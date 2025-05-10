Le 10 migliori alternative all'app Coast per una migliore gestione del team

Coast è una scelta popolare per la comunicazione, la gestione delle attività e la pianificazione dei team, in particolare per le piccole imprese.

Ma se ti sei mai trovato bloccato sulla pagina "verifica che sei umano" o in attesa con un messaggio "verifica completata, in attesa", sai bene quanto possa essere frustrante l'esperienza utente a volte.

Che tu stia cercando una maggiore sicurezza delle connessioni, flussi di lavoro più fluidi o semplicemente una piattaforma più potente per completare più rapidamente le verifiche di accesso, sei nel posto giusto.

Questo post del blog analizza le 10 migliori alternative all'app Coast che offrono funzionalità più flessibili per la messaggistica di team, la pianificazione e il project management.

Cosa dovresti cercare nelle alternative all'app Coast?

Sebbene Coast App offra una soluzione semplice per la gestione dei team in prima linea, molte aziende superano le sue funzionalità di base man mano che le loro operazioni diventano più complesse. Diamo un'occhiata ad alcuni dei problemi più comuni:

Personalizzazione limitata : l'app non offre flessibilità ai team che necessitano di flussi di lavoro o strutture delle attività più personalizzati

Funzionalità/funzioni mancanti : Coast non offre strumenti più avanzati come dashboard di reportistica, integrazione con i sistemi di gestione delle buste paga o monitoraggio del tempo oltre alla semplice pianificazione di base

Non ideale per team di grandi dimensioni : ottimo per piccoli gruppi, potrebbe non essere adatto a organizzazioni più grandi con processi complessi

Limiti di integrazione: non si connette facilmente con molte piattaforme aziendali popolari, il che può rappresentare un ostacolo per i team che si affidano a stack tecnologici più ampi

Se ti imbatti in uno di questi ostacoli, le alternative a Coast presenti in questa guida possono offrirti un'esperienza più fluida e scalabile.

🧠 Lo sapevi? Oltre l'80% della forza lavoro globale è "deskless", ovvero lavora in settori come quello sanitario, edile, alberghiero e logistico.

📊 Le 10 migliori alternative a Coast App in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Produttività e gestione delle attività all-in-one Visualizzazioni personalizzabili, automazione IA ✅ Piano Free disponibile✅ Personalizzazione per piccoli team e aziende MaintainX Team di manutenzione e monitoraggio delle risorse Mobile-first, liste di controllo delle procedure operative standard ✅ Piano Free disponibile✅ Personalizzazione per piccoli team e aziende Connecteam Gestione della forza lavoro mobile Monitoraggio del tempo, pianificazione, chat in-app ✅ Prova gratuita disponibile✅ Personalizzazione per piccoli team e aziende 7shifts Pianificazione del personale di ristorante Conformità alle normative sul lavoro, integrazioni POS ✅ Piano Free disponibile✅ Personalizzazione per piccoli team e aziende TimeClock Plus Monitoraggio di tempo e presenze Registrazione biometrica, sincronizzazione delle buste paga ❌ Nessun piano Free BlueFolder Gestione dei servizi sul campo Portali clienti, lavori ricorrenti ❌ Nessun piano Free Fiix Manutenzione e prestazioni delle risorse Predisposizione per l'IoT, manutenzione preventiva ✅ Versione di prova gratuita disponibile✅ Personalizzazione per piccoli team e aziende Flock Messaggistica di team con attività Sondaggi, promemoria, integrazioni ✅ Piano Free disponibile✅ Personalizzazione per piccoli team e aziende Manutenzione Gestione delle strutture Calendario PM, app mobile per tecnici ✅ Piano Free disponibile✅ Personalizzazione per piccoli team e aziende Doodle Pianificazione di riunioni ed eventi Pianificazione basata su sondaggi, prenotazioni 1:1 ✅ Piano Free disponibile per singoli utenti✅ Personalizzazione per piccoli team e aziende

Le 10 migliori alternative all'app Coast

La gestione delle attività e la comunicazione all'interno dei team variano da un settore all'altro. Ciò che funziona per un ristorante potrebbe non essere adatto a una squadra di operai edili, mentre le esigenze di un facility manager saranno diverse da quelle di un'agenzia creativa.

Ecco perché abbiamo creato un elenco di alternative all'app Coast che soddisfano un'ampia gamma di casi d'uso, dalla gestione della forza lavoro mobile al monitoraggio della manutenzione, alla pianificazione dei team e alla pianificazione collaborativa dei progetti. Immergiti e trova il software di gestione delle attività più adatto al tuo caso d'uso!

1. ClickUp (Ideale per la gestione completa delle attività e la collaborazione in team)

Prova ora Le attività di ClickUp, basate sull'IA, sono lo strumento definitivo per pianificare, organizzare e assegnare il lavoro senza perdere un colpo

ClickUp è l'app per tutto il lavoro che combina gestione dei progetti, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente. Se Coast ti sembra limitata al coordinamento di superficie, ClickUp offre un modo più approfondito e scalabile per gestire le attività, la comunicazione e tutto ciò che sta in mezzo, senza dover passare da uno strumento all'altro.

Le attività di ClickUp sono il punto di partenza. Puoi suddividere il lavoro in attività dettagliate, sottoattività e liste di controllo, ciascuna con assegnatari, priorità, date di inizio e dipendenze, in modo che il tuo team sappia sempre cosa deve fare dopo. Ad esempio, puoi impostare un'attività in cui i membri del team devono verificare la sicurezza delle prestazioni e rispondere prontamente non appena arrivano i ticket di assistenza, assicurando che le parti critiche del flusso di lavoro non vengano trascurate.

Suddividi i flussi di lavoro in attività tracciabili con le attività di ClickUp

Che il tuo team lavori meglio con un elenco, una bacheca in stile Kanban, un calendario o un diagramma di Gantt, le viste personalizzate di ClickUp ti consentono di visualizzare il tuo lavoro nel modo che preferisci. Sei troppo stanco per creare manualmente le attività, compilare tutti i campi e assegnarle ai membri del team? Lascia che l'IA di ClickUp lo faccia per te!

Usa i campi personalizzati con l'IA per automatizzare riepiloghi di progetto, notifiche, aggiornamenti, email e altro ancora

Questa potente IA, combinata con le automazioni di ClickUp, semplifica l'eliminazione delle attività ripetitive e aiuta a stabilire in modo intelligente le priorità di lavoro, in modo che nulla sfugga. Anche gli strumenti di pianificazione basati sull'IA di ClickUp svolgono il lavoro più pesante.

Il Calendario di ClickUp si integra direttamente con le scadenze e le dipendenze delle attività, pianifica automaticamente le attività per il tuo team e suggerisce tempi ottimali per specifiche cose da fare, trasformando il programma del tuo team in una parte viva del tuo flusso di lavoro piuttosto che in un elenco statico.

Per i team pronti ad andare oltre la semplice pianificazione e la chat, ClickUp offre una soluzione connessa e completa che mantiene tutti allineati e tutto in un unico posto.

Sei pronto per iniziare? Il modello di gestione delle attività di ClickUp ti consente di iniziare subito e impostare flussi di lavoro completi senza complicazioni. Utilizzando questo modello, puoi vedere chi è responsabile, la data di scadenza, la durata stimata e altro ancora. Basta aggiungere campi personalizzati per elementi come budget, link o allegati per tenere tutto in un unico posto.

Ottieni modelli gratis Ottimizza i tuoi flussi di lavoro con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero riscontrare una leggera curva di apprendimento data l'ampia gamma di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

A qualsiasi organizzazione che abbia difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp sarà di aiuto nella collaborazione alle attività. Con questo software, le persone possono tenere traccia degli elementi dell'elenco delle cose da fare e lavorare su tali attività entro i tempi stabiliti. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato di avanzamento complessivo dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

2. MaintainX (Ideale per la manutenzione e il monitoraggio delle operazioni)

tramite MaintainX

MaintainX è progettato appositamente per i team di manutenzione che necessitano di strumenti di monitoraggio e collaborazione affidabili. A differenza di Coast, che si concentra sulla messaggistica generale del team, MaintainX eccelle nella gestione degli ordini di lavoro, dei programmi di manutenzione e del monitoraggio delle risorse all'interno di un'interfaccia ottimizzata per i dispositivi mobili.

Se lavori nel settore manifatturiero, delle strutture o dei servizi sul campo, MaintainX offre al tuo team la possibilità di eseguire attività, registrare dati e tenere tutti aggiornati in tempo reale, anche offline. Con liste di controllo, moduli e modelli di procedura, i team possono completare le attività da svolgere in modo sicuro e coerente, senza infinite comunicazioni avanti e indietro.

Le migliori funzionalità/funzioni di MaintainX

Gestisci gli ordini di lavoro utilizzando una piattaforma mobile-first progettata per i team sul campo

Mantieni il tuo team allineato con aggiornamenti in tempo reale e messaggistica in-app

Pianifica la manutenzione preventiva e monitora la cronologia delle risorse senza sforzo

Garantisci la conformità utilizzando liste di controllo delle procedure operative standard e strumenti di ispezione

Limiti di MaintainX

Potrebbe non essere adatto a team che non si occupano di operazioni o manutenzione

Prezzi di MaintainX:

piano Free

Essenziale : 16 $/utente/mese

Premium : 49 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MaintainX

G2: 4,8/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 800 recensioni)

💡Suggerimento: indipendentemente dall'app che utilizzi per gestire le tue attività e i tuoi programmi, assicurati sempre di verificare la sicurezza della tua connessione prima di procedere con l'accesso. Un modo affidabile per farlo è abilitare l'autenticazione a due fattori sui tuoi dispositivi.

3. Connecteam (Ideale per la gestione della forza lavoro mobile)

tramite Connecteam

Connecteam è un'alternativa ricca di funzionalità a Coast, soprattutto per le aziende con team mobili o senza postazione fissa. Combina pianificazione, monitoraggio del tempo, gestione delle attività e comunicazione in un'unica piattaforma unificata.

È particolarmente efficace per settori come l'edilizia, la vendita al dettaglio o i servizi sul campo, dove i membri del team sono sempre in movimento. Connecteam fornisce aggiornamenti in tempo reale, moduli personalizzabili e un processo di accesso sicuro, eliminando il fastidio dei ritardi dovuti a messaggi di "verifica che tu sia umano" o connessioni di accesso inaffidabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Monitora le ore dei dipendenti con orologi marcatempo basati su GPS

Crea pianificazioni per il team utilizzando un editor intuitivo drag-and-drop

Assegna attività e raccogli dati con liste di controllo e moduli mobili

Rimani connesso con il tuo team tramite la chat e gli annunci in-app

Limiti di Connecteam

L'interfaccia può sembrare complessa per gli utenti alle prime armi

Alcune funzionalità/funzioni sono disponibili solo con piani di livello superiore

Prezzi di Connecteam

Versione di prova gratuita disponibile

Base : 29 $/mese (primi 30 utenti)

Avanzato : 49 $/mese (primi 30 utenti)

Esperto : 99 $/mese (primi 30 utenti)

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,6/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2000 recensioni)

Nel complesso, la mia esperienza con Connecteam è stata ottima. Ha portato struttura e chiarezza nelle nostre operazioni quotidiane e ha reso la comunicazione tra i team più fluida che mai. Dal monitoraggio del tempo alle attività e agli aggiornamenti, ora tutto è in un unico posto. Ci ha davvero aiutato a rimanere organizzati e connessi, soprattutto durante i turni più intensi.

4. 7shifts (Ideale per la pianificazione del personale dei ristoranti)

tramite 7shifts

7shifts è una piattaforma di pianificazione e gestione del personale di alto livello, creata appositamente per il settore della ristorazione. Se gli strumenti di pianificazione generale di Coast ti sembrano troppo basilari o generici per il tuo ambiente frenetico, 7shifts offre un'esperienza più personalizzata.

Con la pianificazione drag-and-drop, gli strumenti di conformità del lavoro e la messaggistica integrata per il team, 7shifts aiuta a ridurre gli errori di pianificazione e i cambiamenti di turno dell'ultimo minuto. Offre anche strumenti per il coinvolgimento dei dipendenti, come il feedback sui turni e il monitoraggio delle prestazioni, funzionalità che aiutano i manager a creare e mantenere un programma affidabile per le operazioni del team.

le migliori funzionalità/funzioni di 7shifts

Gestisci il personale del ristorante con strumenti creati per la conformità e le previsioni

Comunica con il tuo team tramite chat e annunci integrati

Semplifica la pianificazione con scambi di turni, monitoraggio della disponibilità e richieste di ferie

Ottieni informazioni approfondite con le integrazioni del sistema POS per l'analisi della manodopera

limiti di 7shifts

Funzionalità limitata al di fuori delle aziende di ristorazione

Le funzionalità di reportistica potrebbero richiedere piani di livello superiore

prezzi di 7shifts

Comp : Gratis per ristoranti con una sola posizione e fino a 30 dipendenti

Entrée : 34,99 $ al mese per posizione

The Works : 76,99 $ al mese per posizione

Gourmet: prezzi personalizzati per esigenze aziendali

7shifts valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1000 recensioni)

5. TimeClock Plus (Il migliore per il monitoraggio del tempo e delle presenze)

tramite Time Clock Plus

TimeClock Plus è l'ideale per le organizzazioni che desiderano rafforzare il controllo sul monitoraggio del tempo dei dipendenti, sulle presenze e sull'integrazione delle buste paga. È un passo avanti rispetto a Coast per le funzioni incentrate sulle risorse umane, fornendo visibilità in tempo reale sulle ore del team, sui saldi delle ferie e sulla conformità.

A differenza di Coast, TimeClock Plus pone l'accento sulla responsabilità, con strumenti che verificano la presenza tramite biometria, GPS o geofencing. I manager possono assicurarsi che i dipendenti stiano timbrando dalla posizione corretta e non si limitino a cliccare su "verifica riuscita, in attesa" su uno schermo.

TimeClock Plus: le migliori funzionalità/funzioni

Monitora il tempo dei dipendenti in tempo reale con dispositivi mobili, chioschi o timbracartellini biometrici

Gestisci i saldi delle ferie e gli accumuli all'interno della piattaforma

Integrazione con i sistemi di gestione delle buste paga e generazione di report dettagliati

Garantisci la conformità alle leggi sul lavoro e alle norme sugli straordinari

Limiti di TimeClock Plus

L'interfaccia può sembrare obsoleta ad alcuni utenti

Potrebbe essere troppo potente per team più piccoli o startup

Prezzi di TimeClock Plus

Piani personalizzati in base alle dimensioni dell'azienda e alle funzionalità/funzioni

TimeClock Plus valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TimeClock Plus?

Mi piacerebbe che ci fosse un modo per modificare i report esistenti su ciò che viene mostrato. Inoltre, quando siamo passati al cloud, il processo di migrazione dal nostro sistema esistente è stato piuttosto lungo. Tuttavia, nel complesso, alla fine tutto ha funzionato e tutto è andato per il meglio.

⚡️ Curiosità: il turno di notte da McDonald's può talvolta essere il più redditizio della giornata! Nelle aree urbane trafficate, specialmente vicino ai quartieri della vita notturna o ai luoghi di ritrovo aperti 24 ore su 24, il turno di notte può generare un fatturato sorprendente. I nottambuli affamati, i turnisti e gli ordini di consegna a tarda notte possono tenere la cucina impegnata come durante l'ora di punta del pranzo, a volte anche di più!

6. BlueFolder (Ideale per la gestione dei servizi sul campo)

tramite BlueFolder

BlueFolder è uno strumento specializzato per le aziende che svolgono lavori di assistenza sul campo, come servizi IT, manutenzione delle attrezzature o HVAC. Mentre Coast si concentra sul coordinamento di base del team, BlueFolder ti aiuta a gestire in modo più efficiente le relazioni con i clienti, la cronologia dei servizi e gli incarichi dei tecnici.

Supporta portali clienti online, pianificazione di lavori ricorrenti e accesso mobile per i tecnici sul campo, garantendo al tuo team di completare gli ordini di lavoro senza continue telefonate o problemi tecnici. Questo lo rende ideale per i team di assistenza che necessitano di flussi di lavoro affidabili e basati sul cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di BlueFolder

Gestisci i lavori ricorrenti e monitora gli ordini di lavoro da una dashboard centralizzata

Offri ai clienti l'accesso allo stato dei lavori tramite portali online

Tieni traccia della cronologia dei servizi e delle risorse su più siti

Fornisci ai tecnici aggiornamenti in tempo reale tramite l'app mobile

Limiti di BlueFolder

Interfaccia utente datata rispetto agli strumenti più moderni

Non progettato per la gestione di attività generiche

Prezzi di BlueFolder

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BlueFolder

G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

📮ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi in sospeso, con conseguenti decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che tu stia inviando note di follow-up o utilizzando fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

7. Fiix (Ideale per team di manutenzione e gestione delle risorse)

tramite Fiix

Fiix è un CMMS (sistema di gestione della manutenzione computerizzata) progettato per le organizzazioni che hanno bisogno di gestire risorse fisiche, attività di manutenzione e prestazioni delle attrezzature. Se utilizzi Coast per il monitoraggio delle attività generali ma hai bisogno di uno strumento specializzato nella gestione del ciclo di vita delle risorse, Fiix è un potente upgrade.

Fiix aiuta i team a garantire la sicurezza della connessione durante gli accessi, fondamentale per il funzionamento delle apparecchiature. È possibile utilizzarlo per pianificare la manutenzione preventiva, monitorare i pezzi di ricambio e generare facilmente report dettagliati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fiix

Gestisci la manutenzione delle risorse con il monitoraggio completo della cronologia dei servizi

Pianifica la manutenzione preventiva per ridurre i tempi di inattività

Traccia gli ordini di lavoro e gestisci l'inventario da un unico posto

Connetti dispositivi IoT e sensori per flussi di lavoro di manutenzione intelligenti

Limiti di Fiix

Può risultare complesso per gli utenti non esperti

Prezzi di Fiix

Piano Free gratuito

Base: 45 $ al mese per utente

Professional: 75 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Flix

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

Mi piace molto il modo in cui Fiix conserva i registri per ogni risorsa, facilitando la gestione dei problemi ricorrenti.

8. Flock (Ideale per comunicare e chattare in team)

tramite Flock

Flock è un'alternativa a Coast che mette al primo posto la comunicazione, offrendo funzionalità di messaggistica e collaborazione affidabili per le piccole imprese e i team in crescita. Pensalo come Slack con gestione delle attività integrata, che aiuta i team a chattare, assegnare il lavoro e mantenere organizzate le conversazioni.

Con Flock, i team leader non devono chiedere continuamente agli altri informazioni sulla disponibilità e sulla pianificazione del team prima di prendere una decisione: tutto è tracciabile in tempo reale tramite thread di chat, sondaggi e promemoria.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flock

Organizza le conversazioni del team utilizzando canali, thread e messaggi diretti

Assegna attività ed esegui sondaggi con elenchi di cose da fare e promemoria integrati

Condividi file e avvia videoconferenze per una collaborazione semplificata

Integrazione con app di produttività come Trello e Google Drive

Limiti di Flock

Meno popolare di Slack o Microsoft Teams, quindi con meno integrazioni di terze parti

Reportistica e analisi limitate

Prezzi di Flock

Starter : Gratis per un massimo di 20 utenti

Pro : 249 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati per team di grandi dimensioni

Valutazioni e recensioni di Flock

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

9. Manutenzione (ideale per la gestione delle strutture)

tramite Maintenance Care

Maintenance Care è perfetto per i facility manager che necessitano di un CMMS scalabile e semplice da usare. Va oltre Coast offrendo la gestione degli ordini di lavoro, il monitoraggio delle risorse e un pianificatore di manutenzione preventiva su misura per le operazioni edilizie.

Che tu gestisca ospedali, scuole o uffici, Maintenance Care ti aiuta a stabilire una connessione sicura con il tuo personale di manutenzione attraverso una migliore pianificazione e comunicazione, prima di procedere con costose riparazioni.

Funzionalità/funzioni principali di Maintenance Care

Traccia le risorse e le attrezzature della struttura in più siti

Pianifica la manutenzione preventiva utilizzando un calendario visivo

Accetta e organizza gli ordini di lavoro tramite un portale di richieste basato sul web

Dotate i tecnici di un'app mobile per completare le attività in loco

Limiti della manutenzione

L'interfaccia utente può risultare poco intuitiva per alcuni utenti

Gli strumenti di reportistica sono di base nella versione gratuita

Prezzi per la manutenzione

Edizione gratuita : funzionalità/funzioni principali incluse

Enterprise : 225 $/utente/mese

Pacchetto completo: 500 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Maintenance Care

G2: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 90 recensioni)

10. Doodle (ideale per pianificare riunioni ed eventi)

tramite Doodle

Se le funzionalità di base del calendario di Coast non soddisfano le tue esigenze, Doodle offre un modo intelligente e semplice per pianificare riunioni in diversi fusi orari e con team diversi. Elimina il caos delle email avanti e indietro consentendo ai partecipanti di votare le fasce orarie migliori.

Per i team leader e i manager che cercano di organizzare sincronizzazioni ricorrenti, chiamate ai client o check-in settimanali, Doodle è uno strumento semplice, intuitivo e che funziona.

Le migliori funzionalità/funzioni di Doodle

Organizza riunioni con facilità utilizzando strumenti di disponibilità basati su sondaggi

Sincronizza gli orari delle riunioni con i calendari Google, Outlook o Apple

Automatizza le prenotazioni utilizzando una pagina di pianificazione personale

Coordina riunioni di gruppo o individuali senza scambi di email

Limiti di Doodle

Funzionalità/funzioni di gestione delle attività limitate

Non ideale per flussi di lavoro complessi

Prezzi di Doodle

Gratis : funzionalità/funzioni di pianificazione di base per singoli utenti

Pro : 14,95 $/utente/mese

Team : 19,95 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Doodle

G2: 4,5/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1000 recensioni)

Doodle consente a tutti i membri del tuo team di inserire la propria disponibilità e tu puoi visualizzarla nella vista generale. Quando provi a pianificare una riunione, ti farà sapere quando tutti sono disponibili senza che tu debba fare alcun lavoro mentale.

Smetti di "Coast". Ottimizza i tuoi flussi di lavoro con ClickUp

Che tu abbia bisogno di una pianificazione avanzata, di una comunicazione più intelligente tra i team o di un monitoraggio scalabile delle risorse, la giusta alternativa all'app Coast dipenderà dal tuo caso d'uso specifico.

Se stai cercando una piattaforma all-in-one per gestire attività, pianificazione, automazione e collaborazione, ClickUp si distingue per la sua flessibilità senza pari, le funzionalità personalizzabili e gli strumenti basati sull'IA.

