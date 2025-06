Come cancellare la sottoscrizione a ChatGPT

Le sottoscrizioni sono fantastiche finché continuano a dimostrare il loro valore.

Forse ti sei abbonato a ChatGPT per migliorare la tua produttività, ottenere aiuto con la scrittura o per pura curiosità, ma ora non soddisfa più le tue esigenze.

Quindi, se un abbonamento non è più adatto ai tuoi piani o al tuo budget, è il momento di cancellarlo.

Il processo è piuttosto semplice, ma ci sono alcuni dettagli importanti, come la fine del ciclo di fatturazione e alcuni consigli per evitare costi imprevisti.

Questa guida ti illustrerà i passaggi precisi e semplici per cancellare la tua sottoscrizione a ChatGPT.

Perché potresti voler cancellare la tua sottoscrizione a ChatGPT

Ci sono vari motivi per cui gli utenti potrebbero voler interrompere la sottoscrizione a ChatGPT. Ecco alcune cause comuni che influenzano questa decisione:

Considerazioni sui costi: l'abbonamento a ChatGPT, in particolare le versioni premium come Plus o Enterprise, prevede un canone mensile. Se non lo utilizzi abbastanza, la cancellazione potrebbe essere una mossa finanziaria intelligente, soprattutto per chi desidera ridurre le spese ricorrenti

Diminuzione dell'utilizzo: molti utenti inizialmente si abbonano a ChatGPT per lavoro, studio o progetti creativi, ma in seguito si rendono conto di non utilizzarlo quanto previsto. Se lo strumento non aggiunge un valore significativo al tuo flusso di lavoro o non ti piace come funziona ChatGPT, potrebbe avere senso annullarlo ed esplorare opzioni gratuite

Problemi di prestazioni o esperienza: Alcuni utenti hanno segnalato tempi di risposta occasionalmente lenti, informazioni non aggiornate o qualità dei risultati non uniforme. Se questi problemi influiscono sulla produttività o sull'usabilità, la cancellazione della sottoscrizione potrebbe essere una decisione pratica

Problemi relativi alla privacy e alla sicurezza dei dati: gli utenti che gestiscono informazioni sensibili potrebbero decidere di annullare l'abbonamento a causa di preoccupazioni relative alla conservazione dei dati da parte dell'IA, alle informative sulla privacy e ai rischi per la sicurezza. Sebbene OpenAI abbia adottato alcune misure di sicurezza, alcune aziende e alcuni individui preferiscono non affidarsi agli strumenti di IA per motivi di privacy

Modifica dei flussi di lavoro o delle esigenze: La tecnologia e le esigenze personali o aziendali evolvono. Se il tuo flusso di lavoro è cambiato, gli hack di ChatGPT potrebbero non essere più essenziali. Cancellare una sottoscrizione che non si adatta più alla tua routine ti assicura di pagare solo per gli strumenti che supportano la tua produttività

🔍 Lo sapevi? ChatGPT è diventata l'app che ha raggiunto più rapidamente 100 milioni di utenti attivi in soli due mesi.

Come cancellare la sottoscrizione a ChatGPT

Annullare la sottoscrizione a ChatGPT è semplice se segui i passaggi necessari, a seconda di come ti sei registrato inizialmente:

Passaggi per annullare tramite il sito web OpenAI

Se ti sei abbonato a ChatGPT Plus direttamente tramite il sito web di OpenAI, segui questi passaggi:

Accedi a ChatGPT : visita il sito web di ChatGPT e accedi con i dettagli del tuo account

Accedi alle impostazioni: clicca sull'icona del tuo profilo o sulle iniziali situate nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia per aprire il menu della barra laterale

tramite ChatGPT

Gestisci sottoscrizione : nella barra laterale, seleziona "Impostazioni". Quindi, clicca su "Sottoscrizione" e poi su "Gestisci"

Annulla la sottoscrizione: clicca su "Annulla sottoscrizione" e conferma la tua decisione per completare la procedura

tramite ChatGPT

Come cancellarsi tramite dispositivo mobile (iOS/Android)

La cancellazione della sottoscrizione a ChatGPT su dispositivi mobili dipende dal tipo di dispositivo utilizzato al momento della registrazione (iOS o Android). Ecco una guida rapida per aiutarti a gestire la tua sottoscrizione:

Il processo di cancellazione della sottoscrizione a ChatGPT tramite dispositivi mobili dipende dal fatto che tu abbia effettuato la sottoscrizione tramite il sito web OpenAI o le app mobili iOS o Android. Ecco come gestire la tua sottoscrizione

Per gli utenti iOS

Apri le impostazioni : vai all'app "Impostazioni" sul tuo iPhone

Accedi all'ID Apple : tocca il tuo nome in alto per accedere alle impostazioni dell'ID Apple

Visualizza le sottoscrizioni : seleziona "Sottoscrizioni" per visualizzare un elenco delle sottoscrizioni attive

Seleziona ChatGPT : trova e tocca l'abbonamento "ChatGPT"

Annulla la sottoscrizione: tocca "Annulla sottoscrizione" e conferma la tua scelta

Per gli utenti Android

Apri Google Play Store : avvia l'app Google Play Store sul tuo dispositivo

Accedi all'account : assicurati di aver effettuato l'accesso all'account Google associato alla tua sottoscrizione a ChatGPT

Accedi alle sottoscrizioni : tocca l'icona del menu (tre linee orizzontali) e seleziona "Sottoscrizioni"

Seleziona ChatGPT : individua e tocca l'abbonamento "ChatGPT"

Annulla la sottoscrizione: tocca "Annulla sottoscrizione" e segui i prompt sullo schermo per confermare

Verifica dello stato della sottoscrizione

Per assicurarti che la sottoscrizione sia stata annullata con esito positivo o per verificarne lo stato attuale:

Accedi a ChatGPT : accedi al tuo account ChatGPT

Accedi alle impostazioni : clicca sull'icona del tuo profilo o sulle iniziali nell'angolo in alto a destra e seleziona "Impostazioni" nella barra laterale. Quindi, clicca su "Sottoscrizione" e poi su "Gestisci"

Rivedi i dettagli della sottoscrizione: visualizza lo stato della tua sottoscrizione e le date di fatturazione e gestisci il tuo piano secondo necessità

💡 Suggerimento: Hai problemi a cancellare la tua sottoscrizione a ChatGPT perché il tuo piano non è presente nel menu? Ecco come fare: Cerca nelle tue email: cerca l'email inviata da ChatGPT, che potrebbe essere la conferma della sottoscrizione o la fattura

Clicca sul link fornito: Apri il link nell'email, che ti porterà al sito di pagamento di OpenAI (ad es. pay. openai. com/p/session/live)

Accedi ai dettagli del tuo account: Il link conterrà un cookie per visualizzare il tuo piano di sottoscrizione

Annulla la sottoscrizione: clicca sul pulsante "Annulla" nella pagina per annullare la sottoscrizione

Prova senza cookie (facoltativo): Il link non funzionerà senza il cookie di sessione. Utilizza il link contenuto nell'email

Cosa succede dopo la cancellazione?

Dopo aver annullato la sottoscrizione, potresti aver bisogno di ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti. Ecco cosa devi sapere:

❗️ Perdi immediatamente l'accesso?

Non perderai l'accesso alla tua sottoscrizione a ChatGPT immediatamente dopo la cancellazione. La tua sottoscrizione rimarrà attiva fino alla fine del ciclo di pagamento corrente.

Ad esempio, supponiamo che il ciclo di fatturazione si rinnovi il 10 di ogni mese e che tu annulli l'abbonamento l'8. Ciò significa che potrai comunque accedere al tuo account fino al 10.

Annulla almeno 24 ore prima della tua prossima data di fatturazione per evitare addebiti per il periodo successivo. Dopo la cancellazione, potrai continuare a utilizzare ChatGPT per ricerche e altre attività fino al completamento del ciclo di fatturazione.

❗️Politica di rimborso e ciclo di fatturazione

Comprendere la politica di restituzione è essenziale per gestire con successo la tua iscrizione.

Ciclo di fatturazione: La sottoscrizione è impostata per il rinnovo automatico alla fine di ogni periodo di fatturazione. Per evitare il prossimo addebito, cancella almeno 24 ore prima della data di rinnovo

Politica di rimborso: I pagamenti relativi alla sottoscrizione spesso non sono rimborsabili. Quando annulli, il servizio rimane attivo fino alla fine del periodo di fatturazione, ma non sono previsti rimborsi per il tempo non utilizzato

🔍 Lo sapevi? I residenti nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Turchia hanno diritto al rimborso se annullano l'abbonamento entro 14 giorni dall'acquisto.

❗️Riattivare la sottoscrizione, se necessario

Se decidi di tornare alla sottoscrizione ChatGPT dopo la cancellazione, la riattivazione è semplice:

Accedi: accedi al tuo account ChatGPT utilizzando i dettagli del tuo account esistente

Aggiornamento: clicca su "Aggiorna a Plus" e segui i prompt per rinnovare l'abbonamento

Problemi comuni e risoluzione dei problemi

Diversi utenti hanno riscontrato alcuni problemi durante la cancellazione delle sottoscrizioni a ChatGPT.

Ecco alcuni problemi comuni, soluzioni e modi per contattare l'assistenza OpenAI per ulteriore assistenza.

👉🏽 Non riesci a cancellarti? Ecco cosa fare

Se non riesci a cancellare la tua sottoscrizione, potrebbe essere dovuto ai seguenti motivi:

1. Non riesci a trovare il pulsante "Annulla sottoscrizione"?

Se non riesci a trovare l'opzione per annullare, potrebbe essere dovuto a uno dei seguenti motivi:

Abbonamento tramite una piattaforma diversa (come l'App Store di Apple o il Google Play Store)

Problemi di accesso all'account

Un problema tecnico

Soluzione

Verifica dove ti sei registrato: se ti sei registrato tramite Apple o Google, devi annullare l'abbonamento tramite tali piattaforme

Verifica il tuo account: assicurati di aver effettuato l'accesso all'account OpenAI corretto

Prova un altro dispositivo o browser: a volte, cambiare browser o cancellare la cache può essere d'aiuto

👉🏽 Errore "Qualcosa è andato storto"

Ciò potrebbe essere dovuto a un problema temporaneo con il sito web o il sistema di pagamento di OpenAI.

Soluzione

Riprova dopo qualche tempo : attendi qualche istante e riprova più tardi

Cancella la cache del browser: Cancella la cache e i cookie del browser

Usa la modalità privata: utilizza la modalità di navigazione in incognito nel tuo browser

👉🏽 Non riesci ad accedere alla pagina "Sottoscrizione"?

Se la pagina non si carica o è vuota, potrebbe essere dovuto a:

Problemi con il browser

Blocco dei pop-up

Soluzione

Disattiva i blocchi dei pop-up : disattiva i blocchi dei pop-up per il sito web ChatGPT

Utilizza un browser diverso: prova ad accedere da un browser o dispositivo diverso

Se nessuno di questi passaggi funziona, contatta l'assistenza OpenAI.

Ecco tre modi diversi per contattare l'assistenza Open IA:

1. Attraverso il Centro assistenza OpenAI

Accedi al Centro assistenza : visita il Centro assistenza OpenAI​

Usa il widget della chat : clicca sull'icona della chat situata nell'angolo in basso a destra della pagina

Seleziona l'opzione "Fatturazione" : scegli la categoria "Fatturazione" per risolvere i problemi relativi alla sottoscrizione

Fornisci i dettagli necessari: includi l'email del tuo account, la data di inizio della sottoscrizione e qualsiasi informazione rilevante per velocizzare l'assistenza

2. Via email

Scrivi un'email : invia un messaggio dettagliato a support@openai. com

Includi informazioni essenziali: fornisci informazioni quali il tuo indirizzo email, il problema che stai riscontrando e, se possibile, screenshot dei messaggi di errore o delle pagine problematiche

Forum della community : consulta la community OpenAI per ricevere consigli da altri utenti che potrebbero aver affrontato problemi simili

Social media: contatta i canali social ufficiali di OpenAI per ricevere assistenza

🔍 Lo sapevi? Il 97% dei leader aziendali intervistati ritiene che l'IA modificherà i modelli aziendali fondamentali nei prossimi due anni.

limiti dell'utilizzo di ChatGPT

ChatGPT è un potente modello linguistico in grado di generare testi simili a quelli umani con molti casi d'uso. Ma anche i migliori hanno le loro peculiarità: ecco alcune limitazioni che dovresti conoscere:

Possibilità di risposte inaccurate: gli esempi di ChatGPT possono generare risposte che sembrano convincenti ma sono errate o prive di senso, un fenomeno noto come "allucinazione"

Parzialità nelle risposte: Il modello può riflettere pregiudizi presenti nei dati di addestramento, che possono risultare in output che rafforzano stereotipi o creano associazioni ingiuste

Limiti nella comprensione del contesto: ChatGPT a volte ha difficoltà a tenere traccia del contesto nelle conversazioni lunghe, il che influisce sulla coerenza e la pertinenza delle sue risposte

Questioni etiche: Esistono preoccupazioni circa l'utilizzo di ChatGPT per scopi dannosi, come la generazione di notizie false o l'usurpazione dell'identità di altre persone

Limiti di utilizzo: Gli utenti ChatGPT Plus hanno alcune restrizioni sul numero di messaggi che possono inviare in un determinato periodo di tempo

Alternativa a ChatGPT

Mentre ChatGPT è una solida IA conversazionale, ClickUp Brain eccelle nelle intuizioni basate sull'IA e nell'automazione del flusso di lavoro. Migliora la collaborazione e ottimizza l'efficienza.

Usa ClickUp Brain per integrare un potente modello di IA nella tua area di lavoro per generare, riepilogare/riassumere contenuti e gestire progetti in modo efficiente

ClickUp Brain è un assistente basato sull'IA integrato in ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. A differenza di ChatGPT, che si concentra sulla creazione di risposte dai prompt degli utenti, Brain si integra con la tua area di lavoro per fornire informazioni in tempo reale, automatizzare le attività e aumentare la produttività. Ecco come:

1. Un'area di lavoro, più LLM

Accedi a più LLM al prezzo di uno con ClickUp Brain

Immagina di avere a portata di mano la potenza di diversi modelli linguistici IA di alto livello, il tutto all'interno della tua area di lavoro ClickUp. Questo è ciò che ClickUp Brain mette in tabella.

Invece di essere limitato a un solo motore di IA come ChatGPT, puoi attingere a diversi LLM a seconda delle tue esigenze al prezzo di uno solo! Non dovrai più passare da uno strumento all'altro o copiare e incollare contenuti: tutto avviene direttamente nel tuo ambiente di lavoro.

2. Profonda integrazione nell'area di lavoro

Trova immediatamente approfondimenti e informazioni utili nella tua area di lavoro

Ciò che distingue davvero ClickUp Brain è il modo in cui è profondamente integrato nel flusso di lavoro quotidiano. Supponiamo che tu stia preparando il lancio di un prodotto importante. Con ClickUp Brain, puoi richiedere un riepilogo/riassunto di tutte le attività correlate, visualizzare le ultime note delle riunioni o persino generare una lista di controllo basata sul piano del progetto, senza mai uscire dall'area di lavoro.

Comprende il contesto della tua area di lavoro, quindi quando chiedi "Cosa resta da fare per il lancio?", è in grado di estrarre dati reali e utilizzabili dalle tue attività e dai tuoi documenti. Questo livello di integrazione ti consente di dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo al completamento delle attività.

3. Ricerca web in tempo reale

Cerca sul web in tempo reale con ClickUp Brain

Hai bisogno delle ultime informazioni sulla concorrenza o vuoi controllare le notizie del settore prima della tua prossima riunione strategica? La ricerca web integrata di ClickUp Brain ti offre tutto ciò che ti serve. Ad esempio, se stai lavorando a una proposta e desideri fare riferimento a statistiche aggiornate o tendenze recenti, basta chiedere a ClickUp Brain. Recupererà le informazioni e ti suggerirà anche come incorporarle nel tuo documento.

Questo accesso in tempo reale alle conoscenze esterne ti consente di avere sempre a disposizione i dati più aggiornati, senza dover attivare/disattivare le schede del browser o preoccuparti di informazioni obsolete.

4. Ricerca basata sull'IA per trovare qualsiasi cosa all'istante

Usa la ricerca connessa basata sull'IA di ClickUp per recuperare file e informazioni da app di terze parti integrate e altro ancora

Hai mai faticato a ricordare dove hai salvato quel commento o documento importante? Con la ricerca approfondita di ClickUp Brain, quei giorni sono finiti.

Puoi porre domande come "Mostra tutti i feedback sulla roadmap del secondo trimestre" o "Trova attività relative ai miglioramenti dell'onboarding" e ti verrà mostrato tutto ciò di cui hai bisogno, anche se nascosto in vecchie chat o allegati. Si tratta di una vera rivoluzione per i team che gestiscono più progetti contemporaneamente, poiché collega tutti i punti dell'area di lavoro e ti aiuta a prendere decisioni più intelligenti e rapide.

5. La tua IA all-in-one per il lavoro

Condensa rapidamente gli aggiornamenti chiave da commenti, modifiche di stato, nuove attività secondarie e aggiornamenti importanti dei progetti utilizzando ClickUp Brain

Gestire più risorse può essere complicato, ma ClickUp Brain offre riepiloghi/riassunti dei contenuti, suggerimenti di modifica e miglioramenti della chiarezza in ClickUp Docs.

Chiedi a ClickUp Brain di fornirti riepiloghi/riassunti, punti chiave o persino assistenza alla scrittura basata sull'IA per generare rapidamente contenuti, report e aggiornamenti di progetto, invece di sfogliare manualmente pagine di note o dati di progetto.

Per i team che dipendono da una documentazione organizzata e dalla collaborazione in tempo reale, questo è lo strumento perfetto.

6. Agenti IA per automatizzare le attività ripetitive

Agenti IA per automatizzare le attività ripetitive

ClickUp Brain non si limita a rispondere alle domande, ma può effettivamente svolgere il lavoro al posto tuo, grazie agli agenti IA. Pensa a questi agenti come ai tuoi assistenti digitali personali in grado di automatizzare attività e processi ripetitivi.

Ad esempio, se accogli regolarmente nuovi membri nel team, puoi configurare un agente IA per assegnare automaticamente le attività, inviare messaggi di benvenuto e condividere i documenti di onboarding ogni volta che qualcuno si unisce al team. Oppure, se gestisci un calendario dei contenuti, un agente può ricordarti le scadenze imminenti, spostare le attività attraverso diverse fasi e persino redigere aggiornamenti di stato per il tuo team.

Con gli agenti IA, puoi delegare il lavoro più impegnativo e concentrarti sulle parti creative e strategiche del tuo lavoro, sapendo che ClickUp Brain si occupa delle attività di routine in background.

Ecco cosa dice di ClickUp un utente reale , Joao Correa, Freelancer Senior Designer:

Una cosa che distingue davvero ClickUp dalla concorrenza è la sua versatilità nell'adattarsi praticamente a qualsiasi situazione e automatizzare quasi tutte le attività banali che potresti avere. Inoltre, la possibilità di integrare quasi tutti i servizi (come email, calendari, ecc.) mi semplifica molto la vita.

Una cosa che distingue davvero ClickUp dalla concorrenza è la sua versatilità nell'adattarsi praticamente a qualsiasi situazione e nell'automatizzare quasi tutte le attività banali che potresti avere. Inoltre, la possibilità di integrare quasi tutti i servizi (come email, calendari, ecc.) mi semplifica molto la vita.

