Le 10 migliori alternative a Join.me per riunioni semplici

Se hai utilizzato Join.me di recente, saprai che non è al passo con le modalità di riunione dei team moderni. Con le sue funzionalità/funzioni limitate, la condivisione dello schermo lenta e gli strumenti di collaborazione minimi, non c'è da stupirsi che tu stia cercando un'alternativa migliore.

Che tu sia il fondatore di una startup, il responsabile di un team remoto o un libero professionista che si destreggia tra più client, hai bisogno di qualcosa di più di un semplice strumento per videochiamate per portare a termine un lavoro significativo: hai bisogno di un luogo in cui le riunioni si trasformino in azioni concrete.

Ecco esattamente di cosa tratta questa guida.

Ho passato ore a provare software di videoconferenza che facessero qualcosa di più che collegare volti su uno schermo. In questo post ti guiderò alla scoperta delle migliori alternative a Join.me: strumenti che offrono una migliore qualità video, funzionalità/funzioni più intelligenti (come la presa di note con IA e le lavagne online) e flussi di lavoro di collaborazione più approfonditi.

Niente fronzoli. Solo informazioni chiare per aiutarti a scegliere la piattaforma giusta per le tue esigenze.

⚡️ Aggiornamento rapido: Join. me fa ora parte della famiglia di software GoTo Meeting, il che significa che alcune, ma non tutte, di queste limitazioni possono essere superate con lo strumento GoTo Meeting.

Le migliori alternative a Join.me in sintesi

Cosa cercare in un'alternativa a Join.me?

Se stai passando da Join.me, ecco le funzionalità principali a cui dare la priorità:

Qualità audio e video cristallina: le chiamate discontinue uccidono lo slancio. Cerca piattaforme con video HD, cancellazione del rumore e streaming adattivo per reti inaffidabili

Condivisione e registrazione dello schermo integrate: la condivisione dello schermo dovrebbe essere veloce e senza intoppi. Se puoi registrare automaticamente le riunioni e salvarle nel cloud, tanto meglio

Note e riepiloghi/riassunti delle riunioni basati sull'IA: gli strumenti con funzionalità di presa appunti IA integrate ti evitano di doverti affannare per annotare gli elementi da agire e le decisioni durante le chiamate in diretta

Funzionalità di collaborazione oltre i video: lavagne online, chat live, sondaggi, assegnazione di attività e integrazioni con strumenti come Google Drive, Slack o ClickUp. Le riunioni dovrebbero portare all'azione

Esperienze basate su browser o facili da utilizzare: evita strumenti che richiedono download o accessi complicati. Un accesso intuitivo per gli ospiti è essenziale per le chiamate dei client e i team interfunzionali

Sicurezza avanzata e controlli amministrativi: cerca la crittografia, le sale d'attesa, l'accesso basato sui ruoli e la conformità a standard quali SOC 2 o GDPR, in particolare per i team

Prezzi flessibili con un solido livello gratuito: non dovresti pagare un prezzo elevato solo per ospitare una semplice riunione di team. Cerca strumenti che si adattino alle tue esigenze

Le 10 migliori alternative a Join.me per riunioni produttive

Tenendo presente la lista di controllo sopra riportata, il mio team e io abbiamo ricercato e compilato questo elenco delle migliori alternative a Join.me per consentirti di organizzare riunioni ed eventi online più produttivi:

1. ClickUp (Ideale per collaborazione all-in-one, gestione delle attività e videochiamate integrate)

Inizia a utilizzare ClickUp Pianifica, programma e partecipa alle riunioni dall'interno della tua area di lavoro utilizzando il Calendario basato sull'IA di ClickUp

Dopo aver coordinato innumerevoli riunioni online, ho scoperto che passare da uno strumento all'altro per videochiamate, note e gestione delle attività è un vero killer della produttività. È qui che ClickUp brilla come nessun'altra piattaforma.

ClickUp non è solo un altro strumento di videoconferenza o un software di gestione delle riunioni: è l'app completa per il lavoro che integra perfettamente le riunioni nel tuo flusso di lavoro più ampio.

Inizia utilizzando il Calendario basato sull'IA di ClickUp per analizzare rapidamente i programmi tuoi e del tuo team, trovando facilmente orari convenienti per tutti. In questo modo eliminerai una serie di email avanti e indietro! Puoi anche allegare le attività e i documenti ClickUp pertinenti alla descrizione della riunione all'interno dell'evento del calendario.

Pianifica riunioni con un linguaggio naturale utilizzando ClickUp

Quindi, chiedi semplicemente all'IA nativa di ClickUp, ClickUp Brain, di pianificare una riunione con le persone interessate all'ora stabilita utilizzando comandi in linguaggio naturale e guarda l'IA farlo per te, senza alcun intervento manuale! Può persino redigere un programma per la tua riunione con semplici istruzioni.

Redigi un programma completo per le riunioni in pochi secondi utilizzando l'IA con ClickUp Brain

E quando è il momento di partecipare alla chiamata, puoi farlo direttamente da ClickUp, senza dover passare da una scheda all'altra.

Cattura ogni dettaglio senza sforzo con Notetaker di ClickUp

Non dimenticare di attivare AI Notetaker in ClickUp se desideri concentrarti sulla discussione e lasciare che l'IA prenda automaticamente appunti per te, completi di registrazione, trascrizione e elementi chiave da intraprendere!

Sono rimasto particolarmente colpito dal modo in cui le funzionalità/funzioni di ClickUp Meetings consentono al mio team di passare direttamente dalla pianificazione all'azione senza i soliti grattacapi legati al cambio di contesto che affliggono la collaborazione remota. Durante le chiamate, possiamo fare riferimento a documenti condivisi, visualizzare idee su lavagne online collaborative ClickUp e assegnare elementi di azione in tempo reale.

Rendi ricercabili le trascrizioni delle riunioni con ClickUp Brain

Ciò che distingue davvero ClickUp dagli strumenti dedicati alle riunioni come Join.me è ciò che accade al termine della chiamata. Invece di avere note e decisioni della riunione sparse su piattaforme diverse, ClickUp mantiene tutto interconnesso. Posso porre domande a ClickUp Brain sulle informazioni relative alle riunioni passate, trasformare i punti di discussione in attività tracciabili e monitorare lo stato di avanzamento, il tutto all'interno dello stesso ecosistema.

💡 Suggerimento per gli esperti: ClickUp offre modelli personalizzabili, come il modello ClickUp Meetings, per aiutarti a pianificare ed eseguire le riunioni in modo efficiente. Questi modelli includono strutture predefinite per la stesura di ordini del giorno, la gestione dei punti di discussione e il monitoraggio dello stato delle attività di follow-up. Ottieni un modello gratuito Gestisci meglio le riunioni con il modello ClickUp Meetings Usa questo modello per pianificare le tue riunioni mensili, sia individuali che di team. Ottieni una panoramica delle riunioni imminenti e completate, con allegati le attività e le priorità rilevanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp Clips: registra e condividi messaggi video asincroni con funzionalità di registrazione dello schermo, consentendo ai membri del team di assorbire le informazioni secondo i propri programmi

: collega le conversazioni alle attività, invia messaggi personali o di gruppo senza cambiare strumento e utilizza l'IA per riassumere e recuperare le conversazioni perse, in modo da avere sempre il contesto completo Chat di ClickUp: collega le conversazioni alle attività, invia messaggi personali o di gruppo senza cambiare strumento e utilizza l'IA per riassumere e recuperare le conversazioni perse, in modo da avere sempre il contesto completo

: Effettua videochiamate audio/video improvvisate con i tuoi colleghi dalla chat di ClickUp e condividi il tuo schermo per collaborare in tempo reale SyncUps: Effettua videochiamate audio/video improvvisate con i tuoi colleghi dalla chat di ClickUp e condividi il tuo schermo per collaborare in tempo reale

Modelli per riunioni : utilizza modelli predefiniti per standardizzare i flussi di lavoro delle riunioni, inclusi programmi, note e follow-up

Oltre 1000 integrazioni: integra facilmente ClickUp con calendari esterni e strumenti per riunioni come Zoom, Google Meet, Google Calendar, Outlook e molti altri

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni potrebbe inizialmente sembrare eccessivo per i team che passano da strumenti più semplici dedicati esclusivamente alle riunioni

Le funzionalità/funzioni di videoconferenza sono relativamente nuove rispetto alle piattaforme dedicate che da anni si concentrano esclusivamente sulle videoconferenze

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 condivide:

Il team ha imparato a utilizzarlo con estrema facilità sin dall'inizio e ora lo usiamo tutti i giorni. Ora conserviamo tutto in un unico posto: tutte le nostre attività e tutte le nostre note. È semplicissimo trasformare gli elementi di azione di una riunione in attività, cosa che in passato era molto complicata.

È stato molto facile per il team imparare a utilizzarlo quando l'abbiamo implementato inizialmente; lo usiamo ogni singolo giorno. Ora conserviamo tutto in un unico posto: tutte le nostre attività e tutte le nostre note. È così facile trasformare gli elementi di azione di una riunione in attività, cosa che in passato era un punto dolente.

📮Approfondimento ClickUp: I dati del sondaggio sull'efficacia delle riunioni condotto da ClickUp suggeriscono che quasi la metà di tutte le riunioni (46%) coinvolge solo 1-3 partecipanti. Sebbene queste riunioni più piccole possano essere più mirate, potrebbero essere sostituite da metodi di comunicazione più efficienti, come una migliore documentazione, aggiornamenti asincroni registrati o soluzioni di gestione delle conoscenze. I commenti assegnati nelle attività di ClickUp consentono di aggiungere contesto direttamente all'interno delle attività, condividere messaggi audio rapidi o registrare aggiornamenti video con ClickUp Clips, aiutando i team a risparmiare tempo prezioso e garantendo al contempo che le discussioni importanti continuino a svolgersi, senza perdite di tempo! 💫 Risultati reali: Team come Trinetrix stanno registrando una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie con ClickUp!

2. Zoom (Ideale per videoconferenze affidabili e di alta qualità su larga scala)

tramite Zoom

Se negli ultimi anni hai partecipato a riunioni virtuali, probabilmente hai utilizzato Zoom. Nella mia esperienza con numerose piattaforme di videoconferenza, poche possono eguagliare l'affidabilità e la qualità delle chiamate di Zoom, soprattutto quando si connettono gruppi numerosi.

Ciò che apprezzo di più di Zoom è il modo in cui dà priorità a ciò che conta di più nelle riunioni virtuali: connessioni stabili e comunicazione chiara. Quando ospito webinar o riunioni aziendali con oltre 100 partecipanti, Zoom offre sempre video e audio fluidi, anche quando alcuni partecipanti hanno connessioni Internet non ideali. La soppressione del rumore di fondo della piattaforma è ottima in quanto elimina i suoni di distrazione senza rendere le voci robotiche.

Per i team che migrano da Join.me, Zoom offre funzionalità di condivisione dello schermo familiari con strumenti di annotazione aggiuntivi che rendono le presentazioni più interattive.

Migliori funzionalità/funzioni di Zoom

Dividi i partecipanti in sessioni separate per discussioni in piccoli gruppi, quindi riunisci tutti nella sala principale: l'ideale per workshop e corsi di formazione

Salva automaticamente le registrazioni delle riunioni sul cloud con trascrizioni ricercabili per un facile riferimento

Impedisci l'accesso a partecipanti indesiderati con screening pre-ammissione, sale d'attesa e opzioni di sicurezza aggiuntive

Trasmetti le riunioni direttamente su YouTube, Facebook Live o servizi di streaming personalizzati per raggiungere un pubblico più ampio

Limiti di Zoom

Il piano Free limita le riunioni di gruppo a 40 minuti, richiedendo frequenti riavvii per sessioni più lunghe

Funzionalità/funzioni avanzate come SSO e domini gestiti sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di Zoom (Workplace)

Base (gratis) : fino a 100 partecipanti; limite di 40 minuti per le riunioni di gruppo

Pro : 15,99 $/mese; durata delle riunioni 30 ore

Business : 21,99 $/mese (minimo 10 host); 300 partecipanti

Business Plus: 26,99 $/mese; 1.000 partecipanti

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoom (Workplace)

G2: 4,6/5 (oltre 55.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 14.000 recensioni)

👀 Lo sapevate? Il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni ha rilevato che, mentre il 47% delle riunioni dura un'ora o più, il 14% degli intervistati è in grado di concludere le proprie riunioni in soli 15 minuti. Una percentuale piccola ma significativa che dimostra che è possibile tenere riunioni rapide ed efficienti.

3. Microsoft Teams (ideale per le organizzazioni profondamente integrate con Microsoft 365)

tramite Microsoft Teams

Microsoft Teams è una popolare alternativa a Zoom negli ambienti aziendali per le organizzazioni che hanno investito nell'ecosistema Microsoft. Il motivo è ovvio: si connette perfettamente con altri strumenti Microsoft 365. Durante le riunioni video, puoi collaborare su fogli di calcolo Excel o presentazioni PowerPoint in tempo reale senza mai uscire dalla chiamata.

I link alle riunioni vengono generati automaticamente quando pianifichi in Outlook e puoi partecipare con un solo clic da qualsiasi dispositivo. L'innovazione di Teams che sfuma gli sfondi è ora lo standard del settore e la sua modalità Together crea uno spazio virtuale condiviso più coinvolgente che aiuta a ridurre l'affaticamento video durante le riunioni più lunghe.

🧠 Curiosità: Microsoft Teams è stata la prima piattaforma a introdurre la sfocatura dello sfondo per le riunioni video, rilasciando questa funzionalità nel settembre 2018.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams

Trova messaggi, file e note delle riunioni con potenti funzionalità di ricerca su tutti i canali e le conversazioni

Migliora la facilità d'uso, l'accessibilità e la collaborazione internazionale dei team con la trascrizione e la traduzione in tempo reale

Organizza webinar strutturati con registrazione, reportistica sulle presenze e funzionalità/funzioni di domande e risposte

Limiti di Microsoft Teams

Le prestazioni possono richiedere molte risorse sui computer meno recenti rispetto alle alternative più leggere

La navigazione può risultare complessa per i nuovi utenti a causa dell'interfaccia a più livelli

Prezzi di Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $/utente/mese

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (oltre 15.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 10.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Teams?

Una recensione su Capterra recita:

Mi piace molto il modo in cui sono organizzate le chat, con messaggi e file raggruppati insieme e la possibilità di creare diversi team per rendere la messaggistica più chiara.

Mi piace molto il modo in cui sono organizzate le chat, con messaggi e file raggruppati insieme e la possibilità di creare diversi team per rendere la messaggistica più chiara.

4. Google Meet (ideale per gli utenti di Google Workspace che cercano semplicità)

tramite Google Meet

Collaborando regolarmente con team che utilizzano Google Workspace, ho scoperto che Google Meet è l'esperienza di videoconferenza più fluida per riunioni rapide e senza intoppi. A differenza dei requisiti di accesso separati di Join.me, Meet si integra direttamente con il mio account Google, rendendo la partecipazione alle chiamate semplice come cliccare su un link.

Quando organizzo riunioni con partner o client esterni, questi possono partecipare immediatamente tramite il proprio browser. Il design leggero della piattaforma consente di avviare rapidamente le riunioni senza i ritardi che ho riscontrato con alternative più ricche di funzionalità/funzioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Google Meet

Filtra automaticamente i rumori di fondo come il ticchettio della tastiera, i cani che abbaiano o i rumori dei lavori in corso

Migliora la qualità video in condizioni di scarsa illuminazione grazie alle regolazioni basate sull'IA

Ottieni sottotitoli in tempo reale senza bisogno di strumenti di terze parti

Raccogli feedback e gestisci le domande dei partecipanti durante le presentazioni con sondaggi e domande e risposte integrati

Consenti ai partecipanti di partecipare tramite telefono con numeri locali in diversi paesi (opzioni di accesso diretto)

Limiti di Google Meet

La versione gratuita limita le riunioni a 60 minuti con un massimo di 100 partecipanti

I controlli di moderazione avanzati e le sale di discussione sono disponibili solo nei piani Google Workspace di livello superiore

Prezzi di Google Meet

Google Meet (gratuito): fino a 100 partecipanti, riunioni di 60 minuti

Google Workspace Individual: 7,99 $/mese

Google Workspace Business Starter: 6 $/utente/mese

Google Workspace Business Standard: 12 $/utente/mese

Google Workspace Business Plus : 18 $/utente/mese

Google Workspace Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Meet

G2: 4,6/5 (oltre 2.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 11.900 recensioni)

5. Webex di Cisco (ideale per la sicurezza di livello aziendale e gli ambienti di lavoro ibridi)

tramite Cisco Webex

Webex si distingue per la sicurezza di livello aziendale e le funzionalità/funzioni di collaborazione complete. Se conduci spesso discussioni aziendali delicate, questa piattaforma di web conferencing considera la sicurezza un elemento fondamentale e non un elemento secondario. Per le organizzazioni attente alla conformità, la crittografia end-to-end e i controlli amministrativi di Webex offrono una tranquillità che Join.me semplicemente non può eguagliare.

Usa il riconoscimento dei gesti per controllare le presentazioni senza usare le mani e sfrutta la traduzione in tempo reale per collaborare con team internazionali.

A differenza dell'approccio più basilare di Join.me, Webex crea un'area di lavoro permanente in cui le riunioni sono solo una delle componenti della collaborazione. Le sue funzionalità di messaggistica, ad esempio, consentono di continuare le discussioni al termine delle chiamate, mentre la possibilità di passare senza interruzioni da un dispositivo all'altro durante una riunione è utile quando si è in viaggio o si cambia posizione.

Migliori funzionalità/funzioni di Webex

Controlla le riunioni con gesti naturali delle mani: alza la mano, metti il pollice in su o applaudi senza cliccare su alcun pulsante

Traduci automaticamente le riunioni in oltre 100 lingue con i sottotitoli in tempo reale

Utilizza sondaggi interattivi, domande e risposte e sale di discussione con analisi dettagliate sulla partecipazione

Condividi parti dello schermo o applicazioni specifiche con strumenti avanzati per la visibilità e la concentrazione

Utilizza l'integrazione hardware Webex per una connessione perfetta con i dispositivi specifici Webex per sale conferenze e uffici domestici

Limiti di Webex

La suite completa di funzionalità avanzate richiede una curva di apprendimento più ripida rispetto alle piattaforme più semplici

Funzionalità/funzioni premium come la traduzione in tempo reale sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di Webex (riunioni)

Base : Gratis

Meet : 14,50 $/utente/mese

Suite : 25 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Webex (Suite)

G2: 4,2/5 (oltre 18.300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 7.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Webex (Suite)?

Un utente Capterra dice:

Mi piace la possibilità di registrare video e metterli in pausa per fare screenshot, che sono molto chiari. Un'altra funzionalità/funzione fantastica è quella di poter chiamare sul cellulare se necessario.

Mi piace la possibilità di registrare video e metterli in pausa per fare screenshot, che sono molto chiari. Un'altra ottima funzionalità/funzione è quella di poter chiamare sul cellulare, se necessario.

6. CrankWheel (Ideale per la condivisione istantanea dello schermo e le dimostrazioni commerciali)

tramite CrankWheel

CrankWheel è progettato appositamente per scenari in cui è necessario condividere lo schermo istantaneamente, senza pianificazione, download o ostacoli tecnici per i tuoi spettatori.

Ciò che rende eccezionale CrankWheel è la sua funzionalità "Instant Demos". Se sei al telefono con un potenziale cliente e desideri mostrargli qualcosa visivamente, puoi inviargli un link tramite SMS o email che funziona immediatamente su qualsiasi dispositivo, anche su browser obsoleti o sistemi aziendali bloccati dove Join.me potrebbe non funzionare.

Questo elimina il tipico attrito del "Ti mando il link per la riunione, scarica questa app e ci vediamo tra 10 minuti" che spesso interrompe lo slancio commerciale.

Migliori funzionalità/funzioni di CrankWheel

Monitora il coinvolgimento e l'attenzione degli spettatori durante le dimostrazioni

Consenti agli spettatori di interagire con il tuo schermo quando necessario per le dimostrazioni

Ottimizza la visualizzazione su smartphone e tablet con il ridimensionamento intelligente

Limiti di CrankWheel

Più specializzato per dimostrazioni commerciali che per la collaborazione completa in team

Le funzionalità di videoconferenza sono più limitate rispetto alle piattaforme dedicate

Prezzi di CrankWheel

Solo: 29 $/mese

Team: A partire da 99 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CrankWheel

G2: 4,9/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 60 recensioni)

📮ClickUp Insight: ClickUp ha scoperto che il 27% degli intervistati ha difficoltà con le riunioni che mancano di follow-up, il che porta alla perdita di elementi da agire, attività irrisolte e, in ultima analisi, a una produttività inferiore alla media. Questo problema è aggravato dal modo in cui i team monitorano il proprio lavoro. Il nostro sondaggio sulla comunicazione dei team rivela che quasi il 40% dei professionisti monitora manualmente gli elementi di azione, un processo che richiede tempo e soggetto a errori, mentre il 38% si affida a metodi incoerenti che aumentano il rischio di comunicazioni errate e mancato rispetto delle scadenze. ClickUp elimina il caos degli elementi da fare! Converti istantaneamente le decisioni prese durante le riunioni in attività assegnate, il tutto nella stessa piattaforma in cui si svolge il lavoro.

7. Dialpad Meetings (ideale per l'intelligenza conversazionale e il coaching basati sull'IA)

tramite Dialpad

Dopo aver testato diverse alternative a Join.me, ho scoperto che le funzionalità di conversazione intelligente basate sull'IA di Dialpad Meetings sono tra le più potenti. Mentre Join.me offre funzionalità di videoconferenza di base, Dialpad trasforma le riunioni in informazioni utili grazie al suo assistente IA integrato che cattura dettagli che altrimenti potresti perdere.

La capacità della piattaforma di rilevare il sentiment dei clienti durante le chiamate commerciali o di assistenza offre anche preziose opportunità di coaching.

Dialpad offre una perfetta integrazione con il suo sistema telefonico aziendale e il contact center. Puoi avviare una conversazione tramite chat, passare alla voce e poi passare senza soluzione di continuità al video quando necessario.

Funzionalità/funzioni migliori di Dialpad Meetings

Goditi la presa di appunti collaborativa con evidenziazione automatica dei momenti chiave

Identifica le tendenze nei modelli di conversazione, nei tempi di conversazione e nel coinvolgimento

Passa dalle chiamate telefoniche alle riunioni video e alla messaggistica senza interruzioni

Limiti di Dialpad Meetings

Il valore completo della piattaforma si realizza al meglio quando si utilizza la suite di comunicazione completa di Dialpad

Alcune funzionalità/funzioni IA avanzate richiedono piani di livello superiore

Prezzi di Dialpad Meetings

Standard: 27 $/utente/mese

Pro: 35 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dialpad Meetings

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dialpad Meetings?

Una recensione su G2 afferma:

L'accesso con un solo clic della piattaforma elimina la necessità di configurazioni complicate e la sua funzionalità di trascrizione basata sull'IA è una vera rivoluzione per acquisire le note delle riunioni in tempo reale

L'accesso con un solo clic della piattaforma elimina la necessità di configurazioni complicate e la sua funzionalità di trascrizione basata sull'IA è rivoluzionaria per acquisire le note delle riunioni in tempo reale

8. TeamViewer (ideale per l'assistenza remota e l'accesso multipiattaforma)

tramite TeamViewer

A differenza di Join.me, che si concentra sulle riunioni programmate, TeamViewer eccelle negli scenari di assistenza su richiesta. La sua funzionalità di accesso remoto consente di risolvere i problemi tecnici dei membri del team e dei client senza che questi debbano essere fisicamente presenti. Ciò è particolarmente utile per i team IT e le organizzazioni che forniscono assistenza tecnica.

Quando incontrano un problema, puoi connetterti istantaneamente al loro dispositivo (con autorizzazione) e risolvere direttamente i problemi invece di cercare di guidarli verbalmente. La compatibilità multipiattaforma dello strumento è impressionante: si connette senza problemi su dispositivi Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

Migliori funzionalità/funzioni di TeamViewer

Visualizza e controlla più monitor durante le sessioni remote con una navigazione semplice

Trasferisci file in modo sicuro tra dispositivi durante sessioni remote senza utilizzare strumenti separati

Stampa documenti dal computer remoto sulla tua stampante locale

Limiti di TeamViewer

Prezzo più elevato rispetto alle soluzioni incentrate esclusivamente sulle videoconferenze

Prezzi di TeamViewer

Utenti individuali

Accesso remoto : 24,90 $ al mese

Business: 50,90 $ al mese

Teams

Premium: 112,90 $/mese

Aziende: 229,90 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati per implementazioni su larga scala

Valutazioni e recensioni di TeamViewer

G2: 4,5/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 11.500 recensioni)

9. GoTo Meeting (Ideale per webinar e presentazioni professionali)

tramite GoTo Meeting

GoToMeeting offre costantemente l'esperienza professionale richiesta dalle presentazioni di alto livello. Sebbene Join.me fosse incentrato sulla semplicità come strumento autonomo, ora fa parte di GoTo Meeting e fornisce l'affidabilità e gli strumenti di presentazione avanzati richiesti dagli utenti aziendali più esigenti.

Apprezzo particolarmente le sue solide funzionalità di registrazione, che salvano automaticamente nel cloud e forniscono trascrizioni per una facile consultazione. La perfetta integrazione della piattaforma con GoToWebinar crea un percorso di aggiornamento naturale quando è necessario scalare le presentazioni a un pubblico più ampio con processi di registrazione e follow-up più formali.

Funzionalità/funzioni migliori di GoTo Meeting

Accedi alla trascrizione basata su IA e ai punti salienti delle riunioni che catturano automaticamente i punti chiave

Annota lo schermo durante le presentazioni per sottolineare i punti importanti

Crea spazi di riunione personalizzati e permanenti con il tuo URL personalizzato

Converti le presentazioni PowerPoint in PDF ottimizzati per una condivisione più fluida

Connetti i sistemi hardware delle sale conferenze alle riunioni online per scenari ibridi

Limiti di GoTo Meeting

L'interfaccia utente sembra meno moderna rispetto ad alcuni concorrenti più recenti

L'esperienza mobile non include tutte le funzionalità/funzioni desktop

Prezzi di GoToMeeting

Professional: 12 $/organizzatore/mese (fatturato annualmente)

Business: 16 $/organizzatore/mese, fino a 250 partecipanti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Componente aggiuntivo disponibile per la funzionalità GoToWebinar

Valutazioni e recensioni di GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (oltre 13.300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 11.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GoTo Meeting?

Un utente G2 dice:

Non ci sono state interruzioni, ritardi o fastidiosi rallentamenti. Tutto era chiaro: l'audio, il video e la funzionalità di condivisione dello schermo.

Non ci sono state interruzioni, ritardi o fastidiosi rallentamenti. Tutto era chiaro: l'audio, il video e la funzionalità di condivisione dello schermo.

10. Jitsi Meet (la migliore alternativa gratuita e open source a Join.me)

tramite Jitsi Meet

Abbiamo trovato Jitsi Meet un'ottima alternativa gratuita a Join.me per team con budget limitati o preoccupazioni relative alla privacy. A differenza del piano gratuito di Join.me con limitazioni significative, Jitsi offre riunioni illimitate senza restrizioni di tempo.

Ciò che distingue Jitsi è il suo impegno nei confronti dei principi dell'open source e della privacy. Apprezzo il fatto che Jitsi possa essere ospitato autonomamente sui miei server con il controllo completo sui dati e sulle politiche di sicurezza. L'approccio basato su browser della piattaforma consente ai partecipanti di cliccare su un link e partecipare immediatamente, eliminando l'inconveniente della creazione di un account o dei download richiesti da Join.me e altre alternative.

Sebbene non disponga di alcune funzionalità/funzioni aziendali delle alternative a pagamento, l'esperienza di videoconferenza di base di Jitsi è notevolmente solida per una piattaforma gratuita.

Migliori funzionalità/funzioni di Jitsi Meet

Esegui l'intera piattaforma sui tuoi server per un controllo completo dei dati

Trasmetti le riunioni direttamente su YouTube per raggiungere un pubblico più ampio

Modifica la piattaforma in base al tuo marchio quando utilizzi un hosting autonomo

Ottimizza le prestazioni per i partecipanti con una connessione Internet limitata

Limiti di Jitsi Meet

Possono verificarsi problemi di prestazioni con riunioni molto grandi (oltre 50 partecipanti)

Assistenza tecnica limitata rispetto alle alternative commerciali

Prezzi di Jitsi Meet

Free

Self-hosting : software gratuito, ma richiede un'infrastruttura server propria

8×8 Meet (versione commerciale basata su Jitsi): prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jitsi Meet

G2: 4,3/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 70 recensioni)

