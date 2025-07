Modelli gratuiti per l'inventario del bar per la gestione delle scorte e la riduzione degli sprechi

Il sabato sera è finito. Il bar è un disastro. L'elenco delle scorte non corrisponde, mancano bottiglie e nessuno ricorda chi ha aperto cosa. Questa è la realtà per la maggior parte dei gestori di bar che gestiscono l'inventario senza un sistema affidabile. Gli ordini eccessivi riducono i margini. Gli ordini insufficienti rovinano il servizio. Per non parlare dei costi di spillatura che non corrispondono mai al punto vendita.

I modelli cambieranno tutto questo. Porteranno ordine e struttura. I modelli gratuiti per l'inventario del bar di questo blog ti aiuteranno a registrare ciò che hai a disposizione, individuare rapidamente le lacune e riordinare prima che i problemi si accumulino. Che tu gestisca un bar da solo o un team affollato, questi strumenti renderanno il processo di inventario più veloce, più pulito e molto meno difficile.

Cosa sono i modelli di inventario a barre?

I modelli per l'inventario del bar sono fogli di calcolo o documenti predefiniti che aiutano i bar a monitorare l'inventario, controllare l'utilizzo e ridurre gli sprechi. Invece di creare un sistema da zero, questi modelli offrono una struttura pronta all'uso per registrare il numero di bottiglie, registrare le consegne e calcolare i costi dell'inventario del bar, tutto in un unico posto.

Sono utili per i gestori di bar molto impegnati che hanno bisogno di organizzarsi senza perdere ore ad aggiornare manualmente l'inventario.

La maggior parte dei modelli di inventario per bar ti consentono di:

Monitoraggio delle quantità in magazzino e dei livelli degli ingredienti

Calcola i costi di spillatura e i tassi di utilizzo

Monitora i punti di riordino e i livelli par

Registra le consegne e aggiorna le scorte in tempo reale

Semplifica le verifiche e riduci gli sprechi

Gestisci un solo bar o più posizioni? Con i modelli di inventario giusti, spostarti rapidamente, rimanere organizzato e tenere sotto controllo i margini è più facile.

📖 Leggi anche: Come impostare un sistema efficace per la gestione della casa

15 modelli gratuiti per l'inventario del bar

Non esistono due bar che gestiscono l'inventario allo stesso modo. Alcuni hanno bisogno di un semplice foglio di calcolo, altri desiderano un sistema più dettagliato. Abbiamo raccolto i modelli di inventario per bar più utili, così potrai saltare la configurazione e monitorare ciò che conta.

1. Modello di inventario ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia degli ordini dei fornitori utilizzando il modello di inventario ClickUp

Il modello di inventario ClickUp offre ai gestori di bar un modo pratico per monitorare le scorte, gestire gli ordini dei fornitori e ridurre gli errori di inventario. È progettato per mantenere organizzata la catena di approvvigionamento in più posizioni, aiutandoti a ridurre al minimo gli ordini in eccesso, i riordini mancati e le perdite nascoste.

Inoltre, tutto è centralizzato, così non dovrai affannarti durante il servizio.

Con questo modello puoi:

Visualizza e organizza tutti gli elementi dell'inventario per tipo o categoria

Tieni traccia dei dettagli dei fornitori, inclusi gli elementi e le informazioni di contatto

Registra gli ordini di acquisto e gestisci i riordini utilizzando le visualizzazioni integrate

Accedi rapidamente alla guida alla configurazione con la visualizzazione "Inizia qui"

Monitora lo stato delle attività, ad esempio Aperta o Completata, per segnalare le azioni in sospeso

Mantieni allineati tutti gli stakeholder con aggiornamenti in tempo reale e lo stato delle attività

🍸 Ideale per: gestori di bar che desiderano creare un sistema di inventario veloce da configurare, semplice da mantenere e facile da scalare.

2. Modello di gestione dell'inventario ClickUp

Ottieni il modello gratuito Monitora i livelli delle scorte con il modello di gestione dell'inventario ClickUp

Gestire decine di SKU, aggiornamenti degli ordini e costi fluttuanti diventa rapidamente complicato. Il modello di gestione dell'inventario ClickUp ti offre un modo strutturato per monitorare movimenti, valore e disponibilità, così non dovrai più affannarti per trovare ciò che è disponibile o deve essere riordinato.

Mette ordine nei flussi di lavoro più complessi e aiuta i team a prendere decisioni critiche in materia di inventario con maggiore tempestività.

Utilizza questo modello per:

Tieni traccia della quantità e del costo degli elementi utilizzando una vista Tabella

Monitora le tendenze dei movimenti di magazzino con la visualizzazione Sequenza

Visualizza gli aggiornamenti degli ordini in tempo reale e il valore dell'inventario in tutte le viste

Organizza l'inventario utilizzando etichette di stato come Disponibile e Esaurito

Assegna attività ricorrenti per revisioni o riordini

Aggiorna lo stato e avvisa automaticamente il tuo team

Guarda questo video per scoprire come provare diverse visualizzazioni e trovare quella più adatta alle tue esigenze👇

🍸 Ideale per: team del settore dell'ospitalità che necessitano di sistemi affidabili per pianificare l'inventario, gestire le scorte all'ingrosso, controllare i costi e adeguarsi rapidamente.

📮 ClickUp Insight: Il 74% dei dipendenti utilizza due o più strumenti solo per trovare le informazioni di cui ha bisogno, passando da email, chat, note, strumenti di project management e documentazione. Questo continuo cambio di contesto fa perdere tempo e rallenta la produttività. Come app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutto il tuo lavoro (email, chat, documenti, attività e note) in un'unica area di lavoro ricercabile, in modo che tutto sia esattamente dove ti serve.

3. Modello di report inventario ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea report organizzati con il modello di report sull'inventario di ClickUp

Gestire un bar significa tenere d'occhio ciò che si muove e ciò che non si muove. Il modello di report sull'inventario di ClickUp ti aiuta a monitorare in dettaglio le prestazioni delle scorte in modo da poter analizzare le tendenze, condividere gli aggiornamenti con il tuo team e prendere decisioni più intelligenti sui riordini.

È ideale per acquisire e confrontare i dati di inventario delle barre nel tempo.

Questo modello ti consente di:

Crea report strutturati per ogni ciclo di inventario

Organizza le attività di reportistica per categoria o stato

Imposta notifiche per monitorare lo stato e gli aggiornamenti

Centralizza i dati di inventario provenienti da diverse origini per facilitarne l'analisi

Esporta report chiari e professionali per i tuoi stakeholder

Organizza riunioni di revisione periodiche per rimanere allineato

🍸 Ideale per: Titolare di bar che puntano all'ottimizzazione dell'inventario e alla reportistica regolare per ridurre gli sprechi, migliorare le previsioni e allineare le decisioni del team.

📖 Leggi anche: Elementi essenziali per lavorare da casa per il tuo ufficio domestico

4. Modello di inventario ristorante ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza le scorte della cucina con il modello di inventario per ristoranti ClickUp

Gestire un ristorante affollato significa monitorare molto più che il menu. Il modello per l'inventario del ristorante di ClickUp ti offre un modo pratico per gestire le scorte degli ingredienti, ridurre gli sprechi e semplificare il rifornimento senza rallentare il servizio.

È progettato per cucine con un elevato turnover che devono reagire rapidamente. Ogni visualizzazione supporta velocità, struttura e precisione.

Con questo modello puoi:

Tieni traccia dell'utilizzo settimanale degli ingredienti tramite la visualizzazione Consumo settimanale

Mantieni l'ordine con le dashboard Spazio di archiviazione elementi e Esaurito

Monitora le scorte in esaurimento e le esigenze di rifornimento con la visualizzazione Riordina

Organizza i dettagli chiave come la durata di conservazione, il costo e la quantità in un unico posto

Crea report strutturati utilizzando la vista Tabella o le app di inventario supportate

Assegna stati personalizzati come Nuovo elemento o Riordina per mantenere il team sincronizzato

🍸 Ideale per: Gestori di ristoranti che devono gestire ordini di grandi volumi, scorte deperibili e variazioni della domanda in cucina.

5. Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia degli ordini dei fornitori con il modello per ordini di acquisto e inventario di ClickUp

Gestisci gli acquisti tenendo traccia dei livelli delle scorte in continua fluttuazione? Le cose possono sfuggire di mano prima che tu possa dire: "Dove è finita tutta la tequila?"

Il modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp integra entrambi i sistemi, offrendoti un unico posto in cui monitorare ordini, inventario e stato dei fornitori dall'inizio alla fine. Riduce i passaggi e mantiene gli acquisti allineati alle effettive esigenze di inventario.

Questo modello ti consente di:

Crea attività individuali per ogni ordine e assegna la titolarità al team

Utilizza gli stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento dalla richiesta alla consegna

Collabora con le parti interessate per confermare i dettagli degli ordini e segnalare eventuali ritardi

Imposta promemoria e notifiche automatici per i follow-up chiave

Monitoraggio dei dati di acquisto, dello stato dell'inventario e dei costi affiancati

Organizza i contatti dei fornitori utilizzando modelli di elenco fornitori

🍸 Ideale per: Titolari di aziende che gestiscono ordini frequenti e desiderano un controllo più rigoroso su fornitura, consegna e responsabilità del team.

👀 Lo sapevate? Il concetto di gestione delle scorte di alcolici risale al 2000 a.C., quando le taverne mesopotamiche servivano i viaggiatori ed erano spesso legate a rituali religiosi. Anche gli antichi Greci e Romani avevano dei "pubblicani" che gestivano il vino comunale e tenevano schede accurate delle loro scorte: una prima forma di gestione dell'inventario.

6. Modello di inventario forniture per ufficio ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora istantaneamente lo stato delle forniture con il modello di inventario delle forniture per ufficio di ClickUp

Smetti di perdere tempo a cercare carta per la stampante o a chiederti chi ha ordinato l'ultimo pacchetto di foglietti adesivi. Il modello di inventario delle forniture per ufficio di ClickUp rende il monitoraggio dell'inventario più semplice e trasparente, soprattutto in ambienti frenetici come i bar.

Sostituisce i fogli di calcolo sparsi con un unico sistema organizzato per il monitoraggio delle forniture. I team possono rifornire gli articoli essenziali e controllare l'utilizzo senza ripensamenti.

Utilizza questo modello per:

Utilizza la vista Elenco priorità per monitorare e riordinare rapidamente le forniture urgenti

Organizza le richieste con la vista Ordini per reparto per semplificare il coordinamento del team

Ottieni una panoramica dei livelli delle scorte attuali utilizzando la Visualizzazione inventario

Guida i nuovi membri del team attraverso la vista Guida introduttiva per un inserimento più rapido

Mantieni tutti allineati aggiornando gli stati man mano che le attività passano da "Aperta" a "Completata"

Prendete decisioni di acquisto più intelligenti rivedendo gli ordini attraverso una chiara visualizzazione delle attività

🍸 Ideale per: Responsabili del back office di bar che devono bilanciare il lavoro con le esigenze quotidiane e desiderano un sistema affidabile per evitare carenze e spese eccessive.

7. Modello di registro inventario aziendale semplice ClickUp

Ottieni il modello gratuito Monitora lo stato delle scorte con il modello di registro inventario aziendale semplice di ClickUp

Perfetto per piccoli team di bar o nuove aziende, questo modello di registro inventario aziendale semplice di ClickUp offre un modo semplice per monitorare scorte, ordini e costi senza perdersi nella complessità.

È progettato per fornirti informazioni rapide su ciò che si muove, ciò che rimane fermo e ciò che deve essere riordinato. Il layout è leggero ed efficiente, così puoi concentrarti maggiormente sulle decisioni e meno sull'amministrazione.

Questo modello ti consente di:

Utilizza la vista Elenco inventario per monitorare tutti i livelli delle scorte in un unico posto

Individua rapidamente gli elementi con scorte in esaurimento con la visualizzazione dell'inventario critico

Aggiungi nuovi prodotti all'istante utilizzando il modulo Elementi dell'inventario

Configura e gestisci rapidamente i flussi di lavoro tramite la Guida introduttiva

Organizza gli elementi in tre stati (Attivo, Inattivo, Nuovo prodotto) per una visibilità chiara

Tieni traccia degli aggiornamenti e delle modifiche apportate agli elementi per assicurarti di lavorare sempre con dati accurati

🍸 Ideale per: Titolari di bar che necessitano di un sistema di inventario di base per organizzarsi, soprattutto quando devono gestire più strumenti.

8. Modello di modulo d'ordine di fornitura ClickUp

Ottieni il modello gratuito Monitora lo stato delle scorte con il modello di registro inventario aziendale semplice di ClickUp

Il modello di modulo d'ordine di fornitura ClickUp offre alle aziende un modo chiaro e centralizzato per richiedere, monitorare e gestire gli ordini di fornitura dall'inizio alla fine. Semplifica il coordinamento dei fornitori, mantiene le consegne nei tempi previsti e aiuta i team a eliminare le congetture durante tutto il processo di approvvigionamento.

Dedicherai meno tempo alla ricerca di aggiornamenti e più tempo a mantenere le operazioni in carreggiata.

Con questo modello puoi:

Tieni traccia di tutte le richieste di fornitura in arrivo con la vista Elenco nuovi ordini

Compila i dettagli come il tipo di fornitura, il lead time e le informazioni sul richiedente nel modulo di ordine di fornitura Visualizza

Ordina e gestisci gli ordini per reparto utilizzando la visualizzazione Ordini per reparto

Rimani aggiornato sullo stato delle consegne con il Tracker ordini di fornitura Visualizza

Accedi alla Guida introduttiva per configurare e personalizzare i flussi di lavoro

Aggiorna gli stati come "In attesa di approvazione", "In transito" o "Completato" per riflettere le modifiche in tempo reale

🍸 Ideale per: Agenti di acquisto o responsabili che supervisionano più flussi di lavoro di approvvigionamento e desiderano migliorare la gestione delle risorse tra i team.

9. Modello di inventario delle barre in Excel e Fogli Google di Coefficient

tramite Coefficient

Il modello di inventario bar in Excel e Fogli Google di Coefficient è progettato per la gestione dell'inventario bar nel mondo reale.

Il modello gratuito offre sezioni separate per liquori, mixer e strumenti da bar, dove è possibile monitorare quantità, posizione, costo unitario e punti di riordino in un'unica schermata chiara. Che gestisca un lounge affollato o un piccolo pub, semplifica i controlli settimanali delle scorte e ti aiuta a gestire facilmente l'inventario Excel.

🍸Ideale per: Gestori di bar che desiderano un sistema flessibile basato su fogli di calcolo per monitorare alcolici, mixer e bicchieri senza software complessi.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Microsoft Excel

10. Modello di inventario bar su foglio di calcolo di Superjoin

tramite Superjoin

Progettato per un uso pratico e quotidiano, il modello di inventario del bar in foglio di calcolo di Superjoin copre ogni aspetto dell'inventario del tuo bar, dagli alcolici ai mixer e persino alle guarnizioni. Il modello di foglio di calcolo ti aiuta a registrare le quantità, le informazioni sui fornitori e le date di acquisto, mantenendo l'elenco dell'inventario accurato e facile da aggiornare.

Con un layout pulito e spazio per voci personalizzate, è una scelta solida per i team che desiderano un controllo semplice senza dover imparare un nuovo software.

🍸Ideale per: personale di bar e team di ospitalità alla ricerca di un modo semplice per monitorare i livelli delle scorte e riordinare in modo efficiente.

👀 Lo sapevi? Nel 1862, Jerry Thomas pubblicò How to Mix Drinks, la prima guida al bartending al mondo. Oltre alle ricette, includeva consigli su come rifornire e gestire un bar in modo efficiente, a dimostrazione del fatto che anche nel XIX secolo l'inventario era una parte fondamentale del mestiere del barista

11. Modello di foglio di calcolo per l'inventario degli alcolici di Jotform

tramite Jotform

Il modello di foglio di calcolo per l'inventario degli alcolici di Jotform offre un modo flessibile per monitorare marchi, gradazione alcolica, prezzi e quantità, perfetto per bar o negozi di alcolici che puntano sul digitale. Supporta una categorizzazione e un ordinamento fluidi, consentendoti di gestire le forniture in base alle prestazioni, all'età o alla frequenza di riordino.

Il modello è completamente modificabile, quindi puoi personalizzare facilmente etichette, schede e colonne in base alle esigenze del tuo bar.

🍸Ideale per: Bar, negozi di liquori e ristoranti che desiderano digitalizzare il monitoraggio dell'inventario e migliorare il processo decisionale con una reportistica dettagliata.

12. Modello di inventario per bar di Template. Net

Se stai cercando un modo semplice per monitorare le scorte del tuo bar, il modello di inventario bar di Template. Net è una scelta affidabile. Con sezioni chiare per liquori, birre, vini e mixer, questo modello di inventario bar minimalista ti aiuta a registrare rapidamente le quantità senza il disordine di campi o formule inutili.

Puoi anche stamparlo, condividerlo con il personale o utilizzarlo per eseguire rapidi controlli manuali delle scorte durante le ore di punta.

🍸Ideale per: Titolari di bar o coordinatori di eventi che gestiscono inventari compatti e necessitano di un formato rapido e pulito per il monitoraggio giornaliero o settimanale.

13. Modello di layout dell'inventario del bar di Template. Net

Progettato all'insegna della semplicità, il modello di layout per l'inventario del bar di Template. Net offre un modo strutturato per raggruppare ed elencare gli elementi alcolici e non alcolici. Con categorie di elementi chiare come superalcolici, vini, birre, succhi e sciroppi, puoi registrare tutto su un unico foglio senza complicarlo eccessivamente.

La configurazione minimale delle colonne è ideale per aggiornamenti quotidiani rapidi o controlli di inventario di base su diversi tipi di barra.

🍸Ideale per: piccoli bar, organizzatori di eventi o lounge di hotel che necessitano di un modo rapido e semplice per monitorare diverse categorie di inventario.

14. Modello di foglio di calcolo per inventario bar di Backbar

tramite Backbar

Il modello di foglio di calcolo per l'inventario del bar di Backbar aiuta i gestori di bar a calcolare il costo per oncia, il prezzo per porzione e i livelli par a colpo d'occhio.

Il layout pulito è ideale per tenere sotto controllo liquori, birra e vino con prezzi unitari accurati e calcoli personalizzati delle porzioni. È realizzato in Excel e progettato per semplificare le decisioni relative agli ordini, migliorando al contempo la visibilità delle scorte.

🍸Ideale per: Gestori di bar e ristoranti che desiderano informazioni in tempo reale sul valore dell'inventario e sui costi di servizio per ottimizzare le operazioni.

🧠 Curiosità: Ti sei mai chiesto perché si chiama jigger? Ringrazia la Royal British Navy. Il termine deriva da "jiggermast", l'albero più piccolo di una nave, ed era il termine gergale usato dai marinai per indicare la razione giornaliera di rum (servita naturalmente in una tazza di metallo). Passiamo al XIX secolo a New York, dove i jigger di whisky venivano distribuiti ai lavoratori irlandesi dei canali.

15. Modello di inventario bar su foglio di calcolo di File Drop

tramite File Drop

Il modello di inventario bar su foglio di calcolo di File Drop offre un sistema visivo e codificato a colori per il monitoraggio in tempo reale dell'inventario bar. Ogni riga riporta i nomi degli elementi, le marche, gli SKU, i livelli delle scorte, i costi unitari e lo stato dei riordini.

La formattazione condizionale evidenzia gli elementi che richiedono attenzione, aiutandoti a evitare ordini eccessivi o esaurimento delle scorte.

🍸Ideale per: gestori di bar e team del settore dell'ospitalità che desiderano un foglio Google dall'aspetto automatizzato per segnalare le esigenze di rifornimento e semplificare gli ordini settimanali.

Cosa rende un modello di inventario bar efficace?

Se il tuo attuale foglio di inventario del bar sembra più una caccia al tesoro che un sistema, probabilmente mancano dettagli chiave. Un buon modello di inventario del bar non si limita a monitorare ciò che è in magazzino, ma ti aiuta a capire cosa si muove, cosa manca e cosa ti costa.

Cerca modelli che supportano:

Campi facili da modificare per adattare le dimensioni delle bottiglie, i nomi dei prodotti o le unità di servizio

Categorie predefinite per birra, vino, liquori, guarnizioni e forniture analcoliche

Calcoli automatici dei costi, come percentuali di costo di versamento e monitoraggio delle variazioni

Formati flessibili: che tu preferisca Excel, Fogli Google o un documento ClickUp

Riepiloghi/riassunti visivi per monitorare l'utilizzo e individuare le tendenze nelle metriche dell'inventario

In definitiva, un ottimo modello ti offre il controllo. Ti aiuta a individuare tempestivamente le perdite, a ordinare in modo più intelligente e a stare sempre un passo avanti, sia che tu gestisca un unico punto vendita o più posizioni.

Gestisci le scorte in modo più intelligente con ClickUp

La maggior parte degli errori di inventario non deriva da disattenzione, ma da strumenti disordinati e supposizioni. Un buon modello cambia tutto questo. Ti offre una struttura, riduce le rielaborazioni e tiene sotto controllo ogni ordine, bottiglia e fornitore.

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, fa un passaggio in più. I suoi modelli integrati sono abbastanza flessibili per conteggi giornalieri, monitoraggio dei fornitori e avvisi di riordino, il tutto in un'unica area di lavoro. Ottieni visibilità completa su ciò che sta finendo, ciò che è in arrivo e ciò che deve essere approvato.

Iscriviti subito a ClickUp per prendere il controllo del tuo inventario del bar prima che sia lui a controllare te.