le 10 migliori alternative all'app Twos per note e produttività

A volte basta un semplice elenco per sentirsi in controllo. 🧸Annoti i tuoi pensieri, i tuoi promemoria, quell'attività che continui a rimandare e, improvvisamente, la tua mente si libera. Questo è il potere di strumenti come l'app Twos. Uno spazio pulito e minimale per gestire le tue note, monitorare le attività personali e dare un ritmo alla tua giornata.
Ma forse hai iniziato a desiderare qualcosa che vada oltre la semplice pianificazione delle attività. Una struttura più organizzata per prendere appunti, gestire i progetti e riflettere quotidianamente? Più modi per rivedere le idee? Qualcosa di più di un semplice elenco delle stesse attività giorno dopo giorno?
Che tu stia creando un secondo cervello, perfezionando la tua app per gli elenchi delle cose da fare o esplorando un nuovo strumento di project management per gestire le nuove attività con intenzione, sei nel posto giusto. Ecco una panoramica delle 10 migliori alternative all'app Twos disponibili oggi.
Quindi, se stai cercando qualcosa di più e ti stai chiedendo "qual è l'alternativa all'app Twos?", continua a leggere.
Cosa dovresti cercare in un'alternativa all'app Twos?
🎉 Curiosità: Twos prende il nome dai due fondatori e dall'idea che tutto inizia con "solo due cose da ricordare"
Twos è un'app semplice, ma il tuo flusso di lavoro probabilmente non lo è.
Quando cerchi un sostituto, vuoi qualcosa che possa evolversi con le tue esigenze. Ad un certo punto potresti trovarti ad aver bisogno di una gestione delle attività più solida, di note collaborative, di acquisizione vocale, di sincronizzazione del calendario o semplicemente di promemoria migliori che ti avvisino effettivamente in tempo.
Le migliori alternative all'app Twos dovrebbero essere strumenti in grado di fungere da sistema di gestione delle attività personali, supportando sia le cose da fare quotidiane che gli obiettivi a lungo termine.
- Flessibile sia per uso personale che professionale
- Leggera abbastanza per la registrazione quotidiana, ma potente abbastanza per i progetti
- Facile da usare, perché nessuno ha tempo per imparare un nuovo sistema da zero
- Personalizzabile, quindi funziona proprio come il tuo cervello
Analizziamo le migliori opzioni e scopriamo perché potrebbero diventare il tuo prossimo strumento preferito.
🧐 Lo sapevi? Puoi capire che tipo di pensatore sei dal modo in cui prendi appunti. Elenco puntato? Ami la struttura. Scarichi tutto dalla mente? Sei un tipo che pensa prima alle idee.
Alternative all'app Twos in sintesi
|Strumento
|Ideale per
|Funzionalità/funzioni chiave
|Prezzi*
|ClickUp
|Ideale per trasformare le note in azioni e gestire l'intera giornata Dimensione del team: ideale per chi ha bisogno di gestire le attività e dell'assistenza dell'IA
|Gestione delle attività basata sull'IA, integrazione per prendere appunti, monitoraggio dei progetti, sincronizzazione del calendario
|Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende
|Logseq
|Ideale per la privacy nel journaling e il pensiero connesso Dimensione del team: ideale per chi preferisce prendere appunti in modo minimalista
|Diario basato su schemi, collegamento bidirezionale, privacy locale, visualizzazione grafica
|Gratis; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per la sincronizzazione
|Anytype
|Ideale per creare un secondo cervello privato su tutti i dispositivi Dimensione del team: ideale per chi ha bisogno di organizzare le note offline
|Crittografia end-to-end, offline-first, collegamenti bidirezionali, multipiattaforma
|Gratis; piani a pagamento a partire da 99 $/anno
|Superlist
|Ideale per elenchi di cose da fare eleganti con funzionalità collaborative Dimensione del team: ideale per team che necessitano di un gestore delle attività pulito e collaborativo
|Design minimalista, attività secondarie, promemoria delle attività, collaborazione in tempo reale, multipiattaforma
|Gratis; versione Pro a partire da 19 $ al mese per persona
|Bear
|Ideale per scrivere e prendere appunti in modo pulito e senza distrazioni Dimensione del team: ideale per chi preferisce prendere appunti in modo semplice per uso personale
|Supporto Markdown, hashtag per l'organizzazione, note crittografate, app solo per Apple
|Versione di prova gratuita per 14 giorni; Pro $2,99/mese
|RemNote
|Ideale per studenti e persone che continuano ad apprendere e hanno bisogno di ripetizioni spaziate Dimensione del team: ideale per persone concentrate sull'apprendimento e che prendono appunti
|Ripetizione spaziata, flashcard, supporto Markdown, note collegate, scrittura in stile outliner
|Gratis; versione Pro a partire da 8 $ al mese
|24me Smart Personal Assistant
|Ideale per gestire attività, calendario e promemoria in un unico posto Dimensione del team: ideale per persone impegnate che cercano un sistema unificato
|Calendario unificato, gestione delle attività, comandi vocali, avvisi intelligenti, sincronizzazione multipiattaforma
|Gratis; Premium 5,99 $ al mese
|Supernotes
|Ideale per prendere appunti e collaborare rapidamente con schede Dimensione del team: ideale per team che necessitano di prendere appunti rapidamente e collaborare
|Schede note basate su Markdown, collaborazione in tempo reale, visualizzazione grafica, backlinking
|Free; Unlimited $11/mese
|MyMind
|Ideale per chi pensa in modo visivo e desidera salvare e organizzare le idee senza sforzo Dimensione del team: ideale per i creativi o per uso personale
|Categorizzazione automatica IA, salvataggio di testo, link, immagini e idee, ricerca full-text, layout visivo
|Gratis; piani a pagamento a partire da 7,99 $ al mese
|Notability
|Ideale per note scritte a mano, registrazioni audio e annotazioni durante le lezioni o il lavoro Dimensioni del team: ideale per studenti, insegnanti o professionisti
|Note scritte a mano + digitate, registrazione audio, visualizzazione multipla delle note, app solo per Apple
|Gratis con funzionalità/funzioni limitate; accesso completo $19,99/anno
Le 10 migliori alternative all'app Twos per te
1. ClickUp (Ideale per trasformare le note in azioni e gestire l'intera giornata)
Twos è ottimo per annotare pensieri e impostare promemoria rapidi, ma il tuo sistema deve lavorare di più quando la tua vita diventa più piena. È ora di esplorare i migliori strumenti di produttività per semplificare le tue attività.
È qui che ClickUp fa la differenza.
Ecco una tabella di confronto rapido per mostrarti le ampie funzionalità di ClickUp mentre cerchi un'alternativa all'app Twos.
|Funzionalità/funzione
|ClickUp
|Twos
|Gestione delle attività
|✅ Avanzate
|🟡 Base
|Assistente IA
|✅ Sì
|❌ No
|Documenti e diario
|✅ Integrata
|🟡 Solo note
|Lavagne online
|✅ Sì
|❌ No
|Automazioni
|✅ Sì
|❌ No
|Visualizza calendario
|✅ Sì
|🟡 Base
|Promemoria
|✅ Avanzato
|✅ Base
|Modelli
|✅ Estesa
|🟡 Pochi
|Integrazioni
|✅ Molti
|❌ No
|App mobile
|✅ Robusta
|✅ Sì
|Collaborazione
|✅ In tempo reale
|❌ No
|Campi personalizzati
|✅ Sì
|❌ No
|Dashboard/Reportistica
|✅ Sì
|❌ No
|Monitoraggio degli obiettivi
|✅ Sì
|❌ No
Come vera app all-in-one per la gestione delle attività e strumento per la gestione dei programmi, ClickUp ti aiuta a passare da "Cosa devo fare?" a "Facciamolo". Ti offre la flessibilità di creare attività all'istante da qualsiasi nota e aggiungerle direttamente al tuo piano settimanale, senza perdere la concentrazione.
È l'ideale per chi ama la leggerezza di Twos, ma desidera uno strumento che segua idee, elenchi, obiettivi e routine ricorrenti.
Supponiamo che tu digiti: "Riparare il rubinetto che perde, inviare il regalo di anniversario, pianificare i contenuti della prossima settimana. "
In Twos, è lì che finisce. In ClickUp? È solo l'inizio. 🎯
🧐 Lo sapevi? Quando il tuo sistema di gestione delle attività è coerente su tutte le piattaforme, il tuo carico cognitivo diminuisce. Meno tempo per passare da un'attività all'altra = più tempo per pensare.
Cattura, organizza e fai brainstorming
📝 Scrivi, poi collega le azioni con ClickUp Docs
Twos è ottimo per scaricare le idee, ma ClickUp Docs va oltre. Sono collaborativi, personalizzabili e integrati nel tuo flusso di lavoro. Invece di destreggiarti tra diverse app, gestisci note e attività in un'unica area di lavoro condivisa, per uso individuale o di team.
Caso d'uso: tieni un diario quotidiano nei documenti ClickUp.
Scrivi pensieri come:
"Devo chiamare papà."
Evidenzia e fai clic con il pulsante destro del mouse per trasformarlo in un'attività o in un promemoria, perfetto per i controlli quotidiani o per riflettere su te stesso.
Puoi anche:
- Crea pianificatori settimanali
- Tieni traccia della gratitudine
- Salva idee per articoli o obiettivi
- Incorpora file multimediali e fogli di lavoro
- Collegamento ad attività o elenchi
✨ Che tu stia scrivendo un diario o monitorando il tuo umore, ClickUp unisce scrittura e organizzazione in un'unica piattaforma flessibile.
💡 Suggerimento Pro: Trasforma il tuo diario giornaliero ClickUp in un compagno di terapia. Tagga pensieri come "ansia", "vittorie" o "trigger" da rivisitare durante le sessioni di terapia o le routine di supporto che riducono il senso di sopraffazione.
🧩 Fai brainstorming visivo con le lavagne online ClickUp
Le lavagne online di ClickUp ti consentono di mappare idee, scaricare pensieri e connettere visivamente concetti: perfette per trasformare un brainstorming o una riunione in attività concrete.
Caso d'uso: inizia con una mappa mentale per un nuovo progetto, quindi converti le note adesive o i rami direttamente in attività o documenti, mantenendo il flusso creativo e l'esecuzione in un unico posto.
Migliora il tuo diario e la tua presa di appunti con IA e immagini 🎨
ClickUp va oltre il testo. Usa AI Notetaker per acquisire e riepilogare/riassumere automaticamente riunioni o sessioni di terapia, trasformando i punti chiave in attività concrete.
Vuoi rendere più espressivo il tuo diario della gratitudine o il tuo tracker dell'umore? Genera immagini personalizzate direttamente all'interno del tuo documento con ClickUp Brain: basta digitare ciò che desideri vedere.
E se hai bisogno di spiegare un processo o condividere un aggiornamento veloce, registra un Clip e incorporalo direttamente nel tuo diario o nella tua attività.
*Con ClickUp, le tue note, immagini e azioni sono sempre connesse, rendendo il tuo sistema di produttività completo
✨ Trasforma pensieri casuali in risultati concreti con ClickUp Brain
Non dovrai più organizzare ogni idea da solo. ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, è in grado di suddividere le note non strutturate, assegnare loro una priorità in base all'urgenza e trasformarle in un elenco di attività chiaro e attuabile.
Caso d'uso: Tu annoti: "Pianificare le vacanze". ClickUp Brain suggerisce:
- Cerca 3 posizioni
- Conferma le date del viaggio
- Condividi l'itinerario con la famiglia
- Imposta budget e scadenza prenotazioni
Puoi modificare, pianificare o persino automatizzare questi passaggi, il tutto senza uscire dalla tua area di lavoro. Con funzionalità/funzioni come la pianificazione IA e i suggerimenti intelligenti di priorità delle attività, ClickUp Brain garantisce che i tuoi piani siano effettivamente in linea con il tuo tempo e la tua disponibilità.
📮ClickUp Insight: Il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per fare ciò, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare le attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha elaborato uno o due di questi passaggi. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a 5+ app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!
📖 Per saperne di più: Scopri come sfruttare l'IA per una pianificazione più intelligente e migliorare la tua produttività.
✅ Elenchi di attività personali che si adattano alla tua giornata
ClickUp Tasks ti aiuta a gestire tutto, dalla routine mattutina alle scadenze importanti. In combinazione con ClickUp Brain, funziona come un assistente vocale per una gestione intelligente delle attività. Se hai bisogno di un'app per elenchi di cose da fare che vada oltre le caselle di controllo e supporti flussi di lavoro strutturati, ClickUp è la soluzione giusta per te.
Caso d'uso: l'elenco della domenica sera
- 🟢 Spesa alimentare
- 🔴 Proposta client da consegnare martedì
- 🟡 Chiama il veterinario
Imposta priorità con codici colore, durate stimate e impostazioni ricorrenti (settimanali per la spesa, mensili per il veterinario). Puoi pianificare le attività in base all'urgenza o suddividerle in attività secondarie per maggiore chiarezza.
Ogni attività supporta potenti funzionalità/funzioni:
- Attività secondarie
- Stati personalizzati (come "In corso" o "In attesa di risposta")
- Promemoria e automazioni
- Monitoraggio del tempo, se è quello che fa per te
🧐 Lo sapevi? Creare una colonna o un tag "Terminato" nel tuo strumento per prendere appunti può rieducare il tuo cervello a vedere lo stato di avanzamento, non solo la pressione.
⚡ Automatizza la tua routine
Le automazioni di ClickUp ti consentono di impostare regole per spostare attività, assegnare utenti o aggiornare automaticamente gli stati.
Caso d'uso: quando finisci una nota e la contrassegni come "Pronta", ClickUp può assegnarla automaticamente alla persona giusta o spostarla nel tuo piano settimanale, senza bisogno di passaggi manuali.
Pianifica, assegna priorità e visualizza
🗓️ Pianifica la tua settimana in modo visivo con il Calendario ClickUp
Con ClickUp Calendar, puoi mappare la tua giornata o la tua settimana trascinando le attività sui blocchi di tempo. Puoi anche modificare i tuoi piani in base agli imprevisti della vita.
Caso d'uso: stai destreggiandoti tra lavoro, allenamenti e commissioni personali. Trascina "follow-up email" su Monday alle 10:00, "palestra" su mercoledì alle 18:00 e "preparativi per il compleanno della mamma" su sabato. Terminato.
Inoltre, puoi:
- Sincronizzazione con Google Calendar
- Assegna un codice colore ai tuoi tipi di attività
- Passa alla vista Bacheca, Elenco o Sequenza in qualsiasi momento
🎉 Curiosità: Pinterest è nato come bacheca digitale per raccogliere idee, ma molti utenti lo utilizzano come un diario visivo. La tua app per la produttività può fare lo stesso, con una visualizzazione calendario.
📊 Tieni traccia dello stato con le dashboard
Le dashboard di ClickUp ti consentono di visualizzare a colpo d'occhio il tuo carico di lavoro, le scadenze e lo stato dei progetti.
Caso d'uso: crea una dashboard per monitorare le attività quotidiane, le voci del diario e le attività cardine dei progetti, in modo da sapere sempre cosa devi fare e cosa ti aspetta.
🎯 Rimani concentrato con il monitoraggio degli obiettivi
Gli Obiettivi di ClickUp ti aiutano a impostare, monitorare e visualizzare lo stato di avanzamento degli obiettivi personali o lavorativi.
Caso d'uso: Imposta un obiettivo come "Scrivere cinque voci nel diario questa settimana" o "Completare tre attività importanti" e guarda lo stato di avanzamento aggiornarsi automaticamente man mano che spunti gli elementi.
🔔 Promemoria intelligenti che non ti fanno dimenticare nulla
I promemoria di ClickUp non sono semplici avvisi passivi, ma sono integrati con le tue attività e i tuoi documenti.
Caso d'uso: mentre rivedi il tuo diario, scrivi "controllare con il team venerdì". Converti quella riga in un promemoria con scadenza venerdì alle 10:00, con un solo clic.
Puoi:
- Aggiungi promemoria ricorrenti (ad es. "Innaffiare le piante ogni domenica")
- Assegna promemoria a te stesso o ad altri
- Allega documenti, note o file
- Trasforma i commenti alle attività in follow-up
🔔 Promemoria: dimenticare un'attività è un feedback, non un fallimento. Adattati, non giudicare.
📱 Gestisci la tua giornata ovunque ti trovi con l'app mobile
L'app mobile ClickUp ti consente di acquisire note, creare attività e controllare i promemoria mentre sei in movimento, così il tuo sistema di produttività è sempre con te, non solo sulla tua scrivania.
Modelli che danno il via alla tua routine
Non sai da dove iniziare? ClickUp offre modelli per elenchi di attività quotidiane, journaling, blocchi di tempo e altro ancora. Puoi accedere a modelli gratuiti per iniziare subito a pianificare.
📝 Modello di elenco delle cose da fare quotidiane ClickUp
Desideri un modo semplice per trasformare i tuoi pensieri in un piano mirato e realizzabile, senza dover creare un sistema da zero? Il modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp ti offre proprio questo. È perfetto per chiunque abbia bisogno di una struttura coerente per registrare, dare priorità e spuntare le attività quotidiane, sia che si tratti di gestire un'intera giornata lavorativa o semplicemente di tenere in ordine la propria vita.
Cosa ti aiuta a fare questo modello:
- ✅ Inizia ogni giornata con un layout chiaro e pronto all'uso
- ✍️ Registra le attività man mano che si presentano e classificale in base alla priorità
- ⏰ Imposta date di scadenza, promemoria e routine ricorrenti
- 🧠 Aggiungi note, liste di controllo o attività secondarie per un contesto aggiuntivo
- 📅 Visualizza il tuo carico di lavoro nella vista Elenco, Bacheca o Calendario
- 🔁 Riutilizzabile ogni giorno senza dover riformattare: basta duplicare e il gioco è fatto
💡 Suggerimento: In ClickUp, collega i tuoi documenti e le tue attività utilizzando le relazioni. In questo modo, ciò che scrivi e le azioni che intraprendi rimangono collegati, anche a distanza di settimane.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp:
- Organizza facilmente le idee, riepiloga/riassumi le note e genera automaticamente piani d'azione con ClickUp Brain , che ti aiuta a semplificare il flusso di lavoro dall'inizio alla fine
- Crea, archivia e collega note o diari alle attività in tempo reale utilizzando ClickUp Docs , così tutto rimane connesso e facile da gestire
- Crea elenchi di cose da fare flessibili con attività secondarie, promemoria e flussi di lavoro personalizzati tramite Attività di ClickUp , assicurandoti di non perdere mai nulla
- Visualizza la tua settimana e modifica i tuoi piani senza sforzo con ClickUp Calendar, grazie alla semplice pianificazione drag-and-drop
- Trasforma i pensieri fugaci in avvisi utilizzabili con ClickUp Reminders , così sarai sempre al passo con le attività importanti
- Inizia subito con configurazioni plug-and-play per note, pianificazione e altro ancora utilizzando i modelli ClickUp , che ti consentono di concentrarti su ciò che conta di più
- Passa dalla vista Elenco, Bacheca, Calendario, Gantt o Sequenza in base al tuo stile di pianificazione. Aggiungi campi personalizzati per monitorare qualsiasi cosa: umore, priorità, budget o persino tag di diario
- App mobile dedicata per aiutarti ad accedere a tutte le attività e utilizzarla come app per prendere appunti mentre sei in movimento
Limiti di ClickUp:
- All'inizio può sembrare complicato a causa dell'elevato numero di funzionalità/funzioni, ma iniziare con qualcosa di semplice aiuta
- Funziona meglio su desktop, anche se la versione mobile sta migliorando rapidamente
- Richiede un po' di tempo per la configurazione, ma offre vantaggi a lungo termine
Prezzi di ClickUp:
Valutazioni e recensioni di ClickUp:
- G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Prima vivevo grazie alle mie note scritte, ma dopo due giorni di valutazione di ClickUp, ho capito che era la soluzione giusta per me
Prima vivevo grazie alle mie note scritte, ma dopo due giorni di valutazione di ClickUp, ho capito che era la soluzione giusta per me
🌼 Incoraggiamento: non sei "pessimo nella produttività", semplicemente non hai ancora trovato il sistema giusto.
2. Logseq (Ideale per la scrittura di un diario che mette al primo posto la privacy e il pensiero connesso)
Logseq è come il secondo cervello dei minimalisti. Se Twos ti ha dato un assaggio della registrazione quotidiana e della presa di appunti, Logseq ti porta al livello successivo con percorsi di pensiero collegati e controllo offline completo. Costruito su un'interfaccia in stile outliner, ogni pensiero che scrivi in Logseq può essere annidato sotto un altro, in modo che le tue idee si organizzino naturalmente attraverso pensieri collegati.
È particolarmente utile se scrivi un diario ogni giorno, prendi appunti per lo studio personale o ti piace riflettere e vedere come le tue idee si collegano nel tempo. A differenza di Twos, Logseq non serve a gestire le attività, ma ad aiutarti a costruire un sistema di conoscenza a lungo termine. È locale e open source, il che significa che i tuoi dati rimangono con te e la sincronizzazione è facoltativa e non obbligatoria.
Funzionalità/funzioni chiave di Logseq
- Diario basato su schemi con elenchi puntati comprimibili
- Le pagine giornaliere sono progettate per incoraggiare la scrittura costante
- Visualizzazione grafica per visualizzare le relazioni tra le note
- Modello open source e local-first per una maggiore privacy
- Collegamento bidirezionale per connettere e rivedere pensieri correlati
💡 Suggerimento: usa i collegamenti in Logseq per collegare le tue note quotidiane ad argomenti come "obiettivi", "intuizioni" o "apprendimento". Con il tempo, emergeranno dei modelli, come se il tuo cervello lasciasse un percorso di navigazione.
Limiti di Logseq
- Non dispone di supporto integrato per elenchi di cose da fare o pianificazione
- Richiede configurazione manuale o plugin per la sincronizzazione tra dispositivi
- Può risultare poco familiare agli utenti abituati alle app per prendere appunti in modo lineare
Prezzi di Logseq:
Logseq Sync è attualmente in versione beta pubblica e accessibile ai collaboratori attivi di Open Collective. Per ottenere l'accesso, puoi scegliere tra i seguenti livelli di donazione mensile:
- Backer: 5 $ al mese
- Sponsor: 15 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Logseq:
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
🔔 Promemoria: i sistemi non devono essere belli. Devono solo avere senso per te.
3. Anytype (Ideale per creare un secondo cervello privato su tutti i dispositivi)
Se hai mai desiderato un'app per prendere appunti che funzioni come Notion, ma che mantenga i tuoi dati completamente privati, Anytype è quello che stai cercando. È progettato per essere il tuo cervello digitale all-in-one, consentendoti di creare pagine per qualsiasi cosa: note, attività, persone, progetti e idee. Tutto risiede localmente sul tuo dispositivo, con crittografia end-to-end e sincronizzazione opzionale su più piattaforme.
Mentre Twos è l'ideale per annotare pensieri veloci, Anytype ti aiuta a creare un sistema completamente personalizzato per organizzare ogni area della tua vita. Consideralo come la base del tuo sistema operativo personale, con più struttura e meno preoccupazioni riguardo alla gestione dei tuoi dati nel cloud.
Funzionalità/funzioni chiave di Anytype
- Funzionalità offline con sincronizzazione automatica crittografata
- Sistema basato su oggetti per creare tipi personalizzati come diari, attività e libri
- Collegamenti bidirezionali e vista grafica per una mappatura approfondita delle conoscenze
- Interfaccia senza distrazioni progettata per scrivere con concentrazione
- Assistenza multipiattaforma su macOS, Windows, Linux, Android e iOS
Limiti di Anytype
- Ancora in versione beta, con alcune funzionalità/funzioni limitate o in fase di sviluppo attivo
- Non dispone di promemoria integrati o funzionalità di calendario (per ora)
- Presenta una curva di apprendimento per gli utenti che non hanno familiarità con i flussi di lavoro basati su oggetti
Prezzi Anytype:
- Explorer: Free
- Builder: 99 $/anno
- Co-autore: 299 $ per 3 anni
- Business: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Anytype:
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
🎉 Curiosità: molti fondatori che lavorano da soli utilizzano gestori di attività personali per monitorare le emozioni insieme alle cose da fare, perché l'umore influisce sullo slancio.
4. Superlist (Ideale per elenchi di cose da fare eleganti con funzionalità collaborative)
Se ti è piaciuta Twos per la sua semplicità ma ti mancavano la collaborazione o la rifinitura, Superlist è un bellissimo aggiornamento. Creata dal team dietro Wunderlist, Superlist porta un tocco di modernità alla gestione delle attività, con un design pulito, elenchi condivisibili e funzionalità/funzioni che rendono piacevole anche la pianificazione più banale.
Puoi creare elenchi di cose da fare personali o condivisi, aggiungere attività, inserire commenti, impostare promemoria e organizzare le attività tra i vari progetti. Sebbene non sia complesso come una soluzione completa di project management (e questo è il punto), ti offre una struttura sufficiente per rimanere concentrato, senza confusione.
Funzionalità/funzioni chiave di Superlist
- Design minimalista e intuitivo con potenti funzionalità per elenchi di cose da fare
- Condivisione di elenchi con familiari, amici o team per una facile collaborazione
- Assistenza per attività secondarie, note, promemoria e allegati
- Le app native sono disponibili su macOS, Windows, iOS e Android
- Sincronizzazione in tempo reale per una pianificazione collaborativa senza interruzioni
Limiti della Superlist
- Ancora in fase di accesso anticipato, con alcune funzionalità/funzioni limitate o in fase di sviluppo attivo
- Mancano il monitoraggio del tempo, l'automazione e funzionalità avanzate per il flusso di lavoro
- Offre meno flessibilità rispetto a strumenti come ClickUp o Notion per la pianificazione complessa
Prezzi Superlist:
- Free
- Pro: 19 $ al mese a persona
- Super: 39 $/persona/mese
Valutazioni e recensioni Superlist:
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
🎉 Curiosità: Il metodo "Zettelkasten", che collega ogni nota ad altre idee, ha più di 100 anni e ha aiutato uno studioso a pubblicare oltre 70 libri.
5. Bear (Ideale per scrivere e prendere appunti in modo pulito e senza distrazioni)
Se la cosa che preferisci di Twos è la semplicità con cui puoi scrivere senza complicazioni, Bear potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Questa app, disponibile solo per Apple, è amata da scrittori, giornalisti e appassionati di appunti che desiderano un'interfaccia elegante e una struttura perfetta.
Bear combina la formattazione Markdown, gli hashtag per l'organizzazione e una splendida esperienza di scrittura, perfetta per catturare note creative senza distrazioni. Sebbene non sia progettato per la gestione delle attività o la collaborazione, è fantastico per appunti personali, brainstorming creativi o per tenere un diario leggero.
Funzionalità/funzioni chiave di Bear
- Interfaccia minimalista ed elegante ottimizzata per scrivere con concentrazione
- Organizzazione tramite hashtag, tag nidificati e potenti filtri
- Supporto Markdown con scorciatoie intuitive per la formattazione
- Crittografia delle singole note per una maggiore privacy
- Sincronizzazione perfetta tra Mac, iPad e iPhone
Limiti da tenere in considerazione
- Limitato ai dispositivi Apple senza supporto multipiattaforma
- Mancano le funzionalità integrate di gestione delle attività e calendario
- Mancanza di funzionalità di collaborazione e promemoria per flussi di lavoro condivisi
Prezzo indicativo:
- Gratis: versione di prova di 14 giorni
- Pro: 2,99 $ al mese
Valutazioni e recensioni degli orsi:
- G2: 4,8/5 (oltre 1.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 800 recensioni)
🌼 Incoraggiamento: se i tuoi pensieri sembrano caotici, non è un difetto, è un segnale. Scriverli, anche in modo goffo, è un modo per incontrare te stesso con cura e chiarezza.
Ecco perché molti terapeuti ora incoraggiano i propri client a utilizzare le "pagine giornaliere" come riscaldamento prima della terapia.
6. RemNote (Ideale per studenti e persone che desiderano continuare ad apprendere e hanno bisogno di ripetizioni a intervalli regolari)
RemNote è più di uno strumento per prendere appunti: è un compagno di pensiero creato per l'apprendimento approfondito. Se ti piace trasformare le tue note in flashcard, rivedere le idee chiave nel tempo o costruire un sistema di conoscenza a lungo termine, RemNote fa al caso tuo.
A differenza di Twos, che è più incentrato sugli elenchi, RemNote utilizza la ripetizione spaziata e il pensiero collegato per aiutarti a ricordare ciò che scrivi, non solo a memorizzarlo. È particolarmente utile per studenti, ricercatori o chiunque lavori su materiale denso e desideri conservarlo.
Funzionalità/funzioni chiave di RemNote
- La ripetizione spaziata è integrata nelle note per una memorizzazione efficace
- Flashcard generate direttamente dagli evidenziazioni o dai prompt nel testo
- Note collegate e pagine giornaliere per supportare una revisione strutturata
- Supporto Markdown con scrittura in stile outliner per maggiore chiarezza e organizzazione
- Accesso con sincronizzazione tramite piattaforme web e mobili
Limiti di RemNote
- L'interfaccia risulta complessa per gli utenti occasionali o alle prime armi
- Non progettato per la gestione generale delle attività o la pianificazione dei flussi di lavoro
- Il piano Free include limitazioni allo spazio di archiviazione e alle funzionalità di sincronizzazione
Prezzi di RemNote:
- Free
- Pro: 8 $ al mese
- Pro con IA: 18 $ al mese
Valutazioni e recensioni di RemNote
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
🌼 Incoraggiamento: Non esiste qualcosa di troppo disordinato o troppo minimalista. Il tuo cervello, il tuo flusso, le tue regole.
7. 24me Smart Personal Assistant (Ideale per gestire attività, calendario e promemoria in un unico posto)
Se stai cercando un'alternativa a Twos che punti maggiormente alla produttività con meno lavoro richiesto, 24me è come avere un piccolo assistente esecutivo in tasca. Unisce le tue attività, gli eventi del calendario, le note e i promemoria in un'unica dashboard pulita, così non dovrai più destreggiarti tra più app solo per rimanere aggiornato.
È progettata per professionisti impegnati, genitori o chiunque abbia bisogno di avere tutto in un unico posto senza dover creare sistemi complessi. E sì, ti ricorderà anche di pagare le bollette.
Funzionalità/funzioni chiave di 24me Smart Personal Assistant
- Visualizzazione unificata di calendario, attività, note e promemoria
- Avvisi intelligenti con segnalazioni in tempo reale come "È ora di uscire" in base al traffico
- Assistenza con comandi vocali per la creazione di attività a mani libere
- Sincronizzazione perfetta con Outlook, Google Calendar, Apple Calendar e altro ancora
- Disponibilità multipiattaforma su iOS, Android e web
Limiti di 24me Smart Personal Assistant
- Mancano le visualizzazioni dei progetti e l'organizzazione delle attività in stile Kanban
- Offre personalizzazione limitata e nessun collegamento approfondito tra note e attività
- Include pubblicità e limita le integrazioni nel piano Free
Prezzi di 24me Smart Personal Assistant:
- Free
- Premium: 5,99 $ al mese
Valutazioni e recensioni di 24me Smart Personal Assistant
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
🎉 Curiosità: l'uso dei diari digitali raggiunge il picco massimo a gennaio, aprile e settembre, ovvero all'inizio dell'anno, della stagione e dell'anno scolastico. Se stai ricominciando proprio ora, non sei il solo.
8. Supernotes (Ideale per prendere appunti rapidamente con schede e collaborare)
Supernotes offre un approccio innovativo alla presa di appunti organizzando tutto in schede di piccole dimensioni. Se Twos ti ha aiutato a prendere rapidamente appunti, Supernotes semplifica la scansione, l'organizzazione e la condivisione, soprattutto quando ti concentri sulla collaborazione in team leggera.
Ogni scheda può essere taggata, collegata o raggruppata in blocchi note, rendendola ideale per il brainstorming, le note delle riunioni o la gestione delle conoscenze personali. Puoi anche modificare insieme ad altri in tempo reale, senza preoccuparti di formattare il tutto.
Funzionalità/funzioni chiave di Supernotes
- Schede veloci basate su markdown, facili da cercare e organizzare
- Collaborazione in tempo reale tramite commenti e taccuini condivisi
- Visualizzazione grafica e collegamenti per visualizzare e connettere idee correlate
- App web versatile accessibile tramite browser o desktop su tutti i dispositivi
- Interfaccia pulita e intuitiva, progettata per garantire velocità e chiarezza
Limiti di Supernotes
- Mancano le tradizionali visualizzazioni delle attività e del calendario
- Offre assistenza limitata per l'accesso offline
- Sembra frammentato per gli utenti che preferiscono scrivere testi lunghi
Prezzi Supernotes:
- Free
- Unlimited: 11 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Supernotes
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
🎉 Curiosità: Supernotes è stata originariamente creata per aiutare due amici a prendere appunti durante le lezioni, mentre ora è utilizzata da team e creativi.
9. MyMind (Ideale per chi pensa in modo visivo e desidera salvare e organizzare le idee senza sforzo)
MyMind è meno un elenco di cose da fare e più un rifugio digitale per il tuo cervello. Se ami la semplicità di annotare le cose in Twos ma desideri poter salvare articoli, citazioni, immagini e siti web in un unico posto, senza cartelle o tag, questo è ciò che fa per te.
Progettata per pensatori visivi e creativi, MyMind organizza automaticamente tutto ciò che salvi utilizzando l'IA. Basta "salvarlo e dimenticarlo", per poi ritrovarlo quando serve, ben visualizzato e facile da cercare.
Funzionalità/funzioni chiave di MyMind
- Salva testo, link, immagini, evidenziazioni e idee da qualsiasi fonte
- Categorizza automaticamente i contenuti con l'IA, senza bisogno di tag manuali
- Sfoglia i contenuti in un bellissimo layout visivo in stile Pinterest
- Usa la ricerca full-text e i filtri intelligenti per trovare rapidamente qualsiasi cosa
- Cattura contenuti tramite l'estensione Chrome, le app mobili o l'email
Limiti di MyMind
- Non progettato per la gestione delle attività o la pianificazione quotidiana
- Mancano promemoria, visualizzazioni del calendario e flussi di lavoro strutturati
- Offre una collaborazione limitata, destinata principalmente all'uso personale
Prezzi MyMind:
- Free
- Student of Life: 7,99 $ al mese
- Mastermind: 12,99 $ al mese
- Newton: 299 $/anno
Valutazioni e recensioni di MyMind
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
🧐 Lo sapevi? Gli strumenti di layout visivo attivano il sistema di memoria spaziale del cervello, rendendo più facile ricordare le idee, specialmente per chi apprende in modo visivo.
10. Notability (Ideale per note scritte a mano, registrazioni audio e annotazioni per le lezioni o il lavoro)
Se pensi meglio con una penna in mano o ami registrare note vocali mentre prendi appunti, Notability ti offre la flessibilità che Twos non ha. Notability offre un'esperienza di presa di appunti fluida e nativa, specialmente per gli utenti Apple su iPad o Mac, dove le note scritte a mano e quelle audio risultano perfettamente integrate.
È una delle app preferite da studenti, insegnanti e professionisti che desiderano combinare scrittura a mano, digitazione, schizzi e voce in un unico posto.
Che tu stia prendendo appunti durante una lezione, delineando idee durante una riunione o annotando pensieri personali, Notability mantiene tutto sincronizzato, ricercabile e facile da rivedere in un secondo momento.
Funzionalità/funzioni chiave di Notability
- Note scritte a mano e digitate con supporto completo per Apple Pencil
- Registrazioni audio sincronizzate perfettamente con i contenuti scritti
- Modelli integrati per agende, diari e taccuini
- Visualizzazione multipla delle note per scrivere e fare riferimenti affiancati
- Sincronizzazione tra dispositivi iPad, iPhone e Mac
Limiti di Notability
- Disponibile solo su dispositivi Apple, senza assistenza per Windows o Android
- Ti mancano le tradizionali funzioni di gestione delle attività e promemoria?
- Collaborazione limitata, limitata a PDF o presentazioni condivisi
Prezzi di Notability:
- Free
- Accesso completo: 19,99 $/anno
Valutazioni e recensioni di Notability:
- G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)
🎉 Curiosità: gli utenti di Notability hanno inviato voti nuziali scritti a mano, equazioni matematiche e scarabocchi di bambini nella stessa settimana.
✨ Menzioni speciali
Sebbene questi strumenti non siano stati inseriti nell'elenco principale, sono comunque fantastiche alternative a Twos, soprattutto se stai cercando qualcosa con un po' più di personalizzazione, struttura o capacità di pianificazione visiva.
Notion:Ideale per la pianificazione digitale personalizzabile con un'area di lavoro visivaSe ami costruire sistemi da zero, Notion ti consente di creare tutto, dagli elenchi di attività ai diari fino a interi secondi cervelli, completi di database, calendari e layout accattivanti.
Tiimo:Ideale per la gestione visiva del tempo con promemoria delicatiProgettato pensando agli utenti neurodivergenti, Tiimo offre un modo visivo e rilassante per pianificare la giornata e supportare la presa di appunti per chi soffre di ADHD senza sovraccaricare. È ideale per chi desidera routine strutturate e piccoli suggerimenti invece di programmi rigidi.
Akiflow:Ideale per consolidare le attività in un programma giornaliero miratoSe la tua lista delle cose da fare è sparpagliata in più posti (email, Slack, calendario), Akiflow riunisce tutto in un'unica vista giornaliera, così puoi bloccare il tempo, stabilire le priorità e affrontare la giornata con meno stress.
🌼 Se ti senti confuso, non è un fallimento, è un segnale. Il riposo non è una pausa dal tuo stato di avanzamento, ma parte integrante di esso.
Trova la tua prossima app di produttività preferita
Twos era ottimo per iniziare, ma a volte il tuo cervello (e la tua giornata) hanno bisogno di maggiore assistenza. Che tu stia cercando un'organizzazione più approfondita delle note, promemoria migliori, pianificazione visiva o strumenti collaborativi, in questo elenco troverai un'alternativa adatta al tuo stile.
Da schemi minimalisti a bacheche visive, fino a hub di produttività all-in-one, ora hai a disposizione opzioni in grado di soddisfare ogni tua esigenza.
✨ Cerchi qualcosa che faccia tutto: note, attività, promemoria, calendari e supporto IA? Prova ClickUp gratuitamente e crea un sistema che ti aiuti a catturare le tue idee e ad agire su di esse, senza dover cambiare app ogni cinque minuti.