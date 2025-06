I 11 migliori software di animazione su lavagna online per uno storytelling creativo

Immagina questa situazione: tu e un collega state presentando delle idee. Ma mentre il pubblico non presta attenzione al tuo discorso, è completamente coinvolto dal video animato sulla lavagna online del tuo collega.

Le domande si susseguono, le idee vengono condivise e il pubblico è attento. Perché? Perché le animazioni su lavagna online rendono le idee complesse più facili da seguire e molto più coinvolgenti.

Gli studi dimostrano che i video con animazioni su lavagna online possono aumentare la ritenzione delle conoscenze del 15%, rendendoli un modo efficace per spiegare concetti.

La parte migliore? Non hai nemmeno bisogno di competenze tecniche per creare video: il software per lavagna online giusto fa tutto il lavoro.

Per aiutarti a trovare il miglior creatore di video per lavagna online, abbiamo raccolto le 11 migliori opzioni, includendo funzionalità/funzioni chiave, prezzi e recensioni degli utenti, così potrai iniziare a creare video professionali con facilità. Cominciamo!

Cosa cercare in un software di animazione per lavagna online?

Indipendentemente dalle tue esigenze, ci sono alcune funzionalità/funzioni chiave che non dovresti trascurare. Ecco cosa cercare quando fai la tua scelta:

Libreria multimediale : accedi a una raccolta integrata di immagini, icone e sfondi per risparmiare tempo e lavoro richiesto, eliminando la necessità di creare tutto da zero

Assistenza vocale : registra o genera voci fuori campo IA per rendere le animazioni più coinvolgenti e spiegare chiaramente le idee. È ancora meglio se il tuo software di animazione per lavagna online ti consente di registrare o generare voci fuori campo IA

Funzionalità di importazione/esportazione : importa le tue immagini ed esporta i video in diversi formati per una maggiore libertà creativa e una condivisione più semplice

Personalizzazione del percorso di disegno : controlla il movimento della mano o della penna per rendere le animazioni fluide e naturali, invece che rigide o generiche

Controllo della sequenza dell'animazione : regola la tempistica, il ritmo e le transizioni per un flusso migliore della tua animazione

Opzioni di animazione del testo : personalizza il testo in movimento per evidenziare i punti chiave e catturare l'attenzione

Modelli predefiniti: utilizza modelli già pronti per velocizzare la creazione dei video e garantire un aspetto professionale alle tue animazioni.

Software di animazione per lavagna online in breve

Ecco una rapida panoramica dei migliori software di animazione per lavagna online:

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp Lavagne online basate sull'IA, drag-and-drop, oltre 1.000 modelli, collaborazione in tempo reale, generatore di immagini IA, gestione delle attività, oltre 1.000 integrazioni Collaborazione visiva, brainstorming, project management Piano Free; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese; Doodly Stile disegnato a mano, tecnologia Smart Draw, drag-and-drop, oltre 1.000 immagini, registrazione voiceover, audio royalty-free Principianti, semplici video doodle Standard: 49 $ al mese; Enterprise: 79 $ al mese Powtoon Modelli già pronti, personaggi personalizzabili, libreria multimediale, registrazione schermo/webcam, animazioni con un solo clic Corsi di formazione, tutorial, marketing Piano Free; Lite: 50 $/utente/mese; Pro: 190 $/utente/mese; Agenzia: personalizzato Videoscribe oltre 5 milioni di immagini, SVG Morph, 13 stili di scrittura, voce fuori campo/audio, messa a fuoco della telecamera, brani royalty-free Video didattici, insegnanti Inoltre: 15 $/mese; LitePro: 22,43 $/mese; Core: 33,04 $/mese; Max: 41,03 $/mese Vyond Generatore di caratteri, oltre 200 modelli, sincronizzazione labiale, formati di esportazione, importazione di voci fuori campo Narrazione basata sui personaggi Starter: 99 $/utente/mese; Premium: 89 $/utente/mese; Professional: 199 $/utente/mese; Enterprise: personalizzato Renderforest oltre 1.200 modelli, suggerimenti di scene IA, animazioni 3D, oltre 50 transizioni, libreria di contenuti Animazioni rapide basate su modelli Piano Free; Lite: 14 $/mese; Pro: 39 $/mese; Business: 49 $/mese Animaker Animazione infografica, integrazione con fogli di calcolo, oltre 50 voci fuori campo, oltre 100 milioni di risorse stock, sintesi vocale Video in stile infografica su lavagna online Basic: 27 $/mese; Starter: 45 $/mese; Pro: 79 $/mese; Enterprise: personalizzato Adobe Animate Movimenti delle mani personalizzati, fotogramma per fotogramma, disegno sensibile alla pressione, integrazione con Creative Cloud, esportazione in più formati Animazioni personalizzate avanzate per lavagne online Animate: 34,99 $ al mese; tutte le app: 89,99 $ al mese; studenti: 19,99 $ al mese (1° anno) Explaindio Combina lavagna online, 2D/3D, grafica animata, oltre 180 testi, oltre 200 scene, utilizzo offline Combina diversi stili di animazione Mensile: 37 $; annuale: 67 $; una tantum: 497 $ TruScribe Scribology supportato dalla scienza, artisti professionisti, post-modifica, voce fuori campo personalizzata, temi di settore Coinvolgimento visivo supportato dalla scienza, progetti personalizzati Prezzi personalizzati Filmora Effetti visivi, monitoraggio del movimento, transizioni, strumenti audio, fotogrammi chiave, modelli Effetti visivi, facile modifica dei video Base: 9,99 $/mese; Avanzato: 34,99 $/anno; Perpetuo: 49,99 $; Team: 155,88 $/anno; Studente: 29,99 $/mese

🧠 Curiosità: sapevi che UPS ha speso 35 milioni di dollari per soli nove video animati realizzati con una lavagna online? Nel 2007, la loro campagna "Whiteboard" mostrava un ragazzo che disegnava su una lavagna reale, trasformando semplici idee in potenti annunci pubblicitari esplicativi della durata di 30 secondi. Questo dimostra quanto credessero nel potere di una narrazione chiara e visiva!

Gli 11 migliori software di animazione per lavagna online

Senza ulteriori indugi, ecco i migliori 11 software di animazione per lavagna online:

1. ClickUp (Il migliore per la collaborazione visiva e il brainstorming basati sull'IA)

Pianifica le immagini e definisci le strategie dei flussi di lavoro con il tuo team utilizzando le lavagne online ClickUp

ClickUp è l'app per tutto il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Non solo mantiene i tuoi progetti in ordine, ma aiuta anche il tuo team a fare brainstorming, pianificare e creare video animati su lavagna online.

Al primo posto nella nostra lista, ClickUp Whiteboards non è solo un semplice strumento di disegno, ma un potente spazio digitale dove il tuo team può mappare visivamente i concetti. Apporta modifiche in tempo reale e dai vita alle tue idee migliori in un unico posto!

Integra i tuoi documenti direttamente nelle lavagne online utilizzando ClickUp Docs

Con le lavagne online, il project management visivo diventa un lavoro di squadra. Tutti possono partecipare e disegnare scene insieme, assicurandosi che le immagini corrispondano al copione.

Hai bisogno di aiuto per visualizzare le tue idee? Prova il generatore di immagini IA di ClickUp nelle lavagne online. Descrivi semplicemente le tue idee e l'IA genererà le immagini per te!

Genera immagini rapidamente con le lavagne online ClickUp

Ma aspetta, dove trovi il copione? Da ClickUp Docs.

Accedi ai tuoi documenti importanti direttamente dalla lavagna online, così il tuo team potrà lavorare sui contenuti mentre guarda gli storyboard digitali. Tutti possono contribuire a scrivere e perfezionare la sceneggiatura, assicurando che il flusso della storia sia fluido e corrisponda al tuo disegno.

Blocco dello scrittore? Passa a ClickUp Brain, l'assistente IA definitivo in grado di suggerire concetti, temi e stili visivi innovativi e persino di perfezionare script e dialoghi per una maggiore chiarezza.

Crea attività direttamente dagli elementi della lavagna online e assegnale ai membri del team sul momento

Quando sei finalmente pronto per iniziare, utilizza le attività di ClickUp, il set perfetto di strumenti di gestione. Puoi convertire gli elementi della lavagna online direttamente in attività, in modo che sia chiaro chi sta facendo cosa e quando deve essere fatto. Questo ti aiuta a monitorare l'intero processo di animazione, assicurandoti di rispettare le scadenze e lo stato di avanzamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Trascina e rilascia liberamente gli elementi per mappare concetti, organizzare idee e creare immagini strutturate

Personalizza i progetti con testo, disegni, note adesive, immagini, emoji e forme. Puoi anche creare basi di conoscenza, wiki aziendali e altro ancora con progetti a più livelli

Scegli tra oltre 1.000 modelli di lavagne online predefiniti per impostare rapidamente sessioni di brainstorming, flussi di lavoro o piani di progetto tra diversi team

Tieni traccia dei progetti di animazione secondo i tempi previsti con oltre 15 viste personalizzate, come le bacheche Kanban e la vista Calendario di ClickUp

Sfrutta ClickUp Clips per creare video tutorial dettagliati e feedback per modificare i flussi di lavoro

Integra strumenti di modifica video per lavagne online, librerie di filmati stock e molto altro utilizzando una delle oltre 1.000 integrazioni native di ClickUp

Registra e prova la tua presentazione con ClickUp Clips

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ridotta grazie all'ampio intervallo di funzionalità/funzioni di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp ha centralizzato le nostre operazioni quotidiane, le procedure operative standard e ha promosso la collaborazione tra i reparti. Abbiamo apprezzato molto la funzionalità/funzione di dipendenza perché anche il nostro reparto lavorava in modo interfunzionale. Questo ci ha aiutato a sapere quali erano i passaggi successivi da compiere. Infine, la funzionalità lavagna online? Ne siamo ossessionati. Questo strumento è stato spesso utilizzato durante le riunioni del team per raccogliere idee o elaborare maggiormente alcune iniziative.

ClickUp ha centralizzato le nostre operazioni quotidiane, le procedure operative standard e ha promosso la collaborazione tra i reparti. Abbiamo apprezzato molto la funzionalità/funzione di dipendenza perché anche il nostro reparto lavorava in modo interfunzionale. Questo ci ha aiutato a sapere quali erano i passaggi successivi da compiere. Infine, la funzionalità lavagna online? Ne siamo ossessionati. Questo strumento è stato spesso utilizzato durante le riunioni del team per raccogliere idee o elaborare maggiormente alcune iniziative.

➡️ Leggi anche: Guida per principianti alle lavagne online ClickUp con esempi di casi d'uso

2. Doodly (Ideale per principianti)

via Doodly

Doodly è pensato per tutti i principianti che desiderano creare animazioni in stile disegnato a mano o video doodle senza alcuna complessità.

È facile da usare, con un'interfaccia semplice drag-and-drop che include la tecnologia Smart Draw, che analizza qualsiasi immagine caricata e crea un percorso di disegno realistico. Mentre altri strumenti di animazione richiedono regolazioni manuali dei fotogrammi chiave per ottenere questo effetto, Doodly lo fa automaticamente.

Invece di utilizzare effetti di disegno di base, rende l'animazione più naturale e meno robotica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Doodly

Crea animazioni su una lavagna online, una lavagna verde, una lavagna di vetro o una lavagna nera

Scegli tra diversi stili di disegno di personaggi umani e cartoni animati

Accedi a oltre 1.000 immagini personalizzate disegnate da artisti professionisti

Usa tracce audio royalty-free per la musica di sottofondo

Registra direttamente voci fuori campo personalizzate e sincronizzazione automatica

Limiti di Doodly

L'interfaccia può essere a volte macchinosa

Personalizzazione limitata nel piano base

Prezzi Doodly

Standard: 49 $ al mese

Enterprise: 79 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Doodly

G2: 4,2/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Doodly?

Una recensione su G2 dice:

Doodly è davvero facile da usare. L'interfaccia di progettazione è molto intuitiva. Le opzioni per la narrazione sono illimitate grazie alle funzionalità/funzioni aggiuntive. Mi piace molto la facilità con cui è possibile aggiungere testo e altri elementi multimediali.

Doodly è davvero facile da usare. L'interfaccia di progettazione è molto intuitiva. Le opzioni per la narrazione sono illimitate grazie alle funzionalità/funzioni aggiuntive. Mi piace molto la facilità con cui è possibile aggiungere testo e altri elementi multimediali.

3. Powtoon (Ideale per corsi di formazione e tutorial)

via Powtoon

Se vuoi passare dalle noiose diapositive PowerPoint senza passare ore a imparare un nuovo strumento, prova Powtoon.

Spesso utilizzato come strumento gratuito per la creazione di video, questo semplice software di animazione per lavagna online include una vasta libreria di modelli già pronti per diversi team, che si tratti di marketing, risorse umane, commerciale o formazione.

Puoi anche personalizzare i caratteri di vari settori e altre immagini adatte all'ambiente di lavoro, rendendo facile la creazione di video di formazione pertinenti.

Inoltre, non sei limitato alle animazioni su lavagna online. Powtoon ti consente di mescolare video in stile cartone animato, clip live-action con sovrapposizioni e altro ancora, in modo che i tuoi contenuti video rimangano coinvolgenti e catturino l'attenzione degli spettatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Powtoon

Crea animazioni professionali utilizzando modelli di video per lavagna online già pronti e un editor online

Usa personaggi, oggetti di scena e sfondi, oppure scegli dalla libreria multimediale di Powtoon illustrazioni, immagini, animazioni e icone

Aggiungi animazioni, effetti sonori, musica e stili di testo personalizzabili con un solo clic

Progetta personaggi personalizzati che rispecchiano il tuo marchio

Registra lo schermo e la webcam per tutorial o presentazioni

Limiti di Powtoon

Personalizzazione limitata dei caratteri animati

Il software per video di formazione può essere difficile da navigare per i nuovi utenti

Prezzi di Powtoon

Free

Lite: 50 $ al mese per utente

Professionale: 190 $ al mese per utente

Agenzia: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Powtoon

G2: 4,4/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 350 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Powtoon?

Una recensione di Capterra dice:

Mi è piaciuta la semplicità d'uso del prodotto. Ho creato 10-12 video in due settimane, tutti animati della durata di circa 60 secondi da utilizzare nella pubblicità video. È stato molto facile da imparare, la piattaforma salva automaticamente lo stato di avanzamento, quindi non c'è paura di perdere informazioni, e salva il video nel formato desiderato.

Mi è piaciuta la semplicità d'uso del prodotto. Ho creato 10-12 video in due settimane, tutti animati della durata di circa 60 secondi da utilizzare nella pubblicità video. È stato molto facile da imparare, la piattaforma salva automaticamente lo stato di avanzamento, quindi non c'è il rischio di perdere informazioni, e salva i video nel formato desiderato.

💡 Suggerimento: gli esseri umani hanno una soglia di attenzione molto bassa! Assicurati quindi di catturare rapidamente l'attenzione dei tuoi spettatori con animazioni accattivanti sulla lavagna online. Ma attenzione, non dilungarti troppo: i video lunghi perdono rapidamente interesse. Sii breve, incisivo e coinvolgente!

4. Videoscribe (Ideale per video didattici)

via Videoscribe

Videoscribe è un'opzione popolare tra molti educatori statunitensi per rendere l'apprendimento più coinvolgente attraverso animazioni disegnate a mano e lezioni interattive.

Questo creatore di video per lavagna online offre funzionalità/funzioni di trascinamento della selezione e un'ampia libreria multimediale per facilitare la creazione di video. Include anche SVG Morph, uno strumento che dà vita alle lezioni trasformando fluidamente un disegno in un altro.

Invece di utilizzare immagini statiche separate, gli insegnanti possono mostrare come i concetti si evolvono in un unico movimento continuo, come la divisione di una cellula o una reazione chimica. Questo rende gli argomenti complessi più facili da comprendere e più memorabili per gli studenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di VideoScribe

Accedi a un'intera libreria di oltre cinque milioni di immagini di varie categorie

Crea video professionali utilizzando 13 diversi stili di scrittura e 16 opzioni di penna

Imposta la posizione della telecamera per dirigere l'attenzione dello spettatore

Registra direttamente voci fuori campo ed effetti sonori oppure carica e modifica l'audio

Scegli tra una collezione di oltre 300 tracce audio royalty-free

Utilizza le dimensioni video preferite per diversi siti web e social media

Limiti di VideoScribe

Il sistema può essere piuttosto lento e soggetto a malfunzionamenti

Alcune funzionalità/funzioni, come lo strumento di disegno e la funzione di ricerca, sono di base

Prezzi di VideoScribe

Lite: 22,42 $ al mese per licenza

Core: 33,04 $ al mese per licenza

Max: 41,03 $ al mese per licenza

Valutazioni e recensioni di Videoscribe

G2: 4,1/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Videoscribe?

Una recensione di Capterra dice:

Ciò che mi colpisce davvero di VideoScribe è la sua capacità di trasformare i miei materiali didattici in animazioni coinvolgenti in stile lavagna online. Questo formato riscuote un successo eccezionale tra gli studenti adulti, rendendo loro più facile comprendere e memorizzare le informazioni.

Ciò che mi colpisce davvero di VideoScribe è la sua capacità di trasformare i miei materiali didattici in animazioni coinvolgenti in stile lavagna online. Questo formato riscuote un successo eccezionale tra gli studenti adulti, rendendo loro più facile comprendere e memorizzare le informazioni.

📮ClickUp Insight: l'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

5. Vyond (Il migliore per la narrazione basata sui personaggi)

via Vyond

Vyond è un'ottima scelta per le animazioni su lavagna online incentrate sulla narrazione.

Puoi utilizzare il Character Builder della piattaforma per progettare avatar unici con funzionalità/funzioni personalizzate, abiti e personalità in grado di eseguire centinaia di azioni pre-animate, il tutto mantenendo lo stile dell'animazione della lavagna online quando necessario.

I personaggi possono mostrare emozioni e linguaggio del corpo che corrispondono al loro dialogo e alla scena, passando da un'espressione all'altra, interagendo con gli oggetti di scena e comportandosi in modo naturale. Questo crea storie più realistiche e coinvolgenti, rafforzando la connessione emotiva con il pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vyond

Scegli tra oltre 200 modelli di lavagne online già pronti con effetti integrati

Scegli tra oltre 130 personaggi disponibili o crea il tuo personaggio unico

Crea animazioni su lavagna online utilizzando caratteri, oggetti e scene integrati, oltre alla sincronizzazione automatica delle labbra per movimenti realistici

Esporta in diversi formati per una facile condivisione e utilizzo in altri progetti

Registra la tua voce fuori campo o importa file audio da altre fonti

Limiti di Vyond

Alcune funzionalità/funzioni avanzate possono risultare complesse per i nuovi utenti

Funzionalità/funzioni multimediali e di formattazione limitate

L'alta qualità dei video potrebbe rallentare il sistema

Prezzi di Vyond

Starterl: 99 $ al mese per utente

Professionale: 199 $

Enterprise: Prezzi personalizzati

Agenzia: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vyond

G2: 4,8/5 (oltre 390 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Vyond?

Una recensione su G2 dice:

Come sviluppatore, posso dire che questo strumento mi aiuta a creare i video più animati e coinvolgenti per i materiali di formazione. Ricevo sempre ottimi feedback e mi aiuta sicuramente a sembrare un professionista anche se sono nuovo nella creazione di video. Ha molti modelli, funzionalità di IA e un'incredibile varietà di caratteri, voci, oggetti di scena, suoni ed effetti che terranno il tuo pubblico coinvolto!

Come sviluppatore, posso dire che questo strumento mi aiuta a creare video animati e coinvolgenti per i materiali di formazione. Ricevo sempre ottimi feedback e mi aiuta sicuramente a sembrare un professionista anche se sono alle prime armi con la creazione di video. Ha molti modelli, funzionalità di IA e un'incredibile varietà di caratteri, voci, oggetti di scena, suoni ed effetti che terranno il tuo pubblico coinvolto!

6. Renderforest (Ideale per animazioni rapide basate su modelli)

via Renderforest

Con oltre 1.200 modelli già pronti in più di 10 categorie, Renderforest ti assicura che non dovrai partire da zero. Basta sostituire il testo e le immagini segnaposto e avrai un video raffinato in pochissimo tempo.

Questi modelli completamente personalizzabili ti consentono di regolare facilmente la durata delle scene utilizzando un semplice cursore o una casella di immissione. Inoltre, gli strumenti basati sull'IA di Renderforest possono suggerire scene basate sul tuo copione, rendendo il processo di creazione dei video più veloce e semplice, soprattutto quando hai scadenze strette.

Le migliori funzionalità/funzioni di Renderforest

Crea video 3D di alta qualità con strumenti di animazione 3D facili da usare

Scegli tra oltre 300 modelli video per creare le tue animazioni su lavagna online in pochi minuti

Applica oltre 50 effetti di transizione unici per animazioni più fluide

Usa oltre 500 animazioni realistiche su lavagna online per movimenti realistici

Accedi a una vasta libreria di contenuti con immagini e musica senza copyright

Limiti di Renderforest

Personalizzazione e modifica limitate dei modelli

Alcuni utenti trovano il prezzo piuttosto elevato

Prezzi di Renderforest

Free

Lite: 14 $ al mese

Pro: 39 $ al mese

Business: 49 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Renderforest

G2: 4,7/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Renderforest?

Una recensione su G2 dice:

Ciò che mi piace di più di Renderforest è la facilità con cui è possibile creare contenuti di qualità professionale senza bisogno di competenze di progettazione approfondite. La varietà di modelli è fantastica e rende semplice la produzione di tutto, dai video esplicativi ai loghi e ai mockup.

Quello che mi piace di più di Renderforest è la facilità con cui è possibile creare contenuti di qualità professionale senza bisogno di competenze di progettazione approfondite. La varietà di modelli è fantastica e rende semplice la produzione di tutto, dai video esplicativi ai loghi e ai mockup.

7. Animaker (il migliore per animazioni su lavagna online in stile infografico)

via Animaker

Se lavori con molti dati e infografiche, Animaker fa un ottimo lavoro nel presentarli in uno stile lavagna disegnata a mano. Basta collegarlo ai tuoi fogli di calcolo e file CSV e creare infografiche animate che si aggiornano automaticamente al variare dei dati.

La piattaforma funziona su un potente motore HTML5 e offre diversi sfondi, come una lavagna, una lavagna di vetro e un blocco note. La sua funzionalità di sintesi vocale ti consente anche di registrare o creare la tua voce fuori campo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Animaker

Crea animazioni utilizzando oltre 50 voci fuori campo realistiche in più di 25 lingue

Seleziona caratteri, oggetti di scena e stili di scrittura con Lavagna online 2.0

Scegli tra oltre 50 transizioni per animazioni fluide

Accedi a oltre 100 milioni di video e foto stock

Aggiungi musica ed effetti speciali ai tuoi video

Limiti di Animaker

Opzioni di personalizzazione limitate

L'interfaccia può rallentare quando si lavora con video 4K HD

Prezzi di Animaker

Base: 27 $ al mese

Starter: 45 $ al mese

Pro: 79 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Animaker

G2: 4,7/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Animaker?

Una recensione di Capterra dice:

È stato molto utile, non sono un designer ma riesco a creare video piuttosto buoni da solo, risparmiando sui costi e con facilità d'uso

È stato molto utile, non sono un designer ma riesco a creare video piuttosto buoni da solo, risparmiando sui costi e con facilità d'uso

➡️ Leggi anche: Come registrare un video di te stesso mentre presenti un PowerPoint?

8. Adobe Animate (ideale per animazioni personalizzate avanzate su lavagna online)

tramite Adobe Animate

Per animazioni avanzate su lavagna online, è necessario un controllo completo sul movimento e sul disegno: ed è proprio quello che offre Adobe Animate.

A differenza degli strumenti basati su modelli, Adobe Animate ti consente di creare movimenti delle mani personalizzati, animazioni dettagliate e tracciati di disegno fluidi con precisione fotogramma per fotogramma. Tuttavia, ciò che lo distingue davvero è il modo in cui imita la pressione del disegno nella vita reale.

Le linee possono cambiare spessore in modo naturale in base alla velocità e all'angolazione, rendendo le animazioni più realistiche. Con il supporto per le tavolette grafiche, puoi creare i tuoi video su lavagna online che sembrano più naturali e meno meccanici rispetto alle opzioni basate su modelli.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Animate

Scegli da una vasta libreria di pennelli, effetti e transizioni personalizzati

Accedi alla libreria Creative Cloud di Adobe per immagini e video stock

Sincronizza facilmente i movimenti delle labbra dei personaggi con gli strumenti integrati

Esporta video per lavagne online in diversi formati, tra cui HTML5, Flash e WebGL

Integrazione con oltre 20 prodotti Adobe per un flusso di lavoro più fluido

Condividi facilmente i video su piattaforme social come YouTube e Twitter

Limiti di Adobe Animate

I principianti devono affrontare una curva di apprendimento ripida

Il modello di prezzo basato sulla sottoscrizione può essere scomodo per alcuni utenti

Prezzi di Adobe Animate

Adobe Animate (solo): 34,49 $ al mese

Creative Cloud Tutte le app (incluso Animate): 89,99 $/mese Per studenti e insegnanti: 19,99 $/mese per il primo anno, 34,99 $/mese dopo il rinnovo (fatturato annualmente) Per aziende: 89,99 $/mese per licenza

Per studenti e insegnanti: 19,99 $ al mese per il primo anno, 34,99 $ al mese dopo il rinnovo (fatturato annualmente)

Per le aziende: 89,99 $ al mese per licenza

Per studenti e insegnanti: 19,99 $ al mese per il primo anno, 34,99 $ al mese dopo il rinnovo (fatturato annualmente)

Per le aziende: 89,99 $ al mese per licenza

Valutazioni e recensioni di Adobe Animate

G2: 4. 1/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Adobe Animate?

Una recensione su G2 dice:

L'interfaccia è simile a quella degli altri prodotti Adobe, quindi, avendo familiarità con gli altri, ho trovato più facile imparare a usarlo. Lo strumento osso e i pennelli vettoriali sono fantastici.

L'interfaccia è simile a quella degli altri prodotti Adobe, quindi, dato che ho familiarità con gli altri, l'apprendimento è stato più facile. Lo strumento osso e i pennelli vettoriali sono fantastici.

👀 Lo sapevi? Adobe Animate una volta si chiamava Adobe Flash. Sì, proprio lo stesso Flash che alimentava tutti quei giochi per computer a cui giocavamo da bambini! A quanto pare, lo strumento alla base di quei giochi divertenti è lo stesso utilizzato oggi per creare animazioni su lavagna online.

9. Explaindio (Il migliore per combinare più stili di animazione)

via Explaindio

Vuoi mescolare diversi stili di animazione in un unico video? Prova Explaindio. Ti permette di combinare disegni su lavagna online con grafica animata, animazioni 2D e 3D e persino video live senza software aggiuntivi o competenze tecniche avanzate.

Ciò significa che puoi far uscire un carattere disegnato a mano dalla lavagna online, trasformarlo in una figura 3D, farlo camminare attraverso una scena e poi riportarlo al disegno, il tutto con un unico movimento fluido.

In questo modo, è facile spiegare concetti complessi con l'animazione su lavagna online e poi passare a immagini più dinamiche per dimostrazioni o per un impatto emotivo più significativo.

Inoltre, puoi fare tutto questo offline poiché la piattaforma non richiede l'accesso al cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di Explaindio

Accedi a oltre 180 testi predefiniti con oltre 300 font

Importa le tue immagini o sfoglia la libreria Pixabay integrata

Anima automaticamente le immagini bitmap importate con i percorsi di disegno integrati

Utilizza una delle 200 scene animate già pronte per risparmiare tempo

Crea video esplicativi in diversi stili, inclusi cartoni animati e 3D

Limiti di Explaindio

Nessuna versione di prova gratuita

L'interfaccia può sembrare disordinata e difficile da navigare

Prezzi di Explaindio

Explaindio Video Creator Monthly: 37 $ al mese

Explaindio Video Creator Annual: 67 $/anno

Explaindio Video Creator One-Time: 497 $

Valutazioni e recensioni di Explaindio

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento professionale: non cadere nella trappola dei video ibridi! Le animazioni su lavagna online non sono solo video 2D con uno stile diverso: hanno bisogno di una narrazione forte per mantenere viva l'attenzione degli spettatori. Anche Coca-Cola lo sapeva e ha utilizzato una sceneggiatura ricca di contenuti per rendere coinvolgente il suo video su lavagna online. Quindi, prenditi il tempo necessario per creare una sceneggiatura solida: ne vale la pena!

10. TruScribe (Il migliore per un coinvolgimento visivo supportato dalla scienza)

via TruScribe

TruScribe punta tutto sulla scienza per mantenere vivo l'interesse degli spettatori.

A differenza degli altri strumenti presenti nel nostro elenco, questo richiede Scribology, un metodo unico per la creazione di video. Applica le neuroscienze, la psicologia comportamentale e la narrazione visiva per rendere i contenuti più memorabili.

TruScribe ti permette anche di coinvolgere artisti professionisti per creare animazioni disegnate a mano che risultano più personali e accattivanti. Dalla sceneggiatura e dallo storyboard all'illustrazione e al doppiaggio, scegli i servizi più adatti alle tue esigenze e assicurati che le tue animazioni siano perfette.

Le migliori funzionalità/funzioni di TruScribe

Modifica i video anche dopo che sono stati completati

Aggiungi audio con voce fuori campo chiaro e personalizzato direttamente ai tuoi video

Scegli tra cinque combinazioni di colori ad alto contrasto.

Utilizza temi speciali progettati per diversi settori

Limiti di TruScribe

Le immagini potrebbero risultare pixelate se importate da app di terze parti

Alcuni utenti hanno trovato la libreria multimediale troppo generica

Prezzi TruScribe

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TruScribe

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Non disponibile

Leggi anche: Esempi di diagrammi per qualsiasi tipo di progetto

11. Filmora (Il migliore per gli effetti visivi)

via Filmora

Filmora ti consente di migliorare facilmente le tue animazioni su lavagna online con divertenti effetti visivi. La sua vasta collezione di transizioni, filtri e strumenti audio aggiunge un tocco di stile, mantenendo lo stile disegnato a mano naturale e accattivante.

Questo creatore di animazioni per lavagna online dispone anche di una funzionalità/funzione Motion Tracking che ti aiuta a monitorare gli elementi disegnati e ad aggiungere effetti che si muovono con essi. Ad esempio, puoi aggiungere fumetti di testo che seguono le animazioni dei caratteri o evidenziare i punti chiave man mano che appaiono.

Le migliori funzionalità/funzioni di Filmora

Crea animazioni con stabilizzazione automatica, registratore dello schermo integrato e transizioni predefinite

Migliora l'audio, aggiungi testo e titoli e applica effetti di luce, bagliore, deformazione e distorsione

Usa la compressione audio, il monitoraggio del movimento, la panoramica e lo zoom e il mascheramento

Aggiungi facilmente una lavagna online o una lavagna per le animazioni

Usa i fotogrammi chiave e i modelli integrati per creare video in modo rapido

Limiti di Filmora

Mancanza di opzioni avanzate di modifica video

Alcuni effetti sono disponibili solo a pagamento

Prezzi di Filmora

Per privati: Base: 9,99 $/mese Avanzato: 34,99 $/anno Perpetuo: 49,99 $ (una tantum)

Base: 9,99 $ al mese

Avanzato: 34,99 $/anno

Perpetuo: 49,99 $ (una tantum)

Team e Business: Prezzi personalizzati

Base: 9,99 $ al mese

Avanzato: 34,99 $/anno

Perpetuo: 49,99 $ (una tantum)

Valutazioni e recensioni di Filmora

G2: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Filmora?

Una recensione su G2 dice:

Dopo aver utilizzato WonderShare Filmora per un po' di tempo, posso dire che è una scelta valida per i principianti e gli editor video occasionali con supporto multipiattaforma. La cosa che preferisco è la facilità d'uso. L'interfaccia è pulita e intuitiva, con la funzione drag and drop che rende la modifica un gioco da ragazzi anche per gli utenti alle prime armi. Dispone inoltre di una ricca libreria di effetti, transizioni e opzioni di testo, che offrono ampia libertà creativa. Il prezzo è accessibile rispetto ad altre opzioni disponibili.

Dopo aver utilizzato WonderShare Filmora per un po' di tempo, posso dire che è una scelta valida per i principianti e gli editor video occasionali con supporto multipiattaforma. La cosa che preferisco è la facilità d'uso. L'interfaccia è pulita e intuitiva, con la funzione drag and drop che rende la modifica un gioco da ragazzi anche per gli utenti alle prime armi. Dispone inoltre di una ricca libreria di effetti, transizioni e opzioni di testo, che offrono ampia libertà creativa. Il prezzo è accessibile rispetto ad altre opzioni disponibili.

