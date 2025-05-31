le 10 migliori alternative all'app Twos per note e produttività

A volte basta un semplice elenco per sentirsi in controllo. 🧸Annoti i tuoi pensieri, i tuoi promemoria, quell'attività che continui a rimandare e, improvvisamente, la tua mente si libera. Questo è il potere di strumenti come l'app Twos. Uno spazio pulito e minimale per gestire le tue note, monitorare le attività personali e dare un ritmo alla tua giornata.

Ma forse hai iniziato a desiderare qualcosa che vada oltre la semplice pianificazione delle attività. Una struttura più organizzata per prendere appunti, gestire i progetti e riflettere quotidianamente? Più modi per rivedere le idee? Qualcosa di più di un semplice elenco delle stesse attività giorno dopo giorno?

Che tu stia creando un secondo cervello, perfezionando la tua app per gli elenchi delle cose da fare o esplorando un nuovo strumento di project management per gestire le nuove attività con intenzione, sei nel posto giusto. Ecco una panoramica delle 10 migliori alternative all'app Twos disponibili oggi.

Quindi, se stai cercando qualcosa di più e ti stai chiedendo "qual è l'alternativa all'app Twos?", continua a leggere.

Cosa dovresti cercare in un'alternativa all'app Twos?

🎉 Curiosità: Twos prende il nome dai due fondatori e dall'idea che tutto inizia con "solo due cose da ricordare"

Twos è un'app semplice, ma il tuo flusso di lavoro probabilmente non lo è.

Quando cerchi un sostituto, vuoi qualcosa che possa evolversi con le tue esigenze. Ad un certo punto potresti trovarti ad aver bisogno di una gestione delle attività più solida, di note collaborative, di acquisizione vocale, di sincronizzazione del calendario o semplicemente di promemoria migliori che ti avvisino effettivamente in tempo.

Le migliori alternative all'app Twos dovrebbero essere strumenti in grado di fungere da sistema di gestione delle attività personali, supportando sia le cose da fare quotidiane che gli obiettivi a lungo termine.

Flessibile sia per uso personale che professionale

Leggera abbastanza per la registrazione quotidiana, ma potente abbastanza per i progetti

Facile da usare, perché nessuno ha tempo per imparare un nuovo sistema da zero

Personalizzabile, quindi funziona proprio come il tuo cervello

Analizziamo le migliori opzioni e scopriamo perché potrebbero diventare il tuo prossimo strumento preferito.

🧐 Lo sapevi? Puoi capire che tipo di pensatore sei dal modo in cui prendi appunti. Elenco puntato? Ami la struttura. Scarichi tutto dalla mente? Sei un tipo che pensa prima alle idee.

Alternative all'app Twos in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Ideale per trasformare le note in azioni e gestire l'intera giornata Dimensione del team: ideale per chi ha bisogno di gestire le attività e dell'assistenza dell'IA Gestione delle attività basata sull'IA, integrazione per prendere appunti, monitoraggio dei progetti, sincronizzazione del calendario Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende Logseq Ideale per la privacy nel journaling e il pensiero connesso Dimensione del team: ideale per chi preferisce prendere appunti in modo minimalista Diario basato su schemi, collegamento bidirezionale, privacy locale, visualizzazione grafica Gratis; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per la sincronizzazione Anytype Ideale per creare un secondo cervello privato su tutti i dispositivi Dimensione del team: ideale per chi ha bisogno di organizzare le note offline Crittografia end-to-end, offline-first, collegamenti bidirezionali, multipiattaforma Gratis; piani a pagamento a partire da 99 $/anno Superlist Ideale per elenchi di cose da fare eleganti con funzionalità collaborative Dimensione del team: ideale per team che necessitano di un gestore delle attività pulito e collaborativo Design minimalista, attività secondarie, promemoria delle attività, collaborazione in tempo reale, multipiattaforma Gratis; versione Pro a partire da 19 $ al mese per persona Bear Ideale per scrivere e prendere appunti in modo pulito e senza distrazioni Dimensione del team: ideale per chi preferisce prendere appunti in modo semplice per uso personale Supporto Markdown, hashtag per l'organizzazione, note crittografate, app solo per Apple Versione di prova gratuita per 14 giorni; Pro $2,99/mese RemNote Ideale per studenti e persone che continuano ad apprendere e hanno bisogno di ripetizioni spaziate Dimensione del team: ideale per persone concentrate sull'apprendimento e che prendono appunti Ripetizione spaziata, flashcard, supporto Markdown, note collegate, scrittura in stile outliner Gratis; versione Pro a partire da 8 $ al mese 24me Smart Personal Assistant Ideale per gestire attività, calendario e promemoria in un unico posto Dimensione del team: ideale per persone impegnate che cercano un sistema unificato Calendario unificato, gestione delle attività, comandi vocali, avvisi intelligenti, sincronizzazione multipiattaforma Gratis; Premium 5,99 $ al mese Supernotes Ideale per prendere appunti e collaborare rapidamente con schede Dimensione del team: ideale per team che necessitano di prendere appunti rapidamente e collaborare Schede note basate su Markdown, collaborazione in tempo reale, visualizzazione grafica, backlinking Free; Unlimited $11/mese MyMind Ideale per chi pensa in modo visivo e desidera salvare e organizzare le idee senza sforzo Dimensione del team: ideale per i creativi o per uso personale Categorizzazione automatica IA, salvataggio di testo, link, immagini e idee, ricerca full-text, layout visivo Gratis; piani a pagamento a partire da 7,99 $ al mese Notability Ideale per note scritte a mano, registrazioni audio e annotazioni durante le lezioni o il lavoro Dimensioni del team: ideale per studenti, insegnanti o professionisti Note scritte a mano + digitate, registrazione audio, visualizzazione multipla delle note, app solo per Apple Gratis con funzionalità/funzioni limitate; accesso completo $19,99/anno

Le 10 migliori alternative all'app Twos per te

1. ClickUp (Ideale per trasformare le note in azioni e gestire l'intera giornata)

Twos è ottimo per annotare pensieri e impostare promemoria rapidi, ma il tuo sistema deve lavorare di più quando la tua vita diventa più piena. È ora di esplorare i migliori strumenti di produttività per semplificare le tue attività.

È qui che ClickUp fa la differenza.

Ecco una tabella di confronto rapido per mostrarti le ampie funzionalità di ClickUp mentre cerchi un'alternativa all'app Twos.

Funzionalità/funzione ClickUp Twos Gestione delle attività ✅ Avanzate 🟡 Base Assistente IA ✅ Sì ❌ No Documenti e diario ✅ Integrata 🟡 Solo note Lavagne online ✅ Sì ❌ No Automazioni ✅ Sì ❌ No Visualizza calendario ✅ Sì 🟡 Base Promemoria ✅ Avanzato ✅ Base Modelli ✅ Estesa 🟡 Pochi Integrazioni ✅ Molti ❌ No App mobile ✅ Robusta ✅ Sì Collaborazione ✅ In tempo reale ❌ No Campi personalizzati ✅ Sì ❌ No Dashboard/Reportistica ✅ Sì ❌ No Monitoraggio degli obiettivi ✅ Sì ❌ No

Come vera app all-in-one per la gestione delle attività e strumento per la gestione dei programmi, ClickUp ti aiuta a passare da "Cosa devo fare?" a "Facciamolo". Ti offre la flessibilità di creare attività all'istante da qualsiasi nota e aggiungerle direttamente al tuo piano settimanale, senza perdere la concentrazione.

È l'ideale per chi ama la leggerezza di Twos, ma desidera uno strumento che segua idee, elenchi, obiettivi e routine ricorrenti.

Supponiamo che tu digiti: "Riparare il rubinetto che perde, inviare il regalo di anniversario, pianificare i contenuti della prossima settimana. "

In Twos, è lì che finisce. In ClickUp? È solo l'inizio. 🎯

🧐 Lo sapevi? Quando il tuo sistema di gestione delle attività è coerente su tutte le piattaforme, il tuo carico cognitivo diminuisce. Meno tempo per passare da un'attività all'altra = più tempo per pensare.

Cattura, organizza e fai brainstorming

📝 Scrivi, poi collega le azioni con ClickUp Docs

Usa ClickUp Docs per creare diari della gratitudine

Twos è ottimo per scaricare le idee, ma ClickUp Docs va oltre. Sono collaborativi, personalizzabili e integrati nel tuo flusso di lavoro. Invece di destreggiarti tra diverse app, gestisci note e attività in un'unica area di lavoro condivisa, per uso individuale o di team.

Caso d'uso: tieni un diario quotidiano nei documenti ClickUp.

Scrivi pensieri come:

"Devo chiamare papà."

"Devo chiamare papà."

Evidenzia e fai clic con il pulsante destro del mouse per trasformarlo in un'attività o in un promemoria, perfetto per i controlli quotidiani o per riflettere su te stesso.

Puoi anche:

Crea pianificatori settimanali

Tieni traccia della gratitudine

Salva idee per articoli o obiettivi

Incorpora file multimediali e fogli di lavoro

Collegamento ad attività o elenchi

✨ Che tu stia scrivendo un diario o monitorando il tuo umore, ClickUp unisce scrittura e organizzazione in un'unica piattaforma flessibile.

💡 Suggerimento Pro: Trasforma il tuo diario giornaliero ClickUp in un compagno di terapia. Tagga pensieri come "ansia", "vittorie" o "trigger" da rivisitare durante le sessioni di terapia o le routine di supporto che riducono il senso di sopraffazione.

🧩 Fai brainstorming visivo con le lavagne online ClickUp

Collabora con la tua community, pianifica strategie di prodotto e condividi idee utilizzando le lavagne online ClickUp

Le lavagne online di ClickUp ti consentono di mappare idee, scaricare pensieri e connettere visivamente concetti: perfette per trasformare un brainstorming o una riunione in attività concrete.

Caso d'uso: inizia con una mappa mentale per un nuovo progetto, quindi converti le note adesive o i rami direttamente in attività o documenti, mantenendo il flusso creativo e l'esecuzione in un unico posto.

Migliora il tuo diario e la tua presa di appunti con IA e immagini 🎨 ClickUp va oltre il testo. Usa AI Notetaker per acquisire e riepilogare/riassumere automaticamente riunioni o sessioni di terapia, trasformando i punti chiave in attività concrete. Vuoi rendere più espressivo il tuo diario della gratitudine o il tuo tracker dell'umore? Genera immagini personalizzate direttamente all'interno del tuo documento con ClickUp Brain: basta digitare ciò che desideri vedere. E se hai bisogno di spiegare un processo o condividere un aggiornamento veloce, registra un Clip e incorporalo direttamente nel tuo diario o nella tua attività. *Con ClickUp, le tue note, immagini e azioni sono sempre connesse, rendendo il tuo sistema di produttività completo

✨ Trasforma pensieri casuali in risultati concreti con ClickUp Brain

Usa ClickUp Brain per creare attività per i tuoi piani e avere un assistente IA costante che ti aiuti a pianificare tutto

Non dovrai più organizzare ogni idea da solo. ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, è in grado di suddividere le note non strutturate, assegnare loro una priorità in base all'urgenza e trasformarle in un elenco di attività chiaro e attuabile.

Caso d'uso: Tu annoti: "Pianificare le vacanze". ClickUp Brain suggerisce:

Cerca 3 posizioni

Conferma le date del viaggio

Condividi l'itinerario con la famiglia

Imposta budget e scadenza prenotazioni

Puoi modificare, pianificare o persino automatizzare questi passaggi, il tutto senza uscire dalla tua area di lavoro. Con funzionalità/funzioni come la pianificazione IA e i suggerimenti intelligenti di priorità delle attività, ClickUp Brain garantisce che i tuoi piani siano effettivamente in linea con il tuo tempo e la tua disponibilità.

📮ClickUp Insight: Il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per fare ciò, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare le attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha elaborato uno o due di questi passaggi. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a 5+ app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!

📖 Per saperne di più: Scopri come sfruttare l'IA per una pianificazione più intelligente e migliorare la tua produttività.

✅ Elenchi di attività personali che si adattano alla tua giornata

Usa le attività di ClickUp per creare le tue cose da fare quotidiane e ottenere un flusso di lavoro completo per gestirle al meglio

ClickUp Tasks ti aiuta a gestire tutto, dalla routine mattutina alle scadenze importanti. In combinazione con ClickUp Brain, funziona come un assistente vocale per una gestione intelligente delle attività. Se hai bisogno di un'app per elenchi di cose da fare che vada oltre le caselle di controllo e supporti flussi di lavoro strutturati, ClickUp è la soluzione giusta per te.

Caso d'uso: l'elenco della domenica sera

🟢 Spesa alimentare

🔴 Proposta client da consegnare martedì

🟡 Chiama il veterinario

Imposta priorità con codici colore, durate stimate e impostazioni ricorrenti (settimanali per la spesa, mensili per il veterinario). Puoi pianificare le attività in base all'urgenza o suddividerle in attività secondarie per maggiore chiarezza.

Ogni attività supporta potenti funzionalità/funzioni:

Attività secondarie

Stati personalizzati (come "In corso" o "In attesa di risposta")

Promemoria e automazioni

Monitoraggio del tempo, se è quello che fa per te

🧐 Lo sapevi? Creare una colonna o un tag "Terminato" nel tuo strumento per prendere appunti può rieducare il tuo cervello a vedere lo stato di avanzamento, non solo la pressione.

⚡ Automatizza la tua routine

Migliora la produttività automatizzando le attività con le automazioni di ClickUp

Le automazioni di ClickUp ti consentono di impostare regole per spostare attività, assegnare utenti o aggiornare automaticamente gli stati.

Caso d'uso: quando finisci una nota e la contrassegni come "Pronta", ClickUp può assegnarla automaticamente alla persona giusta o spostarla nel tuo piano settimanale, senza bisogno di passaggi manuali.

Pianifica, assegna priorità e visualizza

🗓️ Pianifica la tua settimana in modo visivo con il Calendario ClickUp

Usa la prioritizzazione basata sull'IA e le regolazioni automatiche per rimanere in linea con i tuoi obiettivi con il Calendario ClickUp

Con ClickUp Calendar, puoi mappare la tua giornata o la tua settimana trascinando le attività sui blocchi di tempo. Puoi anche modificare i tuoi piani in base agli imprevisti della vita.

Caso d'uso: stai destreggiandoti tra lavoro, allenamenti e commissioni personali. Trascina "follow-up email" su Monday alle 10:00, "palestra" su mercoledì alle 18:00 e "preparativi per il compleanno della mamma" su sabato. Terminato.

Inoltre, puoi:

Sincronizzazione con Google Calendar

Assegna un codice colore ai tuoi tipi di attività

Passa alla vista Bacheca, Elenco o Sequenza in qualsiasi momento

🎉 Curiosità: Pinterest è nato come bacheca digitale per raccogliere idee, ma molti utenti lo utilizzano come un diario visivo. La tua app per la produttività può fare lo stesso, con una visualizzazione calendario.

📊 Tieni traccia dello stato con le dashboard

Con le dashboard di ClickUp, puoi assegnare priorità alle attività, monitorarne lo stato e concentrarti su ciò che conta di più

Le dashboard di ClickUp ti consentono di visualizzare a colpo d'occhio il tuo carico di lavoro, le scadenze e lo stato dei progetti.

Caso d'uso: crea una dashboard per monitorare le attività quotidiane, le voci del diario e le attività cardine dei progetti, in modo da sapere sempre cosa devi fare e cosa ti aspetta.

🎯 Rimani concentrato con il monitoraggio degli obiettivi

Gli Obiettivi di ClickUp ti aiutano a impostare, monitorare e visualizzare lo stato di avanzamento degli obiettivi personali o lavorativi.

Caso d'uso: Imposta un obiettivo come "Scrivere cinque voci nel diario questa settimana" o "Completare tre attività importanti" e guarda lo stato di avanzamento aggiornarsi automaticamente man mano che spunti gli elementi.

🔔 Promemoria intelligenti che non ti fanno dimenticare nulla

I promemoria di ClickUp non sono semplici avvisi passivi, ma sono integrati con le tue attività e i tuoi documenti.

Caso d'uso: mentre rivedi il tuo diario, scrivi "controllare con il team venerdì". Converti quella riga in un promemoria con scadenza venerdì alle 10:00, con un solo clic.

Puoi:

Aggiungi promemoria ricorrenti (ad es. "Innaffiare le piante ogni domenica")

Assegna promemoria a te stesso o ad altri

Allega documenti, note o file

Trasforma i commenti alle attività in follow-up

🔔 Promemoria: dimenticare un'attività è un feedback, non un fallimento. Adattati, non giudicare.

📱 Gestisci la tua giornata ovunque ti trovi con l'app mobile

L'app mobile ClickUp ti consente di acquisire note, creare attività e controllare i promemoria mentre sei in movimento, così il tuo sistema di produttività è sempre con te, non solo sulla tua scrivania.

Modelli che danno il via alla tua routine

Non sai da dove iniziare? ClickUp offre modelli per elenchi di attività quotidiane, journaling, blocchi di tempo e altro ancora. Puoi accedere a modelli gratuiti per iniziare subito a pianificare.

📝 Modello di elenco delle cose da fare quotidiane ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea semplici elenchi di cose da fare con questo modello ClickUp

Desideri un modo semplice per trasformare i tuoi pensieri in un piano mirato e realizzabile, senza dover creare un sistema da zero? Il modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp ti offre proprio questo. È perfetto per chiunque abbia bisogno di una struttura coerente per registrare, dare priorità e spuntare le attività quotidiane, sia che si tratti di gestire un'intera giornata lavorativa o semplicemente di tenere in ordine la propria vita.

Cosa ti aiuta a fare questo modello:

✅ Inizia ogni giornata con un layout chiaro e pronto all'uso

✍️ Registra le attività man mano che si presentano e classificale in base alla priorità

⏰ Imposta date di scadenza, promemoria e routine ricorrenti

🧠 Aggiungi note, liste di controllo o attività secondarie per un contesto aggiuntivo

📅 Visualizza il tuo carico di lavoro nella vista Elenco, Bacheca o Calendario

🔁 Riutilizzabile ogni giorno senza dover riformattare: basta duplicare e il gioco è fatto

💡 Suggerimento: In ClickUp, collega i tuoi documenti e le tue attività utilizzando le relazioni. In questo modo, ciò che scrivi e le azioni che intraprendi rimangono collegati, anche a distanza di settimane.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp:

ClickUp Brain , che ti aiuta a semplificare il flusso di lavoro dall'inizio alla fine Organizza facilmente le idee, riepiloga/riassumi le note e genera automaticamente piani d'azione con, che ti aiuta a semplificare il flusso di lavoro dall'inizio alla fine

ClickUp Docs , così tutto rimane connesso e facile da gestire Crea, archivia e collega note o diari alle attività in tempo reale utilizzando, così tutto rimane connesso e facile da gestire

Attività di ClickUp , assicurandoti di non perdere mai nulla Crea elenchi di cose da fare flessibili con attività secondarie, promemoria e flussi di lavoro personalizzati tramite, assicurandoti di non perdere mai nulla

ClickUp Calendar , grazie alla semplice pianificazione drag-and-drop Visualizza la tua settimana e modifica i tuoi piani senza sforzo con, grazie alla semplice pianificazione drag-and-drop

ClickUp Reminders , così sarai sempre al passo con le attività importanti Trasforma i pensieri fugaci in avvisi utilizzabili con, così sarai sempre al passo con le attività importanti

modelli ClickUp , che ti consentono di concentrarti su ciò che conta di più Inizia subito con configurazioni plug-and-play per note, pianificazione e altro ancora utilizzando i , che ti consentono di concentrarti su ciò che conta di più

Passa dalla vista Elenco, Bacheca, Calendario, Gantt o Sequenza in base al tuo stile di pianificazione. Aggiungi campi personalizzati per monitorare qualsiasi cosa: umore, priorità, budget o persino tag di diario

App mobile dedicata per aiutarti ad accedere a tutte le attività e utilizzarla come app per prendere appunti mentre sei in movimento

Limiti di ClickUp:

All'inizio può sembrare complicato a causa dell'elevato numero di funzionalità/funzioni, ma iniziare con qualcosa di semplice aiuta

Funziona meglio su desktop, anche se la versione mobile sta migliorando rapidamente

Richiede un po' di tempo per la configurazione, ma offre vantaggi a lungo termine

Prezzi di ClickUp:

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Prima vivevo grazie alle mie note scritte, ma dopo due giorni di valutazione di ClickUp, ho capito che era la soluzione giusta per me

🌼 Incoraggiamento: non sei "pessimo nella produttività", semplicemente non hai ancora trovato il sistema giusto.

2. Logseq (Ideale per la scrittura di un diario che mette al primo posto la privacy e il pensiero connesso)

via Fonte

Logseq è come il secondo cervello dei minimalisti. Se Twos ti ha dato un assaggio della registrazione quotidiana e della presa di appunti, Logseq ti porta al livello successivo con percorsi di pensiero collegati e controllo offline completo. Costruito su un'interfaccia in stile outliner, ogni pensiero che scrivi in Logseq può essere annidato sotto un altro, in modo che le tue idee si organizzino naturalmente attraverso pensieri collegati.

È particolarmente utile se scrivi un diario ogni giorno, prendi appunti per lo studio personale o ti piace riflettere e vedere come le tue idee si collegano nel tempo. A differenza di Twos, Logseq non serve a gestire le attività, ma ad aiutarti a costruire un sistema di conoscenza a lungo termine. È locale e open source, il che significa che i tuoi dati rimangono con te e la sincronizzazione è facoltativa e non obbligatoria.

Funzionalità/funzioni chiave di Logseq

Diario basato su schemi con elenchi puntati comprimibili

Le pagine giornaliere sono progettate per incoraggiare la scrittura costante

Visualizzazione grafica per visualizzare le relazioni tra le note

Modello open source e local-first per una maggiore privacy

Collegamento bidirezionale per connettere e rivedere pensieri correlati

💡 Suggerimento: usa i collegamenti in Logseq per collegare le tue note quotidiane ad argomenti come "obiettivi", "intuizioni" o "apprendimento". Con il tempo, emergeranno dei modelli, come se il tuo cervello lasciasse un percorso di navigazione.

Limiti di Logseq

Non dispone di supporto integrato per elenchi di cose da fare o pianificazione

Richiede configurazione manuale o plugin per la sincronizzazione tra dispositivi

Può risultare poco familiare agli utenti abituati alle app per prendere appunti in modo lineare

Prezzi di Logseq:

Logseq Sync è attualmente in versione beta pubblica e accessibile ai collaboratori attivi di Open Collective. Per ottenere l'accesso, puoi scegliere tra i seguenti livelli di donazione mensile:

Backer : 5 $ al mese

Sponsor: 15 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Logseq:

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔔 Promemoria: i sistemi non devono essere belli. Devono solo avere senso per te.

3. Anytype (Ideale per creare un secondo cervello privato su tutti i dispositivi)

via Fonte

Se hai mai desiderato un'app per prendere appunti che funzioni come Notion, ma che mantenga i tuoi dati completamente privati, Anytype è quello che stai cercando. È progettato per essere il tuo cervello digitale all-in-one, consentendoti di creare pagine per qualsiasi cosa: note, attività, persone, progetti e idee. Tutto risiede localmente sul tuo dispositivo, con crittografia end-to-end e sincronizzazione opzionale su più piattaforme.

Mentre Twos è l'ideale per annotare pensieri veloci, Anytype ti aiuta a creare un sistema completamente personalizzato per organizzare ogni area della tua vita. Consideralo come la base del tuo sistema operativo personale, con più struttura e meno preoccupazioni riguardo alla gestione dei tuoi dati nel cloud.

Funzionalità/funzioni chiave di Anytype

Funzionalità offline con sincronizzazione automatica crittografata

Sistema basato su oggetti per creare tipi personalizzati come diari, attività e libri

Collegamenti bidirezionali e vista grafica per una mappatura approfondita delle conoscenze

Interfaccia senza distrazioni progettata per scrivere con concentrazione

Assistenza multipiattaforma su macOS, Windows, Linux, Android e iOS

Limiti di Anytype

Ancora in versione beta, con alcune funzionalità/funzioni limitate o in fase di sviluppo attivo

Non dispone di promemoria integrati o funzionalità di calendario (per ora)

Presenta una curva di apprendimento per gli utenti che non hanno familiarità con i flussi di lavoro basati su oggetti

Prezzi Anytype:

Explorer: Free

Builder: 99 $/anno

Co-autore: 299 $ per 3 anni

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anytype:

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🎉 Curiosità: molti fondatori che lavorano da soli utilizzano gestori di attività personali per monitorare le emozioni insieme alle cose da fare, perché l'umore influisce sullo slancio.

4. Superlist (Ideale per elenchi di cose da fare eleganti con funzionalità collaborative)

via Fonte

Se ti è piaciuta Twos per la sua semplicità ma ti mancavano la collaborazione o la rifinitura, Superlist è un bellissimo aggiornamento. Creata dal team dietro Wunderlist, Superlist porta un tocco di modernità alla gestione delle attività, con un design pulito, elenchi condivisibili e funzionalità/funzioni che rendono piacevole anche la pianificazione più banale.

Puoi creare elenchi di cose da fare personali o condivisi, aggiungere attività, inserire commenti, impostare promemoria e organizzare le attività tra i vari progetti. Sebbene non sia complesso come una soluzione completa di project management (e questo è il punto), ti offre una struttura sufficiente per rimanere concentrato, senza confusione.

Funzionalità/funzioni chiave di Superlist

Design minimalista e intuitivo con potenti funzionalità per elenchi di cose da fare

Condivisione di elenchi con familiari, amici o team per una facile collaborazione

Assistenza per attività secondarie, note, promemoria e allegati

Le app native sono disponibili su macOS, Windows, iOS e Android

Sincronizzazione in tempo reale per una pianificazione collaborativa senza interruzioni

Limiti della Superlist

Ancora in fase di accesso anticipato, con alcune funzionalità/funzioni limitate o in fase di sviluppo attivo

Mancano il monitoraggio del tempo, l'automazione e funzionalità avanzate per il flusso di lavoro

Offre meno flessibilità rispetto a strumenti come ClickUp o Notion per la pianificazione complessa

Prezzi Superlist:

Free

Pro: 19 $ al mese a persona

Super: 39 $/persona/mese

Valutazioni e recensioni Superlist:

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🎉 Curiosità: Il metodo "Zettelkasten", che collega ogni nota ad altre idee, ha più di 100 anni e ha aiutato uno studioso a pubblicare oltre 70 libri.

5. Bear (Ideale per scrivere e prendere appunti in modo pulito e senza distrazioni)

via Fonte

Se la cosa che preferisci di Twos è la semplicità con cui puoi scrivere senza complicazioni, Bear potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Questa app, disponibile solo per Apple, è amata da scrittori, giornalisti e appassionati di appunti che desiderano un'interfaccia elegante e una struttura perfetta.

Bear combina la formattazione Markdown, gli hashtag per l'organizzazione e una splendida esperienza di scrittura, perfetta per catturare note creative senza distrazioni. Sebbene non sia progettato per la gestione delle attività o la collaborazione, è fantastico per appunti personali, brainstorming creativi o per tenere un diario leggero.

Funzionalità/funzioni chiave di Bear

Interfaccia minimalista ed elegante ottimizzata per scrivere con concentrazione

Organizzazione tramite hashtag, tag nidificati e potenti filtri

Supporto Markdown con scorciatoie intuitive per la formattazione

Crittografia delle singole note per una maggiore privacy

Sincronizzazione perfetta tra Mac, iPad e iPhone

Limiti da tenere in considerazione

Limitato ai dispositivi Apple senza supporto multipiattaforma

Mancano le funzionalità integrate di gestione delle attività e calendario

Mancanza di funzionalità di collaborazione e promemoria per flussi di lavoro condivisi

Prezzo indicativo:

Gratis: versione di prova di 14 giorni

Pro: 2,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni degli orsi:

G2: 4,8/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 800 recensioni)

🌼 Incoraggiamento: se i tuoi pensieri sembrano caotici, non è un difetto, è un segnale. Scriverli, anche in modo goffo, è un modo per incontrare te stesso con cura e chiarezza. Ecco perché molti terapeuti ora incoraggiano i propri client a utilizzare le "pagine giornaliere" come riscaldamento prima della terapia.

6. RemNote (Ideale per studenti e persone che desiderano continuare ad apprendere e hanno bisogno di ripetizioni a intervalli regolari)

via Fonte

RemNote è più di uno strumento per prendere appunti: è un compagno di pensiero creato per l'apprendimento approfondito. Se ti piace trasformare le tue note in flashcard, rivedere le idee chiave nel tempo o costruire un sistema di conoscenza a lungo termine, RemNote fa al caso tuo.

A differenza di Twos, che è più incentrato sugli elenchi, RemNote utilizza la ripetizione spaziata e il pensiero collegato per aiutarti a ricordare ciò che scrivi, non solo a memorizzarlo. È particolarmente utile per studenti, ricercatori o chiunque lavori su materiale denso e desideri conservarlo.

Funzionalità/funzioni chiave di RemNote

La ripetizione spaziata è integrata nelle note per una memorizzazione efficace

Flashcard generate direttamente dagli evidenziazioni o dai prompt nel testo

Note collegate e pagine giornaliere per supportare una revisione strutturata

Supporto Markdown con scrittura in stile outliner per maggiore chiarezza e organizzazione

Accesso con sincronizzazione tramite piattaforme web e mobili

Limiti di RemNote

L'interfaccia risulta complessa per gli utenti occasionali o alle prime armi

Non progettato per la gestione generale delle attività o la pianificazione dei flussi di lavoro

Il piano Free include limitazioni allo spazio di archiviazione e alle funzionalità di sincronizzazione

Prezzi di RemNote:

Free

Pro: 8 $ al mese

Pro con IA: 18 $ al mese

Valutazioni e recensioni di RemNote

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🌼 Incoraggiamento: Non esiste qualcosa di troppo disordinato o troppo minimalista. Il tuo cervello, il tuo flusso, le tue regole.

7. 24me Smart Personal Assistant (Ideale per gestire attività, calendario e promemoria in un unico posto)

via Fonte

Se stai cercando un'alternativa a Twos che punti maggiormente alla produttività con meno lavoro richiesto, 24me è come avere un piccolo assistente esecutivo in tasca. Unisce le tue attività, gli eventi del calendario, le note e i promemoria in un'unica dashboard pulita, così non dovrai più destreggiarti tra più app solo per rimanere aggiornato.

È progettata per professionisti impegnati, genitori o chiunque abbia bisogno di avere tutto in un unico posto senza dover creare sistemi complessi. E sì, ti ricorderà anche di pagare le bollette.

Funzionalità/funzioni chiave di 24me Smart Personal Assistant

Visualizzazione unificata di calendario, attività, note e promemoria

Avvisi intelligenti con segnalazioni in tempo reale come "È ora di uscire" in base al traffico

Assistenza con comandi vocali per la creazione di attività a mani libere

Sincronizzazione perfetta con Outlook, Google Calendar, Apple Calendar e altro ancora

Disponibilità multipiattaforma su iOS, Android e web

Limiti di 24me Smart Personal Assistant

Mancano le visualizzazioni dei progetti e l'organizzazione delle attività in stile Kanban

Offre personalizzazione limitata e nessun collegamento approfondito tra note e attività

Include pubblicità e limita le integrazioni nel piano Free

Prezzi di 24me Smart Personal Assistant:

Free

Premium: 5,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di 24me Smart Personal Assistant

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🎉 Curiosità: l'uso dei diari digitali raggiunge il picco massimo a gennaio, aprile e settembre, ovvero all'inizio dell'anno, della stagione e dell'anno scolastico. Se stai ricominciando proprio ora, non sei il solo.

8. Supernotes (Ideale per prendere appunti rapidamente con schede e collaborare)

via Fonte

Supernotes offre un approccio innovativo alla presa di appunti organizzando tutto in schede di piccole dimensioni. Se Twos ti ha aiutato a prendere rapidamente appunti, Supernotes semplifica la scansione, l'organizzazione e la condivisione, soprattutto quando ti concentri sulla collaborazione in team leggera.

Ogni scheda può essere taggata, collegata o raggruppata in blocchi note, rendendola ideale per il brainstorming, le note delle riunioni o la gestione delle conoscenze personali. Puoi anche modificare insieme ad altri in tempo reale, senza preoccuparti di formattare il tutto.

Funzionalità/funzioni chiave di Supernotes

Schede veloci basate su markdown, facili da cercare e organizzare

Collaborazione in tempo reale tramite commenti e taccuini condivisi

Visualizzazione grafica e collegamenti per visualizzare e connettere idee correlate

App web versatile accessibile tramite browser o desktop su tutti i dispositivi

Interfaccia pulita e intuitiva, progettata per garantire velocità e chiarezza

Limiti di Supernotes

Mancano le tradizionali visualizzazioni delle attività e del calendario

Offre assistenza limitata per l'accesso offline

Sembra frammentato per gli utenti che preferiscono scrivere testi lunghi

Prezzi Supernotes:

Free

Unlimited: 11 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Supernotes

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🎉 Curiosità: Supernotes è stata originariamente creata per aiutare due amici a prendere appunti durante le lezioni, mentre ora è utilizzata da team e creativi.

9. MyMind (Ideale per chi pensa in modo visivo e desidera salvare e organizzare le idee senza sforzo)

via Fonte

MyMind è meno un elenco di cose da fare e più un rifugio digitale per il tuo cervello. Se ami la semplicità di annotare le cose in Twos ma desideri poter salvare articoli, citazioni, immagini e siti web in un unico posto, senza cartelle o tag, questo è ciò che fa per te.

Progettata per pensatori visivi e creativi, MyMind organizza automaticamente tutto ciò che salvi utilizzando l'IA. Basta "salvarlo e dimenticarlo", per poi ritrovarlo quando serve, ben visualizzato e facile da cercare.

Funzionalità/funzioni chiave di MyMind

Salva testo, link, immagini, evidenziazioni e idee da qualsiasi fonte

Categorizza automaticamente i contenuti con l'IA, senza bisogno di tag manuali

Sfoglia i contenuti in un bellissimo layout visivo in stile Pinterest

Usa la ricerca full-text e i filtri intelligenti per trovare rapidamente qualsiasi cosa

Cattura contenuti tramite l'estensione Chrome, le app mobili o l'email

Limiti di MyMind

Non progettato per la gestione delle attività o la pianificazione quotidiana

Mancano promemoria, visualizzazioni del calendario e flussi di lavoro strutturati

Offre una collaborazione limitata, destinata principalmente all'uso personale

Prezzi MyMind:

Free

Student of Life: 7,99 $ al mese

Mastermind: 12,99 $ al mese

Newton: 299 $/anno

Valutazioni e recensioni di MyMind

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧐 Lo sapevi? Gli strumenti di layout visivo attivano il sistema di memoria spaziale del cervello, rendendo più facile ricordare le idee, specialmente per chi apprende in modo visivo.

10. Notability (Ideale per note scritte a mano, registrazioni audio e annotazioni per le lezioni o il lavoro)

via Fonte

Se pensi meglio con una penna in mano o ami registrare note vocali mentre prendi appunti, Notability ti offre la flessibilità che Twos non ha. Notability offre un'esperienza di presa di appunti fluida e nativa, specialmente per gli utenti Apple su iPad o Mac, dove le note scritte a mano e quelle audio risultano perfettamente integrate.

È una delle app preferite da studenti, insegnanti e professionisti che desiderano combinare scrittura a mano, digitazione, schizzi e voce in un unico posto.

Che tu stia prendendo appunti durante una lezione, delineando idee durante una riunione o annotando pensieri personali, Notability mantiene tutto sincronizzato, ricercabile e facile da rivedere in un secondo momento.

Funzionalità/funzioni chiave di Notability

Note scritte a mano e digitate con supporto completo per Apple Pencil

Registrazioni audio sincronizzate perfettamente con i contenuti scritti

Modelli integrati per agende, diari e taccuini

Visualizzazione multipla delle note per scrivere e fare riferimenti affiancati

Sincronizzazione tra dispositivi iPad, iPhone e Mac

Limiti di Notability

Disponibile solo su dispositivi Apple, senza assistenza per Windows o Android

Ti mancano le tradizionali funzioni di gestione delle attività e promemoria?

Collaborazione limitata, limitata a PDF o presentazioni condivisi

Prezzi di Notability:

Free

Accesso completo: 19,99 $/anno

Valutazioni e recensioni di Notability:

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

🎉 Curiosità: gli utenti di Notability hanno inviato voti nuziali scritti a mano, equazioni matematiche e scarabocchi di bambini nella stessa settimana.

✨ Menzioni speciali

Sebbene questi strumenti non siano stati inseriti nell'elenco principale, sono comunque fantastiche alternative a Twos, soprattutto se stai cercando qualcosa con un po' più di personalizzazione, struttura o capacità di pianificazione visiva.

Notion:Ideale per la pianificazione digitale personalizzabile con un'area di lavoro visivaSe ami costruire sistemi da zero, Notion ti consente di creare tutto, dagli elenchi di attività ai diari fino a interi secondi cervelli, completi di database, calendari e layout accattivanti.

Tiimo:Ideale per la gestione visiva del tempo con promemoria delicatiProgettato pensando agli utenti neurodivergenti, Tiimo offre un modo visivo e rilassante per pianificare la giornata e supportare la presa di appunti per chi soffre di ADHD senza sovraccaricare. È ideale per chi desidera routine strutturate e piccoli suggerimenti invece di programmi rigidi.

Akiflow:Ideale per consolidare le attività in un programma giornaliero miratoSe la tua lista delle cose da fare è sparpagliata in più posti (email, Slack, calendario), Akiflow riunisce tutto in un'unica vista giornaliera, così puoi bloccare il tempo, stabilire le priorità e affrontare la giornata con meno stress.

🌼 Se ti senti confuso, non è un fallimento, è un segnale. Il riposo non è una pausa dal tuo stato di avanzamento, ma parte integrante di esso.

Trova la tua prossima app di produttività preferita

Twos era ottimo per iniziare, ma a volte il tuo cervello (e la tua giornata) hanno bisogno di maggiore assistenza. Che tu stia cercando un'organizzazione più approfondita delle note, promemoria migliori, pianificazione visiva o strumenti collaborativi, in questo elenco troverai un'alternativa adatta al tuo stile.

Da schemi minimalisti a bacheche visive, fino a hub di produttività all-in-one, ora hai a disposizione opzioni in grado di soddisfare ogni tua esigenza.

✨ Cerchi qualcosa che faccia tutto: note, attività, promemoria, calendari e supporto IA? Prova ClickUp gratuitamente e crea un sistema che ti aiuti a catturare le tue idee e ad agire su di esse, senza dover cambiare app ogni cinque minuti.