Le migliori alternative a 1min.AI per il 2025

1min. AI ha reso facile trasformare il testo in video con l'IA. Ma se sei qui, probabilmente stai cercando qualcosa di meglio, magari uno strumento con più personalizzazioni, voci fuori campo migliori o un rendering più veloce. La buona notizia? Ci sono molte potenti alternative a 1min. AI che fanno proprio questo e molto altro ancora.

In questo elenco analizzeremo i migliori strumenti per diverse esigenze, che tu stia creando video esplicativi, demo di prodotti o contenuti per i social media.

👀 Lo sapevi? Sono state create oltre 15 miliardi di immagini utilizzando modelli IA come Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney e DALL·E 2. Questo numero supera il totale delle immagini presenti nella libreria di Shutterstock e rappresenta circa un terzo di tutte le immagini mai caricate su Instagram.

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Assistente di scrittura IA, attività, documenti, lavagne online, project management, collaborazione in tempo reale Team alla ricerca di una piattaforma all-in-one per la produttività e la creazione di contenuti Gratuito per sempre; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese; componente aggiuntivo ClickUp AI a 7 $/utente/mese ChatGPT Chat in linguaggio naturale, generazione di testo, riepilogo/riassunto, brainstorming, assistenza per la codifica e analisi dei dati (nella versione Pro). Scrittori, studenti, esperti di marketing, programmatori e aziende che necessitano di una soluzione completa per la scrittura/chattare basata sull'IA Gratis per sempre; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Gemini Il modello IA di Google con accesso a Documenti, Fogli, Gmail, integrazione della ricerca, generazione di testo/immagini e assistenza per il codice Utenti di Google Workspace, ricercatori e professionisti che necessitano di assistenza IA sui prodotti Google Gratis per sempre; piani a pagamento a partire da 19,99 $ al mese DALL- E Generatore di immagini IA per creare immagini, ritoccare e espandere immagini utilizzando prompt di testo. Integrato in ChatGPT Pro Designer, autori di contenuti, esperti di marketing e social media manager che necessitano di contenuti visivi rapidi Prezzi personalizzati IA profonda Strumenti di IA gratuiti per la generazione di testi, la creazione di immagini, la risposta a domande e la sintesi vocale Utenti attenti al budget, studenti e hobbisti alla ricerca di funzionalità IA di base Gratuito per sempre; piani a pagamento a partire da 4,99 $ al mese Leonardo IA Generazione di immagini di alta qualità, progettazione di caratteri, libreria di stili, trasformazione da immagine a immagine, generazione di texture 3D Sviluppatori di giochi, artisti, illustratori e designer di prodotti alla ricerca di immagini creative basate sull'IA Gratis per sempre; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese Pictory Trasforma testi o script in video, riepilogo/riassunto di video con IA, conversione da testo a video, sottotitoli automatici e generazione di voci fuori campo Marketer, YouTuber, autori di corsi e aziende che creano contenuti video da articoli o script versione di prova gratuita per 14 giorni; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese Runway ML Trasformazione da testo a video (Gen-2), da video a video, schermo verde IA, ritocco, generazione di immagini e strumenti di collaborazione Registi, creatori di contenuti, editor VFX e team di marketing che necessitano di creazione di video basata sull'IA Gratuito per sempre; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese Adorabile Creazione di app basate su chat, agente di codifica IA autonomo, editor UI, implementazione con un clic e integrazione IA multimodale Fondatori non tecnici, progettisti di prodotti e team che sviluppano app full-stack con IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese Descript Modifica basata su testo di video/audio, Overdub (clonazione vocale), Studio Sound, trascrizione automatica, rimozione di parole di riempimento Podcaster, editor video, esperti di marketing e team che collaborano alla creazione di contenuti multimediali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 24 $ al mese Grammarly Controllo grammaticale e ortografico, suggerimenti per chiarezza e tono, controllo antiplagio, IA generativa (GrammarlyGO), supporto multipiattaforma Studenti, professionisti, scrittori e team che garantiscono una comunicazione chiara e raffinata Gratis per sempre; piani a pagamento a partire da 30 $ al mese

Le migliori alternative a 1Min. AI da utilizzare

Approfondiamo le funzionalità/funzioni di ciascuno strumento.

1. ClickUp (Ideale per il project management centralizzato basato sull'IA e la creazione di contenuti)

Scrivi post sul blog 10 volte più velocemente con ClickUp Brain

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è pensata per team e singoli che desiderano gestire attività, generare contenuti e collaborare, il tutto con l'aiuto dell'IA da un'unica piattaforma. Con ClickUp Brain, si è evoluta in un hub per la produttività che sfrutta vari modelli di IA per aiutare i marketer, gli autori di contenuti, gli sviluppatori e le aziende a semplificare il loro lavoro quotidiano.

ClickUp Brain ti aiuta a redigere contenuti per blog, post sui social media, email di marketing e altro ancora. Con esso, puoi semplificare testi lunghi, migliorare il flusso delle frasi, generare schemi e persino riutilizzare contenuti esistenti.

Crea istantaneamente script per caroselli Instagram con ClickUp Brain

Avrai anche accesso a funzionalità/funzioni come il Generatore di immagini lavagna online, che trasforma le tue idee scritte in immagini generate dall'IA su una lavagna virtuale.

Trasforma istantaneamente le note della tua lavagna online in attività concrete con ClickUp Brain

Basta digitare i propri pensieri e il proprio piano e lo strumento genera automaticamente una visualizzazione strutturata. Aiuta a convertire idee astratte in diagrammi che è possibile trascinare, rilasciare e modificare in tempo reale.

E con ClickUp Clips, uno strumento di registrazione video integrato, puoi catturare lo schermo o la webcam e condividerlo istantaneamente con il tuo team per una connessione in tempo reale.

Condividi gli aggiornamenti più rapidamente registrando lo schermo con ClickUp Clips

Le funzionalità IA di Clip trascrivono automaticamente ciò che dici. Puoi convertire i tuoi video in note ricercabili, descrizioni di attività o persino documentazione. È perfetto per aggiornamenti asincroni, tutorial, guide rapide o sessioni di feedback.

Trasforma le registrazioni dello schermo in trascrizioni ricercabili

Sul fronte della collaborazione, ClickUp Docs fa magie. Puoi creare documenti belli e strutturati che risiedono direttamente nella tua area di lavoro, perfetti per brief, procedure operative standard, piani di campagna o wiki interni.

Modifica documenti insieme in tempo reale con la collaborazione di ClickUp Docs

Più membri del team possono modificare un documento in tempo reale, inserire commenti, incorporare attività e persino inserire riepiloghi basati sull'IA. I documenti sono completamente condivisibili, controllati in base alla versione e possono essere convertiti in attività concrete con un clic.

ClickUp include anche ClickUp AI Notetaker, che si collega alle riunioni Zoom, Teams o in-app per prendere automaticamente appunti. Trascrive tutto, riepiloga/riassume gli elementi chiave e li allega direttamente alle attività o ai documenti.

Cattura automaticamente i riepiloghi/riassunti delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

Aggiungete a ciò le funzionalità/funzioni di automazione di ClickUp e potrete automatizzare flussi di lavoro ricorrenti come l'aggiornamento dello stato delle attività, l'assegnazione delle persone, l'invio di promemoria o persino la generazione di riepiloghi/riassunti dei contenuti, in modo da potervi concentrare sul lavoro ad alto impatto.

Automatizza il lavoro ripetitivo con flussi di lavoro personalizzati in ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizza le idee visivamente per pianificare meglio: Mappa pensieri, progetti e flussi di lavoro utilizzando Mappa pensieri, progetti e flussi di lavoro utilizzando le mappe mentali di ClickUp per connettere concetti e trasformare il brainstorming in piani attuabili

Mantieni le conversazioni connesse al tuo lavoro: Collabora con il tuo team utilizzando Collabora con il tuo team utilizzando ClickUp Chat , uno strumento di messaggistica integrato che mantiene discussioni, aggiornamenti e feedback tutti in un unico posto

Personalizza e gestisci le attività a modo tuo: Rimani aggiornato sui risultati finali con Rimani aggiornato sui risultati finali con le attività di ClickUp , che offrono viste flessibili (Elenco, Bacheca, Calendario), priorità, dipendenze e date di scadenza su misura per il tuo flusso di lavoro

Limiti di ClickUp

La profondità delle funzionalità/funzioni può richiedere un periodo di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su ClickUp:

Utilizzo ClickUp sin dai suoi esordi ed è stato straordinario assistere alla sua evoluzione in un potente strumento completo per la produttività. Il continuo lancio di nuove funzionalità/funzioni e aggiornamenti dimostra l'impegno del team nel migliorare l'esperienza utente. Una delle novità più importanti è lo strumento di IA, ClickUp Brain. Ha trasformato il modo in cui gestisco le attività e i progetti automatizzando i processi di routine e fornendo suggerimenti intelligenti, con un risparmio di tempo e lavoro richiesto.

Utilizzo ClickUp sin dai suoi esordi ed è stato straordinario assistere alla sua evoluzione in un potente strumento completo per la produttività. Il continuo lancio di nuove funzionalità/funzioni e aggiornamenti dimostra l'impegno del team nel migliorare l'esperienza utente. Una delle novità più importanti è lo strumento di IA, ClickUp Brain. Ha trasformato il modo in cui gestisco le attività e i progetti automatizzando i processi di routine e fornendo suggerimenti intelligenti, risparmiando tempo e lavoro richiesto.

2. ChatGPT (Ideale per l'IA conversazionale e la generazione di contenuti su richiesta)

tramite ChatGPT

ChatGPT è un assistente IA popolare e gratuito disponibile oggi, utilizzato da individui e team per tutto, dalla stesura di post per blog ed email al debug di codice o alla risposta a domande complesse. Basato sul modello GPT-4 di OpenAI (nel piano Plus), eccelle nella comprensione del contesto, nell'adattamento a toni diversi e nel rispondere in modo naturale ai prompt di follow-up.

Supporta anche input di immagini, conversazioni vocali su dispositivi mobili e integrazioni con strumenti esterni come browser e database. Puoi utilizzarlo per raccogliere idee, generare contenuti creativi, risolvere problemi tecnici o persino automatizzare semplici flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Crea e condividi GPT personalizzati attraverso il GPT Store, su misura per attività o settori specifici

Connettiti con strumenti di terze parti tramite plugin per estrarre dati in tempo reale, accedere alle app o eseguire azioni automaticamente

Segui attentamente le istruzioni degli utenti e migliora nel tempo utilizzando la messa a punto e la memoria contestuale

Limiti di ChatGPT

Può produrre risposte che sembrano convincenti ma errate ("allucinazioni") su argomenti di nicchia o complessi, quindi gli utenti devono verificare i risultati critici

Prezzi di ChatGPT

Free Forever

Plus : 20 $ al mese

Pro : 200 $ al mese

Team : 25 $ al mese per utente (fatturato annualmente) o 30 $ al mese per utente (fatturato mensilmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su ChatGPT:

La capacità di ChatGPT di rispondere in modo chiaro e fantasioso a una grande varietà di query è molto interessante. È utile per qualsiasi cosa, dalla chat informale all'apprendimento e al brainstorming, poiché si adatta a un'ampia gamma di temi e toni. La sua rapidità e la sua capacità di presentare concetti complicati in un linguaggio semplice lo rendono anche un fantastico compagno per indagare su nuove informazioni o affrontare efficacemente le preoccupazioni.

La capacità di ChatGPT di rispondere in modo chiaro e fantasioso a una grande varietà di query è molto interessante. È utile per qualsiasi cosa, dalla chat informale all'apprendimento e al brainstorming, poiché si adatta a un'ampia gamma di temi e toni. La sua rapidità e capacità di presentare concetti complicati in un linguaggio semplice lo rendono anche un fantastico compagno per indagare su nuove informazioni o affrontare efficacemente le preoccupazioni.

3. Gemini (ideale per IA multimodale con profonda integrazione nell'ecosistema Google)

via Gemini

Gemini, sviluppato da Google DeepMind, è un modello IA di nuova generazione creato per comprendere e generare testo, immagini, video e audio, tutto allo stesso tempo. Addestrato su un ampio intervallo di argomenti, Gemini ha dimostrato prestazioni sovrumane nei benchmark accademici e professionali. È in grado di risolvere problemi avanzati di matematica e fisica, interpretare testi legali o medici complessi e fornire ragionamenti approfonditi che non hanno rivali.

Gemini si integra perfettamente nell'ecosistema Google. Puoi utilizzarlo all'interno di Gmail, Documenti e Chrome oppure accedervi tramite Vertex AI di Google Cloud per applicazioni più avanzate. Il suo assistente integrato può aiutarti a gestire gli eventi del calendario, redigere email professionali e persino creare risposte personalizzate in Google Chat.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gemini

Supporta la guida visiva in tempo reale utilizzando la fotocamera del telefono con Gemini Live

Offre la modalità Deep Research per analizzare documenti lunghi ed estrarre informazioni significative

Include Imagen 4 e Veo 3 per generare immagini di alta qualità e brevi video con audio

Limiti di Gemini

La generazione di immagini di Gemini AI è stata criticata per la produzione di rappresentazioni distorte e storicamente inaccurate che non corrispondono alla realtà dei fatti

Prezzi di Gemini

Free Forever

Gemini Advanced (Google One IA Premium): 19,99 $/mese (primo mese gratis)

Gemini Advanced for Students: Gratis fino alla fine del 2026 (include Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk e 2 TB di spazio di archiviazione)

Valutazioni e recensioni di Gemini

G2: 4. 4/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Gemini?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Gemini:

È molto intuitivo. Quando scrivo un'email per i miei client, è molto utile per mantenere la professionalità nei miei messaggi. In qualità di professionista della sicurezza, quando ho dei dubbi sulla ricerca di vulnerabilità, che siano comportamenti intenzionali o meno, Gemini è molto utile per fornire una spiegazione corretta sul fatto che si tratti o meno di un problema. È veloce e affidabile nel mondo di oggi.

È molto intuitivo. Quando scrivo un'email per i miei clienti, è molto utile per mantenere la professionalità nei miei messaggi. In qualità di professionista della sicurezza, quando ho dei dubbi sulla ricerca di vulnerabilità, che siano comportamenti intenzionali o meno, Gemini è molto utile per fornire una spiegazione corretta sul fatto che si tratti o meno di un problema. È veloce e affidabile nel mondo di oggi.

4. DALL-E (Ideale per la generazione di immagini creative e la prototipazione di progetti)

DALL·E di OpenAI è uno strumento avanzato per la generazione di immagini che converte i prompt in linguaggio naturale in immagini straordinarie ad alta risoluzione. Produce risultati altamente dettagliati con funzionalità/funzioni facciali più nitide, rendering del testo migliorato e un'ampia varietà di stili. Perfettamente integrato con ChatGPT, puoi descrivere un'idea per un'immagine, chiedere a ChatGPT di creare il prompt perfetto e generare immediatamente l'immagine.

Supporta anche l'inpainting, consentendo di modificare parti specifiche di un'immagine descrivendo cosa sostituire. È possibile generare variazioni di immagini esistenti preservando gli elementi fondamentali. È inoltre possibile modificare le immagini utilizzando l'editor DALL·E, che consente regolazioni di precisione come la cancellazione e la sostituzione di aree specifiche direttamente nell'interfaccia. Grazie ai continui miglioramenti del modello, DALL·E mostra una coerenza e un livello di dettaglio notevolmente migliori, anche quando si utilizzano gli stessi prompt delle versioni precedenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di DALL-E

Le immagini create da DALL·E sono a tua disposizione, puoi ristamparle, venderle o commercializzarle senza autorizzazioni aggiuntive

Flessibilità di stile e genere, da foto realistiche a dipinti a olio, cartoni animati e rendering 3D, il tutto basato sul tuo prompt

Filtri di sicurezza per bloccare contenuti dannosi, inappropriati o non autorizzati, inclusi personaggi pubblici per nome

Limiti di DALL-E

La generazione delle immagini è limitata a un rapporto di aspetto fisso 1:1 e gli utenti spesso riscontrano problemi con la comparsa di testo indesiderato nelle immagini

Prezzi di DALL-E

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DALL-E

G2: 3,9/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di DALL-E?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su DALL-E:

La cosa migliore di DALL-E-2 è la sua capacità di elaborazione del linguaggio naturale per generare immagini. Questo strumento è praticamente in grado di prendere il linguaggio umano e di elaborarlo in comandi per la generazione di immagini. Mi piace anche la sua interfaccia utente, l'editor di immagini e, naturalmente, il risultato finale.

La cosa migliore di DALL-E-2 è la sua capacità di elaborazione del linguaggio naturale per generare immagini. Questo strumento è praticamente in grado di prendere il linguaggio umano e di elaborarlo in comandi per la generazione di immagini. Mi piace anche la sua interfaccia utente, l'editor di immagini e, naturalmente, il risultato finale.

5. Deep AI (Il migliore per un toolkit IA gratuito e multiuso che include testo, immagini e altro ancora)

tramite Deep AI

Deep AI è una piattaforma web gratuita che offre un'ampia varietà di strumenti di IA, dalla generazione di immagini e video alla creazione di testi, alla sintesi vocale e persino alla modellazione 3D. Tutto è accessibile da un'unica dashboard e funziona con un input minimo.

Include anche una solida suite di editor di foto IA, che offre strumenti come la rimozione dello sfondo, la colorazione delle immagini in bianco e nero, l'upscaling ad alta risoluzione e l'espansione dell'immagine per dipingere oltre i bordi dell'immagine. Gli autori di contenuti possono esplorare strumenti di scrittura come Essay Writer e Humanizer, che aiutano a generare o riscrivere contenuti in modo che suonino più naturali.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 47% dei partecipanti al nostro sondaggio non ha mai provato a utilizzare l'IA per gestire attività manuali, ma il 23% di coloro che hanno adottato l'IA afferma che ha ridotto significativamente il proprio carico di lavoro. Questo contrasto potrebbe essere più di un semplice divario tecnologico. Mentre i primi utenti stanno usufruendo di vantaggi misurabili, la maggioranza potrebbe sottovalutare quanto l'IA possa essere trasformativa nel ridurre il carico cognitivo e recuperare tempo. 🔥 ClickUp Brain colma questa lacuna integrando perfettamente l'IA nel tuo flusso di lavoro. Dal riepilogare/riassumere thread e redigere contenuti alla suddivisione di progetti complessi e alla generazione di attività secondarie, la nostra IA può fare tutto. Non è necessario passare da uno strumento all'altro o ricominciare da zero. 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deep AI

Puoi interagire con i suoi chatbot e personaggi IA integrati, ottimi per giochi di ruolo leggeri, tutoraggio o domande e risposte informali senza bisogno di un account OpenAI.

Con la chat vocale e la sintesi vocale, puoi generare risposte audio e voci fuori campo narrate utilizzando voci generate dall'IA

3D Model Generator e AI Radio offrono strumenti creativi per generare risorse 3D di base e storytelling interattivo basato su testo

Limiti dell'IA profonda

DeepAI offre configurazioni predefinite con flessibilità minima, impedendo agli utenti di personalizzare i risultati in base a esigenze o preferenze specifiche

Prezzi Deep IA

Free Forever

Pro: 4,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni approfondite sull'IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Deep IA?

Ecco cosa ha detto un recensore di Reddit su Deep AI:

Il generatore di immagini produce foto 4K di alta qualità. Offre oltre 150 opzioni di stile e sfondi. Ho creato ritratti professionali e opere d'arte con buoni risultati.

Il generatore di immagini produce foto 4K di alta qualità. Offre oltre 150 opzioni di stile e sfondi. Ho creato ritratti professionali e opere d'arte con buoni risultati.

6. Leonardo AI (ideale per arte generata dall'IA, risorse di gioco e concept design)

tramite Leonardo AI

Leonardo AI è una piattaforma incentrata sulla creatività, progettata per generare immagini di alta qualità per lo sviluppo di giochi, concept art, risorse UI e progettazione di prodotti. Offre un intervallo di modelli specializzati come Leonardo Creative e Anime XL, consentendo agli utenti di abbinare stili fantasy, fantascientifici e anime.

Il modello proprietario Phoenix eccelle nella precisione dei prompt e nel rendering del testo all'interno delle immagini, ideale per segnaletica, mockup ed elementi dell'interfaccia utente. Con Flow State, gli autori possono trasmettere in streaming variazioni continue da un singolo prompt, accelerando l'ideazione e l'iterazione creativa. Dispone inoltre di un generatore di PNG trasparenti per risorse pronte per l'esportazione come caratteri e oggetti, e supporta l'animazione video di base attraverso il suo generatore di video IA, consentendo il morphing delle immagini e l'animazione concettuale senza software complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leonardo AI

Leonardo ha introdotto "Elements", componenti visivi riutilizzabili (come caratteri, oggetti, stili) che possono essere mantenuti attraverso le generazioni per un design coerente delle risorse

Gli utenti possono caricare immagini di riferimento e utilizzare ControlNet per guidare la generazione delle immagini con layout, pose o schizzi raffinati

Omni Editing consente di ritoccare e dipingere in modo dettagliato selezionando qualsiasi area e descrivendo le modifiche visive tramite prompt in linguaggio naturale

Limiti di Leonardo AI

Alcuni utenti hanno notato occasionalmente alcune stranezze, anche con Phoenix, scene complesse con più caratteri possono ancora produrre piccoli errori o richiedere ritocchi artistici

Prezzi di Leonardo AI

Gratis per sempre

Apprendista: 10 $ al mese

Artisan: 24 $ al mese

Maestro: 48 $ al mese

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Leonardo AI

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Leonardo IA?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Leonardo AI:

Leonardo. Ai è veloce nella generazione di risorse digitali, immagini e modelli 3D di alta qualità che possono accelerare il flusso di lavoro. Le opzioni di personalizzazione sono flessibili, consentendo di adattare i risultati generati dall'IA alla propria visione. Perfetto per sviluppatori di giochi, artisti e designer che desiderano creare contenuti unici senza sacrificare la qualità. Facile da usare anche per chi non ha familiarità con gli strumenti di IA.

Leonardo. Ai è veloce nella generazione di risorse digitali, immagini e modelli 3D di alta qualità che possono accelerare il flusso di lavoro. Le opzioni di personalizzazione sono flessibili, consentendo di mettere a punto i risultati generati dall'IA in base alla propria visione. Perfetto per sviluppatori di giochi, artisti e designer che desiderano creare contenuti unici senza sacrificare la qualità. Facile da usare anche per chi non ha familiarità con gli strumenti di IA.

🧠 Curiosità: nel 2022, un'immagine generata dall'IA creata utilizzando Midjourney ha vinto il primo posto al concorso di arte digitale alla Colorado State Fair, scatenando dibattiti sul ruolo dell'IA nei campi creativi.

7. Pictory (ideale per trasformare script e video lunghi in video brevi e condivisibili)

via Pictory

Pictory è uno strumento di riutilizzo dei contenuti creato per autori e professionisti del marketing che desiderano convertire contenuti di lunga durata in brevi video personalizzati senza il fastidio della modifica. Gli strumenti gestiscono tutto, dall'estrazione dei contenuti all'abbinamento visivo, rendendolo una delle piattaforme più intuitive per il riutilizzo dei contenuti su larga scala.

Con la funzionalità Script-to-Video, puoi incollare uno script o un articolo e generare istantaneamente un video completo con filmati di repertorio, musica e narrazione IA. Puoi anche convertire i post dei blog in brevi video estraendo i punti chiave e abbinandoli alle immagini della vasta libreria multimediale di Pictory, che contiene oltre 3 milioni di clip video di repertorio e 15.000 brani musicali. Tutto viene gestito nel cloud, quindi non è necessario scaricare alcun software.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pictory

Modifica i video modificando il testo, ad esempio tagliando frasi e parole di riempimento come "um" e "uh" con un solo clic

La trascrizione IA aggiunge sottotitoli istantaneamente, soprattutto per i contenuti dei social media dove spesso l'audio è disattivato

Personalizza i video con il tuo logo, i tuoi colori, i tuoi font e i tuoi layout per un look coerente e raffinato

Limiti di Pictory

Pictory non genera presentatori IA o avatar con sincronizzazione labiale che leggono il tuo copione

Prezzi di Pictory

14 giorni di versione di prova gratuita

Starter: 25 $ al mese

Professionale: 49 $ al mese

Team: 119 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pictory

G2: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pictory?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Pictory:

Sto usando Pictory per creare brevi video ed è stata un'esperienza straordinaria. È davvero ottimo perché mi evita di creare video manualmente. Ora posso usare voce, immagini e video per creare brevi filmati. Questo mi ha aiutato molto nella creazione di brevi tutorial per il mio lavoro. Riduce notevolmente i tempi e aumenta la produttività.

Sto usando Pictory per creare brevi video ed è stata un'esperienza straordinaria. È davvero ottimo perché mi evita di creare video manualmente. Ora posso usare voce, immagini e video per creare brevi filmati. Questo mi ha aiutato molto nella creazione di brevi tutorial per il mio lavoro. Riduce notevolmente i tempi e aumenta la produttività.

8. Runway ML (Ideale per la modifica di video basata sull'IA e la creazione di contenuti generativi)

via Runway ML

Runway ML è una piattaforma di generazione video basata sull'IA creata per gli autori che desiderano produrre contenuti cinematografici senza le riprese tradizionali. Con un semplice prompt di testo, il suo modello Gen-2 è in grado di generare brevi clip video realistici, ideali per storyboard, immagini musicali o sequenze astratte. Per gli autori che lavorano con filmati reali, Gen-1 consente di stilizzare i video fotogramma per fotogramma utilizzando un prompt o un'immagine di riferimento.

Offre anche un potente strumento IA Green Screen che rimuove automaticamente gli sfondi dai video senza bisogno di uno schermo verde fisico. È inoltre possibile utilizzare il suo strumento di ritocco video per cancellare oggetti indesiderati come microfoni a braccio o loghi e lasciare che l'IA riempia lo spazio in modo naturale. Per quanto riguarda le immagini, i modelli Stable Diffusion integrati in Runway aiutano a generare nuove immagini dal testo, migliorare le foto sfocate o persino "cancellare e sostituire" elementi come persone o sfondi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Runway ML

Nuovi modelli come Gen-3 e Gen-4 (in corso) offrono strumenti come l'interpolazione dei fotogrammi e la gradazione del colore con IA

Pannello di modifica basato su cloud con condivisione dei progetti, commenti e controllo delle versioni

Supporta l'esportazione in MP4, GIF e PNG e si integra con Adobe Premiere Pro tramite un plugin

Limiti di Runway ML

Gli utenti hanno segnalato problemi di modifica dei video, come la direzione del movimento incoerente nei video generati (ad esempio, soggetti che camminano all'indietro invece che in avanti)

Prezzi di Runway ML

Gratis per sempre

Standard: 15 $/utente/mese

Pro: 35 $/utente/mese

Unlimited: 95 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Runway ML

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Runway ML?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Runway ML:

RunwayML è uno dei migliori strumenti di IA disponibili, è semplice da usare. Mi piace particolarmente il suo strumento di conversione da immagine/testo a video che funziona come una bacchetta magica. È molto facile da implementare nel mio flusso di lavoro di modifica video. Lo uso spesso per creare riprese video cinematografiche che poi posso incorporare nella mia sequenza per realizzare video completi e coinvolgenti che i miei spettatori adorano.

RunwayML è uno dei migliori strumenti di IA disponibili, è molto intuitivo. Mi piace particolarmente il suo strumento di conversione da immagine/testo a video che funziona come una bacchetta magica. È molto facile da implementare nel mio flusso di lavoro di modifica video. Lo uso spesso per creare riprese video cinematografiche che poi posso incorporare nella mia sequenza per realizzare video completi e coinvolgenti che i miei spettatori adorano.

👀 Lo sapevi? Quando l'IA genera una didascalia per una foto, in realtà sono due modelli che lavorano insieme: uno vede l'immagine, l'altro scrive le parole. Visione + linguaggio = magia!

9. Lovable (ideale per lo sviluppo di app basate sull'IA senza codici)

via Lovable

Lovable consente agli utenti di creare applicazioni e siti web full-stack attraverso un'interfaccia IA conversazionale. Semplicemente descrivendo la funzionalità desiderata, come "Crea un'app con un elenco di cose da fare con login utente", l'agente IA genera il codice necessario, progetta l'interfaccia utente e configura automaticamente il database.

Sotto il cofano, Lovable orchestra più modelli di IA per gestire vari aspetti della creazione di app, tra cui la logica di backend, la progettazione dell'interfaccia utente e la generazione di contenuti. Il suo agente IA autonomo è in grado di pianificare, ragionare ed eseguire il debug in modo iterativo. Inoltre, Lovable offre un editor visivo per la personalizzazione dell'interfaccia utente, supporta integrazioni con servizi come Replicate e OpenAI per funzionalità avanzate e facilita la collaborazione in tempo reale tra i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzioni

La gestione dei ruoli integrata consente di definire i ruoli e le autorizzazioni degli utenti per applicazioni multiutente sicure

La libreria di prompt con opzioni di rollback e fork semplifica la gestione della complessa logica delle app basate sull'IA

Implementazione con un solo clic con dominio personalizzato, SSL, configurazione del database e rollback integrato per una pubblicazione sicura

Limiti adorabili

Gli utenti dovranno regolare manualmente il codice generato dall'IA per soddisfare requisiti specifici

Prezzi vantaggiosi

Free

Pro: 25 $ al mese

Teams: 30 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni adorabili

G2 : 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lovable?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Lovable:

Adoro il modo in cui Lovable. dev consente a chi non sa programmare come me di creare app reali e funzionali senza scrivere una sola riga di codice. L'interfaccia intuitiva è estremamente intuitiva e le integrazioni integrate con IA, Supabase e le opzioni di dominio personalizzate rendono facile creare qualcosa di potente, come la mia idea di chatbot SaaS, in pochi giorni.

Adoro il modo in cui Lovable. dev consente a chi non sa programmare come me di creare app reali e funzionali senza scrivere una sola riga di codice. L'interfaccia intuitiva è estremamente intuitiva e le integrazioni con IA, Supabase e le opzioni di dominio personalizzate rendono facile creare qualcosa di potente, come la mia idea di chatbot SaaS, in pochi giorni.

10. Descript (ideale per podcast basati sull'IA e modifica di video tramite testo)

via Descript

Descript è una piattaforma basata sull'IA utilizzata dagli autori di contenuti per produrre contenuti video e audio. Invece della tradizionale modifica della sequenza temporale, offre un approccio basato su script: digita, riorganizza e perfeziona come se stessi modificando un documento. Che tu stia dirigendo il tuo co-editor IA o lavorando in prima persona, Descript combina controlli intuitivi con potenti funzionalità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Editor visivo con sequenza e tela per aggiungere didascalie, titoli, barre di stato e elementi su schermo

La sua natura basata sul cloud facilita la collaborazione in tempo reale, consentendo a più utenti di lavorare contemporaneamente sullo stesso progetto

Trascrizione di qualità professionale con elevata precisione e rilevamento automatico dei parlanti

Limiti di Descript

Gli utenti hanno notato che quando si lavora con registrazioni molto lunghe o molte tracce, Descript può diventare lento

Prezzi di Descript

Free

Hobbyist: 24 $ al mese a persona

Autore: 35 $ al mese per persona

Business: 65 $ al mese per persona

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Descript:

Descript rende più facile per gli autori di contenuti organizzare e creare contenuti multimediali senza dover imparare e acquisire nuove competenze. Semplificando il processo di creazione e modifica dei contenuti, consente a molti autori e imprenditori di iniziare a utilizzarlo regolarmente. Apprezzo il fatto che mi permetta di unificare i miei clip e le mie registrazioni, modificarli in modo simile a come modificherei un documento e aggiungere effetti con facilità.

Descript rende più facile per i creatori di contenuti organizzare e creare contenuti multimediali senza dover imparare e acquisire nuove competenze. Semplificando il processo di creazione e modifica dei contenuti, consente a molti autori e imprenditori di iniziare a utilizzarlo regolarmente. Apprezzo il fatto che mi permetta di unificare le mie clip e registrazioni, modificarle in modo simile a come modificherei un documento e aggiungere effetti con facilità.

11. Grammarly (ideale per la scrittura assistita dall'IA e il perfezionamento grammaticale)

via Grammarly

Grammarly è un assistente di scrittura IA che aiuta gli utenti a produrre contenuti chiari e privi di errori su varie piattaforme. Le sue funzionalità principali includono controlli grammaticali, ortografici e di punteggiatura in tempo reale. Oltre alle correzioni di base, offre anche suggerimenti di stile e chiarezza per migliorare la qualità complessiva del testo.

Per gli utenti che cercano funzionalità avanzate, Grammarly Premium include un controllo antiplagio che scansiona il testo confrontandolo con miliardi di pagine web e articoli accademici, garantendo l'originalità. Il recente GrammarlyGO utilizza l'IA generativa per assistere nella creazione di contenuti, offrendo suggerimenti di riformulazione e assistenza nella stesura sulla base dei prompt dell'utente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly

La funzionalità di rilevamento del tono fornisce informazioni dettagliate su come il tuo messaggio potrebbe essere percepito, consentendo di apportare modifiche per adattarlo al pubblico di destinazione

Gli utenti possono aggiungere termini o nomi specializzati per evitare che vengano contrassegnati come errori

Grammarly funziona su varie piattaforme, inclusi browser web, Microsoft Office e dispositivi mobili, fornendo un'assistenza di scrittura coerente

Limiti di Grammarly

I suggerimenti di Grammarly, sebbene spesso utili, non sono infallibili; occasionalmente potrebbero suggerire una modifica che altera il significato o è discutibile dal punto di vista stilistico

Prezzi di Grammarly

Free Forever

Pro: 30 $/membro/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2 : 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Grammarly?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Grammarly:

Grammarly mi aiuta sicuramente a ridurre gli errori comuni che possono verificarsi digitando troppo velocemente o cercando di lavorare troppo in fretta. Adoro il fatto che la funzionalità IA si adatti rapidamente al mio tono di scrittura e possa fornire suggerimenti utili per migliorare la qualità di ciò su cui sto lavorando.

Grammarly mi aiuta sicuramente a ridurre gli errori comuni che possono verificarsi digitando troppo velocemente o cercando di lavorare troppo in fretta. Adoro la funzionalità/funzione IA che si adatta rapidamente al mio tono di scrittura e può fornire suggerimenti utili per migliorare la qualità di ciò su cui sto lavorando.

Perché scegliere le alternative a 1min. IA?

1min. AI è un'app IA all-in-one che combina più modelli IA per attività quali la scrittura di contenuti, la modifica di immagini, la creazione di video e l'elaborazione dei dati.

Ma per quanto gli utenti apprezzino la comodità, ci sono ancora alcuni punti dolenti che potrebbero farti prendere in considerazione la ricerca di alternative a 1min. IA 👇

Il sistema di crediti sembra ingannevole : attività come la generazione di video di alta qualità o l'utilizzo di determinati modelli GPT consumano rapidamente un numero elevato di crediti, rendendo fuorviante la promessa di "utilizzo illimitato"

Personalizzazione limitata dell'output : gli utenti hanno notato che, sebbene 1min. IA fornisca risultati discreti, la mancanza di opzioni di messa a punto rende difficile adattare i contenuti a un tono specifico o a requisiti tecnici particolari

Gli strumenti relativi ai file e ai video sono poco intuitivi: Lo strumento di integrazione dei file non dispone di funzionalità UX di base come il drag-and-drop. È necessario caricare i file manualmente, fare riferimento ad essi tramite prompt e, se il sistema si blocca (cosa che capita, secondo gli utenti), il lavoro potrebbe andare perso

Interfaccia utente troppo semplificata : alcuni utenti hanno trovato il layout della piattaforma troppo "giocoso" o "infantile" che, sebbene intuitivo per i principianti, manca della raffinatezza e della serietà che ci si aspetta da uno strumento di livello aziendale

Incoerenze occasionali nei risultati : alcune risposte richiedono modifiche manuali o ripetizioni per soddisfare le aspettative, in particolare nei casi d'uso tecnici o creativi

Non adatto agli sviluppatori : sebbene sia un'app IA all-in-one, manca di funzionalità/funzioni che supportano la codifica, l'automazione o i flussi di lavoro ad alta intensità tecnologica

Problemi di prestazioni con file di grandi dimensioni : la trascrizione di file audio o la gestione di file audio lunghi può comportare tempi di elaborazione più lenti e occasionali rallentamenti del sistema, influendo sulla produttività degli utenti che hanno a che fare con registrazioni di grandi dimensioni

Problemi di traduzione nelle lingue diverse dall'inglese: lo strumento di traduzione linguistica non è coerente in tutte le lingue. L'interfaccia in portoghese e in altre lingue diverse dall'inglese presenta ancora termini confusi e traduzioni parziali

💡 Curiosità: lo spettatore medio decide se continuare a guardare un video entro i primi 3 secondi. Lo strumento di IA giusto per i video ti aiuta a sfruttare al meglio quei secondi.

