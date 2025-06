gli 8 migliori software di gestione immobiliare basati sull'IA nel 2025

La gestione degli immobili in affitto è una grande responsabilità.

Dalla gestione dei problemi di manutenzione e della riscossione degli affitti, alle richieste degli inquilini e alle pratiche burocratiche relative ai contratti di locazione, c'è sempre qualcosa che richiede la tua attenzione. E provare a gestire tutto manualmente? È la strada più veloce per il burnout.

È qui che i software di gestione immobiliare basati sull'IA possono davvero aiutarti.

Questi strumenti si occupano delle attività ripetitive, come l'automazione delle risposte, l'invio di promemoria automatici e la segnalazione tempestiva di potenziali problemi, consentendoti di concentrarti sul quadro generale. Si tratta di un approccio proattivo che non solo ti aiuta a rimanere organizzato, ma migliora anche l'esperienza degli inquilini.

Inoltre, gli inquilini apprezzano la comodità. Consentire agli inquilini di inviare richieste online, controllare il contratto di locazione o effettuare i pagamenti dell'affitto in qualsiasi momento semplifica la vita sia a loro che a te. Il risultato? Meno reclami, meno morosità e tassi di occupazione più elevati.

In questo blog analizzeremo alcune delle migliori piattaforme di gestione immobiliare basate sull'IA disponibili sul mercato, cosa offrono, quali sono i loro prezzi e a chi sono più adatte, in modo che tu possa trovare quella più adatta alle tue esigenze e aumentare la tua efficienza complessiva!

Panoramica dei software di gestione immobiliare basati sull'IA

Ecco una tabella comparativa per iniziare:

Software Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Gestione dei flussi di lavoro e collaborazione nel settore immobiliare Automazione delle attività IA, flussi di lavoro personalizzati, moduli per inquilini, dashboard, modelli e integrazioni Piano Free disponibile Piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese AppFolio Gestione immobiliare in tempo reale Selezione degli inquilini con IA, manutenzione, contabilità, contratti digitali e portali per titolari/inquilini Prezzi personalizzati TenantCloud Gestione immobiliare completa Selezione degli inquilini con IA, manutenzione, contabilità, contratti di locazione digitali, portali per titolari/inquilini I piani a pagamento partono da 18 $ al mese Mezo Gestione della manutenzione basata sull'IA Manutenzione predittiva, ordini di lavoro intelligenti, gestione dei fornitori e integrazione PMS Prezzi personalizzati TurboTenant Proprietari fai-da-te e locazioni potenziate dall'IA Elenchi automatizzati, domande digitali, generazione di contratti di locazione, affitti online e monitoraggio delle riparazioni Piano Free disponibile. Piani a pagamento a partire da 9,92 $ al mese EliseAI Assistenza alla locazione basata sull'IA Contabilità, manutenzione, portali per inquilini, applicazioni digitali e screening Prezzi personalizzati Happy Property Comunicazione e coinvolgimento degli inquilini Chatbot IA, risposte automatizzate, integrazione PMS e personalizzazione dei messaggi Prezzi personalizzati Buildium Gestione immobiliare di livello aziendale Contabilità, manutenzione, portali per inquilini, applicazioni digitali, screening I piani a pagamento partono da 58 $ al mese

I prezzi e le funzionalità/funzioni sono soggetti a modifiche. Per i prezzi più recenti, consultare il sito web del prodotto. *

Cosa cercare in un software di gestione immobiliare basato sull'IA?

Scegliere il giusto software di gestione immobiliare basato sull'IA può essere una svolta, ma con così tante opzioni disponibili, come scegliere quello più adatto? Prima di investire, valuta quali funzionalità/funzioni avranno il maggiore impatto sulle tue operazioni quotidiane e sulla crescita a lungo termine.

Innanzitutto, considera le esigenze aziendali e i punti critici.

Sei sopraffatto dalla riscossione manuale degli affitti?

Hai difficoltà con i tempi di risposta lenti della manutenzione?

Oppure desideri ampliare il tuo portfolio senza aumentare i costi generali?

Il software ideale affronterà queste sfide specifiche con solide soluzioni basate sull'IA. Ecco gli aspetti chiave da tenere in considerazione:

Automazioni: un software efficace dovrebbe semplificare le attività ripetitive come il monitoraggio dei contratti di locazione, la riscossione degli affitti e la gestione delle richieste di manutenzione, consentendo al team di concentrarsi su attività di maggior valore

Integrazione IA: strumenti avanzati di IA come algoritmi di screening degli inquilini, chatbot per la comunicazione con gli inquilini e funzionalità di manutenzione predittiva possono ridurre significativamente i rischi e migliorare l'efficienza

Sistema centralizzato: la gestione dell'intero portfolio da un'unica piattaforma aiuta a mantenere la supervisione, ridurre gli errori e migliorare la collaborazione tra i membri del team

Scalabilità: man mano che il tuo portfolio immobiliare cresce, il tuo software dovrebbe adattarsi di conseguenza senza diventare proibitivo in termini di costi o complessità

Esperienza utente: un'interfaccia intuitiva e facile da usare, abbinata a un'assistenza clienti reattiva, garantisce un'adozione fluida e una soddisfazione continua

Personalizzazione e integrazioni: la possibilità di personalizzare l'automazione del flusso di lavoro guidata dall'IA e di integrarla con altri software (contabilità, CRM, marketing) offre flessibilità ed estende il tuo ecosistema tecnologico

➡️ Per saperne di più: 13 migliori modelli per la gestione immobiliare

Il miglior software di gestione immobiliare basato sull'IA

È ora di esaminare le migliori opzioni, analizzando ciò che rende ciascuna di esse unica, le funzionalità/funzioni chiave che offrono, quanto costano e gli eventuali svantaggi che dovresti conoscere.

1. ClickUp (Il migliore per la gestione dei flussi di lavoro immobiliari e la collaborazione tra team)

Provalo subito Gestisci la tua attività immobiliare con ClickUp attraverso la gestione delle attività, la pianificazione e le mappe interattive delle proprietà

Se ti occupi di gestione immobiliare, sai bene quanto sia difficile destreggiarsi tra contratti di locazione, manutenzione, marketing, comunicazioni con i clienti e coordinamento del team. È qui che entra in gioco ClickUp for Real Estate.

Consideralo come il tuo centro di comando all-in-one, ma con un importante aggiornamento IA grazie a ClickUp Brain.

Con l'IA di ClickUp, puoi automatizzare quelle attività ripetitive che ti rubano tempo durante la giornata, come assegnare follow-up per i rinnovi dei contratti di locazione, programmare ispezioni o inviare promemoria di manutenzione. Hai bisogno di riepilogare/riassumere una riunione o redigere rapidamente un aggiornamento per il tuo team? L'IA può occuparsene anche di questo, così non rimarrai mai bloccato a fissare una pagina vuota.

Ricevi aggiornamenti critici istantaneamente con ClickUp Brain

Ma la magia non finisce qui. Gli strumenti di IA di ClickUp rivoluzionano il marketing e la gestione dei clienti della tua azienda. Immagina di poter creare contenuti accattivanti per le newsletter o rispondere alle richieste dei clienti in tempi record.

Se vuoi partire con il piede giusto, ClickUp offre modelli già pronti pensati appositamente per i professionisti del settore immobiliare. È disponibile un modello di foglio di calcolo immobiliare per organizzare tutte le tue proprietà e i tuoi contratti di locazione, un modello di newsletter immobiliare (che funziona perfettamente con l'IA per la creazione di contenuti) e un modello di marketing immobiliare per aiutarti a pianificare e monitorare le tue campagne.

Ottieni il modello gratis Crea una forte connessione con i tuoi clienti con il modello di newsletter immobiliare ClickUp

Oltre all'IA, ClickUp è progettato per i team immobiliari. Puoi impostare flussi di lavoro personalizzati per il monitoraggio dei contratti di locazione, la manutenzione e le ispezioni, raccogliere le richieste degli inquilini tramite moduli, utilizzare modelli di attività per tutto ciò che fai ripetutamente e tenere d'occhio tutto con i dashboard di ClickUp. Inoltre, si integra con la tua email, il calendario e altri strumenti immobiliari, così tutto funziona alla perfezione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Flussi di lavoro personalizzati: personalizza i processi per il monitoraggio dei contratti di locazione, la manutenzione e le ispezioni tramite gli stati personalizzati di ClickUp personalizza i processi per il monitoraggio dei contratti di locazione, la manutenzione e le ispezioni tramite le visualizzazioni personalizzate

Moduli di richiesta degli inquilini: raccogli e gestisci le richieste degli inquilini in modo semplice tramite raccogli e gestisci le richieste degli inquilini in modo semplice tramite i moduli ClickUp

Modelli di attività: standardizza le operazioni ricorrenti come i traslochi, le riparazioni e i follow-up

Dashboard: monitora le prestazioni degli immobili, il carico di lavoro del team e le metriche chiave a colpo d'occhio

Integrazioni: sincronizzazione con email, calendari e strumenti immobiliari più diffusi tramite sincronizzazione con email, calendari e strumenti immobiliari più diffusi tramite ClickUp Integrations per un'esperienza unificata

Limiti di ClickUp

Potrebbe richiedere un periodo di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp:

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Il fattore che ha cambiato le carte in tavola per me con ClickUp sono stati i modelli personalizzabili e la possibilità di garantire la stessa coerenza in tutte le nostre proprietà in qualsiasi regione, in modo che l'esperienza del client sia la stessa indipendentemente dalla posizione Convene in cui si reca.

Il fattore che ha cambiato le carte in tavola per me con ClickUp sono stati i modelli personalizzabili e la possibilità di garantire la stessa coerenza in tutte le nostre proprietà in qualsiasi regione, in modo che l'esperienza del client sia la stessa indipendentemente dalla posizione Convene in cui si reca.

➡️ Per saperne di più: Come utilizzare l'IA nel settore immobiliare? (Casi d'uso e strumenti)

2. AppFolio (Il migliore per la gestione immobiliare in tempo reale)

via AppFolio

AppFolio offre una suite completa di strumenti basati su cloud per la gestione di diversi tipi di immobili, inclusi quelli residenziali, commerciali e per studenti.

Le sue funzionalità/funzioni basate sull'IA semplificano notevolmente le operazioni, comprendendo la locazione automatizzata, il monitoraggio efficiente della manutenzione e una comunicazione fluida con gli inquilini. Ciò consente ai professionisti del settore immobiliare di gestire i propri portfolio con notevole efficienza, risparmiando tempo e risorse.

Le migliori funzionalità/funzioni di AppFolio

Gestisce contabilità, locazioni, manutenzione e comunicazione da un'unica piattaforma accessibile

Semplifica attività come la riscossione degli affitti, le richieste di manutenzione e la selezione degli inquilini attraverso l'automazione e portali dedicati per inquilini, titolari e fornitori

Fornisce informazioni finanziarie in tempo reale con report dettagliati su entrate, spese e rendimento degli immobili

Offre un'app mobile completa per la gestione in mobilità e strumenti di IA per aiutare con le richieste di locazione e la manutenzione

Limiti di AppFolio

Potrebbe essere più adatto per portafogli più grandi

Prezzi di AppFolio

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AppFolio

G2: 4,6/5 (oltre 630 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di AppFolio?

Una recensione di G2 afferma:

Adoro la possibilità di personalizzare i report e, se non c'è un report di cui hai bisogno, 9 volte su 10 Appfolio può crearlo per te. La possibilità di inviare messaggi di testo ed email agli inquilini e ai proprietari è fondamentale per la documentazione e la conservazione dei dati. A nessuno di noi piace commettere errori, ma praticamente tutto ciò che si può fare, si può anche annullare, il che rende la correzione degli errori un gioco da ragazzi. Un altro aspetto fantastico è che se c'è qualcosa che non si capisce, il supporto clienti è molto rapido e disponibile a guidare l'utente attraverso la formazione. Lavoro nella gestione immobiliare da oltre 30 anni e questo è di gran lunga il miglior programma con cui abbia mai lavorato.

Adoro la possibilità di personalizzare i report e, se non c'è un report di cui hai bisogno, 9 volte su 10 Appfolio può crearlo per te. La possibilità di inviare messaggi di testo ed email agli inquilini e ai proprietari delle case è fondamentale per la documentazione e la conservazione dei dati. A nessuno di noi piace commettere errori, ma praticamente tutto ciò che si può fare, si può anche annullare, il che rende la correzione degli errori un gioco da ragazzi. Un altro aspetto fantastico è che se c'è qualcosa che devi capire, il supporto clienti è molto rapido e disponibile nel guidarti attraverso la formazione. Lavoro nella gestione immobiliare da oltre 30 anni e questo è di gran lunga il miglior programma con cui abbia mai lavorato.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di marketing immobiliare per agenti

3. TenantCloud (Il migliore per una gestione immobiliare completa)

via TenantCloud

TenantCloud offre una piattaforma di gestione immobiliare basata su cloud progettata per semplificare le operazioni sia per gli immobili residenziali che commerciali. Sfruttando strumenti avanzati basati sull'IA, semplifica attività complesse come la selezione rigorosa degli inquilini, il coordinamento efficiente della manutenzione e la riscossione senza intoppi degli affitti.

Questo sistema centralizzato offre ai gestori immobiliari un'unica interfaccia intuitiva per supervisionare l'intero portfolio, risparmiando tempo e riducendo gli oneri amministrativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di TenantCloud

Facilita un processo di locazione senza intoppi con domande di affitto online e contratti di locazione digitali personalizzabili e conformi alla legge

Dotato di portali dedicati per inquilini e titolari che favoriscono una comunicazione chiara, consentendo agli inquilini di inviare richieste e accedere alle informazioni

Funzionalità/funzioni: monitoraggio della manutenzione e gestione degli ordini di lavoro, che consentono ai gestori immobiliari di pianificare in modo efficiente le riparazioni, assegnare le attività e monitorare lo stato di avanzamento dei lavori

Sfrutta potenti strumenti di contabilità e reportistica finanziaria per monitorare le spese, i canoni di locazione e i conti economici

Limiti di TenantCloud

Alcune funzionalità/funzioni avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Opzioni di personalizzazione limitate per i report

Prezzi di TenantCloud

Piano Starter: 18,00 $ al mese

Piano di crescita: 35,00 $ al mese

Piano Pro: 60,00 $ al mese

Piano Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TenantCloud

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TenantCloud?

Una recensione di Capterra afferma :

Tenant Cloud è facile da usare sia per i nostri inquilini che per noi. Rende facile monitorare cosa sta succedendo e dove. Consente una linea di comunicazione aperta con gli inquilini e conserva tutti i nostri documenti in un unico posto.

Tenant Cloud è facile da usare sia per i nostri inquilini che per noi. Rende facile monitorare cosa sta succedendo e dove. Consente una linea di comunicazione aperta con gli inquilini e conserva tutti i nostri documenti in un unico posto.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per fare ciò, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha uno o due di questi passaggi già risolti. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a 5+ app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dite addio al lavoro frenetico!

4. Mezo (Il migliore per la gestione della manutenzione basata sull'IA)

via Mezo

Mezo sfrutta algoritmi di apprendimento automatico per prevedere le future esigenze di manutenzione analizzando i dati storici, il feedback dei residenti e le specifiche degli immobili.

La sua capacità predittiva consente ai gestori immobiliari di passare da riparazioni reattive a una manutenzione programmata e preventiva, riducendo significativamente i tempi di inattività imprevisti e i relativi costi di emergenza. La piattaforma automatizza anche l'intero processo degli ordini di lavoro, dalla diagnosi intelligente e la creazione dettagliata degli ordini di lavoro (spesso con l'aiuto del suo assistente virtuale, Max) all'assegnazione intelligente ai fornitori più adatti o al personale interno.

Inoltre, Mezo offre sofisticate funzionalità di gestione dei fornitori, consentendo ai gestori immobiliari di monitorare metriche di performance quali tempi di risposta, tassi di risoluzione e convenienza economica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mezo

Anticipa le esigenze per prevenire i guasti e ottimizzare la pianificazione

Crea, diagnostica e assegna le attività in modo intelligente per garantire l'efficienza

Monitora le metriche dei fornitori per il controllo della qualità e dei costi

Gestisce le operazioni e le richieste da qualsiasi posizione

Si connette perfettamente con i sistemi di gestione immobiliare esistenti

Limiti di Mezo

Potrebbe essere necessaria una formazione per utilizzare appieno le funzionalità/funzioni IA

Prezzi Mezo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mezo

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: il leasing non è un concetto moderno, ma antico. La pratica risale al 2000 a.C. circa nell'antica Sumeria, dove tavolette di argilla documentavano i contratti di locazione di attrezzature agricole. Anche i Fenici utilizzavano contratti di noleggio navale, simili agli attuali contratti di locazione di attrezzature, per finanziare le imprese marittime. Queste prime forme di leasing erano essenziali per finanziare terreni, bestiame e strumenti, rendendole una pietra miliare delle economie antiche.

5. TurboTenant (Ideale per proprietari fai-da-te che cercano un sistema di locazione potenziato dall'IA)

via TurboTenant

TurboTenant è un software di gestione immobiliare potente ma gratuito, creato appositamente per aiutare i singoli proprietari. Semplifica la gestione degli immobili in affitto fornendo funzionalità/funzioni intelligenti e automatizzate che ottimizzano l'intero processo di locazione e gestione degli inquilini.

Sebbene si concentri su un'intelligenza pratica e specifica per le attività piuttosto che su un'integrazione IA profonda e globale, i suoi strumenti intelligenti, come l'automazione di parti delle descrizioni dei contratti di locazione, aumentano significativamente l'efficienza. TurboTenant è progettato per offrire ai proprietari fai-da-te le funzionalità avanzate che si trovano tipicamente nei sistemi a pagamento, rendendo la gestione immobiliare accessibile e semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di TurboTenant

Elenca tutti i tuoi immobili in affitto sui migliori siti da un unico posto per attirare più candidati

Raccogli le domande in formato digitale ed esegui facilmente controlli sui precedenti, sul credito e sugli sfratti

Genera documenti di locazione personalizzabili e legalmente validi, su misura per il tuo Stato

Riscuoti l'affitto in modo sicuro online con avvisi automatici per pagamenti puntuali

Semplifica le richieste di riparazione da parte degli inquilini e monitora efficacemente la loro risoluzione

Limiti di TurboTenant

Funzionalità/funzioni IA limitate rispetto ad altre piattaforme

Le funzionalità/funzioni avanzate richiedono un piano a pagamento

Prezzi di TurboTenant

Free

Pro : 9,92 $/mese (fatturato annualmente)

Premium: 12,42 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di TurboTenant

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TurboTenant?

Una recensione di Capterra afferma:

Gestiamo quattro piccole proprietà e questo software è stato estremamente utile per mantenerci organizzati. L'account di base è gratuito, ma il livello premium è molto economico per tutto ciò che offre. Hanno anche un ottimo servizio clienti.

Gestiamo quattro piccole proprietà e questo software è stato estremamente utile per mantenerci organizzati. L'account di base è gratuito, ma il livello premium è molto economico per tutto ciò che offre. Hanno anche un ottimo servizio clienti.

➡️ Per saperne di più: 5 consigli per un project management di successo nel settore immobiliare

6. EliseAI (Il migliore per l'assistenza alla locazione basata sull'IA)

tramite Elise IA

EliseAI è un CRM innovativo per la gestione immobiliare basato sull'IA, progettato fondamentalmente per rivoluzionare l'intero processo di locazione. A differenza dei CRM tradizionali, EliseAI integra l'intelligenza artificiale nel suo nucleo, automatizzando i flussi di lavoro cruciali, dalla richiesta iniziale dell'inquilino alla firma del contratto di locazione.

La sofisticata IA della piattaforma funge da agente immobiliare virtuale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, coinvolgendo i potenziali affittuari attraverso conversazioni intelligenti e simili a quelle umane e fornendo tour guidati dall'IA che offrono esperienze coinvolgenti senza l'intervento diretto dell'uomo.

Le migliori funzionalità/funzioni di EliseAI

Offre tour virtuali e interattivi guidati dall'IA, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Gestisce tutte le richieste e i follow-up degli inquilini con risposte intelligenti e personalizzate

Funge da IA per la generazione di lead qualificando i lead, programmando appuntamenti e coinvolgendo costantemente i potenziali clienti per convertirli

Semplifica la creazione e l'esecuzione dei contratti di locazione in modo efficiente

Si collega perfettamente con i PMS esistenti per dati e flussi di lavoro unificati

Limiti di EliseAI

Potrebbero essere necessari ulteriori passaggi per l'integrazione con i sistemi esistenti.

Prezzi di EliseAI

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di EliseAI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di EliseAI?

Una recensione di G2 afferma:

Elise ha fatto risparmiare ai nostri professionisti del leasing oltre 2.000 ore in meno di 6 mesi. È facile da programmare, personalizzare e approfondire. Tutti coloro che lavorano per Elise offrono un servizio clienti di qualità.

Elise ha fatto risparmiare ai nostri professionisti del leasing oltre 2.000 ore in meno di 6 mesi. È facile da programmare, personalizzare e approfondire. Tutti coloro che lavorano per Elise offrono un servizio clienti di qualità.

7. Happy Property (Il migliore per la comunicazione e il coinvolgimento degli inquilini)

via Happy Property

Happy Property è specializzata nella trasformazione della comunicazione con gli inquilini sfruttando chatbot basati sull'IA e sofisticati sistemi di risposta automatizzata. La piattaforma è incentrata esclusivamente sulla promozione di una maggiore soddisfazione degli inquilini fornendo canali di comunicazione rapidi, efficienti e coerenti.

Lo strumento non funge da suite completa e end-to-end per la gestione immobiliare, ma la sua competenza dedicata al coinvolgimento degli inquilini lo rende uno strumento indispensabile per i gestori immobiliari che desiderano migliorare l'esperienza dei residenti, ridurre il volume delle richieste e costruire relazioni più solide con gli inquilini.

Le migliori funzionalità/funzioni di Happy Property

Utilizza chatbot intelligenti per gestire le richieste degli inquilini e fornire assistenza immediata

Fornisce risposte rapide e accurate alle domande più comuni, riducendo i tempi di risposta

Si collega perfettamente con i PMS esistenti per dati e flussi di lavoro unificati

Consente di personalizzare i messaggi automatici per mantenere la voce del marchio e soddisfare esigenze specifiche

Limiti di Happy Property:

Funzionalità/funzioni di gestione immobiliare limitate rispetto alla concorrenza

Prezzi Happy Property

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Happy Property:

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4/6/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Happy Property?

Un utente G2 afferma :

Mi piace che l'app sia così dettagliata nel modo in cui si documenta una proprietà! Mi piace anche che si possano inserire note in ogni sezione sulle foto scattate!

Mi piace che l'app sia così dettagliata nel modo in cui si documenta un immobile! Mi piace anche che si possano inserire note in ogni sezione sulle foto scattate!

8. Buildium (Il migliore per la gestione immobiliare di livello aziendale)

via Buildium

Buildium è un software di gestione immobiliare completo e robusto, progettato per semplificare le operazioni dei proprietari e dei gestori immobiliari. Il suo punto di forza principale risiede nell'offerta di un'ampia gamma di strumenti essenziali piuttosto che nell'integrazione avanzata dell'IA. Tuttavia, Buildium sfrutta l'IA per la selezione intelligente degli inquilini, la determinazione dinamica dei canoni di locazione, la manutenzione predittiva e la gestione automatizzata dei contratti di locazione, al fine di migliorare l'efficienza operativa e il processo decisionale.

Lo strumento centralizza anche gli aspetti chiave della supervisione degli immobili, consentendo agli utenti di gestire in modo efficiente le attività quotidiane, mantenere registri finanziari chiari e promuovere una comunicazione efficace con inquilini e proprietari. Questo approccio integrato aiuta i professionisti del settore immobiliare a gestire i propri portfolio in modo più efficace e sistematico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buildium:

Gestisce tutte le transazioni finanziarie e genera report essenziali

Semplifica l'acquisizione degli inquilini con applicazioni digitali e un accurato screening degli inquilini

Fornisce un sistema organizzato per il monitoraggio e la gestione di tutte le richieste di manutenzione degli immobili

Offre portali online dedicati per una comunicazione trasparente e un servizio self-service per tutte le parti interessate

Limiti di Buildium:

I prezzi potrebbero essere più elevati per i portfolio più piccoli

Funzionalità/funzioni IA limitate rispetto ad altre piattaforme

Prezzi di Buildium:

Essenziale : a partire da 58 $ al mese per un massimo di 150 unità

Crescita : a partire da 183 $ al mese

Premium: a partire da 375 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Buildium:

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buildium?

Una recensione di G2 afferma:

È molto comodo utilizzare il sistema di email e testo, che è molto intuitivo, e monitorare gli inquilini è molto facile e fa un ottimo lavoro nell'assicurarsi che nessuno venga trascurato. L'interfaccia utente è facile da usare e mi offre una visione molto chiara dei dipendenti che si occupano degli alloggi. Sebbene il software non sia stato inizialmente progettato per gli alloggi dei dipendenti commerciali, funziona bene per questo processo.

È molto comodo utilizzare il sistema di email e testo, che è molto intuitivo, e monitorare gli inquilini è molto facile e fa un ottimo lavoro nell'assicurarsi che nessuno venga trascurato. L'interfaccia utente è facile da usare e mi offre una visione molto chiara dei dipendenti che si occupano degli alloggi. Sebbene il software non sia stato inizialmente progettato per gli alloggi dei dipendenti commerciali, funziona bene per questo processo.

➡️ Per saperne di più: Modelli CRM per il settore immobiliare per una migliore gestione dei client

Potenzia la tua strategia di gestione immobiliare con l'IA

Con la continua evoluzione del settore della gestione immobiliare, l'adozione di un software di gestione immobiliare basato sull'IA non è più facoltativa, ma essenziale per rimanere competitivi.

Dall'automazione delle comunicazioni con gli inquilini e delle attività di manutenzione alla semplificazione della gestione dei contratti di locazione e della riscossione degli affitti, questi strumenti basati sull'IA aiutano i gestori immobiliari a risparmiare tempo, ridurre i costi e prendere decisioni informate su tutto il loro portfolio.

Che tu sia un proprietario che gestisce da solo una manciata di immobili in affitto o una grande società di gestione immobiliare che si occupa di immobili commerciali, in questo elenco troverai una soluzione adatta alle tue esigenze. Piattaforme come ClickUp si distinguono per la loro capacità di centralizzare i flussi di lavoro, automatizzare i processi con l'IA e aumentare la produttività del team, il tutto in un'unica piattaforma.

In definitiva, il giusto stack tecnologico può trasformare le operazioni di gestione immobiliare. Inizia oggi stesso con ClickUp e scopri tu stesso la differenza!