oltre 25 esempi di obiettivi di rendimento per stimolare la crescita dei dipendenti

È arrivato il momento della valutazione delle prestazioni. Il tuo dipendente ha lavorato sodo. Ma quando è il momento di parlare di crescita professionale, non c'è molto da mettere nero su bianco.

Non si tratta di un fallimento della leadership, ma di una sfida comune. Senza obiettivi di rendimento ben definiti, le conversazioni sullo sviluppo possono sembrare vaghe o addirittura ingiuste.

La buona notizia? Impostare obiettivi significativi per i dipendenti non è complicato.

In questo post del blog analizzeremo oltre 25 esempi di obiettivi di performance. Imparerai come creare obiettivi che allineino il progresso personale dei dipendenti alle priorità aziendali e come strumenti come ClickUp rendano facile mantenere tali obiettivi sempre in vista durante tutto l'anno. 🎯

Cosa sono gli obiettivi di performance?

Gli obiettivi di rendimento sono obiettivi chiari e misurabili impostati per i dipendenti che si concentrano su mansioni o attività specifiche nel loro ruolo.

Questi obiettivi aiutano i dipendenti a comprendere cosa ci si aspetta da loro, ad allineare il loro lavoro richiesto alle priorità dell'organizzazione e a migliorare la loro efficacia.

Ma cosa rende un obiettivo di performance un buon obiettivo? Che sia incentrato sul miglioramento della collaborazione, dell'account, delle competenze trasversali o su altri aspetti, un obiettivo avrà alcune caratteristiche tipiche. 👇

in linea con i valori dell'azienda, *in modo che tutti lavorino nella stessa direzione

offre ai dipendenti la libertà *di scegliere gli obiettivi che contano per loro, in modo che la motivazione rimanga sempre alta

mantiene le cose semplici e chiare *per evitare ripensamenti

Spinge le persone a crescere e a riconoscere e a riconoscere le aree di miglioramento , ma rimane sufficientemente realistico da poter essere raggiunto

suddividi i progetti *in passaggi realizzabili in modo da avere un piano d'azione chiaro

lascia spazio per feedback *e modifiche lungo il percorso, perché gli obiettivi non sono sempre impostati in pietra

segue il modello SMART *per obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo

📖 Leggi anche: Impostazione degli obiettivi per la valutazione delle prestazioni

oltre 25 esempi di obiettivi di performance per ruolo e funzione

Gli obiettivi di rendimento giusti per un determinato dipendente dipenderanno da ciò che fa, dal modo in cui il suo lavoro fornisce supporto al quadro generale e da dove dovrebbe concentrare il suo lavoro richiesto.

Ecco alcuni esempi di obiettivi di performance su misura per vari ruoli e funzioni, progettati per promuovere l'esito positivo dell'organizzazione. 💁

Obiettivi di rendimento per singoli collaboratori

Ecco alcuni obiettivi professionali per il lavoro:

migliora la gestione del tempo: *Sviluppa e implementa un sistema personale che riduca del 20% le scadenze non rispettate nei prossimi sei mesi, monitorando lo stato settimanale e adeguandolo in base al carico di lavoro padroneggia nuovi strumenti software: *completata la formazione formale e dimostra la tua competenza entro 90 giorni, applicando le competenze acquisite ad almeno due progetti per aumentare l'efficienza Cross-train across roles: completa la formazione in due posizioni adiacenti all'interno del team entro 12 mesi per garantire flessibilità e supporto durante i periodi di maggiore attività Ottimizza la produttività del lavoro da remoto: stabilisci un programma giornaliero strutturato con blocchi di tempo dedicati, raggiungendo almeno quattro ore di lavoro ininterrotto al giorno e con reportistica settimanale riduci gli errori di lavoro: *Implementa un sistema di lista di controllo giornaliera per ridurre i tassi di errore del 10% entro il prossimo trimestre, monitorando i risultati attraverso audit di qualità

Obiettivi di performance per i manager

aumenta il coinvolgimento del team:* organizza sessioni di coaching individuali mensili su misura per le esigenze di sviluppo dei singoli dipendenti, con l'obiettivo di aumentare i punteggi dei sondaggi sul coinvolgimento del 10% entro sei mesi Facilita la collaborazione tra i reparti: organizza workshop trimestrali basati organizza workshop trimestrali basati sulle prestazioni misurate del team , coinvolgendo più reparti per promuovere l'innovazione e migliorare le capacità di comunicazione Riduci il turnover: analizza i dati dei colloqui di fine rapporto e implementa strategie di fidelizzazione che abbiano come traguardo l'aumento della soddisfazione sul lavoro e la riduzione del turnover del team del 12% nel corso del prossimo anno *fai da mentore ai futuri leader: provider un tutoraggio strutturato a due membri del team per sviluppare le loro capacità di leadership; definisci gli obiettivi e effettua il monitoraggio dello stato attraverso valutazioni trimestrali delle competenze e valutazioni di preparazione migliora la gestione del budget: *Aumenta l'accuratezza della previsione dell'8% introducendo revisioni finanziarie mensili e adeguando i piani di spesa di conseguenza

Obiettivi di performance per il supporto clienti

Riduci i tempi di prima risposta: Riduci i tempi medi di risposta alle richieste del 25% entro sei mesi ottimizzando la classificazione dei ticket e i turni del personale per aumentare il punteggio di soddisfazione personalizzata *aumenta la soddisfazione dei clienti: raggiungi un punteggio di soddisfazione dei clienti pari almeno al 90% migliorando la chiarezza della comunicazione e le procedure di follow-up *approfondisci la conoscenza dei prodotti: organizza sessioni di formazione mensili per il team del supporto per migliorare l'efficienza nella risoluzione dei problemi crea un ciclo di feedback con il team di prodotto: *Stabilisci un processo sistematico per segnalare i problemi ricorrenti dei clienti al fine di ridurre i problemi ripetuti del 15% entro l'anno *promuovi le risorse self-service: aumenta del 20% l'utilizzo dei portali self-service da parte dei clienti grazie a una documentazione migliore e a una comunicazione proattiva

Obiettivi di performance per i team commerciali

aumenta la dimensione media delle transazioni: *Implementa una formazione sull'upselling e il cross-selling per aumentare la dimensione delle transazioni del 18% nei prossimi due trimestri Accorcia il ciclo commerciale: Perfeziona la qualificazione dei lead e semplifica il follow-up per ridurre la durata del ciclo commerciale del 15% migliora lo stato di salute della pipeline:* mantieni una copertura della quota di almeno 4 volte superiore nella pipeline ogni trimestre, acquisendo il 30% in più di lead qualificati migliora la fidelizzazione dei clienti: *Elabora piani di coinvolgimento post-vendita per aumentare le recensioni positive dei clienti e i tassi di fidelizzazione del 20% attraverso controlli regolari e dimostrazioni di valore aumenta i tassi di conversione delle demo: *Migliora le dimostrazioni dei prodotti con presentazioni personalizzate, aumentando i tassi di conversione del 12% migliora la previsione commerciale: *Ottieni una precisione della previsione commerciale mensile con una variazione massima del 5% standardizzando l'inserimento dei dati e i cicli di revisione

💡 Suggerimento: crea un piano di valutazione delle prestazioni per il tuo team di vendita aggiungendo un tocco di divertimento attraverso la gamification degli obiettivi commerciali. Utilizza classifiche, badge o piccoli premi per il raggiungimento di metriche chiave come il numero di chiamate effettuate, le trattative chiuse o gli upsell.

Obiettivi di performance per i team di marketing

Aumenta la generazione di lead: progetta e realizza campagne digitali che aumentano il volume di lead qualificati del 30% entro il prossimo trimestre *migliora la conversione del sito web: riprogetta le pagine di destinazione per migliorare l'esperienza utente e aumentare i tassi di conversione del 15% aumenta il coinvolgimento sui social media: *Crea un calendario di contenuti a traguardo e campagne interattive per aumentare il coinvolgimento del 25% lancia una campagna di brand awareness:* pianifica e implementa un'iniziativa multicanale, ottenendo un aumento del 20% della portata e delle impressioni garantire la consegna puntuale dei contenuti: *Mantieni un calendario dei contenuti con materiali di marketing puntuali al 100%, coordinando Teams interfunzionali migliora le prestazioni dell'email marketing: *Personalizza le campagne per aumentare le valutazioni di apertura del 10% e le valutazioni di clic dell'8%

Come fissare obiettivi di rendimento efficaci: guida passo-passo

Scopri come definire obiettivi realistici, chiari, realizzabili e in linea con gli obiettivi del tuo team, riunendo al contempo le esigenze di sviluppo professionale individuali. 🎯

Passaggio n. 1: utilizza il modello SMART

Se hai mai cercato su Google come fissare degli obiettivi, hai probabilmente trovato gli obiettivi SMART. Ma il punto è questo: sono ovunque perché lavoro. Scopri come:

Specifico: Sii chiaro; "Migliorare il servizio clienti" è vago, prova "Rispondere a tutte le richieste di assistenza entro 4 ore" Misurabili: allega dei numeri in modo da poter vedere lo stato. Se non puoi misurarli, non saprai se stai migliorando Raggiungibile: assicurati che l'obiettivo sia ambizioso ma realizzabile, tenendo conto degli strumenti, del tempo e del personale a disposizione. Se il tuo team è a corto di personale, non sovraccaricarlo con obiettivi irraggiungibili Rilevanza: assicurati che l'obiettivo sia in linea con un obiettivo più ampio del team o dell'azienda; se non fa la differenza, non sprecare le tue energie limiti temporali:* stabilisci una scadenza. Gli obiettivi senza Sequenza si trasformano in "forse un giorno"

Prima di fissare un obiettivo, sottoponilo al filtro SMART. Scrivilo e segna ogni lettera. È un controllo rapido che ti farà risparmiare tempo in seguito.

Passaggio 2: allinea gli obiettivi agli OKR o ai KPI aziendali

Pensa agli obiettivi aziendali e ai risultati chiave (OKR) o agli esempi di KPI come a un GPS. Se gli obiettivi personali del tuo team non hanno il titolo nella stessa direzione, non raggiungerai la destinazione.

Esamina i principali OKR o KPI della tua azienda per il trimestre e poi chiediti: "Cosa può fare il mio team per contribuire direttamente al raggiungimento di questi traguardi?"

Istanza, se l'obiettivo della tua organizzazione è espandersi in una nuova regione, il tuo obiettivo professionale per il lavoro potrebbe essere "Chiudere cinque nuovi contratti nella regione X entro la fine del secondo trimestre"

Passaggio 3: Coinvolgi il dipendente nel processo di impostazione degli obiettivi

Questo è un punto importante. Gli obiettivi sono molto più efficaci quando chi li persegue contribuisce a dargli forma. Quando i dipendenti sentono che un obiettivo è loro, sono più motivati a raggiungerlo.

Ecco come collaborare:

Inizia con una conversazione in stile coaching. Chiedi ai membri del team quali sono i loro obiettivi di crescita professionale, i loro interessi e cosa li motiva

Incoraggiali a proporre i propri obiettivi misurabili e poi perfezionateli insieme

Collega i punti, spiega come i loro obiettivi si inseriscono nella missione del team o dell'azienda e crea un piano di miglioramento delle prestazioni dove necessario

Concludere la conversazione documentando le aspettative di performance e concordando le modalità di monitoraggio dello stato

Passaggio 4: monitoraggio e visualizzazione dello stato

Fissare degli obiettivi è il primo passaggio. Ma se non effettui il monitoraggio costantemente, questi finiranno sepolti sotto il caos quotidiano. Uno strumento di gestione delle prestazioni come ClickUp ti aiuta a trasformare gli obiettivi "da realizzare un giorno" in qualcosa che puoi vedere (e su cui puoi agire) ogni giorno.

Crea attività separate all'interno dell'area di lavoro per ogni obiettivo

Utilizza liste di controllo e attività secondarie per suddividere gli obiettivi più ambiziosi in traguardi settimanali

Aggiungi barre di avanzamento per effettuare un monitoraggio visivo dello stato raggiunto

Pianifica riunioni settimanali o check-in del team direttamente sulla piattaforma

Festeggia le attività cardine raggiunte con il tuo team, ovunque si trovi

Best practice per l'impostazione degli obiettivi di performance

Ecco alcuni suggerimenti utili da tenere a mente quando si impostano gli obiettivi di performance per i dipendenti e i Teams:

*bilanciare gli obiettivi a breve e lungo termine: combinare risultati immediati con obiettivi orientati alla crescita. In questo modo, i team vedono risultati sufficienti nel breve termine per mantenere alta la motivazione, senza perdere di vista le priorità a lungo termine

Concentrati sui risultati, non sulle attività: quando crei quando crei strutture di gestione delle prestazioni , evita l'inutilità definendo l'esito positivo in base ai risultati piuttosto che a liste di controllo di attività

fornisci chiarezza e contesto:* spiega perché un obiettivo è importante e in che modo contribuisce al risultato finale. Conoscere il "perché" degli obiettivi aiuta i dipendenti a identificarsi con essi e a impegnarsi per raggiungerli

fissa obiettivi sia individuali che di team: *traguardo sia i risultati individuali che quelli di team, incoraggi l'account e promuovi la collaborazione

supporto con risorse e feedback:* fornisci ai dipendenti gli strumenti, la formazione e la guida necessari per perseguire e raggiungere gli obiettivi concordati

Rivedi e modifica regolarmente: rivedi frequentemente gli obiettivi durante i check-in con i membri del team. Questo aiuta a garantire che rimangano pertinenti

Domande frequenti (FAQ)

Gli obiettivi di performance per i project manager possono essere raggruppati in base alla consegna dei progetti, al miglioramento dei processi, alla gestione degli stakeholder, allo sviluppo professionale e alla collaborazione tra i team. Ecco alcuni esempi: – Consegnare il 90% dei progetti entro i tempi e il budget previsti entro la fine dell'anno – Ridurre il tempo medio di durata ciclo dei progetti del 20% nei prossimi due trimestri – Fornire reportistica sullo stato dei progetti con un'accuratezza e una tempestività superiori al 95%migliorare le competenze di project management con una nuova certificazione (ad es. PMP, PRINCE2, Agile) entro l'anno – Aumentare la collaborazione interfunzionale organizzando almeno 3 workshop congiunti per trimestre

Gli obiettivi di performance per le startup si concentrano su agilità, crescita e ottimizzazione delle risorse. Alcuni esempi di tali obiettivi sono: – Aumentare il ricavo mensile ricorrente (MRR) del 20% entro i prossimi due trimestri – Lanciare l'MVP entro 90 giorni con almeno 3 funzionalità/funzione principali – Acquisire 500 nuovi lead qualificati per trimestre attraverso canali organici e a pagamento – Aumentare il punteggio di coinvolgimento dei dipendenti del 15% – Assicurarsi 1 milione di dollari in finanziamenti iniziali entro i prossimi 9 mesi

Gli obiettivi di performance dei dipendenti possono essere misurati in modo efficace utilizzando dashboard, scorecard o strumenti di monitoraggio delle performance come ClickUp. Combina i numeri con approfondimenti qualitativi, raccogli feedback pertinenti da tutto il team e riallinea regolarmente gli obiettivi per adattarli alle mutevoli priorità aziendali.