le 11 migliori alternative a Dictation.io per la conversione da voce a testo nel 2025

Gli scrittori parlano da soli continuamente. Gli strumenti di dettatura rendono questo processo produttivo.

Dictation. io è un ottimo punto di partenza. Apri il browser, inizia a parlare e le tue idee appariranno sullo schermo. Ma se stai redigendo capitoli, trascrivendo note o gestendo progetti di lunga durata, la sua semplicità si trasforma rapidamente in un limite.

Nessuna struttura. Nessuna formattazione. Nessuna cronologia delle versioni. Nessun modo per organizzare, modificare o archiviare il tuo lavoro. Solo una parete di testo non modificato.

Per superare questi limiti, ecco le migliori alternative a Dictation. io che ti aiuteranno a passare da ciò che "semplicemente funziona" a ciò che funziona molto meglio.

Perché scegliere le alternative a Dictation.io

Dictation. io è uno strumento gratuito basato su browser che converte le parole pronunciate in testo scritto in tempo reale.

Per capire perché hai bisogno di altri strumenti di dettatura, iniziamo con l'analizzare i limiti che frenano Dictation.io.

Formattazione limitata: Sebbene Dictation. io offra una trascrizione di base, non dispone di funzionalità/funzioni avanzate di dettatura come vocabolario personalizzato, formattazione di testo avanzata, controllo grammaticale e ortografico, strutturazione o riscrittura assistita da IA e comandi vocali per migliorare la precisione

Compatibilità con i browser: Essendo uno strumento di dettatura basato su browser, funziona solo su Google Chrome. Se preferisci altri browser come Firefox, Safari o Edge, o hai bisogno di un'app mobile, dovrai cercare altre alternative

Nessuna integrazione del flusso di lavoro in formato lungo: Questo software di dettatura non offre project management, cronologia delle versioni o archiviazione cloud. Non è possibile organizzare le bozze in cartelle, collaborare con altri utenti o sincronizzare le note su più dispositivi

Questioni relative alla privacy: il testo viene memorizzato localmente, il che lo rende privato, ma non sono disponibili opzioni di crittografia. Se lavori in settori sensibili che richiedono configurazioni di sicurezza più robuste, dovrai cercare un altro software di dettatura con sicurezza di livello aziendale

Nessuna funzionalità offline o app mobile: Dictation. io richiede una connessione Internet poiché è solo web e solo Chrome

Mancanza di funzionalità/funzioni basate sull'IA: Mentre il miglior software di dettatura offre la generazione di riepiloghi/riassunti, la trascrizione di note e l'evidenziazione di parole chiave, Dictation. io non dispone di queste funzionalità IA che ti aiuterebbero a risparmiare tempo

👀 Lo sapevi? Gli strumenti di dettatura non sono solo una comodità, ma una tecnologia di accessibilità. Il software di sintesi vocale è stato originariamente diffuso per aiutare le persone con disabilità motorie o dislessia. Quella che era nata come una tecnologia assistiva è ora una funzionalità di produttività mainstream.

Alternative a Dictation.io in breve

Dai un'occhiata a questa analisi comparativa delle alternative a Dictation.io per scegliere quella più adatta al tuo flusso di lavoro:

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp – Trascrizione IA – Note vocali ClickUp Docs – Riepiloghi/riassunti ClickUp Brain AI – Integrazione delle attività – Assistenza multilingue Aziende, medie imprese, piccole imprese e privati Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Otter. ai – Trascrizione delle riunioni in tempo reale – Identificazione dei parlanti – Riepiloghi/riassunti generati dall'IA – Supporto multipiattaforma Professionisti, team, piccole imprese Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16,99 $ al mese; personalizzazioni disponibili per le aziende Dettatura Apple – Dettatura offline – Punteggiatura automatica – Integrazione con Siri – Comandi vocali Studenti, utenti Apple e autori di contenuti Gratis su dispositivi Apple; versione pro a partire da 4,99 $ al mese Dattilografia vocale Documenti Google – Dettatura vocale in Documenti Google – Supporto multilingue – Comandi di modifica vocale Incluso con la sottoscrizione a Microsoft 365 Free Microsoft Dictate – Integrato con MS Office – Punteggiatura in tempo reale – Filtraggio delle frasi sensibili – Comandi vocali per formattare Aziende, utenti Microsoft 365 Incluso con la sottoscrizione a Microsoft 365 Braina – Comandi vocali – Trascrizione offline – Memoria IA – Supporto per oltre 100 lingue Professionisti, utenti esperti di tecnologia Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 99 $/anno; personalizzazioni disponibili per le aziende Fireflies. ai – Trascrizione in tempo reale – Riepiloghi/riassunti – Assistente per riunioni AskFred IA – Strumenti di collaborazione Team di medie dimensioni, aziende Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese; personalizzazioni disponibili per le aziende Letterly – Oltre 25 stili di riscrittura – Note vocali offline – Supporto webhook Autori di contenuti, utenti mobili Personalizzazioni disponibili Speechify – Voci IA di alta qualità – OCR per testo stampato – Adatto a chi soffre di dislessia – Sincronizzazione tra dispositivi Studenti, professionisti, utenti con esigenze di accessibilità Piano Free disponibile; piano Premium a partire da 29 $ al mese Speechnotes – Comandi vocali per la punteggiatura – Salvataggio automatico – Supporto per microfono esterno Bluetooth Scrittori, blogger, studenti Piano Free disponibile; premium a partire da 1,90 $/mese Dragon by Nuance – Addestramento vocale personalizzato, elenchi di comandi – Formattazione avanzata – Riproduzione testo-voce – Controllo offline Aziende, professionisti del settore medico/legale Nessuna versione gratuita; il prezzo varia a seconda dell'edizione

Le migliori alternative a Dictation.io da utilizzare

Ora esploriamo in dettaglio ciascuno degli strumenti di dettatura sopra elencati con le funzionalità/funzioni chiave, i limiti, i prezzi, le valutazioni e le recensioni degli utenti:

1. ClickUp (Ideale per la produttività integrata voce-testo e la gestione del flusso di lavoro)

Registra e trascrivi clip vocali in ClickUp Registra e trascrivi facilmente voci fuori campo e registrazioni video in ClickUp

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, riunisce in un'unica piattaforma la trascrizione, il riepilogo/la sintesi delle note delle riunioni e la gestione del flusso di lavoro.

Puoi utilizzare i clip vocali nei commenti delle attività per registrare e inviare file audio al tuo team all'interno o all'esterno di ClickUp. Ogni clip ha un limite massimo di registrazione di 20 minuti, che consente di inviare messaggi o aggiornamenti dettagliati.

Per creare un Clip vocale, tocca l'icona del microfono nell'editor dei commenti della scheda Attività di un'attività (su dispositivo mobile o web), registra il tuo messaggio e invialo come parte del commento. Puoi anche aggiungere più Clip vocali, insieme a testo, immagini o altri allegati, nello stesso commento.

💡 Suggerimento: la velocità di riproduzione dei clip vocali può essere regolata (1x, 2x o 3x) ed è possibile scorrere la forma d'onda audio per navigare nel clip. Inoltre, se la tua area di lavoro dispone di ClickUp Brain, l'IA nativa di ClickUp, i tuoi clip vocali vengono trascritti automaticamente!

E se invece desideri trascrivere le riunioni, AI Notetaker di ClickUp fa il lavoro per te. Invece di affannarti a digitare tutto, puoi rimanere concentrato sulla conversazione mentre il programma trascrive automaticamente le tue riunioni e prende appunti dettagliati. Questa alternativa a Dictation. io funziona perfettamente con piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, quindi non devi preoccuparti di cambiare strumento o di perdere un singolo dettaglio.

Trascrivi, riepiloga/riassumi e assegna elementi di azione dalle tue riunioni virtuali con ClickUp AI Notetaker

Ma non si ferma alla trascrizione. Essendo il miglior software di dettatura, organizza la tua riunione in note chiare e strutturate, inclusi i punti chiave e gli elementi da mettere in pratica, il tutto consegnato direttamente nella finestra In arrivo di ClickUp e acquisito in documenti ClickUp ben organizzati.

Da lì, puoi modificare, organizzare e convertire le tue note in attività ClickUp o condividerle con il tuo team. Puoi @menzionare i tuoi colleghi per raccogliere feedback e beneficiare della modifica collaborativa in tempo reale all'interno dei documenti per mantenere le tue note sempre aggiornate e pertinenti. Questa integrazione mantiene tutto centralizzato, garantendo che le tue note siano facili da trovare, condividere e su cui agire, senza dover passare da uno strumento all'altro.

Formatta istantaneamente i contenuti, converti il testo in attività e collabora con i team per modifiche dettagliate con ClickUp Docs

Una volta organizzate le trascrizioni, ClickUp aggiunge un livello di intelligenza con ClickUp Brain. Utilizzando prompt in linguaggio naturale, puoi interagire con le tue note proprio come faresti con un collega. Chiedigli di riepilogare/riassumere i punti chiave, estrarre gli elementi di azione o evidenziare le decisioni critiche, il tutto senza dover sfogliare pagine di testo.

Sfrutta ClickUp Brain per ottenere immediatamente informazioni approfondite dalle trascrizioni delle tue riunioni

Supponiamo che tu abbia appena terminato una lunga chiamata con un nuovo cliente. Invece di scorrere l'intera trascrizione, puoi semplicemente chiedere: "Cosa ha detto il cliente riguardo alle scadenze del progetto?" o "Elenca i prossimi passaggi concordati". ClickUp Brain troverà immediatamente le risposte, dandoti la chiarezza di cui hai bisogno senza perdere tempo.

Con le informazioni dettagliate di ClickUp Brain, puoi trasformare rapidamente i punti chiave in attività. Ad esempio, se Brain evidenzia un elemento di azione come "Redigere il piano dei contenuti", puoi assegnarlo immediatamente alla persona giusta, impostare una scadenza e monitorare lo stato utilizzando le attività di ClickUp. Questa transizione fluida dall'intuizione all'attività mantiene te e il tuo team organizzati e in linea con gli obiettivi.

Organizza e gestisci le attività in modo efficiente con le attività di ClickUp

📮Approfondimento ClickUp: Quasi l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio ora si affida a strumenti di IA per semplificare e velocizzare le attività personali. Vuoi ottenere gli stessi vantaggi anche al lavoro? ClickUp è qui per aiutarti! ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, può aiutarti a migliorare la produttività del 30% con meno riunioni, riepiloghi/riassunti rapidi generati dall'IA e attività automatizzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Garantisci la coerenza con le automazioni : assegna attività o invia notifiche automaticamente con : assegna attività o invia notifiche automaticamente con le automazioni di ClickUp quando vengono attivati i trigger pertinenti

Visualizza il lavoro come preferisci: Personalizza le viste con Personalizza le viste con le oltre 15 viste di ClickUp , come Elenco, Bacheca, Calendario o Gantt, per adattarle al tuo flusso di lavoro di trascrizione e rimanere organizzato

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività: Monitora la durata di ogni attività con Monitora la durata di ogni attività con il monitoraggio del tempo di ClickUp per un'analisi migliore della produttività e una fatturazione accurata

Monitora le prestazioni con i dashboard: Crea Crea dashboard ClickUp in tempo reale per monitorare le prestazioni del team, lo stato dei progetti e le metriche chiave

Limiti di ClickUp

La piattaforma può risultare un po' complessa per gli utenti alle prime armi a causa della ricchezza delle sue funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp Brain è davvero un risparmio di tempo. L'IA integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere thread lunghi, redigere bozze di documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti aggiuntivi.

ClickUp Brain è davvero un risparmio di tempo. L'IA integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere bozze di documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti aggiuntivi.

🎧 Trucco veloce: ClickUp AI Notetaker è in grado di rilevare e trascrivere automaticamente le riunioni in 18 lingue diverse, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco e hindi. Questa funzionalità/funzione garantisce una trascrizione accurata senza la necessità di selezionare manualmente la lingua.

2. Otter. ai (Ideale per la trascrizione di riunioni basata sull'IA e la collaborazione in tempo reale)

Otter. ai è uno strumento di trascrizione e collaborazione per riunioni basato sull'IA che trasforma le conversazioni delle riunioni in testo accurato e in tempo reale. Puoi collegarlo a Zoom, Google Meet o Microsoft Teams e lasciare che Otter Assistant partecipi alle riunioni per tuo conto per prendere note e condividerle con il tuo team.

Se sei un utente di Dictation. io, noterai un importante aggiornamento nella capacità di questa app di IA per prendere appunti di trascrivere automaticamente intere riunioni, non solo l'input vocale di un singolo oratore.

Avrai anche l'identificazione del parlante, la possibilità di aggiungere un vocabolario personalizzato per una maggiore precisione e potenti strumenti di ricerca per trovare rapidamente i momenti chiave. Inoltre, puoi evidenziare, commentare e collaborare alle trascrizioni in tempo reale sulle app Otter. ai per iOS, web e Android.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Cattura automaticamente le diapositive delle presentazioni e inserisci le diapositive condivise nella tua trascrizione

Crea un hub condiviso per gestire le trascrizioni, assegnare gli accessi e mantenere tutti allineati

Estrai automaticamente le attività assegnate dalle riunioni, con collegamenti diretti al momento in cui sono state discusse

Limiti di Otter.ai

La piattaforma necessita di miglioramenti in termini di accuratezza nell'identificazione dei parlanti e il processo di modifica può talvolta risultare un po' macchinoso

Prezzi di Otter.ai

Base: Gratis

Pro: 16,99 $/utente/mese

Business: 30 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

Una recensione su G2 dice:

La cosa che preferisco di Otter è che posso prestare la massima attenzione alle persone con cui sto parlando al telefono, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni diventano più fluide, posso fare più domande e ottenere molte più informazioni, perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

La cosa che preferisco di Otter è che posso prestare la massima attenzione alle persone con cui sto parlando al telefono, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni diventano più fluide, posso fare più domande e ottenere molte più informazioni, perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

👀 Lo sapevi? Sebbene Otter e le sue alternative si integrino con Zoom e Google Meet, spesso richiedono una configurazione manuale o estensioni del browser e un piano aziendale. ClickUp, invece, ti consente di sincronizzare il tuo calendario e la sua funzione AI Notetaker si collega automaticamente a Zoom, Google Meet e Teams per prendere appunti. ✅ Vantaggi di ClickUp: non sono necessari componenti aggiuntivi per il browser. Le note si collegano direttamente alle attività e alle sequenze del tuo progetto.

3. Apple Dictation (ideale per la digitazione vocale che mette al primo posto la privacy sui dispositivi Apple)

tramite Apple

Se sei un utente Mac o iOS, Apple Dictation, basato su Siri, è già integrato nel tuo dispositivo. A differenza dei semplici strumenti di dettatura da voce a testo, Apple Dictation funziona offline ed elabora la dettatura vocale in tempo reale. Integrato con la tastiera, ti consente di passare dalla voce alla digitazione senza interruzioni. Ciò significa che puoi dettare parole personalizzate, toccare per correggere una frase e poi tornare subito a parlare.

Questa soluzione software di sintesi vocale segue un approccio che mette al primo posto la privacy e utilizza l'elaborazione sul dispositivo in tutto l'ecosistema Apple. Puoi utilizzare l'input vocale direttamente all'interno di qualsiasi app.

Inoltre, inserisce automaticamente i segni di punteggiatura come punti, virgole e punti interrogativi mentre parli. Dictation. io, invece, non inserisce automaticamente la punteggiatura. Si basa invece sui comandi vocali; gli utenti devono dire esplicitamente di aggiungere i segni di punteggiatura (ad esempio, "virgola", "punto") per includerli nella trascrizione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apple Dictation

Seleziona Condividi registrazioni audio per consentire ad Apple di esaminare campioni delle tue interazioni con Siri e Dictation per migliorare la qualità

Pronuncia comandi come "seleziona [parola]" o "elimina [frase]" per apportare modifiche rapide senza digitare

Usa comandi vocali come "annulla" o "ripristina" per annullare o ripetere l'ultima azione

Limiti della dettatura Apple

La dettatura si interrompe automaticamente quando smetti di parlare per circa 30 secondi. Ciò può interrompere il flusso durante sessioni di dettatura più lunghe su dispositivi Apple

Prezzi di Apple Dictation

Gratis su dispositivi Apple

Dictate Pro (1 mese, iOS): 4,99 $

Dictate Pro (1 mese, iOS/macOS): 5,99 $

Dictate Pro (1 anno, iOS): 12,99 $

Dictate Pro (1 anno iOS/macOS): 17,99 $

Valutazioni e recensioni di Apple Dictation

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Apple Dictation?

Una recensione sull'App Store dice:

Ho utilizzato questa app per trascrivere un gran numero di lettere, alcune digitate e altre scritte a mano. Il tasso di errore è buono, generalmente inferiore al 5%.

Ho utilizzato questa app per trascrivere un gran numero di lettere, alcune digitate e altre scritte a mano. Il tasso di errore è buono, generalmente inferiore al 5%.

⚡Archivio modelli: dopo aver trascritto le riunioni, utilizza i modelli di elenco attività per convertire le informazioni in attività concrete. All'interno di questi modelli, puoi assegnare responsabilità, impostare scadenze e monitorare lo stato in un unico posto.

4. Dettatura vocale di Documenti Google (la migliore soluzione gratuita per la dettatura vocale basata su browser in Google Workspace)

tramite Google Workspace

La digitazione vocale di Documenti Google è uno strumento di sintesi vocale integrato nel browser, progettato per scrivere documenti senza usare le mani. Disponibile solo su Chrome per desktop, supporta oltre 100 lingue e comandi vocali di base come la punteggiatura e la formattazione.

Sebbene non elabori registrazioni vocali né offra funzionalità avanzate come le etichette dei parlanti, è ottimo per prendere appunti veloci o redigere contenuti più lunghi. Rispetto a Windows Voice Typing, è più legato all'ecosistema Google, ma altrettanto facile da usare. Poiché è alimentato dai dati di addestramento di Google, la precisione migliora nel tempo per le frasi, gli accenti e i modelli di discorso di uso comune.

Le migliori funzionalità/funzioni della digitazione vocale di Documenti Google

Sposta il cursore su qualsiasi errore e correggilo senza disattivare il microfono; dopo aver corretto, riposiziona il cursore per continuare a dettare

Fai clic con il pulsante destro del mouse sulle parole sottolineate in grigio per visualizzare e selezionare le sostituzioni suggerite

Usa comandi vocali come "Seleziona paragrafo", "Metti in corsivo" o "Vai alla fine della riga" per modificare il testo

Limiti della digitazione vocale di Documenti Google

La digitazione vocale di Documenti Google non distingue tra più interlocutori in una conversazione, rendendola meno adatta alla trascrizione di discussioni di gruppo o interviste

Prezzi della digitazione vocale di Documenti Google

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Dictation.io

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 28.000 recensioni)

5. Microsoft Dictate (ideale per gli utenti Microsoft Office che necessitano di dettatura vocale integrata)

tramite Microsoft 365

Se hai una sottoscrizione attiva a Microsoft 365, Microsoft Dictate offre la funzione di sintesi vocale che si integra direttamente con le applicazioni Microsoft Office come Word, Outlook, PowerPoint e OneNote.

Con il supporto di più lingue, è utile come software di dettatura per gli utenti che lavorano in ambienti diversi, tra cui Microsoft Word, o che hanno bisogno di passare frequentemente da una lingua all'altra.

Questo software di dettatura gratuito inserisce automaticamente virgole, punti e altri segni di punteggiatura in base al tuo discorso, riducendo la necessità di correzioni manuali. Inoltre, puoi utilizzare i comandi di dettatura vocale per formattare il testo, ad esempio per mettere in grassetto o creare elenchi puntati, rendendo la modifica dei documenti più efficiente e senza l'uso delle mani.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Dictate

Dettate una parola o una frase, quindi utilizzate comandi vocali come "grassetto", "corsivo" o "sottolinea" per formattare parti specifiche del testo

Inserisci commenti direttamente nel tuo documento iniziando a dettare una frase e seguendola con il comando per aggiungere un commento

Mascherare automaticamente le frasi potenzialmente sensibili o inappropriate convertendole in * per mantenere la professionalità e garantire che il contenuto rimanga appropriato

Limiti di Microsoft Dictate

Microsoft Dictate funziona solo all'interno delle applicazioni Microsoft Office come Word, Outlook e PowerPoint, quindi ha meno opzioni di integrazione con altri software o piattaforme

Prezzi di Microsoft Dictate

Microsoft Dictate è incluso nella sottoscrizione a Microsoft 365

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dictate

G2 : 4,6/5 (oltre 5000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Dictate?

Una recensione su Reddit dice:

Ho utilizzato la funzionalità di dettatura in Microsoft Word per redigere parti della mia tesi, quindi sono tornato indietro e l'ho modificata digitando... Nel complesso ha funzionato piuttosto bene. La maggior parte delle modifiche che ho finito per apportare erano volte a migliorare il testo nel suo complesso, cosa che avrei fatto comunque, sia che avessi dettato o digitato.

Ho utilizzato la funzionalità di dettatura in Microsoft Word per redigere parti della mia tesi, quindi sono tornato indietro e l'ho modificata digitando... Nel complesso ha funzionato piuttosto bene. La maggior parte delle modifiche che ho finito per apportare erano volte a migliorare il testo nel suo complesso, cosa che avrei fatto comunque, sia che avessi dettato o digitato.

👀 Lo sapevi? Le persone parlano in media a una velocità di 110-150 parole al minuto, ma riescono a scrivere a mano solo 20-45 parole al minuto. Si tratta di un enorme divario di produttività nelle riunioni in cui le idee volano veloci e i follow-up sono importanti. Quando utilizzi l'IA per le note delle riunioni, non è necessario annotare tutto. Puoi lasciare che l'IA catturi le conversazioni, organizzi i punti chiave e persino generi automaticamente elementi di azione.

6. Braina (Ideale per la dettatura offline con IA e funzionalità/funzioni di assistente personale)

tramite Braina

Braina è un assistente basato sull'IA e un software di dettatura che converte il parlato in testo in oltre 100 lingue. Può essere utilizzato in varie applicazioni, tra cui MS Word, Gmail e Blocco note. Braina ti consente di eseguire localmente sul tuo PC modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4 e Claude 3, garantendo una maggiore privacy e prestazioni più veloci grazie all'elaborazione dei dati offline.

Braina dispone di una memoria IA che imita la memoria cognitiva umana per personalizzare le interazioni nel tempo.

D'altra parte, Dictation. io si concentra principalmente sulla trascrizione in tempo reale e non è in grado di ricordare le interazioni passate o di adattarsi alle preferenze dell'utente. Inoltre, con LocalLibrary di Braina, puoi creare la tua base di conoscenza personale e interagire con essa utilizzando query in linguaggio naturale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Braina

Automatizza le attività, cerca file, imposta promemoria e riproduci file multimediali utilizzando comandi in linguaggio naturale

Converti file audio (.mp3, .wav) e video (.mp4) in testo offline, direttamente sul tuo computer

Chatta con PDF, pagine web e screenshot ponendo domande ed estraendo informazioni utilizzando modelli IA integrati

Limiti di Braina

È probabile che abbia difficoltà con comandi vocali più complessi o dettagliati per attività o applicazioni specifiche

Prezzi di Braina

Lite : Gratis

Pro: 99 $ all'anno

Pro Plus: 199 $ per 2 anni

Pro Ultra: 299 $ per 3 anni

Valutazioni e recensioni di Braina

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Braina?

Una recensione su Capterra dice:

Facile da usare fin dall'inizio, grande precisione e molto elastico, il che significa che funziona altrettanto bene indipendentemente da dove viene inserito il testo: email, blog, post sui social media, la maggior parte delle piattaforme di elaborazione testi compatibili con Windows. Il rumore ambientale non sembra interferire con la trascrizione di Braina, un altro vantaggio.

Intuitivo fin dall'inizio, estremamente accurato e molto elastico, funziona perfettamente indipendentemente dal testo inserito: email, blog, post sui social media, la maggior parte delle piattaforme di elaborazione testi compatibili con Windows. Il rumore ambientale non sembra interferire con la trascrizione di Braina, un altro vantaggio.

7. Fireflies. ai (Ideale per la trascrizione automatica delle riunioni e la collaborazione in team)

Mentre Dictation. io offre la dettatura di base da voce a testo, Fireflies va oltre. Può partecipare automaticamente alle tue riunioni, registrarle e generare trascrizioni in tempo reale. Una volta sincronizzato con il tuo calendario, Fireflies può riepilogare/riassumere le tue riunioni su piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams in oltre 30 lingue.

Dopo la chiamata, riceverai dei riepiloghi/riassunti concisi generati dall'IA che evidenziano i punti chiave, gli elementi da intraprendere e le decisioni.

A differenza di Dictation. io, uno strumento per prendere appunti in solitaria, Fireflies ti consente di condividere trascrizioni, lasciare commenti in momenti specifici, reagire a un timestamp e persino creare frammenti audio per il tuo team.

Fireflies. ai migliori funzionalità/funzioni

Ottieni risposte immediate, redigi bozze di email post-riunione e automatizza i follow-up utilizzando le informazioni ricavate direttamente dalle trascrizioni delle riunioni con l'assistente IA AskFred

Analizza le dinamiche del team con Conversation Intelligence per scoprire i modelli di comunicazione

Collega Fireflies.ai con oltre 40 app come Salesforce, HubSpot, Slack e Asana per automatizzare la condivisione delle note e semplificare i flussi di lavoro

Limiti di Fireflies.ai

Fireflies non è un normale software di sintesi vocale; è solo un assistente per riunioni basato sull'IA progettato specificamente per trascrivere e analizzare le conversazioni durante le riunioni

Prezzi di Fireflies.ai

Free Forever

Pro: 18 $ al mese per postazione

Business: 29 $ al mese per postazione

Enterprise: 39 $ al mese per postazione

Fireflies. ai valutazioni e recensioni

G2 : 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 10 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies.ai?

Una recensione su G2 dice:

I riepiloghi/riassunti sono incredibilmente accurati e approfonditi, e mi piace molto la possibilità di espandere qualsiasi punto per avere più contesto (un grande vantaggio del piano Pro). La possibilità di visualizzare il riepilogo della riunione insieme alla trascrizione completa fa risparmiare molto tempo, e i timestamp collegati rendono facile passare direttamente alla parte della conversazione che ti serve.

I riepiloghi/riassunti sono incredibilmente accurati e approfonditi, e mi piace che sia possibile espandere qualsiasi punto per avere più contesto (un grande vantaggio del piano Pro). La possibilità di visualizzare il riepilogo della riunione insieme alla trascrizione completa fa risparmiare molto tempo, e i timestamp collegati rendono facile passare direttamente alla parte della conversazione che ti serve.

8. Letterly (ideale per riscrivere note vocali in formati strutturati su dispositivi mobili)

tramite Letterly

Se sei un autore di contenuti e desideri trasformare le tue idee parlate in testi raffinati e pronti per la pubblicazione, Letterly è lo strumento di dettatura basato sull'IA che fa per te.

Disponibile su dispositivi iOS, Android, macOS e piattaforme web, Letterly offre oltre 25 stili di riscrittura. Con la funzionalità di digitazione vocale, puoi dettare parole per scrivere email, elenchi di cose da fare, post sui social media e riepiloghi/riassunti. Puoi anche aggiungere ai segnalibri i tuoi stili di riscrittura preferiti.

Ti consente di registrare note vocali anche con lo schermo del dispositivo spento, offrendo flessibilità per l'utilizzo in movimento. Inoltre, l'app supporta i webhook, consentendoti di inviare note direttamente a piattaforme come Documenti Google e Notion e semplificare il flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Letterly

Organizza le note con tag per una facile categorizzazione e recupero

Genera un titolo per la tua nota pochi secondi dopo la trascrizione, che potrai modificare manualmente

Trascrivi il parlato in oltre 90 lingue

Limiti letterali

Alcuni utenti hanno segnalato una curva di apprendimento durante la navigazione delle funzionalità/funzioni di dettatura dell'app, in particolare durante la regolazione delle impostazioni di tono o formattazione

Prezzi Letterly

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Letterly

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Letterly?

Una recensione su G2 dice:

L'interfaccia di Letterly è incredibilmente intuitiva, rendendo semplicissimo per chiunque iniziare a utilizzarlo senza alcuna difficoltà.

L'interfaccia di Letterly è incredibilmente intuitiva, rendendo semplicissimo per chiunque iniziare a utilizzarlo senza alcuna difficoltà.

9. Speechify (ideale per ascoltare documenti e convertire il testo in voce mentre sei in movimento)

tramite Speechify

Speechify è un utile strumento di sintesi vocale per studenti che desiderano un modo più flessibile e accessibile per assimilare il materiale di lettura. Consente agli utenti di scegliere tra oltre 200 voci IA, incluse opzioni divertenti come Gwyneth Paltrow e Snoop Dogg.

Puoi persino regolare la velocità di lettura da 0,5x a 9x. Grazie alla sincronizzazione multi-dispositivo, puoi iniziare ad ascoltare durante il tragitto casa-lavoro e riprendere da dove avevi interrotto sul tuo laptop in un secondo momento.

Se stai lavorando con dispense stampate, libri o materiali didattici, l'OCR integrato di Speechify ti consente di scansionare pagine fisiche con il tuo telefono e convertirle istantaneamente in audio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Speechify

Assistenza per oltre 30 lingue e accenti regionali

Accedi all'assistenza uditiva progettata specificamente per aiutare le persone affette da dislessia

Crea un ambiente privo di distrazioni con la modalità Focus, i timer integrati e i tracker di stato per aiutarti a rimanere concentrato sulle attività e mantenere la produttività

Migliora l'usabilità con le scorciatoie da tastiera

Limiti di Speechify

Sebbene le voci premium siano generalmente di alta qualità, alcuni utenti segnalano che alcune voci possono sembrare robotiche o innaturali

Prezzi di Speechify

Free

Premium: 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Speechify

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Speechify?

Una recensione su Capterra dice:

Uso Speechify Text to Speech per lavoro. Faccio molto lavoro di copyediting e il mio cervello si stanca. Poter ascoltare il testo ad alta voce mi aiuta a concentrarmi e ad andare più veloce. Infatti, ho allenato il mio cervello ad ascoltare a una velocità 5 volte superiore, così posso modificare a un ritmo record! Adoro l'app web e l'estensione per browser, uso entrambe.

Uso Speechify Text to Speech per lavoro. Faccio molto lavoro di editing e il mio cervello si stanca facilmente. Poter ascoltare il testo ad alta voce mi aiuta a concentrarmi e ad andare più veloce. Infatti, ho allenato il mio cervello ad ascoltare a una velocità 5 volte superiore, così posso modificare i testi a un ritmo record! Adoro l'app web e l'estensione per browser, uso entrambe.

10. Speechnotes (Ideale per prendere appunti vocali in tempo reale senza distrazioni)

tramite Speechnotes

Speechnotes è uno strumento di sintesi vocale e trascrizione progettato per un input vocale senza distrazioni. Si basa sul motore di riconoscimento vocale di Google e supporta oltre 70 lingue. Converte la tua voce in testo strutturato in tempo reale, con supporto dei comandi vocali per la punteggiatura e la formattazione.

Come alternativa a Dictation. io, salva automaticamente le tue note. Puoi esportarle o scaricarle come testo normale. Puoi anche impostare chiavi personalizzate per le frasi utilizzate di frequente e collegare microfoni Bluetooth per l'input a mani libere con questo software di dettatura gratuito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Speechnotes

Pronuncia parole come "virgola", "punto" o "nuova riga" ad alta voce e Speechnotes inserirà immediatamente la punteggiatura o la formattazione corretta

Rileva l'inizio delle nuove frasi e mette in maiuscola la prima parola

Carica file di testo esistenti per modificarli con la voce o esporta le tue note dettate come file . TXT o su Google Drive

Limiti di Speechnotes

Speechnotes non supporta più formati di output, il che può essere scomodo per gli utenti che necessitano di diversi tipi di file per il proprio lavoro

Prezzi di Speechnotes

Dictation Free Premium : $1,9/mese

Free

Premium : 1,9 $ al mese

Trascrizione Paga in base al consumo : $0,1/minuto

Paga in base al consumo: $0,1/minuto

Free

Premium: 1,9 $ al mese

Paga in base al consumo: $0,1/minuto

Valutazioni e recensioni di Speechnotes

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: cerca strumenti di trascrizione IA che si adattino al tuo flusso di lavoro. Ad esempio, gli scrittori potrebbero desiderare funzionalità di modifica o la formattazione dei post vocali per i blog. I team, invece, potrebbero cercare strumenti di collaborazione e l'etichettatura dei parlanti.

11. Dragon di Nuance (ideale per la dettatura vocale di livello aziendale con precisione avanzata e vocabolari personalizzati)

tramite Dragon di Nuance

Nuance Dragon NaturallySpeaking è un software di riconoscimento vocale che ti consente di dettare documenti, comporre email e persino controllare le applicazioni del computer utilizzando solo la tua voce. Grazie alla funzionalità di sintesi vocale integrata, puoi riascoltare il testo dettato. Questo ti aiuta a individuare gli errori e a perfezionare la tua scrittura in modo più efficace.

La differenza principale tra Dictation.io e il software di dettatura Dragon è il modo in cui ciascuno strumento gestisce la precisione nel tempo. Dictation.io offre un riconoscimento discreto, ma Dragon impara e si adatta alla tua voce, al tuo vocabolario e persino al tuo accento man mano che lo utilizzi. Il risultato è una trascrizione personalizzata e affidabile. Si tratta di un software di dettatura dedicato a documenti più lunghi o alla terminologia specifica di un settore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dragon by Nuance

Inserisci termini insoliti o difficili da scrivere nel tuo documento e insegna al software a riconoscerli utilizzando la tua voce

Assegna scorciatoie a frasi lunghe o utilizzate di frequente per inserirle automaticamente nel contesto

Condividi la tua dettatura vocale via email, salva su piattaforme come OneDrive o Notion, oppure apri il file in Microsoft Word

Limiti di Dragon by Nuance

Sebbene Dragon supporti diverse lingue, potresti scoprire che non tutti i dialetti o accenti sono completamente ottimizzati per il riconoscimento

Prezzi di Dragon by Nuance

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dragon by Nuance

G2 : 4/5 (oltre 240 recensioni)

Capterra: 3,9/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dragon by Nuance?

Una recensione su G2 dice:

Uso Dragon da due anni. Mi ha aiutato a diventare più produttivo al lavoro. Con il software Dragon, trascrivo più ore di audio alla settimana rispetto alla digitazione su una tastiera qwerty.

Uso Dragon da due anni. Mi ha aiutato a diventare più produttivo al lavoro. Con il software Dragon, trascrivo più ore di audio alla settimana rispetto alla digitazione su una tastiera qwerty.

Trasforma le conversazioni in chiarezza con ClickUp

Dictation.io e le sue alternative potrebbero essere adeguate per la trascrizione di base. Ma quando il tuo flusso di lavoro richiede maggiore precisione, organizzazione e intelligenza, hai bisogno di qualcosa di meglio.

È qui che entra in gioco ClickUp.

Con AI Notetaker di ClickUp, le tue riunioni vengono trascritte automaticamente, così puoi concentrarti sulla conversazione invece di prendere appunti. ClickUp Brain fa ancora di più generando riepiloghi/riassunti chiari ed estraendo informazioni chiave, aiutandoti a capire rapidamente ciò che conta di più.

E con ClickUp Docs, hai un posto centrale dove archiviare, modificare e organizzare tutto, dalle trascrizioni delle riunioni alle sessioni di brainstorming e alle note sulle attività.

Prova ClickUp gratis oggi stesso per prendere il controllo delle tue note, riunioni e attività.