordinate e i prezzi unitari

Automatizza il calcolo dei costi totali

📦 Ideali per: aziende di e-commerce e piccole imprese.

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

12. Fattura proforma per spedizioni internazionali di Template. Net

Quando esporti merci a livello internazionale, hai bisogno di modelli dettagliati per lo sdoganamento e per ottenere lettere di credito. La fattura proforma per spedizioni internazionali di Template.Net può aiutarti a impostare una struttura standard per tutte le spedizioni internazionali e garantire la conformità dei dati e delle informazioni sul carico.

Puoi utilizzare questo modello per:

Aggiungi il numero della fattura, la data di emissione e la data di scadenza per una documentazione chiara

Inserisci il nome, l'azienda, l'indirizzo e l'email dell'acquirente per una comunicazione accurata

Riepiloga/riassumi il subtotale, le spese di spedizione, le tasse e l'importo totale dovuto per maggiore chiarezza

Aggiungi il marchio aziendale e note aggiuntive

📦 Ideale per: Aziende di spedizione che esportano merci a livello internazionale, spedizionieri e agenti doganali.

13. Modello di modulo per fattura di spedizione di Template. Net

Fatture smarrite, addebiti mancanti e dettagli di fatturazione poco chiari possono causare perdite di guadagno nelle aziende di spedizione. Il modello di modulo di fattura per società di spedizione di Template.Net ti aiuta a evitare questi problemi comuni fornendoti un formato chiaro e coerente per ogni transazione.

Con questo modello puoi:

Documenta il tipo di carico, il peso, le dimensioni e il valore dichiarato

Indica facilmente i livelli di servizio e i relativi costi

Riepiloga/riassumi tutti i costi e i termini di pagamento senza confusione

Modifica online o scarica nel formato che preferisci

📦 Ideale per: Servizi di trasporto merci e corriere.

14. Modello di fattura di spedizione di Docmosis

via Docmosis

Passi più tempo a formattare le fatture di spedizione che a spedire effettivamente i prodotti? I modelli manuali spesso rallentano il lavoro dei team, soprattutto quando si gestiscono ordini ricorrenti o spedizioni in blocco.

Il modello di fattura di spedizione di Docmosis è stato creato per l'automazione dei documenti, in modo da poter generare fatture accurate e coerenti in pochi secondi.

Questo modello ti consente di:

Descrivi le spese con un chiaro dettaglio dei costi

Inserisci dettagli quali mittente, destinatario, elenco degli elementi e totale delle spese

Aggiungi regole aziendali, calcoli e contenuti condizionali per casi di spedizione complessi

Aggiungi il link al tuo portale di pagamento

📦 Ideale per: Team logistici, aziende di e-commerce e sviluppatori che automatizzano fatture di spedizione ad alto volume con input di dati dinamici.

📖 Leggi anche: Come calcolare il Lead time per ottimizzare i flussi di lavoro

Elimina lo stress delle fatture di spedizione con ClickUp

Tutti i modelli gratuiti presenti in questo blog sono progettati per semplificare la fatturazione e il monitoraggio degli ordini. E con ClickUp, puoi tenerli tutti organizzati in un unico posto.

Personalizza la piattaforma per utilizzarla anche come strumento di analisi degli ordini e degli acquisti, monitora le ore fatturabili per una fatturazione precisa e imposta promemoria o attività ricorrenti per tenere sotto controllo i pagamenti. Puoi anche collegare ClickUp ai tuoi strumenti preferiti per mantenere il flusso di lavoro fluido e connesso.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per tenere sotto controllo le tue fatture di spedizione e avere più tempo da dedicare alla crescita della tua attività.

Domande frequenti

Cosa sono i modelli di fattura di spedizione?

I modelli di fattura di spedizione sono formati già pronti progettati per aiutare le aziende a organizzare e documentare in modo efficiente le transazioni relative alle spedizioni. Questi modelli forniscono un layout chiaro per acquisire tutti i dettagli necessari relativi alla spedizione, come le informazioni sul mittente e sul destinatario, gli elenchi degli elementi, le quantità, i costi e i termini di spedizione.

Un modello dettagliato di fattura di spedizione ti consente di inserire le informazioni chiave relative alla spedizione in modo strutturato. Puoi annotare la data di spedizione, l'indirizzo di consegna, le descrizioni degli elementi, il peso, le spese, la struttura di ripartizione dei costi e le informazioni di monitoraggio in un formato coerente.

Questo approccio standardizzato alla gestione dei documenti di spedizione garantisce operazioni più fluide, una maggiore accuratezza nella fatturazione dei client e un monitoraggio più semplice degli ordini.

Cosa rende un modello di fattura di spedizione efficace?

Un modello efficace mantiene tutto organizzato, riduce gli errori e presenta un'immagine professionale ai client. (Ancora meglio se utilizzi l'IA nella contabilità per aumentare la precisione dietro le quinte. )

Ecco cosa devi tenere presente: