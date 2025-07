14 modelli gratuiti per la segnalazione di clienti per far crescere la tua attività

Se esiste una strategia di crescita che non passa mai di moda, è il marketing di riferimento. E, onestamente, ha perfettamente senso.

Secondo un rapporto, ben l'86% degli utenti si fida più delle raccomandazioni e delle recensioni che della pubblicità. Pensaci: quando un cliente si prende il tempo di raccomandare la tua azienda, non si tratta solo del servizio che hai fornito.

Significa che si sono sentiti visti, supportati e abbastanza sicuri del tuo lavoro da metterci il loro nome. Il che significa che non sei solo bravo in quello che fai, ma sei anche affidabile, degno di fiducia e degno di essere raccomandato.

È questa la magia di un referral client ben scritto. Dà alla tua azienda quel tipo di credibilità che la pubblicità non può comprare, aiutandoti a crescere alla vecchia maniera: attraverso il passaparola.

Per aiutarti a sfruttarli al meglio, abbiamo raccolto 14 dei migliori modelli gratuiti per la segnalazione di clienti che vorrai avere nel tuo kit di strumenti. Dai moduli di segnalazione ai follow-up e alle note di ringraziamento, ognuno include dettagli chiave e suggerimenti rapidi per iniziare a costruire relazioni di segnalazione migliori senza congetture.

Cosa sono i modelli di referral dei clienti?

I modelli di referral client sono messaggi o moduli già pronti che ti aiutano a chiedere ai clienti soddisfatti di raccomandare la tua azienda ad altri. Inoltre, ti consentono di tenere traccia di tali referral lungo il percorso.

Questi modelli ti offrono un formato chiaro che include in genere:

Email/messaggi pronti da inviare per chiedere ai clienti di segnalare qualcuno

Una nota di ringraziamento per quando fanno qualcosa

Informazioni su eventuali premi o programmi di referral offerti

Moduli semplici per raccogliere i dettagli dei referral

Messaggi di follow-up per mantenere viva la conversazione

Questi modelli ti fanno risparmiare tempo e ti aiutano a rimanere coerente, così non dovrai ricominciare da zero ogni volta. Tutto quello che devi fare è modificarli in base al modo in cui parli solitamente con i diversi clienti e condividere un link di referral unico, in modo che possano iniziare.

Cosa rende un modello di referral client efficace?

Una rapida ricerca su Google ti fornirà migliaia di modelli di referral client. Ma come fai a sapere quale vale davvero il tuo tempo e il lavoro richiesto?

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave da ricercare in un modello valido:

Linguaggio semplice e diretto: Un buon modello di referral per i clienti deve essere semplice e conciso. Non deve contenere gergo tecnico, ma solo un messaggio diretto, in modo che il cliente capisca esattamente cosa gli stai chiedendo

Opzioni di personalizzazione: cerca funzionalità/funzioni che ti consentono di aggiungere i nomi dei clienti, menzionare qualcosa che hanno apprezzato del lavoro svolto con te e rendere la richiesta di referral più simile a una conversazione reale che a un messaggio generico

Proposta di valore: invece di chiedere semplicemente un favore, scegli un modello che spieghi chiaramente il valore offerto dal tuo servizio. Questo darà ai clienti un motivo reale per condividerlo con le persone che conoscono

Design professionale: trova un modello di programma di referral che utilizzi una formattazione pulita e l'aspetto grafico del tuo marchio per mantenere un aspetto curato. Se il tuo client lo condivide, continuerà a riflettersi positivamente sulla tua azienda

Espressione di gratitudine: Verifica se il modello include un "grazie" sincero, indipendentemente dal fatto che si riferisca a qualcuno. Mostrare apprezzamento è molto importante per mantenere solide le relazioni

14 modelli gratuiti per la segnalazione di clienti

Ora che sai cosa stai cercando, ecco 14 modelli gratuiti per i referral dei clienti per avviare il tuo programma di referral.

1. Modello di modulo ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di modulo ClickUp per raccogliere e gestire dati di sondaggi di ogni tipo

Uno dei modi più semplici per raccogliere e gestire i referral dei clienti è attraverso i moduli. Il modello di modulo ClickUp ti aiuta a farlo, senza complicazioni.

Ti offrono una struttura chiara e personalizzabile, completa di campi, stati e visualizzazioni. Non solo organizzano i dettagli essenziali, come chi effettua il referral, chi viene segnalato e a quali servizi è interessato, ma consentono anche di risparmiare tempo e aiutano a mantenere coerente il tuo programma di referral.

Tuttavia, questo modello è molto più di un semplice luogo in cui raccogliere informazioni: è progettato per aiutarti ad agire sulla base di tali informazioni. Grazie al motore di gestione delle attività di ClickUp, ogni invio viene monitorato, organizzato e revisionato, collegando l'intero programma di referral direttamente al tuo flusso di lavoro. Ciò rende il modello un'opzione eccellente per attività ad hoc come l'acquisizione di clienti, le richieste interne o le iscrizioni a eventi.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Visualizzazioni integrate come Modulo di registrazione, Fasi e Guida introduttiva per raccogliere input strutturati

Stati personalizzati come Completato, Rifiutato, In revisione e Nuova registrazione per monitorare lo stato di avanzamento di ogni segnalazione

Campi personalizzati per acquisire e organizzare informazioni quali scopo, dettagli di contatto dei referenti, caricamento di ID, ecc.

Visualizzazione riepilogo/riassunto per un'istantanea delle prestazioni del modulo e degli invii a colpo d'occhio

Integrazione nativa con le automazioni di ClickUp per inviare promemoria via email, aggiungere commenti, assegnare attività e altro ancora

🔑 Ideale per: Freelance, piccole imprese o agenzie che desiderano impostare un programma di referral semplice ma efficace e raccogliere feedback dai clienti.

La cosa che più mi ha colpito di ClickUp sono stati i modelli personalizzabili e la possibilità di garantire la stessa coerenza in tutte le nostre strutture in qualsiasi regione, in modo che l'esperienza dei clienti sia la stessa indipendentemente dalla posizione Convene in cui si recano.

2. Modello di email di follow-up ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello di email di follow-up di ClickUp per inviare promemoria amichevoli, in modo che i clienti non dimentichino le tue richieste di referral

Quando gestisci un programma di referral dei clienti, dare seguito al momento giusto può fare la differenza. Ed è proprio a questo che serve il modello di email di follow-up di ClickUp.

Che tu stia ringraziando un cliente per un referral, controllando un lead che ti ha inviato o sollecitando qualcuno che ha mostrato interesse, questo modello ti aiuta a tenere sotto controllo ogni conversazione relativa ai referral. Organizza l'intero processo con messaggi automatici e promemoria tempestivi.

Come tutti i modelli ClickUp, include stati personalizzati per monitorare lo stato di ogni email: inviata, in attesa di risposta o terminata. Inoltre, puoi aggiungere campi personalizzati, come Fonte di riferimento o Servizio richiesto, per mantenere tutto specifico per il tuo programma di referral.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Attività secondarie predefinite per vari scenari di follow-up (ad es. post-riunione, aggiornamenti sulle offerte)

Lista di controllo integrata per garantire email concise e in linea con il marchio

Project management basato sulle attività per assegnare e monitorare le attività di follow-up

Date di scadenza e promemoria automatizzati per garantire follow-up tempestivi e coerenti

🔑 Ideale per: Team commerciali o di marketing che fanno affidamento principalmente sulla crescita tramite passaparola.

3. Modello CRM ClickUp

Ottieni il modello gratuito Collega il tuo programma di referral al sistema CRM ClickUp utilizzando il modello CRM ClickUp

Mantenere le relazioni con i clienti può diventare rapidamente complicato. Quindi, come si fa a semplificare le cose? Il modello CRM di ClickUp è una struttura che mantiene tutti i tuoi lead, contatti e opportunità di referral organizzati in modo ordinato in un unico database centrale.

Come suggerisce il nome, questo modello completamente personalizzabile è connesso a ClickUp CRM per impostazione predefinita. Include stati personalizzati, come "In attesa di approvazione", "Qualificato" o "Aperto", che consentono di monitorare i referral.

Dispone anche di campi personalizzati per aggiungere dettagli come nomi e indirizzi email dei contatti, oltre a pipeline e visualizzazioni integrate per dare un'occhiata veloce a ciò che sta accadendo in tutti i tuoi lead di referral.

Puoi anche automatizzare alcune delle attività ripetitive nel processo di referral. In questo modo avrai più tempo da dedicare alla creazione di solide connessioni con i client e alla crescita dei tuoi gruppi di networking.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Pipeline CRM personalizzabile per monitorare lead, fasi delle trattative, informazioni di contatto e note

Viste Bacheca ed Elenco per un monitoraggio visivo o dettagliato delle attività commerciali

Tag e priorità per segmentare i clienti di alto valore e le trattative urgenti

Attività e promemoria integrati per garantire un follow-up puntuale

🔑 Ideale per: Freelance, piccole imprese o team commerciali che necessitano di un sistema chiaro per gestire le relazioni con i clienti.

4. Modello di modulo di feedback ClickUp

Ottieni il modello gratuito Dai priorità alla raccolta e all'analisi dei feedback con il modello di modulo di feedback ClickUp

Il feedback gioca un ruolo molto più importante in un programma di referral dei clienti di quanto si possa pensare. È necessario ascoltare direttamente dai propri clienti cosa funziona e cosa potrebbe essere migliorato. Quando i clienti si sentono ascoltati, sono più propensi a segnalare altri clienti perché hanno fiducia nel fatto che ci si preoccupa della loro esperienza.

Il modello di modulo di feedback ClickUp ti offre un modo strutturato per raccogliere input utili utilizzando campi personalizzati come Valutazione complessiva, Provider di servizi e Suggerimenti per il miglioramento. Include anche viste integrate, come una bacheca dei feedback e elenchi di riepilogo/riassunto, che ti aiutano a individuare rapidamente i modelli e ad agire di conseguenza.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità di creazione delle attività con stati personalizzati come Completato e Da fare per monitorare il feedback dei clienti

Campi personalizzati con oltre 7 attributi, come provider di servizi, data di acquisto e livello cliente, per visualizzare lo stato

6+ visualizzazioni, tra cui Vista Tabella Feedback, Vista Tabella Valutazione Provider e Vista Bacheca Raccomandazioni Generali per una migliore organizzazione

Monitoraggio del tempo e tag per classificare e monitorare i feedback

Avvisi di dipendenza che ti aiutano a mantenere il flusso di lavoro in carreggiata

🔑 Ideale per: team di prodotto, commerciali e di marketing che desiderano potenziare il programma di referral e la fidelizzazione dei clienti attraverso una raccolta e un'analisi efficaci dei feedback.

💡 Suggerimento: Non limitarti a raccogliere feedback, chiudi il cerchio! Fai sapere ai clienti che il loro contributo ha fatto la differenza condividendo aggiornamenti o ringraziandoli personalmente. Questo crea fiducia, incoraggia feedback futuri e trasforma gli utenti in fedeli sostenitori. Usa ClickUp Brain per chiedere idee su come incentivare i clienti a condividere i loro feedback. Usa ClickUp Brain per progettare una strategia di referral, generare idee per incentivi e molto altro ancora

5. Modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea un sondaggio utilizzando il modello di sondaggio sul feedback del prodotto ClickUp e scopri come il tuo prodotto viene valutato dai tuoi clienti

Se desideri ottenere più referral dai tuoi clienti, inizia ascoltando quelli attuali: cosa apprezzano, cosa non apprezzano e cosa vorrebbero fosse migliore.

Il modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp ti aiuta a raccogliere feedback sinceri dai tuoi clienti sul tuo prodotto. I dati ottenuti ti consentono di determinare cosa deve essere migliorato.

Sono disponibili campi personalizzati come Soddisfazione complessiva del prodotto, Durata di utilizzo del prodotto ed Esperienza di utilizzo. La configurazione consente di adattare il sondaggio alle esigenze specifiche e di visualizzare diversi risultati, come Soddisfazione complessiva e Valutazioni del prodotto, per un'analisi efficiente dei feedback.

Avrai anche accesso a funzionalità/funzioni come il monitoraggio del tempo e l'integrazione delle email, che ti consentiranno di gestire l'intero processo di feedback senza intoppi.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Campi personalizzabili per sondaggi che raccolgono feedback dettagliati sui prodotti, comprese valutazioni e risposte di testo

Funzionalità/funzioni di gestione delle attività per convertire automaticamente gli invii dei sondaggi in attività per un facile follow-up

Stati personalizzati per adattare il flusso di lavoro alla gestione dello stato dei feedback

Opzioni per assegnare attività e condividere feedback per incoraggiare la collaborazione del team

🔑 Ideale per: Product manager, team di supporto clienti o professionisti del marketing che desiderano raccogliere, organizzare e agire in base al feedback degli utenti.

Ottieni il modello gratuito Crea una connessione reciproca con i tuoi clienti rimanendo in contatto con loro utilizzando il modello di modulo di contatto clienti ClickUp

I referral efficaci nascono da interazioni coerenti e attente con i clienti. Il modello di modulo di contatto clienti ClickUp offre ai tuoi clienti un modo semplice e affidabile per contattarti, sia che abbiano feedback, domande o problemi.

È completamente personalizzabile, include stati contrassegnati da colori come Nuova richiesta e In revisione e ti dà accesso a viste integrate come un riepilogo/riassunto dei contatti e una bacheca dei processi. Questo ti aiuta a rimanere organizzato, a rispondere rapidamente e a mantenere viva la conversazione.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Conversione automatica delle attività dall'invio dei moduli di contatto dei clienti

Campi personalizzati per acquisire informazioni essenziali sui clienti

Stati personalizzati come Completato e Bloccato per monitorare e organizzare le query

Quattro diverse visualizzazioni (inclusa la Guida introduttiva) per una gestione flessibile delle attività

Strumenti integrati per la collaborazione in team come ClickUp Docs , Chat e Lavagne online

🔑 Ideale per: Team di supporto clienti, piccole e medie imprese, aziende di e-commerce, team di marketing e team di prodotto che desiderano rimanere in contatto con i propri clienti.

7. Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Scopri quanto sono soddisfatti i tuoi attuali clienti con l'aiuto del modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp

Certo, i clienti soddisfatti ti procurano più referral. Ma come fai a sapere se sono davvero soddisfatti? Ponendo loro le domande giuste! Utilizza il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp per personalizzare campi come Utilità, Chiarezza e Risoluzione dei problemi in modo che corrispondano esattamente a ciò che desideri scoprire.

Quindi, utilizza visualizzazioni come Rispondenti, Modulo sondaggio e Valutazione delle conoscenze per esaminare rapidamente i feedback e individuare le tendenze. Inoltre, puoi lavorare con stati personalizzati come Aperto e Completato per vedere a che punto è ogni sondaggio.

E poiché il feedback può essere trasformato immediatamente in attività, nessuna domanda rimane senza risposta. Ciò aiuta i team a stabilire le priorità delle azioni in base all'urgenza, assegnare le attività ai membri appropriati e monitorare lo stato senza perdere un colpo.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Oltre nove campi personalizzati per raccogliere il feedback esatto di cui hai bisogno

Creazione automatica delle attività con stati personalizzati per monitorarne lo stato di avanzamento

Quattro tipi di visualizzazioni per organizzare e analizzare le risposte

Strumenti integrati di project management come assistenza IA e reazioni ai commenti

Acquisizione dei dati in tempo reale e automazione del flusso di lavoro per una gestione efficiente dei feedback

🔑 Ideale per: team di supporto clienti, product manager e professionisti del marketing che necessitano di un modo efficiente per trasformare il feedback dei clienti in informazioni utili e migliorare rapidamente la soddisfazione dei clienti.

8. Modello di esito positivo del client ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia di ogni fase del processo di referral con il modello ClickUp Client Success

Stanco di perdere opportunità e di follow-up disorganizzati? Il modello ClickUp Client Success ti aiuta a monitorare ogni referral, dalla presentazione iniziale alla relazione in corso.

Con questo modello, puoi monitorare facilmente le attività cardine essenziali per il referral, assegnare attività e automatizzare i follow-up utilizzando stati come Onboarding, Rinnovato e Perso.

Che si tratti di dare seguito a lead o di coltivare un referral, ClickUp ti aiuta a tenere tutto sotto controllo. Funzionalità/funzioni come liste di controllo, automazione e integrazioni consentono al tuo team di concentrarsi sulla crescita della tua rete di referral.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Stati personalizzati per il monitoraggio dello stato, dall'onboarding del client alle fasi di rinnovo

Flussi di lavoro automatizzati per impostare follow-up, promemoria e assegnazione delle attività

Campi personalizzati e visualizzazioni per classificare e visualizzare i dati dei clienti

Monitoraggio del tempo e gestione delle dipendenze per tenere sotto controllo le attività

Moduli di feedback integrati per raccogliere le opinioni dei clienti e migliorare i tuoi servizi

🔑 Ideale per: Team di assistenza clienti, gestori di account e team di assistenza che desiderano acquisire referral dei clienti, ridurre il tasso di abbandono e migliorare la soddisfazione dei clienti.

🧠 Curiosità: Si dice che nel 55 a.C. Giulio Cesare offrì ai suoi soldati 300 sesterzi (circa un terzo della loro paga annuale) per reclutare amici che si arruolassero nell'esercito romano. Questo antico sistema di reclutamento basato su incentivi ricorda i moderni programmi di referral.

9. Modello di collaborazione per il successo dei client ClickUp

Ottieni il modello gratuito Utilizza il modello di collaborazione per il successo dei clienti ClickUp per tenere traccia dei clienti segnalati e garantire un processo di segnalazione fluido

Se c'è un modello di cui il tuo programma di referral non può fare a meno, è il modello di collaborazione per il successo dei client di ClickUp. È progettato per rendere l'intero processo fluido, organizzato e di grande impatto.

Dal primo contatto all'approvazione finale, ti tiene informato sui follow-up, sulle riunioni e sui passaggi successivi, il tutto organizzato in una semplice pipeline in quattro fasi: Nuovo cliente, Pianificazione, Riunione e Approvato. Puoi assegnare attività, impostare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento, in modo che il tuo team sappia sempre cosa fare dopo.

Puoi caricare moduli di segnalazione, note di riunioni o persino lettere di raccomandazione direttamente nelle schede delle attività. Sono disponibili anche funzionalità extra come la pianificazione integrata, tag per contrassegnare le segnalazioni ad alta priorità e persino un assistente IA che ti aiuta a scrivere o aggiornare i contenuti.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Pipeline dei client in quattro fasi per il monitoraggio dello stato

Schede attività con assegnatari, scadenze e caricamento dei file

Sezione di pianificazione integrata per il coordinamento delle riunioni

Assistente IA per una rapida documentazione e configurazione delle attività

Sistema di cartelle organizzate per l'ordinamento mensile o in base al progetto

🔑 Ideale per: Team di assistenza clienti, coordinatori dell'onboarding, project manager e agenzie che gestiscono flussi di lavoro di più clienti.

10. Modello di referral client di HubSpot

tramite HubSpot

Il Kit di modelli di referral clienti HubSpot include oltre 45 modelli pronti all'uso per email e post sui social media, tutti organizzati in base allo scopo: richiesta di testimonianze, condivisione di messaggi, follow-up ed espressione di gratitudine.

Cosa lo rende ancora migliore? Non sei limitato a un solo canale. Il kit include modelli sia per pagine aziendali che per profili social personali, così tutto il tuo team può aiutarti a spargere la voce.

Che tu stia offrendo una ricompensa o semplicemente chiedendo una breve presentazione, questo kit ti consente di mantenere un approccio coerente, professionale e facile da gestire.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

oltre 45 modelli di email e social media per i referral

Messaggi per chiedere, dare seguito e ringraziare chi ha fornito referenze

Testi social per pagine aziendali e condivisione tra dipendenti

🔑 Ideale per: piccoli team, aziende di servizi o chiunque desideri creare un programma di referral dei clienti senza stress.

💡 Suggerimento: I moduli di referral migliori sono quelli che sembrano semplici, come inviare un breve testo a un amico. Scrivili in modo che siano brevi, incisivi e ottimizzati per i dispositivi mobili. Più facile sarà inviare il referral, più probabile sarà che i tuoi clienti lo facciano (più e più volte!)

Non potrei mai lodarlo abbastanza. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp è impossibile sbagliare.

11. Modello di lettera di segnalazione di un cliente di Template. Net

Gratuito, chiaro e raffinato, il Modello di lettera di presentazione di un cliente di Template. Net è ottimo per raccomandare un cliente ad un'altra azienda o contatto. Ti aiuta a mettere in evidenza i punti di forza del tuo cliente e a suggerire come potrebbe trarre vantaggio da una nuova partnership, rendendo le tue presentazioni non solo efficaci ma anche affidabili.

Progettato con linee pulite e un branding moderno, questo modello modificabile include sezioni per i dettagli di contatto del cliente, una breve panoramica del suo lavoro e uno spazio per la tua raccomandazione personale. Hai anche uno spazio per aggiungere il tuo logo e le informazioni aziendali, assicurando che il tuo marchio personale sia in primo piano.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Layout modificabile della lettera di segnalazione

Sezioni per i dettagli del cliente/azienda, le informazioni di contatto e il messaggio di referral

Campi per nome del mittente, azienda ed email

🔑 Ideale per: Professionisti che spesso indirizzano i propri clienti verso altri servizi, come consulenti indipendenti, agenzie o piccole imprese che offrono referral a fornitori partner.

12. Modello di politica del programma di referral dei clienti commerciali di Template. Net

Se desideri premiare i clienti fedeli o incoraggiare i partner a portare nuovi potenziali clienti, dai un'occhiata al Modello di politica del programma di referral dei clienti commerciali di Template. Net. Ti aiuta a comunicare chiaramente gli obiettivi del tuo programma, chi può partecipare e quali premi sono in palio.

È dotato di un layout intuitivo e facile da modificare che rende la personalizzazione semplice e veloce. Puoi impostare i termini di riferimento e regolare chi partecipa, quali premi offri e come vengono monitorati i referral.

Inoltre, copre tutti gli aspetti importanti, come la privacy, i termini e cosa succede se desideri modificare il programma, così non dovrai preoccuparti di tralasciare nulla.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Sezioni di policy predefinite, tra cui panoramica del programma, idoneità, incentivi e termini

Completamente modificabili per adattarsi allo stile del tuo marchio e alla tua struttura di ricompense

Spazio per includere il logo aziendale, le informazioni di contatto e la firma

🔑 Ideale per: Piccole e medie imprese che stanno lanciando nuovi programmi commerciali o perfezionando il lavoro richiesto dal marketing di riferimento esistente.

13. Modello di modulo di segnalazione di clienti legali di Template. Net

Studi legali, questo è per voi. Il modello di modulo di segnalazione di clienti legali di Template.net vi aiuta a raccogliere tutti i dettagli essenziali sia sulla persona che effettua la segnalazione sia sul cliente che sta raccomandando.

È semplicissimo da personalizzare e include sezioni in cui aggiungere le informazioni di contatto del referente, i dettagli sul cliente segnalato, il tipo di assistenza legale richiesta ed eventuali scadenze o note aggiuntive. Che tu stia condividendo o ricevendo segnalazioni, questo formato compilabile e intuitivo ti aiuta ad agire rapidamente e a offrire ai clienti un'esperienza migliore.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Sezioni preformattate per le informazioni sul referente e sul cliente

Spazio per specificare i tipi di questioni legali e descrivere i problemi

Sezioni per scadenze, metodo di contatto preferito e commenti

🔑 Ideale per: studi legali, avvocati indipendenti, partner di riferimento, assistenti legali e professionisti che segnalano clienti in diversi ambiti legali.

14. Modello "Grazie per il referral del cliente" di Template. Net

Inviare un ringraziamento rapido e personalizzato non solo dimostra la tua attenzione, ma contribuisce anche a fidelizzare i clienti e a garantire il successo delle segnalazioni. Il modello Grazie per la segnalazione di un cliente di Template.net è un modo premuroso per mostrare ai clienti quanto apprezzi la loro fiducia nella tua azienda.

Sono semplici, sinceri e pronti all'uso: basta aggiungere il nome del cliente, la persona che ha fornito il referral e i dettagli della tua azienda per ottenere in pochi minuti una lettera di ringraziamento personale, sincera e professionale.

💜 Funzionalità/funzioni chiave:

Messaggio di ringraziamento predefinito che riconosce il referral

Segnaposto personalizzabili per nomi, date, azienda e servizi

Tono professionale che riflette apprezzamento e rafforza le relazioni con i clienti

🔑 Ideale per: Titolari di aziende, professionisti del settore dei servizi, team commerciali, addetti all'assistenza clienti e chiunque desideri fidelizzare i propri clienti tramite messaggi di ringraziamento personalizzati.

Rendi i referral dei clienti una potente strategia di crescita utilizzando ClickUp!

I clienti fedeli possono fare miracoli per la tua azienda. Quando uno di loro raccomanda il tuo prodotto o servizio, significa che si fida del tuo lavoro abbastanza da garantirne la qualità. Questo tipo di fiducia è molto potente.

I modelli di referral client che abbiamo condiviso in questo elenco sono qui per aiutarti a costruire quella fiducia. Che tu stia inviando un ringraziamento, chiedendo un referral o impostando un semplice processo per gestirli, questi modelli fanno al caso tuo.

Ognuno ha uno scopo diverso: forse hai bisogno di un modulo pulito per raccogliere feedback o di un modello di email di referral veloce per dare seguito a un lead. Qualunque sia la fase in cui ti trovi, questi strumenti ti aiutano a portare avanti il lavoro senza pensarci troppo.

E se stai cercando altri modi per organizzarti, dai un'occhiata alla libreria completa di ClickUp con oltre 1.000 modelli. Troverai tutto ciò che ti serve, dai tracker di progetto ai flussi di lavoro dei client, completamente personalizzabili e progettati per lavorare con il tuo team in tempo reale.

